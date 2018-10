Locamente millonarios: Sinopsis, reparto, ficha: Crazy Rich Asians

SINOPSIS

La historia sigue a la neoyorquina Rachel Chu (Constance Wu) mientras acompaña a su novio de mucho tiempo, Nick Young (Henry Golding), a la boda de su mejor amigo en Singapur.

Emocionada por visitar Asia por primera vez pero nerviosa de conocer a la familia de Nick, Rachel no está preparada para enterarse que Nick ha olvidado mencionar algunos detalles claves acerca de su vida.

No sólo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino que también es de sus solteros más codiciados. Estar en brazos de Nick pone a Rachel en la mira, con celosas chicas de la alta sociedad y, peor aún, la propia madre de Nick (Michelle Yeoh) detrás de ella.

Pronto es aparente que la única cosa más loca que el amor es la familia, en esta cómica y romántica historia que resonará con el público sin importar de dónde sean.

"Locamente Millonarios" es una comedia romántica contemporánea basada en el bestseller aclamado a nivel mundial de Kevin Kwan.

Dirigida por Jon M. Chu, "Locamente Millonarios" cuenta con un elenco internacional de estrellas, protagonizado por Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu y Awkwafina, con Ken Jeong y Michelle Yeoh. El gran elenco estelar también incluye a Sonoya Mizuno, Chris Pang, Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Remi Hii y Nico Santos.

Nina Jacobson y Brad Simpson de Color Force, así como John Penotti de Ivanhoe Pictures, produjeron la película, con Tim Coddington, Kevin Kwan, Robert Friedland y Sidney Kimmel como productores ejecutivos. El guion es de Peter Chiarelli y Adele Lim, basado en la novela de Kevin Kwan.

El equipo creativo incluye al director de fotografía Vanja Černjul, al diseñador de producción Nelson Coates, la diseñadora de vestuario Mary Vogt y al editor Myron Kerstein. La música fue compuesta por Brian Tyler.

Warner Bros. Pictures presenta, en asociación con SK Global y Starlight Culture, una producción de Color Force/Ivanhoe Pictures/Electric Somewhere, una película de Jon M. Chu, "Locamente Millonarios." Será distribuida a nivel mundial por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Entertainment.

CADA FAMILIA TIENE SUS LOCURAS

Rachel: "Debiste decirme que eras como el príncipe William de Asia". Nick: "Eso es ridículo. Soy mucho más como Harry".

"Locamente Millonarios" echa un divertido y cautivador vistazo a lo que sucede cuando el amor joven colinda con dinero viejo.

El hijo favorito de Singapur, Nick Young, lleva orgulloso a su hermosa y exitosa novia neoyorquina Rachel Chu a su casa para un encuentro, pero la dinámica de la familia no es lo que ella esperaba. Para Rachel, lo que comienza como unas románticas vacaciones de ensueño con el hombre al que ama se convierte en una batalla para permanecer fiel consigo misma y con sus raíces, mientras se defiende de perfectas rivales que la apuñalarían por la espalda y una potencial suegra que piensa que esta moderna chica estadounidense jamás cumplirá con sus estándares.

"Todos hemos estado en esa situación", dice el director Jon M. Chu, "sintiéndonos fuera de lugar, seguros un momento e inseguros en otros, estando fuera del círculo e intentando encontrar cosas en común. Es genial tener una familia cercana, pero a veces eso puede volverte loco. Te avergüenzan. Son muy críticos sobre la persona con la que sales y sobre el camino que sigues. Las madres en particular pueden poner a sus hijos en un enorme pedestal y encargarse de asegurarse que la persona que elija sea digna de ellos. He pasado por eso con mi propia madre," confiesa con una sonrisa.

Situada en Singapur y contando con el primer elenco todo asiático en una película contemporánea de Hollywood en 25 años, la historia consigue su humor de las idiosincrasias de una familia, en una manera en la que toda la gente pueda relacionarse-sin importar quiénes sean, cuánto dinero tengan, o de dónde vengan. Se nutre del deseo fundamental de encajar, mientras honras tu propia identidad, en una época donde las culturas se mezclan y a veces chocan.

Como la amiga de Rachel intenta advertirle: esta gente no sólo es rica. Están locos y ricos. Y eso es sólo la punta del iceberg.

Constance Wu, quien estelariza como la intrépida Rachel, la describe como "una profesora de la universidad criada por su madre soltera de clase media. Para mucha gente, eso es cuestión de orgullo, pero no para los Young. Su orgullo proviene de su legado. No creo que la historia diga que un sistema de valores sea mejor que el otro, pero muestra esas diferencias culturales y la diferencia entre asiáticos y asiáticos-americanos, que suelen ser pasados por alto. Lo que amo de Rachel es que cuando la situación se dificulta, ella tiene el valor de seguir a su corazón y trazar su propio camino, en maneras que la ponen a prueba, pero que finalmente, la hacen ser quien es".

También es una prueba para Nick, aunque él ya sabe qué esperar. "Al decidir que Rachel es la elegida, primero debe superar el obstáculo de traerla a casa", dice Henry Golding, en su papel debutante en pantalla grande como Nick. "Tiene miedo que si ella ve cómo fue criado, ella podría pensar que él no es el chico con el que se enamoró. Además, una vez en casa, puede ver con claridad las fuerzas que conspiran para separarlos y cómo afectará a ambos si se mantiene firme".

"Sabíamos que el carácter universal de la historia provendría de su carácter específico", ofrece Chu. "Mientras más específicos pudiésemos ser con los momentos culturales, los personajes y sus orígenes, mejor podríamos crear una historia con la cual gente de todo el mundo se pudiese conectar emocionalmente. Cada familia está loca y tiene tradiciones y cosas raras que no quieres mostrarle a nadie, pero a lo largo del tiempo, se puede volver algo de lo que estás orgulloso y deseoso de compartir".

Ese concepto se ve evidenciado por la popularidad a nivel mundial que ha tenido el libro en el que está basada la película, Locamente Millonarios del autor Kevin Kwan, bestseller del New York Times y a nivel internacional.

Kwan fue productor ejecutivo de la película y hace un cameo en el montaje donde se vuelve viral el rumor sobre la inminente visita de Nick y Rachel. Consultó en muchos detalles, desde personajes hasta vestuario, de locaciones a diseño, abrió sus álbumes familiares privados para inspirar al equipo de diseño e incluso contactó a los cineastas con un coleccionista privado de relojes que prestó al equipo de producción un valioso reloj de lujo que llegó con su propio guardia de seguridad. "Fue el mejor compañero creativo", atestigua Chu.

Sin embargo, en cuanto al guion, Kwan no intervino, diciendo, "Era demasiado cercano a mí. Así que trajimos a estos increíbles escritores, Peter Chiarelli y Adele Lim. Quería darles libertad absoluta de entrar y tomar la historia que funcionaría mejor para la película. Entre su visión y la de Jon, la supercargaron. Es muy diferente describir una escena cuando se tiene 30 páginas para crear el mundo, mientras que en una película, sólo se tiene un segundo. La gente reacciona inmediatamente".

La participación de Kwan comenzó con los productores Nina Jacobson y Brad Simpson de Color Force y John Penotti de Ivanhoe Pictures, quienes estaban emocionados por la historia cuando ésta seguía galerada.

Dice Jacobson, "No podía dejar de leerlo. Me involucró por completo en este mundo que no conocía, pero que me fue muy accesible. Cualquiera que haya sido rechazado por sus suegros o que lo hayan hecho sentir como que trajeron a la persona 'equivocada' a casa, al género, raza, origen, clase social o cualquier otra cosa 'equivocada', lo comprenderá. Vivimos en una comunidad global. Estamos conectados por el internet. Tenemos mil maneras de conocer gente con intereses comunes pero no necesariamente con orígenes comunes. Esas son cosas que es menos probable que empaten ahora como lo hubiesen hecho cuando la gente se conocía en sus mismos vecindarios. Así que esa experiencia de intentar encontrar cosas en común, de intentar mantener tu identidad pero aun inclinarse hacia la persona en la que te conviertes y a quien estás amando es, a mi parecer, de lo más oportuno y universal".

De igual manera, dice Penotti, "Me sorprendió cómo la historia te atrapaba tanto con sus excentricidades como con sus rasgos familiares, y, más que nada, con su corazón. Eso es algo difícil de lograr. Soy italiano. Tengo una historia arraigada en Italia y una familia muy grande, y es sencillo ver esas peculiaridades reflejadas en un contexto asiático; el enfoque en la comida y la casa, y la apreciación de la familia y la tradición. Eso, para mí, se sintió como la base para una gran experiencia de película".

El autor, a su vez, se cautivó por lo que recuerda como "su pasión y compromiso. En verdad confiaba en este equipo. Dije, 'Adelante, mientras mantenga el ADN de mi libro', y me parece que realmente lo logramos".

Cuando llegó el momento de buscar un director, Penotti reconoce, "Sabíamos desde mucho antes que él que Jon era el elegido". Más allá de sus cualificaciones como cineasta, el productor destaca otro atributo menos obvio. "Jon naturalmente comprendía al personaje de Rachel, como pez fuera del agua".

Un estadounidense de primera generación de ascendencia taiwanesa, Chu dice, "Creciendo en una casa de inmigrantes, una parte de mí es tradicionalmente chino. Pero en verdad soy un chico de California. Al ir a la escuela, jugaba basquetbol y tenis y hacía todas estas cosas muy estadounidenses, y esa lucha con mi identidad cultural estaba muy presente en mi vida. Tienes que tomar decisiones sobre qué partes de la cultura y la filosofía utilizarás, qué dejarás y qué incorporarás. El mundo se hace más pequeño y pienso que debemos celebrar al ser humano en toda su locura, en todas sus culturas, y ver las similitudes. El futuro es la siguiente generación tomando pedazos de todas estas distintas influencias para hacerlo propio.

"Estoy en un momento en mi carrera donde quería hacer algo un poco más personal", continúa Chu. "No hay muchas historias en pantalla grande que hablan de experiencias como la mía, así que, cuando escuché que iba a haber una película de este libro que amaba, estaba energizado. Tenía una visión para ello. Al momento en que me acerqué a Nina, Brad y John, me enteré que ellos ya me habían mandado el guion, así que fue como si estuviese destinado a ser".

Así como en el libro, la película intercala los momentos conmovedores y románticos con estallidos sinceros de risas a carcajadas. "La comedia es una gran manera de atraer al público y hacerlos saber que comprendes el chiste", dice Chu. "A veces cuando intentas decir una verdad sobre la cultura y el valor propio, es bueno traer brillantes voces cómicas. Tuvimos suerte de encontrar actores tan increíbles. Y tener un elenco todo asiático para contar esta historia es realmente emocionante para mí".

La película muestra un gran elenco de favoritos de fanáticos de películas, televisión, música y comedia-tanto leyendas como estrellas emergentes-en una amplia gama de atractivos y originales personajes, desde los papeles estelares hasta cada distintivo papel secundario. Representan un rango de nacionalidades y de países, incluyendo Singapur, Malasia, China, Taiwán, Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Filipinas, así como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

"A Jon le apasionaba esta película como si fuese su bebé", declara Awkwafina, quien hace el papel de la extrovertida y siempre a la moda antigua compañera de cuarto de la universidad de Rachel, Peik Lin. "Estaba muy dedicado con todos los personajes. Conocía nuestro potencial,

y creó un ambiente en el que daríamos lo mejor que teníamos. Éramos como una gran familia".

Parte de la experiencia unificadora del elenco y el equipo fue estar filmando en locación en Singapur y Malasia. "La película es como una carta de amor a la comida, la cultura y la belleza de esta zona", dice el productor Brad Simpson. "Grabar en Singapur no era negociable. La mezcla de arquitectura colonial del pasado perfectamente conservada, mezclado con edificios ultramodernos de última tecnología del futuro, la vida en las calles y la vitalidad de los patios de comida, se vuelven características. También sabíamos que había dos icónicas locaciones que tenían que estar en la película: el Marina Bay Sands y los famosos Jardines de la Bahía".

Agrega Chu, "Creo que nuestra película muestra mucha de la belleza de una manera que el público alrededor de todo el mundo podrá apreciar, y esperemos, los hará sentir que están viajando junto con nosotros".

Juntando todos estos elementos, "Una parte de la película es completamente divertida y loca", dice Michelle Yeoh, quien hace el papel de la madre de Nick, Eleanor. "También hay un balance entre lo que se necesita para ser parte de un imperio y de tal familia con todas las responsabilidades y expectativas, y me parece que el público comprenderá algunas de estas tradiciones".

"Cada personaje tiene una historia de trasfondo comprensible", dice Ken Jeong, quien hace el papel del ostentoso padre nuevo rico de Peik Lin, Wye Mun Goh. "Está tan bien escrito y dimensionado. Incluso me quedé con un nudo en la garganta en algunos de los pequeños momentos dulces".

En el fondo, "Locamente Millonarios" es una historia de amor… una especie de astuto cuento de Cenicienta, con todo y su príncipe encantado, un magnífico castillo, y una batalla de voluntades entre dos mujeres fuertes que están decididas a escribir su propio final. "Definitivamente lo veo como un cuento de hadas moderno y aspiracional", dice Chu. "Rachel es nuestra princesa guerrera, y este es su viaje donde descubre quién es-una chica estadounidense en su primer viaje a Asia, quien termina apreciando mucho más no sólo su pasado, sino también su futuro".

EL AMOR: LA FUERZA IRRESISTIBLE…

Una triunfadora innata con una ética de trabajo impecable, la profesora de economía de la Universidad de Nueva York Rachel Chu siempre ha superado las dificultades de su vida de manera realista. Si era pasada por alto para una promoción, sólo se miraría con ojo crítico y prometería trabajar más duro. Pero lo que es desconcertante ahora es que las características y logros que la hacían ser buen partido y alguien exitosa en casa no parecen surtir efecto en este contexto. Como consecuencia, dice Chu, "Cuando llega a Singapur y parece que todos quieren menospreciarla, es fácil pensar que esto está fuera de su alcance. Debe aceptar que sí es lo suficientemente buena y lo suficientemente fuerte para estar ahí. Debe luchar por ella misma y reconocer la persona en la que se está transformando: en alguien que no sólo luchará por la felicidad de Nick, sino también por la suya propia".

Algo que no puede hacer es pretender ser quien no es. No es su estilo.

"Rachel es una entrada a este mundo para el público", dice Wu. "Vemos todo a través de sus ojos. Ella vive una vida normal, encontrándose con su novio en el karaoke, etc., después del trabajo. Todo lo que tiene se lo ha ganado trabajando duro, y se ha mantenido modesta y agradecida. Entonces, cuando entra a este mundo de un nivel de riqueza que jamás ha conocido, es difícil de comprender. Ser rico es algo que muchos hemos visto antes: ser rico significa poder comprar lo que desees. Seradinerado significa poder comprar lo que desees y además controlar el mercado".

Por el lado bueno, Wu señala, "Rachel y Nick realmente se aman. El amor va más allá de clase y cultura y lógica. Cuando alguien es tu persona, lo sabes, y eso es lo que Rachel y Nick son el uno para el otro".

¿Será eso suficiente?

Wu, conocida por "Fresh Off the Boat", fue la primer y única opción de los cineastas para el papel. El equipo estaba tan convencido con ella, y ella estaba tan emocionada por unirse al proyecto, que la producción se pospuso para acoplarse a su horario. Penotti dice, "Constance siempre fue nuestra Rachel. Nunca vimos a nadie más. Cuando mostró interés, dijimos, 'Ahora tenemos una película'. Su energía y exuberancia, su inteligencia, y su disposición de ver el mundo de un nuevo modo y mostrar todo eso con facilidad en pantalla la hacían la Rachel perfecta".

Nacida en Estados Unidos de padres taiwaneses-estadounidenses, "Constance era, en muchas maneras, la personificación de Rachel," agrega Jacobson. "Es segura de sí misma, divertida, graciosa, asequible, y en muchas maneras la esencia de aquella joven chica estadounidense que sería un soplo de aire fresco para un chico como Nick".

Naturalmente, la Rachel perfecta se merecía al Nick perfecto, pero eso resultó más complicado. Miles de actores hicieron audiciones alrededor del mundo y en línea. "Buscábamos a alguien que pudiese verse de Singapur y educado en Inglaterra, con ese acento específico", Chu explica. "Tenía que ser muy encantador y simpático, además de apuesto, y tener un buen sentido del humor; un verdadero protagonista". Por casualidad, alguien en la oficina que había visto a Henry Golding en televisión le sugirió a Chu que le echara un vistazo. "Era el anfitrión de un programa de viajes, haciendo increíbles historias de aventuras" cuenta el director. "Cuando lo veías hablar con gente en la calle, en verdad era un hombre sofisticado con mucho carisma".

