La monja: Sinopsis, reparto, ficha: The Nun

El thriller de horror "La Monja" explora otro oscuro rincón del universo de "Conjuring", cuyas películas sin precedentes han aterrado al público alrededor de todo el mundo.

Este nuevo espectáculo de espantos, dirigido por Corin Hardy ("The Hallow") y producida por James Wan y Peter Safran, este último siendo productor de todas las películas de "The Conjuring", lidia con el impactante origen de la demoniaca Monja Valak, quien dio a conocer su presencia maligna por primera vez en "The Conjuring 2".

Cuando una joven monja en una abadía aislada de Rumania se quita la vida, un sacerdote con un pasado atormentado y una novicia a punto de hacer sus votos finales son mandados por el Vaticano a investigar. Juntos descubren el infernal secreto de la orden.

Poniendo en riesgo tanto sus vidas como su fe y sus propias almas, se enfrentan a una fuerza malévola en forma de monja, mientras la abadía se convierte en un horrible campo de batalla entre los vivos y los malditos.

"La Monja" es estelarizada por el actor nominado al Óscar Demián Bichir ("A Better Life") como el Padre Burke, Taissa Farmiga (de la serie televisiva "American Horror Story") como la Hermana Irene, y Jonas Bloquet ("Elle") como Frenchie, un lugareño de la zona. El elenco también incluye a Charlotte Hope (de la serie televisiva "Game of Thrones") como la Hermana Victoria de la abadía, Ingrid Bisu ("Toni Erdmann") como la Hermana Oana, y Bonnie Aarons, quien repite su papel de "The Conjuring 2" como el personaje epónimo.

Hardy dirigió "La Monja" basado en el guion de Gary Dauberman ("IT", las películas de "Annabelle"), e historia de James Wan y Dauberman. Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Dauberman, Michael Clear y Todd Williams fueron productores ejecutivos.

Detrás de cámaras, el equipo de Hardy incluye al director de fotografía Maxime Alexandre ("The Voices", "Annabelle: Creation"), a la diseñadora de producción Jennifer Spence ("Annabelle: Creation", "Lights Out", las películas de "Insidious"), a los editores Michel Aller ("Lights Out", "Paranormal Activity: Ghost Dimension") y Ken Blackwell ("Ouija", "Friday the 13th"), y a la diseñadora de vestuario Sharon Gilham (de la serie televisiva "Black Mirror"). La música es de Abel Korzeniowski ("Nocturnal Animals").

New Line Cinema presenta "La Monja", una producción de Atomic Monster y Safran Company. La película será distribuida en cines y pantallas IMAX por Warner Bros. Pictures. "La Monja" ha sido clasificada R por horror, violencia, e imágenes perturbadoras y sangrientas.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Finit Hic, Deo! (¡Dios termina aquí!)

El mal infernal con hábito sacro ha vuelto en el thriller de horror "La Monja", el capítulo más reciente del universo "Conjuring" de James Wan, con una película dedicada completamente al origen de la aterradora aparición.

El público tuvo su primer vistazo atemorizante de la demoniaca Monja Valak que acosó a Lorraine Warren a través de visiones aterradoras en el éxito de horror "The Conjuring 2". En "La Monja", la batalla épica entre el bien y el mal forzará a un sacerdote con un pasado oscuro y a una novicia perseguida por algo más que su pasado a enfrentar a la blasfema Monja Demonio.

Como aficionado devoto de las películas, y particularmente del personaje de la Monja, el director Corin Hardy dice: "Lo que me encantó de la monja la primera vez que la vi fue el misterio. No había ninguna explicación dada sobre ella, pero su apariencia y comportamiento eran totalmente petrificantes. Ella tiene el aspecto de un personaje de horror icónico, el hábito esconde el rostro y envuelve el cuerpo y sus miembros, haciendo que no parezca humana. Parece que se desplaza sin que sus pies toquen el suelo".

Un productor de la película, James Wan ofrece, "La idea de algo que se considera sagrado y puro, como una monja, podría trastocarse en algo tan malévolo y sobrenatural perturba a todos en lo más profundo de sí mismos".

Es más, desde el momento en que el ente apareció en pantalla, Wan y el productor Peter Safran supieron que la Monja había tocado profundamente una afinidad psicológica del público. Safran recuerda: "Ella tuvo un papel relativamente pequeño; sin embargo, fue crucial, así que fue increíble el impacto que tuvo en la gente. En un instante supimos que la Monja merecía una historia de origen; la gente quería saber de dónde salió…y por qué".

Wan y Safran pusieron a Hardy al mando después de ver su película "The Hallow". Hardy comenta: "Recibir esa llamada fue un sueño hecho realidad. Supe que era un proyecto al que le podría hincar el diente y me emocionó construir una nueva sección del universo 'Conjuring'".

Safran dice: "A todos nos encantó la película de Corin y creímos que sería una combinación perfecta. Es un director realizado que crea películas enfocadas en personaje, y entendió completamente cómo crear tensión y proveer sustos originales que hacen gritar al público".

El guionista Gary Dauberman, quien también ejerció como productor ejecutivo, fue la elección natural para hacer el guion después de haber escrito la altamente exitosa "Annabelle" y la historia de origen de la muñeca poseída en "Annabelle: Creation", donde la malévola Monja hizo una aparición breve.

"El guion es muy intenso", dice Hardy. "Gary es un escritor muy talentoso; en verdad conoce este género porque, al igual que yo, ama el horror y transmite su pasión. Equilibró la historia con grandes ideas y personajes muy interesantes que se enfrentan a circunstancias aterradoras. La historia te engancha desde el inicio y nunca te suelta".

Demián Bichir, quien estelariza como el Padre Burke, dice que mientras leía el guion inmediatamente se sintió atraído hacia la historia paranormal. "Me encantó la ubicación espectacular y el Padre Burke me pareció uno de los personajes más profundos que he leído. Y el guion estaba muy bien escrito, sumamente complejo y profundo en muchos sentidos".

Interpretando el papel protagónico de la novicia Hermana Irene, a Taissa Farmiga también le atrajo el guion. Afirma: "Realmente disfruté leer el guion de Gary. Creo que eso dice mucho sobre la clase de escritor que es si una historia es tanto aterradora como atrayente, pues incluso logró hilar momentos de ligereza para que el público se entretenga en el camino. Es un recorrido apasionante lleno de emocionantes subidas y bajadas".

En cuanto al proceso de creación de la historia, Dauberman y Wan la transportaron al rico y sombrío mundo gótico que aportó la ominosa ubicación de la historia: un castillo en Transilvania, Rumania, un sitio con fuertes vínculos con el horror. En la película, el castillo ha sido tomado por la Iglesia y ha fungido como una abadía durante años. Para aumentar el factor tétrico, la abadía está aislada, y las monjas se han forzado a permanecer totalmente separadas del resto del mundo.

Dauberman confirma: "Están en una gran ciudadela al pie de los Montes Cárpatos, y están completamente solas. Dentro, hay largos pasillos y arcos, junto con la gran capilla, cosas que no suelen haber en hogares comunes. Imaginen a una joven novicia cruzando la entrada del castillo. De repente, eres una figura minúscula frente a ese fondo imponente, y hay más sombras y lugares de donde puede emanar algo aterrador. Toma todo lo que es aterrador y lo amplía a gran escala".

Wan añade: "Las monjas están prácticamente atrapadas en esta abadía, y básicamente deben lidiar con intentar ponerle un alto al ser demoniaco que se ha filtrado y subido a la superficie. Intentar evitar que algo malévolo quede libre en nuestro mundo…eso es una historia gótica clásica". Y en esta ominosa fortaleza, los riesgos no podrían ser mayores …pues nada es lo que parece.

Perdona nuestras ofensas

Una joven monja en una abadía de Transilvania ha cometido el mayor pecado: quitarse la vida. Ahora es necesario que la Iglesia determine si el terreno aún es sagrado, o si el mal ha comprometido la Abadía de Santa Carta.

Para hacerse cargo de la grave situación, el Vaticano acude al experto Padre Burke, un clérigo de Filadelfa, y uno de pocos con la habilidad de evaluar la validez de milagros y fenómenos de índole siniestra.

Safran revela que el papel del clérigo fue escrito con el mexicano Demián Bichir en mente, y comenta: "Sabíamos que necesitaríamos a alguien que pudiera encarnar la solemnidad que el Padre Burke debe poseer, pero que además pudiera interpretar a un hombre con una crisis de fe. Demián es un actor brillante que interpretó cada faceta del personaje de manera convincente. Nos encantaba por su trabajo previo así que, en realidad, para él fue el primero y único llamado que hicimos".

Cuando describe el papel, Bichir dice: "El Padre Burke es un hombre de fe y un caza demonios que cree que es posible salvar al mundo, un demonio a la vez. Él es un soldado en varios frentes; sin embargo, también es asediado por sus propios demonios, y ésa es la verdadera batalla a la que se enfrenta cada día de su vida".

La última vez que el Padre Burke lidió con la caza de demonios como parte de sus deberes sacerdotales, sucedió una tragedia terrible. Ha pasado casi una década, y él aún se mantiene suficientemente alejado de la refriega de investigación pues sigue profundamente afligido por aquellos sucesos perturbadores. Pese a su inquietud, el Padre Burke debe cumplir los deseos del Cardenal.

"Una vez que haces tus votos, haz prometido ser un soldado de Dios de por vida", dice Bichir. "Como soldado no puedes ignorar órdenes; no puedes negarte a ningún llamado".

A pesar de sus reservas, el Padre Burke está decidido a cumplir su misión. Como parte de sus preparativos, desempolva su maletín que originalmente fue de un capellán en la Segunda Guerra Mundial y que contiene sus herramientas espiritistas: agua bendita, un collar con una cruz de plata, un crucifijo y una Biblia, y se encamina hacia el incierto camino por delante. Por orden del Vaticano, a la encomienda del Padre Burke se unirá la Hermana Irene, una novicia del Hospital de San Vicente en Inglaterra.

