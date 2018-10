Escalofrios 2: Sinopsis, reparto, ficha: Goosebumps 2

SINOPSIS

Escalofríos 2: una noche embrujada sigue a la familia Quinn -a SARAH (Madison Iseman), quien cursa la preparatoria, su hermano de secundaria SONNY (Jeremy Ray Taylor) y su madre KATHY (Wendi McLendon-Covey)- en aventuras que son totalmente nuevas, embrujadas, emocionantes y divertidas.

Sonny y su compañero de escuela y mejor amigo SAM (Caleel Harris) hacen trabajos pequeños y se les conoce como los "hermanos de la basura", pues recogen cosas que la gente tira. Desafortunadamente, esa actividad los lleva a encontrarse con (¡qué miedo!) SLAPPY (Avery Lee Jones), el travieso muñeco de ventrílocuo de un libro inédito de Escalofríos.

Al principio, parece que lo único que Slappy quiere es pertenecer a la familia Quinn, pero cuando sus travesuras van demasiado lejos, Sarah, Sonny y Sam se dan cuenta de que deben detener a esta marioneta maligna.

Al verse rechazado por querer pertenecer obsesivamente a la familia Quinn, Slappy decide construir su propia "familia": secuestra a Kathy y revive a todos sus amigos de Halloween, incluso al ogro WALTER (Chris Parnell), su mano derecha.

Mientras Halloween transforma su ciudad adormecida y la llena de monstruos divertidísimos, como ositos de goma gigantescos y gnomos de jardín espeluznantes, Sarah, los niños y el vecino MR. CHU (Ken Jeong) se unen para salvar a Kathy y la ciudad del perverso plan de Slappy.

Después de 25 años, no nos debería dar miedo de que vuelva Escalofríos, nuestra serie aclamada y amada.

Más de 400 millones de libros impresos.

Traducida a 35 idiomas.

Innumerables embrujos, sustos, emociones y risas para millones de niños y adultos han hecho de R.L. Stine uno de los autores de literatura infantil más vendidos del mundo.

Además, sigue creciendo la base de admiradores de la serie y continúan los elogios de la crítica.

Ahora, siguiendo los pasos del gran éxito de Escalofríos, que debutó en el número 1 y recaudó más de $150 millones de dólares en todo el mundo, está lista para la gran pantalla Escalofríos 2: una noche embrujada, la secuela tan esperada y deliciosamente aterradora, justo a tiempo para Halloween, lo que será como regalar dulces al público de todas las edades.

Columbia Pictures y Sony Pictures Animation presentan una producción de Original Film / Scholastic Entertainment Inc. / Silvertongue Films, Inc.: Escalofríos 2: una noche embrujada. Protagonizada por Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Chris Parnell y Ken Jeong. Dirigida por Ari Sandel. Producida por Deborah Forte y Neal H. Moritz. Guion de Rob Lieber. Historia de Rob Lieber y Darren Lemke. Basada en los libros de Escalofríos de R.L. Stine. Los productores ejecutivos son Timothy M. Bourne y Tania Landau. El director de fotografía es Barry Peterson. El diseño de producción es de Rusty Smith. Los editores son David Rennie, ACE y Keith Brachmann. El diseñador de vestuario es Salvador Pérez. Música de Dominic Lewis.

ACERCA DE LA SECUELA

Después del gran éxito de la primera película de Escalofríos, los creadores de la nueva película decidieron que no se limitarían a las historias de los 200 libros de Escalofríos, sino que crearían para la pantalla una historia original, una aventura inspirada en la encantadora serie de libros. En esta historia hay tres niños normales que tienen que convertirse en héroes a la hora de salvar a su pueblo y su familia de un desastre desatado por SLAPPY, un maestro del caos inolvidable y una de las creaciones más famosas del autor R.L. Stine.

R.L. Stine dice: "Nadie me enseñó una fórmula para escribir libros. El secreto de Escalofríos es crear niños reales que sean creíbles. Cuando ya tienes ese elemento, puedes hacer locuras con la trama".

En cuanto a las libertades que se tomaron los guionistas con su legado, Stine les expresa su apoyo: "Es muy emocionante escribir algo y ver después qué pueden crear los demás con esa inspiración, en qué dirección se mueven".

Los libros siempre destacaron a héroes jóvenes, valientes e inteligentes: niños que se pusieron en pie cuando surgió la necesidad de luchar contra los monstruos. Rob Lieber incluyó ese elemento al escribir el guion, y los productores lo apoyaron al contratar a Madison Iseman como Sarah, a Jeremy Ray Taylor como Sonny y a Caleel Harris como Sam. Ese trío juvenil entra perfectamente en el molde de los héroes escolares intrépidos. La productora Deborah Forte dice del reparto: "Todos ellos tienen un gran talento y realmente consiguieron incorporar las características de los personajes".

Wendi McLendon-Covey, como Sarah, la madre de Sonny y Kathy, dice que los niños del reparto fueron una verdadera inspiración para que ella diera lo mejor de sí misma: "Lo grandioso de ver la actuación de estos jóvenes actores es cómo incorporan a estos personajes divertidos y naturalmente inteligentes. Son tan genuinos que te atrapan en este mundo loco en el que viven, y tienes la oportunidad de vivirlo con ellos".

Según el productor ejecutivo Timothy M. Bourne, la amistad permitió crear un ambiente dinámico: "Desde el primer día empezaron a llevarse de maravilla, se volvieron amigos instantáneamente y lo siguieron siendo durante la filmación. Es un placer estar con ellos y eso contagia a todo mundo".

También se volvieron una familia fuera de la pantalla, dice Forte, y añade: "De veras le han echado ganas y me parece que construir esa relación enfrente de la cámara y fuera del set ha hecho que su actuación sea creíble".

Forte continúa: "La base de esta película es la familia. Se trata de lo difícil que es crecer. Se centra en Sarah y su relación con su mamá y su hermano Sonny. A lo largo de esta aventura con Slappy y estos monstruos locos, Sarah se da cuenta de que su familia es lo que más aprecia: a su madre y su hermano".

Crear una aventura alegre, divertida y llena de miedo es un trabajo que comienza con el liderazgo en la cima. El director Ari Sandel se enorgullece de tener un ambiente abierto, comunicativo y colaborativo, a lo cual respondió la gente del equipo a lo largo de la producción.

Travis Pates, jefe del departamento de maquillaje, dice: "A Ari le interesa cada elemento del proceso. Es increíble tener a un director que es paciente y que quiere trabajar contigo. Realmente invierte tiempo en la gente y el proceso para hacer la mejor película".

Chris Parnell dice: "Al trabajar con un director como Ari, sirve sentirse más confiado en lo que estás haciendo. Es el capitán del barco. Y cuando navegas bien un barco, es mucho más placentero formar parte de él".

Incluso en los desafíos diarios, Sandel siempre se las arregló para mantener el ambiento ligero.