"Es la clase de chico con el que querrías salir o pasar el tiempo", dice Jacobson.

El determinante fue la química que tenía Golding con Wu, quien estaba leyendo junto con coprotagonistas potenciales cuando él acortó su propia luna de miel para llegar a una lectura cara a cara. Chu recuerda, "De inmediato podías sentir la electricidad. Supe que el público se enamoraría de ellos como pareja. Quieres verlos besarse. Quieres verlos pelear. Sólo quieres verlos juntos".

Agrega un poco de vulnerabilidad y de cautivadora ignorancia, y tienes a Nick Young, un chico atrapado entre dos fuerzas, intentando reconciliar lo que quiere con lo que se espera de él. Dice Golding, "Fue criado en una cuna de oro, pero se dio cuenta que a pesar de ser el heredero, necesitaba descubrir su propio camino. Se enamoró de una mujer que saca lo mejor de él, pero que no sabe nada sobre esa parte de su vida".

Es una situación que Golding comprende. "Soy de Sarawak, el estado malasio de Borneo, y soy mitad británico", ofrece. "De niño crecí en el Reino Unido, pero he vivido casi toda mi vida en Asia, así que puedo comprender el no sentirse cien por ciento en casa ni perteneciendo a ninguno de los dos lugares. He adoptado múltip0les culturas, como Nick lo ha hecho. Él ha tomado elementos de cada parte de su vida y las ha apropiado, y me parece que su fortaleza es que no necesariamente sigue las pautas de nadie. Sólo quiere ser la persona que en verdad es".

Es una meta admirable, y mientras está en Nueva York, Nick tuvo la oportunidad de seguirla. Pero al regresar a casa en Singapur, esto se termina. Realmente terminó en el vuelo de ida, cuando él y Rachel fueron tratados como realeza en la aerolínea, donde tuvo que reconocer que su familia tiene interés mayoritario.

Ahora, mientras Rachel se abre paso en este deslumbrante campo minado, Nick, también debe agilizarse, pues si este es un cuento de hadas, tiene un giro. "Él no está ahí para salvarla" dice Chu. "No tiene un gran plan para protegerla de los dragones. Eso debe hacerlo ella misma. Al mismo tiempo, ella le da a él la oportunidad de tomar cualquier decisión importante que haya estado evitando".

Y todo comienza con su madre…

ELEANOR YOUNG, EL OBJETO INAMOVIBLE

Alguien con poder verdadero no alza su voz. Eso es lo que Michelle Yeoh le sugirió a Chu en el desarrollo inicial de su personaje Eleanor Young. Chu recuerda lo siguiente: "Ella dijo, 'Yo no busco a Rachel, ella viene a mí. No grito pues quienes realmente tienen poder no gritan. Ellos no necesitan mover un dedo ni gastan su energía en los demás, y eso puede ser aún más más hiriente'".

Por su presencia imponente que para algunos resulta aterradora, Eleanor es el epitome de la compostura y la elegancia, impecable desde su peinado hasta las puntas de sus zapatos hechos a la talla, y como sólo la inimitable Yeoh puede interpretarla. Como una de pocos actores chinos que adquirió reconocimiento internacional en la década de los 90, Yeoh fue venerada por el resto del elenco y el equipo de producción, entre ellos Chu que dice lo siguiente: "Crecí adorando sus papeles y fue mi inspiración. Nunca olvidaré cuando fui al cine a ver 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' en una sala llena donde la gente gritaba y alentaba a su personaje".

"Eleanor es lo que en Singapur llamamos una 'mamá león'", explica Golding, y eso es decir poco si tomamos en cuenta su primer encuentro con la novia de su hijo. Rachel, usando un vestido prestado para la ocasión, actúa con candor y cariño respetuoso cuando espontáneamente abraza a Eleanor que retrocede violentamente.

Yeoh se dedicó a interpretar a Eleanor como más que una villana, de manera que las madres alrededor del mundo se identifiquen con ella. "Al verla todos le temen, pero Eleanor es una madre protectora y cariñosa", comenta Yeoh. "Ella intenta mantener a su familia unida, no sólo por su propio bien, sino también por quienes dependen de ellos. Ella mandó a su hijo al extranjero para enriquecer su educación, pero ahora quiere que vuelva a casa y asuma el mando de su compañía.

"Ella cree que esta joven no es apta pues no tiene idea de lo que implica ser parte de una familia china tradicional", añade Yeoh. "Su hijo necesita alguien que lo apoye, como Eleanor con su esposo, y considera injusto esperar lo mismo de Rachel pues ella no tiene la preparación para llevar esto a cabo. Simplemente, ella no es lo que Nick necesita".

"Michelle quería interpretar a Eleanor como Kwan la imaginó, como un ser humano", dice Chu. "En una escena estás de su lado y en otra la odias, y eso se debe al genio de Michelle".

"Irónicamente", continua Wu, "Rachel piensa igual. Lo único que ve de Eleanor son sus riquezas y poder, formando una imagen superficial sobre quién es. Ambas mujeres deben mirar más profundamente".

Para una historia donde la familia es uno de los temas principales, Simpson comenta lo siguiente: "Las comedias románticas generalmente se concentran en la tensión entre parejas, pero creo que todos sabemos que la verdadera tensión dentro de una futura relación seguido suele provenir de los posibles suegros. En el libro, y en la película, Nick se enfrenta ante una situación imposible: ¿debe elegir entre su amor o su familia? Nunca estuvo en duda que el triángulo compuesto por Rachel, Nick y Eleanor sería el centro de la historia".

Quizás la respuesta se encuentra en la relación de Eleanor con su propia suegra: la verdadera matriarca de la familia, Ah Ma (palabra china para abuela), cuya gracia y poder cobra vida a través de Lisa Lu. Pese a su elegancia, su dulce sonrisa y dependencia de la fuerza de otros para sostenerse, ella es una anciana que no cederá ni una fracción de su enorme influencia a una mujer a la que no estima del todo, incluso después de tres décadas.

"Puede que Eleanor sea la cara pública de la familia, pero Ah Ma es la cabecilla", explica Lu. "Su prosperidad se debe a ella y aún está muy interesada en las cuestiones familiares".

"Lisa es una leyenda", comenta Chu sobre la actriz pionera de Hollywood nacida en Pekín y cuya extensa carrera abarca tanto películas como proyectos para televisión en China y Estados Unidos. "Su presencia me impresionó. Tiene una energía contagiosa y, pese a su enorme experiencia, continúa puliendo su técnica. Fue un honor y un placer representar con ella, Michelle y Constance, tres generaciones de mujeres fuertes, a estas tres generaciones de mujeres empoderadas en la pantalla".

Al principio parece que Ah Ma tiene cierta preferencia hacia Rachel, haciendo creer a Nick que se ha vuelto más apacible desde su última visita. Pero de ser él, no debería contar con ello.

EQUIPO RACHEL

Aunque Eleanor es hostil y Ah Ma impredecible, Rachel por lo menos cuenta con algunas personas que están de su lado, como su fiel amiga de la universidad Peik Lin Goh, interpretada por la rapera, escritora y nueva estrella de cine Awkwafina. Como una fuerza de la naturaleza con su graciosa peluca rubia y Audi color rosa fuerte que cuenta con un vestido de fiesta en la cajuela, Peik Lin es lista, irreverentemente graciosa y totalmente franca, lo cual es evidente por su personalidad, opiniones y atuendos únicos. "Ella es nuestra voz de la verdad", comenta Chu. "Aunque creemos que está bromeando, Peik Lin dice la verdad. Incluso puede ser dura con Rachel si es necesario. Cuando hay una salida fácil de una situación ridícula, lo dice sin dudar. Ella es el polo opuesto de Rachel y ese tipo de dinámica cómica entre las dos amigas sale a relucir.

"Necesitábamos de alguien que no fuera cursi y que dijera las cosas como son, que realmente divierta al público, ¿y quién más que Awkwafina?", se pregunta. "Soy un gran aficionado de ella. Sus piezas de rap son hilarantes. Ella le dio vida a sus escenas. Con Awkwafina, algo tan sencillo como elegir un vestido se vuelve un comentario sarcástico sobre esta cultura".

Peik Lin es el salvavidas de Rachel. Según los estándares de la familia de Nick, ella no pertenece a su mundo; sin embargo, ella tiene la suficiente sensatez como para saber qué no decir o qué zapatos nunca usar en público dentro de la propiedad de los Young. "Ella tiene un papel importante mostrándole a Rachel cómo funciona todo, evitando que haga el ridículo en esta cultura que ella no entiende", comenta Awkwafina. "Sin duda ella no es como ellos, pero sabe cómo funciona el sistema. Ella es rica, pero de manera distinta. Ella es de los ricos nuevos y resulta más fácil relacionarse con su familia por eso. Además, su dinámica es muy disfuncional".

Sin duda son personas disfuncionales, pero no en un sentido negativo… Chu dice: "A fin de cuentas, Peik Lin apoya a Rachel. Pueden juzgarla a ella y a su familia por su apariencia, pero a medida que la historia avanza, los verán convertirse en el apoyo y familia de Rachel. Son de buen corazón. Y ese cambio me pareció atractivo, así el público pasará de juzgarlos a amarlos".

Awkwafina disfrutó la oportunidad de divertirse con otro actor reconocido por su talento para la improvisación, la comedia y actuaciones atrevidas: Ken Jeong, quien interpreta a su padre Wye Mun Goh. "Ken me hizo reír como nunca. Creo que desperdicié por lo menos una hora de grabación saliéndome de personaje por su culpa", continúa. "Cuando se trata de la improvisación, es como si girara los ojos al revés y el diablo me poseyera, así que podría hacerlo durante tres horas".

Jeong responde: "Fue genial pues resultó evidente que nuestra sensibilidad es compatible y se notó por cómo nos entendimos. El casting de Jon fue magia pura. Nos sincronizamos inmediatamente y bromeamos, por lo que pensé, 'Realmente es como si fuera mi hija'".

A diferencia de la abrumadora, pero discreta fortuna de los Young, lo más importante para los Gohs es la ostentación: Un poco de oro aquí y la marca de un diseñador por allá, con un Bentley estacionado en la entrada. "Los Gohs son opuestos a los Youngs que han tenido su fortuna durante generaciones", dice Jeong. "El señor Goh acaba de hacerse rico, así que su estilo tiende a ser de mal gusto y exagerado, especialmente su ropa".

Jeong se unió al equipo por ser un gran aficionado de la novela y estaba dispuesto a interpretar cualquier papel, aunque su interés particular era por Goh. "Empezamos a jugar con el personaje y lo que sucedería durante el almuerzo cuando Peik Lin invitara a Rachel", recuerda Chu. "Él dio todo de sí mismo al personaje y fue un placer y mucha diversión trabajar con él".

A pesar de que Rachel es aceptada por los Gohs, lo que realmente necesita es un aliado en el interior, especialmente para aquellos momentos en que su caballero de lino blanco debe irse por una u otra obligación familiar. Por suerte está Astrid Young Teo, quien por obvias razones es la prima preferida de Nick y la única en la familia igual de sensata que él, pese al aura de belleza, estilo, riqueza y gusto impecable que la rodea y la hace la envidia de las demás mujeres en la isla.

Como uno de los personajes más queridos del libro: "La historia de Astrid es muy extensa y decidimos qué partes incluir estratégicamente", explica Chu. "El proceso de casting también fue retador pues Astrid es tan perfecta que es difícil imaginar que alguien así existe en el mundo". Siguiendo muchas listas de fanáticos en línea, la búsqueda del director lo condujo hacia Gemma Chan. "Ella es muy elegante y dulce. Puede ser alguien tratable e intocable a la vez, que a mi parecer es lo más importante al interpretar a Astrid y todas las facetas de su personalidad y formación. Gemma era la persona indicada para este papel", dice.

"Astrid era mi personaje favorito", añade Chan. "Sé que es la favorita de muchas personas así que sentí algo de presión, pero para mí lo más importante era intentar entender sus pensamientos y profundizar. Mi objetivo fue encontrar la verdad del viaje emocional en el que ella se encuentra.

"Astrid ha tenido una vida privilegiada, pero no cree en la parafernalia de la riqueza", continúa Chan. "Es realista y gentil. Hay un mito que creció a su alrededor por lo que todos creen que ella es el epitome de la perfección. Tiene una vida perfecta, un esposo perfecto, la casa perfecta y el hijo perfecto, pero en realidad es una mujer que lucha por mantener todo unido y cuando la conocemos su mundo se está derrumbando. Para mí es muy interesante poder interpretar a alguien capaz de aparentar frente al mundo pese a todo lo que en verdad está sucediendo por debajo del agua".

De hecho, la llegada de Nick y Rachel coincide con el desgarrador descubrimiento de que el marido de Astrid la está engañando. Su búsqueda de privacidad para resolver las cosas hace que Astrid tarde un poco antes de poder tener una verdadera conexión con Rachel. Pero es una relación que vale la espera.

Mientras tanto, Rachel recibe una cálida bienvenida de Colin Khoo, el mejor amigo de Nick interpretado por Chris Pang, y la prometida de Colin, Araminta Lee, interpretada por Sonoya Mizuno. La boda inminente de Colin y Araminta es la razón por la que Rachel y Nick viajaron a Singapur.

"Araminta le tiene estima a Nick. Nick hace feliz a Colin, por lo tanto, lo que haga feliz a Nick es Bueno para Colin y eso a su vez es bueno para Araminta, así que ella acepta a Rachel tal cual es", comenta Mizuno. "Araminta es una modelo y el ícono de modas más famoso de Singapur, así como la heredera de una fortuna multimillonaria. Ella se siente muy segura de su posición en el mundo y está a punto de casarse con el amor de su vida, así que, a diferencia de muchas otras mujeres en la película, ella no se siente amenazada por nadie ni por nada. Cuando la vemos por primera vez, ella está usando un pijama, sus lentes y está desmaquillada, y eso también es parte de quién es".

Y cuando su madre magnate del negocio de bienes raíces le ofrece a Araminta su hotel privado en la playa de Sumatra para su despedida de soltera durante todo un fin de semana, junto con su jet privado para llevar a todos sus amigos, esa faceta también es parte de ella. Pero una vez que la fiesta comienza, Araminta simplemente está demasiado ocupada con las preparaciones de la boda para acoger a Rachel.

En cambio, Colin se lleva a Nick para verificar en realidad qué es exactamente lo que su enamorado amigo espera que resulte de todo esto, y el costo que representa la pobre Rachel, ya sea que él quiera escucharlo o no. "Colin es el confidente de Nick, además de su mejor amigo de por vida. Siempre han estado ahí el uno para el otro y siempre será así", dice Pang.

Durante su preparación para el papel, Pang acudió al origen y habló con Kwan pues, "Muchos de estos personajes surgieron de personas reales que él ha conocido durante su vida, así que quise escuchar sobre el 'verdadero' Colin. Aún no sé quién es, porque Kevin tuvo cuidado de no divulgar lo suficiente para que yo pudiera descubrirlo, pero una cosa que aprendí fue que me parecía a él. Y bueno, ahí lo tienen", él dice con una sonrisa. "Hay un tipo por ahí que se parece a mí. Si descubren quién es, avísenme".

El último miembro del Equipo Rachel es el diseñador de modas Oliver T'Sien, el autodenominado "pariente pobre y oveja arcoíris de la familia", quien astutamente se ha ganado el favor de Eleanor por su utilidad, desde su habilidad para procurar objetos únicos, como un raro koi para el lago o un gong camboyano para la sala de estar, hasta para deshacerse hábilmente de un invitado desacreditado de una reunión social.

El papel de Oliver es interpretado por Nico Santos, cuyo conocimiento de este súper estrato inició con un trabajo en una boutique de lujo en San Francisco donde, según recuerda: "Muchos de mis clientes eran ridículamente ricos. Cuando leí el libro, pensé que sabía exactamente quiénes eran estas personas porque les he vendido muchos bolsos y vestidos de diseñadores. Solían pasar a comprar un atuendo para cenar y después de pagar 60,000 dólares, actuaban como si acabaran de ir al centro comercial a comprar un par de cosas sencillas".

Oliver siente apego hacia Rachel, incluso cuando estrecha lazos con otro modista de agudo ingenio llamado Peik Lin, iniciando un animado y furtivo coqueteo que dura el resto de la historia.

Según Santos: "Oliver es apuesto y elegante, además de ser una reina del chisme. Él conoce a Rachel en una gran fiesta y lo único que quiere es ayudarla. Él es parte de la familia, pero también es un marginado que aspira a ser parte de un grupo al cual no pertenece del todo, y eso es algo con lo que mucha gente se puede identificar".

LA FAMILIA EXTENDIDA

Los otros primos de Nick a la mano durante los festejos incluyen a Eddie y Alistair Cheng, quienes, a pesar de ser hermanos, no podrían ser menos parecidos.

