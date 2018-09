Lucky: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por John Carroll Lynch

SINOPSIS

Lucky (Harry Dean Stanton) tiene noventa años pero el espíritu de un joven lleno de vida.

Pese a fumar sin parar, su envidiable salud le permite tener una rutina cargada de actividades, incluyendo encuentros en un bar con un desopilante grupo de amigos entre los que se destaca Howard (David Lynch), un simpático lugareño obsesionado con encontrar a su tortuga desaparecida.

Todo parece estar bajo control hasta que un inesperado desmayo le hace poner las cosas en perspectiva, y a partir de allí comienza a vivir una serie de aventuras inolvidables.

John Carroll Lynch regala al gran protagonista de "Paris, Texas" una película de despedida que deviene en homenaje póstumo al mejor actor secundario del cine norteamericano.

Afortunadamente, Harry Dean Stanton, que falleció el 15 de septiembre del año pasado, pudo ver acabado este film cuyo guion araña detalles y características de su propia vida. Entre sus desconsolados cómplices delante y detrás de las cámaras, está David Lynch, que lo dirigió varias veces ("Corazón salvaje", "Twin Peaks: Fire Walk with Me", "Una historia verdadera" y "Inland Empire"). En Lucky, David Lynch, que no tiene parentesco conocido con John Carroll Lynch, interpreta al más curioso personaje del pueblo: un elegante caballero vestido de blanco que ha extraviado al compañero de su vida... una tortuga.

Harry Dean Stanton, el veterano actor de actores, aparece en paños menores practicando sus ejercicios de yoga matutino. Esquelético, casi parece un muerto en vida, el eterno superviviente. Le vemos solo en su casa distinguiendo entre estar solo y sentirse solo, dos cosas muy distintas. Harry Dean Stanton fue un experto en lo primero. Lo vemos en su bar favorito, callado, filosofando o haciendo gala de su humor cortante. Lo vemos cantando 'Volver' con una orquesta de mariachis. Lo vemos fumar sin parar, y lo vemos beber, con su aire tristón de rebelde sin causa.

ACERCA DE HARRY DEAN STANTON

Una leyenda del cine gracias a su protagónico en París, Texas de Wim Wenders y a su trabajo con cineastas de la talla de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Ridley Scott. Amigo personal de David Lynch, participó en sus películas Corazón salvaje, Una historia sencilla, Imperio y en la serie Twin Peaks. Lucky fue su último trabajo antes de morir, calificado por Variety como "el mejor papel de su vida".

ACERCA DE DAVID LYNCH

Artista multidisciplinario reconocido por sus películas y especialmente por la mítica serie Twin Peaks, es también un referente en materia de meditación y espiritualidad. Si bien Lucky no es su primera experiencia actoral, sin dudas es su participación más celebrada por sus miles de seguidores alrededor del mundo.

PALABRAS DEL DIRECTOR

Me encantó el guion, sus diálogos, sus personajes y ese sentimiento de comunidad. El pequeño pueblo donde sucede la historia avergüenza a todos sus habitantes, incluso a Lucky, nuestro protagonista, que ni siquiera se siente parte de él.

El guion está pensado para ser interpretado por Harry Dean Stanton, es un homenaje a él como actor y como hombre. En esencia es biográfica, las historias de Lucky están escritas a partir de la vida de Harry. Lucky es un hombre solitario.

Un amante de los puzles y los juegos. Está orgulloso de sí mismo y decide su propio destino. Es consciente de que es el más inteligente en cualquier circunstancia. Cuando queda en evidencia su vulnerabilidad, su primer instinto es despotricar y ser autosuficiente. Lucky es la historia de un hombre que de repente se deja llevar por su corazón, algo que debió hacer hace mucho tiempo.

SOBRE EL DIRECTOR

John Carroll Lynch (Boulder, 1 de agosto de 1963) es un actor estadounidense, conocido principalmente por interpretar a Norm en la película "Fargo" (1996), cinta dirigida por los hermanos Coen.

Sus participaciones más destacadas en películas y series de televisión fueron en "Face/Off", "Volcano", "Mercury Rising", "60 segundos", "Gothika", "Zodiac" y "Gran Torino".

Como actor, el trabajo de John Carroll Lynch abarca un amplio rango de papeles, desde abogados hasta psicópatas; desde películas de acción hasta cine indie.

Tiene más de cincuenta películas a sus espaldas y ha tenido la suerte de trabajar con directores como Clint Eastwood, David Fincher, John Lee Hancock y Pablo Larrain entre otros.

Ahora se lanza a la dirección cinematográfica con "Lucky".

FICHA TÉCNICA

Título original: Lucky

Dirección: John Carroll Lynch

Guion: Logan Sparks, Drago Sumonja

Música: Elvis Kuehn

Fotografía: Tim Suhrstedt

Compañías productoras:

Superlative Films, Divide/Conquer, Magnolia Pictures

Año: 2017

Duración: 88 min.

País: Estados Unidos

Género: Comedia dramática

Distribuye: Maco Cine

ELENCO

Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Barry Shabaka Henley, James Darren, Beth Grant.

