Un pequeño favor: Sinopsis, reparto, ficha: A Simple Favor

La historia se centra en Stephanie Smothers (Anna Kendrick), una madre bloguera que busca descubrir la verdad detrás de la desaparición repentina de su mejor amiga Emily Nelson (Blake Lively) del pequeño pueblo en el que viven.

A Stephanie se le une el esposo de Emily, Sean (Henry Golding) en este thriller con estilo lleno de giros y traiciones, secretos y revelaciones, amor y lealtad, asesinato y venganza.

No asumas nada sobre las dos madres en el centro de este thriller fresco, deliciosamente retorcido y lleno de estilo. Las superficies pueden ser brillantes y pulidas, pero nadie es lo que parece ser.

En el centro de esta historia se encuentra una protagonista del cine negro muy poco común- la alegre y práctica madre vloggera suburbana, Stephanie (Anna Kendrick).

La alegre búsqueda de Stephanie de la felicidad doméstica, la amistad y las más deliciosas recetas la lleva accidentalmente a una enloquecida maraña de secretos sucios y mentiras fatales cuando conoce a la madre ultra glamorosa, Emily (Blake Lively).

Cuando Emily se acerca a Stephanie por primera vez para armar una cita de juegos para sus hijos, ella está intrigada. Emily es misteriosa y seductora con su estilo de vida súper elegante: un trabajo en la ciudad en el mundo de la alta costura, un marido sexy autor británico y una impecable casa moderna digna de un escaparate.

Stephanie se siente halagada cuando Emily parece encariñarse de ella rápidamente como una confidente y una nueva mejor amiga. Ella parece tener toda la información privilegiada, y Stephanie siente que ha entrado en el mundo de sus sueños más extravagantes como mamá.

"Necesito un pequeño favor", dice Emily una tarde. Sin dudarlo, Stephanie acepta ansiosamente llevar al hijo de Emily, Nicky, a casa con ella después de la escuela un día. Sin embargo, lo simple se complica cuando Emily desaparece por completo, dejando a Stephanie con su hijo y ni una sola pista. Siguiendo su propio credo de "mamás, háganlo todo ustedes mismas", Stephanie se encarga, con la ayuda de sus seguidores de las redes sociales, de encontrar a su amiga desaparecida. No tiene idea de cuán enredado se volverá este misterio a medida que se ponen a prueba los límites de la amistad y la lealtad, y se desentierran algunas espeluznantes verdades. Stephanie está a punto de emprender un estresante viaje negro como la tinta dentro del engaño, la duplicidad y las transgresiones, incluyendo la suya.

Un Pequeño Favor, es una película posmoderna suburbana de humor negro con mucho estilo dirigida por Paul Frig

Lionsgate presenta, una producción de Lionsgate/Feigco Entertainment

SOBRE LA PRODUCCION

El director de Un Pequeño Favor, Paul Feig (Bridesmaids , Spy, "Freaks and Geeks"), que se aparta de las comedias de gran éxito por las que es conocido, construye la película como un thriller de suspenso, pero también una sátira sabrosa sobre nuestro constante esfuerzo por lograr la impecable vida del siglo XXI. La productora Jessie Henderson, quien también produjo Spy de Frieg, dice: "Esta película realmente desafía las comparaciones, que es lo que a la gente le va a gustar. Hay piezas que puedes aislar o comparar con otras cosas, pero en última instancia, se siente como algo nuevo y fresco con influencias de muchos géneros".

El atractivo de Un Pequeño Favor para Feig era que parecía tener todos los ingredientes- una trama mordaz, imaginación diabólica, humor irónico, personajes con complicaciones psicológicas interminables y un entorno suburbano engañosamente sereno- para dejar que él pudiera estirar la forma esperada del thriller. "Realmente me encanta jugar con géneros y me encanta torcer reglas preestablecidas y tropos de película para divertirme más con ellos", dice Feig. "Cuando llegó a mí Un Pequeño Favor, fue como '¡bingo!' Esto es lo que he estado buscando. Los thrillers siempre han sido algunas de mis películas favoritas, por lo que estaba emocionado de poder jugar con la construcción- y Stephanie es uno de mis personajes favoritos que he tenido oportunidad de llevar a la pantalla".

Feig se aferró a Stephanie como una oportunidad para cambiar la típica expectativa del duro y cínico héroe de thriller que tenía en su cabeza. Él dice: "Ella es alguien que todos conocemos -la madre cuya vida entera se trata de complacer a la gente y siempre hacer

cosas agradables para los demás- y de quién los demás se aprovechan debido a eso. Lo que más deseaba era que la gente estuviera de su lado, incluso cuando sus ojos se abren ante la oscuridad que la rodea.