Ronny Chieng dice: "Es un ambicioso banquero de inversiones." Eddie es un hombre de familia, como lo demuestran sus retratos posados de su impecable esposa e hijos. "Sin duda hay amor, pero también tienen un extraño tipo de mentalidad empresarial que da la impresión de que ambos quieren ciertas cosas y se unen para conseguirlas," observa Chieng. Él dice lo siguiente, entretenido por cómo su personaje tan apegado al cuidado de la imagen no puede entender las intenciones de Nick al salir con una mujer estadounidense: "Eddie trata de averiguar quién es Rachel, por qué Nick la eligió y qué tiene de especial. Seguro debe ser alguien de alto nivel, ¿entonces por qué no conoce su nombre? ¿Podría ser que simplemente es una plebeya?"

Mientras tanto, Alistair ignora una posición respetable en el sector bancario o inmobiliario y aspira a ser un productor de cine, una elección que la familia tácitamente le permite con la esperanza de que eventualmente supere esa ambición. El actor en el papel, Remy Hii, dice: "Lo imagino como un tipo que huyó para unirse al circo, en cierto modo. Alistair está usando su dinero para financiar unas locas películas de acción y Kung Fu de segunda".

Últimamente, sus créditos cinematográficos incluyen contratar a una primera actriz que es más apariencia que sustancia llamada Kitty Pong, interpretada por Fiona Xie. "La carrera de Kitty depende de los proyectos qué él le consigue", dice Hii. "Son una pareja interestante, es todo lo que diré".

Pero las excentricidades de Alistair no se comparan con el nivel de exceso y mal gusto de Bernard Tai, interpretado con entusiasmo por Jimmy O. Yang. Bernard técnicamente no es miembro de la familia, pero se adjudica el honor de organizar la despedida de soltero de Colin, aprovechando los lazos comerciales de su padre con el de Colin. En pocas palabras, deben soportarlo. Yang se refiere a él como: "un playboy multimillonario que no hace más de su vida excepto ir a fiestas y divertirse. A veces actúa como patán, pero se ama a sí mismo y a la vida. Imaginen a un joven de 18 años que acaba de graduarse de la escuela con mil millones de dólares".

Otros papeles sobresalientes incluyen a Amanda, la ex novia de Nick con planes de venganza, interpretada por Jing Lusi, a Michael, el errado marido de Astrid interpretado por Pierre Png, y Kerry, la dulce madre de Rachel interpretada por Tan Kheng Hua.

Traer el libro de Kwan a la pantalla significó hacer extracciones de un tapiz de personalidades y relaciones, y hacer hincapié en el triángulo esencial compuesto por Rachel, Nick y Eleanor. Como la historia es en gran medida contada desde el punto de vista de Rachel, el equipo de producción puso el romance al frente y centro preguntándose si acaso su relación sobrevivirá este viaje e hilaron al resto de los personajes según su relación con el conflicto principal.

"Kevin creó una galaxia tan rica y colorida de familiares y amigos que fue difícil decidir en quiénes concentrarnos. Algunos de los personajes en la película son mezclas", explica el guionista Adele Lim. "Pensamos que la historia de Rachel era la más contundente, comenzando como alguien que se siente fuera de lugar y que debe descubrir que es más que digna y lo suficientemente fuerte".

"Concentrarnos en la trayectoria de Rachel también nos permitió tener a alguien con el que el público pudiera identificarse", añade el guionista Peter Chiarelli, "y una forma de que descubran ese mundo de riqueza excesiva. Nos pareció lógico introducir a los demás personajes en relación con ella y Nick, pues como el elegido de Ah Ma, Nick siempre fue el sol alrededor del cual todos los demás orbitarían".

El elenco rápidamente creó una unidad cohesiva tanto dentro como fuera del set de filmación. "Todos nos alentábamos y entreteníamos unos a los otros. Decíamos, 'sigue adelante, sé más gracioso'", recuerda Chu. "Fue un trabajo en equipo y una relación casi familiar donde podíamos compartir nuestras experiencias al enfrentar a todos estos personajes diversos y darle forma a la historia juntos. Creo que nuestra energía es evidente en la pantalla".

PRIMERA CLASE A SINGAPUR

Para cualquiera que esté familiarizado con el libro de Kwan, Singapur desempeña un papel protagonista, repleto de colores vibrantes, calor y dinamismo en todos los sentidos. Los cineastas estuvieron de acuerdo en que capturar esta historia en cualquier otro lugar que no fuera el sudeste asiático no le habría hecho justicia. "La textura de nuestra película, su escapismo, viene del hecho de que realmente rodamos en estos lugares. En todas partes donde apuntamos con la cámara encontramos algo especial. Es una mezcla única de culturas", dice Chu.

El escenario también tuvo su efecto en el elenco. Como Yeoh observa: "Cuando estás en Singapur con el aire tropical, el olor de la comida en los centros Hawker y los colores brillantes de las flores y plantas... no hay nada como estar en un lugar como este".

"Locamente Millonarios" utilizó los sitios de Singapur, incluyendo el Parque Esplanade, el complejo hotelero Marina Bay Sands y los famosos Jardines de la bahía, así como lugares en la vecina Malasia, en particular, la isla Langkawi frente a la costa malaya, Penang y la ciudad capital de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur incluso intervino en las primeras escenas de la película, ambientada en el West Village de Nueva York, donde el aeropuerto sustituyó al JFK. Malasia también proporcionó el espacio necesario para montar el Tyersall Park, el complejo colonial gigantesco y aislado de la ficticia familia Young y la superficie circundante.

Tyersall Park es uno de los sets más espectaculares de la película. Investigando la historia y los detalles de diseño de lo que sería la casa ancestral de Nick, el diseñador de producción Nelson Coates se sumergió profundamente en la cultura de Peranakan, que se originó en el Estrecho de Singapur y que no es ni china, ni taiwanesa ni hongkonesa, sino un híbrido de todos, mezclado con influencias europeas. Su arquitectura presenta obras de yeso, a menudo compuestas de ornamentos florales o animales, encofrados de persianas y coloridas baldosas de cerámica esmaltada. Debido a que la finca habría pertenecido a la familia Young durante generaciones y a que Coates estaba deseoso de reflejar ese sentido de la historia, parecía apropiado abrazar elementos del diseño de Peranakan.

La producción utilizó dos mansiones vecinas en el Jardín Botánico de Perdana en Kuala Lumpur, conocidas colectivamente como Carcosa Seri Negara. Construidas como residencias para el gobernador británico de la región de Singapur a principios del siglo XX, los dos edificios Tudor Revival disfrutaron de una segunda vida como hoteles hasta que cerraron recientemente. Seleccionando Seri Negara para exteriores y Carcosa para interiores, el equipo de Coates despejó ambas estructuras y realizó reparaciones importantes en techos, escaleras, paredes y pisos. Pusieron jardín y terraza en la impresionante fachada de Seri Negara y la pintaron con el característico estilo de Singapur de paredes blancas con techos negros y detalles intrincados.

El concepto del Tyersall Park era la grandeza de la vieja escuela. "Queríamos que los interiores se sintieran regios, con una belleza contenida y formalidad", dice Coates. "Hay simetría en los muebles, como en muchas casas de Peranakan, pero es una casa en la que se ha vivido y que ha visto a muchos niños ir y venir. Jon estaba muy interesado en que la casa fuera accesible, así que la paleta y la forma en que las habitaciones fluyen una dentro de la otra era importante. Usamos los enormes arcos y aumentamos todo con más molduras, papeles pintados y pintura, alfombras, vidrios y dorado, y el resultado fue notable. Incluso restauramos un hermoso piso de espiga que encontramos debajo de las tablas".

Entre los muchos detalles que realzan la autenticidad se encuentra un mural pintado a mano en el comedor que representa escenas de la vida de los singapurenses en tonos amarillos, rojos y verdes apagados sobre un profundo fondo verde oscuro ligeramente azulado. El vestíbulo de entrada cuenta con una imponente escalera central de un relajante verde pálido con un llamativo empapelado floral al estilo de Morris, y un tigre de tamaño natural que Coates diseñó. Hecho de tela y espuma por escultores en Bangkok, el tigre demostró ser tan realista que fue retenido por agentes de aduanas que sospecharon que era taxidermia genuina -y altamente ilegal.

Además, el diseñador comenta: "Como todas las familias, los Young apreciarán a sus ancestros y reliquias que han heredado a través de fotografías enmarcadas y maravillosas piezas de mobiliario, vidrio soplado a mano y obras de arte de Peranakan. Habrán viajado mucho para que sus casas contengan piezas chinas y de Peranakan, pero también francesas, británicas e italianas".

Para darle un toque personal, Coates invitó al autor Kevin Kwan a que le proporcionara sus fotos familiares, que se encuentran en todo Tyersall Park.

Coates también diseñó el invernadero adyacente que alberga la preciosa planta Tan Hua de Ah Ma, el punto focal de su fiesta anual para celebrar su fugaz floración. Mezcla el diseño chino y colonial con un techo de grada verde, paredes exteriores y porche de columnas blancas, y puertas mallorquinas talladas, mientras que en el interior hay paredes decorativas y pisos de tejas estilo Peranakan en verde, rojo y ocre. Muebles antiguos y objetos de arte adornan el espacio, junto con especímenes de flores y aves exóticas. El conjunto del invernadero se construyó en sólo 16 días, una hazaña notable teniendo en cuenta las interrupciones diarias de las fuertes lluvias.

Coates luego lanzó el sabor y la tradición al viento para complacer la fantasía de Bernard Tai de una despedida de soltero para terminar todas las despedidas de soltero. Incluso superó el libro al ampliar el lugar de reunión de un yate a un buque de carga para un sentido más inmediato de la escala -con la aprobación de Kwan. "En el libro, están de fiesta en un mega yate. Pero Jon decidió ir mucho más allá", recuerda riendo el autor. "Dijo: '¡Hagamos una fiesta en un súper camión cisterna! Construyamos un increíble set con fosas y jacuzzis y todos esos juguetes", y es increíble ver lo que crearon".

En un estacionamiento, Coates construyó el barco para acomodar, entre otras cosas: mesas de juego, una sala de juegos de azar, una cancha de baloncesto y un rocódromo, un enorme buffet de pez espada, una cabina de DJ diseñada desde la parte delantera de un Rolls Royce, un helipuerto y carreras de Ducati simuladas a través de un Singapur virtual, todo ello adornado por invitados de la lista A y un grupo de reinas de belleza genuina de todo el mundo, envueltas en sus cintas de concurso.

Pero la verdadera joya de la película es la boda de Colin y Araminta, de 40 millones de dólares, que tal vez sea el mejor ejemplo de un punto que Chu descubrió al profundizar en este proyecto: "No se trata sólo de cuánto dinero se gasta, porque todo el mundo a este nivel puede gastar dinero; todo el mundo puede comprar el mismo yate o edificio o coche. Cuando tienes dinero y todos tus amigos tienen dinero, la diferencia está en cómo lo haces tuyo y lo creativo que puedes ser con él".

Por lo tanto, agrega, "Esto tenía que ser una boda como nunca antes se había visto".

Inspirada en la estética de un hotel que Chu y Coates habían explorado, en el que se incorporaron elementos naturales, la escena fue diseñada para que la novia, en su magnificencia, caminara descalza por un sendero de agua que fluía suavemente hacia el altar.

La boda fue filmada en el histórico CHIJMES de Singapur como una sinfonía en verde, con frentes oscilantes de 24 palmeras de dos pisos en la nave y orquídeas multicolores y bromelias alineadas en el pasillo central que conducen a una Puerta Luna china hecha de piedra. Los invitados se sentaron en bancos de terciopelo personalizados en un prado de céspedes de 90 centímetros de altura. "Es una explosión de naturaleza que no se esperaría en una iglesia", dice Coates. "Queríamos que fuera sutil y tuviera un toque de clasicismo, así que hay abanicos de bambú de 2,5 metros con las imágenes clásicas de la boda del ave fénix y el dragón, y linternas tradicionales pintadas a mano con los nombres de los novios y escenas de prosperidad y fertilidad, cada una de ellas pintada por un maestro al que le tomó tres semanas hacer cada linterna. Todo el piso es un gran tablero perforado con manojos de césped dentro, de modo que si la cámara necesitaba ir en cualquier dirección, podíamos tirar de ellos y apartarlos".

La estilista culinaria local, Pelita Lim, se aseguró de que cada platillo fuera tanto auténtico como un festín para los ojos, "hasta el más mínimo detalle de las rebanadas de pastel en cada plato", enfatiza Coates. "El Kue Lapis son múltiples capas de pastel de colores junto con huevo, azúcar y especias, y sólo una pieza podría costarte $25 en un buen hotel."

"Astrid y su marido acaban de romper, Rachel está bajo ataque, Nick está tratando de encontrar su camino, y aquí estamos en una boda magnífica. Es un gran lienzo en el que se desarrolla todo este drama", señala Chu. Además, "nos permite pintar el cuadro de cómo organizar una boda, que es uno de los mayores eventos sociales del año".

TIENES QUE PARECER ESA PARTE

El dinero y la clase también se reflejan en la ropa y las joyas. "Me encantó la yuxtaposición de millonarios de abolengo y nuevos ricos, y cómo se tradujo en la ropa", dice la galardonada diseñadora de vestuario Mary Vogt. "Son dos mundos diferentes. A eso se le agrega Singapur, con sus elementos de chino y malayo con un poco de indio e inglés, y se tiene un aspecto global, multicultural y rico".

Vogt recurrió a Kevin Kwan para que le ayudara a encontrar el camino hacia algunas piedras angulares de toque cultural. "Kevin entendía las capas, los colores, la variedad y las influencias. Me dio contactos, por ejemplo, la diseñadora de joyas de Hong Kong, Michelle Ong, que proporcionó piezas para Eleanor y Ah Ma".

En general, trató de tocar los elementos de cuento de hadas de la historia en los trajes. Su señal de Chu, recuerda, "era color, ¡y mucho! Quería mostrar el mundo de Rachel en Nueva York un poco como el de Dorothy en Kansas: más pesado, con negro, blanco y grises. Cuando baja del avión en Singapur, de repente están en Oz, donde las cosas son más brillantes, la comida sabe mejor y todo está un poco más exaltado".

El vestuario era una colección de diseños de Vogt más conjuntos prestados o comprados a diseñadores de renombre como Valentino, Armani, Dior, Elie Saab, Carolina Herrera, Marchesa, Ralph Lauren, Stella McCartney y Alexander McQueen, así como Chopard, Bulgari y Swarovski, a través de un ejército de scouts de moda en el Reino Unido, Hong Kong y Estados Unidos.

Dice Chu: "Teníamos gente prestándonos joyas que valían millones de dólares. Teníamos guardias de seguridad alrededor y fechas de finalización, porque tenían que volver a la bóveda. Definitivamente, no podemos permitirnos comprar esos artículos o incluso alquilarlos, porque piezas como esta no se alquilan".

"Las joyas de fantasía de Swarovski se ven muy bien y las usamos para los actores de fondo, pero en nuestros protagonistas todas las joyas que ves son reales", confirma Vogt. "Chopard y Bulgari nos prestaron hermosas piezas y a los actores les gustó mucho usarlas. Sin embargo, Michelle usó algunas de sus propias piezas que eran absolutamente hermosas".

El buen gusto de Yeoh benefició a la producción de una manera inesperada. Era importante que su personaje llevara un anillo distintivo que llamara la atención de Rachel e incitara a la joven a alabarlo. Desafortunadamente, los cineastas descubrieron que el anillo que diseñaron en preproducción para este propósito no era exactamente lo que esperaban. "Fue el primer día de rodaje de Michelle", recuerda Nina Jacobson. "Ella dijo: 'Tengo un anillo. ¿Estaría bien esto?' ¡Y fue exactamente lo correcto! Era similar al que imaginábamos, pero mucho mejor. Así que nos lo prestó generosamente para la escena".

Sin embargo, dice Vogt, "la ropa y las joyas nunca se convierten en el acontecimiento principal. Por ejemplo, Gemma Chan usa trajes fabulosos como Astrid, pero el público no debería ver el vestido primero. Debes mirarla y decirle: 'Qué hermoso', y tal vez un poco más tarde: "¿Es un Valentino?'"

Chan es una fan de Audrey Hepburn así que, para su entrada, Vogt eligió un vestido de Christian Dior de color rosa pálido, sin mangas, con una falda de medio círculo que caía justo debajo de la rodilla, adornada con gafas de sol tipo Jackie O de gran tamaño, ambas insinuando la gracia atemporal de Hepburn. Ese mismo guiño al icono de la moda de mediados de siglo es evidente en la simple camiseta y los chinos de Astrid. Dice Chan: "Lo que le importa a Astrid no es cuánto cuesta algo o qué va a ser lo más llamativo. Le gustan las cosas por lo que son. Puede costar unos cuantos millones o ser algo que encuentre en un mercadillo y mezclará diferentes estilos. Fue muy divertido trabajar con Mary para armar el look de Astrid".

