Milla 22: Sinopsis, reparto, ficha: Mile 22

SINOPSIS

Ambientada en las volátiles escenas de la inteligencia y política mundial, con MILLA 22: EL ESCAPE el director Peter Berg inaugura una nueva ola de cine de acción moderno, que sigue a un grupo comando de élite que se embarca en una misión de extrema urgencia y peligro para transportar a un agente de inteligencia extranjera desde la embajada estadounidense del Sudeste de Asia a una pista de aterrizaje, a 22 millas de distancia.

Este funcionario posee información ultra secreta, que podría evitar ataques terroristas catastróficos, por lo que el equipo emprende una carrera contra el tiempo y enfrenta los desafíos que presenta el territorio enemigo, mientras fuerzas militares, policiales y locales los acechan, decididas a reclamar el activo.

Mientras el equipo de Ground Branch arriesga su vida en el sudeste asiático, un grupo comando conocido como Overwatch, liderado por un hombre conocido como Bishop, interpretado por el dos veces nominado al premio de la Academia, JOHN MALKOVICH, lo ayuda desde miles de millas.

Overwatch es un equipo de alta tecnología que, de forma remota, controla las misiones, la piratería y la información interceptada.

Brinda comunicación y supervisión en tiempo real de los agentes de Ground Branch involucrados en la operación, se ocupa de la resolución de los problemas y de la navegación para ayudarlos a mantenerse con vida, en movimiento y en misión, mientras la acción se desarrolla y la ciudad se convierte rápidamente en un campo de batalla.

Milla 22: el escape explora la complicada dinámica entre MARK WAHLBERG (de las películas de la franquicia Transformers, Lone Survivor, Deepwater Horizon) y LAUREN COHAN (de las series The Walking Dead, Batman v Superman: Dawn of Justice), como los expertos entre los agentes secretos más preciados y protegidos de la CIA. Han trabajado juntos durante muchos años, por lo que tienen un gran entendimiento el uno del otro, como también la capacidad de mantenerse enfocados en la misión, a pesar de las distracciones externas.

Dirigida por PETER BERG, la película marca la cuarta colaboración entre Berg y Wahlberg, una dupla que ha dado buenos resultados en las películas Patriots Day, Deepwater Horizon y la nominada al premio Oscar® Lone Survivor. A partir de una historia de GRAHAM ROLAND y Carpenter, el guión fue escrito por LEA CARPENTER.

Completan el equipo creativo de Berg el director de fotografía JACQUES JOUFFRET (Truth or Dare, y la saga The Purge), el diseñador de producción ANDREW MENZIES (Bright, Fury), los editores COLBY PARKER, JR. (Patriots Day, Deepwater Horizon, Ant-Man) y MELISSA LAWSON CHEUNG (Patriots Day, Battleship), la diseñadora de vestuario VIRGINIA JOHNSON (Patriots Day, la próxima The New Mutants) y el compositor JEFF RUSSO (The Night Of, Snowfall).

MILLA 22: EL ESCAPE es una presentación de STX Films y Huayi Brothers Pictures en asociación con The Hideaway Entertainment.

