Nace una estrella: Sinopsis, reparto, ficha: A star is born

SINOPSIS

En "Nace Una Estrella", Bradley Cooper y Lady Gaga fusionan su gran talento para representar la cruda y apasionada historia de Jack y Ally, dos almas artísticas que unen sus fuerzas en el escenario y en la vida.

El suyo es un viaje complejo a través de la belleza y el desamor de una relación que lucha por sobrevivir.

En esta nueva versión de la icónica historia de amor, el cuatro veces nominado al Oscar, Cooper ("American Sniper", American Hustle", "Silver Linings Playbook"), hace su debut como director y a la vez protagoniza al lado de la súper estrella musical, multi-premiada y nominada al Oscar, Gaga, en su primer papel protagónico en un largometraje importante.

Cooper personifica al experimentado músico, Jackson Maine, quien descubre y se enamora de Ally, una artista en aprietos. Ella renuncia a su sueño de convertirse en una cantante exitosa, hasta que conoce a Jack, quien de inmediato nota su talento natural.

También protagonizan la película Andre Dice Clay ("Blue Jasmine") junto a Dave Chappelle ("Ch-Raq") y Sam Elliot, cuya carrera de casi 50 años incluye interpretaciones sobresalientes en películas como "Mask", "Tombstone" y, más recientemente, "The Hero".

Además de caracterizar a Ally, Gaga-quien obtuviera una nominación al Oscar por el tema "Til It Happens to You" de la película "The Hunting Ground"- interpreta las canciones originales de la película junto con Cooper, mismas que escribieron en conjunto con varios artistas, como Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson. La música es original y todas las voces para la película se grabaron en vivo durante la filmación.

"Nace Una Estrella" fue producida por Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips y Lynette Howell Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino y Heather Parry fungieron como productores ejecutivos. El guion de la película lo escribió el ganador del Oscar Eric Roth ("Forrest Gump"), junto con Bradley Cooper y Will Fetters.

El equipo de Cooper detrás de cámaras estuvo conformado por el director de fotografía nominado al Oscar, Matthew Libatique ("Black Swan"), la diseñadora de producción Karen Murphy ("The Light Between Oceans"), el editor tres veces nominado al Oscar Jay Cassidy ("American Hustle", "Silver Linings Playbook", "Into the Wild") y la diseñadora de vestuario Erin Benach ("Loving").

Warner Bros. Pictures presenta, en colaboración con Metro Goldwin Mayer Picures, "Nace Una Estrella", una producción de Jon Peters/Bill Gerber/Joint Effort, La película será distribuida a nivel mundial por Warner Bros. Pictures. Tiene clasificación R debido al uso de lenguaje acerca de sexualidad/desnudez y sobre el abuso de sustancias.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

ALLY Les gustaba como sonaba... Pero no les gustaba cómo lucía.

JACK Yo creo que eres hermosa.

Imprimiendo su propio sello a la historia, en esta nueva versión contemporánea de "Nace Una Estrella", el director/escritor Bradley Cooper se esmeró en hacer algo que hablara de la naturaleza atemporal de los sentimientos y los defectos humanos combinado con el diverso mundo de la música actual. Una poderosa banda sonora hecha de canciones originales enfatiza cada emoción y un lente íntimo capta cada mirada y cada contacto.

"Nunca pensé: '¿Cómo la hago original?', simplemente sabía que tenía que ser auténtico al contar la historia que quería contar", dice Cooper, quien además de dirigir y coescribir el guion y protagonizar como Jackson Maine, produjo la película. También coescribió parte de la música, misma que interpretó junto con Lady Gaga, quien a su vez coescribió gran parte de la misma.

Aunque le encantó esta versión de la historia, Gaga -siendo la intérprete experimentada que es- se sintió nerviosa de aceptar el papel de Ally en su primer largometraje, pero a la vez emocionada de hacerlo con Cooper al mando y a su lado. "Tuve que controlar los nervios pero estaba muy entusiasmada", cuenta ella. "Yo creo que cuando alguien lleva un talento adentro, desarrollándose durante años, listo para adentrarse a otro medio y esto finalmente sucede... es como una enorme explosión, un opus. Él estaba destinado a dirigir, y yo simplemente tuve la suerte de participar en su primer filme".

Cooper declara: "Ella había hecho grandes trabajos como actriz, pero hacer esta enorme transición... se sintió como si hubiéramos estado cada uno en el mismo lugar en nuestro trabajo, y como que ambos necesitábamos lo mismo el uno del otro para básicamente saltar a la pista de este otro lado".

Aun así, no es algo sencillo de hacer, incluso para personas tan exitosas. Como cantante/compositor veterano, Jack le dice a Ally el día que se conocen: "Talento hay en todos lados, pero tener algo que decir y una manera de decirlo que haga que la gente lo escuche es algo muy distinto. Y no hay manera de saber si lo tienes más que intentándolo. Esa es la verdad".

En la película, la filosofía de Maine tiene el propósito de empujar a la chica ingenua y asustadiza a saltar a los reflectores, en un sentido figurado y también literal. También podría ser que Cooper nos revela sutilmente, a través de su personaje, las razones por las que esta historia lo motivó a finalmente probar sus propias alas detrás de la cámara.

"Siempre he sabido que quería dirigir, pero también sabía que necesitaba tener un punto de vista para saber por qué lo hacía, de otro modo no habría motivo para hacerlo", dice. "Y siempre he querido contar una historia de amor porque siento que es algo con lo que todo mundo puede identificarse... el amor, la pérdida, su intensidad. Es lo que te hace sentir más vivo".

"Además de que es música... no sólo música, sino canto", continúa diciendo. De hecho, desde el inicio Cooper y Gaga pactaron grabar todas las interpretaciones de la película en vivo, no hacer playback. "Hay algo en el canto que es muy honesto, no hay manera de esconderlo. Me pareció que ambas cosas podían unirse de una manera en que quizá encontrara mi punto de vista".

El productor Bill Gerber declara: "Bradley en verdad no basó sus decisiones en lo que existía antes de él, sino en cómo podría funcionar esta versión de la película. Lo que siempre resonó conmigo, y con él, es que no es simplemente una historia de alguien que viene a más o un cuento admonitorio sobre los peligros de la fama, es una historia de amor y es la visión de Bradley que se originó principalmente de las conversaciones que sostuvo con Stefani", dice utilizando el nombre de pila de Gaga, "acerca de quiénes son ellos como artistas. No es para nada autobiográfica, pero eso es justamente lo que dio paso a la historia que estamos contando".

Cualquiera que haya estado en una relación ha experimentado la complejidad de entremezclar las vidas con los miedos, las alegrías, las dudas, el enojo, las esperanzas. Will Fetters, quien trabajó con Cooper en el guion, dice que para él la clave fue "entender lo que está debajo de la superficie de estos personajes, lo que los motiva, lo que están haciendo que me hace simpatizar con ellos y lo que estoy sintiendo exactamente y por qué. Se trata de un amor épico entre dos individuos imperfectos en diferentes trayectorias de vida que se encuentran uno a otro, y me descubrí a mí mismo, a través de ellos, simplemente deseando explorar las emociones humanas básicas detrás de la fama y el oropel. ¿Por qué nos fascinamos con los famosos y cómo experimentan ellos nuestra fascinación, para qué les sirve?"

"Este filme saca a la luz lo que implica ser tanto una estrella consumada como una estrella en potencia en este negocio actual, y Bradley no es el típico director debutante en un largometraje", comenta la productora Lynette Howell Taylor, quien ha trabajado antes con Cooper. "Hablamos de un actor que ha estado en la industria del entretenimiento durante años, que ha vivido en el nivel de celebridad, pero que ha estado absorbiendo conocimiento de gente como David O. Russel, Clint Eastwood, Todd Phillips y Derek Cianfrance y afinando a la vez su oficio de productor. Es un verdadero colaborador, aprende, está atento. Así que para cuando se sintió listo para asumir este papel, estaba mucho más que listo, y no me sorprendió del todo que se hubiera lanzado con algo que lo retara y lo empujara, algo que fuera grande y espectacular así como importante y actual".

El productor Jon Peters, cuya experiencia inicial con "Nace Una Estrella" fue en la versión anterior, trabajó un tiempo con Gerber para llevar la historia al público moderno. Él recuerda: "Cuando Bradley se involucró y quiso dirigir tomó el toro por los cuernos, por decirlo de una manera. Con su perseverancia se encargó de poner todas las piezas en su lugar. Lady Gaga era su fan, y todos éramos fans de ella y sentimos que ella tenía el potencial de convertir esta en su primera película exitosa como actriz. La gente malgasta la palabra 'revelación', pero me parece que esta podría ser una.

Para traducir la increíble naturaleza de lo que es estar en medio de los intérpretes de música más populares del mundo presentándose en arenas de todo el mundo ante decenas de miles de fans, los realizadores filmaron en locaciones icónicas como el Greek Theater, el Forum y el Shrine Auditorium de Los Ángeles, y en escenarios de festivales de música como Coachella y el Stagecoach, así como en "Saturday Night Live". Cooper recurrió al celebrado fotógrafo Matthew Libatique para capturar tanto la intimidad como el espectáculo del mundo de Jack y Ally, y a la diseñadora de producción Karen Murphy y la diseñadora de vestuario Erin Benach para darle vida.

Cooper se rodeó de un reparto igualmente impresionante. Además de Gaga, recurrió a gente como Sam Elliot, Dave Chappelle y Andre Dice Clay para interpretar papeles que son claves para comprender quiénes son y de dónde vienen Jack y Ally, junto con Anthony Ramos como el amigo que apoya a Ally y Rafi Gavron como el representante que la guía a su futuro.

"Una vez que todo se conjuntó-teníamos el elenco, la música, el guion estaba listo- se aprovechó a todos de manera en que se sentía como que era más que un trabajo", dice Cooper. "Confiaron en mí, lo que hizo que dirigir fuera la experiencia más grandiosa de mi vida, y esto hizo posible que creáramos la película que deseábamos hacer".

Dime algo, nena / Eres feliz en este mundo moderno /

O necesitas algo más / Buscas algo más

Al iniciar la película, vemos a Jackson Maine a punto de entrar al escenario... no sin antes tomar unas pastillas con un trago de alcohol. Pareciera ser que éste se ha convertido en un viejo ritual, pero su conexión con la multitud y su desempeño son innegablemente actuales. Es una estrella.

La primera vez que Jack ve a Ally, ella interpreta "La vie en rose" en un bar al que él se mete en busca de un trago y en donde algunos de los artistas son travestis. Incluso Ally ha alterado su apariencia para encajar lo más posible. Pero es su voz la que destaca; no hace playback de las grandes estrellas pues ella es una. Jack la mira absorto, atrapado de inmediato por el poder y la pureza de su voz.

"Cuando Jack va detrás del escenario luego de ver a Ally cantar, ella se confunde un poco. No entiende lo que pasa o por qué este famoso músico quiere tomarse una copa con ella", Dice Gaga. "Está abrumada".

Esa noche, las circunstancias los llevan a conocerse mejor en un bar para policías y en el estacionamiento de un supermercado. A pesar de lo poco romántico de estos lugares, Ally no tarda mucho en medir el valor del hombre que tiene al lado.

"Ella se empieza a abrir de verdad con él y él le dice lo hermosa que es y ella sigue sin creerle del todo, pero lo intenta", dice Gaga.

Ally no es la única en abrirse. Cooper añade: "Eso es lo que siempre me ha encantado de la primera noche entre ellos. Él le cuenta a ella cosas que no creo que le haya contado antes a alguien más. No es de los que habla de esas cosas, y de pronto se las está contando a ella. Se acaban de conocer pero hay química entre ellos, una especie de sincronía, y simplemente ceden y bajan la guardia. Conforme pasa el tiempo, la suben de nuevo y luego la bajan y luego la suben otra vez. Es un gigantesco tsunami de emociones lo que transmiten y ese será su constante aprieto a lo largo de la historia".

Gaga opina: "Ella está flechada, pero rápidamente se da una conexión humana entre ellos y el deslumbramiento comienza a desvanecerse. Ella incluso se atreve a tocarle el rostro".

Para realzar la inmediatez de la conexión entre Jack y Ally, Cooper eligió ciertos momentos que prolongar. Explica: "Está la energía inicial de todo cuando ella voltea hacia él en el bar y lo mira por primera vez. Grabamos esa escena en 48 cuadros, es más la manera en que ella lo mira a él que la forma en que él la está mirando a ella y Jack incluso comenta más adelante el impacto que tuvo. Otra cosa que hicimos fue filmar en primer plano cada momento de la etapa inicial de la relación, de modo que se percibiera tangible: cuando él le toca la nariz, cuando la toma de la mano, cuando ella le toca el oído. Uno siempre recuerda el primer contacto de alguien, ya sea porque te produce un escalofrío por toda la espalda o bien porque es como tocar a un muerto. Pero para ellos son escalofríos, lo cual es bueno", se ríe.

Dime algo, chico/ No te has cansado de llenar ese vacío /

Qué más necesitas / No es difícil mantenerlo con tal intensidad

"¿Ese soy yo?" le pregunta Jack luego de que Ally le cantara suavemente las líneas anteriores.

"Eres tú", le responde Ally. Aunque se acaban de conocer, ella ya lo ve con claridad.