Otro estilo ecléctico, en una escala más modesta, es el de Rachel. Para ella, Vogt creó una serie de looks que reflejan sus retos emocionales en todo momento. En Nueva York su look es más fuerte. En Singapur, aparece más vulnerable, con un vestido floral blanco y rosa de Giambattista Valli, y luego sorprende en la boda con un vestido de gasa azul pálido con rosetas de tela de Marchesa.

"Rachel se viste con ropa increíble", dice Constance Wu. "¿Mi ropa favorita? Son como mis hijos. Los quiero a todos por igual."

Vogt confió en Dolce & Gabbana para los trajes y esmóquines que Henry Golding usa como Nick Young, con una notable excepción. "Henry tiene un estilo clásico de protagonista, así que le hicimos varios trajes de lino blanco y camisas de lino que le quedan como un sueño", dice. "Se hicieron a la medida en Singapur y Kuala Lumpur, y se le veían fantásticos."

Golding encontró los trajes una ayuda inestimable para entrar en el personaje. "Mary me puso unos trajes extremadamente elegantes y sexis, pero la verdadera sorpresa es el lino blanco de Nick. Cada vez que me lo ponía, era como una armadura y me hacía sentir como si hubiera entrado en su vida".

Para Eleanor, Vogt se inspiró en la propia Michelle Yeoh. "Como su personaje, Michelle es elegante", dice la diseñadora. "Tiene la gracia y el movimiento de una bailarina, así que quería que pareciera casual y sin restricciones, que es como Kevin describe a Eleanor en el libro. La pusimos con pantalones anchos y tops de seda de Carolina Herrera, y un vestido Valentino de color borgoña profundo y fluido, adornado con un broche grande para la fiesta de Tan Hua. Para la boda, su vestido es de tul azul pálido bordado a mano, satén de seda y metálico dorado y abrigo de Elie Saab, con un broche de diamante amarillo y blanco de Michelle Ong como hebilla de cinturón. Es un look fuerte, pero Michelle lo logra".

Contrastando con la simplicidad de Rachel, el estilo retro de Astrid y las líneas clásicas de Eleanor, está la exuberancia de Peik Lin. "Peik Lin es como un montón de cosas", dice Vogt. "Su ropa es divertida. Teníamos unos tacones escandalosos de 5 pulgadas que Awkwafina usaba con aplomo. Puede ponerse cualquier cosa; es una actriz cuya personalidad es tan fuerte que primero la ves a ella y luego a su ropa". Los looks de Peik Lin van desde pijamas de Stella McCartney para el día, a camisas adornadas con conejitos, a un traje de chófer remodelado, completo con gorra y botas de muslo alto.

"Peik Lin vive como un rapero", bromea Awkwafina.

Uno de los mayores desafíos de Vogt fue el vestido de novia de Araminta. Tiene un corpiño ajustado, una falda enorme con niveles que fluyen y una larga cola. Hasta ahora, todo bien. Pero el truco era que tenía que ser impermeable, ya que atraviesa un pasillo que se convierte en un arroyo. "Pesaba una tonelada", admite Vogt. "¡Debe ser uno de los pocos vestidos de novia impermeables que se hayan hecho! Sonoya es bailarina y atleta, así que es fuerte, y llevaba ese vestido como si fuera aire".

ODA A LA ALEGRÍA

"Locamente Millonarios" es también rica en su banda sonora, que abarca toda una vida de pistas musicales evocadoras e interculturales, desde canciones tradicionales chinas recién interpretadas por una banda de swing jazz, hasta los estándares estadounidenses y covers de rock-n-roll de artistas asiáticos contemporáneos. "Quería música de los años 60 y 70, cuando se fundó Singapur, y canciones chinas que no fueran antiguas sino que reflejaran lo que era popular en esa época", dice Chu. "También me gustó la idea de covers en chino de canciones estadounidenses, porque un gran tema de nuestra película es que el mundo en el que vivimos es cada vez más pequeño y todas estas culturas se superponen".

Chu y el supervisor de música Gabe Hilfer curaron una colección que incluye una apertura lúdica de "Money (That's That's What I Want)", de Cheryl K, y "Vote", del cantante de R&B Miguel. Hay varias contribuciones de Jasmine Chen, incluyendo presentaciones a cuadro con una banda de jazz de cuatro músicos para "Swinging Five", "Chang Hai" y "Give Me a Kiss", para entretener a los invitados en la fiesta de Ah Ma's Tan Hau, y de nuevo en la recepción de la boda con "Wo Yao Ni De Ai (I Want Your Love, I Want You to be My Baby)" y "When Love is Away". El clásico de Elvis Presley "Can't Help Falling in Love", que fue la canción de boda de los padres de Chu, es interpretado en la boda por Kina Grannis. Al finalizar la película, Awkwafina lanza un original rap de la versión de Cheryl K de "Money (That's That's What I Want)", para presentar al público los créditos finales.

"Todo se une en este tapiz ecléctico", añade Chu, "de lo viejo a lo nuevo y remezclado, al rap y al hip-hop y al jazz, y además, tenemos a nuestro asombroso compositor Brian Tyler, que trae una orquesta gigante como de vieja película de Hollywood".

"Jon y yo realmente queríamos salpicarnos con esta partitura de una manera que tocara las grandes comedias románticas, con el carisma y la belleza de la cultura asiática", dice Tyler. "Compuse al estilo del jazz de la vieja escuela, del jazz de big-band, de las cuerdas románticas clásicas y de la música tradicional de Asia. El jazz proporcionó un tono divertido y vintage, y las cuerdas dieron vida a los temas principales de una manera que articula tanto el amor como la pérdida en las relaciones, familiares y románticas. Para mí, como compositor, la banda sonora de una película que toca todos esos temas fue una experiencia increíble".

A nivel personal, Chu revela que la producción de la película coincidió con el nacimiento de su hija, que subrayó sus diversos temas y planteó preguntas como: "¿Qué quiero transmitirle? ¿Cómo quiero que su juventud sea diferente a la mía? Presentando una historia con un personaje femenino fuerte como Rachel, estaba muy consciente de lo que mi hija podría pasar en su propia vida, abrazando sus culturas y descubriendo quién es ella realmente. La película es una historia de amor y una comedia sobre la familia, la cultura, los conflictos y el encuentro. También es una representación del viaje de la próxima generación: tomar decisiones sobre lo que nuestros padres nos han dado, lo que hemos aprendido y lo que queremos transmitir a nuestros hijos".

Durante la primera visita de Kevin Kwan al set, el director revela que compartió una visión de cómo comenzó su libro. Chu recuerda: "Cuando Kevin instaló su computadora, escribió 'Joy' en una Post-It y la puso en el monitor, y cada día que escribía su historia miraba esa nota. Dijo que lo que pasara, eso era lo más importante que quería comunicar.

"Siete años después -concluye el director- estamos haciendo esta película y me dijo: 'Hagas lo que hagas, esto es lo único que importa'. Si puedes transmitir alegría, funcionará". Esa ha sido nuestra luz guía, nuestra Estrella del Norte, en todo momento. Y espero que el público sienta esa alegría cuando vea la película".

SOBRE EL REPARTO

CONSTANCE WU (Rachel Chu). Gracias a su descarada y divertidísima interpretación de Jessica Huang en la exitosa comedia de ABC, "Fresh Off the Boat", en lo que fuera su primera incursión en la comedia, Constance Wu hoy tiene más atención que nunca.

La cuarta temporada de "Fresh Off the Boat" entró al aire por ABC el 3 de octubre de 2017, teniendo nuevamente a Wu en el papel de madre de familia junto a Randall Park. Basado en las memorias de Eddie Huang, el programa está ambientado en los años noventa y se centra en una familia taiwanesa que se muda a la zona suburbana de Orlando. Se lanzó en febrero de 2015 con muy buena aceptación por parte de la crítica y logró reunir ocho millones de espectadores, lo que la convirtió en la segunda comedia más vista de la temporada. Wu de inmediato fue elogiada como la estrella más exitosa de la temporada de comedia por su interpretación de mamá sensata y pragmática y recibió dos nominaciones al Critics' Choice Televison Awards como Mejor Actriz de comedia, al igual que dos nominaciones al TCA Award por Logro Individual de comedia en 2015 y 2016. El show regresará con una quinta temporada.

Wu apareció recientemente en la película independiente "The Feels" e hizo una participación en "You and Me Both", una película independiente sobre un viaje en auto en el que ella interpreta a una adicta en apuros. También firmó contrato para formar parte del reparto de voces para la película animada "Wish Dragon", junto con Jackie Chan. La película es una nueva versión del clásico genio de la lámpara de 'Las mil y una noches'.

Wu también hace el papel protagónico en el episodio independiente de ciencia ficción/fantasía Hulu de la serie de antología, "Dimensions 404". Ella interpreta a Jane, una psicóloga militar en servicio activo que solo desea pasar sus vacaciones navideñas con su esposa e hija. Wu protagonizó el episodio junto con Megan Mullally. También se unió al reparto de "Rainbow Crow", la nueva serie animada de Baobab Studios que produce John Legend. El primer episodio de la serie basada en una leyenda indio americana se estrenó el 21 de abril en el Tribeca Film Festival.

Wu nació en Richmond Virginia, donde creció actuando en la escena del teatro comunitario local. A los 16 años se mudó a Nueva York para estudiar en el afamado Lee Strasberg Theater Institute y en el Conservatory for Theatre Arts en el Purchase College. Durante su estadía en Nueva York, trabajó en teatro clásico y rápidamente hizo la transición hacia el cine. Pronto apareció en diversas Películas de Sundance, incluyendo "Stephanie Daley" y "Year of the Fish".

En 2010, se mudó a Los Ángeles donde estudió teatro y su antecedente en cine le ayudó a conseguir un papel en otra película de Sundance, "The Sound of My Voice". Después obtuvo un papel regular en la serie web de LogoTV, "East Siders" y en la película de Fox Digital Studios, "Parallels", que se estrenó en Netflix el 3 de marzo de 2015.

Además, Wu ha tenido actuaciones especiales memorables en "Children's Hospital", "Law & Order: SVU," "Torchwood", "Covert Affairs" y "Franklin & Bash". Actualmente vive en Silverlake, Los Ángeles con su conejito doméstico, Lida Rose.

HENRY GOLDING (Nick Young) está irrumpiendo en la escena de actores principales en el mundo del cine con una variedad de papeles diversos. Después de su trabajo en "Locamente Millonarios", rápidamente logró el papel antagónico de Anna Kendrick y Blake Lively en el thriller psicológico "A Simple Favor", una película de cine noir dirigida por Pail Feig producida por la empresa Ferigo pertenenciente a Feig. Golding interpreta al reservado Sean Nelson, el marido de Emily interpretada por Lively, en la película basada en la popular novela de Darcy Bell, un drama del estilo de "Gone Girl". Mientras la mamá bloguera, Rachel (Kendrick) investiga la desaparición y muerte de su mejor amiga Emily, ella encuentra consuelo en el reconfortante Sean, sólo para descubrir que las cosas no son lo que parecen ser.

Para completar un trio de papeles diversos, Golding amarró la película de BBC/BFI "Monsoon", dirigida por el nominado al Sundance y al BAFTA, Hong Khaou. La hermosa pieza de carácter, "Monsoon" es la historia de Kit, un homosexual vietnamita cuya familia fue obligada a huir de Vietnam hacia Londres después de la guerra de Vietnam, y quien descubre que su pasado es aún una parte importante de su vida cuando regresa a su patria a esparcir las cenizas de su madre.

Golding ha hecho carrera frente a las cámaras de televisión, expresando anteriormente su amor por los viajes como presentador de series sobre viajes para la BBC, ESPN y otras cadenas prestigiadas en el sureste de Asia. En sus viajes a locaciones remotas, Golding ha llevado aventuras fascinantes a los espectadores, incluyendo las prácticas antiguas de culturas en extinción, del mismo modo que ha despertado consciencia y ayudado a equipos de respuesta en Bangkok, Filipinas y otros sitios de desastre natural por todo Asia.

Además de ser un ávido viajero del mundo, Golding ha incorporado el amor a los deportes y la buena condición física a su trabajo; entre sus pasiones se encuentran el yoga, el ciclismo, correr y el futbol soccer; además de retribuir mediante organizaciones como amfAR.

GEMMA CHAN (Astrid Young Teo), nacida en Londres se ha establecido como una de las actrices protagónicas del Reino Unido. Después de graduarse en leyes por la Universidad de Oxford, Chan recibió una oferta de trabajo en un despacho de abogados muy importante, pero la rechazó para estudiar en el prestigioso Drama Centre London. Desde que se graduó del Drama Centre, Chan ha sido muy polifacética en su carrera, realizando papeles en televisión, cine y teatro.

Chan ha mostrado su versatilidad en dramas televisivos como lo fue la ganadora al premio BAFTA por Mejor Serie Dramática, "Sherlock", junto a Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, y ha realizado destacadas apariciones en comedias que incluyen la serie de Showtime/ITV, "Secret of a Call Girl", y la galardonada serie de Channel 4, "Fresh Meat". Chan ha aparecido en algunas series preferidas de la televisión inglesa, incluyendo "Doctor Who: The Waters of Mars"", con David Tennant y Lindsay Duncan; y la sitcom ganadora del BAFTA Y del International Emmy Award, "The It Crowd". También estelarizó la serie de BBC One "True Love, un drama en cuatro partes del director Dominic Savage; "Shetland", escrita por la premiada escritora de series de detectives, Ann Cleeves; la segunda serie de drama sobrenatural de Sky Living, "Bedlam", y como una de las protagonistas en el drama de Channel 4, "Dates", que fuera considerada por The Guardian como la mejor serie de TV de 2013.

En 2015, Chan apareció en la serie de la BBC, "The Game", un thriller de espionaje de la Guerra fría con Tom Hughes y Brian Cox que se estrenó en BBC América. También participó en la serie de comedia "Brotherhood" de Comedy Central. El año 2015 también atestiguó a Chan realizando el papel protagónico, Anita, un robot antropomórfico, en el drama de ciencia ficción "Humans", el más exitoso de Channel 4 en los últimos 20 años. El papel de Chan como Anita la llevó a ser nominada en la categoría de Mejor Actriz en los NME Awards 2016. La segunda serie de "Humans" fue transmitida a finales de 2016, Chan prestó la voz a Dewdrop en la serie animada de televisión "Watership Down" para BBC One. Además prestó voz a Snow White en el especial animado de navidad "Roald Dahl's Revolving Rhymes" que se transmitió por BBC One en diciembre de 2016.

Entre los méritos de Chan en cine, se incluyen la aclamada por la crítica y nominada al BAFTA, "Submarine", y "The Double", nominada a Mejor Película en el London Film Festival, ambas dirigidas por Richard Ayoade. También apareció en el thriller psicológico nominado al BAFTA, "Exam", nominada a Mejor Película en el Raindance Film Festival 2009, dirigida por Stuart Hazeldine; y "Shanghai", un drama de la Segunda Guerra Mundial dirigido por Mikael Hafstrom. En 2014, Chan hizo su debut en Hollywood en el thriller de espionaje de Paramount, "Jack Ryan: Shadow Recruit", dirigida por Kenneth Branagh. En 2015, formó parte del reparto de la película francesa, "Belles Familles", escrita y dirigida por Jean-Paul Rappeneu. Chan también protagonizó "London Fields", dirigida por Mathew Cullen y basada en la novela de culto escrita por Martin Amis. Posteriormente, en 2015, Chan filmó la película de David Yates, "Fantastic Beasts and Where to Find Them", escrita por K.K. Rowling e inspirada en la novela del mismo nombre. El año pasado, terminó de filmar el thriller de acción, "Stratton", dirigida por Simon West.

Consumada actriz de teatro, Chan hizo su debut en la premier británica de la obra de Bertolt Brecht, "Turandot", en el Hampstead Theatre. En noviembre de 2013 el escritor de teatro ganador del Tony y del Olivier, Timberlake Wertenbaker, la eligió para interpretar el papel protagónico, Athena, en la premier mundial de "Our Ajax", en el Southwark Playhouse. Chan actuó en el éxito de taquillas agotadas, la aclamada por la crítica, "Yellow Face", del ganador del Tony-Award y finalista del Pulitzer Prize, David Henry Hwang, en el Park Theatre en mayo de 2014; apareció en el regreso de "Yellow Face" en el National Theatre en 2015; Chan protagonizó el regreso a West End de la obra maestra de Harold Pinter, "The Homecoming", en los Trafalgar Studios.