Taissa Farmiga dice: "Me parece que la Hermana Irene cree que esta será una misión sencilla. Ella no sabe lo intenso que será el viaje, o el tipo de fuerza emocional que deberá poseer. Y creo que ella no estaba lista para el mal que existe en la abadía".

Bichir comenta: "Al principio, su tamaño engaña al Padre Burke, y aunque la Hermana Irene sea pequeña y parezca frágil, él descubre que puede ser impetuosa, y creo que el Padre Burke admira eso. La Hermana Irene es muy fuerte ya que su espíritu es fuerte".

Al igual que el Padre Burke, el pasado de la Hermana Irene está lleno de dolor, y aunque su problemática juventud la condujo al convento, es justamente por eso que ella aún no hace sus votos. "Ella también está lidiando con sus demonios internos", comenta Farmiga. "De niña ella tuvo visiones y sueños que la perseguían. De jovencita, la Iglesia la acogió y alentó a entregarse a Dios volviéndose monja, y ella lo hizo voluntariamente pues en cuanto se encaminó en esa dirección, las visiones cesaron. Pero ella nunca encontró respuesta alguna sobre su significado, y creo que el motivo por el cual estuvo dispuesta a unirse al viaje fue para descubrir la verdad. Ella está cuestionando su futuro al preguntar: '¿Estoy haciendo lo que debería?'"

La duda que oscurece la fe de la Hermana Irene es un sentimiento que el Padre Burke entiende perfectamente, y al director le encantó la dinámica de Yin y Yang de ambos personajes.

"El Padre Burke es un sacerdote un poco excéntrico y abigarrado", comenta Hardy. "Tiene una cualidad paternal por la manera estricta en que protege a la Hermana Irene. Él pasó por una experiencia desgarradora en el pasado, y no dejará que a ella le suceda algo así. Él intenta desesperadamente evitar que muera, tanto física como espiritualmente. La Hermana Irene es inocente e insegura, y mientras esta experiencia aterradora perdure ella deberá encontrar su fuerza.

"Su carisma e individualidad como una unidad es evidente por las actuaciones de Taissa y Demián", Hardy continúa. "Su actuación está teñida con algo verdaderamente genuino".

Aunque tal vez es demasiado auténtica. Farmiga se enfocó tanto en su personaje que sufrió pesadillas durante la producción. Hardy agrega: "Taissa es una actriz increíblemente talentosa y al crear el terror que acedia a su personaje, ella constantemente encaró visiones aterradoras y momentos traumáticos. Ella realmente llegó lejos para que la Hermana Irene reaccionara como lo hace, y el público lo sentirá también. Estoy en deuda con ella por eso".

Farmiga responde: "Trabajar con Corin fue increíble pues es tan artístico y creativo, además fue excelente para provocar miedo genuino. No es sólo miedo en sí. ¿Qué más hay detrás? ¿Hay cierta tristeza? ¿Hay añoranza? Es tan apasionado y parece tener un alma dulce…hasta que de repente te pone la imagen de una monja demonio frente y piensas: 'no sabía que tu mente era capaz de crear cosas tan terribles'", bromea.

Aunque el Vaticano le ha asegurado al Padre Burke que la Hermana Irene conoce la región, ella le informa que nunca ha estado ahí. Y ese no es el único misterio que deben resolver, junto con lo que hay dentro del castillo, y acerca de ellos. Ambos aún viven con lo que sucedió en el pasado y esto los hace vulnerables al ente que enfrentan. Pero esto también crea un vínculo entre ambos.

De igual forma, ambos actores se hicieron cercanos durante el rodaje en Rumania. "En una película no sueles tener meses para crear una conexión; debes hacerlo de inmediato, así que tuve suerte de contar con Taissa", comparte Bichir. "La admiro mucho. Tiene cualidades maravillosas tanto como actriz y como persona".

La admiración es mutua. "Demián es muy divertido, tiene una gran personalidad", dice Farmiga. "Está lleno de vida, energía y amor hacia todo", comenta. "Como actor es increíble y le otorgó mucha emotividad al Padre Burke".

Mientras la Hermana Irene y el Padre Burke salen de Roma y dejan atrás el mundo moderno de 1952 para ir a la pequeña aldea de Biertan en Transilvania, es como si hubieran regresado en el tiempo y estuvieran en la Edad Media. Un camino de tierra es la vía principal y el modo de transporte de su guía es una carreta tirada por caballos.

Frenchie, como lo llaman en el pueblo, es un lugareño que los puede llevar a la abadía. También es el alma desafortunada que descubrió al suicida mientras entregaba provisiones. Frenchie les informa que le temía a la abadía, al igual que el resto de los pueblerinos, mucho antes de que hubiera encontrado un cuerpo ahí.

El equipo eligió al actor francés Jonas Bloquet para el papel del supersticioso franco-canadiense. Bloquet, el auto-denominado "gran aficionado" de "The Conjuring" y su secuela, dice: "Vi ambas películas múltiples veces en el cine y me encantó el guion de 'La Monja', así que ser parte de esta película es una de las mejores experiencias de mi carrera".

Hardy opinó que el personaje de Bloquet, aderezado con el humor característico de Dauberman, era otra gran adición para la historia. Confirma lo siguiente: "Frenchie es un pícaro encantador y parte de este extraño trío compuesto por un sacerdote y una monja, y aunque vean el mundo de formas distintas, por lo pronto deberán permanecer juntos. Hay un poco de humor en su dinámica, y Jonas realmente lo resaltó".

Dauberman añade: "Para mí, Frenchie era un personaje muy importante porque es necesaria un poco de ligereza para equilibrar los sustos; esos momentos más livianos hacen el horror más efectivo. Jonas puede ser muy serio, pero también es muy gracioso. Me encanta su interpretación del personaje de Frenchie".

Mientras que el Padre Burke lleva consigo agua bendita y la Hermana Irene un rosario, Frenchie cuenta con un hacha y una pistola. Bloquet lo describe de la siguiente manera: "Frenchie es un tipo físico, y es muy fuerte. Es realista y, al principio, parece que sólo es un francés encantador que jamás ignora una cara bonita".

Sin embargo, Frenchie es más que lo que aparenta.

Bloquet continua: "Frenchie no está exactamente seguro de lo que está sucediendo en la abadía, pero sabe que no es un buen lugar y no quiere quedarse ahí. Pero está indeciso, pues no quiere dejar a la Hermana Irene; es tan protector como el Padre Burke".

A medida que las torres del imponente castillo que aloja a la abadía aparecen repentinamente, el caballo de Frenchie, al presentir peligro, se detiene. Al verse forzados a terminar su camino a pie, se encuentran una escena inquietante…

Aunque el cuerpo de la monja se quitó del sitio del suicidio hace semanas, las manchas de sangre en los escalones de la abadía siguen húmedas. ¿Cómo es eso posible?

No nos dejes caer en la tentación

Durante la película, las monjas en la Abadía de Santa Carta se presentan en varias manifestaciones de malestar y terror, mientras la Hermana Irene intenta descubrir la verdad sobre el mal que habita ahí y de una llave misteriosa que la Hermana Victoria sostenía cuando murió.

Charlotte Hope, quien interpretó el papel de la Hermana Victoria, dice que al igual que sus colegas en la película, la Monja Demonio tuvo una fuerte impresión en ella. "Recuerdo la toma de 'The Conjuring 2' con la pintura, y cómo no sabes si realmente está pintada…y de repente es ella. Eso es aterrador; realmente me perturbó durante mucho tiempo. Y ahora contar con una película sobre ella…es una perspectiva fascinante".

Sobre su papel, Hope dice: "No quiero revelar mucho al respecto, pero puedo decir que ella es el catalizador de los eventos que se desarrollan en la película. Y la Hermana Victoria lo padece mucho", añade enigmáticamente.

Hardy apreció la dedicación de Hope hacia su demandante papel. "Charlotte es una bella actriz y una hermosa persona. Fue divertido esconder eso tras algo espantoso, y ella estuvo totalmente dispuesta", ríe.

Otro punto clave en la investigación es la Hermana Oana, que rompe el código de silencio de las hermanas para advertirle a la Hermana Irene de la presencia diabólica que deben combatir mediante oración perpetua: el claustro nunca puede detener su vigilia de plegarias, ni por un instante…sin importar nada.

El equipo eligió a la actriz rumana Ingrid Bisu como la Hermana Oana. "Creo que la Hermana Oana se ve reflejada en la Hermana Irene. Así fue como ella inició y como solía ser: optimista. Así que acude a ella en busca de ayuda", dice Bisu.

Safran agrega: "El aspecto de adoración perpetua me fascinó; esto conduce a algunas secuencias tensas que creo que el público disfrutará. E Ingrid es muy importante en esos momentos".

Bisu comenta que sintió afinidad hacia el papel pues cuando era más joven ella brevemente consideró volverse una monja. Al prepararse para su parte en el claustro, visitó monasterios donde se sentó en silencio durante horas. En el set, tenía sus audífonos a la mano para escuchar rezos. Bisu explica lo siguiente: "Entendí la importancia del silencio en su mundo aislado. Sólo hablas con propósito. Es muy importante que la Hermana Oana rompe las reglas y se arriesgue a ser castigada para hablar con la Hermana Irene sobre lo que está sucediendo ahí, sabiendo perfectamente que deberá enfrentarse a las consecuencias".

Hay una hermana que no teme, y más bien tiene un control glacial, y mantiene un orden fuera de este mundo de la abadía. Bonnie Aarons regresa en el papel que creó en "The Conjuring 2", y nuevamente se transforma en la encarnación de la Monja Demonio.

Cuando recuerda su audición para el papel en la película anterior, Aarons dice: "Lo único que escuché fue 'una película de James Wan'. Eso fue suficiente para mí. Creo que él es brillante; soy una gran admiradora de su trabajo. No me dieron el guion; sólo me dijeron que entrara y les diera a todos un buen susto", sonríe.

Y así fue.

Safran comenta: "James tenía una visión muy específica sobre la apariencia de la Monja Demonio. Entrevistamos a muchas personas, pero en cuanto vimos a Bonnie y la fisionomía única y llamativa de su rostro, todos dijeron: 'Es justamente lo que queremos. Tiene que ser ella'".