Jeremy Ray Taylor, quien interpreta a Sonny, se une a los halagos hacia Sandel: "Ari lo hace divertido y te das cuenta de que se siente cómodo trabajando con chicos. El set siempre se siente ligero".

Madison Iseman dice: "Ari es increíble. Es práctico, pero también realmente abierto a nuestras propias ideas, lo cual aprecio mucho como actriz".

Sandel también tuvo que supervisar a un equipo creativo con un objetivo ambicioso: dar vida a un mundo de monstruos de Halloween espeluznante y deslumbrante. Fue una misión mágica que requirió mucho trabajo y colaboración entre diseñadores, diseñadores de vestuario, artistas de efectos visuales, asistentes de efectos especiales, especialistas, maestros de maquillaje y mucha otra gente talentosa.

McLendon-Covey se dio cuenta de la realidad de ese propósito simbiótico mientras filmaba un truco en una telaraña a siete metros del suelo: "Una noche, estaba colgada de una telaraña y de verdad vi desde el aire lo que sería si Halloween cobrara vida. Fue terrorífico... pero de buena manera. Se veía tan bien. Los efectos son geniales. Quiero decir, ¿qué pasaría si te atacara tu dulce de Halloween? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Qué pasaría si tu linterna de calabaza te disparara cosas? Es fascinante. Es realmente fascinante".

Avery Lee Jones, el titiritero de Slappy, dice: "Hay mucha gente y muchos equipos trabajando juntos. Han conseguido algo absolutamente mágico. No solo se trata de la magia del cine. También es mágico verlo en la realidad".

A R.L. Stine lo impactó el nivel de imaginación e ingenio que se necesitó para crear los sustos deslumbrantes y divertidos de Escalofríos 2: una noche embrujada: "Me impresiona lo que pueden hacer. Probablemente debería saberlo, digo, hemos hecho millones de programas y películas de televisión, pero lo que hicieron aquí es increíble".

Chris Parnell lo resume diciendo: "Esta película tiene de todo: acción, suspenso, risas y uno que otro susto pasado de moda".

NO LE DIGAS MARIONETA

Los cineastas han vivido creyendo que los mejores actores no deberían ser de madera. Pero es una creencia que deberíamos desechar cuando se trata de Slappy, la estrella incuestionable de la secuela de Escalofríos, la marioneta de ventrílocuo. ¿Quién más podría conjurar a docenas de monstruos para hacer un desastre ridículo?

Slappy apareció por primera vez en el libro de Escalofríos de 1993: La noche de la marioneta viva. R.L. Stine se inspiró en otros autores, como Ray Bradbury y Rod Sterling, pero la verdadera idea vino de sus recuerdos de una película clásica de terror. Stine dice: "En algún momento de mi niñez vi una vieja película británica llamada El muerto de la noche, que contenía tres historias de terror. Una de ellas se trataba de un ventrílocuo cuya marioneta cobra vida y le arruina la vida. Creo que fue una de mis inspiraciones para Slappy".

La productora Deborah Forte reitera los sentimientos del autor, al decir que Slappy le recuerda ese cambio clásico en que algo seguro, divertido y entretenido -como el muñeco de un ventrílocuo- puede convertirse en algo que te estremece, y luego te recuerda esos sustos infantiles y divertidos que tuviste en tu niñez.

En Escalofríos 2: una noche embrujada, el actor Avery Lee Jones manipula a Slappy, pero su actuación física se coordina con la ayuda de cuatro marionetas de Slappy, únicas pero diferentes, cortesía de Legacy Effects de Los Ángeles. La primera marioneta es la que aparece como "héroe", una versión completamente animatrónica que mueve los ojos, el cuello y la cara de Slappy por control remoto, y tiene una cabeza que puede rotar 360 grados. Se pueden mover las piernas y los brazos con una varilla, y los dedos son manipulables. Legacy fue un paso más allá y creó un conjunto de manos animatrónicas que se usan para las acciones en vida real, como cuando se usa un videojuego.

La segunda marioneta es parcialmente animatrónica y se conoce como la versión animatrónica "sencilla": es un Slappy que solo tiene una boca mecánica, pero también ojos, cejas y párpados manipulables. La tercera marioneta es el "doble", una versión completamente de hule con ojos impresos en 3D, que es idéntica a las demás versiones, pero con un cuerpo que se mueve. Es la marioneta que los chicos manipulan porque es la más ligera, no tiene nada mecánico y no se rompe fácilmente. Finalmente, tenemos a la marioneta original de Slappy, un muñeco de ventrílocuo que se vio por primera vez en la película original de Escalofríos.

Madison Iseman dice que ese muñeco es un compañero espeluznante: "Es chistoso ver a Slappy en la primera película y luego actuar con él en la vida real, porque es tan escalofriante como en la pantalla. Me parece que en cualquier momento va a cobrar vida y ponerse a hablar. Realmente, Slappy está en todas partes: hay un Slappy de hule, varios Slappys mecánicos, hay muchos Slappys en el set". En cuanto a la interpretación del muñeco, Iseman reconoce la actuación de Jones: "Hace un gran trabajo al personificar a Slappy, es muy impresionante".

Al interpretar al muñeco malévolo, a Jones le agradó que fuera un efecto real, visible en el set, y no una marioneta digital: "En tanto que niño que amaba a las marionetas y aprendió todo sobre marionetas, en todos los libros y películas que pude conseguir, me hubiera encantado saber que había una marioneta real en esta película. De niño, me habría encantado saberlo: solo ver lo que me encanta en pantalla y saber que no es una animación. Es real. Allí está. Los actores pueden interactuar mejor con una marioneta que con un personaje animado".

LA CREACIÓN DE LAS CRIATURAS

Un tema central del argumento escalonado de Escalofríos 2: una noche embrujada es que el número de personajes en Wardenclyffe, Nueva York (el pueblo ficticio) se multiplica exponencialmente cuando la gente del pueblo se enfrenta a una multitud de criaturas de Halloween que Slappy revivió. Para mantener la apariencia realista, los cineastas usaron una combinación de acción real y animación digital.

El director Ari Sandel dice: "Es muy difícil darle vida a Halloween. Cuando toda la decoración de Halloween cobra vida, debes tomar decisiones. Cuando pudimos establecer las reglas, pudimos escoger qué monstruos y qué decoración queríamos presentar; y todo quedó bien".

No fue fácil crear monstruos reales en el escenario que además tienen una versión digital. Se sostuvieron muchas reuniones creativas entre los cineastas y los departamentos de peinado, maquillaje y vestuario para desglosar cientos de conceptos e ideas. A cargo de la aplicación de estos conceptos estuvo el artista de efectos de maquillaje Bill Johnson.