Chan también protagonizó "Intrigo: Dear Agnes", la segunda película de la trilogía del director Daniel Alfredson basada en las novelas de thriller escritas por el sueco Hakan Nesser. Posteriormente, interpretó a Bess de Hardwick en "Mary Queen of Scots", basada en la biografía de John Guy, My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots, bajo la dirección de Josie Rourke, la primera directora artística mujer de la historia, en su película debut. El largometraje se estrenará en los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2018.

Recientemente se dio a conocer que Chan se unirá al reparto de "Captain Marvel" en el papel de Minn-Erva- una genetista y espía Kree. "Captain Marvel" tiene por primera vez un proyecto de una superhéroe femenina bajo la producción de MCU de Disney, y se centrará en Minn-Erva, alias Denvers, una piloto de la fuerza aérea que apareció por primera vez en los comics en 1968 como compañera humana del Captain Marvel original.

Chan toma clases de violín y piano clásicos y es una apasionada partidaria de los derechos humanos que realiza trabajo de caridad incluso en UNICEF.

Su trabajo en "Humans" la llevó a realizar el documental "How to Build a Human", que dio paso a la creación de "Chanbot", que fue creado por un equipo de expertos en Inteligencia Artificial, diseñadores y empresas de efectos especiales. Chan pasó por una serie de procedimientos rigurosos, incluyendo la realización de un molde de su cabeza para construir la máquina con sus dimensiones exactas, así como un escaneo 3D para determinar los patrones de sus músculos faciales al hablar y horas de grabación para reconocimiento de voz.

LISA LU (Ah Ma), actriz y productora reconocida internacionalmente, ha estelarizado muchas películas. Su carrera inició en los años sesenta, en películas tales como "Mountain Road", la cual protagonizó junto con James Stewart, hasta actuaciones recientes que incluyen "2012" de Roland Emmerich. Es mayormente conocida por varias películas americanas y chinas entre las que se incluyen "The Joy Luck Club", "The Last Emperor" de Bernardo Bertolucci y "Empress Dowager" de los Hermanos Shaw.

Lu ha trabajado en cine, televisión y teatro en Estados Unidos, China y Taiwan, tanto en inglés como en chino. Entre su versatilidad de estilos incluye drama moderno y ópera china. Sus trabajos más recientes también incluyen la película de HBO de 2018, "Dim Sum Funeral", "The Postmodern Life of Aunty" de Anne Hui, "Lust" de Ang Lee, "Caution" e "Invisible Target" de Benny Chan.

Lu fue productora ejecutiva de "The Warrior Lanling" en 1994; produjo y estelarizó la película de AFI "Lotus" en 1987; fue productora asociada en el filme de Peter Bogdanovich "Saint Jack" en 1979; y fue productora ejecutiva de "Beauty Remains" en 2014 y de "Shanghai Red" en 2005.

Lu es una actriz de teatro muy activa, protagonizó la puesta en escena de "The Joy Luck Club" en San Francisco en 1999, interpretando el personaje de Lindo. El resto de su trabajo teatral incluye papeles principales en "The Woman Warrior", "Flower Drum Song", The World of Suzie Wong", "Teahouse of the August Moon", "Wandering in a Garden, Waking up from a Dream" y "A Dream Like a Dream"; "Little Foxes" de Lillian Helman y la versión traducida al chino de "Plaza Suite" de Neil Simon; y recientemente "The Importance of Being Ernest" de Oscar Wilde en el papel de Lady Bracknell.

Lu ha actuado cada año en el Beijing Baoli Theatre en la obra "A Dream Like a Dream", escrita y dirigida por Stanley Lai. La obra se ha presentado durante los últimos cinco años y planea tener una continuidad por otros cinco años más. Además de sus más reciente trabajos, Lu estará filmando este Verano "Dream of the Red Mansion", la cual está basada en una obra literaria china clásica, que se estrenará el próximo año y será dirigida por la galardonada directora, Hu Mei.

En el Beijing Olympic Arts Festival de 2008, Lu representó a la emperatriz Dowager CiXi en la reconocida obra "DeLing and CiXi", con una actuación que fue aclamada por la crítica. Lu fue quien dio a conocer ese personaje por primera vez en 1998, cuando interpretó el papel de la emperatriz Dowager en la premier de "Deling and CiXi" por la Hong Kong Repertory Company. En 1982 se presentó en el Southern Kun Qu Opera con Peony Pavilion junto al afamado cantante de ópera, Yu Zhen-Fei, y en el Beijing Opera en "Twice a Bride", que fue incluida en el Hong Kong Arts Festival de 1978.

Lu es autora del libro Romance of the Jade Bracelet and Other Chinese Operas, publicada por el Chinese Materials Center y protagonizó la emisión nacional e internacional del especial de TV de la noche de año nuevo chino, "Happines for All", en 1997.

Además de esto, entre sus premios se incluyen el UN International Culture of Peace Award, un timbre postal en el que se honra a Lu como artista ilustre, distinciones por Artes Escénicas por parte del Lincoln Center y el Chinese American Arts Council, y ha sido nombrada Profesora Consejera por la Jiao Tong University en Shanghai. Lu también es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, y el Hollywood Foreign Press and Equity.

AWKWAFINA (Peik Lin Goh) es una actriz, escritora, rapera y música asiático-americana originaria de Queens, Nueva York. Awkwafina, cuyo nombre verdadero es Nora Lum, posee una impresionante gama de talentos que condimenta con su sello distintivo, y se posiciona como un potencial talento a futuro.

Awkwafina recientemente protagonizó la aventura de acción, "Ocean's 8", cuyo reparto incluía a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna y Helena Bonham Carter; así como la comedia independiente, "Dude" escrita y dirigida por Olivia Milch, en la cual se sigue a cuatro mejores amigas en las últimas dos semanas de su último año de preparatoria.

Awkwafina hizo su debut en cine con la comedia "Neighbors 2: Sorority Rising", al lado de Seth Rogen, Zac Efron y Rose Byrne. También dio voz a Quail en la aventura animada de 2016, "Storks".

Destacada por la sátira en su hilarante música original, Awkwafina se convirtió en la sensación de internet en 2012 con su video viral "My Vag". Su álbum debut de 2014 incluyó sus aclamados raps "NYC Bitche$", "Mayor Bloombers (Giant Margarita)" y la canción que da título al álbum, "Yellow Ranger".

En 2015, Penguin House publicó el primer libro de Awkwafina, Awkwafina's NYC, una guía turística de Nueva York.

Actualmente está desarrollando una serie guionada con Comedy Central en la que también será la protagonista.

KEN JEONG (Wye Mun Goh), actor, productor y escritor, famoso por sus papeles secundarios memorables, y que se ha establecido como una de las principales estrellas de comedia de la actualidad. En mayo de 2009, Jeong apareció como el mafioso asiático Mr. Chow en el sleeper-hit cómico, "The Hangover", también protagonizada por Bradley Cooper, Ed Helms, y Zach Galifianakis, el cual le valió a Jeong un MTV Movie Ward en 2010. La película ganó el Golden Globe por Mejor Comedia/Musical y el Critic's Choice Award por Mejor Comedia, y fue la película para público adulto de mayor recaudación de ese momento, recuperando más de cuatrocientos sesenta y siete millones de dólares a nivel mundial, que solamente fue rebasada por "The Hangover Part II", que recuperó quinientos ochenta y un millones de dólares a nivel mundial.

Desde su debut en largometraje en 2007 interpretando al doctor en la película "Knocked up", Jeong ha estelarizado diversos personajes memorables en una serie de comedias exitosas. En 2008 tuvo su primer papel importante, frente a Paul Rudd y Sean William Scott, como el villano de la película de David Wain, "Role Models". En ese mismo año apareció en las exitosas comedias de culto "Pineapple Express" y "Step Brothers".

La trayectoria profesional de Jeong comenzó en un área muy distinta. Se graduó en la Universidad de Duke y posteriormente obtuvo el título de medicina en la Universidad de North Carolina. Jeong terminó su residencia de medicina interna en Nuevo Orleans a la par que desarrollaba su comedia. En 1995 ganó el Big Easy Laff Off. La competencia, en la cual el antiguo presidente de la NBC, Brandton Tartikoff, y el Improv founder, Bud Friedman, fueron parte del jurado, resultó ser su gran oportunidad pues Tartikoff y Friedman exhortaron a Jeong a irse a Los Ángeles.

Una vez estando en Los Ángeles, comenzó a presentarse de manera regular en el Improv and Laugh Factory y apareció en numerosos programas de televisión, incluyendo "The Office", "Entourage" y "Curb Your Enthusiasm". No fue sino hasta que atrapó la atención de Judd Apatow, quien le ofreció el papel del Dr. Kuni en "Knocked Up", que se solidificó como actor de largometrajes.

En 2011, Jeong repitió su papel de Mr. Chow en el éxito de taquilla "The Hangover Part II". Tras el éxito de "The Hangover", la tan esperada secuela superó todas las expectativas a la vez que estableció el record de taquilla de las películas para público adulto. Después se le vio en "The Hangover Part III", en la que realizó su actuación más relevante a la fecha. La película recaudó cerca de cuatrocientos millones de dólares a nivel mundial. Otras actuaciones importantes de Jeong incluyen "Transformers 3", "Pain & Gain", "Despicable Me 2", "Turbo", "The Duff" y "Ride Along 2". Entre sus próximas películas a estrenarse se encuentran "Goosebumps 2", "Elsewhere", "Departures", "Saving Zoe" y "Wonder Park".

En televisión, Jeong fue visto más recientemente protagonizando la sitcom de ABC, "Dr. Ken", de la cual fue creador, escritor y productor ejecutivo. También tuvo un papel regular en el programa de TV de la NBC aclamado por la crítica, "Community", de 2009 a 2015, el cual ganó el Critic's Choice Award como Mejor Serie de Comedia en 2012. En 2015, Jeong dirigió el documental "Student Athlete", parte de la serie de documentales de ESPN, "30 for 30", y produjo y protagonizó la película ganadora del premio Sundance, "Advantageous" que también recibió una nominación al Independent Spirit Award.

Jeong dedica gran parte de su tiempo a realizar trabajo voluntario con Stand Up 2 Cancer, una causa que él aprecia mucho. Actualmente radica en Los Ángeles con su esposa y sus hijas gemelas.

MICHELLE YEOH (Eleanor Young), actriz y productora aclamada internacionalmente, ha protagonizado más de 30 películas, incluyendo los éxitos mundiales "Tomorrow Never Dies", "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Memoirs of a Geisha", "Sunshine", "Mummy 3", "Babylon AD", la conmovedora película autobiográfica, "The Lady" y el éxito rotundo de Marvel, "Guardians of the Galaxy, Vol 2." A través de sus películas, ha desafiado la imagen tradicional de la mujer asiática, creando papeles femeninos poderosos.

En 1983, obtuvo su título en Artes Creativas en Inglaterra. Ese mismo año se coronó como Miss Malasia y pronto se convirtió en la reina del Kung-fu de Hong Kong y se volvió famosa por realizar ella misma sus escenas de acción desde su primera película de acción, "Yes Madam". En 1997, Yeoh hizo su debut internacional en "Tomorrow Never Dies", en la que interpretó a una espía doble china; fue la primera chica Bond en igualar a James Bond. Su increíble actuación en las escenas de acción impresionó al público de todo el mundo. Fue nombrada la máxima heroína de acción de todos los tiempos y apareció en la lista de las 50 personas más hermosas del mundo de la revista People.

Su aclamada actuación en la épica "Crouching Tiger, Hidden Dragon", dirigida por Ang Lee, le valió tres nominaciones como Mejor Actriz en los Taipei Golden Horse Awards, en los Hong Kong Film Awards y en los BAFTA Awards en 2001. Esta película ganó más de cuarenta premios importantes en todo el mundo, incluidos cuatro Oscars, y se volvió la película en idioma extranjero de mayor recaudación en la historia de E.U.A.

Yeoh recibió el Premio por Interpretación Destacada como Actor del CineAsia en 1999, y la Estrella Internacional del Año en la convención de expositores ShoWest de 2001. Ese mismo año, el Sultán de Perak le confirió el título de "Dato".

Yeoh formó parte del jurado en el Berlin International Film Festival y en el Cannes Film Festival en 1999 y 2002, respectivamente.

En 2002 añadió otro triunfo a su haber al producir y estelarizar "The Touch", una aventura romántica de acción contemporánea. Luego de esto, fue condecorada con el Montblanc Arts Patronage Award en reconocimiento a sus logros y su compromiso con apoyar a los talentos creativos. De ahí, fue nombrada Productora del Año por CineAsia y Persona Joven Sobresaliente en el Mundo por la Junior Chamber International.

En 2004, protagonizó la arrasadora película épica romántica, "Memoirs of a Geisha", basada en la novela aclamada internacionalmente, producida por Steven Spielberg y dirigida por Rob Marshal. El año siguiente protagonizó el thriller de ciencia ficción de Danny Boyle, "Sunshine".

En octubre de 2007, el presidente de la República de Francia le otorgó el Chevalier de la Legion d'Honneur, como reconocimiento a su aportación en el intercambio artístico y cultural entre Asia y Francia.

En 2008, protagonizó el éxito taquillero de Hollywood, "Mummy 3" así como la película de ciencia ficción, "Babylon A.D." del director Mathieu Kassovitz. Yeoh, también ha hecho equipo con su viejo amigo y mentor, Terence Chang, para fundar Stellar Entertainment, una empresa de gestión de talentos asiática que apoya la creatividad de realizadores de cine y a los nuevos talentos.

En 2009, fue distinguida con el Influential Chinese Award 2008 en reconocimiento a su contribución y logros en el cine de Beijing. También recibió un tributo oficial del presidente del Cannes Film Festival por su apoyo al cine francés y al festival mismo. Ese mismo año, se convirtió en la primera presidente del jurado del tercer Asian Film Awards.

En 2010, se estrenó en el Venice Film Festival su película de acción "Reign of Assassins", dirigida por el director taiwanés, Chao-Pin, y producida por John Woo. Fue nominada a Mejor Actriz en los Asian Film Awards y en los Hua Biao Awards, que es la ceremonia de premios más prestigiada de China. También prestó su voz en el elenco estelar del éxito de taquilla animada, "Kung Fu Panda 2", que fue nominada como Mejor Película Animada en los Academy Awards de 2012.

Su película, "The lady", dirigida por Luc Besson, que trata sobre el ganador del Premio Noble birmano, Aung San Suu Kyi, fue aclamada por la crítica en importantes festivales internacionales. La actuación inspiradora y sofisticada de Yeoh fue muy bien recibida en todo el mundo. En 2014, se unió a la serie dramática de acción de Cinemax, "Strike Back", lanzada mundialmente en 2015. La secuela de "Crouching Tiger, Hidden Dragon", dirigida por Yuen Woo-Ping, se estrenó en febrero de 2015. También participó en la serie de Netflix, "Marco Polo". Más recientemente fue vitoreada por su papel de Starfleet Captain en la serie "Star Trek: Discovery":

En diciembre de 2011, Yeoh fue ascendida a Officier de la Legion d'Honneur por el Presidente de la República de Francia, por su constante apoyo y contribuciones. Fue promovida a Dato Seri por parte del Sultán de Perak en 2012. En marzo de 2013, Yeoh fue distinguida con el premio a la excelencia del cine asiático en los 7th Asian Film Awards por sus constantes contribuciones al cine asiático, y en junio de 2014 se le confirió el Tan Sri por parte del gobierno del estado de Malasia, que es el más alto honor otorgado a un civil. Yeoh también fue distinguida con el premio a la leyenda cinematográfica del Singapore International Film Festival por sus sobresalientes logros a lo largo de los años en 2015, y en 2016 le fue conferido el título de Officier des Arts et Lettres por el embajador de Francia en Malasia para reconocer su destacada contribución y logros en la industria fílmica. El año pasado fue promovida a la más alta distinción otorgada a un civil en Francia, Commandeur de la Légion d'Honneur, por parte del presidente francés, Hollande, en reconocimiento a su trabajo humanitario en Francia y en todo el mundo.

Yeoh dedica gran parte de su tiempo a la caridad y labor social. Ha sido nombrada embajadora de la buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de despertar conciencia y movilizar apoyos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible recién pactados en todo el mundo desde 2016. Recientemente, se unió al Secretario General de las Naciones Unidas, su Excelencia António Guterres, para hacer una revisión de la construcción y sostenimiento de la paz en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en Nueva York.