De igual manera, Hardy no podría imaginarse a nadie más en el papel titular de "La Monja". "Era muy importante que volviéramos a conseguir a Bonnie. Obviamente ella no es aterradora en persona, pero una vez que se pone su maquillaje y el hábito de la monja proyecta una presencia temible. Fue extremadamente desconcertante", admite.

El elenco concuerda. Bichir comenta: "Recuerdo una escena donde estaba rezando y sabía que Bonnie estaría detrás de mí como la Monja Demonio. Solamente su sombra puso los cabellos en mi nuca de punta. Fue espeluznante".

A Farmiga su apariencia también le pareció perturbadora. "Hice mi mejor esfuerzo, especialmente en la noche, de no pensar en ese rostro demoniaco acercándose a mí", comenta.

Aarons está encantada de haber ayudado a crear una impresión memorable. "Eso es lo que un actor siempre quiere lograr: filtrarse en la mente del público. Me encanta que hay gente de todo el mundo buscándome para decirme que la Monja Demonio los atormenta y da pesadillas".

María señala el camino

"La Monja" fue grabada completamente en Rumania, en locaciones prácticas en y cerca de Bucarest y Transilvania, en particular en dos castillos del siglo XIV y en una fortaleza medieval abandonada que contribuyó a la autenticidad de la estética clásica del horror. Algunos interiores fueron construidos en un plató en los estudios de grabación Castel Film en Bucarest.

Para ayudar con la creación del estilo gótico de la película, Hardy acudió al director de fotografía Maxime Alexandre y a la diseñadora de producción Jennifer Spence, quienes colaboraron anteriormente en "Annabelle: Creation". Ellos juntaron a un equipo compuesto por una mezcla de gente de Estados Unidos, Europa y Rumania.

Alexandre, quien ya había grabado ocho películas en Rumania, comenta: "Corin era muy exacto en cuanto a su visión y me proporcionó páginas y páginas de dibujos para comunicar su idea. Fue maravilloso ponerle color y forma es esos creativos dibujos en blanco y negro".

Spence agrega: "La mejor parte de esta película e ir a Rumania fue diseñar en un castillo real. Cuando caminas por los pasillos, sientes las pulsaciones del pasado. Es un gran entorno y un lugar aterrador en la noche". Carretas tiradas por caballos, un modo de transporte común, fueron vistas con frecuencia; cabras y ovejas fueron visitas recurrentes en el set; y los murciélagos. Además, cortejos fúnebres a pie, lluvia y niebla contribuyeron al encanto del viejo mundo.

Mientras que las locaciones rurales y antiguas transmitieron pátina, también plantearon dificultades para el equipo creativo de Hardy. "Maxime es un cineasta talentoso con un ojo increíble", dice el director. "Estaba dispuesta a todo y llevó grúas pórtico y vías a unas locaciones austeras. Y fue una tarea formidable para Jennifer y su equipo construir y mejorar las locaciones en castillos que estaban a siete horas de nuestra base en Bucarest. Ella realmente nos brindó una ambientación magnífica para la película".

Alexandre describe el estilo de toda la película como "afín a la década de los 70 con humo y altos contrastes. En este género puedes explotar más las sombras si enfatizas los relieves en una sola dirección y así te adentras lo más que quieras en la oscuridad".

Aunque hace hincapié en el estilo gótico, "La Monja" sigue un estilo base acorde al de todas las películas de la franquicia "Conjuring". Alexandre dice: "Aunque saltemos unos años en el futuro o el pasado en la historia, hay principios estilísticos que James estableció con la primera película, como planos generales y grabar a puerta cerrada lo más posible. Corin retomó eso y lo respetó".

Una característica distintiva de "La Monja" resultó del uso de cámaras diferentes para enmarcar visualmente los diversos puntos de vista de los protagonistas. Alexandre explica: "Contamos con la trayectoria del Padre Burke y el viaje de la Hermana Irene. El de ella es más interno; sucede en su mente y sus visiones son más nítidas. Para sus escenas, usamos la steadicam porque resalta qué es verdad y qué no para que el público lo distinga. Cuando observamos a través del punto de vista del Padre Burke, usamos una cámara de mano pues él se encuentra en la acción del momento y todo le sucede en tiempo real".

Transilvania

El castillo de Corvino

Para hallar la Abadía de Santa Carta, el equipo voló desde Bucarest, luego manejó a Transilvania, y pasó horas paseando por pueblos remotos en la región histórica de Rumania. En Hunedoara encontraron el castillo de Corvino, una estructura auténtica que ha ocupado el costado de la montaña desde el siglo XIV.

Dauberman recuerda: "Estábamos en el corazón de Transilvania y salí del auto y observé el primer castillo que he visto en vivo en toda mi vida. Era tan hermoso que me quedé sin aliento".

Spence se encargó de hacer una gran construcción en el castillo pues la entrada verdadera cuenta con un puente muy largo y una fosa debajo. Para atender a las necesidades de la historia y la acción que la película requería, el equipo de Spence construyó un nuevo punto de entrada en la parte trasera del castillo. Su equipo niveló el suelo para construir la estructura, luego sacó un molde de uno de los muros del castillo para crear piezas adicionales de pared compuestas por rocas concordantes que armonizan con los materiales originales. Spence contrató a artesanos locales para ayudar a construir los escalones de piedra gigantes donde se descubrió el suicidio. "Algunos eran escultores y tallaron detalles en la roca, como la palabra 'pecadores' donde la sangre se escurre", explica.

El set de Spence era tan convincente que cuando Bichir entró por primera vez, creyó que era la verdadera entrada del castillo. Los dueños del castillo también estuvieron satisfechos con el añadido por lo que pidieron que el set en funcionamiento permaneciera intacto y en su lugar para mejorar el castillo para futuros turistas.

Todos los árboles se transportaron y plantaron en locación para crear el ambiente tétrico, y agregaron cientos de cruces. Además, el equipo de Spence construyó la estatua de la Virgen María en el patio de la abadía que también se filmó en el castillo de Corvino.

La decoración auténtica del set de Spence consistía de mobiliario y artefactos de Viena y Rumania. "En la historia, las monjas se adueñaron del castillo después de la Segunda Guerra Mundial, así que quisimos que toda la utilería fuera lo más auténtica posible, y que los cuartos tuvieran un aspecto rebosante e histórico", dice.

La paleta de color que Spence usó se basó principalmente en el atuendo blanco y negro de las monjas. "Corin y yo discutimos sobre el uso mínimo de color, para que las monjas resaltaran. Usamos mucho verde para proyectar un aspecto terroso", dice Spence.

Y rojo. Naturalmente, Hardy fue muy cuidadoso con el aspecto de la sangre que se usó en la película. Para los efectos del suicidio, llegó con una cubeta de sangre y la derramó sobre los escalones él mismo, luego los pintó para que fuera grotescamente realista. "Sin duda, la sangre reacciona de forma distinta si está estática, si driblea, si se derrama, si sale disparada o si es bombeada de un tubo". Incluso practicó a escupir sangre con miembros del elenco para ayudar a conseguir la mancha correcta de un proyectil.

Como en todas las películas del universo "Conjuring", se trajo a un sacerdote al set para bendecir la película. Pero otros seres más corpóreos representaron un reto distinto. El día en que el sacerdote ortodoxo, el Padre Cosmin, tenía su cita en el castillo de Corvino, el equipo no pudo llegar al set hasta que un rebaño de cabras finalmente despejó el camino.

El castillo Bethlen

Ya que el castillo de Corvino no tenía todos los espacios necesarios para la producción, el equipo escogió un segundo castillo de su búsqueda como suplemento de la abadía. Ubicado en la aldea de Cris en Transilvania occidental, el castillo Bethlen también fue diseñado por el arquitecto medieval del castillo de Corvino, así que cuenta con el mismo estilo y correspondió perfectamente con Corvino para la filmación. En el camino a Cris, el equipo siempre percibió un olor a quemado acre y penetrante en el mismo sitio todos los días, del cual nunca hubo explicación. Considerando su propósito en la zona, algunos creyeron que eran espíritus malignos que acechaban el viejo castillo.

El castillo Bethlen fue ideal para el convento en la abadía, donde el Padre Burke y la Hermana Irene pasan la noche y donde empiezan a ocurrir eventos perturbadores. Spence lo describe así: "Todas las habitaciones estaban sin terminar y en desorden, y no había ventanas funcionales, así que usamos una tela blanca. Ahí había unos cuantos elementos orgánicos que decidí aprovechar, como símbolos de serpientes en el techo". Spence también hizo que los lugareños construyeran ventanas y puertas modeladas a partir de las originales dañadas. "No sólo ayudó a nuestra película, sino que también fue agradable otorgarle algo de vuelta al lugar donde estábamos grabando", añade.

Bethlen contenía la locación perfecta para la casa de hielo al igual que un sitio para construir el cementerio de la abadía donde ocurren varias escenas cruciales y aterradoras. El equipo de Spence construyó todo el cementerio, lleno de lápidas degradadas, cruces, y campanas funcionales de la época que fungían como una precaución antigua para quienes eran enterrados con vida por accidente, evitando que murieran asfixiados.

La fortaleza de Mogoșoaia

La fortaleza de Mogoşoaia fue la tercera locación elegida por el equipo en su búsqueda por Transilvania. El complejo militar abandonado proporcionó los túneles para la abadía que conducen hacia sus catacumbas. Los corredores subterráneos laberínticos eran muy angostos, mohosos, oscuros, y adecuados para los sustos que Hardy tenía en mente.

Hardy usó los mejores elementos de cada locación y los juntó durante la noche en Photoshop como una guía para que su equipo creara un entorno único que, en pantalla, sería la Abadía de Santa Carta.

Dauberman comenta: "Todo embonó perfectamente. La Abadía de Santa Carta parece como sacada de una película de horror de las producciones Hammer, sobre en una colina alta y rodeada de cruces. Era perfecta".