Una vez que el equipo creativo tuvo maquetas reales, se hicieron moldes de los actores que personifican a los monstruos para que los moldes específicos les quedaran perfectamente: fue un proceso que duró semanas.

El jefe de maquillaje, Travis Pates, dice: "En total, creamos 18 monstruos reales en unas cuatro semanas, para esta película, desde el principio, desde los dibujos hasta las máscaras. Fue un proceso rapidísimo. Uno de los elementos clave fue que los monstruos fueran extravagantes y estuvieran en armonía con el resto de la película: locos y lanudos, pero no totalmente aterradores; era importante que su apariencia produjera más una risa liberadora o miradas asombradas y no tanto que la gente cerrara los ojos. Quería darle vida a personajes que fueran mágicos, que tuvieran sustancia, que fueran estremecedores, pero no terroríficos".

Para crear los monstruos, Pates recibió la ayuda de Matt Sprunger, jefe del departamento de maquillaje y efectos para criaturas de Legacy Effects. Juntos usaron prótesis y aplicaciones tradicionales de maquillaje para crear un reparto de monstruos inolvidables y originales de Escalofríos que dan vida a la misión traviesa de Slappy de hacer que Halloween cobre vida de una vez por todas.

Por ejemplo, como los planes de Slappy involucran animar a unas momias, los equipos de peinado, maquillaje y vestuario crearon 15 versiones. Las primeras tres tenían cara de silicón para permitir movimientos faciales y corporales. Las otras 12 momias son una combinación de piezas faciales de silicón y máscaras que cubren toda la cabeza. Además del maquillaje súper realista de las criaturas vendadas, estas tenían un vestuario diseñado especialmente. Aunque los disfraces de las momias parecen sencillos, fueron en realidad de los más elaborados del set. El diseñador de vestuario Salvador Pérez y su equipo convirtieron cientos de cortes de piezas individuales de tela en tiras; luego añejaron las tiras, las lijaron, y finalmente aplicaron capa tras capa para crear una momia. El equipo de vestuario se tardó cuatro días en ensamblar cada disfraz.

Hay dos monstruos reales que nadie esperaba y que fueron el resultado del caos creado por Slappy: el ogro Walter y Kathy, la marioneta. Para crear a esos dos personajes, se requirió la colaboración estrecha entre los equipos de prótesis y de maquillaje tradicional. Para Walter, una capucha de látex llena de espuma cubría los hombros del actor Chris Parnell hasta el perímetro de su rostro, mientras que una joroba de silicón y brazos de ogro se usaban para cubrir cualquier parte expuesta de la piel. Luego, se aplicaban labios de silicón, una prótesis de maquillaje para la cara, y se pintaban con pistola de aire. Por otro lado, para la muñeca Kathy, se tuvo que poner a McLendon-Covey una prótesis de boca de marioneta hecha de silicón. Ambas transformaciones tomaron más de tres horas en aplicarse.

Otros monstruos de la pandilla de Slappy son un hada llorona; duendes con caras pintadas de colores azules, morados y verdes para que el tono de la piel pareciera brillante; el Pirata Zombie; los novios esqueleto; el extraterrestre, pintado de gris tradicional pero con una cubierta viscosa; la parca; los trols; el murciélago colgado; un vampiro; el jinete sin cabeza, quien monta un caballo de verdad por el pueblo, vestido con un disfraz histórico; la pantera; y unas lloronas del día de muertos, que aparecen por primera vez como decoraciones del jardín.

No es de sorprender que los productores hayan usado dos creaciones adicionales en la pandilla de Slappy: un esqueleto y una bruja del caldero. El titiritero Richard David Galinson operaba las expresiones faciales de ambas marionetas manualmente y con un control remoto.

Otros personajes espeluznantes y originales de R.L. Stine que aparecen junto a las momias son: los espantapájaros de El espantapájaros ronda a la media noche; la calabaza que acelera su ritmo de El ataque de las calabazas; el yeti aullador de El abominable monstruo de Pasadena; el monstruo peludo de El hombre-lobo del pantano; y esos gnomos inquietantes de la entrada de la casa de La venganza de los gnomos del jardín.

CRIATURAS DE COMPUTADORA

Desde las reuniones conceptuales iniciales, el director Ari Sandel se mostró inflexible sobre la utilización de criaturas reales siempre que fuera posible. Sin embargo, también sabía que iba a haber criaturas específicas y momentos de miedo y divertidos que se beneficiarían de la magia de los efectos visuales. Con tantos ambientes y monstruos diferentes, el equipo de filmación necesitaba crear una transición fluida entre los personajes reales y los personajes generados por computadora. Ese fue el trabajo de Derek T. Spears, el supervisor de efectos visuales. Spears y su equipo fueron los encargados de personalizar cada escenario de efectos visuales, colaborando con los realizadores y el equipo creativo para hacer desde libros mágicos hasta arañas gigantes. Como ejemplo, el diseñador de producción establecía un lenguaje artístico a seguir, y el director de fotografía establecía el estilo. Esas son las reglas del mundo de los efectos visuales.

Spears dice: "Para darle vida a Halloween, tenemos que saber qué queremos lograr en lo visual y cómo crear el ambiente. Hay muchas piezas móviles -locaciones, actores, criaturas, efectos- y nuestro trabajo es encontrar un lenguaje visual que todos los colaboradores entiendan". Pero es también una disciplina que echa a volar la imaginación. Spears añade: "Siempre seguimos la historia y la parte artística, pero como estamos trabajando en una especie de universo alterno en donde no se siguen necesariamente las reglas, siempre se pueden sacar trucos de último momento".

El equipo de efectos visuales tiene la responsabilidad de dos criaturas ya establecidas: Abby, el abominable hombre de las nieves, cubierto de pelos blancos, y el hombre-lobo, que tiene una musculatura de atleta profesional. Además, hay otras criaturas que crean un caos abominable: los ositos de goma, que pasan de ser unos dulcesitos comestibles a colosos de color de dulce en la casa de Tommy; las calabazas enojonas que cobran vida y atacan a los niños; los gnomos del jardín que empiezan a moverse enfrente de una casa abandonada; el fantasma de la sábana; la araña gigante que secuestra a Kathy, la atrapa en su telaraña y pulveriza un coche; y partes de la Torre Tesla que mágicamente son transportadas a Wardenclyffe, en medio de Long Island.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN Y LOCACIONES

Escalofríos 2: una noche embrujada ocurre en el pueblo ficticio de Wardenclyffe, en el estado de Nueva York, y se inspira en la Torre Wardenclyffe (conocida también como la Torre Tesla), creada por el famoso inventor Nikola Tesla en 1901 en Long Island. Pero la producción de la película se encuentra en Atlanta, Georgia y sus alrededores, por lo que Rusty Smith y su equipo de diseño de producción tuvieron que recrear los paisajes y la apariencia de lugares específicos del estado de Nueva York en el estado de Georgia. Solo la gran dedicación del departamento de Smith aplicada a la visión creativa de la película pudo lograr lo que parecía imposible.

