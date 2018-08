Te atrape!: Critica: Tag

Te atrapé! es una comedia que se vende como basada en hechos reales, pero en realidad es casi el 90% fantasía (al final les digo que es verdadero y lo que no). Ni siquiera los verdaderos amigos fueron consultados o incluidos en la realización del film.



No se puede negar que a pesar de ser una comedia pasatista, tiene un guión bien construído que entretiene, gracias a su buen ritmo, buen elenco, y sobre todo, sus muy bien logradas secuencias "de acción" (todas las que tienen que ver con el personaje que está invicto de ser tocado).



El problema es que se vende como basada en hechos reales, pero casi toda la película es una fantasía, sólo son reales algunas cositas y la premisa de la que parte: un grupo de amigos jugando a la Mancha aún de adultos, incluyendo las situaciones más insólitas. Los verdaderos, por ejemplo, jugaron sólo por veintitrés años, eran diez y el mes era febrero.



Ningún personaje es real, por lo tanto todo lo que se muestra sobre cada uno de ellos no es cierto, la nota periodística la realizó un hombre no una mujer y tampoco ninguno de ellos fue invicto.



En cambio, sí es verdad que las novias o esposas ayudaban, la firma de un contrato, que uno de los amigos fue tocado en un funeral y otro en un nacimiento, que entraron de madrugada a la casa de uno de ellos y los disfraces.



Una comedia pasatista y divertida con toques emotivos que se deja ver

Cintia Alviti

