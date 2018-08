The Party: Critica: Dirigida por Sally Potter

The Party es una más que interesante producción dentro del género de la comedia negra que no sólo ofrece una muy buena historia, sino que también características poco habituales en el cine de hoy.



Esta película está realizada en blanco y negro, algo que le da mucho más peso y atractivo a lo que se cuenta.



Su duración es de tan sólo de setenta y un minutos con títulos incluidos, algo más habitual en documentales o en comedias super tontas o con actores de poca monta, pero no en producciones con buen argumento y con un elenco de primera figuras.



Los diálogos son brillantes y el final sumamente sorpresivo.



Una imperdible película para disfrutar de punta a punta. Lo que sí, muchísima atención para el final. El último cuadro es la gran sorpresa, por lo tanto tienen que estar muy atentos a la frase que se va a decir, sino se van a quedar perdidos.

Cintia Alviti