Yeoh es embajadora de seguridad vial de la década de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas "011-2020, y miembro de la Comisión Global de Seguridad Vial, la cual aboga por que los accidente viales sean reconocidos como prioridad en la salud pública y el desarrollo. Desde 2008, ha sido una líder defensora de la campaña Carreteras Seguras y ha viajado por todo el mundo para filmar y transmitir el documental, "Turning Point",

En marzo de 2010 y abril de 2014, respectivamente, representó a Malasia en la Asamblea General de la ONU, en donde cien gobiernos aprobaron la propuesta de la Década de Acción. También fue invitada a hablar en el World Bank, el Asia Development Bank, y en la conferencia ministerial. Yeoh es una defensora apasionada de la conservación de la fauna y la vida salvaje, así como de la protección ambiental. Trabajó con National Geographic en la realización del documental "Amongst the Great Ape" para despertar consciencia sobre la conservación de la vida salvaje en Sabah, Malasia en 2009.

En 2013, Yeoh produjo el documental "PAD YATRA": A Green Odyssey", la desgarradora aventura de setecientas personas en una excursión por los Himalayas para salvar el "Tercer Polo" del planeta, una región glaciar actualmente devastada por el caos climático asociado al calentamiento global. En el mismo año, Yeoh se unió a ONUSIDA, organización que lleva e inspira al mundo a lograr su visión compartida de lograr cero nuevas infecciones de VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el VIH. En 2014, se unió al ganador del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y a la ex secretaria de estado de los E.U.A., Hillary Clinton, para lanzar una iniciativa sin fines de lucro, The Shuu Foundation. Es miembro del consejo de dicha fundación, enfocada a mejorar el cuidado de la salud y la educación en Birmania. También es embajadora de amfAR (La fundación para la investigación del SIDA), AIDS concern, Hong Kong Cancer Fund, Live to Love, y The Brain & Spine Institute (ICM).

Además, Yeoh es embajadora de marca internacional de Richard Mille (relojes de lujo). Tuvo un enfoque artístico y expresivo en el diseño de su propio reloj de edición limitada con Richard Millie, que se lanzó en 2011.

SONOYA MIZUNO (Araminta Lee) protagonizará este otoño, junto a Jonah Hill y Emma Stone, la serie de Netflix de Cary Fukunaga, "Maniac".

La prometedora Estrella causó revuelo con su papel de Kyoko, junto a Alicia Vikander y Oscar Isaac, en "Ex Machina", la aclamada película debut del director Alex Garland. Ha conseguido otros papeles en películas como "La Land" de Damien Chazelle, junto a Ryan Gosling y Emma Stone, el filme británico independiente, "Alleycats", y el thriller "The Domestics", junto a Tyler Hoechlin y Kate Boswoth.

Previo a su transición como actriz, Mizuno se graduó en el Royal Ballet School y actuó en el espectáculo "The World's Greatest Show" del reconocido coreógrafo, Arthur Pita, en el Royal Opera House. Nacida en Tokyo de padre japonés, madre argentina y ascendencia inglesa, Mizuno fue criada en Somerset, Inglaterra. Actualmente radica en Nueva York.

CHRIS PANG (Colin Khoo) se le puede ver actualmente en la segunda temporada de la popular serie dramática de aventura de Netflix, "Marco Polo", creada por John Fusco. Pang aparece en el papel recurrente de Arban, un avejentado joven líder que se ve envuelto en la sangrienta política de la época y finalmente sella el resultado de la elección del siguiente khan de Mongolia.

Pang es un actor australiano cuyo exitoso papel fue el romántico protagonista en "Tomorrow, When the War Began", la cual se convirtió en la película australiana de mayor recaudación de 2010, ganadora de varios premios. También rompió los records de ventas de DVD en ese país.

Está involucrado de forma activa en el desarrollo de proyectos y habla con fluidez el mandarín y el cantonés. Pang ha practicado artes marciales durante más de 15 años y es muy diestro en el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de armas.

Desde su participación en "Tomorrow, When the War Began", Pang ha ido acumulando logros en cine y televisión de manera continua. A ese éxito le han seguido una serie de apariciones en televisión australiana en programas como la serie ganadora del AFI Award, "Rush", la aclamada por la crítica, "Tangle", y "City Homicide". Pang aparecería después en cine en 2014, junto a Asron Eckhart y Bill Nighy, en "I Frankenstein" en el papel de Levi, un guerrero clínico y eficiente de la Orden de las Gárgolas; y con Hugo Weaving y John Noble en "The Mule", también en 2014, como Phuk, el calmado, no tan leal, pero mortal matón del antagonista.

En 2015, Pang apareció como The Cool Asian Guy en "Superfast!", la parodia cómica de la franquicia de "Fast and Furious" -una parodia del personaje de Sun Kang en la serie. Más recientemente, apareció en "Crouching Tiger, Hidden Dragon 2: Sword of Destiny", la secuela de la película épica de artes marciales de Ang Lee.

JIMMY O. YANG (Bernard Tai)actor, comediante de stand-up y escritor, mejor conocido por su interpretación de Jian Yang en la serie de HBO nominada al Emmy, "Silicon Valley", y su dramático giro frente a Mark Wahlberg en la muy aclamada "Patriot's Day":

Nacido en Hong Kong, Yang se mudó a Los Ángeles cuando tenía trece años, donde hizo más tarde su debut en televisión en la serie de CBS, "2 Broke Girls" y su primera aparición nocturna como stand-up en "The Arsenio Hall Show", la cual tuvo una excepcional acogida.

El autor del nuevo libro How to American: An Immigrant's Guide to Disappointing Your Parents vive en Los Ángeles.

RONNY CHIENG (Eddie Cheng) es un comediante stand-up y actor chino nacido en Jhor Bahru, Malasia, y criado en Manchester, New Hampshire, E.U.A., y Singapur. Se graduó de la universidad de Melbourne, Australia en 2009 con un título en Leyes y otro en Comercio.

Chieng se inició en la comedia en Melbourne en 2009. Desde entonces, ha tenido cuatro tours mundiales de stand up agotados en Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia y Londres. Chieng fue invitado al Just for Laughs Comedy Festival de Montreal en 2012, 2013 y 2015. Hizo su debut en televisión en E.U.A. en el "Late Show with Craig Ferguson" en 2015.

Ha agotado las presentaciones de sus tours de stand-up en el Edinburgh Festival Fringe, the SOHO Theatre en Londres, The Sydney Opera House, Melbourne Town Hall, The Enmore Theatre de Sidney, The Esplanade Concert Hall en Singapur y el PJ Live Arts en Malasia; también fue invitado a abrir para Dave Chapelle y Bill Burr en sus tours de stand-up en Australia.

Chieng ha escrito y actuado en múltiples programas de televisión cómicos en Australia, tales como "Problems" en 2012; "Legally Brown" en 2014; "It's a Date", 2013-2014; "Kinne" en 2015, y otros. En 2016 también co-creó y protagonizó su propio programa piloto de comedia, "International Student", en la ABC. Ha hecho tours y grabado cuatro especiales de stand-up de una hora: "The Ron Way" (2012), "Can You Do This? No You Can't" (2013), "Chieng Reaction" (2014), y "You Don't Know What You're Talking About" (2015).

Chieng se mudó a Nueva York en 2015 después de que lo contrataran como corresponsal para el "Daily Show with Trevor Noah" en Comedy Central. También perdió 11kg, pero ésto no tuvo que ver con la comedia.

REMY HII (Alistair Cheng) actualmente tiene un papel regular en la serie australiana "Harrow". Anteriormente era una de las estrellas de la serie de Netflix, "Marco Polo".

En 2017, Hii protagonizó junto a Teresa Palmer, Michael Huisman y Simone Kessel la película de suspenso, "2:22", dirigida por Paul Currie.

Hii nació y creció en Australia, y tiene la nacionalidad china, malasia e inglesa. Surgió en la miniserie australiana, "Better Man", frente a David Wenham, Claudia Karvan, Bryan Brown y Jordan Rodrigues. Su actuación le valió una nominación como Mejor Actor Dramático Protagónico en Televisión en los Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Awards en 2014, y el premio a Actor Debutante Más Destacado en los Logie Awards 2014.

Sus logros en televisión incluyen papeles en las series australianas, "Sisters" y "Neighbours".

NICO SANTOS (Oliver T'sien) nació y creció en las Filipinas y ha asumido la cultura americana muy rápido al vivir en California, pasando por Portland, Oregón. Después de pasar una temporada en ventas, empezó a hacer comedia de stand-up en San Francisco, y en poco tiempo se volvió un comediante recurrente popular en la escena de la comedia en la región de la bahía con sus agudas observaciones y extravagantes personajes. Su sarcástico ingenio y su sensibilidad atroz le han permitido desarrollar esa excepcional habilidad de ser vulgar y sarcástico, pero totalmente agradable al mismo tiempo.

Su encanto con el público en vivo se tradujo a la pantalla cuando hizo su debut en cine en la película "Paul Blart: Mall Cop 2", junto a Kevin James. También perfeccionó sus talentos en la comedia en vivo al ser el escritor del programa de la cadena E!, "Fashion Police", fue un panelista regular en el programa de "Chelsey Lately", y fue comediante invitado en el programa "Pride Comedy Jam" de Showtime.

Santos actualmente interpreta al adorable y sarcástico Mateo, la competencia de Jonah como el otro empleado nuevo de Cloud 9 en la exitosa serie cómica, "Superstore", de NBC. El programa estrenará su cuarta temporada en otoño de 2018.

SOBRE LOS REALIZADORES

JON M. CHU (Director) es conocido por sus películas taquilleras de contenido visual impresionante así como por sus trabajos en diversos géneros desde innovadoras series digitales hasta comerciales e incluso conciertos. "Locamente Millonarios", la primera película de estudio que no es de época en más de veinticinco años y que incluye un reparto de actores asiáticos exclusivamente, representa un giro consciente en la carrera de Chu hacia las películas con significado personal.

Próximamente Chu estará a cargo de la realización de la tan esperada adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, ganador del Toni Award, "In the Heights", y está listo para dirigir y producir una serie para Apple que está inspirada en la periodista de investigación de 11 años de edad, Hilde Lysiak,

Chu también dirigió "Now You See Me 2", la secuela del éxito de taquilla "Now You See Me" que se estrenó en junio de 2016. Lizzy Caplan y Daniel Radcliffe se unieron al reparto de actores de la primera película, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman y Michael Caine, la cual tuvo una recuperación de más de trescientos treinta millones de dólares a nivel mundial.

El debut de Chu en los largometrajes se marca con "Step Up 2: The Streets" en 2008, la secuela de la exitosa película de baile de 2006. Su manejo del movimiento y la narrativa le valieron un Teen Choice Award y un Breakout Director of the Year Award (Premio por Director Exitoso del Año), así como un MTV Movie Award. El resto de sus logros en largometraje incluyen "Step Up 3D", "G.I. Joe: Retaliation", y "Jem and the Holograms".

Además, Chu se ha ganado un gran reconocimiento por su trabajo en la realización de documentales. Primero dirigió "Justin Bibier: Never Say Never", una combinación innovadora de película concierto y película biográfica, provocando el brote de una fiebre por Bibier y consolidando el lugar de Justin en la historia de la cultura popular. La película se volvió uno de los largometrajes sobre un concierto de mayor recaudación de todos los tiempos, y marcó la pauta hacia una nueva era de películas documentales musicales posteriores. Manteniendo a Bibier como su tema central, Chu dirigió la secuela, "Justin Bibier's Believe", detallando las consecuencias de un meteórico ascenso a la fama y las luchas y tribulaciones íntimas vinculadas al estrellato.

Chu, el menor de cinco hermanos y originario de Palo Alto, California, continúa utilizando las influencias de su infancia (Familia, tecnología, música y movimiento) para vender historias que conectan con los distintos públicos de todo el mundo.

NINA JACOBSON (Productora) ha hecho una impresionante carrera de 25 años. Jacobson logró un enorme éxito como ejecutiva senior de películas en tres estudios cinematográficos importantes antes de fundar la compañía independiente, Color Force, en 2010. Su primera película como productora, y la primera que hizo para Color Force, fue "Diary of a Wimpy Kid", la cual recaudó más de setenta y cinco millones de dólares a nivel mundial y dio surgimiento a tres populares secuelas. Jacobson también produjo la franquicia "The Hunger Games", basada en la exitosa novela de Suzanne Collins, que en total ha recaudado 2.9 mil millones de dólares a nivel mundial.

Jacobson y su socio en Color Force, Brad Simpson, ganaron un Emmy y un Golden Globe por la primera incursión de Color Force en televisión, "The People v O.J. Simpson: American Crime Story", la cual produjeron junto con Ryan Murphy. El programa, la primera temporada de una serie de antología, se estrenó en FX en febrero de 2016 con gran aceptación por parte de la crítica y altos niveles de audiencia; obtuvo veintidós notables nominaciones al Emmy Award de las cuales obtuvo 9, incluyendo el Emmy por Mejor Serie Corta. La esperada segunda temporada de la serie, "The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story", se estrenó en enero de 2018. Jacobson está desarrollando actualmente varias series en FX, incluida "Y", una adaptación de la tira de DC comic Y: The Last Man, y se encuentra produciendo "Pose", junto con Ryan Murphy.

Por el lado de los largometrajes, Color Force está produciendo la adaptación de Richard Linklater a la exitosa novela de Maria Semple, Where'd You Go Bernadette; "The Goldfinch", basada en la aclamada novela de Donna Tartt; y la más reciente película de Peter Hedges, "Ben is Back".

Antes de formar Color Force, Jacobson fue presidente del Walt Disney Motion Picture Group, donde supervisó el desarrollo de guiones y la producción de películas para Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures. Durante su gestión, 15 de los proyectos de Jacobson recaudaron más de cien millones de dólares a nivel nacional, incluyendo "Pirates of the Caribbean", "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe" y "The Princess Diaries". La franquicia de "The Pirates of the Caribbean" se convirtió en la película de mayor recaudación en la historia de Disney, al generar casi tres mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Antes de unirse a Walt Disney Motion Picture Group, Jacobson fue ejecutivo senior de películas en DreamWorks SKG, donde desarrolló "What Lies Beneath", y creó la idea del primer largometraje animado de DreamWorks, "Antz". También ocupó posiciones en Universal Parkes/MacDonald Productions y en Silver Pictures, e inició su carrera en Disney Sunday Movie. Jacobson se graduó de la Brown University y actualmente vive en Santa Mónica con su pareja, Jennifer, y sus tres hijos, dos perros y un gato.

BRAD SIMPSON (Productor) es socio de Nina Jacobson en Color Force. En 2016, Simpson recibió un Emmy, un Golden Globe, un BAFTA, un TCA, un Broadcast Film Critics, un PGA, un NAACP, y un AFI Award por la serie de televisión "The People v OJ. Simpson: American Crime Story". La segunda entrega de la franquicia American Crime Story, "The Assassination of Gianni Versace" se estrenó a principios de 2018 y fue considerado uno de los mejores programas de televisión del año por Entertainment Weekly and Vulture.

La más reciente serie de televisión de Color Force, "Pose", se estrenó en FX en junio de 2018 con muy buena crítica. La próxima serie de Color Force será "Y", una adaptación de la novela gráfica de Bryan K. Vaughan, Y: The Last Man.

Junto con Jacobson, Simpson produjo las exitosas películas "Diary of a Wimpy Kid", "Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules" y "Diary of a Wimpy Kid: Dog Days." Los próximos estrenos de Color Force son "Ben is Back", protagonizada por Julia Roberts, "Where'd You Go, Bernadette", que estelariza Cate Blanchet, y "The Goldfinch", protagonizada por Nicole Kidman, y basada en la novela aclamada por la crítica de Donna Tarrt.

Antes de unirse a Color Force, Simpson fue productor en la legendaria compañía productora independiente, Killer Films, y fue presidente en la empresa productora de Leonardo DiCaprio, Appian Way. Simpson fue productor ejecutivo de "World War Z", estelarizada por Brad Pitt, que recaudó más de quinientos cuarenta millones de dólares a nivel mundial. Co-produjo la película multi nominada al Academy Award, "Far from Heaven", fungió como productor asociado en la ganadora del Academy Award, "Boys Don't Cry", fue productor de "Party Monster", co-produjo "A home at the End of the World", y fue productor asociado de "Camp".

También estuvo involucrado como ejecutivo en películas clásicas independientes como "Velvet Goldmine", "Hedwig and the Angry Inch", "Happiness" y "One Hour Photo".

Originario de Little Rock, Arkansas, Simpson se graduó con honores de la Brown University.

JOHN PENOTTI (Productor) ha producido más de 45 películas y has sido una figura prominente en la industria cinematográfica de E.U.A. desde sus inicios con el legendario director, Sidney Lumet. En mayo de 2013, Penotti ayudó a fundar Invahoe Pictures y actualmente es el Presidente/CEO, encabezando la producción de películas en idioma local en Asia con relaciones nuevas en desarrollo a nivel mundial. En 2015, fue seleccionado para ser el presidente de la compañía de producción independiente de E.U.A., Sidney Kimmel Entertainment y, en 2017, oficialmente fusionó Ivanhoe y SKE para formar SK Global Entertainment.