Smith dice: "Comenzamos a filmar en la locación de la casa abandonada, una bonita pensión que se transformó mágicamente en una casa embrujada que parecía abandonada desde hacía años". La casa era muy importante porque, según la historia de la película, es la casa donde R.L. Stine vivió de niño, y es donde Sonny y Sam estaban recogiendo cosas viejas para su nuevo negocio, y descubren muchos objetos espeluznantes, incluida una caja escondida que contenía una marioneta maléfica.

El centro de la película es la casa de la familia Quinn, junto a la casa de su vecino extravagante, el señor Chu. Aunque al principio los productores creyeron que iban a tener que conseguir dos casas en lugares diferentes y después tendrían que editar las escenas para que parecieran dos casas contiguas, tuvieron suerte y consiguieron dos casas vecinas en el vecindario de Peachtree Battle en Atlanta. Eso significaba que los Quinn y el señor Chu serían verdaderos vecinos. La locación también sirvió como base para la mayoría de las travesuras espeluznantes que crea Slappy, como las escalofriantes estatuas de Halloween que cobran vida o la escena en que Kathy es atrapada por la araña gigante o cuando el señor Chu ayuda a salvar a los niños de la plaga de monstruos.

Smith dice: "Visitamos como 150 casas o más. Queríamos encontrar un patio del tamaño ideal, dos casas vecinas conectadas de forma ideal y que no hubiera cables de luz porque teníamos que crear la ilusión de una araña gigante que camina por el vecindario y desaparece a lo lejos".

Steve Ritzi, coordinador de dobles, dice que la locación ha sido una de sus favoritas para el tipo de trabajo que él hace: "El hecho de que Slappy haga que Halloween cobre vida nos dio la oportunidad de volvernos creativos y de hacer que mucha gente volara por el aire. También trabajamos en el momento en que la araña gigante atrapa a Wendi McLendon-Covey y la deja colgada de un árbol en su telaraña".

Muchos de los interiores se filmaron en el set de Blackhall Studios, incluido el interior de la casa de los Quinn, en donde Slappy cobra vida por primera vez, y el sótano del señor Chu, en donde el vecino ayuda a los chicos a disfrazarse para su misión de rescate de Kathy y del pueblo aterrado por Slappy.

La filmación continuó en la farmacia de Fred, localizada en McDonough, Georgia, en donde vemos a Walter por primera vez, y luego nos aventuramos a la guarida, en donde Sarah ve a su novio besando a otra chica.

La creación del laboratorio de Tesla fue una obra mayor, no solo por las acciones violentas que se producen en la locación sino por su importancia para el final de la película. Los productores escogieron la fábrica Hemphill Steam Plant de Atlanta, como la estructura de los laboratorios Tesla. El diseñador de la producción Rusty Smith convirtió mágicamente una fábrica de agua vacía en uno de los sets más impresionantes de la producción: es el refugio de un científico loco con instrumentos de medición de submarinos rusos, un suelo rallado, esferas Tesla y una silla de experimento con grilletes y telarañas.

Para el exterior de la Torre Tesla, los productores crearon uno de los sets más grandes de la película. Smith se inspiró en la torre original de Nueva York, que mide unos 60 metros. Smith dice: "Construimos nuestra torre en tres partes separadas que unimos digitalmente. En total, nuestra torre mide más de 15 metros, lo cual es emocionante".

Para las escenas de la plaza del pueblo, los productores filmaron en Covington, un pueblo histórico y pintoresco conocido por sus casas anteriores a la guerra civil y su sensación de pueblo pequeño. Las locaciones de todas las escenas escolares fueron las escuelas preparatorias West Lake y Marshall de Atlanta, en donde Slappy busca vengarse de Tyler, el novio de Sarah, por herir a su "hermanita".

En total, Escalofríos 2: una noche embrujada, se filmó en 4 condados de Georgia y en varios pueblos conocidos, como Covington, Ellenwood y Atlanta.

EL REPARTO

La actriz, comediante y productora WENDI MCLENDON-COVEY (Kathy) es la maestra de la comedia. Con su sincronización perfecta y su presencia indeleble, ya sea en el escenario teatral o frente a la cámara, ha cautivado al público durante toda su carrera.

Actualmente, McLendon-Covey aparece en la serie de ABC "Los Goldberg", que estrenará su sexta temporada en otoño. Wendi ha sido nominada para dos premios Critics Choice por su papel como Beverly Goldberg, la matriarca chistosa de la familia Goldberg.

Además, McLendon-Covey está produciendo el remake de What Men Want de Adam Shankman. McLendon-Covey actuará junto a Taraji P. Henson y Max Greenfield en esta comedia romántica.

En 2015, McLendon-Covey se convirtió en la anfitriona de "Repeat After Me", un programa de reality de Ellen DeGeneres. Además de ser la maestra de ceremonias, fue la estratega de comedia para los invitados, quienes eran puestos en situaciones en las que tenían que interactuar con gente común en varias situaciones (deportes, restaurantes, tiendas, etc.), mientras seguían, gracias a un audífono, las instrucciones de Wendi, que eran explícitas e hilarantes. McLendon-Covey hacía gala de sus cualidades como improvisadora para dirigir a los invitados un caos divertido.

Mucha gente conoce a McLendon-Covey por su papel protagónico en Bridesmaids (Damas en guerra), la exitosa comedia femenina de 2011. El reparto consiguió la nominación SAG por su actuación sobresaliente y la película obtuvo una nominación como mejor película al Globo de Oro. La película ganó un premio AFI en 2012 como película del año.

Wendi McLendon-Covey ha actuado también en Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, de Peter Landesman; Army of One de Larry Charles; Status Update de Scott Speer; Hello My Name is Doris de Michael Showalter; Think Like a Man Too de Steve Harvey; Single Mom's Club de Tyler Perry; y Blended, de Adam Sandler, una producción de Happy Madison, en donde actuó junto a Adam Sandler y Drew Barrymore.

Los verdaderos fanáticos de la comedia reconocerán a Wendi McLendon-Covey por su actuación de 5 años en la exitosa serie de televisión "Reno 911", un mockumentary clásico de culto sobre el cumplimiento de la ley; también por sus papeles en "Lovespring International", "Modern Family" y "Rules of Engagement".

Wendi inició su carrera en el teatro Groundlings de Los Ángeles, en el cual tuvo excelentes participaciones en improvisaciones y en comedia corta. Actualmente vive en Los Ángeles con su marido.

MADISON ISEMAN (Sarah) nació en Carolina del Sur, tiene 21 años y ha estado involucrada en todos los medios, desde televisión y cine, hasta contenido digital. Próximamente, Madison Iseman filmará la comedia The F*CK List de Awesomeness Films y This is the Year la comedia sobre el crecimiento de David Henrie. Los próximos proyectos de Madison Iseman serán las películas independientes Riot Girls y Feast of the Seven Fishes.

