El origen de la tristeza: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Oscar Frenkel

Esta es la historia del Gavilán, un chico de apenas 12 años, que vive con su familia en el barrio del Viaducto, una zona portuaria rodeada de oleoductos.

Son las vacaciones de verano y junto a Los Pibes, su grupo de amigos, pasan los días en la calle.

Una explosión amenaza al Barrio, la muerte inesperada de un amigo y un frustrado plan para debutar sexualmente, acercarán al Gavilán y a sus amigos a algunas de las revelaciones que la vida les tiene preparadas: el dolor, la tristeza y el inevitable fin de la infancia.

Autor y Narrador en Off, Pablo Ramos lleva publicado seis libros de cuentos en Argentina , en toda Sudamérica , Alemania , Francia y España.

Ganó el Martin Fierro al guion con Historias de un Clan (Telefé) y fue nombrado Ciudadano Ilustre de Avellenada (actualmente está trabajando en contenidos para el Municipio de esa ciudad).

Sus novelas tienen alta fidelidad de lectores.

El "Origen de la Tristeza", junto a "La Ley de la Ferocidad", fueron los libros más vendidos en sus años de publicación.

Conduce para Canal Encuentro "Animal que Cuenta", donde entrevista a autores de su generación.

Conocí a Pablo Ramos hace dieciocho años, antes de que le publicasen su primera novela "El origen de la tristeza". Eran cien páginas escritas a máquina de escribir. La leí en una noche. Me produjo una emoción como hacía tiempo no me pasaba con ningún libro. Me identifiqué muchísimo con los personajes, con los lugares, con "los Pibes", con todo.

Igual que él, nací en 1966 y soy bonaerense, viví cerca de los talleres del ferrocarril y de la cancha de Urquiza, a cinco cuadras de una Villa, separados de la Capital por la Avenida General Paz. En definitiva, mi infancia no distó mucho de la de cualquiera de los personajes de la novela. Cuando volví a verlo, le conté todas estas imágenes de mi infancia, que pude recordar a partir de su novela y que me constituyen. Como respuesta me dijo: "vos tenés que filmar esa película…". Esa frase dicha por Pablo, mezcla de sentencia, elogio y mandato, produjo en mí un gran orgullo y a la vez una enorme responsabilidad. Me fui de madrugada a mi casa e inmediatamente me puse a trabajar en el guión.

Con esta película pretendo destacar el coraje y la valentía, el amor incondicional y la amistad. La aventura. Las imágenes que nos quedan arraigadas de la infancia. La posibilidad de emocionar, a la vez que cuento mi propia historia. Esos son los motivos…









Se formó en la Escuela Aquilea de Realización Cinematográfica, dirigida por Angel Faretta, haciendo hincapié en Literatura. Luego desarrolló su experiencia en televisión trabajando en ciclos como "La TV ataca" y "Sorpresa y ½", entre otros. También fue realizador en las productoras Promofilm e Ideas del Sur. A mediados de los años '90, se vinculó a la música, realizando para la industria discográfica más de 100 Video Clips con bandas como: Bersuit Bergarabat, Viejas Locas, Intoxicados, Alejandro Lerner, Axel, etc.

La confluencia entre la literatura y el cine, lo llevó a explorar una narrativa en la que pretende articular el lenguaje visual partiendo de obras literarias. En el 2009 dirigió "Negro", un mediometraje en 16 mm basado en un cuento de Abelardo Castillo y desde esa perspectiva creó junto al escritor Pablo Ramos "Animal que cuenta", una serie de 16 capítulos sobre literatura, emitida por el Canal Encuentro. También realizó el documental "Que no se repita Cromañón", también para el Canal Encuentro.

En mayo del año 2017 junto a Nicolás Favio, María Salome Jury y Javier Leoz, inauguró el Museo Municipal: Leonardo Favio.











Dirección: Oscar Frenkel

Guión: Pablo Ramos

Dirección de Fotografía y encuadre: Eduardo Pinto

Música: Ernesto Snajer

Producción: Javier Leoz

Suda cine

País de rodaje/producción: Argentina

Duración: 71 min.

