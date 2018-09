Gonjiam Hospital maldito: Sinopsis, reparto, ficha: Gonjiam Haunted Asylum

SINOPSIS

Una compañía de internet decide retransmitir en directo cómo un grupo de gente se adentra en el manicomio de Gonjiam.

Para atraer a más espectadores, el espectáculo juega con los participantes, pero todo se complica cuando surge la posibilidad de que haya almas en pena acechando en las sombras.

ELENCO

Lee Seung-Wook, Mun Ye-Won, Park Ji-Hyun, Park Sung-Hoon, Wi Ha-Joon

COMO SE FILMÓ PARA CREAR UNA NUEVA ESPECIE DE "TERROR EXPERIENCIAL"

Este es el proceso de producción que hizo posible crear un "terror experiencial" de alta atracción al público, acompañado de una forma distintiva de filmar y transmitir los sonidos de las escenas, el lugar de filmación que presenta una alta sincronización con el real hospital psiquiátrico Gonjiam y la filmación para el "ScreenX".

#1. 6 MODELOS, ¡HASTA 19 CÁMARAS FILMANDO A LA VEZ!

¡PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL CINE! ¡FILMADO POR LOS ACTORES!

La película Gonjiam fue filmada por los propios actores, siendo este la primera vez en la historia del cine comercial. El director, al filmar unas escenas con su equipo profesional, llegó a una conclusión de que los ángulos profesionales de cámara no lograban transmitir la vivacidad de las escenas y el "terror experiencial". Según el Director Jung Bum-shik, no fue fácil implementar este nuevo método tal que lo describió como un "caos total". Sin embargo, los actores lograron adaptarse a lo dado en un corto plazo de tiempo y lograron contener el vigor de las escenas en sus cámaras. Lo distintivo de esta película no sólo se encuentra en eso: ninguna de las cámaras fueron las comúnmente utilizadas en las producciones cinematográficas. La GoPro Hero 5 Black, GoPro Hero 5 Session, videocámaras de mano, Osmo, RV y drones son algunos de las cámaras que fueron utilizadas para el montaje de Gonjiam .

El GoPro Hero 5, ampliamente utilizado por los youtubers por su gran ligereza, fue muy conveniente para filmar el interior del hospital psiquiátrico y para dar un efecto de grabación de las cámaras internas en los vehículos. El GoPro Hero 5 Session, parecido al anterior pero con menor tamaño y un amplio ángulo de visión, fue utilizado para la captura de las emociones faciales de los actores y las filmaciones en punto de vista en primera persona, que lograron acortar la distancia entre los actores y el público.

Para ponerle énfasis en los movimientos bruscos de los actores y también como componente de la película, se utilizó la videocámara de mano y, a lo contrario, para filmar escenas estables, se utilizó el Osmo que puede rotar hasta en 180°. La cámara de realidad virtual (RV) fue utilizado para generar un ambiente grotesco y de suspenso en el hospital proveyendo al público una vista panorámica de 360° y, por último, para una vista completamente abierta al público, el plano aéreo, el equipo de producción de la película decidió incluir el uso de los drones.

Todos estos detalles en el proceso de filmación junto al ardiente pasión de los actores hacia la película respaldado con numerosos ensayos y una planificación detallada previa del equipo técnico resultó como un producto cinematográfico de alto grado de perfección, invitando al público a gozar de ella.

#2. LA TRANSFORMACIÓN DE UNA ESCUELA ABANDONADA A ´GONJIAM´.

SINCRONIZACIÓN AL 100%: ¡HASTA LOS GARABATOS EN LAS PAREDES!

Luego de 2 meses de búsqueda de edificios abandonados similares al verdadero hospital psiquiátrico Gonjiam, el equipo de producción logró convertir por completo el antiguo secundario "Hesa" del distrito Yeong-do en Busan al hospital psiquiátrico en su estado de abandono en las décadas del 80 y 90. La recolección de información de la apariencia interna del lugar mediante fotos y videos en internet y el uso de diversos programas de edición, efectos especiales y diseño hizo posible una recreación perfecta del lugar, sea en su exterior o el interior, incluyendo los pasillos, los antiguos garabatos en las paredes y la recepción del hospital.

Un artista escénico fue contratado para recrear la textura grotesca típica de las paredes y pasillos abandonados y, para recrear el hospital en sus años de abandono, se colocaron latas vacías, revistas, diarios y más objetos de las décadas del 80 y 90 para amplificar el realismo y ambiente de suspenso.

EL INTERIOR DEL HOSPITAL: ¡SUSPENSO TOTAL, SUPERANDO AL ORIGINAL!