"Cuando están sentados juntos en el estacionamiento y ella le canta", recuerda Gaga, "para mí, es ahí cuando ella empieza a enamorarse de él porque él es dulce y muy encantador con ella".

Al igual que los personajes que interpretan, Cooper dice que él y Gaga "confiaron uno en el otro en absolutamente todos los sentidos. Mientras hacíamos un número musical, supe que yo tenía esta fuerza innegable en ella y sabía que no había nadie más que hubiera podido interpretar esa parte. Su talento, su ética de trabajo se perfeccionaron gracias a todos los años que ha pasado en el escenario. Como narrador de historias te sientes agradecido de haberle dado el papel a la persona correcta, pero de verdad estábamos juntos en esto y esa es la manera en que abordamos cada escena y cada canción: como pareja".

Gaga relata: "Lo primero que dijimos fue: 'Bueno, ahora tú eres un músico y yo una actriz. Estamos haciendo ese intercambio así que mantenme en un lugar puro, cómodo pero vulnerable, en el que yo pueda darte lo que necesitas para el personaje'. Él hizo eso por mí y conforme trabajamos juntos en crear las canciones yo lo vi a él convertirse en un verdadero músico".

En una de las canciones favoritas de los fans de Jack, el coro dice: "Es difícil cambiar a un hombre y es difícil intentar; quizá es momento de dejar a los viejos hábitos morir". Para un hombre tan meticulosamente plantado en sus obstinados modos, al parecer Ally es alguien por quien vale la pena intentar.

"Casi de inmediato, Ally entiende que Jack vive esta vida tan complicada y se vuelve muy protectora con él", dice Gaga.

La historia nos da un vistazo de lo que a veces le ocurre a aquellos que viven su vida detrás del escenario o más allá de las batas de terciopelo, en un sentido literal y figurado. Jack ha vivido ahí por mucho tiempo y se ha visto afectado por ello: en primer lugar tiene tinnitus, una condición dolorosa que se ha agravado debido a los años de exposición a los amplificadores a toda potencia pulsando en sus oídos en los escenarios de todo el mundo. Y aunque su popularidad no ha declinado y su talento musical parece estar mejor que nunca, su carrera podría estar a punto de unírsele al fondo de una botella, rota, y sin alguien que pueda sacarlos de ahí.

Aunque la travesía completa de Ally y Jack es emocional, en una escena crucial del personaje de Cooper, Gaga fue más allá de lo requerido para apoyar a su co-estrella. "Sabía que era una escena dura y le traje rosas a Bradley, así que vi parte de la escena y luego las dejé donde él pudiera encontrarlas", dice.

"No sabes, fue increíble", reconoce Cooper. "Creo que de hecho lamenté su partida y pensé: 'Vaya, me quedé solo aquí'. Y luego subí al camión, porque Jack sube a su camión, abrí la puerta y vi las rosas. Las había dejado en el asiento del copiloto".

Estoy cayendo / En las buenas me descubro anhelando un cambio /

Y en las malas, me temo

En la película probablemente es Bobby, el hermano de Jack, el único que lo conoce por fuera y por dentro, en las buenas y en las malas. Durante su relación Bobby no sólo ha sido el hermano mayor de Jack, sino también su padre sustituto, su representante, su consejero y probablemente su compañero de juergas. Talentoso por sí mismo alguna vez, es obvio que renunció a cualquier aspiración propia para acompañar a su pequeño y más talentoso hermano durante los altibajos que conlleva ser una estrella de rock. Pero ese sacrificio les ha dejado un mal sabor a ambos, que a veces ni el amor de hermanos puede superar.

Uno de los actores más respetados de la industria en las últimas cinco décadas, Sam Elliot, interpreta a Bobby. Cooper confiesa: "Escribí el papel especialmente para Sam. De hecho, si él no lo hubiera interpretado me habría visto en serios problemas porque realmente quería verlo a él representar a un personaje tan lleno de resentimiento y al mismo tiempo tan lleno de sabiduría, y él tenía la capacidad para andar por esa delgada línea de manera hermosa, de interpretar a un hombre lleno de amor y resentimiento durante toda la película".

A pesar de haber escrito el papel para él, Elliot no conocía a Cooper sino hasta que se reunieron para discutir la película. "Bradley es uno de los chicos buenos en este negocio. Siempre tuve la sospecha de eso y durante nuestro primer encuentro muy pronto me di cuenta de que tenía razón. Se mostró encantador, gracioso y directo y me atrapó desde el primer instante", recuerda Elliot. "Hablamos sobre trabajo, hablamos sobre nuestras madres y hablamos sobre nuestra visión de 'Nace Una Estrella' y sobre cómo podía yo encajar en ella".

Para entonces, Cooper ya había empezado a trabajar con el instructor de acentos y dialectos Tim Monich para desarrollar el tono de voz intenso de Jack, particularmente más grave que su voz normal y más cercana al registro de Elliot. "Habiendo conocido a muchos músicos icónicos, algo de lo que estoy seguro es que en cuanto entran a un lugar toda la energía se dirige hacia ellos", dice Cooper. "La audiencia tiene que sentir la presencia de Jack Maine en el momento en que entra a cuadro en la película, y mi instinto me llevó a hablar en un tono más grave. Trabajé con Tim en 'American Sniper' y él es increíble. Pasamos meses trabajando en la voz de Jack, y me parece que bajé mi rango una octava. Pero es divertido porque en cuanto encuentras la voz se da todo lo demás en el personaje".

Aparentemente, Cooper hizo un trabajo excelente que se demostró en su primer encuentro con Elliot. Reprodujo la grabación de él leyendo y conversando con el entrenador de voz. "Al escucharlo me quedé perplejo del parecido de su voz con la mía", dice Elliot. Cooper también le compartió un video de él mismo trabajando con Gaga. "Me mostró un clip en su teléfono cantando con Stefani sentada en el piano. De nuevo, me quedé boquiabierto por la belleza de la escena".

"Todo gira en torno al trabajo con Bradley", continua Elliot. "Descubrir la verdad. Ser honesto. Es colaborador, es generoso y puedes confiar en él. Simplemente quieres entregarte a él, sencillamente porque es un buen hombre".

Además del parecido físico con el personaje, su diestra interpretación de Bobby llena silenciosamente otro papel en la vida de Jack: su conciencia. Si Jack busca la verdad, sólo necesita mirar a su hermano a los ojos. Para ambos es más sencillo mirar a otro lado. "Y luego está la chica. Jack se embelesa en el momento en que la ve, en que la escucha, y luego se enamora profundamente. Ambos escriben y comprenden el valor que esto tiene en su música. Todo es perfecto en algún momento, pero Jack simplemente no capta las cosas debido a sus viejos demonios y eso les rompe el corazón a todos, incluso a su hermano Bobby".

Aunque la familiaridad ha engendrado el desprecio entre los hermanos, a Bobby no le falta sabiduría y puede ver la diferencia entre su versión del mundo y la de Jack. En uno de los momentos preferidos de Elliot, Bobby le cuenta a Ally que Jack una vez le dijo: "La música es esencialmente doce notas entre cualquier octava; doce notas y la octava se repite. Es la misma historia contada una y otra vez. Todo lo que un artista puede ofrecerle al mundo es su manera de ver esas doce notas". Es otro regalo de Jack, el hombre que les ha ofrecido tanto a ella y al mundo mientras lucha para retener algo de ello para sí mismo.

En un momento especialmente difícil para él, Jack le cae, literalmente, de manera sorpresiva a un viejo amigo, George "Noodles", Stone.

Este papel clave es interpretado por Dave Chappelle, quien relata: "Noodles representa el camino diferente que pudo tomar Jack en su vida, pero no lo hizo. Es el tipo de camino que yo personalmente tomé en mi vida... el hombre con el que se divirtió y que luego sentó cabeza y tuvo una familia. Noodles se bajó del carrusel".

Este es un hecho que Noodles, probablemente al explicar sus propias decisiones de vida, le ofrece de manera muy poética a Jack después de aleccionarlo en su jardín al decirle sobre Ally: "Tal vez ella sea una salida... te embarcas al mar y luego un día encuentras un puerto y dices: 'Me voy a quedar aquí unos días'. Y los días se convierten en años y luego te olvidas de a dónde ibas en primer lugar y te das cuenta de que en realidad no importa a dónde ibas 'porque te gusta el lugar donde te encuentras ahora'.

Chappelle continúa y plantea: "Los buenos amigos son como el oxígeno en tu vida, y para alguien tan famoso como Jack tanta fama puede ser sofocante, y además tiene adicciones, así que todas las cosas con las que lidia Jack pueden ser sofocantes. Regresar a ver a tu viejo amigo es como salir a correr para tomar aire. Pero Jack se desmaya antes de llegar a la superficie".

Sorprendentemente, Chappelle no sólo no había visto una versión anterior de la historia, sino que no sabía que existía. "De verdad no sabía nada de ella, pero supongo que trata de ver gente enamorarse y de la idea de que una persona pueda ir de la oscuridad a la fama a través de esta guía. Este tipo de amor en el que una persona le enseña a la otra a convertirse en su mejor versión resuena poderosamente".

"Conocí a Dave cuando yo presentaba una obra de teatro en Londres y vino a verla", recuerda Cooper. "Siempre había sido un gran admirador suyo y nos pasamos la noche entera platicando. Hubo algo en nuestra dinámica que simplemente me encantó, y supe que terminaría haciendo esta película. Pensé: 'Él tiene que hacer el papel del viejo amigo músico de Jackson'. Me puse feliz cuando me dijo que sí, y realizó un papel extraordinario, tan divertido, tan dramático, tan enternecedor. Es una de mis escenas favoritas de la película".

"Me encantó la cultura en el set de Bradley, la soltura, el hecho de que estuviera rodeado de gente en la que él confiaba, artísticamente hablando", dice Chappelle. "Estaba dirigiendo su visión, pero no tuvo miedo de intentar algo nuevo o diferente a lo que había planeado si sentía que le gustaba más en ese momento. Es muy espontáneo y, como comediante, es lo que me encanta presenciar".

Chappelle conoció a Gaga durante la producción. "Es muy poderoso atestiguar su talento de primera mano. Me dio la impresión de que es una persona reflexiva y profunda", dice. "Y creo que es de las artistas con una de las relaciones más puras con sus fans que he conocido. Ella los defiende y ellos la cuidan".

A pesar de ser conocido principalmente por su trabajo dramático, el amor que Cooper ha tenido toda la vida por la comedia -por los comediantes de monólogo, específicamente- lo llevó a buscar a otro comediante para el papel del padre de Ally, Lorenzo: Andrew Dice Clay. "Me aprendí las cintas de comedia de Andre Dice Clay cuando iba en octavo grado y las recitaba de memoria... para el disgusto de mis amigos", ríe Cooper. "Pero siempre lo he visto como un actor talentoso y he visto todas y cada una de sus películas, de modo que fue muy emocionante para mí trabajar con él".

Como alguien que ha estado dentro y fuera de los reflectores, Dice comenta sobre la historia: "Creo que en la actualidad es mucho más relevante que nunca, debido a lo que ha ocurrido con las redes sociales hoy en día. Todo mundo quiere ser una celebridad, todos buscan sus 15 minutos de fama y todo lo que quieren es hacerse virales. Ese es el propósito de todo aquel que tenga un teléfono celular y en el mundo actual somos todos.

"Pero la fama -la verdadera fama- es curiosa", continúa, "y cualquiera que se vuelve realmente famoso lo entiende. Puede provocar miedo y necesitas tener a un equipo contigo porque puede ocurrir cualquier cosa cuando todo mundo sabe quién eres".

El papel de Dice como el padre de Ally lo puso naturalmente en escena junto a Gaga. Cooper facilitó su primera cita en el estudio en Hollywood, la cual empezó con una conversación ligera antes de convertirse en lo que parecía ser un trabajo actoral ligero. "De pronto, él nos hizo interpretar una escena muy intensa", comenta Dice, "y rompí en llanto. Acababa de conocer a esta chica media hora antes y de pronto estoy abrazándola y llorando sobre ella. Pero Bradley también estaba llorando. Ambos somos muy sensibles".

En la historia, Lorenzo es un padre alentador, pero a la vez es sobreprotector. Se preocupa mucho de no dejar que su hija tenga expectativas muy altas. Cuando él dice de Ally: "tienes una voz casi celestial, pero ¿sabes? No siempre los mejores cantantes son los que logran el éxito", la está comparando con las grandes celebridades de su propia generación... hombres que sonaban como Sinatra pero que no tenían su físico, el traje de zapa, los ojos azules. Amortiguándole el golpe con anticipación, como hacen los padres sin darse cuenta de que esas palabras pueden lastimar.

"Nunca olvidaré cómo fue trabajar en esa escena", dice Gaga. "Me hizo revivir lo que sentía cuando iba a las audiciones de niña. De hecho, quería ser actriz antes que cantante y nunca estuve ni remotamente cerca de que me llamaran o de obtener un papel. En ese momento, creo que realmente ves en Ally a alguien que se siente extremadamente derrotada por la industria musical. Ella no cree en sí misma. No se piensa bonita ni que su voz importe. Y está ese momento en que ves a Lorenzo tratando de motivarla, de hacerla sentir bien, pero de hecho no la está haciendo sentir mejor. Sólo le está recordando que ya está en sus 30s y que no ha logrado el éxito".