Para Anna Kendrick, interpretar a Stephanie conforme ésta aplica su actitud brillante a la más siniestra de las maquinaciones humanas fue un acto de equilibrio único que ella disfrutó. "Esta es una historia genérica que tiene una gran comedia, un misterioso asesinato, giros, vueltas y sorpresas. Stephanie es definitivamente uno de los personajes más optimistas que he interpretado, pero también tiene un montón de capas que la mantienen cegada- y esas capas comienzan a desintegrarse de la manera más difícil desde el momento en que Emily desaparece, que es parte de la diversión", dice Kendrick.

Feig observa que el acto de equilibrio de la película -la diversión, pero también el frenesí psicológico y social- lo llevó a un nuevo territorio, que es exactamente lo que él quería. "La película es definitivamente divertida, pero también te lleva a través de toda una gama de emociones y grandes giros y vueltas que no había explorado antes. Y la oportunidad de hacerlo es todo gracias al sorprendente material inicial de Darcey Bell, el trabajo de la escritora Jessica Sharzer, nuestros increíbles actores y también el talentoso equipo que se unió a nosotros para contar esta historia".

DE LA RISA AL GRITO: UNA ADAPTACIÓN NO TAN SENCILLA

La novela debut de Darcey Bell, 2017, "A Simple Favor" rápidamente se hizo notar como una de las lecturas más adictivas de ese año, manteniendo a los lectores despiertos hasta tarde pasando páginas frenéticamente. Aunque los críticos la compararon con la novela "Gone Girl" de Gillian Flynn, también se destacó como algo distintivo y vanguardista. Porque dentro de su retorcida red de traición y venganza, también se encuentra una exploración de una madre vloguera que navega en la edad abrumadora de la maternidad moderna - con toda su feroz protección, competitividad en las redes sociales, soledad, envidia y búsqueda sin fin de lograr hacer todo absolutamente perfecto.

Con giros que nadie podía esperar y la historia siendo tan cinematográfica, los derechos de la película se vendieron antes de su publicación. Poco después, la guionista Jessica

Sharzer (Nerve , Speak, Dirty Dancing) comenzó a abordar la adaptación. Desde el principio, Sharzer quiso cambiar la historia de la damisela en peligro que se ha convertido en un elemento básico del entretenimiento. En cambio, juega con nuestra familiaridad con la estructura, pero también la subvierte.

"Han habido tantas historias retorcidas con narradores poco confiables", reconoce Sharzer, "pero lo que me encantó del libro de Darcey es que toma una actitud diferente. El libro siempre tiene un tono de humor que parece ser serio pero solo a medias y eso es lo que más quería capturar. Quería que la película se inclinara hacia el género, añadiendo giro tras giro tras giro, pero siempre haciéndolo muy conscientemente".

Si bien Sharzer adoptó un enfoque lúdico al vertiginoso ritmo narrativo de la historia, también se dejó llevar por los ricos temas subyacentes. "Esta es una historia sobre la naturaleza de los secretos, cómo se expanden, informando nuestras relaciones y vidas", dice, "pero también se trata de las elecciones de las mujeres".

Este fue el tema que más inspiró a Sharzer, uno que apuntala la creciente popularidad del cine negro nacional como fenómeno cultural- que las mujeres deben elegir un papel para jugar en la vida y también ser penalizadas por romper esos papeles. Sharzer continúa: "Me gusta que esta historia vea cómo diferentes mujeres deciden entre carrera y niños. ¿Qué es lo que cedemos en ambos lados- y qué perdemos cuando lo hacemos? Estas son conversaciones que tengo con mis amigos todo el tiempo. Son conversaciones importantes y me parece emocionante que un thriller pueda hablar sobre estas ideas", dice. "En Stephanie y Emily, tienes dos mujeres muy diferentes- una madre que se queda en casa y una ambiciosa mujer de carrera, que nunca habrían sido amigas si no hubiera sido por sus hijos. Estoy muy interesado en estas distinciones y la forma en que las mujeres todavía se sienten forzadas a elegir una u otra".