Las escenas críticas en la película fueron dadas en lugares reinterpretadas y recreadas por las ideas del director y la pasión del equipo de producción teniendo como base el lugar físico verdadero del hospital psiquiátrico Gonjiam. El verdadero edificio era de 3 pisos en total, pero la imaginación y reinterpretación cinematográfica llevó a la creación de un nuevo piso, el subsuelo, siendo así 4 pisos en total los que se muestran en la película.

Al primer piso, en donde se encuentra la sala del presiente del hospital, se le puso atención en la recreación del personaje del dueño de la sala, esparciendo hojas de libros viejos y así señalando la intelectualidad que antiguamente habrá llenado el lugar. El segundo piso fue fuertemente inspirado por las máquinas de tortura que Japón usó contra Corea en el periodo colonial. Las cosas destruidas parecen haber sido producto de los bombardeos en las guerras y el ambiente en general fue decorado tal como si el lugar hubiera estado en abandono por décadas. Hasta el techo fue inspirado por el verdadero hospital psiquiátrico, que tuvo en su momento los techos de madera.

El cuarto en donde se realizó la necromancia fue también creado tras una planificación detallada del equipo técnico, haciéndolo lucir real con sus decoraciones de hilos rojos y cascabeles. Por otra parte, en el tercer piso se decidió conservar el baño público de la escuela por su similitud en apariencia con el hospital psiquiátrico de propiedad estatal en los años 70 para crear las escenas características y grotescas de la película.

Por último, la habitación número 402 fue inspirado por los dos cuartos imposibles de abrir que se decía existir en el verdadero edificio. El equipo directivo decidió utilizar el lugar para la escena culminante en la historia en donde los personajes experimentan la cúspide del terror. Los garabatos en la puerta de hierro fue preparada con la cooperación del personal técnico trabajando en la escena para hacerlo ver como si muchas personas hayan pasado por el lugar, y el interior del cuarto fue diseñado a lo minimalista para generar un ambiente misterioso y sobrenatural.

#3. ¡LA AUSENCIA DE LA MÚSICA O SONIDO DE FONDO! ¡EL TERROR EN CRUDO!

La música y sonido de fondo es comúnmente utilizado en las películas de terror para generar un ambiente de suspenso y amplificar la sensación de terror del público. Sin embargo, respetando su concepto de "terror experiencial", el equipo de producción de Gonjiam decidió optar por todas las herramientas auditivas y sólo utilizar el sonido ambiente.

La película se desarrolla en un horario y lugar tal que hace que el público dependa más de los factores auditivos que los visuales. Los sonidos de las goteras, la puerta cerrándose, el movimiento de los objetos, el flash de la cámara, los pasos y la respiración de los personajes logran generar una tensión constante en los espectadores de la película, exponiéndolos en un ambiente estremecedor. El público experimentará el terror en su plenitud a través de todos esos factores.

#4. EL ENCUENTRO DEL SIGLO: GONJIAM CON SCREEN X. EL MÁXIMO TERROR PLANIFICADO DESDE EL PRINCIPIO

La película Gonjiam fue planificada desde un principio para su montaje en el "ScreenX". El "ScreenX" es la primera plataforma cinemática en el mundo con una multi-proyección inmersiva creada por CJ CGV y KAIST que provee una experiencia visual de 270° al público, haciendo uso de los paredes laterales de la sala. Utilizando esta nueva tecnología, se puede gozar del hospital psiquiátrico Gonjiam de una forma inmersiva, creando una ilusión en donde el público es partícipe de la experiencia de los personajes de la película. En el clímax de la película, los actores utilizan cámaras de ScreenX para filmar, y eso le da un ambiente aún más realístico e inmersivo para el público. Es incluso más avanzada que la tecnología que se utilizó en la película de Tren a Busan en donde se logró transmitir el ambiente del tren en movimiento al público utilizando imágenes captadas con cámaras comunes. Eso hace que en las versiones 2D de la película aparezcan escenas en donde la visibilidad de la audiencia se reduce, estimulando la imaginación del receptor. Utilizando la técnica de ScreenX, la escena en donde los actores emiten en vivo su experiencia en Gonjiam se enriqueció mostrando los chats en vivo, tal como las emisiones en vivo de YouTube.

FICHA

Título original Gonjiam: Haunted Asylum

Año 2018

Duración 95 min.

País Corea del Sur

Dirección Jeong Beom-Sik

Guion Jeong Beom-Sik, Park Sang-min

Productora Distribuida por Showbox/Mediaplex

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com