Antes de conocer a Jack, el máximo animador de Ally es su amigo y compañero de trabajo, Ramon, interpretado por el versátil actor Anthony Ramos. "Ramon es el porrista de Ally, el tipo de amigo que todos necesitamos, el que te anima sólo por ser tú, porque te quiere demasiado, no porque quiere algo de ti ni porque te debe algo. Es solamente porque desea verte ganar", dice.

"Ramon le da mucha luz a Ally y la ayuda a creer en ella misma", menciona Gaga. "Cada vez que ella está a punto de perder el control, él está ahí para contenerla y, cuando ella se está desmoronando, él está ahí para aterrizarla, para recordarle quién es ella en realidad. Y Anthony es muy sincero, a veces pensábamos que estábamos actuando en esos momentos, pero no estábamos realmente actuando".

Ramon es quien en realidad promueve el encuentro inicial entre Jack y Ally. "Ramon ve a Jackson Maine afuera del club de drags y lo lleva hacia adentro, exponiéndolo a un mundo que muy probablemente nunca había conocido", supone Ramos. "Él ve cómo reacciona Jackson a la presentación de Ally y eso le es muy gratificante porque él sabe cuán talentosa es Ally. Él lo lleva a conocerla y también es él quien la anima a darle al tipo una oportunidad".

Y también a darse la oportunidad ella misma. Esperando tras bambalinas mientras Jack intenta convencerla de cantar con él por primera vez, Ramon le da el empujón a su amiga en la dirección correcta: hacia el escenario. Sin embargo, es un respetado representante musical quien la llevará más allá al acercarla poco a poco a hacer una carrera como solista.

Hace más de 15 años que Rafi Gavron conoce a Cooper y asumió el papel del hombre que disiente de Jack la mayor parte del tiempo, Rez Gavron. El apellido no fue accidental, y el actor está ansioso de que su familia vea la película. "Hay una escena en la que Ally está en el escenario y dice: "Quiero agradecer a mi manager, Rez Gavron", así que creo que los Gavron se van a divertir mucho con eso, van a soltar un grito", se imagina.

Con la experiencia viene el conocimiento, y Gavron dice que su personaje "sabe todo acerca de Jack; todo sobre su éxito, sobre sus dificultades. Lo respeta como el músico talentoso que es, pero conoce muy bien los problemas de adicciones que tiene Jack y su mayor preocupación es si no se volverá un obstáculo para el potencial éxito de Ally. Lo ha visto ocurrir antes. Jack está enamorado de ella, pero Rez está enamorado del talento de ella. Cree en ella con tal vehemencia que quiere que el mundo la escuche. Así que él también tiene algo que proteger".

"Rez es en realidad parte del viaje musical de Ally, parte de su salir de sí misma, de la evolución su música e incluso de su apariencia, más allá del ámbito de lo que Jack ha hecho por ella". Cooper dice que el personaje con frecuencia se coloca en una posición de policía bueno/policía malo. "Mucho de lo que hizo Rafi fue improvisado e hizo un trabajo brillante al ilustrar la manera en que un artista se ve influenciado por otras personas y entra a nuevos mundos".

A diferencia de lo que ocurre en otras versiones de la historia, la decisión de Ally de llevar su carrera en otra dirección es lo que se interpone entre ellos y no el resentimiento de Jack hacia su meteórico ascenso.

"Rez quiere que Ally salga de atrás del piano para trabajar con un coreógrafo y ella se deja convencer por su idea", dice Gaga. "Algo similar me pasó a mí, y a muchas otras, estoy segura. La historia es muy honesta en ese sentido".

En la película también hay una serie de apariciones especiales de personajes diversos del mundo de la pantalla, del escenario y de la música, entre ellos Ron Rifkin, Greg Grunberg, Eddie Griffin, Luenell, D.H. Shangela Pierce, Derek Kevin Jones, Willian Belli, Marlon Williams, Brandi Carlile y Halsey.

En una presentación en los Grammys aparecen con Jack, nombrados acertadamente "super group", los venerados músicos Don Was, Victor Indrizzo, George Doering, Michael Bearden y Lenny Castro; e interpretando a la banda de Jack en la película aparecen Lukas Nelson & Promise of the Real.

Me estoy desmoronando/ Mírame sumergirme/ Nunca tocaré el suelo...

"Una de las cosas que trajo Stefani a la producción fue el mundo de la música", declara Cooper. "Ella decía: 'Deberíamos trabajar con tal persona' y 'esta otra persona sería perfecta para esto' y, de pronto, todo se me fue facilitando. Ella hacía todo el trabajo preliminar y luego yo simplemente le entraba".

"Teníamos un estudio en el cual trabajar y lo llenamos con los mejores escritores", dice Gaga, "y contamos con muchas canciones para esta película. Incluso escribíamos mientras filmábamos. Empecé a escribir 'I Don't Know What Love Is' después de que filmamos la escena en el bar de policías porque yo estaba rebosante de emoción al filmar esa escena. De hecho, usé la utilería de Ally -había preguntado si me podía quedar el cuaderno de utilería- y la escribí justo ahí. Luego, Lukas la terminó".

Lukas Nelson, hijo de la legendaria estrella de la música country, Willie Nelson, había trabajado junto con Cooper y Gaga en escribir y producir muchas de las canciones originales de la película, así que se sintió natural que él y sus compañeros de banda Promise of the Real -Anthony LoGerfo, Alberto Bof, Corey McCormick y Tato Melgar- también interpretaran a la banda de Jackson Maine en la película.

"Bradley nos dio una idea de algunas escenas que necesitaban música y no quería que hubiera referencias directas de los personajes o cosas que estaban ocurriendo en la película dentro de las canciones", comenta Nelson. "Quería que fueran sutiles y que pudieran sostenerse por sí solas".

Eso implicó evitar el uso de las letras a modo de diálogo, así como evitar incluir cualquier canción innecesaria. "No hay momento alguno de la película en que la letra que se esté cantando no tenga relación directa con el momento emocional en que aparece dentro de la película", avala Cooper. "Solamente están cantando palabras que tienen que ver exactamente con su miedo, su esperanza, su sueño en ese momento. Son parte esencial del guion, pero no son el guion".

"Stefani y yo empezamos a escribir como locos" dice Nelson. "Ella es una escritora increíble, un genio de las letras, y realmente nos conectamos como artistas. Nuestras mentes son muy similares y a veces hasta nos venía a la mente la misma palabra. Y Bradley es realmente adepto a la música también, así que para los tres crear la música del proyecto fue una colaboración".

Parte del proceso de Cooper fue desarrollar el estilo musical y el sonido de Jackson Maine, mismo que Nelson le ayudó a lograr. "Él es un gran admirador de Neil Young, así que mezclé su sonido con el de Pete Townshend de The Who para encontrar el trabajo de guitarra específico para él", dice Nelson. "Pensamos en Waylon Jennings y The Strokes. Fue muy deliberado y al mismo tiempo no fue lo único que hizo auténtico a su personaje. Bradley trabajó muy duro pero también demostró ser un verdadero músico natural".

Para Gaga fue importante que durante el proceso Cooper no sintiera en ningún momento que alguien estaba tratando de convertirlo en un tipo de músico en particular. "En verdad me protegió mucho", dice él. "Ella sabía que yo encontraría el sonido correcto para Jack si simplemente me dejaban seguir explorando".

La táctica funcionó. Dice Nelson que el tema que abre la película, "Black Eyes", surgió casi en un instante. "Bradley y yo escribimos esa canción juntos en el estudio, con la banda ahí. Yo empecé a tocar este acorde y el empezó a cantar estas letras y la canción surgió simplemente".

Cooper tomó clases de guitarra y piano, y tomó clases de canto con el instructor vocal, Roger Love. "Cantar no es fácil", admite Cooper, "especialmente cantar frente a mucha gente. Al principio me quedaba sin aire después del primer verso. Tuve que pasar cinco días de la semana durante seis meses aprendiendo a cantar, y a hacerlo como Jakson, no como si fuera yo mismo".

Jason Isbell escribió la provocadora canción principal de Jackson Maine, "Maybe It's Time", y Gaga trabajó de cerca con pesos pesados de la industria como Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt para escribir lo que básicamente se convertiría en el tema de Ally y Jack, "Shallow". La canción se va entrelazando en la película antes de ser interpretada completa. Comienza con unas líneas que Ally elabora en el estacionamiento mientras empieza a descifrar a Jack.

Atraviesa la superficie/Donde no puedan lastimarnos...

Para Cooper fue importante que el estilo cinematográfico de la película tuviera una perspectiva en primera persona, esperaba dar a la audiencia la posibilidad de experimentar la energía intoxicante de cantar en vivo en el escenario ante una multitud. Para lograr esa sensación, Cooper y el director de fotografía, Matthew Libatique, eligieron filmar todas las secuencias de escenario desde la perspectiva de los ejecutantes: es decir, la perspectiva inmediata de los cantantes y los músicos y las interacciones entre ellos. No hay planos generales de conciertos desde la perspectiva de la audiencia; los lentes estuvieron todo el tiempo dentro de la ejecución.

Gerber dice que "Bradley abordó un enfoque muy específico para contar la historia cinematográficamente. Hay ciertos ángulos que usan las películas tradicionales de conciertos que nunca verás en esta película. En cambio, él y Matty te colocan al centro de lo que es empezar a volverse famoso, lo que se siente haber sido famoso mucho tiempo y lo que se siente perder eso. Es muy visceral".

Libatique ha filmado una gran cantidad de videos musicales y conciertos, así como largometrajes. "Es un artista", dice Cooper. "Lo conocí por Darren Aronofsky, con quien ha realizado varias películas, y de inmediato nos llevamos bien. Le dije que no tendríamos muchos días y que debíamos movernos rápidamente: 'aquí está la paleta de colores que yo veo, aquí está una parte de la composición de entrada'; y lo captó a la primera.

Libatique incorporó varias técnicas de filmación, incluyendo la cámara portátil, la cámara fija, tomas de plano secuencia larga siguiendo a Jackson Maine desde atrás del escenario hacia el escenario, y demás. Muchas veces se mantenía el enfoque muy cercano y muy personal en sus objetivos. "Gracias a Dios, Matty y su equipo fueron increíbles", enfatiza Cooper. "Estuve observando cómo trabaja nuestro operador de cámara, Scott Sakamoto, y es como un bailarín. Uno de los mejores de todos los tiempos".

Para complementar los visuales, el sonidista Steve Morrow trabajó en el diseño del sonido de modo que permitiera una transición continua de atrás del escenario hacia el centro del escenario, como lo hacen los músicos, sin interrupciones audibles. Nos narra: "En películas musicales tradicionales, hay una sensación de que cuando la música empieza estás en un mundo diferente auditivamente, y Bradley y Stefani querían evitar eso. La audiencia es cada vez más sofisticada, se dan cuenta de ciertas cosas. Desde mi punto de vista, lo peor que pueden hacer es sacarte de la película al reproducir una pista. Bradley no quería mantener al público viendo este mundo desde fuera. Quería tenerlo totalmente adentro".

Con ese objetivo en mente, era fundamental que las interpretaciones vocales se grabaran en vivo el día de la filmación. Por lo tanto, lo que se ve y se escucha vocalmente en la película se grabó ese día. "Hay algo en la pureza de una voz en vivo", afirma Cooper. "Y todas las voces de la película están en vivo, no hay nada pregrabado, y pienso que esa es la forma en que logramos capturar la verdad en cada interpretación".

Las pistas musicales pregrabadas solamente las escuchan los intérpretes por medio de audífonos internos; la banda actuaba su interpretación mientras Cooper y Gaga cantaban en vivo. Además de los micrófonos de pie en el escenario, Morrow y su equipo colocaron una amplia red de aparatos de grabación sensible dentro y alrededor del escenario en cada foro. "Normalmente no se hace así", reconoce él, "pero queríamos brindar la mayor cantidad posible de material grabado al natural, así que tomamos las medidas adicionales necesarias para lograr lo que Bradley estaba buscando".

Si la cámara y los procesos de grabación de sonido pudieron ser así de auténticos, también podían serlo las locaciones. "Habíamos explorado la idea de hacer ciertas cosas dentro de una sala sonora porque ciertamente hay mucho más control en términos de ruidos, iluminación, y ese tipo de cosas", narra Gerber. "Pero se dio que encontramos grandes locaciones y las sedes cooperaron increíblemente y nos brindaron su apoyo para filmar ahí, así que no hubo razón para no hacerlo directamente en los lugares en donde se realizan estos eventos. Es una forma atrevida de comenzar una producción, pero resultó sorprendentemente menos complicado de lo que pensábamos".

La producción trabajó muy de cerca con AEG y Golden Voice en la planeación y realización la logística. La fotografía principal comenzó en Indio, California, donde el equipo pasó la primera semana filmando en los inmensos terrenos del Coachella Music festival entre los dos fines de semana del festival. Las potenciales dificultades de filmar ahí se tornaron mucho más fáciles por el hecho de que la estrella principal del festival era nada menos que Lady Gaga.

Utilizar los múltiples escenarios, el equipo y la infraestructura que ya estaba instalada permitió a la producción capturar grandes piezas de escenario que no se habrían podido replicar fácilmente. "El equipo, los rieles de luz, y las áreas detrás del escenario ya existían, así que pudimos entrar en ese ambiente y filmarlo tal como es", explica Howell Taylor. "Acudir a los foros reales le da a la película la legitimidad que ni teniendo todo el dinero del mundo podrías recrear igual".

