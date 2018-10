Transit: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Christian Petzold

SINOPSIS

Segunda Guerra Mundial. En Marsella, refugiados de toda Europa embarcan rumbo a América, huyendo de la ocupación Nazi.

Entre ellos, el joven alemán Georg, quien suplanta la identidad de un escritor muerto para utilizar su visa que le garantizará refugio en México.

Allí se enamorará de Marie, una joven que busca desesperadamente al hombre a quien ama, sin el que no está dispuesta a irse...

Del director alemán Christian Petzold. Sección Oficial a concurso del Festival Internacional de Cine de Berlín 2018.

Transit está basada en la novela de Anna Seghers escrita en 1942 en Marsella.

Sirviéndose de los paralelismos entre hechos históricos y la Marsella actual, Christian Petzold cuenta la historia de un gran amor casi imposible nacido entre exiliados que anhelan encontrar un lugar al que llamar hogar.

Notas del director: Acerca de cómo se le ocurrió trasladar la historia de la novela, que transcurre en 1940, a la Marsella actual:

"Antes de sentarme a escribir el guion, intenté imaginar cómo describir a los refugiados en la Marsella de hoy sin hacer el menor comentario. No resultó difícil. No me chocó imaginar a alguien vestido con traje y con un bolso marinero al hombro buscando un hotel cerca del puerto y diciendo: "Tengo que salir de aquí como sea, los fascistas llegarán dentro de tres días".

No me pareció desconcertante, aunque el mero hecho sí lo sea. Entendí de inmediato los movimientos de refugiados, los miedos, los traumas y la historia de toda la gente que llegó a Marsella. Incluso me sorprendió que no sintiera la necesidad de explicarlo." Christian Petzold

Elenco

Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Batman, Maryam Zaree, Barbara Auer, Matthias Brandt, Sebastian Hülk, Emilie de Preissac, Antoine Oppenheim, Louison Tresallet, Àlex Brendemühl

Ficha Técnica

Dirección: Christian Petzold

Guion: Christian Petzold (Novela: Anna Seghers)

Música: Stefan Will

Fotografía: Hans Fromm

Datos Técnicos:

Año: 2018

País: Alemania

Calificación: SAM 13 con reservas

Duración: 104 MIN.

Festivales y Premios

- Festival de Berlín. Sección oficial de largometrajes en competición

- BAFICI: Selección oficial (Fuera de concurso)

- Festival Internacional de Chicago: Nominada Mejor Película

- Festival de Cine de Jerusalem: Nominado Mejor Director

- Festival de Cine de Nuremberg: Ganadora Mejor Película

- Festival de Cine de Sidney: Nominada Mejor Película