Iseman apareció por primera vez en televisión, en la serie exitosa de ABC "Modern Family", en el papel de Sam, el amor de Manny, el personaje interpretado por Rico Rodríguez. Desde ese momento, Madison consiguió papeles en "Henry Danger" de Nickelodeon y en "Those Who Can't" de TruTV. Recientemente, Madison ha aparecido en Jumanji: en la selva, junto a Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart; y también en la película independiente Beauty Mark; y luego apareció como Charlotte en la serie de CMT "Still the King", junto a Billy Ray Cyrus. Además, Madison ha actuado en la película de terror Tales of Halloween en Netflix y la película Laid in America, junto a estrellas de YouTube como Caspar Lee y KSI y las estrellas de Hollywood, Bobby Lee y Angela Kinsey, en donde se mezclaron el mundo digital y los largometrajes.

Madison descubrió su interés por las artes en secundaria, cuando aprendió fotografía y video, y creó sus propios cortos. Se mudó a Los Ángeles cuando tenía 16 años para dedicarse al cine de tiempo completo.

Como actriz, se ha inspirado en Elizabeth Moss, Saorise Ronan y Reese Witherspoon, por su entrega, su habilidad para cautivar y por ser diferentes en cada papel que interpretan. En el mundo digital, Madison disfruta intercambiar con sus admiradores en sus redes sociales e incluso atrajo a la revista Seventeen Magazine a su canal de Instagram, en donde ella seleccionó y diseñó su propia característica de moda para la revista.

JEREMY RAY TAYLOR (Sonny) es mejor conocido por su papel principal de Ben en la exitosa película It. Recientemente, Taylor y el reparto de la película ganaron el premio MTV Movie + TV Award como mejor equipo en pantalla. Además, Jeremy obtuvo un papel al lado de James Corden en la serie del reality/mockumentary "James Corden's Next James Corden", que acaba de ser nominada a un premio Emmy como serie corta de comedia o drama relevante.

Originario de Austin, Texas, CALEEL HARRIS (Sam) se dio cuenta de que la actuación sería su carrera después de que su hermano mayor Curtis fue nominado a un premio NAACP por su interpretación del "fantasma amistoso" llamado Miles Preston en "The Haunted Hathaways" de Nickelodeon. Caleel no quería que su hermano lo eclipsara y consiguió varios papeles importantes en poco tiempo; además, todo en lo que ha trabajado ha sido un éxito.

Think Like a Man y Think Like a Man Too, en las que Caleel actuó, fueron éxitos de taquilla número uno; allí Caleel actuó junto a Kevin Hart, que es una gran estrella. Después de terminar de filmar la temporada uno de "Castle Rock", la serie de terror y suspenso psicológico de Stephen King y J.J. Abrams (que es la serie más vista de Hulu), Harris está trabajando actualmente en la serie limitada de Netflix "Central Park Five" de la escritora/directora Ava DuVernay (Queen Sugar) y Oprah Winfrey. La miniserie cuenta la vida de cinco adolescentes de Harlem que fueron apresados por error en 1989 por crímenes que no cometieron. La serie va de 1989 a 2014, cuando finalmente se descubre la verdad y se hace justicia. Harris sale en el papel del joven Anton McCray y actúa al lado de Michael K. Williams, Vera Farmiga, Felicity Huffman y John Leguizamo.

También actuó en "Call Me Crazy" de Lifetime, un corto dirigido por Ashley Judd, en donde interpretó el papel del hijo de Jennifer Hudson, la actriz ganadora de un Grammy y un Oscar®.

Como le gusta trabajar mucho (lo cual se ve claramente en sus altos resultados escolares), Caleel Harris ha encontrado tiempo en medio de todos sus proyectos para filmar casi 100 episodios de programas exitosos de animación de Nickelodeon. Ha dado voz a A.J., el camionero lleno de energía y educador de "Blaze and the Monster Machines"; y también ha dado voz al exitoso Clyde McBride, del programa número uno "The Loud House".

A Harris le encanta leer, jugar videojuegos, salir con sus amigos y jugar basketball.

CHRIS PARNELL (Walter) es bien conocido por su trabajo en el reparto de "Saturday Night Live" de 1998 a 2006, en donde realizó muchos sketches inolvidables y cortos de video. En "30 Rock" de NBC, interpretó el papel del Dr. Leo Spaceman durante 7 temporadas; también interpretó a Fred Shay en 3 temporadas de "Suburgatory" de ABC.

Parnell ha dado voz a muchos personajes de animación, como a Cyril Figgis en "Archer" de FX; Jerry en "Rick and Morty" de Adult Swim; Mr. Peabody en el programa de animación de DreamWorks TV Animation "The Mr. Peabody & Sherman Show" para Netflix; Snoot en el programa de animación de DreamWorks TV Animation "The Dawn of the Croods" para Netflix; Migs en "Elena of Avalor" de Disney; y varios personajes de las series animadas "Nature Cat" y "Wordgirl" de PBS. El año pasado apareció en "Inside Amy Schumer", "Brooklyn Nine-Nine", "Another Period" y "The Spoils Before Dying". Además, podemos ver el trabajo de Chris en la serie de Freeform "Grown-ish"; y en "Black-ish" de ABC, en el papel de Dean Parker; y en la serie próxima "Happy Together" de CBS, en el papel de Wayne.

Ha aparecido en las películas Life of the Party, Battle of the Sexes, Sisters, Anchorman 2, The Five-Year Engagement, 21 Jump Street, Walk Hard: The Dewey Cox Story, Hot Rod y Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Parnell tuvo su debut cinematográfico en 1996 en Jingle All the Way, en el papel de un vendedor de juguetes, al lado de Arnold Schwarzenegger. Originario de Memphis, Tennessee, Parnell estudió actuación en North Carolina School of the Arts.

El actor, productor y escritor KEN JEONG (Mr. Chu), conocido por su habilidad de robarse las escenas, se ha consagrado como una de las mayores estrellas de comedia actual. En mayo de 2009, Jeong apareció como el señor Chow, el gángster asiático de The Hangover (¿Qué pasó ayer?), una comedia que tuvo un éxito gradual pero seguro; Jeong ganó un premio MTV Movie Award en 2010 por su actuación, y la propia película ganó un Globo de Oro por mejor comedia/musical y un Critics' Choice Award por mejor comedia. La película llegó a colocarse como la comedia de clasificación R con más éxito de taquilla, con más de $467 millones de dólares en todo el mundo, y solo fue superada por su secuela (The Hangover Part II) que recaudó $581 millones de dólares en todo el mundo.