"Es sorprendente", dice Safran. "A medida que la historia avanza, sientes que estás en el mismo castillo todo el tiempo porque su apariencia es coherente. Eso es producto del increíble equipo de producción que tenemos".

No fue una tarea fácil, pues Alexandre tuvo que ajustar tanto las locaciones físicas como la iluminación distinta. "Filmar en la abadía fue extremadamente complicado porque teníamos ubicaciones diferentes y un plató correspondiente", comenta el cineasta. "Creo que el único que realmente sabía cómo se conectaban todas las puertas y corredores de los distintos sets era Corin. Todos los días le preguntábamos: 'Entonces, ¿dónde estamos? ¿Nos movemos a la izquierda o a la derecha?", ríe.

Una de las escenas más difíciles de grabar fue en los túneles en la fortaleza de Mogoşoaia, con un pasillo lleno de cruces que la Hermana Irene descubre debajo de la abadía. Claramente, ese centenar de cruces fueron puestas ahí como protección y fueron aumentando en cantidad a lo largo de los años. El equipo de Spence colgó cruces a lo largo del pasillo en vez de fijarlas a las paredes para poderles dar movilidad fantasmal.

Para la secuencia, la Monja está inmóvil, pero Hardy quería crear la ilusión óptica de movimiento con la cámara. Hardy dice: "Es como si la presencia de la Monja Demonio intentara alcanzar a la Hermana Irene, jalándola, pues la Monja no se está moviendo. Quería averiguar cómo visualizar esta amenaza que la Monja representa, aunque no te toque. Es casi como si estuviera hipnotizando a la Hermana Irene".

Para realizar la toma, Spence diseñó el pasillo con paredes que podían empujarse hacia atrás. Hardy y Alexandre elaboraron un plan y posicionaron la cámara en una vía de 30 metros a lo largo del pasillo oscuro. El lente de la cámara se enfocó en la Hermana Irene y la Monja mientras simultáneamente el equipo de Alexandre hacía que la cámara retrocediera y girara 360 grados. "Fue difícil, estando bajo tierra, en la oscuridad y siguiendo la vía, hacer el acercamiento a la vez que nos alejábamos y girábamos en un círculo completo. Dio la impresión de que el pasillo estaba girando sobre sí mismo y que no había escapatoria", dice Hardy.

Durante los preparativos, Hardy vivió su propia experiencia sobrenatural. "Aunque soy un aficionado del horror y he dedicado mi vida a la creación de monstruos, en el fondo soy escéptico, y aún espero el momento cuando me encuentre con un ser sobrenatural en el que realmente pueda creer… y eso sucedió en la fortaleza".

Hardy continúa: "Los monitores estaban fuera del pasillo principal en una habitación oscura completamente aislada. Ya que el paneo largo con la cámara requiere un equipo grande, éste obstruía las entradas y salidas. Entré y vi a unas cuantas personas sentadas en las sillas a mi izquierda, los saludé y me senté dándoles la espalda, viendo hacia el monitor durante más de 15 minutos mientras revisaba la toma. Me emocioné porque funcionó y me volteé para decirles: 'Guau, ¿vieron eso? ¡Fue perfecto!' Pero no había nadie. Ni siquiera habían sillas".

Otras locaciones en Transilvania incluyeron Sighişoara, el lugar de nacimiento de Vlad, el Impalador; es decir, el conde Drácula; Copşa Mare; el palacio de Mogoşoaia usado como el Hospital de San Vicente donde el Padre Burke y la Hermana se conocen; y el Palacio del Parlamento Rumano en Bucarest que fungió como el Vaticano.

Bucarest

Estudio de grabación Castel Film

Ya que en Rumania está prohibido grabar dentro de una iglesia, Spence y su equipo construyeron la iglesia de la Abadía de Santa Carta en el plató más grande de los estudios de grabación Castel Film en Ciolpani, Rumania, en las afueras de Bucarest. El set se basó en la iglesia parroquial de Chiddingly en la aldea en Sussex del Este, Inglaterra, donde Hardy creció.

Spence tuvo la idea de convertir el set de la iglesia de la abadía en la sala capitular, donde el Padre Burke y la Hermana Irene conocen a la abadesa a cargo. Hardy explica: "La idea de Jen fue intercambiar los ángulos y redecorar. Realmente hizo un trabajo magnífico y fue capaz de mover las paredes y embonar por completo las esquinas de la habitación con los escalones. Incluso cuando estuve ahí, olvidé que bajo su diseño detallado era la misma habitación".

Como testamento hacia esa atención al detalle, en la sala capitular hay cuatro tumbas que tienen máscaras mortuorias modeladas a partir de los rostros de Hardy, Dauberman, Alexandre y el productor ejecutivo Michael Clear, junto con la máscara mortuoria en un muro que fue modelada a partir del subdirector primario de la película, Harry Boyd.

El otro gran set construido sobre un plató fueron las catacumbas de la abadía pues éste requería de un tanque. Una vista panorámica de las catacumbas revela una cruz con un círculo en el centro: un motivo que aparece a lo largo de la película.

En una escena crucial llena de acción en las catacumbas de la abadía, Farmiga colgaba de unos alambres…y le encantó. Ella confirma: "Uno de los motivos por el cual esta película ha sido tan divertida fue el aspecto físico del papel y las maniobras que tuvimos que hacer. Pasamos semanas grabando un arco emocional con diálogos y momentos dramáticos muy intensos, y luego nos pusieron un arnés y nos adentramos al aspecto de acción y aventura".

Hardy apreció el entusiasmo que mostró su elenco. "Físicamente hicieron muchas de sus propias maniobras. Se colgaron de alambres, se sumergieron, y fueron parte de todas las escenas de acción".

Los distintos niveles del castillo se usaron para reflejar los niveles de la historia. Dauberman profundiza: "Empezamos afuera, luego nos trasladamos al interior de los niveles superiores, y luego a medida que nos adentramos al castillo y debajo de él, llegamos a las secciones más oscuras y siniestras del lugar y la historia".

En el pueblo al oeste del estudio de cine, Spence disfrazó un edificio como el Bar del Oso Negro que Frenchie frecuenta. También grabaron en el bosque cercano a Snagov.

Después del último día de rodaje, Hardy interpretó una canción llamada "Melancolía del convento" con un miembro rumano del equipo, a manera de agradecimiento para el elenco y equipo de producción. La canción relata la historia de "La Monja" y su producción, aludiendo a todos los miembros del elenco y equipo como le fue posible. Él compuso la canción en camino al estudio ese día.

Durante la producción, hubo referencias a otras películas de la franquicia "Conjuring", incluyendo la fotografía del grupo de monjas y la cruz de "Annabelle: Creation". Spence también escondió la palabra Valak en los sets. "Hice algunas alusiones, pero no al nivel de 'The Conjuring' porque sentí que éste era el inicio, el origen de Valak. Pero sin duda están ahí. Espero haberlas hecho difíciles de encontrar", dice. Los cinéfilos atentos las hallarán en los árboles del bosque, en el marco de la ventana de la Hermana Victoria, en la placa del camión portaequipajes, y en varios objetos colgantes en Criş.

Líbranos del mal

Para complementar la estética gótica, Corin Hardy trajo a su antigua compañera de la escuela de arte de Wimbledon Sharon Gilham a Rumania como su diseñadora de vestuario. Para su investigación, Gilham fue al museo de campesinos y estudió atuendos rumanos auténticos de la época. Los vestuarios fueron hechos mayormente en Rumania.

Para los vestuarios de civil del padre Burke, Gilham utilizó las formas auténticas correctas de la época, aunque incorporó colores oscuros. "Corin quería enfatizar el lado oscuro de la naturaleza del Padre Burke", dice Sharon. "Su traje de civil estaba hecho de una tela oscura de lana y sus camisas eran en tonos gris oscuro, mientras que en aquella época se usarían camisas más claras o blancas".

Hardy también quería que el Padre Burke tuviera un accesorio específico para una escena de pelea clave. Gilham eligió el lazo que lleva a la cintura, el cual es de distintos colores, para reflejar los distintos niveles del sacerdocio, de Cardenal hacia abajo. Después le agregó texto-una frase en latín que significa "Dios mío, ilumíname", frase que encontró en una versión en latín de una oración católica. Las grandes decoraciones doradas de metal bordadas que agregó al lazo eran retablos franceses que Gilham encontró en un mercado de las décadas de 1930 y 1940. "Los corté y los puse en su lazo junto con rosarios, cruces, crucifijos y medallas de San Cristóbal, y que cubren el lazo completamente, como algo que él fue agregando a lo largo de los años", dice.

El crucifijo que cuelga del cuello del Padre Burke fue encontrado igualmente en un mercado en Rumania. Gilham comparte, "Es una antigüedad que proviene de Francia, donde el Padre Burke tuvo aquella experiencia que aún lo atormenta".

Las largas sotanas negras de los padres fueron hechas en Italia. "La ropa del Vaticano es muy exagerada, incluso ostentosa", dice Gilham. "A Demian le encantaba utilizar el vestuario. Se ponía la sotana y podías ver cómo se transformaba en el Padre, incluso en su porte. Hay algo tan elegante en aquellas formas y en su longitud; es grandioso y dramático en sus accesorios".

En contraste directo con la ropa del Padre Burke, la Hermana Irene está vestida toda de blanco. Su vestuario de monja fue establecido por la manera en que una novicia se vestiría y cómo difería eso del resto de las monjas, pues dentro de la jerarquía y en los distintos periodos, existen muchas variaciones del hábito. "La Hermana Irene es la pureza personificada. Realmente quería enfatizar lo joven, inocente y frágil que es, así que la forma de su falda era muy importante. El hábito de una monja puede no tener forma porque no enfatiza la figura, pero quería que la Hermana Irene tuviese una hermosa y clara silueta", detalla Gilham. La diseñadora también incorporó pliegues en el frente y un cinturón de cuero con un rosario colgando de él.

Los vestuarios blancos para Farmiga fueron diseñados específicamente para ser visibles al moverse a través de los lugares oscuros de la película. "La manera como esta película se grabó es perfecta para este vestuario. Está iluminada de tal manera que la atmósfera hace que estos trajes funcionen. Amo los momentos en que se ve parte de la orilla de un velo saliendo de la oscuridad o parte de un vestuario iluminado", dice Gilham.

