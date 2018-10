Amor de vinilo: Sinopsis, reparto, ficha: Juliet, Naked

SINOPSIS

Annie (Rose Bryne) está atrapada en una larga relación con Duncan (Chris O'Dowd), un obsesivo admirador del oscuro rockero Tucker Crowe (Ethan Hawke).

Cuando la demo acústica del exitoso disco de Tucker de hace 25 años aparece, su lanzamiento conduce a un encuentro con el mismísimo artista que les cambia la vida.

Basada en la novela de Nick Hornby, Amor de vinilo es una divertida versión de las segundas oportunidades de la vida.

Protagonizada por Rose Byrne, Ethan Hawke y Chris O'Dowd Amor de vinilo esta basada en la novela de Nick Hornby (About a Boy, High Fidelity).

Dirigida por Jesse Peretz (Our Idiot Brother, las series GLOW y Girls) y producida por Albert Berger y Ron Yerxa (Nebraska, Little Miss Sunshine, Election), Barry Mendel y Judd Apatow (The Big Sick, Trainwreck, Bridesmaids) y Jeffrey Soros (The Space Between Us, The Bye Bye Man, Rules Don't Apply).

ELENCO

Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd, Megan Dodds, Jimmy O. Yang, Lily Newmark, Lily Brazier, Johanna Thea, Azhy Robertson, Ayoola Smart, Georgina Bevan, Laura Camberley, Michael Chapman, Begoña Fernández Martín, Karol Steele, Janine Catterall, Lee Byford, Florence Keith-Roach, Andrew Dunkelberger, Thomas Gray, Sascha Panknin







FICHA

Título original Juliet, Naked

Año 2018

Duración 105 min.

País Estados Unidos

Dirección Jesse Peretz

Guion Tamara Jenkins, Evgenia Peretz, Jim Taylor (Novela: Nick Hornby)

Música Nathan Larson

Fotografía Remi Adefarasin

Productora Apatow Productions