Desde su primer largometraje, Knocked Up en 2007, en el que protagonizó al doctor, Jeong ha estelarizado varios papeles inolvidables en varias comedias exitosas. En 2008, Jeong tuvo su primer papel importante al lado de Paul Rudd y Seann William Scott, como el villano de Role Models de David Wain. Ese mismo año, también apareció en las comedias de éxito de culto Pineapple Express y Step Brothers.

La carrera de Jeong empezó lejos del cine. Se graduó en la Universidad de Duke y siguió estudiando medicina hasta graduarse en la Universidad de Carolina del Norte. Después, Jeong terminó su residencia como médico internista en Nueva Orleans, mientras se desarrollaba como comediante. En 1995, Jeong ganó el Big Easy Laff Off. Esa competencia, en donde los jueces eran Brandon Tartikoff (ex-presidente de NBC) y Budd Friedman (fundador de Improv), se convirtió en su base de lanzamiento, pues Tartikoff y Friedman le aconsejaron que fuera a Los Ángeles.

Ya en Los Ángeles, empezó a actuar regularmente en Improv y la Laugh Factory, y en varios programas de televisión como "The Office", "Entourage" y "Curb Your Enthusiasm". Después, atrapó la mirada de Judd Apatow, quien lo hizo protagonizar al Dr. Kuni en Knocked Up, y eso solidificó su carrera como actor de largometrajes.

En 2011, Jeong retomó su papel del señor Chow en el éxito veraniego The Hangover Parte II. Siguiendo los pasos de The Hangover, la secuela esperada superó las expectativas en todos los sentidos, recaudando casi 600 millones de dólares, o sea más que la primera parte, y además estableció nuevos récords de taquilla para películas de clasificación R. Jeong volvió a aparecer en The Hangover Parte III, en la que Jeong tuvo su mejor actuación. La película consiguió recaudar casi $400 millones de dólares en todo el mundo. Jeong ha actuado también en películas como Transformers 3, Pain & Gain, Despicable Me 2, Turbo, The Duff y Ride Along 2.

Este verano, Jeong apareció en Crazy Rich Asians, la sensación de taquilla de Warner Bros, que ha recaudado más de $136 millones de dólares en todo el mundo. Algunas de sus películas por venir serán: Elsewhere, Departures, Saving Zoe y Wonder Park.

En televisión, Jeong estelarizó hace poco tiempo "Dr. Ken" de ABC, un programa que él mismo creó, escribió y para el cual fue productor ejecutivo. También apareció regularmente en el programa aclamado por la crítica "Community" de NBC, de 2009 a 2015, que ganó el Critics' Choice Award por mejor serie de comedia en 2012. En 2015, Jeong dirigió un documental para "30 for 30" de ESPN, llamado Student Athlete, y también estelarizo y produjo la película Advantageous, que ganó un premio Sundance y recibió una nominación Independent Spirit Award. Este invierno, Jeong será visto en el programa de reality de celebridades de Fox "The Masked Singer".

Este otoño, Jeong filmará para Netflix su primer especial de comedia en vivo llamada "Ken Jeong: First Date". Jeong volverá a hacer mancuerna con John M. Chu, quien dirigirá Crazy Rich Asian, lo que representa para Jeong un círculo de 360 grados pues regresará al escenario y reflexionará sobre cómo pasó de la medicina a súper estrella de la comedia, y hablará de la experiencia de su esposa, quien peleó en contra del cáncer, y cómo eso lo llevó a aparecer en una de las franquicias más exitosas de la historia, The Hangover.

Jeong pasa mucho de su tiempo libre como voluntario de la asociación de lucha contra el cáncer Stand Up 2 Cancer, una causa que lleva muy cerca del corazón.

Actualmente, vive en Los Ángeles con su esposa y sus hijas gemelas.

LOS CINEASTAS

ARI SANDEL (director) empezó su carrera en el sector del entretenimiento como creador y anfitrión del segmento de comedia para televisión "The Traveler" para "The X Show" de FX, en el que viajaba a través del mundo y daba una visión irónica de los lugares calientes para los más jóvenes y modernos.

Sandel obtuvo su maestría en Cine en la Universidad de California del Sur. Dirigió y co-escribió el corto "West Bank Story" que ganó un premio Academy Award® en 2007. Dirigió su primer documental Vince Vaughn's Wild West Comedy Show, que se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Toronto y se distribuyó en los cines de E.U.A. en el 2008. Después, Sandel dirigió Aim High 2, una comedia de acción, para Warner Bros. y en 2015, dirigió The D.U.F.F., para CBS Films, un éxito de comedia sobre una escuela preparatoria, que estuvo nominada al People's Choice Award y a cinco Teen Choice Awards. Recientemente Sandel dirigió When We First Met para Netflix, una exitosa comedia romántica que protagoniza Adam Devine. Además, Sandler tiene un contrato para dirigir Monster High para Universal, que sería el lanzamiento de esta franquicia que se basa en la exitosísima línea de juguetes de Mattel.

A Sandel lo representan WME y Artists First Management, y es miembro de la Academy of Motion Pictures of Arts and Sciences, en la que ocupa actualmente una posición en el Comité Ejecutivo de la Rama de Animación/Cortos. Además, a Sandel lo representa también la agencia the Harry Walker Agency como orador público. Sandel da charlas en todo el mundo sobre creación fílmica y sobre cómo abordar temas controvertidos por medio de la comedia.

Cuando Sandel está entre dos proyectos, da clases como profesor adjunto en la Escuela de Artes Cinemáticas de USC: es un curso de nivel maestría sobre cómo sobrevivir en el negocio del cine. Cuando no da clases, Sandel divide su tiempo entre la lectura de la historia presidencial de Estados Unidos y ser sorprendente.

ROB LIEBER (guion) es un escritor y productor, cuyos créditos incluyen Peter Rabbit para Sony Pictures; Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day para Disney; y "The Goldbergs" para ABC. Actualmente trabaja en proyectos de cine con Ron Howard, Imagine Entertainment y Animal Logic Entertainment, así como con Ben Stiller y Red Hour Productions. Además de co-escribir Peter Rabbit, también fue el productor ejecutivo de la película.

R.L. STINE (escritor de la serie de libros de Escalofríos) es uno de los autores de literatura infantil más vendidos de la historia. En julio de 1992, Scholastic introdujo su serie de libros, llamada en inglés Goosebumps (Escalofríos en Latinoamérica) con el primer título: Welcome to Dead House (Bienvenidos a la casa de la muerte). Casi 25 años después, Escalofríos es una de las series de literatura infantil más vendidas de todos los tiempos, con más de 350 millones de libros impresos en inglés, más otros 50 millones más de copias impresas en 24 idiomas. La serie de Escalofríos hizo de R.L. Stine una celebridad del mundo editorial (y una pregunta del juego de Jeopardy). Otras series de libros infantiles son Fear Street (La calle del miedo, recientemente se revivió esta serie con nuevos libros), Mostly Ghostly, The Nightmare Room y Rotten School.