En 2016, Penotti produjo la película fenómeno en Korea de Na Hong-jin, "The Walling", Selección Oficial del Cannes Film Festival de 2016, cuya recaudación de cincuenta millones de dólares en taquilla la convirtieron en la segunda película de Fox Korea de mayor recaudación (Después de "Avatar").

Penotti orquestó el arreglo con Blumhouse Productions, de Jason Blum, para el financiamiento y producción de cinco años de Ivanhoe en múltiples países, para hacer diez películas de género tanto en India como en Korea. El primer proyecto en India, "Ghoul", se estrena en agosto por Netflix.

Penotti ha sido productor ejecutivo en las películas "Hell or High Water" y "Brad's Satus", también está produciendo las próximas películas a estrenarse, "The Widow", dirigida por Neil Jordan, y "Going Places", dirigida por John Yuturro. Penorri también fue socio fundador y presidente de GreeneStreet Films, una compañía basada en Nueva York de 1994 hasta 2013, donde supervisó el financiamiento y producción de películas como la cinco veces nominada al Academy Award, "In the Bedroom", el thriller éxito de taquilla número uno, "Swimfan", la exitosa comedia de estudio "Uptown Girls", y la última película de Robert Altman, "A Prairie Home Companion".

Penotti recientemente cambió de residencia junto con su familia, de Nueva York a Santa Mónica, California.

PETER CHIARELLI (Guionista) se graduó de la Universidad de Washington en Seattle y luego obtuvo una maestría del Peter Stark Producing Program en la Universidad de Southern California. Inició su carrera fílmica en DreamWorks y durante ese tiempo, produjo el cortometraje "Terry Tate Office Linebacker", el cual se convirtió en uno de los comerciales más populares del Super Bowl de todos los tiempos.

Después se convertiría en ejecutivo de Red Wagon Entertainment, donde trabajó en las películas "Memoirs of a Geisha", "Win a Date with Ted Hamilton" y "RV," antes de moverse a MGM como Director de Desarrollo y supervisar la producción de "The Pink Panther" y "The Amityville Horror". También fue productor ejecutivo en "The Mysteries of Pittsburgh", que se estrenó en el Sundance Film Festival. Más adelante regresó a DreamWorks para dirigir Kurtzman/Orci Productions y fue co-productor de la primera película de esa compañía, "Eagle Eye".

Charelli inició su carrera como guionista con "The Proposal", que fue estelarizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds. Ha escrito guiones para Sony Pictures, Paramount, Disney, Universal, Fox 2000 y DreamWorks. Recientemente escribió la película "Now You See Me 2", dirigida por Jon M. Chu. Actualmente, está escribiendo el guion de una comedia navideña sin título para Universal, que será protagonizada por Jessica Chastain y Octavia Spencer.

ADELE LIM (Guionista) es guionista de cine y televisión. Originaria de Malasia y de ascendencia china, emigró a los E.U.A. a los 19 años y se graduó de la Emerson College Boston. Después de iniciar como asistente de escritor en "Xena": Warriors Princess", pasó a formar parte del equipo de diversos dramas de horario estelar de diferentes cadenas, incluyendo "One Tree Hill", "Las Vegas", "Private Practice" y "Lethal Weapon". Lim ha dirigido grupos de escritores y fue co-productora y guionista de "Starcrossed" para The CW.

También enseña y guía a escritores a través del programa New Writers Fellowship del CAPE y desde hace mucho tiempo ha sido jurado del Writers Guild of America's Writers Access Project. Su primer proyecto como guionista de largometrajes fue con "Locamente Millonarios":

Actualmente está desarrollando un drama de una hora para FOX sobre la policía comunitaria y está escribiendo un guion para Disney Animation Studios, programado para lanzarse en otoño de 2020.

TIM CODDINGTON (Productor ejecutivo) produjo recientemente la serie de aventura y fantasía, "The Shannara Chronicles", creada por Alfred Gogh y Miles Millar, que se transmitió por MTV, y fue co-productor de la serie dramática y de aventura de Netflix, "Marco Polo".

En 2006, produjo el éxito "Bridge to Terabithia". Además, fungió como productor en la película familiar de Eric Brevig, "Yogi Bear", y la película biográfica, "Emperor", que trata acerca del emperador japonés, Hirohito al final de la Segunda Guerra Mundial. También hizo equipo con el director Andrew Adamson como productor ejecutivo en el drama de guerra de 2012, "Mr. Pip" y en 2015 fue gerente de producción en el drama de crimen de Michael Mann, "Blackhat", protagonizada por Chris Hemsworth.

Coddington fue gerente de producción en la popular película de aventuras y fantasía, "The Lion, the Witch and the Wardrobe" y "Prince Caspian", forjando una sólida relación con el director Andrew Adamson.

A lo largo de su carrera, Coddington se ha especializado en filmar en locaciones internacionales y a menudo desafiantes. Ha trabajado en veinticinco países y producido en dieciocho, en Europa, Asia y el Pacífico. A principios de los años ochenta, trabajó como gerente de unidad y asistente de director en largometrajes neozelandeses, incluyendo la aclamada "Constance" de Bruce Morrison. Cuando se mudó al Reino Unido, Coddington trabajó como asistente de director independiente en proyectos de cine, entre ellos la comedia de John Cleese, "Clockwise", "No surrender" de Alan Bleasdale, y "Full Metal Jacket" de Stanley Kubrick.

Al regresar a Nueva Zelanda en 1987, Coddington trabajó como primer asistente de dirección en diversos proyectos de cine y televisión, incluyendo "Worzel Gummidge", que protagonizara Jon Pertwee, y el thriller de Kevin Costner, "No Way Out", dirigida por Roger Donaldson. Fue productor de Silverscreen Wellington durante tres años antes de establecer Rolling Films, produciendo comerciales para Nueva Zelanda, Australia, E.U.A., Reino Unido, Alemania y Asia. Los rodajes se realizaron en varias partes de Europa, E.U.A., y en el sureste de Asia. Muchos de sus comerciales obtuvieron importantes premios internacionales, entre ellos el León de Plata y Bronce de Cannes; el Gold LFTA; y el Gold Mobius.

Algunos otros proyectos en los que ha trabajado como gerente de producción o productor ejecutivo son "The Legend of Johnny Lingo", "The Extreme Team", "Superfire", "The Other Side of Heaven", y "Vertical Limit" de Martin Campbell.

Coddington es un antiguo miembro del consejo de Waitakere Enterprise. Esta posición fue fundamental para la compra y establecimiento de Henderson Valley Studios. Además de esto, es viticultor, un apasionado jugador de polo, y presidente fundador de la Junta de Asesores de Film Auckland, organismo que promueve la realización de cine entre productores locales e internacionales.

Antes de ingresar a la industria fílmica, Coddington fue oficial de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, y las New Zealand territorial Armoured Corps (Fuerzas Blindadas de Nueva Zelanda).

KEVIN KWAN (Autor / Productor Ejecutivo) nació y creció en Singapur, donde estudió en la Anglo-Chinese School por las mañanas y pasó sus tardes o bien escondiéndose de su tutor chino, o persiguiendo a los perros de su barrio en bicicleta. A los once años se mudó a E.U.A. y los subsecuentes cinco años fueron de confusión total en su intento por sobrevivir a la preparatoria, leyendo mucho a F. Scott Fitzgerald y Joan Didion, y soñando con vivir en Nueva York.

Después de obtener su primer título universitario en escritura creativa por la University of Houston, Kwan se mudó a Manhattan buscando obtener un título BFA (título en bellas artes) en la Parsons School of Design. Kwan pasó sus primero años en la ciudad trabajando en la revista Martha Stewart Living, en la revista Interview de Andy Warhol y en la legendaria firma de diseño M&Co., fundada por Tibor Kalman.

En 2000, Kwan creó su propio estudio creativo donde se especializó en producir proyectos gráficos de alto perfil para clientes como The New York Times, The Museum of Modern Art, Rockwell Group, y TED.com. A esto le siguieron muchas experiencias inolvidables, como crear el máximo tributo editorial al revolucionario programa de televisión de Oprah Winfrey, administrar la legendaria colección de joyas de Elizabeth Taylor y al mismo tiempo producir el libro Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry, y fungir como asesor gráfico del relanzamiento del sitio web de TED, el cual superó los mil millones de visitas en noviembre de 2012.

Durante todo este tiempo, Kwan nunca perdió su pasión por los libros. Conforme su trabajo como asesor gráfico se volvió muy demandado por aclamados autores como Michael Korda, Gore Vidal y Larry McMurtry, Kwan retomó la inspiración para regresar a su primer amor-escribir. Su aclamada novela debut, Locamente Millonarios, fue un éxito rotundo en todo el mundo, y en mayo de 2017 se lanzó al mercado el último libro de su trilogía, Rich People Problems.

Kwan vive en Manhattan.

ROBERT FRIEDLAND (Productor Ejecutivo) inversionista y financiero internacional por más de 20 años, ha sido una figura reconocida entre los líderes del sector financiero y de la industria de los recursos minerales a nivel mundial. Se le atribuye el liderazgo de diversos descubrimientos minerales y proyectos de desarrollo minero de escala mundial, y haber guiado exploraciones estratégicas y decisiones de inversión que han contribuido exitosa y significativamente con el crecimiento económico en mercados establecidos y emergentes de Asia, la región Asia- Pacífico, África Subsahariana y las Américas.

Friedland fundo y presidió Ivanhoe Pictures, empresa basada en Hollywood, California, y también presidió conjuntamente su entidad matriz, SK Global. Ivanhoe Pictures, lanzada en septiembre de 2013, está financiando y produciendo proyectos de cine y televisión que son ampliamente atractivos para las audiencias internacionales. La compañía está enlazando oportunidades de producción en América y Asia, enfocándose en China, India, Korea y Japón.

Sus logros profesionales en las áreas de la exploración y la creación de empresas le valieron un nuevo nivel de reconocimiento en enero de 2016 cuando fue ingresado al Salón de la Fama de la minería canadiense.

En 1987, Friedland fundó Ivanhoe Capital Corporation, empresa privada propiedad de su familia, y ahora dirige las operaciones de sus bases en Singapur, Beijing, Londres y Vancouver. Ivanhoe Capital se especializa en la provisión de capital de riesgo y financiamiento de proyectos para empresas internacionales de diferentes tipos, principalmente en el campo de los minerales, la energía, y la tecnología avanzada. Con su liderazgo, los ejecutivos de Ivanhoe al igual que más de quince compañías beneficiarias, tanto públicas como privadas, que se han afiliado a Ivanhoe Capital, han recaudado más de diez mil millones de dólares en los mercados de capitales desde 1993. Este capital se ha invertido en más de treinta naciones, y se ha dirigido principalmente al descubrimiento y producción de recursos minerales y de energía, al desarrollo y aplicación de la exploración innovadora, y a las tecnologías de procesamiento y comunicaciones.

Para principios de los noventa, Friedland se volvió famoso en la industria minera como emprendedor y creador de empresas. Entre las empresas que fundó se encontraba Ivanhoe Mines, misma que creó como su empresa insignia de minería y exploración mineral internacional desde su lanzamiento en 1994. Desempeñó diferentes roles, como presidente ejecutivo, presidente y director ejecutivo durante los siguientes 18 años, hasta 2012, mientras Ivanhoe Mines se estableció como una importante empresa minera y exploradora en Asia y Asia-Pacífico y construyó una gran base accionista al cotizar en las bolsas de Toronto, Nueva York y NASDAQ.

En 2000, Ivanhoe Mines empezó a realizar exploración en Mongolia lo que condujo a una década de descubrimientos que progresivamente revelaron una cadena de depósitos minerales de 12.4 kilómetros de longitud (7.7 millas). Ivanhoe Mines empezó a construir el complejo minero Oyu Tolhoi, el cual inició su producción en enero de 2013 y está proyectado para convertirse en uno de las tres más grandes productores de cobre-oro-plata del mundo. Entre 1996 y 2012, la empresa y sus filiales también dirigieron o participaron en operaciones mineras en Australia, China, Mongolia, Birmania, Corea del Sur y Fiji. El gigante de minería internacional, Rio Tinto, adquirió control sobre Ivanhoe Mines en 2012 y según lo establece un contrato vigente con Friedland, posteriormente cedió el nombre de Ivanhoe y renombró la empresa como Turquoise Hill Resources.

Friedland también fundó Ivanplats en 1998 para fomentar las perspectivas minerales en África Subsahariana. Como Presidente Ejecutivo posteriormente dirigió la exitosa oferta pública de venta inicial de Ivanplats en octubre de 2012 que recaudó trescientos seis millones de dólares canadienses (trescientos ocho millones de dólares americanos) por parte de inversionistas extranjeros en lo que sería la oferta pública de venta canadiense más grande desde 2010. Ivanplats asumió el nombre de Ivanhoe Mines en una alineación corporativa estratégica en agosto de 2013 mientras la compañía estaba planeando desarrollar tres proyectos mineros importantes. Friedland retuvo el título de Presidente Ejecutivo de la nueva y renovada Ivanhoe Mines. Se inició la construcción de la mina Platreef de platino-paladio-oro-níquel- cobre con tecnología de punta para el descubrimiento de escala mundial de la empresa en el reconocido complejo Bushveld de África del Sur, donde las minas establecidas ya producen más de tres cuartos de la producción anual mundial de platino. Los otros dos proyectos clave de Ivanhoe están en la República Democrática del Congo: Uno es el desarrollo del descubrimiento de escala mundial de cobre en Kamoa, en una extensión territorial antes desconocida de la legendaria región central de África, Copperbelt; el otro es la exploración y actualización de la Mina histórica de Kipushi, ampliamente reconocida como una de las antiguas productoras de zinc-cobre más ricas del mundo.

Además de sus intereses en los recursos naturales, Friedland posee y ha apoyado a diversas empresas de tecnología y medios mundiales, al igual que ha realizado inversiones en el sector de los bienes raíces de la industria hotelera. Durante la década de los noventa, Friedland fue inversionista inicial clave de Sina.com, actualmente el portal web más grande de infoentretenimiento en línea en idioma chino. Ivanhoe Capital aportó el capital de riesgo para fundar la estación de radio satelital Sirious Satellite Radio basada en los E.U.A. la cual condujo a que Siriux XM se convirtiera en el servicio de radio digital por satélite más exitoso del mundo.

En 2007, Friedland y Laurent Frescaline formaron I-Pulse Inc., una empresa privada enfocada en el desarrollo y comercialización de herramientas y aplicaciones para tecnología patentada que condensa y luego libera la energía acumulada a ritmos controlados en tan solo fracciones de segundo. La tecnología está siendo desplegada con éxito en aplicaciones internacionales de petróleo y gas, en procesos avanzados de manufactura y exploración minera. I-Pulse, apoyada por destacados inversionistas y socios estratégicos, tiene una base de clientes y socios que incluyen a fabricantes líderes de automóviles, tiendas de bienes suntuarios y grandes mineras.

Las iniciativas y compromisos filantrópicos internacionales de la familia Friedland se implementan a través de la Friedland Foundation basada en San Francisco. Friedland tiene la ciudadanía americana al igual que la canadiense, y reside en Singapur. Se graduó del Reed College, en Oregón, E.U.A. en 1974 obteniendo el título en ciencias políticas.

SIDNEY KIMMEL (Productor ejecutivo) veterano productor, presidente y CEO de Sidney Kimmel Entertainment y copresidente de SK Global. Ha estado activo durante 30 años dentro de la industria cinematográfica; la pasión de Kimmel como productor independiente durante los años ochenta y noventa eventualmente lo llevó a fundar Sidney Kimmel Entertainment en octubre de 2004.

Kimmel y Sidney Kimmel Entertainment han co-financiado y producido o co-producido más de 45 películas. Entre ellas se encuentran, "Hell or High Water", nominada al Academy Award como Mejor Película. "United 93", dirigida por Paul Greengrass, quien recibió una nominación al Academy Award; el éxito crítico "Breach", protagonizada por Chris Cooper, Ryan Philippe y Laura Linney, "Synecdoche, New York", que fue el debut como director del escritor ganador del Academy Award, Charlie Kaufman, y protagonizada por Philip Seymor Hoffman; y la nueva versión de su propia comedia británica de 2006, "Death at a Funeral", dirigida por Frank Oz y co-escrita/co-producida por Chris Rock, dirigiendo a un reparto conformado por puras celebridades.