Para el estridente número de Jackson Maine con el que abre la película, Cooper y un mínimo equipo de producción tomaron el escenario principal del Stagecoach Music Festival para filmar una breve interpretación entre las presentaciones de Jamie Johnson y Willie Nelson. Sin una introducción o una pista audible que sonara en las bocinas, la escena de la interpretación ya había terminado para cuando la incauta multitud se percató de que el actor Bradley Cooper estaba en el escenario cantando.

El mismo truco se repitió en el European Music Festival. "Aunque parezca mentira", declara Cooper, "Kris Kristofferson tocó ahí el mismo verano en el que estuvimos nosotros, y tuvo la amabilidad de dejarnos utilizar su escenario unos minutos".

"Ahora bien, cantar en vivo frente al equipo de filmación es abrumador, pero ¿frente a 20,000 o, incluso, 80,000 personas?", continúa; "tengo que agradecer públicamente a Steve Morrow porque cada vez que estaba a punto de hacerlo, yo decía: 'tal vez deba mejor hacer playback' y él me decía: '¿Qué dices? ¡Tienes que cantar en vivo!' Y lo hice. Y en Inglaterra tuve que cantar en el escenario donde he visto a Robert Plant, Jack White, Thom Yorke... pero la mejor parte es que cuando terminé me tocó decir: 'Señoras y señores, el Sr. Kris Kristofferson', y luego él salió al escenario. Nunca olvidaré eso".

Otros espacios utilizados para cantar durante la filmación fueron el Shrine Auditorium, el Greek Theater, el Regent Theater y el Forum. Filmar en sedes grandes que albergan a grandes masas representó un reto creativo para la producción. Así que, en vez de llevar miles de extras, el equipo de producción encontró la manera de llenar los asientos utilizando un recurso invaluable: la base de seguidores de Lady Gaga.

Llamados con cariño como sus "Pequeños Monstruos", los seguidores de Gaga tuvieron la oportunidad de participar en el proceso de filmación como parte del público. Se vendieron boletos para cada una de las sedes, las ganancias se destinaron a beneficio de la fundación Born This Way de Lady Gaga y los realizadores de la película se beneficiaron del auténtico entusiasmo de sus admiradores. Y mientras que tener un público en vivo para la filmación proporcionó las imágenes y la energía que se requerían, aquellos que tuvieron la suerte de quedarse hasta el final de una de las noches en el Greek vivieron la experiencia única de escuchar una improvisación al piano de dos éxitos de Lady Gaga... su manera de agradecer a sus fans por su tiempo.

Debido al estilo de filmación y la perspectiva orientada al artista, se utilizó cada locación de varias maneras y se representaron como distintas sedes. "Era claro que Matty debía filmar mucho con cámara manual, lo que da a los espectadores la posibilidad de ver todo con gran detalle, desde los vestidores y las entrañas de un teatro, hasta el escenario", añade la productora de diseño Karen Murphy, a quien intrigaba la idea de representar visualmente el viaje de un artista. "Como con cada aspecto de la película, desde el principio todo giró en torno a la autenticidad y la perspectiva. Bradley y yo hablamos de lo importante que era ver el ascenso de una estrella del pop desde su propia perspectiva, estar adentro de la fama cuando ésta surge rápidamente y se experimenta todo por primera vez".

Murphy, quien no es de Los Ángeles, anduvo merodeando por los alrededores de la ciudad para tener una visión de la apariencia y el ambiente de diversas locaciones. "Los Ángeles tiene varias zonas muy lindas y que son muy diferentes entre sí, lo que como fuereña me pareció único".

Ella descubrió una casa sobre Kensington Road en la zona de Angelino Heights/Echo Park, la cual se convirtió en la casa en donde Ally vive con su padre, un chofer de limosina que opera su negocio desde casa. "Necesitaba tener la sensación de estar habitada por una familia, pero sin ser una mansión, y me gustaron las casas de esa zona. Es una zona alta y con vista hacia el centro de Los Ángeles, lo que le da una imagen interesante desde la calle; e íbamos a utilizar el exterior también, así que tendríamos una buena vista".

Por otro lado, la casa de Jackson Maine está aislada, incluso su hermano Bobby tiene problemas para encontrarla en el bosque. "Me pareció que una mansión estilo L.A. no era adecuada para Jack", dice Murphy. "Él es de Arizona, es un tipo muy sencillo y su música es sencilla. Simplemente quería encontrar un sitio acorde a él sin pensar en un cierto nivel o en una dirección lujosa, sino un lugar aislado en el que él escribiría y haría música hermosa. Me parece que él ha vivido prácticamente solo por mucho tiempo, y este hombre que vive a la deriva necesitaría un lugar cálido y centrado".

Murphy incorporó mucha madera en los recintos que no eran de concierto. "No quería que las cosas resaltaran demasiado. Vi muchos documentales de música que incluían lugares donde los artistas estaban grabando sus álbumes para adentrarme más en sus vidas y ver las cosas de las que se rodean en general. Pocas veces eran cosas de moda o con mucho colorido, o algún objeto en particular, sólo había ambientes reales y no siempre puedes escoger una paleta en un ambiente real. Simplemente la llenas con sus cosas, las cosas que tendrían".

Eso no significa que no sea una casa bella. "Está hermosamente amueblada, muy cálida, decorada con mucho cariño. Tiene esta vida rica, pero todo viene de sus presentaciones: carteles de sus giras a lo largo de los años, ese tipo de cosas".

Para captar la experiencia de ir siguiendo a artistas en gira y en el escenario, Murphy dice: "Pensé que era importante invitar a trabajar con nosotros a un verdadero mánager de conciertos -con el departamento de arte, el departamento de vestuario en escena- porque estábamos armando conciertos reales. Los productores encontraron a Eric Johnson, quien ha trabajado con Neil Young, y se volvió parte del equipo, un gran consejero".

La diseñadora de vestuario Erin Benach enfrentó retos muy distintos para su trabajo en la película, principalmente el crear una imagen atemporal. Sabía que todas las miradas estarían puestas en Stefani y era importante que su personaje fuera el foco principal".

Al igual que sus compañeros diseñadores, Benach exploró las historias de sus personajes con lujo de detalle previo al inicio del rodaje, a fin de determinar dónde estarían cuando inicia la historia. "Nos encantó la idea de que Jack tuviera un pequeño closet y un perfil que rara vez se atreve a soltar. Lo llamamos uniforme, de hecho. Él ya no intenta impresionar a nadie. Casi puedes imaginarte que no piensa en lo que va a ponerse, que tiene tres pares de pantalones, cuatro camisas, una chaqueta y un aire de indiferencia. Nunca lo verás escogiendo su ropa".

Con una agenda tan corta, es sorprendente que todas las prendas de Jack fueron diseñadas. "Elaboramos toda la ropa de Jack. Nadie se imaginaría que todo su guardarropa está hecho a la medida, ¡pero lo está!", asegura Benach. "Todos sus jeans debían encajar con sus botas. Hicimos su cinturón de piel, sus camisas, que eran una especie de híbrido entre una camisa de los 70's y una actual. Todas las telas son pesadas para hacerlo lucir un tanto delgado y desaliñado. Se ve un poco como si él estuviera en su propio mundo, así que era importante no conectarlo a nada específicamente reconocible".

Ally, por otro lado, atraviesa una transformación que se refleja fuertemente en la ropa que usa. "Cuando inicia la película es mesera en un hotel, así que tenemos ese uniforme; y luego ella canta en el club de drags, lo que implicaba crear a un personaje diferente, así que porta un vestido ajustado de tirantes que muy probablemente nunca se pondría en la vida real. Para ese propósito, la vemos en jeans y camisetas. Su propio sentido del estilo dentro de su presupuesto".

Cuando empieza a unirse a Jack en el escenario con mayor regularidad, dice Benach, "vemos que ella es un tanto osada. Fuimos de compras retro al centro de la ciudad y en Long Beach, y encontramos joyas que le irían bien a ella".

"Ally evoluciona una vez que empieza a surgir como artista por sí misma", dice Benach. "Los estilistas empiezan a traerle cosas, ella empieza a vestirse para eventos, se tiñe el pelo. Se empieza a convertir en una estrella pop. Desde luego que Stefani tuvo grandes ideas y fue de mucha ayuda al guiarnos en la dirección correcta".

Benach pudo entonces incorporar a grandes diseñadores. "Contactamos a muchas marcas y recibimos una gran variedad de opciones".

Uno de los vestidos que usa Ally fue diseñado y realizado por Benach y su equipo. "Sin revelar mucho, para uno de los momentos más serios en la película, cuando Ally está cantando en el pináculo de su fama y necesitábamos transmitir una seriedad elegante, diseñé un vestido azul turquesa que pienso que capta la belleza de su estrellato y la emoción del momento".

Benach también tuvo que considerar el hecho de que Gaga estaría cantando -y, a menudo, bailando- con el vestuario puesto. "La mejor manera de entender la forma en que se diseña la ropa para una interpretación dancística es ¡ver los movimientos de danza! Esta fue tal vez mi parte favorita del trabajo, ver a Stefani ensayar con su coreógrafo. Fue invaluable porque puedes leer perfectamente su actitud al momento de sus movimientos de danza y en la música. Una vez que obtuve eso, ¡siempre iba a mi mesa de dibujo con ideas!", dice.

Gaga ciertamente podía identificarse con la evolución de su personaje. Del mismo modo en que todo el entorno de Ally crece cuando despega su carrera, dice Gaga, "una vez me dije: 'está bien no más piano', y decidí que iba a tener bailarines. Luego empecé a diseñar mi propio vestuario y a construir mi propio escenario, y se volvió un show más grande. Pero en el fondo, cuando empezaba, éramos sólo el piano y yo".

Ahora estamos lejos de lo superficial.

Cuando la producción terminó, Cooper se encerró en su hogar con su equipo de edición para cortar la película. "Debo decir que mi editor, Jay Cassidy, su primer asistente, Mike Azevedo y yo pasamos sabrá Dios cuántos meses con jornadas de 16 horas diarias armando esta película. Ellos fueron fundamentales para terminarla".

Mientras Cooper trabajaba en la posproducción, la mayor parte del elenco y del equipo de producción siguieron adelante con sus vidas, pero el tiempo que pasaron juntos haciendo "Nace Una Estrella" había dejado una huella indeleble.

Gaga, quien continuó ayudando durante la posproducción a lograr que la banda sonora se terminara, dice: "Mucho de esta película me resuena aún. Creo que mucha gente se identificará con los temas y probablemente la historia les será profunda. La música realmente cuenta esta historia de amor, algo que todos nos tomamos muy en serio y en lo que creímos. Todos vimos la visión de Bradley y todos queríamos hacerla perfecta hasta el último segundo".

"Algo que he aprendido es que cuando estás creando cualquier tipo de arte, si estás presente en el momento y confías en tus instintos, pero también eres flexible, puedes hacer algo que tal vez cambie ligeramente la manera en que alguien ve su mundo", reflexiona Cooper. "Y cuando todo tu equipo de trabajo camina contigo en la misma dirección se siente maravilloso. Que todos confiaran en mi visión fue estimulante y creo que me dio la confianza para mantenerme en esa intimidante tarea todos los días".

"Este fue un viaje de tres años y la experiencia ha sido increíble, y si tengo la suficiente suerte de que se me permita hacerlo de nuevo, sí, muy probablemente lo haré", continúa Cooper, y añade: "Hay una frase que le dice Jack a Ally en la película: 'Si existe una razón por la que se supone que estamos aquí, es para decir algo que la gente desea escuchar'. Espero que hayamos logrado hacer eso".

ACERCA DEL ELENCO

BRADLEY COOPER (Jack) es un cuatro veces nominado al Oscar que realiza su debut como director este otoño con "Nace Una Estrella". Hace poco terminó la producción en la cinta de Clint Eastwood "The Mule" y se le escuchó prestando su voz al personaje deRocket Raccoonen la taquillera "Avengers: Infinity War".

Hace cuatro años, Cooper aceptó el icónico rol de John Merricken "The Elephant Man"en el Booth Theater en Broadway, junto con Patricia Clarkson y Alessandro Nivola. Su actuación aclamada por la crítica le valió una nominación al Tony por Mejor Actuación Masculina en un Papel Principal, una nominación al Outer Critics Circle como Actor Sobresaliente en una Obra Teatral, un premio Drama League por Actuación Sobresaliente Distinguida y una nominación al Drama Desk como Actor Sobresaliente en una Obra Teatral. La producción de Broadway recibió cinco nominaciones al Tony, incluyendo Mejor Montaje Nuevo de una obra. Tras el éxito de la obra en Nueva York, Cooper retomó el papel de John Merrick en una temporada limitada a seis semanas en Londres en el Theatre Royal Haymarket en el West End, dirigida por Scott Ellis, junto con el elenco original de Broadway. Cooper presentó originalmente el papel en el Nikos Stage del Williamstown Theatre Festival el verano de 2012, también dirigido por Ellis, de nuevo con Clarkson y Nivola.