El concepto de un hábito es utilizar ropa de cabeza a pies, alejándose a uno mismo del mundo. Parte de ese traje es el velo que oscurece el rostro. Gilham puso bucarán en la tela dentro del velo en algunos vestuarios de las monjas y un alambre alrededor de la orilla para que pareciera una capucha. "Es similar a las anteojeras de los caballos que deben mover su cuerpo entero para poder ver. Cada actriz, al momento de ponérselo, junto con el resto del vestuario, decía sentir que estaba entrando a otra época", recuerda Gilham.

El vestuario de la Monja Demonio de "The Conjuring 2" fue enviado a Bucarest, donde Gilham lo volvió a hacer con la misma textura y telas del resto de las monjas, con lo que recuerda como "una vibra de la década de 1950". Gilham nota, "El vestuario de la Monja Demonio la alarga pues el velo negro ha sido bajado perfectamente y el resto del vestuario es muy largo y oscuro. La impresión es la de un ser imponente. La primera vez que vi a Bonnie en su vestuario completo y sus lentes, estaba aterrada".

Eleanor Sabaduquia es la jefa de departamento de maquillaje quien creó el aspecto de La Monja, originalmente creándola con James Wan para "The Conjuring 2". Cada vez que aplicaban el maquillaje de La Monja, habían ligeras variaciones, pues todo es pintado a mano, con muy pocas prótesis y sin digitalización.

Amalgamated Dynamics, Inc. (ADI) creó los efectos de personajes y criaturas. Hardy comparte, "Fue de ensueño trabajar con ellos. Han sido mis héroes desde que crecí haciendo películas de súper 8 con mis amigos y creando criaturas y monstruos animatrónicos en el garaje de mis padres".

Hardy eligió al compositor Abel Korzeniowski para aumentar el nivel de suspenso de la película con su banda sonora, la cual, dice Korzeniowski, "toca los dos extremos del género de terror religioso: implacable violencia y espiritualidad desinteresada. El primero está personificado por el Demonio Monja, Valak, el segundo por la Hermana Irene. Cada género tiene su propio tema melódico. Ambos se remontan a los cantos medievales de monasterios enclaustrados y a rituales paganos prohibidos, ocultos en la oscuridad, con texturas turbulentas, tonalidades tétricas y desconcertantes. Siguiendo la visión de Corin, trasladé los elementos de estilo del universo de 'Conjuring' a una época y lugar distintos, utilizando el oscuro y feroz poder de la orquesta, con un enorme tambor de 2.1 metros de alto y un diabólico músico de canto gutural".

Hardy concluye, "Fue emocionante presenciar la unión de todos los elementos, y la altamente aterradora banda sonora de Abel como el toque final. Me parece que este mundo gótico que hemos creado es realmente un lugar aterrador, y nosotros-y la Monja-sólo estamos esperando a que el público se adentre en él. Sólo prepárense para gritar".

ACERCA DEL ELENCO

DEMIAN BICHIR (Padre Burke) recibió una nominación para un premio de la Academia para Mejor Actor por su trabajo en el drama de 2011 "A Better Life". Su actuación como un padre buscando una mejor vida para su hijo también le dio un premio de Independent Spirit y una nominación al premio de Screen Actors Guild (SAG, ambos por Mejor Actor. Bichir anteriormente fue nominado para un Premio SAG, por Elenco Destacado en una Serie de Comedia, como miembro del elenco de "Weeds" de Showtime.

Bichir más recientemente estelarizó en el thriller de ciencia ficción de 2017 de Ridley Scott, "Alien: The Covenant", el más reciente éxito en la franquicia de "Alien". En Estados Unidos también es reconocido por su trabajo en películas como "Che: Part One" y "Che: Part Two" de Steven Soderbergh, haciendo el papel de Fidel Castro; "Savages" de Oliver Stone; "The Heat" de Paul Feig; "Machete Kills" de Robert Rodriguez; y "The Hateful Eight" de Quentin Tarantino. Su trabajo reciente en televisión incluye la serie de FX "The Bridge".

Próximamente, estelariza en "Chaos Walking" de Doug Liman, junto con Daisy Ridley y Tom Holland, y en el thriller de terror "The Grudge", para el director Nicolas Pesce y Good Universe. Después, comenzará a trabajar en la película para televisión de ABC "Grand Hotel", la cual está produciendo junto con Eva Longoria. Además de producir, Bichir protagonizará junto con Roselyn Sanchez bajo la dirección de Ken Olin.

En 2016, Bichir debutó como escritor y director de película con "Un cuento de circo & A Love Song", la cual protagonizó. La película fue mostrada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, El Festival Internacional de Cine de Denver, y fue la primera película del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Su trabajo internacional de cine engloba más de 20 títulos, grabados en México, así como en otros países como España, Irlanda, Argentina, Colombia, Bolivia, Nueva Zelanda y Australia. Esos créditos incluyen "Rojo Amanecer" de Jorge Fons; "Hasta Morir" de Fernando Sariñana, por el cual ganó un premio Ariel por mejor Actor; y "Todo el poder"; "Fuera del cielo" de Javier Patrón; "American Visa" de Juan Carlos Valdivia; "Don't Tempt Me" de Agustín Díaz Yanes; "The Runway" de Ian Power; "Sex, Shame & Tears" de Antonio Serrano e "Hidalgo, The Untold Story"; y "7:19" de Jorge Michel Grou.

Bichir nació en la Ciudad de México a una familia dedicada al teatro. Su padre, Alejandro Bichir, es un director de teatro y su madre, Maricruz Najera, así como sus dos hermanos, Odiseo y Bruno, son actores. La primera vez que estuvo en un escenario fue a los tres años en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Bichir después perteneció a la Compañía Nacional de Teatro por siete años. Durante ese tiempo, estelarizó en más de doce obras, incluyendo "Luces de Bohemia" de Valle Inclán; "Ricardo III" y "Sueño de una noche de verano" de Shakespeare; y "Ah! Wilderness" de Eugene O'Neill.

TAISSA FARMIGA (Hermana Irene) aún era una adolescente cuando tuvo su debut en películas con su primer papel en la película indie "Higher Ground", la cual recibió grandes elogios al ser estrenada en el festival de cine de Sundance en 2011. A la corta edad de 24, Farmiga se ha establecido como una versátil actriz de películas y televisión.

Farmiga acaba de terminar producción en "The Mule", dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y también protagonizada por Bradley Cooper.

Tras "La Monja", Farmiga tiene otras dos películas que se estrenan en otoño. Estelariza junto con Hilary Swank y Michael Shannon en el drama "What They Had", escrito y dirigido por Elizabeth Chomko y prevista para estrenarse el 19 de octubre, seguido de la comedia de viaje en auto de Hannah Fidell "The Long Dumb Road", que inicia en noviembre. Ambas películas se estrenaron en el Festival de cine de Sundance de 2018.

En la pantalla chica, Farmiga protagonizará en la más reciente entrega de la galardonada serie de FX de Ryan Murphy, "American Horror Story", donde se vuelve a reunir un elenco que incluye a Jessica Lange, Kathy Bates, Sarah Paulson, Frances Conroy, Evan Peters, Gabourey Sidibe y Emma Roberts. La nueva temporada, llamada "Apocalypse", marca la cuarta de Farmiga, tras "Murder House", "Coven" y "Roanoke".

En 2016, Farmiga estelarizó en la comedia-drama romántica de Warren Beatty, "Rules Don't Apply", junto con Alden Ehrenreich y Lily Collins y en el drama del Oeste de Ti West, "In A Valley of Violence", con Ethan Hawke, James Ransone, Karen Gillan y John Travolta. El año anterior, estelarizó en la película favorita del festival de cine de 2015 South by Southwest "The Final Girls", junto con Nina Dobrev, Thomas Middleditch, Adam DeVine y Malin Akerman. Dirigida por Todd Strauss-Schulson, la comedia de horror también se mostró en el Festival internacional de cine de Toronto de 2015 y en el Festival de cine de Los Ángeles.

Su crédito adicional de películas incluye "6 Years" de Hannah Fidell; "Jamesy Boy" de Trevor White, con Mary-Louise Parker y Spencer Lofranco; la sátira de drama criminal de Sofia Coppola, "The Bling Ring", con Emma Watson, Katie Chang y Leslie Mann; "At Middleton" de Adam Rodgers, donde protagonizó junto con Andy Garcia y su hermana Vera Farmiga; y "Anna" de Jorge Dorado, junto a Mark Strong.

Farmiga debutó en el escenario de Nueva York a inicios de 2016 en el resurgimiento fuera de Broadway de la obra de 1978 de Sam Shepard "Buried Child", ganadora del premio Pulitzer por Drama. La obra fue además estelarizada por Ed Harris, Amy Madigan y Nat Wolff.

JONAS BLOQUET (Frenchie) es originario de Bélgica y se mudó a Francia para comenzar su carrera de actuación.

En 2016, estelarizó junto con Isabelle Huppert en el dramático thriller de crimen de Paul Verhoeven, "Elle". Por su actuación como el hijo del personaje de Huppert, Bloquet fue nominado a un Premio César por Actor Más Prometedor.

Bloquet recientemente fue visto en la película "Alone at My Wedding". Ha trabajado con el director Luc Besson en las películas "The Family" y "Valerian y the City of a Thousand Planets". También hizo una aparición en el thriller de acción "Three Days to Kill", dirigido por McG y estelarizado por Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld y Connie Nielsen.

El resto de su crédito en películas incluye "Orpheline", "Tonnerre" y "Private Lessons", donde tuvo su debut fílmico. Bloquet ha aparecido también en cortometrajes.

BONNIE AARONS (La Monja) apareció por primera vez como la Monja Demonio en el éxito de terror "The Conjuring 2", convirtiéndose en un ícono de terror y una sensación de memes de internet en una sola noche.