Otras películas estelares de SKE incluyen importantes éxitos como "Charlie Bartlett" de Jon Poll, protagonizada por Anton Yelchin y Robert Downey Jr.; "Lars and the Real Girl" de Craig Gillespie, protagonizada por Ryan Gosling; "The Kite Runner", dirigida por Marc Forster, y "Adventureland", el éxito dirigido por Greg Mottola, protagonizado por Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Kimmel produjo recientemente "Moneyball", protagonizada por Brad Pitt y Jonah Hill. Produjo el exitoso thriller "The Lincoln Lawyer", estelarizada por Mathew McConaughey, y "The Age of Adaline", estelarizada por Blake Lively y Harrison Ford. Kimmel también produjo "The Place Beyond the Pines", dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Ryan Gosling, Bradley Cooper y Eva Mendes.

Después de dos tours en la Armada de E.U.A., inició su carrera en la moda, lanzando la tienda Jones New York, la cual creció para convertirse en una de las tiendas líder de diseño y comercialización de ropa, zapatos y accesorios de marca en la industria de la moda de Nueva York e incluyó muchas marcas reconocidas, entre ellas Nine West, Anne Klein, Stuart Weitzman, Gloria Vanderbilt, y Barneys New York. Kimmel renunció a su puesto de CEO en Jones en 2003 cuando la empresa estaba valuada en más de cinco mil millones de dólares, y continuó siendo su presidente hasta 2014 cuando fue vendida a una empresa de capital privado.

En 1993 Kimmel fundó la Sidney Kimmel Foundation y poco después creó su filial, Sidney Kimmel Foundation for Cancer Research. De los más de ochocientos cincuenta millones de dólares que entrega la fundación, casi dos tercios se han destinado a la investigación del cáncer, convirtiendo a Sidney Kimmel en uno de los donadores para la investigación del cáncer más grandes de la nación. Para saber más, visite www.kimmel.org .

VANJA ČERNJUL (Director de Fotografía), nacido en Croacia, obtuvo su primer título en cinematografía por la Academy of Dramatic Arts at the University of Zagreb en 1991. La ceremonia de graduación coincidió con las primeras acciones políticas y militares que detonaron la guerra de independencia croata. Días después de su graduación, puso sus habilidades como reportero al servicio de informar sobre la turbulencia al resto del mundo y se unió a las filas de los periodistas internacionales que llevaban grabaciones de combate a las emisiones de noticias internacionales como la BBC, CNN y NBC. Su cobertura del conflicto en la antigua Yugoslavia lo puso en situaciones de alto riesgo que formaron su actitud hacia la vida, el trabajo y la estética.

En 1995, enfrentándose a una industria fílmica nacional en declive y llevado por la ambición de convertirse en director de fotografía narrativa, Černju se mudó a Nueva York y se inscribió en el programa MFA del Tisch Graduate School of the Arts de la NYU. Desde entonces ha realizado la fotografía de 20 películas, diversos programas de televisión exitosos y otros innumerables proyectos con una amplia gama de colaboradores. Su trabajo en cine ha sido premiado y reconocido con el Premio a la Mejor Cinematografía del Stockholm International Film Festival, el premio a la Mejor Cinematografía en el Pula Film Festival Golden Arena, y el Avignon/New York Film Festival Kodak Vision Award.

Černjul ha Ganado dos nominaciones al Primetime Emmy por Cinematografía Destacada gracias a su trabajo en televisión. En 2013, el ingreso de Černjul a la American Society of Cinematographers (ASC) reconoció su trayectoria a la excelencia creativa y profesional. También es miembro activo de la International Cinematographers Guild, Imago (Federación Europea de Cinematógrafos), HFS (Sociedad Croata de Cinematógrafos), The European Film Academy y The Academy of Television Arts & Sciences.

El trabajo reciente de Černjul incluye la serie de HBO, "The Deuce", creada por David Simon, la serie original de Netflix, "Marco Polo", creada por John Fusco, y el largometraje "The Perfection", dirigido por Richard Shepard. Su trabajo en "Marco Polo" obtuvo el premio por mejor cinematografía del ASC Award en 2016.

NELSON COATES (Diseñador de Producción) recién terminó de diseñar la película de época, "On the Basis of Sex" para el director Mimi Leder, que trata acerca de los primeros trabajos de Ruth Bader Ginsburg en el combate a la discriminación de género. También diseñó las dos exitosas secuelas de "Fifty Shades of Grey": "Fifty Shades Darker" y "Fifty Shades Freed", que se filmaron simultáneamente a lo largo de 110 días en ocho ciudades y tres países, e involucrando la creación de más de ciento sesenta sets y locaciones.

Coates diseñó el thriller de 2017, "Unforgettable", el debut como directora de la productora Denise Di Novi. Otras de sus recientes películas incluyen "Hot Pursuit", su tercera colaboración con la directora Anne Fletcher y después de "The Proposal" y "The Guilt Trip". Colaboró con el escritor/director nominado al Oscar, Billy Ray, en el diseño de "Secret in Their Eyes". También es conocido por su trabajo en la película "Flight", de Robert Zemeckis, por la cual fue distinguido con la nominación a Mejor Diseño de Película Contemporánea en el Art Director's Guild. Su proyecto "Big Miracle", basado en eventos reales de 1988 en Barrow, fue la primera película de estudio filmada completamente en Alaska.

Coates diseñó "The Last Song", protagonizada por Miley Cyrus, al igual que su video musical "When I look at You". Recreó la ciudad de Nueva York para la película de crimen "Thick as Thieves", la cual se filmó en Sofía, Bulgaria. Trabajó en Chicago en el drama de época, "The Express", la cual marcó la sexta colaboración de Coates en largometraje con el director Gary Fleder, seguida de "Runaway Jury", "Don't Say a Word", "Kiss the Girls", "Imposter", y el debut de Felder en cine, Things to Do in Denver When You're Dead". Antes de "The Express", crearon el piloto y primera temporada de "October Road", una serie de drama para la ABC. Coates también diseñó la película para televisión de Fleder, "Boston's Finest" en ABC.

Los logros de Coates en cine abarcan una amplia gama de géneros e incluyen: "School for Scoundrels"; la película de imagen real sobre sirenas, "Aquamarine", filmada en Gold Coast, Australia; "Man of the House", el debut como director de Denzel Washington, "Murder at 1600" para la cual diseñó y construyó 10,668 metros cuadrados del interior de La Casa Blanca; "Albino Alligator", "Frailty", para Bill Paxton; y "Bastard out of California", dirigida por Anjelica Huston. Otros de sus trabajos son "Stir Echoes", Disturbing Behavior", "Black Check", "CB4", Three of Hearts", y "Universal Soldier". Varias de las películas en las que ha trabajado Coates se han estrenado durante el Sundance Film Festival.

Entre sus diseños en televisión se encuentran los escenarios piloto/permanentes de "Jonny Zero", "John Doe" y la miniserie "Stephen King's The Stand", filmada en los alrededores de Salt Lake City, que le valieron una nominación al Emmy en reconocimiento a los 220 sets y locaciones que él diseñó. Su trabajo de diseño se ha presentado en publicaciones tales como Architectural Digest, Elle Decor, The New York Times, the Los Ángeles Times, Entertainment Weekly, y Entertainment Design Magazine, así como en "20/20" de la ABC y en la Bienal de Milano. Entre proyecto y proyecto en cine, Coates realiza diseño de arquitectura e interiores en el mundo real en proyectos residenciales y comerciales exclusivos.

Actor, cantante y bailarín con numerosos trabajos en cine, teatro y televisión, Coates ha compuesto, coreografiado y actuado en más de una docena de números de apertura y clausura para los Albert Schweitzer Awards en Nueva York, incluso en el año en que los Gorbachov fueron homenajeados. También se ha distinguido por actuar para los presidentes Bush, Reagan, Ford y Carter. Coates regularmente se presenta en diversos cabarets y eventos especiales.

Graduado de comunicación con honores por la Abilene Christian University de Texas, Coates fue nombrado Exalumno Joven Destacado del Año en 1996. Coates ha formado parte del Comité de Visitantes, ha establecido becas y ha sido orador invitado de su alma mater.

Actualmente Coates funge como presidente del Art Director's Guild. Es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the Television Academy, y Who's Who in America de Cambridge; da conferencias en todo el mundo en universidades, festivales de cine etc., y es voluntario en numerosas organizaciones de caridad como Pacific Marine Mammal Center, Laguna Art Museum, L.A. County Federation of Labor, y el Motion Picture Television Fund. Forma parte de Consejo de Laguna College of Art and Design y ha presidido o copresidido el evento de mayor recaudación de dicho organismo por los últimos cinco años, ayudando a recaudar más de 1.25 millones de dólares. En fondos para becas para la educación en las artes. Fue representante de Texas para el Seminario de Liderazgo Internacional de Hugh O'Brian Youth Foundation (actualmente HOBY WLC) en Chicago. Fue asistente personal de O'Brian en 1983, ayudó a organizar el HOBY WLC en Epcot, Florida. Coates además ha sido voluntario en numerosos eventos de WLC, incluso dirigiendo el coro Ambassador, ayudando a formar l HOBY Alumni Association y editando su boletín informativo. También ha ayudado a establecer y ha formado parte del equipo de múltiples sitios web de los seminarios en Texas. Coates continua siendo orador en paneles de HOBY cuando su tiempo se lo permite.

MYRON KERSTEIN (Editor) primero trabajó con el director Zach Braff en el éxito de Sundance, "Garden State" en 2003. Ambos volvieron a hacer equipo en la segunda película de Braff, "Wish I Was Here", y nuevamente en 2017 para la nueva versión de la comedia "Going in Style", protagonizada por Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin.

El trabajo reciente de Kerstein incluye también la serie de HBO ganadora del Golden Globe, "Girls"; y "Divorce", y protagonizada por Sarah Jessica Parker para HBO. Algunos de sus trabajos incluyen la serie de Showtime ganadora del Emmy Award, "House of Lies", protagonizada por Don Cheadle, así como las películas "Little Fockers", "Nick and Nora's Infinite Playlist," "Fame," y el éxito de Cannes y del Sundance Film Festival, "Raising Victor Vargas".

MARY VOGT (Diseñadora de Vestuario) se volvió famosa por "Men in Black", protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, al diseñar los trajes de los tres hombres de negro para el director Barry Sonnenfeld. Más recientemente diseñó el vestuario en el éxito de taquilla de Jordan Vogt-Roberts "Kong: Skull Island", así como "Broken Horses" para el director Vinod Chopra, y "Grudge Match", protagonizada por Sylvester Stallone, Robert de Niro y Kim Basinger.

Anteriormente, Vogt fue diseñadora de vestuario en "A Thousand Words", protagonizada por Eddie Murphy, y "Dinner con Schmucks" para el director Jay Roach, luego de haber trabajado con Roach en el telefilme de HBO, "Recount", en 2008. Ese mismo año, trabajó en "Fantastic Four: The Rise of the Silver Surfer." Otros créditos en películas incluyen "RV," "Son of the Mask," "Unconditional Men," e "Inspector Gadget."

Los próximos proyectos de Vogt incluyen la película de ciencia ficción "2.0", para el director S. Shankar. Esto marca su segunda colaboración en cine, seguida del lanzamiento Indio, "Robot", trabajo por el cual Vogt recibió un premio por parte del William and Mary College for Global Cinema. También está por estrenarse la comedia de Jonathan Levine, "Flarsky", con un elenco encabezado por Andy Serkis, Charlize Theron, Alexander Skarsgård y Seth Rogen.

La Science Fiction Academy entregó a Vogt un Saturn Award por su diseño de vestuario en "Hocus Pocus", y fue nominada a un Saturn Award por su trabajo como co-diseñadora en "Batman Returns" para el director Tim Burton.

Vogt ha diseñado varios proyectos de televisión, el más reciente fue el diseño de los vestuarios para la serie de F/X "Wayward Pines", "The Brink" de HBO, y el ambicioso programa de evento "Hairspray Live!" por el cual se ganó una nominación al Emmy Award. Entre sus otros logros en televisión se encuentra la serie de ABC, "Pushing Daisies", por la que recibió su primera nominación al Emmy en 2008, y "Night Stalker".

Vogt también gusta de trabajar en teatro. En 2005 diseño los vestuarios de "Private Lives" en el Pasadena Playhouse y recibió una nominación a un LA Theater Critics Award.

Originaria de Long Beach Island, se graduó del Fashion Institute of Technology de Nueva York. Su primer trabajo profesional fue como ilustradora de modas en Lord &Taylor, una de las tiendas departamentales líder de Nueva York. Se mudó a California a estudiar en el Pasadena Art Center College of Design y obtuvo su primer trabajo en Hollywood,

BRIAN TYLER es un compositor y director musical de más de setenta películas y fue nombrado Compositor de Películas del Año en los Cue Awards de 2014. Tyler compuso la música del éxito de taquilla "Avengers: Age of Ultron", "Furious 7", "Iron Man 3", y "Thor: The Dark World." Dirigió a la London Philharmonic, la Philharmonia of London y la Hollywood Studio Symphony para dichas películas. También musicalizó "Eagle Eye" para el productor Steven Spielberg, y la reciente "Fate of the Furious" que tuvo el estreno mundial en taquilla más grande de todos los tiempos. Fue nominado al premio BAFTA de 2014 y fue incluido en la rama de la música de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences en 2010. Las películas que ha musicalizado han recaudado doce mil millones de dólares a nivel mundial.

Tyler empezó a musicalizar películas poco después de terminar su maestría en Harvard, y obtener su título en la UCLA. Es multi-instrumentista y toca el piano, la guitarra, la batería, el bajo, el chelo, percusiones étnicas, sinte, guitarra-violín, charanga, y buzuki, entre otros, además de ser programador de sinte. Exhibió muchos de estos instrumentos en su película de crimen, "Now You See Me" y su secuela acerca de un grupo de ilusionistas.

Tyler arregló y dirigió la orquesta para la nueva música logo de Universal Pictures y compuso un tema para el centenario de los estudios, al igual que compuso la música logo para Marvel Studios. También musicalizó las películas de "The Expendables", y "Rambo", dirigida por Sylvester Stallone: el drama de crimen "Law Abiding Citizen", el éxito de 2017, "Power Rangers", y la película de ciencia ficción "Battle Los Ángeles". La música de Tyler para la película de Bull Paxton, "Frailty" le valió un World Soundtrack Award en 2002, así como el The World Soundtrack Award como Mejor Nuevo Compositor de Cine del Año. Ha recibido tres nominaciones al Emmy Award, 26 BMI Music Awards, cinco ASCAP Music Awards, y recientemente ganó doce GoldSpirit Awards, incluyendo Compositor del Año.

Después de componer la música de "The Hunted" para el director ganador del Academy Award, William Friedkin, Tyler compuso la música para el drama de principios de siglo, "The Greatest Game Ever Played", protagonizada por Shia LaBeouf. Su banda sonora para "Children of Dune" logró posicionarse en el #4 de las listas de álbumes más vendidos de Amazon.com , mientras que "Avengers: Age of Ultron," "Furious 7," "Thor: The Dark World," "Iron Man 3" and "Fast Five" alcanzaron todas el #1 en la lista de bandas sonoras de iTunes.

En 2014, Tyler musicalizó la producción de Michael Bay, "Teenage Mutant Ninja Turtles" y también escribió y produjo la canción tema de "Shell Shocked", bajo el nombre de su alter ego de música electrónica Madsonik. La canción contó con la participación de Liz Khalifa y Kill the Noise y tiene un disco de oro de la RIAA. Colaboró con Tom Morello en la canción éxito, "Divebomb" para "xXx: The Return of Xander Cage".

Tyler también creó el nuevo tema musical para los espectáculos de NFL de la ESPN en 2014, y compuso el tema para los U.S. Open Championships, que se transmiten cada año por FOX.

Tyler escribió la música de la película "Truth", que se estrenó en cine en octubre de 2015 y que protagonizó Cate Blanchett como Mary Mapes y Robert Redford como Dan Rather. En televisión, sus trabajos incluyen las series "Scorpion", "Hawaii Five-0," y "Sleepy Hollow," por la que recibió una nominación al Emmy por Tema Musical Principal Sobresaliente en 2014. También recibió nominaciones al Emmy por "Last Call" y "Transformers: Prime." Recientemente escribió la música para la nueva serie de drama épico "Yellowstone", protagonizada por Kevin Costner y escrita y dirigida por Taylor Sheridan, que se estrenó en Paramount Network el 20 de junio de 2018.

En mayo de 2016, Tyler hizo su debut en un concierto dirigiendo la orquesta para su película con la Philharmonia Orchestra en el Royal Festival Hall de Londres.

Tyler musicalizó recientemente "The Mummy", protagonizada por Tom Cruise, la cual se estrenó en junio de 2017. También escribió el nuevo tema de Fórmula 1 para la transmisión mundial que se estrenó esta temporada a finales de marzo.