En 2014, Cooper produjo y protagonizó el filme de Clint Eastwood aclamado por la crítica y nominado al Oscar "American Sniper", que se volvió el más lucrativo filme de 2014 distribuido por Warner Bros. Pictures. La actuación de Cooper como el célebre SEAL de la marina Chris Kyle y su papel como productor le valieron su tercera y cuarta nominaciones al Oscar, así como una nominación al Producers Guild Award. La cinta se basó en una adaptación de la autobiografía del SEAL de la Marina Chris Kyle, American Sniper: The Autobiography of The Most Lethal Sniper in U.S. Military History. Cooper originalmente adquirió los derechos del libro para su compañía productora, dos años antes de realizar el filme.

También en 2014, Cooper fue nominado a un Oscar como Mejor Actor de Reparto por su encarnación del voluble agente del FBI Richie DiMasoen el drama de David O. Russell "American Hustle", protagonizada junto a Christian Bale, Amy Adams y Jennifer Lawrence. "American Hustle" fue nominada a diez Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Cooper recibió nominaciones al premio BAFTA como Mejor Actor en un Papel de Reparto, un Broadcast Film Critics Association Award, un Satellite Award y una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto. El elenco recibió el Screen Actors Guild (SAG) Award por Interpretación Sobresaliente por un Elenco en un Largometraje.

Ese mismo año, Cooper prestó su voz al personaje de Rocket Raccoon en la aventura de acción de sorprendente éxito "Guardians of the Galaxy", dirigida por James Gunn. Volvió a darle voz en la secuela de 2017, "Guardians of the Galaxy Vol. 2", también dirigida por Gunn.

En abril de 2013, Cooper protagonizó junto a Ryan Gosling el filme aclamado por la crítica "The Place Beyond the Pines", dirigido por Derek Cianfrance. Cooper interpretó al personaje de Avery, un policía novato que se hacía camino en un departamento dirigido por un detective corrupto. El filme fue reconocido por el National Board of Review como uno de sus mejores 10 filmes de 2013.

Antes en ese año, Cooper actuó con Ed Helms y Zach Galifianakis en "The Hangover Part III", la tercera parte de la trilogía cómica. Cooper también actuó en las partes previas, todas dirigidas por Todd Phillips, que en conjunto amasaron más de $1400 millones mundialmente. "The Hangover Part II" arrasó con los récords del primer fin de semana para una comedia para adultos y "The Hangover", que ganó $469.2 millones en el mundo, todavía es, en EE.UU., la comedia para adultos más taquillera de la historia.

En 2012, Cooper fue nominado al Oscar como Mejor Actor por su encarnación de Pat Solatano en la comedia dramática "Silver Linings Playbook". La cinta, dirigida por David O. Russell y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert De Niro, fue nominada a ocho Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Cooper fue reconocido por el National Board of Review como Mejor Actor y ganó el Broadcast Film Critics Association Award como Mejor Actor en una Comedia. Cooper también recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actuación Masculina en un Largometraje en Comedia o Musical y una nominación al SAG Award como Actuación Sobresaliente Masculina en un Papel Principal, además de nominaciones de los Independent Spirit Awards como Mejor Protagonista Masculino y de los Premios BAFTA como Mejor Actor en un Papel Principal.

En marzo de 2011, Cooper protagonizó con Robert De Niro el éxito de taquilla "Limitless", que marcó el primer protagónico de Cooper en un largometraje, dirigido por Neil Burger. Cooper también fungió como productor del filme.

Otros créditos de Cooper en cine incluyen:"War Dogs" de Todd Phillips; "Joy" de David O. Russell; "Burnt"; "The Words"; "The A-Team"; "New York I Love You"; "He's Just Not That Into You"; "Hit and Run"; "Yes, Man"; "All About Steve"; "Wedding Crashers"; "Wet Hot American Summer", "Aloha" y "Serena".

Cooper tuvo su debut en Broadway en la primavera de 2006 en la producción de Joe Montello de "Three Days of Rain" junto a Julia Roberts y Paul Rudd. En julio de 2008 se unió al elenco de la obra de Theresa Rebeck aclamada por la crítica, "The Understudy", que se estrenó en el Williamstown Theatre Festival entre elogios y funciones agotadas.

En televisión, Cooper recientemente repitió su papel como Ben en el remake de Netflix "Wet Hot American Summer: First Day of Camp". Otros títulos televisivos incluyen: "Alias", en la que Cooper interpretó a Will Tippin; el drama de F/X, "Nip/Tuck"; la comedia de Fox grabada en una sola cámara "Kitchen Confidential", basada en las vicisitudes del reconocido chef Anthony Bourdain; "Jack & Bobby"; y una aparición como invitado en "Sex and the City".

En 2012, Cooper consiguió un contrato primario de dos años con Warner Bros. por su compañía productora 22nd & Indiana Pictures, bajo la que se produjo "American Sniper". Tres años después, Cooper se asoció con su amigo de años y colaborador, Todd Phillips, y combinaron sus compañías productoras para formar Joint Effortbajo Warner Bros., que ha producido"War Dogs", "Joy"y "Nace Una Estrella". Coopery Phillips están desarrollando "Black Flags"una serie de televisión basada en el libro, Black Flags: The Rise of ISIS, que producirán ejecutivamente.

Nacido en Filadelfia, Cooper se graduó con honores en el programa de inglés en la Universidad Georgetown. Tras mudarse a la Ciudad de Nueva York, obtuvo su maestría en el programa de Bellas Artes en la Actors Studio Drama School.

LADY GAGA (Ally) es una artista e intérprete única en su tipo, ganadora del Grammy y el Golden Globe así como nominada al Premio de la Academia. Ha acumulado la tremenda cantidad de 31 millones de dólares en ventas de su álbum a nivel mundial y 171 millones en ventas de sencillo, lo cual la convirtió en una de las artistas con mayores ventas en la historia. Gaga es también una de las mayores fuerzas vivas dentro de la red social, con más de 60 millones de Me Gusta en Facebook, más de 76 millones seguidores en Twitter y más de 29 millones de seguidores en Instagram. Su quinto álbum de estudio, Joanne, se lanzó en octubre de 2016 y debutó en el #1 de la lista Billboard Top 200, su cuarto álbum consecutivo en el #1, y fue la primera mujer en lograr esto en la década de 2010.

En 2015, Gaga figuró en la quinta entrega de la serie dramática de Ryan Murphy para FX, "American Horror Story: Hotel". Ese papel le valió el Golden Globe en 2016 como Mejor Actriz en una Miniserie o Película para la Televisión.

Gaga encabezó el espectáculo de medio tiempo en la edición 2017 del Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI. Su presentación en solitario de 13 minutos captó a 117.5 millones de televidentes.

En septiembre pasado lanzó su documental, dirigido por Chris Moukarbel, "Lady Gaga: Five Foot Two" por Netflix. Ahora, Gaga estrenará una serie de conciertos en Las Vegas en el Park Theater el viernes 28 de diciembre de 2018. En esta serie de conciertos presentará dos espectáculos únicos: "Lady Gaga Enigma" es una odisea totalmente nueva de sus populares éxitos construida como una experiencia como ninguna otra, mientras que "Lady Gaga Jazz & Piano" presentará versiones elementales de sus éxitos al igual que música del Great American Songbook.

En 2012, Gaga lanzó la fundación Born This Way, organización sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento de los jóvenes, aceptando las diferencias y fomentando la bondad y la valentía. Es también una activista franca, filántropa y solidaria en muchos temas importantes, como derechos LGBT, la concientización sobre VIH/SIDA e inseguridades sobre la imagen corporal propia.

ANDREW DICE CLAY (Lorenzo) fue conocido como el rey de la comedia en los 80 y está orgulloso de ser uno de los comediantes más controversiales y escandalosos de Estados Unidos.

Dice volvió al elogio de la crítica protagonizando junto a Cate Blanchett y Alec Baldwin la cinta de Woody Allen ganadora del Premio de la Academia "Blue Jasmine", trabajando con Martin Scorsese y HBO en "Vinyl", en un papel recurrente de la temporada final de "Entourage" de HBO y en dos temporadas de su serie éxito de Showtime "DICE".

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Dice inició su carrera en 1978, donde audicionó para Pips, un club de comedia local en Sheepshead Bay, Brooklyn, haciendo imitaciones cómicas, y luego fue titular la siguiente semana como Andrew Clay. Cuando lanzó su álbum debut, "DICE", la etiqueta de aviso parental simplemente decía "Advertencia: Este álbum es ofensivo". Durante este tiempo, Dice hizo a un personaje llamado "The Dice Man" que fue ampliamente popular, basado en Buddy Love. Dice poco a poco se convirtió en este personaje de tiempo completo en su acto.

En 1980, Dice se mudó a Los Ángeles, donde fue "adoptado" por Mitzi Shore, dueña del afamado Comedy Store. El trabajo de Dice lo llevó a apariciones en las comedias "M*A*S*H" y "Diff'rent Strokes". Dice luego obtuvo papeles en películas como "Making the Grade" en 1984, "Pretty in Pink" en 1986 y "Casual Sex" en 1988. En 1990, Dice se volvió el primer comediante en agotar el legendario Madison Square Garden dos noches seguidas. Dice también se ganó el título como el único artista "vetado de por vida en MTV".

Creado por Dice junto a Scot Armstrong ("Old School", "The Hangover Part II"), "DICE" de Showtime sigue a Andrew Dice Clay al tratar de vivir su vida atrapado en la piel de "The Diceman". La popular serie de Showtime se adentra en las muchas facetas de Andrew Dice Clay más allá del personaje que una vez agotó el Madison Square Garden, en tanto el comediante desempleado batalla en los suburbios de Las Vegas por ser un amoroso padre, un devoto novio y un apostador profesional que tiene que lidiar con los efectos de su escandalosa clase de fama.

Otros recientes créditos notables de Dice en la televisión incluyen "The Celebrity Apprentice" de NBC, donde está orgulloso de haber sido la primera celebridad echada del programa. También se llevó el primer lugar ganando la serie de competencia de cocina entre celebridades de FOX, "My Kitchen Rules".

Cuando no está frente a la cámara, Dice puede ser visto en persona agotando localidades por todo el país con su gira cómica.

DAVE CHAPPELLE (George "Fideos" Stone) es un comediante de monólogos y actor internacionalmente reconocido cuyo sello personal de ingenio y sus comentarios agudos e irreverentes sobre la sociedad exploran los temas de raza, cultura popular, sexo, drogas, política y fama.

Posiblemente el comediante que ha hecho más giras en su circuito, Chappelle ha realizado más de 1500 conciertos en los últimos cuatro años, con entradas agotadas en minutos a partir de su anuncio. En 2017 celebró 30 años de comedia con el lanzamiento de no dos sino cuatro muy esperados especiales en Netflix. Los primeros dos especiales, "The Age of Spin" y "Deep in the Heart of Texas", se lanzaron en marzo. También recibió un premio Emmy por su episodio debut en "Saturday Night Live", en el cual su memorable y panorámico monólogo fue el desahogo cómico que su país necesitaba luego de la elección presidencial de 2016, la cual representó la gran división racial de esa nación. Cerró el año con el lanzamiento de los últimos dos especiales de sus monólogos cómicos, "Equanimity" y "The Bird Revelations", en la víspera de Año Nuevo. En 2018, Chappelle recibió el premio Gira Cómica del Año por parte de Pollstar así como un Grammy por Mejor Álbum de Comedia por su disco doble, The Age of Spin y Deep in the Heart of Texas, lanzado en vinilo.

Chappelle fue la mente maestra detrás del éxito de comedia "The Chappelle Show", uno de los programas más aclamados por la crítica en Comedy Central. El programa ganó tres nominaciones al Emmy y fue uno de los más vendidos de la historia en DVD. Entre sus créditos cinematográficos se encuentran "Chi-Raq" de Spike Lee, "Undercover Brother", "Screwed", "Blue Streak", "200 Cigarettes", "You've Got Mail", "Woo", "Half Baked", "The Real Blonde", "Con Air", "Joe's Apartment", "The Nutty Professor", "Getting In", "Undercover Blues" y "Robin Hood: Men in Tights".

SAM ELLIOTT (Bobby) tiene una icónica carrera que comenzó con un pequeño papel en la cinta clásica "Butch Cassidy and the Sundance Kid". Subió al estrellato interpretando el papel principal en el clásico de culto "Lifeguard" y desde entonces ha creado una carrera con muchos papeles memorables e icónicos en cine y televisión.

El próximo trabajo fílmico de Elliott incluye "The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot", dirigida por Robert Krzykowski y con John Sayles como productor ejecutivo. En televisión, Elliott actualmente protagoniza junto a Ashton Kutcher la exitosa comedia de Netflix, "The Ranch", que está a punto de comenzar la producción de su cuarta temporada.

Recientemente, Elliott recibió halagos por su protagónico en "The Hero" de Brett Haley, junto a Laura Prepon y Nick Offerman, su segunda cinta con Haley, tras "I'll See You in My Dreams". Otros notables créditos cinematográficos incluyen "Mask", "Fatal Beauty", "Road House", "Rush", "Gettysburg", "Tombstone", "The Big Lebowski", "The Hi-Lo Country", "The Contender", "We Were Soldiers", "Off the Map", "Hulk", "Thank You for Smoking", "Barnyard", "Ghost Rider", "The Golden Compass", "Up in the Air", "Did You Hear About the Morgans?", "Marmaduke", "The Company You Keep", "Draft Day", "Digging for Fire", "Grandma", "The Good Dinosaur" y "Rock Dog".