Aarons comenzó su carrera en producciones europeas, trabajando en cortometrajes, comerciales y una larga lista de videos musicales, incluyendo una parte en la sensación internacional de la campaña de "Anti diaRy" de Rihanna, como su criada con cara de braille.

Aarons hizo una memorable aparición como el vago en la aclamada película de 2001 de David Lynch "Mulholland Drive". Ese mismo año, obtuvo un pale en "The Princess Diaries 1" y regresó al mismo papel en "The Princes Diaries 2" como la némesis de Anne Hathaway, la baronesa von Troken, quien compite por la corona. Su primer papel estelar fue en la película de terror de 2007 "I Know Who Killed Me", junto con Lindsay Lohan.

Ha tenido varios papeles en conocidas películas de terror como lo son "Drag Me to Hell" de

Sam Raimi y "Annabelle: Creation" de David Sandberg. Sus demás créditos de película incluyen las películas dirigidas por David O. Russell "Accidental Love", "Silver Linings Playbook" y "The Fighter"; "Drag Me to Hell" de Sam Raimi; y "Shallow Hal" de los hermanos Farrelly.

INGRID BISU (Hermana Oana) es una actriz rumana-alemana reconocida en Rumania por su trabajo en películas y televisión. Fue presentada al público internacional y norteamericano con un importante papel en la película nominada al Óscar y Globo de Oro de idioma extranjero de Maren Ade "Toni Erdmann", la cual se estrenó en el Festival de cine de Cannes de 2016 con gran aclamo.

Nacida en Rumania, Bisu comenzó su carrera a los 16 años cuando firmó un contrato de modelaje por cuatro años. A los pocos días, consiguió un trabajo en un comercial internacional en su primera audición, y en la segunda, consiguió un papel como personaje regular en la serie de comedia "Castatorie de Proba" para el canal más grande de Rumania, ProTv, Mediapro.

Pronto le siguieron más créditos de televisión y películas, incluyendo papeles como personaje regular en comedias rumanas "In the Building" y "Arrested at Home", así como un papel en la película "BloodRayne", junto con Sir Ben Kingsley.

En 2006, fue elegida para el papel estelar de Alice en la película de drama para televisión "A World of Pain", donde fue notada por el director Cristian Mungiu. Él le dio a Bisu el papel de Viviana en "Tales From the Golden Age", que se estrenó en el Festival de cine de Cannes de 2009.

En 2007, Bisu se inscribió en la Academia Hyperion de Artes Dramáticas en Bucarest y comenzó a trabajar en el escenario, con papeles estelares en obras como "La gaviota" de Chekhov, en el papel de Nina; "Hedda Gabler" de Ibsen, en el papel estelar; y "The Star Without a Name", en el papel de Mona.

Bisu continuó trabajando en televisión y películas y, en 2011, se convirtió en una de las presentadoras televisivas más jóvenes para el programa matutino nacional "Cafeaua de Dimeneata" para la cadena televisiva turca, Kanal D. Ingrid también fue escritora en el programa diario en vivo de infoentretenimiento. Otros créditos televisivos de Bisu incluyen la serie de drama "17" y la serie de comedia "Nobody's Perfect".

Sus demás créditos de película incluyen la película de horror "Slaughter"; la comedia navideña "Ho Ho Ho"; "What War May Bring", dirigido por Claude Lelouch; la historia de la vida real de "Portrait of the Fighter as a Young Man", dirigido por Constantin Popescu; la galardonada "Outbound", escrita por Christian Mungiu; "Dracula: The Dark Prince", protagonizada por Jon Voight; "The Zero Theorem" de Terry Gilliam; y las películas rumanas nominadas "Sunt O Baba Comunista", dirigida por Stere Gulea, y "Roxanne", dirigida por Valentin Hotea.

CHARLOTTE HOPE (Hermana Victoria) próximamente estelarizará como Catalina de Aragón, el personaje principal en la miniserie de Starz, "The Spanish Princess".

Es quizás mejor conocida por su papel como Myranda en la exitosa serie de HBO "Game of Thrones". En pantalla grande, le ha dado vida a Philippa Hawking, la hermana menor de Stephen Hawking, en la aclamada película biográfica "The Theory of Everything".

Sus créditos adicionales de película incluyen un papel estelar en la película de Catherine Hardwicke "Miss You Already", con Drew Barrymore y Toni Collette; el thriller de Robert Zemeckis "Allied", protagonizado por Brad Pitt y Marion Cotillard; el drama de la vida real de Amma Asante "A United Kingdom"; "Three Christs" de Jon Avnet, que se estelarizó en el Festival de cine internacional de Toronto de 2017; "Testament of Youth" de James Kent; y "The Invisible Woman" de Ralph Fiennes.

En el escenario, Hope debutó en West End en la puesta en escena de 2016 de "Buried Child" de Sam Shepard, junto a Ed Harris. En 2017, estelarizó en la aclamada nueva obra de Mike Bartlett, "Albion", dirigida por Rupert Goold para el teatro Almeida de Londres. A inicios de este año, debutó en el escenario de Nueva York en la obra fuera de Broadway de Scott Elliot de "Good for Otto" de David Rabe, donde se volvió a juntar con Ed Harris.

ACERCA DEL EQUIPO

CORIN HARDY (Director) es un galardonado realizador de películas, ilustrador, escultor y escritor cuyo estilo visual mezcla lo macabro, lo bello y lo épico con resultados visuales increíbles.

Hardy creció en un mundo empapado en criaturas y creatividad, comenzando su carrera a la temprana edad de 12 como un creador de monstruos con efectos visuales en el cobertizo de sus padres. Inspirado por una dieta insaciable de monstruos animados de Ray Harryhausen y por cine de terror de los 70 y 80, hizo una serie de películas Súper 8 con amigos de la escuela, quienes regularmente hacían el papel de zombies, hombres lobo y víctimas de asesinos y quienes creaban elaborados sets para hacer épicas películas de animación cuadro por cuadro con plastilina en su habitación. A lo largo de su adolescencia, Hardy recaudó experiencia en los departamentos de escultura, efectos especiales, vestuario y arte con una variedad de producciones para película, televisión y teatro que iban desde una producción del Ballet Real Nacional de "Drácula" a la película "First Knight".

Hardy estudió diseño escénico en la Escuela de arte de Wimbledon antes de hacer él mismo su galardonado cortometraje cuadro por cuadro "Butterfly" en 2004, el cual se estrenó en el Festival de cine de Edimburgo, donde fue muy bien recibido por la crítica y ganó el premio a Mejor Corto Animado en el Festival de Animación de Bruselas. Al poco tiempo, fue contratado por Academy Films, donde dirigió una serie de cortometrajes y videos musicales con narrativa hechos en su propio estilo para varios artistas principales y no conocidos, incluyendo The Prodigy, Keane, Biffy Clyro, Olly Murs, Paolo Nutini y The Horrible Crowes-culminando con una épica historia de crimen de nueve minutos para la nueva versión de la canción "Watchtower" de Devlin y Ed Sheeran. Sus videos musicales han reunido más de 300 millones de vistas y han ganado numerosos premios alrededor del mundo.

Escribió y dirigió su película debutante, "The Hallow", en 2015, una intensa y talentosa película de cuento de hadas de terror, la cual se estrenó en el Festival de cine de Sundance y llegó a ganar una serie de premios internacionales en dirección, cinematografía y efectos, incliyendo Mejor Película de Terror en los premios de película de 2016 de Empire en Reino Unido; cinco premios en el Los Angeles Scream Fest, incluyendo Mejor Dirección, Fotografía, Banda Sonora, Efectos Visuales y Efectos Especiales Manuales; así como tres premios en el Festival de cine After Dark de Toronto, incluyendo Mejor Película de Terror y Película Más Aterradora, este último por votación de fanáticos. Hardy también recibió una nominación a Película Británica Independiente por el Galardón Douglas Hickox.

PETER SAFRAN (Productor) es el presidente y fundador de The Safran Company, una compañía de producción líder en Hollywood.

El ojo que tiene Safran para el talento y la ética de trabajo diligente han resultado en un prolífico cuerpo de trabajo que incluye éxitos como "The Conjuring" y "The Conjuring 2", dirigidas por James Wan y protagonizadas por Patrick Wilson y Vera Farmiga como los investigadores paranormales de la vida real Ed y Lorraine Warren. Safran también produjo el spin off "The Conjuring": "Annabelle", la cual recaudó $250 millones a nivel global; y su precuela, "Annabelle: Creation", la cual recaudó $300 millones, subiendo al universo de "Conjuring" a más de mil millones de dólares a nivel mundial.

Safran ha vuelto a hacer equipo con James Wan para una de las películas más anticipadas del año, "Aquaman", protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman y Patrick Wilson. Safran también está produciendo otra película de Superhéroes DC, "Shazam!", que lo vuelve a poner en colaboración con el director de "Annabelle: Creation" David F. Sandberg. "Shazam!" se encuentra en posproducción y está prevista para un estreno el 5 de abril de 2019.

Otro trabajo reciente de Safran incluye "The Belko Experiment", escrita por James Gunn y dirigida por Greg McLean.

Nacido en Nueva York y criado en Londres, Safran se graduó de la universidad de Princeton con una licenciatura en Ciencias Políticas. Obtuvo una licenciatura en Derecho en la Escuela de Leyes de la universidad de Nueva York y pulió sus habilidades de negociación como abogado corporativo en Nueva York.

JAMES WAN (Historia/Productor) es reconocido como uno de los realizadores más creativos trabajando hoy en día. Como director, se encuentra en posproducción en "Aquaman", llevando al superhéroe de DC a la pantalla grande. La película es protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman y Patrick Wilson y se estrena a nivel mundial el 21 de diciembre de 2018.

Más recientemente, Wan fue director en "The Conjuring 2", con Vera Farmiga y Patrick Wilson regresando a sus papeles como los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Estrenada en junio de 2016, la última entrega de la exitosa franquicia abrió como #1 en taquilla en 32 países, incluyendo Estados Unidos. Además de estar al mando de la película, Wan coescribió el guion y fue productor. Anteriormente dirigió la aclamada "The Conjuring", protagonizada por Farmiga, Wilson, Lili Taylor y Ron Livingston. A la fecha, el universo de "The Conjuring" ha ganado más de $1.2 miles de millones a nivel mundial.