Otros títulos incluyen: It's the First Day of School Forever, A Midsummer Night's Scream, Young Scrooge,y dos libros ilustrados por Marc Brown-The Little Shop of Monstersy Mary McScary.

El programa de televisión "Goosebumps" se mantuvo como favorito de los niños durante tres años. Todavía se pueden ver los episodios en Netflix. Recientemente, la serie de antología de televisión de Stine "R.L. Stine's The Haunting Hour" ganó premios Emmy, durante tres años seguidos, como mejor programa infantil. La película Escalofríos, un largometraje protagonizado por Jack Black y basado en la serie de libros de R.L. Stine, se distribuyó a los cines de E.U.A. el 16 de octubre de 2015, abrió como #1 en ventas de taquilla y generó más de $150 millones de dólares mundialmente.

R.L. Stine vive en Nueva York con su esposa Jane, que es editora.

DEBORAH FORTE (productora) es una creadora y productora galardonada por sus películas y programas de televisión familiares. Actualmente con Silvertongue Films, Forte está produciendo Mortal Engines (Universal) con Peter Jackson y Fran Walsh, y una adaptación para televisión de His Dark Materials (serie de libros traducidos como La materia oscura), con Bad Wolf Productions, para la BBC. En este momento, está desarrollando Spirit Animals para Universal y Clifford the Big Red Dog para Paramount.

Los créditos de largometrajes de Forte incluyen: Escalofríos (Sony Pictures); The Golden Compass, protagonizada por Daniel Craig y Nicole Kidman (New Line Cinema), que ganó un Oscar® por mejor logro en efectos visuales; Tuck Everlasting, The Babysitter's Club y The Indian in the Cupboard. La señora Forte ha creado y producido más de 500 horas de programación de televisión, que incluyen algunas de las franquicias infantiles más exitosas mundialmente: "Goosebumps", "The Magic School Bus", "Clifford The Big Red Dog", "I Spy", "Animorphs" y "WordGirl". Estos programas han sido de los más duraderos y apreciados de la televisión infantil, y le han valido seis Emmys.

Además de haber sido reconocida con los honores más importantes de los medios, las producciones de Forte han sido galardonadas por ser contribuciones a la sociedad y la educación: han recibido los más altos honores de Annenberg Public Policy Center, the Environmental Protection Agency, the National Hispanic Federation, the National Wildlife Federation y han ganado el prestigioso premio Humanitas.

NEAL H. MORITZ (productor) es el fundador de Original Film y uno de los productores de Hollywood más prolíficos de la actualidad. Se le conoce bien por las películas de Rápidos y furiosos, incluida Rápidos y furiosos 7, que rompió varios récords de ventas de taquilla y se convirtió en la sexta película más taquillera de la historia. Además, Moritz ha producido más de 50 largometrajes importantes, que han recaudado más de $10 mil millones de dólares en todo el mundo.

Recientemente, Moritz estrenó Rápidos y furiosos 8, la octava película de la franquicia, y tiene actualmente siete proyectos en producción, incluidos: Sonic the Hedgehog, basada en el popular juego de video de Sega, para Paramount; Bloodshot, basada en la serie de historietas de Valiant, para Sony Pictures; Wonderland, basada en las novelas Spenser for Hire, para Netflix; y una secuela de la franquicia de Rápidos y furiosos para Universal, llamada Hobbs & Shaw. Actualmente, está terminando Escape Room para Sony Pictures, y una adaptación del bestseller del NY Times The Art of Racing in the Rain para Fox 2000.

Otros de sus créditos de películas incluyen: Infiltrados en la Universidad , Pasajeros, Escalofríos, Jack el cazagigantes, El vengador del futuro, Si fueras yo, Invasión del mundo: Batalla Los Ángeles, El Avispón Verde, El caza recompensas, Soy leyenda, Justo en la mira, Quiero robarme a la novia, Todopoderoso 2, Un juego contra el destino, Click: perdiendo el control, S.W.A.T., Nunca me olvides, XXX, Tiempo límite, De ladrón a policía, The Skulls, Juegos sexuales, Leyenda urbana, Sé lo que hicieron el verano pasado, Volcano yJuice.

Además, Moritz tiene un negocio televisivo exitoso y varias series, incluidas: "Preacher", basada en las populares novelas gráficas, que recientemente fue seleccionada para su cuarta temporada por AMC; "Happy!", que actualmente se encuentra en grabación de su segunda temporada en SyFy; y reinicios de "SWAT" en CBS y "Prison Break" en Fox. Está por venir una adaptación de las novelas gráficas The Boys en Amazon. Algunos de sus créditos de televisión anteriores incluyen: la película de HBO The Rat Pack, que ganó 11 nominaciones Primetime Emmy; el programa aclamado "The Big C"; y la serie de la NBC "Save Me".

Originario de Los Ángeles, Moritz se graduó primero en Economía en UCLA y luego en el Peter Stark Producing Program de la Universidad de California del Sur.

TIMOTHY M. BOURNE (productor ejecutivo) es un cineasta originario de la ciudad de Nueva York, quien inició trabajando con íconos del cine como Woody Allen, Penny Marshall y Mike Nichols en películas notables, como Secretaria ejecutiva, Hannah y sus hermanas yDespertares. Con estos mismos cineastas, Bourne realizó Quisiera ser grande, Un equipo muy especial, Comedia sexual en una noche de verano, Zelig, Broadway Danny Rose, Días de radio, Un poeta entre reclutas, La esposa del pastor yLos hombres de mi vida.

Como productor ejecutivo y productor, Bourne ha participado en varios géneros diferentes, de donde se puede destacar: Al ritmo de medio tiempo, Mr. 3000, a tres hits de la fama, ATL, Welcome Home Roscoe Jenkins, Un sueño posible, El billete ganador, Footloose, Canción del corazón y la comedia de acción Espiando a los vecinos, estelarizada por Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm y Gal Gadot.

Los últimos proyectos de Bourne incluyen ¿Quién @#*%$ es papá? (Father Figures), una producción Warner Brothers/Alcon Entertainment que marcó el debut como director de Lawrence Sher; estelarizada por Ed Helms, Owen Wilson y Glenn Close; también Diario de Greg: un viaje de locos de Fox 2000; y finalmente, Yo soy Simón, la película aclamada por la crítica del director Greg Berlanti.

Bourne acaba de terminar la filmación de The Hate U Give, la adaptación por parte de George Tillman Jr de la novela bestseller para adultos jóvenes.

Bourne vive en Wilmington, Carolina del Norte.

TANIA LANDAU (productora ejecutiva) se unió a Original Film en 2002. Mientras estuvo en esa empresa dinámica, trabajó como productora de películas como Comando especial y su secuela Comando especial 2; también en Click: perdiendo el control, la exitosa comedia de 2006; y además en Vantage Point y Quiero robarme a la novia.