Los créditos en televisión de Elliott incluyen un papel recurrente en la exitosa serie de FX, "Justified", por la que ganó un Critics' Choice Award en 2015, "Grace and Frankie" de Netflix y la comedia de NBC "Parks and Recreation". Fue nominado a un Emmy y un Globo de Oro por su papel en la miniserie de 1995 de CBS, "Buffalo Girls". Sus otros créditos televisivos incluyen "Avenger", "You Know My Name", "Conagher" -por el que fue nominado a un Globo de Oro- y "The Quick and the Dead". En 2013 fue nominado a un Premio Emmy por Actuación de Voz en Off Sobresaliente por su trabajo en la popular serie de Cartoon Network, "Robot Chicken".

ANTHONY RAMOS (Ramon) es un músico y actor ganador de los premios Grammy y Tony, mejor conocido por inaugurar el papel doble de John Laurens y Philip Hamilton en el exitoso musical de Broadway aclamado por la crítica, "Hamilton".

Ramos se ha ganado elogios por su papel como Manny en la galardonada cinta de Reinaldo Marcus Green, "Monsters and Men", que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2018, ganando el Premio Especial del Jurado. El filme se estrenará públicamente el 28 de septiembre de 2018.

En televisión, Ramos está actualmente en la producción de la temporada dos de la serie original de Netflix, "She's Gotta Have It", una adaptación contemporánea del filme debut de Spike Lee en 1985 del mismo título. Ramos retoma su protagónico como Mars Blackmon, interpretado en la cinta por el mismo Lee. La serie de diez episodios se estrenó internacionalmente en Netflix en noviembre de 2017, aclamada por la crítica.

Ramos también apareció en un papel recurrente en el relanzamiento de la serie de NBC, "Will & Grace". Próximamente, Ramos tiene un papel de reparto en la cinta "Godzilla: King of the Monsters", a estrenarse el 31 de mayo de 2019, así como el papel principal del filme independiente de Ed Burns, "Summertime".

Sus otros créditos incluyen "White Girl" de Elizabeth Woods, que se estrenó en Sundance en 2016 y fue lanzada por Netflix, y el filme de Geremy Jasper, "Patti Cake$", que fue nombrado uno de los Diez Mejores Filmes Independientes del National Board of Review en 2017.

Como músico, Ramos realizó su debut en solitario con el lanzamiento de Freedom EP, una colección de futuros himnos del soul pop inspirados por la elección presidencial del 2016 y el clima actual en el mundo. El EP completo de música original fue lanzado el 20 de enero de 2018, un año después de la ceremonia de investidura presidencial. Ramos también co-escribió y canta tres canciones originales incluidas en la primera temporada de "She's Gotta Have It".

Ramos es originario de Bushwick, Nueva York, y es egresado de la American Musical and Dramatic Academy.

RAFI GAVRON (Rez Gavron) es un actor británico que ganó considerable atención por su revolucionaria interpretación en el papel principal de Miro en el filme "Breaking and Entering". Su actuación le valió una nominación al British Independent Film Award 2006 como Debutante Más Prometedor en la Pantalla, así como una nominación al Times South Bank Breakthrough Award 2006 como Nuevo Rostro Más Emocionante del 2006. Dirigida por Anthony Minghella, "Breaking and Entering" también cuenta con Jude Law, Juliette Binoche y Robin Wright.

Gavron actuó junto a Michael Cera en la comedia "Nick and Norah's Infinite Playlist". También tuvo uno de los papeles principales en el filme de fantasía familiar "Inkheart", dirigida por Iain Softley y co-protagonizada por Brendan Fraser, Paul Bettany y Helen Mirren. Protagonizó "The Cold Light of Day", con Henry Cavill y Bruce Willis, y la película "Snitch", junto a Dwayne Johnson, para el director Ric Roman Waugh.

Los créditos televisivos de Gavron incluyen un arco de tres episodios en la serie de HBO, "Rome", así como la serie aclamada por la crítica de NBC, "Parenthood" y "24" de Fox junto a Kiefer Sutherland.

Se le vio últimamente en la película del Festival de Sundance "The Land" con Erykah Badu y Michael Kenneth Williams para el director Steven Caple Jr.

El próximo año, Gavron será visto protagonizando la serie limitada de George Clooney de la Segunda Guerra Mundial "Catch-22" para Hulu, junto a Kyle Chandler, Hugh Laurie y Christopher Abbot. Su próximo trabajo en televisión incluye papeles recurrentes en la serie de Amazon "Homecoming", producida y protagonizada por Julia Roberts, Bobby Cannavale y Shea Whigham, y la serie de Starz "Counterpart" junto a J.K. Simmons.

LUKAS NELSON & PROMISE OF THE REAL (Guitarrista/Banda de Jack) Criado en una familia musical, Lukas Nelson aprendió pronto que la verdadera originalidad se gana difícilmente. Bendecido con habilidad musical impartida por su padre, la leyenda de la música country, Willie Nelson, está claro que los dones de Lukas han sido pulidos con una particular devoción al arte y una profunda apreciación por el sacrificio que requiere la vida artística.

Desde que formó Promise of the Real hace 10 años, el cantante/compositor/guitarrista de 29 años y su banda han tocado cientos de espectáculos, incluyendo grandes festivales y se han hecho de devotos y siempre crecientes seguidores. En 2014, el destinó llamó cuando Neil Young reclutó a Promise of the Real para ser su banda de gira y estudio. Se han presentado con Young alrededor del mundo y colaboraron en sus más recientes álbumes, y la leyenda del rock ha sido mentor de los agradecidos jóvenes músicos desde entonces.

Aun así, con un montón de invaluable experiencia, nada predijo el salto artístico de Lukas Nelson & Promise of the Real, un cautivante, profundamente conmovedor y eternamente gratificante trabajo que fue lanzado por Fantasy Records en el verano del 2017.

Grabado en The Village Studios en el Oeste de Los Ángeles,Lukas Nelson & Promise of the Real fue producido por John Alagia (Dave Matthews Band, John Mayer) y cuenta con la potente alineación de POTR: Tato Melgar (percusión), Anthony LoGerfo (batería), Corey McCormick (bajo, vocales) y Jesse Siebenberg (steel guitars, orgáno Farfisa, vocales). Stefani Germanotta (Lady Gaga) añadió su voz característica a las impactantes canciones "Carolina" y "Find Yourself", mientras que Jess Wolfe y Holly Laessig del grupo indie-pop Lucios, con base en Brooklyn, brindaron coros en cinco de las 12 canciones, evocando las estáticas armonías góspel de Exile on Main St.

Centrado y seguro de sí mismo, el álbum incluye 12 originales de Nelson que se empatan con su linaje, así como con tíos sustitutos como Kris Kristofferson, Waylon Jennings, J.J. Cale, The Band, Clapton-era Delaney & Bonnie y, por supuesto, su mentor Neil Young. Una obra inspirada en el cósmico country soul,Lukas Nelson & Promise of the Real es el sonido de la música de Estados Unidos renacida, sin duda a ser uno de los discos más particulares y esenciales del año.

ACERCA DE LOS CINEASTAS

BRADLEY COOPER (Director/Guion/Productor/Jack). Ver: ACERCA DEL ELENCO

El ganador del Premio de la Academia ERIC ROTH (Guion) estudió en la Universidad de California en Santa Barbara, así como en la Universidad de Columbia y en la UCLA, donde ganó el prestigioso reconocimiento Samuel Goldwyn por su trabajo como escritor en 1970. Su primer guion en ser producido fue "The Nickel Ride", cinta de Robert Mulligan estrenada en el Festival de Cine de Cannes de 1975.

Entre las cintas que Roth ha escrito destacan "The Drowning Pool" con Paul Newman; "Suspect" con Cher y Dennis Quaid; "Mr. Jones" con Richard Gere y dirigida por Mike Figgis; así como "Rhapsody in August", dirigida por el legendario Akira Kurosawa. Escribió "Forrest Gump", filme ganador del Premio de la Academia en la categoría de Mejor Película, por el cual él también obtuvo el Oscar, así como el reconocimiento del Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) al Mejor Guion Adaptado. Se encargó de escribir "The Horse Whisperer", dirigida por Robert Redford; y de "The Insider", cinta nominada al Premio de la Academia como Mejor Película, con Al Pacino y Russell Crowe bajo la dirección de Michael Mann, por la cual Roth recibió una nominación al Premio de la Academia, al Golden Globe, y al Premio del WGA, además de ganar el reconocimiento Humanitas. También escribió "Ali", dirigida por Michael Mann y estelarizada por Will Smith. Obtuvo otra nominación al Premio de la Academia en 2005 como coguionista de "Munich", cinta dirigida por Steven Spielberg que también fue nominada a Mejor Película; y también es el autor de "The Good Shepherd", protagonizada por Matt Damon, Angelina Jolie y Robert De Niro, quien dirigió la cinta.

Roth recibió una nominación al Premio del WGA, al Critics Choice Award, al BAFTA y, por cuarta ocasión, al Premio de la Academia por la cinta nominada a Mejor Película "The Curious Case of Benjamin Button", dirigida por David Fincher y estelarizada por Brad Pitt y Cate Blanchett, así como al reconocimiento del National Board of Review en la categoría de Mejor Guion Adaptado. También escribió "Extremely Loud and Incredibly Close", la cual también estuvo nominada al Premio de la Academia como Mejor Película y al Critics' Choice Award como Mejor Guion Adaptado.

Roth recientemente terminó de adaptar la novela de Frank Herbert, "Dune", cinta que dirigirá Denis Villeneuve. También terminó el guion de la próxima película de Leonardo DiCaprio, "Killers of the Flower Moon", que dirigirá Martin Scorsese.

Roth obtuvo el prestigioso reconocimiento Laurel en 2012, premio a la trayectoria que otorga la división oeste del WGA.

En televisión, el señor Roth ha fungido como productor ejecutivo de "House of Cards", producción de Netflix nominada al Emmy como Mejor Serie Dramática en cinco ocasiones, "Berlin Station" (Epix) y la miniserie de TNT nominada al Emmy en 2018, "The Alienist".

Su hija, Vanessa Roth, ganó el Premio de la Academia en 2007 por el corto documental "Freeheld". Roth vive en Los Ángeles con su esposa, Debra Greenfield, abogada y profesora de Genética y Derecho en la UCLA. Tiene siete hijos y seis nietos.

WILL FETTERS (Guion) estudiaba Ciencias Políticas y Finanzas en la Universidad de Delaware en 2003, con toda la intención de a asistir a la Facultad de Derecho y convertirse en abogado, cuando un malentendido con la policía local se convirtió en una idea para un filme. Terminó la escuela, compró un manual para escribir guiones, lo leyó y empezó a escribir. El malentendido legal con el tiempo inspiraría el relato base de su primer guion original, "Memoirs", el cual se convirtió en el filme "Remember Me", estelarizado por Robert Pattinson y Chris Cooper. Luego adaptó dos novelas de Nicholas Sparks al cine: "The Lucky One", protagonizada por Zac Efron y Taylor Schilling, y "The Best of Me", con Michelle Monaghan y James Marsden en los papeles estelares.

Posteriormente, Fetters adaptó las memorias de Norman Ollestad, Crazy for the Storm. Más recientemente, terminó "The More They Believe", un guion original basado en la historia verdadera del tiroteo policial que le quitó la vida a Laquan McDonald en Chicago. También funge como productor de este proyecto.

Fetters vive en Los Ángeles con su esposa, Amanda, y sus tres hijos. Actualmente, no tiene planes de estudiar Derecho.

BILL GERBER (Productor) lleva 30 años trabajando en la industria del cine en varios puestos, incluyendo el del presidente de Producción en Warner Bros. Pictures y el de productor de filmes como "Gran Torino", "A Very Long Engagement", "Grudge Match", y "The Dukes of Hazzard". Ha colaborado en docenas de películas, incluyendo: "Unforgiven", "LA Confidential", "JFK", "Heat", "You've Got Mail", "James Dean", "The Perfect Storm", "Three Kings", y la franquicia de "Harry Potter". El próximo proyecto de Gerber es "What's My Name", un documental de HBO sobre Muhammad Ali, dirigido por Antoine Fuqua y producido en asociación con LeBron James.

Antes de unirse a Warner Bros., Gerber fue socio de Lookout Management, una prestigiosa compañía de representación artística que a lo largo de los años ha trabajado con artistas clásicos como Neil Young, Joni Mitchell, Tom Petty, The Cars y Devo.

Después de cursar la secundaria en Beverly Hills, estudió Música y Ciencias Ambientales en la Universidad de California. Es miembro del consejo de la Environmental Media Association, de la primaria Center for Early Education y del comité organizador de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Es padre de tres niñas y ha completado el evento Ironman. Gerber también es consejero de Events.com, Oxigen Water, Dreamscape Immersive, Inc. y Speaker Studios.

JON PETERS (Productor) irrumpió en la producción tras establecerse como uno de los mejores estilistas de Hollywood con cuatro salones y una clientela exclusiva. Gracias a dichos salones, ya era millonario cuando lo contrataron para encargarse del peinado de Barbra Streisand en la siguiente cinta que estrenaría. La pareja formó una alianza personal y profesional, y él se dedicó a la industria del entretenimiento.