Wan dirigió la aclamada película de acción "Furious 7", la cual se estrenó en abril de 2015 y fue #1 en la taquilla estadounidense por cuatro semanas. Terminó ganando más de $1.5 miles de millones a nivel mundial - la #7 de todas las películas en taquilla a nivel mundial.

La compañía de producción de Wan, Atomic Monster, inició con "Annabelle" y continuó con "Lights Out" y "Annabelle: Creation". Wan fue productor en los tres éxitos taquilleros.

Atomic Monster comenzó en televisión con "MacGyver", un replanteamiento de la clásica serie televisiva, la cual se estrenó en CBS en otoño de 2016.Wan dirigió el piloto y es el productor ejecutivo. La serie ha sido renovada para una tercera temporada que saldrá al aire este otoño.

Co-creador de la popular franquicia de "Insidious", Wan fue productor en la más reciente entrega, "Insidious: The Last Key", que se estrenó en enero de 2018. También produjo "Insidious: Chapter 3" y dirigió "Insidious" e "Insidious: Chapter 2".

Wan es el co-creador de la franquicia de "Saw". Además de dirigir la primera película de "Saw", la cual se estrenó en el Festival de cine de Sundance de 2004, Wan fue productor ejecutivo para toda la franquicia. La más reciente entrega, "Jigsaw", salió en octubre de 2017.

Un miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Wan recibió el premio de australianos en películas en el premio internacional de 2016 de Fox Studios Australia. Es un ciudadano australiano y residente estadounidense.

GARY DAUBERMAN (Historia/Guion/Productor Ejecutivo) es uno de los escritores más buscados en Hollywood hoy en día. Sus diversos proyectos incluyen contenido original y franquicias de series tanto para película como para televisión.

Dauberman se unió al equipo creativo encargado del universo de "The Conjuring" cuando escribió el guion para "Annabelle", basado en la espeluznante muñeca que brevemente aparece en "The Conjuring" de James Wan. "Annabelle" fue un gran éxito, generando más de $256 millones a nivel mundial, convirtiéndola en una de las películas más lucrativas del 2014. También escribió la secuela, "Annabelle: Creation", que se estrenó en agosto de 2017. La película fue aún más exitosa en taquilla, recaudando más de $305 millones a nivel mundial.

Dauberman fue co-escritor del guion de "It", la adaptación de la amada novela de Stephen King, dirigida por Andy Muschietti. Estrenada en septiembre de 2017, la película rompió varios récords taquilleros, incluyendo el mayor estreno de película de terror, recaudando más de $189 millones a nivel mundial en su primer fin de semana. "It" finalmente terminó recaudando más de $700 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película de terror más taquillera de la historia. Dauberman también escribió el guion de la secuela, "It: Chapter 2", que se encuentra en producción y está prevista para estrenarse el 6 de septiembre de 2019.

Se prevé que escribirá y dirigirá la siguiente entrega de la franquicia de "Annabelle", la cual iniciará producción en otoño de 2018 y se estrenará el 3 de julio de 2019. Cambiando su función para "The Curse of La Llorona", Dauberman será productor en esta nueva película de terror. Basada en la leyenda hispana de la Llorona, la película se estrenará el 19 de abril de 2019.

"Are You Afraid of the Dark?" es otra película escrita y producida por Dauberman. La película, basada en la serie de los años 90 de Nickelodeon, está prevista para estrenarse el 11 de octubre 2019.

Para televisión, Dauberman está escribiendo "Swamp Thing" con Mark Verheiden para Atomic Monster. La serie saldrá en 2019 en DC Universe.

RICHARD BRENER (Productor Ejecutivo)es el presidente y jefe creativo de New Line Cinema. En este papel, supervisa el desarrollo y producción para películas de New Line.

Durante su tenencia, Brener ha supervisado y ha sido productor ejecutivo en muchas de las películas más exitosas de la compañía, incluyendo "IT" que rompió records, los éxitos mundiales "San Andreas", "Central Intelligence", "Lights Out", "We're the Millers", "Horrible Bosses", "Sex y the City", "Wedding Crashers", "Austin Powers in Goldmember", "The Wedding Singer", y la franquicia de "Final Destination". Brener supervisó el lanzamiento del universo multimillonario de "The Conjuring" que incluye "The Conjuring" y "The Conjuring 2", así como las películas "Annabelle", y "Annabelle: Creation". Recientemente, fue productor ejecutivo en la comedia "Game Night", protagonizada por Jason Bateman y Rachel McAdams; "Rampage", con Dwayne Johnson; "Life of the Party" de Melissa McCarthy; y "Tag" con Ed Helms, Lil Rel Howery y Jon Hamm.

Un veterano de New Line Cinema por más de 20 años, Brener se unió a la compañía como un interno y fue rápidamente ascendido, pasó de editor de historia a presidente y director de comunicaciones. A lo largo de su carrera, Brener ha supervisado la relación del estudio con mucho de su talento clave, incluyendo a Dwayne Johnson, Jennifer Aniston, Will Ferrell e Ice Cube.

Nacido y criado en Short Hills, New Jersey, Brener se graduó con una licenciatura en Historia de la universidad de Yale.

WALTER HAMADA (Productor Ejecutivo) es presidente de DC Film Production, Warner Bros. Pictures. En este papel, ha supervisado la lista de películas de WBP basadas en superhéroes y supervillanos de DC, así como títulos basados en otros personajes e historias de DC, incluyendo los sellos editoriales de Vertigo y MAD Magazine. Hamada aprovecha recursos tanto de WBP como de New Line Cinema.

Antes de su trabajo actual, Hamada fue vicepresidente ejecutivo de producción en New Line Cinema, tras unirse a la compañía en 2007 como Primer vicepresidente de producción. Entre las películas en las que trabajó en su tenencia de una década se encuentran "Friday the 13th", "Final Destination", "A Nightmare on Elm Street", los éxitos mundiales "The Conjuring", "The Conjuring 2", "Annabelle" y "Annabelle: Creation", que juntas conforman la franquicia de terror más taquillera de todos los tiempos, "IT", la película de terror más taquillera de todas, y "Tag".

Previo a New Line, Hamada fue socio por cuatro años en la compañía de gestión y producción H2F Entertainment. Antes de eso, desarrollaba para MBST Entertainment. Hamada comenzó su carrera en TriStar Pictures, donde fue vicepresidente de producción para Columbia Pictures.

DAVE NEUSTADTER (Productor Ejecutivo) es el vicepresidente ejecutivo de producción en New Line Cinema.

Neustadter recientemente fue productor ejecutivo de "Tag", con Ed Helms, Lil Rel Howery y Jon Hamm; "Game Night", con Jason Bateman; la ganadora al Globo de Oro "The Disaster Artist"; y el fenómeno taquillero "IT", basado en la icónica novela de terror de Stephen King. Su crédito incluye los éxitos mundiales "The Conjuring" y "The Conjuring 2", así como los éxitos "Annabelle" y "Annabelle: Creation"; la película que impulsó a David F. Sandberg "Lights Out"; "Fist Fight"; "We're the Millers"; "The Gallows"; "A Nightmare on Elm Street" de 2010; y "Going the Distance".

Sus siguientes proyectos incluyen "Isn't It Romantic", con Rebel Wilson, Liam Hemsworth y Adam Devine; "The Kitchen", con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elizabeth Moss; "Shazam!", basado en el comic de DC y protagonizado por Zachary Levi; e "IT Chapter Two".

Neustadter ha estado toda su carrera profesional en New Line. Comenzó su carrera como un interno en 2003 y fue ascendido a ejecutivo de desarrollo en 2007. En 2011, Neustadter fue seleccionado por The Hollywood Reporter para su lista de "Próxima generación" de ejecutivos de 35 para abajo. Se graduó de la universidad de Indiana.

MICHAEL CLEAR (Productor Ejecutivo) es presidente de producción de Atomic Monster will send .

Clear se unió a Atomic Monster de James Wan en su creación e n 2015 y actualmente se encarga de producción tanto de película como de televisión . La primera película que supervisó con la compañía fue el éxito inicial de terror "Lights Out ", dir igido por David F. Sandberg. Además fue co produc tor en la película del universo de Conjuring, "Annabelle: Creation ", y más recientemente fue el productor ejecutivo de la próxima película de terror, "The Curse of La Llorona." Para televisión , Clear es el productor ejecutivo de la serie nueva de CBS "MacGyver" y el próximo programa de DC "Swamp Thing."

Antes de Atomic Monster, Clear fue vicepresidente en Bluegrass Films. E n 2015, Clear fue seleccionado por The Hollywood Reporter para su lista de "Next Gen" de ejecutivos de estudio de 35 para abajo . Es graduado de la universidad de Harvar d .

TODD WILLIAMS (Productor Ejecutivo) es actualmente un productor ejecutivo en "The Tax Collector" de David Ayer , la cual se encuentra en producción .

Su crédito como productor ejecutivo en películas incluye "Alex & Me" , "The Crucifixion" , " Pure Country, Pure Heart" , "Submerged" , "Aztec Warrior" , "Demonic" , "Boulevard" , "Reach Me" , "Catch Hell" , "Shadow People" , "The Babysitters" , y "Shotgun Stories" .

El crédito de Williams como productor ejecutivo para tel evisi ó n inclu y e n las películas para televisión "Ghoul" y "Mothman" .

Fue coproductor ejecutivo en "The Way of War ", "The Coverup ", "Nine Dead ", "Are You Scared 2" y produc to r e n "Print ", "Drool ", "Girls Gone Gangsta ", "Trance " y el video "Mirrors 2."

Como productor ejecutivo en Yari Film Group, Williams supervisó "Find Me Guilty ", "Even Money ", "Dave Chappelle's Block Party ", "Sueno ", "The L.A. Riot Spectacular ", "Haven" y "First Snow."

Maxime Alexandre (Director de fotografía) recientemente fue director de fotografía en "Annabelle: Creation" en 2017, y "The Domestics" que se estrenó el 29 de junio de 2018.