Originaria de Gran Bretaña, Tania Landau llegó a Los Ángeles en 1990. Primero trabajó en New Line Cinema bajo las órdenes de Michael de Luca, y después hizo equipo con el productor Mark Gordon, a quien ayudó a montar Casanova, estelarizada por Heath Ledger.

BARRY PETERSON(director de fotografía)acaba de terminar Noche de juegos, la película de misterio y acción estelarizada por Jason Bateman y Rachel McAdams. También terminó El espacio entre nosotros, la película de aventuras de ciencia ficción aclamada por su apariencia visual, del director Peter Chelsom; también hizo la fotografía de Un espía y medio, estelarizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart, y dirigida por Rawson Marshall Thurber, con quien ya había colaborado en ¿Quién *&$%! son los Miller? y Pelotas en juego.

Además, Peterson ha trabajado en Hermanas, estelarizada por Tina Fey y Amy Poehler; Comando especial, la comedia de acción dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, y estelarizada por Jonah Hill y Channing Tatum; y en su secuela Comando especial 2. Después, volvió a trabajar con Phil Lord y Christopher Miller en la película de animación La gran aventura LEGO, estelarizada en inglés por las voces de Elizabeth Banks, Liam Neeson, Will Ferrell y Morgan Freeman.

La primera gran película de Peterson como fotógrafo fue Zoolander, la comedia clásica de Ben Stiller. Otros trabajos suyos incluyen: Dark Blue, la película de suspenso del director Ron Shelton; Starsky & Hutch de Todd Phillips, estelarizada por Ben Stiller y Owen Wilson; y Jumper de Doug Liman, estelarizada por Samuel L. Jackson y Diane Lane.

RUSTY SMITH (diseñador de producción) es un diseñador de producción con mucha experiencia en el campo de las comedias. Rusty Smith se las ha ingeniado para tener un peso importante en el sector de las películas divertidas como Austin Powers, el espía seductor, Meet the Parents y Elf.

A pesar de todo, su trabajo no se limita a las comedias. Smith diseñó "61*" para HBO, un programa de televisión nominado al Emmy; también diseñó "Teen Wolf" y el episodio piloto de "Scream: The TV Series" para MTV. Las habilidades versátiles de Smith para el diseño de producción han sido puestas en relieve en películas como "Life of The Party" de Melissa McCarthy; y también en ¡Huye!, la película dirigida por Jordan Peele producida por Blumhouse y ganadora del Oscar® por mejor guion original.

DAVID RENNIE (editor) ha editado películas de acción y comedias desde hace 20 años. Consiguió su primer trabajo como editor en Enredos de oficina de Mike Judge, con quien volvió a trabajar en La idiocracia en 2005. Antes de eso, editó La cosa más dulce y Comando especial para Sony Pictures. También ha editado: La leyenda del tesoro perdido: el libro de los secretos, Tenacious D: la púa del destino, Viaje 2: la isla misteriosa y Espiando a los vecinos.

KEITH BRACHMANN (editor) es un editor de largometrajes que ha trabajado en Comando especial 2, Mentes maestras y Time Freak.

SALVADOR PEREZ (diseñador de vestuario). Su obra ha sido diversa. Ha hecho diseños para muchas series de televisión, incluidas: "Castle", "Moonlight", "Veronica Mars" y 6 temporadas de "The Mindy Project", por la cual recibió una nominación a un Emmy por diseño de vestuario. Además, Salvador ha trabajado en películas como Pitch Perfect 1, 2 y 3, Think Like a Man 1 y 2, Men of Honor y Drumline.

Originario del centro de California, Salvador Pérez se mudó a Los Ángeles para asistir al Fashion Institute of Design and Merchandising y para hacer una carrera en diseño de modas. Cuando otros diseñadores de vestuario descubrieron sus talentos como fabricante de vestuario, empezó a dirigir los vestidores y a asistir en películas como Titanic, Los Picapiedra y Barb Wire.

Además, fuera del sector de los medios, Pérez ha diseñado ropa para Movie Legends Line para el catálogo J. Peterman; diseñó una línea de joyería para Bauble Bar; y diseñó una línea de firma de abrigos coloridos para GILT.COM. Actualmente, es el presidento electo de Costume Designers Guild.

Dominic Lewis (compositor) es un compositor británico con un talento sensacional que lo ha catapultado al frente de la música de cine y televisión. Lewis recibió una nominación al premio Annie Award por un logro musical sobresaliente, por su trabajo en Free Birds, protagonizada por Owen Wilson, Woody Harrelson y Amy Poehler. Su instinto innato para armonizar música e imagen le valió una nominación como descubrimiento del año para el premio World Soundtrack Award, por su trabajo en Spooks: The Greater Good, protagonizada por Kit Harington y Peter Firth.

Actualmente, Lewis compone la música de Season 3 de Amazon y "The Man in the High Castle" de Ridley Scott, una serie ganadora del Emmy, que debuta el 5 de octubre. Ha sido nominado para el premio BMI Streaming Media Award por sus bandas sonoras en las dos primeras temporadas del programa. También está componiendo la música para la nueva versión de DuckTales, protagonizada por Lin-Manuel Miranda y Allison Janney.

A principios de este año, Lewis compuso la banda sonora de Peter Rabbit de Sony Pictures (protagonizada por James Corden, Rose Byrne y Domhnall Gleeson) y que le valió a Lewis una nominación al premio BMI Film Music Award de 2018. Otros de sus proyectos, incluyen: Rough Night de Sony Pictures; Fist Fight de Warner Brothers; The Duff de Lionsgate; y Money Monster de Sony, un drama de rehenes fascinante, protagonizado por George Clooney y Julia Roberts.

Antes de su carrera exitosa como compositor, Lewis estudió en la Academia Real de Música de Londres, en donde Rupert Gregson-Williams fue su maestro. Además, ha estudiado composición y el violonchelo clásico. Después de mudarse de Inglaterra a Estados Unidos, se asoció con John Powell para componer How to Train your Dragon, una película nominada al Oscar® 2011. Desde entonces, ha trabajado con algunos de los compositores más renombrados de Hollywood, como Henry Jackman y Hans Zimmer.

Lewis ha contribuido en varios largometrajes, como: Rango, Rio, Kung Fu Panda 2, Puss in Boots, Wreck-It Ralph, X-Men: 1st Class, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, G.I. Joe: Retaliation, Captain Phillips, Captain America: The Winter Soldier, The Amazing Spider-Man 2, Big Hero 6, Kingsman: The Secret Service yThe Interview.

Actualmente, Lewis vive en Los Ángeles.

GOOSEBUMPS y ESCALOFRÍOS y sus logos relacionados son marcas registradas de Scholastic Inc. Todos los derechos reservados.

"ACADEMY AWARD®" y "OSCAR®" son marcas registradas de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