Warren Beatty interpretó a esta leyenda de Hollywood en el largometraje "Shampoo", pero el filme no logró capturar toda la intensidad con la que el estilista ascendió de novio de Barbra Streisand a director de Sony Pictures. Peters dirigió la carrera de Streisand en sus primeros años y produjo una serie de álbumes exitosos. Más adelante, produjo su primer largometraje, "Nace Una Estrella", en 1976. Como todo proyecto en el que interviene, el filme fue un éxito comercial que reunió más de 100 millones de dólares en la taquilla nacional, además de obtener cuatro nominaciones al Oscar.

Enseguida, Peters llevó el thriller sobrenatural de Faye Dunaway "Eyes of Laura Mars" a la gran pantalla. Acrecentó su éxito con "The Main Event" y "Caddyshack". Después, Peters fundó una de las productoras más célebres de la década de 1980, la Guber-Peters Company, en asociación con su colega Peter Guber. Este equipo nos dio una serie de filmes comercialmente exitosos y aclamados por la crítica, incluyendo "An American Werewolf in London", "Flashdance" y "The Color Purple".

En 1983, Peters aseguró un acuerdo de producción con Warner Bros., y supervisó varios éxitos que culminaron a finales de los 80 con el Oscar a la Mejor Película obtenido por "Rain Man" y la gran recaudación en taquilla de "Batman". En diciembre de 1987, Guber-Peters entró a la Bolsa de Valores, al fusionarse con Barris Industries. Esta fusión le dio los derechos de programas de concursos como "The Gong Show" y "The Dating Game", los cuales fortalecieron aún más el legendario estatus de Peters.

En 1988, Guber-Peters encabezó la adquisición de Columbia Pictures, por la cual Sony pagó 3400 millones de dólares. Ambos dirigieron el estudio durante varios años. Peters siguió produciendo éxitos y ganando renombre con películas como "Batman Returns", "This Boy's Life", "With Honors", "Money Train", "The Wild Wild West", "Ali" y "Superman Returns". Los ingresos combinados del productor superan los 7000 millones de dólares en todo el mundo y siguen en aumento, gracias a numerosos proyectos de televisión y largometrajes próximos a estrenarse, incluyendo "Africa", "Private Dancer" y "Caddyshack 2".

Los filmes de Peters han recibido más de 200 nominaciones, además de ganar varios premios Oscar y Grammy. En 2007, honraron sus increíbles contribuciones a la industria cinematográfica con una estrella en el Paseo de la Fama del Hollywood Boulevard. Participa activamente en numerosas organizaciones benéficas, entre las cuales destacan: The Aids Project Los Angeles, The Christopher Reeve Foundation, Sheriff's Youth Foundation, Life Rolls On Foundation, My Friend's Place e incontables beneficencias para la juventud. Peters ha aparecido en "The Barbara Walters Special" y muchos otros medios. Es el orgulloso padre de cinco hijos: Christopher, Caleigh, Jordan, Skye y Kendyl. Actualmente vive en Los Ángeles con su hija de 20 años, Kendyl.

TODD PHILLIPS (Productor) inició su carrera como documentalista mientras seguía estudiando Cine en la Universidad de Nueva York. Debutó como guionista y director de largometrajes en el 2000 con la comedia clásica de culto "Road Trip", y desde entonces se ha convertido en una de las grandes fuerzas de la comedia como guionista, director y productor. Phillips obtuvo una nominación al Premio de la Academia en la categoría de Mejor Guion Adaptado por su trabajo en "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" en 2006.

"War Dogs" fue el primer filme que Phillips produjo con Bradley Cooper a través de su compañía Joint Effort, la cual fundaron en 2014.

En 2009, Phillips dirigió la comedia taquillera "The Hangover", estelarizada por Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis, la cual ganó el Golden Globe a la Mejor Película de Comedia o Musical. Enseguida escribió y dirigió las secuelas "The Hangover Part II", en 2011, y "The Hangover Part III", en 2013. En conjunto, la trilogía reunió más de 1400 millones de dólares en todo el mundo. Phillips produjo los tres filmes bajo el sello Green Hat Productions, compañía que fundó en 2008.

En 2004, Phillips escribió y dirigió el éxito en taquilla "Starsky & Hutch", protagonizado por Ben Stiller y Owen Wilson. Ha escrito, dirigido y producido comedias de culto como "Old School", con Luke Wilson, Will Ferrell y Vince Vaughn en los papeles principales; "School for Scoundrels"; y "Due Date", estelarizada por Robert Downey Jr. y Galifianakis. También fungió como productor de la extravagante comedia negra "Project X".

Cuando comenzó su carrera como documentalista, Phillips tomó como inspiración el humor de la realidad cotidiana y la creencia de que la verdad es a menudo más extraña que la ficción. En 1993, cuando aún estudiaba Cine en la Universidad de Nueva York, Phillips hizo "Hated: GG Allin and the Murder Junkies", cinta que retrata las repulsivas excentricidades de la estrella del punk extremo GG Allin, convirtiéndose al instante en una sensación de la cultura alternativa. Se estrenó en cines en 1994 y se convirtió en el filme estudiantil con más éxito en taquilla de su época. Phillips rodó "Frat House" en 1998, un documental que produjo y dirigió para la serie de HBO "America Undercover". El filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 1998 y ganó el Premio del Jurado en la categoría de Largometraje Documental. Al revelar sin tapujos la vida en las fraternidades, dio pie a una controversia pública, por lo que HBO prefirió archivar el filme. En 2000, Phillips produjo y dirigió su tercer documental: "Bittersweet Motel", el cual se centró en el fenómeno musical de culto Phish.

LYNETTE HOWELL TAYLOR (Productora), nacida en el Reino Unido, es la fundadora de 51 Entertainment, una compañía productora multiplataformas cuya fuerza motora son los cineastas. Actualmente produce "Wander Darkley", escrita y dirigida por Tara Miele y protagonizada por Sienna Miller y Diego Luna.

Howell Taylor produjo "Captain Fantastic", escrita y dirigida por Matt Ross y estelarizada por el nominado al Premio de la Academia Viggo Mortensen. El filme obtuvo varios premios en todo el mundo, incluyendo el reconocimiento a Mejor Director en Cannes en la sección Un Certain Regard. También está produciendo la adaptación al cine de la novela de Tom Sweterlitsch "Tomorrow and Tomorrow", bajo la dirección de Matt Ross y con actuaciones de Mark Gordon y Guymon Casady. Previamente, produjo la cinta de Ross "28 Hotel Rooms", la cual debutó en Sundance y se estrenó en cines en 2012.

Más recientemente, Howell Taylor produjo el debut de Brie Larson como directora, "Unicorn Store". También produjo "The Accountant", dirigida por Gavin O'Connor y protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia Ben Affleck y J.K. Simmons. Entre sus otras películas destacan la galardonada "Big Eyes", dirigida por Tim Burton; "Half Nelson", cinta dirigida por Ryan Fleck que obtuvo una nominación al Oscar; "The Place Beyond the Pines" y la nominada al Premio de la Academia "Blue Valentine", ambas del director Derek Cianfrance; "Alex of Venice"; "Terri"; "On the Ice"; Stephanie Daley"; "Kristy"; "The Passage"; "Phoebe in Wonderland"; "The Greatest"; "An Invisible Sign"; "Shark Night 3D"; "Levitated Mass"; "The Space Between"; y varios episodios de la galardonada serie documental de ESPN "30 FOR 30".

RAVI MEHTA (Productor Ejecutivo) es todo un veterano tras 22 años trabajando en estudios. Se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de Producción Física y del área de Finanzas de Producción Física de Warner Bros. en la primavera de 2015. Como vicepresidente ejecutivo de Producción Física, Mehta estuvo a cargo de una variedad de películas, incluyendo el éxito en taquilla aclamado por la crítica "American Sniper". Recientemente supervisó dos filmes de Ben Affleck: "Live By Night" y "The Accountant".

Además de trabajar como vicepresidente ejecutivo, Mehta ha producido filmes para el estudio desde 2007, entre los cuales se encuentran "Unforgettable", de Denise Di Novi, y "CHIPS", protagonizada por Michael Peña y Dax Shepard. Antes de eso, Mehta fue productor de películas como "Get Hard", "Grudge Match" y "The Lucky One". Actualmente encabeza otra producción que se estrenará pronto dirigida por Gavin O'Connor y estelarizada por Ben Affleck.

Antes de asumir su puesto actual, Mehta obtuvo en 2004 un ascenso a Jefe de Producción Física de la recientemente formada Warner Independent Productions, una división que buscaba hacer filmes de bajo costo con un concepto claro. Dichos créditos incluyen "Everything is Illuminated", "Infamous" y "The Astronaut Farmer".

BASIL IWANYK (Productor Ejecutivo) es el fundador y propietario de Thunder Road Pictures, compañía que fundó en 2004. Recientemente se estrenó en cines su thriller de acción "Sicario: Day of the Soldado", estelarizada por Benicio del Toro y Josh Brolin, quienes retoman sus papeles de la cinta de 2015 "Sicario".

Entre los próximos créditos de la compañía destacan "The Current War", un filme estadounidense de corte histórico y biográfico protagonizado por Benedict Cumberbatch y Michael Shannon; "Hotel Mumbai", con Dev Patel y Armie Hammer en los papeles estelares; "Hood", una reinterpretación descarnada de la leyenda clásica de Robin Hood, con Taron Egerton en el rol homónimo; el thriller de acción "Three Seconds", estelarizado por Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common y Clive Owen; así como "A Private War", con Pike y Jamie Dornan bajo la dirección de Matthew Heineman.

Thunder Road produce actualmente la tercera entrega de la popular franquicia "John Wick", protagonizada por Keanu Reeves. Entre sus filmes anteriores se encuentran las cintas de acción "John Wick: Chapter 2" y "John Wick", éxitos en taquilla y entre la crítica estelarizados por Keanu Reeves; la cinta nominada al Oscar "Sicario"; el aclamado drama "The Town", dirigido por Ben Affleck; la épica de acción y aventuras "Clash of the Titans" y su secuela, "Wrath of the Titans"; tres entregas de "The Expendables"; "Brooklyn's Finest"' y "We Are Marshall".

NIIJA KUYKENDALL (Productora Ejecutiva) es vicepresidente sénior de Producción en Warner Bros. Pictures. Actualmente trabaja en la preproducción del filme "Just Mercy", estelarizado por Michael B. Jordan, y en la posproducción de "Godzilla: King of the Monsters".

Como parte del equipo de Warner Bros., Kuykendall ha trabajado en películas como "Tomb Raider", estelarizada por Alicia Vikander; "IT", basada en la novela de Stephen King; "Kong: Skull Island"; "King Arthur: Legend of the Sword" de Guy Ritchie; "Everything, Everything"; "Magic Mike XXL"; "The LEGO Movie"; "Edge of Tomorrow"; "Argo"; y "Contagion".

Kuykendall fue incluida en la lista de Nuevos Líderes de Hollywood de la revistaVariety, además de destacar como una de las 35 Mujeres Menores de 35 en Hollywood, según Glamour Magazine, y ser una de las 13 Figuras Poderosas en Hollywood, de acuerdo conEssence Magazine. Participa en el Consejo de Time's Up Entertainment y de la Emma Bowen Foundation en favor de los Intereses Multiculturales en los Medios, además de ser miembro de la División Ejecutiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Se graduó de la Universidad Brown.

SUE KROLL (Productora Ejecutiva) es líder en la industria del entretenimiento, productora y fundadora de Kroll & Co Entertainment. A lo largo de tres décadas de carrera, Kroll ha forjado una reputación sobresaliente por su integridad, pasión, instinto creativo y liderazgo visionario.

Como productora, Kroll actualmente tiene proyectos en varias etapas de desarrollo, incluyendo la película de Cathy Yan "Birds of Prey" sobre Harley Quinn, personaje de DC interpretado por Margot Robbie, quien comparte el crédito de productora con Bryan Unkeless; el thriller de acción y ciencia ficción "Nemesis", coproducido por Ridley Scott y Jules Daly; el drama para adultos jóvenes "The Selection", al lado de los productores Denise Di Novi y Pouya Shahbazian; una comedia sin título protagonizada por Sandra Bullock, quien hará equipo como productora con Michael Bostick; así como el thriller de acción "The Six Billion Dollar Man", cuya producción comenzará pronto y contará con Mark Wahlberg en el papel estelar y dentro del grupo de productores, junto a Stephen Levinson, Bill Gerber, Scott Faye, y Karen Lauder.

También es productora ejecutiva de varios filmes próximos a estrenarse, incluyendo "The Goldfinch", basado en la novela de Donna Tartt que ganó el Premio Pulitzer, y que contará con Ansel Elgort y Nicole Kidman como protagonistas, bajo la dirección de John Crowley; "Motherless Brooklyn" de Edward Norton, cinta inspirada en el libro de Jonathan Lethem y estelarizada por el mismo Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Willem Dafoe y Alec Baldwin; así como la película de acción y aventura de DC "Blackhawk", que Steven Spielberg producirá y dirigirá.

Antes de fundar Kroll & Co. Entertainment, Kroll fue presidente de Marketing y Distribución Mundial en Warner Bros. Pictures. Como directora de marketing, encabezó la creación e implementación estratégica de campañas para los estrenos del estudio, y en su papel de distribuidora supervisó la elección de fechas y planes de lanzamiento de todos los filmes de Warner Bros. en el mercado global. Kroll colaboró de cerca con los equipos creativos de Warner Bros. Pictures y New Line Cinema en el desarrollo estratégico de una pizarra de producción diversificada, basada en el legado del estudio y su impresionante historial de éxitos, además de lanzar algunas de las cintas y franquicias más populares y aclamadas en la historia del cine.