Nacido en Renaix, Bélgica, en 1971, Alexandre se mudó con su familia a Roma a los cinco. Su padrastro, Inigo Lezzi (al momento subdirector para Marco Bellocchio, Gianni Amelio y Nanni Moretti), fue su guía para descubrir lo mejor del cine italiano. Pronto estuvo trabajando como joven actor en varias películas, incluyendo "Une Page D'Amour", dirigida por Elie Chouraqui, con Anouk Aimee y Bruno Cremer, y "Bianca" de Nanni Moretti, en 1984.

Unos años después, descubrió su pasión por la fotografía en el set de un cortometraje dirigido por su padrastro. A finales de los 80, su familia se mudó a París, donde comenzó su carrera en el departamento de fotografía trabajando en comerciales, aprendiendo de grandes realizadores como Darius Khondji, Jean-Yves Escoffier, Pierre Lhomme, Vilko Filac y realizadores italianos incluyendo a Tonino Delli Colli y Franco Di Giacomo.

Su primer trabajo como director de fotografía fue grabando como segunda unidad en un comercial para Michel Gondry. En 2001, conoció a Andre Aja y Grégory Levasseur cuando grabó como segunda unidad para el padre de Aja, Andre Arcady, en "Break of Dawn", escrita por Aja y Levasseur. Dos años después, los tres colaboraron en el debut de Aja como director, "High Tension". La película fue reconocida a nivel internacional como el inicio de una nueva ola de terror en el cine francés y fue elegida para ser distribuida por Lion's Gate.

Volvió a colaborar con Levasseur en la nueva versión de "The Hills Have Eyes" y "Mirrors", cuando conoció a Wes Craven, con quien trabajó en "Paris, Je T'aime". La película fue mostrada en Un Certain Regard en el Festival de cine de Cannes. "Marock", una película dirigida por Laila Marrakchi en 2005, también fue a Cannes.

En 2006, fue reconocido por Variety como uno de los Diez Cineastas por Ver. Le han seguido varias otras películas, incluyendo "P2", dirigido por Franck Khalfoun, y "The Crazies", por Breck Eisner.

En 2008, dirigió su primera película, "Holy Money", con Aaron Stanford, Ben Gazzara, Valeria Solarino y Joaquim De Almeida. Su segunda película como director, "Christopher Roth", fue seleccionada para varios festivales, incluyendo el Festival internacional de películas fantásticas de Bruselas; el Festival de cine independiente de Roma; Cinefantasy de Brasil, donde ganó como Mejor Película, Mejor Villano, Mejor Maquillaje, Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora; y ganó como Mejor Director en los segundos premios italianos de Fantasía y Terror.

La película de 2011 del director Michael J. Bassett "Silent Hill Revelation" fue su primera película en 3D.

En 2012, trabajó en "Maniac", dirigido por Franck Khaifoun con Elijah Wood, la cual se estrenó en el Festival de cine de Cannes de 2012. Grabó "Earth to Echo" de Dave Green en 2014. Ese año también grabó "The Voices", con Ryan Reynolds y Anna Kendrick. La película, dirigida por Marjane Satrapi, se estrenó en el Festival de cine de Sundance de 2014.

JENNIFER SPENCE (Diseñadora de producción) es originaria de Canadá. Se mudó a Los Ángeles en los 90 y comenzó trabajando en la industria junto con su esposo poco después. Sin ninguna educación formal, logró dominar el arte de la pintura y continuó trabajando con todos los aspectos de las artes. Trabajando principalmente como diseñadora de producción, se especializa en el género de terror, habiendo trabajado con notables directores y para franquicias populares.

Tras adentrarse en la industria al colaborar en cortos y videos, Spence probó su talento al trabajar para un especial de comedia en vivo en 2008, "Allah Made Me Funny: Live in Concert", una exitosa interpretación musulmana de "The Kings of Comedy". De ahí pasó a trabajar en su primera película de terror, "Splinter", seguido del misterio "Stolen" y el drama "I Will Follow".

Tras explorar su capacidad y establecerse en la industria, Spence comenzó su relación duradera con el género del terror gracias al éxito inesperado de "Paranormal Activity 2", la segunda parte de la franquicia para la cual seguiría trabajando en "Paranormal Activity 3" y "Paranormal Activity 4".

En 2010, comenzó otra colaboración con "Insidious", al que regresaría con "Insidious: Chapter 2" e "Insidious Chapter: 3".

Durante su trabajo en estos dos populares títulos, Spence trabajó en varios clásicos de culto y con directores favoritos de los fanáticos del terror. En 2012, colaboró como asistente de dirección de arte en "The Bay". Ese mismo año trabajó como diseñadora de producción en "The Lords of Salem" de Rob Zombie. Tras su trabajo en "Mockingbird" en 2014, ese mismo año tomó su estadía en el género del thriller como directora de arte en "Default". En 2015, regresó a sus dominios con "Lady of Csejte" y "Tales of Halloween" de Darren Lynn Bousman, seguido por "Abattoir" de Bousman y "Lights Out" de David F. Sandberg en 2016. En 2017, trabajó en "The Bye Bye Man" de Stacy Title, "Stephanie" de Akiva Goldsman y "Annabelle: Creation" de David F. Sandberg.

MICHEL ALLER (Editor) recientemente fue editor en "Lights Out" de David F. Sandberg en 2016 y "Annabelle: Creation" en 2017.

Anteriormente, Aller fue editor en la entrega de 2015 de la exitosa franquicia de terror "Paranormal Activity: The Ghost Dimension"; el thriller de Rob Cohen "The Boy Next Door"; "Daddy Day Camp", con Cuba Gooding, Jr.; la película indie "The Forger", con Lauren Bacall, Josh Hutcherson, Alfred Molina y Scott Eastwood; y las comedias "The Chaperone" y "Drunk Wedding".

Aller también fue editor asociado en la aventura de acción de Bryan Singer "Jack the Giant Slayer" y editor asistente en el drama de Ryan Murphy "Eat, Pray, Love", protagonizada por Julia Roberts. Otros créditos de Aller como primer editor asistente incluyen el thriller "The Uninvited", con Emily Browning, Elizabeth Banks y David Strathairn; "Alice in Wonderland" y "Big Fish" de Tim Burton; "Gridiron Gang" de Phil Joanou; "House of Wax" de Jaume Collet-Serra; "The Insider" de Michael Mann; y "Pleasantville", protagonizada por Reese Witherspoon.

KEN BLACKWELL (Editor) tiene décadas de experiencia editando para cine y televisión. Sus películas recientes incluyen "The Hunter's Prayer" para el director Jonathan Mostow, "The Bye Bye Man" para el director Stacy Title y "Ouija" para el director Stiles White y el productor Michael Bay. También editó "The Expendables" para el director Sylvester Stallone y fue un editor adicional en la secuela, "The Expendables 2".

Su crédito como editor adicional incluye "Sinister 2" para el director Ciarán Foy, "R.I.P.D." para Robert Schwentke, "Hancock" para Peter Berg, y "The Fall" para el director Tarsem Singh.

Blackwell también es un exitoso editor de efectos visuales, habiendo desempeñado este cargo en "Collateral" de Michael Mann, "Miami Vice" y "Public Enemies".

Al inicio de su carrera, Blackwell fue el primer editor asistente en "The Lost World: Jurassic Park" de Steven Spielberg, "True Romance" de Tony Scott, "Scent of a Woman" de Martin Brest, el documental "U2: Rattle and Hum" y la icónica serie de televisión de David Lynch, "Twin Peaks".

SHARON GILHAM (Diseñadora de vestuario) es una diseñadora de vestuario británica que ha trabajado en cine, televisión, comerciales, teatro callejero y cirque desde que se graduó de la escuela de arte de Wimbledon. Sus créditos recientes incluyen "Collide" con Antony Hopkins, Sir Ben Kingsley, Felicity Jones y Nicholas Hoult. Trabajó en la galardonada serie "Black Mirror", diseñando "Black Mirror: White Christmas", estelarizada por Jon Hamm, Rafe Spall y Oona Chaplin. Otros créditos incluyen la película nominada al Óscar de Mehdi Narowzian "Killing Joe" con Emily Mortimer. "La Monja" es su primera colaboración con Corin Hardy. Actualmente está a cargo del diseño de la tercera temporada de "Jamestown".

ABEL KORZENIOWSKI (Compositor) - es un galardonado compositor cuyo trabajo en música para películas constantemente desafía los límites del arte.

Korzeniowski es mejor conocido por su trabajo en la banda sonora para películas de Tom Ford, como "Nocturnal Animals", con Amy Adams y Jake Gyllenhaal y "A Single Man", con Colin Firth y Julianne Moore. La emotiva banda sonora de Korzeniowski para "A Single Man" rápidamente lo colocó a la delantera de una vibrante generación nueva de compositores de película. La banda sonora le brindó muchos premios, incluyendo una nominación a un Globo de Oro. También llamó la atención de Madonna, quien colaboró con él para la película "W.E.", por la que recibió una segunda nominación al Globo de Oro. Una pieza de piano de la banda sonora, "Evgeni's Waltz", cimentó las bases para una nueva versión del éxito de Madonna "Like a Virgin", y fue tocada durante su gira mundial MDNA en 2012. La banda sonora multidimensional de "Nocturnal Animals" ha sido aclamada por combinar técnicas clásicas de mediados de siglo con minimalismo ultramoderno.

Korzeniowski ganó un premio BAFTA y recibió tres nominaciones al Emmy por su trabajo en la serie de Showtime "Penny Dreadful".Además, Korzeniowski ha ganado tres premios de World Soundtrack, incluyendo "Discovery of the Year" para "A Single Man", así como el premio en 2013 de IFMCA al Compositor del Año por su trabajo en "Romeo & Juliet" y "Escape from Tomorrow".

Nacido en Cracovia, Polonia, Korzeniowski estudió composición clásica bajo la tutela del compositor mundialmente reconocido Krzysztof Penderecki. Actualmente vive en Los Ángeles.