A lo largo de su carrera, Kroll ha trabajado con algunos de los directores más respetados y consolidados de la industria, incluyendo Ben Affleck, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Clint Eastwood, Peter Jackson, Patty Jenkins, Nancy Meyers, George Miller, Christopher Nolan, Todd Phillips, Zack Snyder, Steven Spielberg, Lana y Lilly Wachowski, David Yates y Robert Zemeckis.

Bajo el liderazgo de Kroll, Warner Bros. obtuvo un Premio de la Academia en la categoría de Mejor Película por "Argo", así como el Oscar al Mejor Largometraje Animado por "Happy Feet", además de numerosas nominaciones al Premio de la Academia a la Mejor Película por "Dunkirk", "Mad Max: Fury Road", "American Sniper", "Gravity", "The Blind Side", "Her", "Inception", "Extremely Loud & Incredibly Close" y "Letters from Iwo Jima".

Kroll es miembro del Consejo de Directores de Film Independent, la organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que produce los Spirit Awards y el Festival de Cine de Los Ángeles. También participa en el Consejo de la American Cinematheque, organización que le otorgó el reconocimiento Sid Grauman en 2016 por su contribución a la cinematografía. En 2015, fue homenajeada con el Premio Tao Arte en el Festival de Cine de Taormina y el Tiffany/Bruce Paltrow Mentoring Award, reconocimiento otorgado por el grupo Women in Film. También recibió el prestigioso premio Sherry Lansing de la organización Big Brothers Big Sisters of Los Angeles en 2009.

La carrera de Kroll comenzó en televisión, donde obtuvo ascensos en varias divisiones de Viacom y posteriormente en Turner Network Television (TNT), trabajando en Nueva York, Atlanta y Londres, antes de unirse a Warner Bros. en 1994.

MICHAEL RAPINO (Productor Ejecutivo) ha fungido como presidente y director ejecutivo de Live Nation Entertainment desde 2005. Rapino encabezó la transformación de Live Nation en la marca número uno de música en vivo del mundo, con presencia en más de 40 países e ingresos anuales que superan los 10,000 millones de dólares.

Conformada por tres divisiones líderes en el mercado-Ticketmaster, Live Nation Concerts, Live Nation Media & Sponsorship-Live Nation expide anualmente casi 500 millones de entradas, promueve más de 29,000 eventos, se asocia con más de 900 patrocinadores y maneja la carrera de más de 500 artistas. Sus sitios de comercio electrónico cuentan con un promedio 80 millones de usuarios al mes.

HEATHER PARRY (Productora Ejecutiva) es presidente de Producción, Cine y Televisión de Live Nation Productions, división de Live Nation encargada de dichas industrias. Desde el lanzamiento de esta rama en 2016, ha dirigido la producción de cuatro innovadores documentales centrados en la música: "Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)",el cual debutó en HBO y recibió dos nominaciones a los Critics' Choice Documentary Awards, una de las cuales fue en la categoría de Mejor Documental; "Can't Stop Won't Stop: A Bad Boy Story", que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2017 antes de estar disponible exclusivamente en Apple, donde encabezó la lista de documentales populares en iTunes en todo el mundo, y llevarse el Hollywood Documentary Award en los Hollywood Film Awards de 2017; "Gaga: Five Foot Two", filme estrenado en el Festival de Cine de Toronto en 2017 antes de llegar a más de 190 países gracias a Netflix y ganar el premio al Mejor Documental sobre Música en los MTV Movie and TV Awards de 2018, así como el Mejor Filme sobre Música en los Premios NME de 2018; y "Believer", lanzado por HBO en junio de 2018 y que también fue parte de la selección oficial de Sundance de ese año, donde quedó en segundo lugar en la categoría de Favorito del Festival de entre 123 filmes proyectados.

El primer largometraje de Live Nation Productions basado en un guion, "The After Party", estelarizado por Wiz Khalifa, French Montana, Kyle Harvey (mejor conocido como el artista Kyle) y Teyana Taylor, se estrenó por Netflix el 24 de agosto de 2018.

Antes de trabajar en Live Nation, Parry fungió como Directora de Producción Fílmica durante más de una década en la compañía de Adam Sandler Happy Madison Productions, supervisando éxitos taquilleros como "The House Bunny", "Just Go with It" y "Pixels". Además, Parry fue Jefa de Noticias de la Costa Oeste en MTV News, y se convirtió en productora de MTV Films, donde trabajó con algunos de los artistas más cotizados del mundo durante sus 12 años en dicha compañía.

Parry es miembro del Sindicato de Productores de América (PGA, por sus siglas en inglés), la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, así como de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

MATTHEW LIBATIQUE (Director de Fotografía) obtuvo el Independent Spirit Award por su trabajo en la cinta de Darren Aronofsky "Black Swan" en 2010, así como numerosos reconocimientos de la crítica y una nominación al Premio de la Academia, al BAFTA, al galardón que otorga la American Society of Cinematographers, entre otros. Ha fotografiado muchos otros filmes del mismo director, como "The Fountain", "Requiem for a Dream" -por el que también ganó el Independent Spirit Award- "Pi", "Noah" y "Mother!".

es un director de fotografía nominado al Premio de la Academia que ha forjado una carrera única durante las últimas dos décadas. Inició con la meta de ser cinefotógrafo de videos musicales porque le atraía el potencial de la manipulación electrónica de imágenes, pero pronto empezó a crear imágenes audaces e innovadoras de mayor formato.

Libatique tiene una larga relación profesional con el director Darren Aronofsky, para quien este cinefotógrafo logró un temprano éxito con "Pi", un inquietante retrato filmado en blanco y negro de 16mm. Libatique extendió la emulsión fílmica a sus límites y más allá a fin de retratar una mente, inestable y en deterioro, obsesionada con los números. "Pi" ganó el Premio a la Dirección en el Sundance Film Festival, y Libatique recibió una nominación al premio Independent Spirit por su trabajo. A partir de ahí, la carrera de Libatique en el largometraje tomó impulso.

Otras colaboraciones de Libatique con Aronofsky incluyen "Requiem for a Dream", por la que Libatique ganó el premio Independent Spirit por Mejor Cinefotografía", "The Fountain", "Noah", "Black Swan" y, más recientemente, "Mother!". "Black Swan" dio a Libatique su primera nominación al Premio de la Academia, así como nominaciones al BAFTA y en la American Society of Cinematographers. Obtuvo premios tanto de la asociación New York Film Critics como de Los Angeles Film Critics, así como el premio Independent Spirit en cinefotografía por la misma película.

Libatique colabora continuamente con varios directores, como Spike Lee, para quien hizo la fotografía de "Chi-Raq", "Miracle at St. Anna", "She Hate Me" e "Inside Man"; Joel Schumacher con "Tigerland"y Phone Booth; y Jon Favreau con "Iron Man", "Iron Man 2" y "Cowboys & Aliens".

Otros de sus créditos fílmicos incluyen "Venom"para Ruben Fleischer, "Straight Outta Compton" para F. Gary Gray, "Gothika" para Mathieu Kassovitz, "Everything Is Illuminated" para Liev Schreiber, "My Own Love Song" para Olivier Dahan y "Ruby Sparks" para los directores Jonathan Dayton y Valerie Faris. "Nace Una Estrella" es su primera colaboración con el director Bradley Cooper.

Libatique ha colaborado frecuentemente con otros directores notables, entre los cuales destacan Jon Favreau en "Iron Man", "Iron Man 2" y "Cowboys & Aliens"; Joel Schumacher en "Tigerland", "Phone Booth" y "The Number 23"; así como Spike Lee en "She Hate Me", "Inside Man", "Miracle at St. Anna", "Passing Strange" y "Chi-Raq". Entre sus muchos otros filmes se encuentran "Straight Outta Compton" de F. Gary Gray, "Money Monster" de Jodie Foster, y "Abandon" de Stephen Gaghan. Su próxima participación en un largometraje será "Venom" dirigida por Ruben Fleischer.

Libatique estudió en el prestigioso American Film Institute, donde obtuvo un MFA en cinefotografía. Ha sido cinefotógrafo para artistas como The Cure, Usher, Death in Vegas, Erykah Badu, Incubus, Tupac Shakur, Moby, Snoop Dogg, Jay-Z y The Fray. Libatique obtuvo un premio de la Music Video Production Association por Mejor Fotografía en 2002 por "Mad Season" de Matchbox Twenty, y en 2013 por "Suit and Tie" de Justin Timberlake. En comerciales y videos musicales, ha unido fuerzas con talentosos directores como David Fincher, Stacey Wall, Floria Sigismondi, Dante Ariola, Brian Beletic, Phil Harder, Terry Richardson, Mark Pellington, Traktor, Kinka Usher, Style War y Noam Murro.

KAREN MURPHY (Diseñadora de Producción) empezó su carrera como diseñadora y directora de arte en filmes de cineastas como Michael Apted, Marc Forster, Lana y Lilly Wachowski, Gavin Hood y Alex Proyas. Desde hace mucho tiempo, es una colaboradora creativa clave para Catherine Martin, con quien trabajó en los filmes de Baz Lurhmann "Moulin Rouge!" y "Australia", y con quien hizo equipo en "The Great Gatsby", cinta por la cual, en 2014, el departamento de diseño obtuvo el reconocimiento de la Academia Australiana de Artes Cinematográficas y Televisivas (AACTA, por sus siglas en inglés), un BAFTA y un galardón del Sindicato de Directores de Arte. También trabajó como diseñadora de producción en largometrajes, cortometrajes y comerciales con directores independientes como Justin Kurzel, Joel Edgerton, Mirrah Foulkes, Luke Doolan y Matthew Saville en Australia, de donde es originaria.

Más recientemente, realizó el diseño de producción de "The Light Between Oceans", dirigida por Derek Cianfrance; "It Comes at Night", segundo filme del director de "Krisha", Trey Shults; y la serie de Baz Luhrmann para Netflix que se desarrolla en los años 70 "The Get Down". Actualmente, Murphy trabaja en "The True History of the Kelly Gang" del director Kurzel, después de la cual se unirá al proyecto cinematográfico más reciente de Luhrmann.

Además de obtener el premio del Sindicato de Directores de Arte por "The Great Gatsby", Murphy puede presumir otras dos nominaciones por "The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader" y "The Kite Runner", además de dos reconocimientos de la AACTA por "The Great Gatsby" y "Australia".

JAY CASSIDY (Editor) se une al equipo de "Nace Una Estrella" tras colaborar con Bradley Cooper en "Silver Linings Playbook" y "American Hustle", filmes de David O. Russell que recibieron una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Edición, así como en "Joy".

Cassidy ha editado más de 30 filmes. Ha colaborado con Sean Penn en todas las cintas que ha dirigido, entre las cuales destaca su trabajo en "Into the Wild" (2007) que le valió su primera nominación al Oscar por la sobresaliente edición del filme. Sus otros créditos incluyen "Fury" y "Foxcatcher" de 2014, así como "Thank You for Your Service" de 2017.

Cassidy empezó su carrera como editor en la década de 1970, trabajando en documentales y anuncios políticos. Entre sus primeros créditos se encuentran "An Inconvenient Truth" de 2006, cinta que obtuvo el Premio de la Academia al Mejor Documental un año después; "Brothers" de 2009; "Conviction" y "Waiting for Superman" de 2010; "Tuck Everlasting" de 2002 y "Urban Legend" de 1998.

En 2017, recibió un premio Emmy y una nominación al Eddie por su trabajo en el primer episodio de la serie de Steve Zaillian "The Night Of", la cual se transmitió por HBO durante el verano de 2016. Cassidy es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y de la organización American Cinema Editors.

ERIN BENACH (Diseñadora de Vestuario) obtuvo una nominación al premio que otorga el Sindicato de Diseñadores de Vestuario en 2012 por su trabajo en el provocador drama policiaco "Drive" del director Nicolas Winding Refn. Recientemente se reunió con Refn en el thriller "The Neon Demon", estrenado en el verano de 2016.

Benach también ha colaborado creativamente con el director Derek Cianfrance, primero en el aclamado filme "Blue Valentine" y posteriormente en el thriller "The Place Beyond the Pines", así como en "The Light Between Oceans".

Otro crédito reciente de Benach es el drama aclamado por la crítica "Loving", en el cual hizo equipo con Jeff Nichols, director de "Midnight Special".

Otros trabajos sobresalientes de Benach incluyen el debut de Ryan Gosling como director, "Lost River"; la cinta de acción y aventura de Andrew Niccol, "The Host"; "The Lincoln Lawyer" de Brad Furman; "Devil", historia de M. Night Shyamalan dirigida por John Eric Dowdle; "Sympathy for Delicious", cinta con la cual Mark Ruffalo debuta como director y por la cual obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival del Cine de Sundance; la comedia "Cold Souls", escrita y dirigida por Sophie Barthes; "The Poker House" de Lori Petty; "Sugar", cinta independiente dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck que el AFI eligió como Película del Año en 2010; "Ben's Plan" de Jenna Ricker y "Half Nelson", dirigida por Ryan Fleck.

Cuando empezaba su carrera, Benach fungió como diseñadora de vestuario auxiliar en largometrajes como "The Death and Life of Bobby Z", "Sherrybaby" y "One Last Thing".