Para mejorar la diversión visual, Sharzer convirtió a Stephanie de blogger a vlogger. Mientras el libro cambia de punto de vista, Sharzer tomó la decisión de mantener a Stephanie como el centro de la acción en cada escena. Luego la observamos mientras que su personalidad de madre-que-lo-puede-todo es capaz de enfrentar una vertiginosa tormenta de sospechas, catástrofes y guerra psicológica. El afecto de Sharzer por

Stephanie fue agudo. "La amo porque es muy geek en cierto sentido", se ríe. "Ella se esfuerza, pero sabe que las otras madres se burlan de ella". Sus seguidores de vlog son realmente sus únicos amigos, pero son sus amigos suplentes. Entonces ella está sola y también está atormentada por los pecados en su pasado, y todo eso ha informado su deseo de convertirse en la madre perfecta".

Dicho eso, la astuta y poderosa Emily- el espejo oscuro y opuesto de Stephanie-, fue igualmente divertido de escribir. "Emily es elegante y está tan a la moda, pero también es una fachada. Curiosamente, tanto Emily como Stephanie tienen pasados oscuros, pero los esconden de maneras muy diferentes: Stephanie horneando galletas saludables y Emily trabajando en alta costura, lo cual tiene que ver con superficies y mística", explica Sharzer.

Las cosas se movieron muy rápido desde el momento en que Sharzer asumió la adaptación, hasta el inicio de la producción. Ella estaba especialmente agradecida de que Feig tomara el mando, después de haber amado sus comedias centradas en las mujeres. "Me sentí muy afortunada, porque se puede ver en el trabajo de Paul que tiene un verdadero talento para aprovechar lo que hace a las mujeres divertidas, pero nunca de una manera mala o bidimensional", observa.

Feig tuvo una sacudida en la primera lectura del guion de Sharzer. "Recuerdo que estaba en mi patio trasero, sentado en una silla cómoda, solo diciendo, 'Oh, Dios mío, oh Dios mío', mientras leía. Esa sensación de honestidad nunca desapareció y fue mi guía a través de todo el proceso de realización de la película".

En el guion de Sharzer, Feig vio la rara oportunidad de llevar al público a través de un cambio en la percepción. "Las mujeres a menudo se ponen en cajas tan específicas. Esta es la "esposa beatífica" o esta es la "perra mandona", pero en esta película puedes pensar que Stephanie es la "mamá alegre" de la que te quieres burlar, pero luego empiezas a darte cuenta de que tal vez tu percepción no es del todo correcta. Stephanie tiene otros lados y está llena de secretos. Me encantó la idea de que siempre se estuviera moviendo el piso sobre el que estás parado abruptamente", dice Feig, y se aferró a esa idea y trabajó todo el tiempo con ella.

El productor ejecutivo Mike Drake (Riddick) dice sobre el enfoque de Feig, "Paul tuvo una versión de la historia que era todo menos un thriller directo, uno que trajo nuevas capas de intriga y ligereza. Paul está tan dedicado al arte de contar historias y también tiene un socio creativo muy fuerte en la productora de la película, Jessie Henderson. Ambos realmente saben lo que quieren y eso es lo que atrajo a nuestro gran elenco a la película".

Mientras Feig extraía el humor que proviene de la personalidad alegre de Stephanie que se enredó en una maraña de oscuros misterios, también estaba cien por ciento comprometido a llevar el suspenso en la película al enésimo grado. Toda la película tiene lugar en un tono que puede pasar de una risita a un grito en un segundo.

"Me encantan las películas en las que te estás riendo la mitad del tiempo, luego te mueres de miedo la otra mitad", dice Feig. "Eso es muy parecido a la vida. A menudo piensas: "¿Es esta persona real? ¿Hay algo más detrás de lo que estoy viendo? En esta historia, todos esos pensamientos se desarrollan".

Para hacer que los contrastes entre lo aterrador y lo divertido sean aún más fuertes, Feig decidió filmar la película como una comedia suburbana en lugar de un drama crudo, a pesar de toda la paranoia y la adrenalina que se agitan en la historia. "En esta película, las cosas emocionantes ocurren a la luz del día en lugar de en las habitaciones con luz oscura", señala. "En los suburbios, no hay mucho escondite entre las paredes blancas y las ventanas brillantes. Ves lo que está pasando, al menos lo que está a plena vista. Eso es lo que lo hace tan divertido".

MADRE VS. MADRE: KENDRICK VS. LIVELY

Anna Kendrick ya es conocida por su rango único. Aun así, el papel de Stephanie era algo completamente diferente para ella. Stephanie tal vez comparta algunas cualidades con Kendrick, como su exuberancia y la amabilidad de todas las mujeres, pero hay mucho más

en la actuación ya que Kendrick brinda a la vez un toque de humor travieso, complejidad emocional y una ferocidad desatada.

Para Feig, simplemente no había otro actor para el papel. "Me encantan todas las actuaciones de Anna, pero la amo especialmente cuando interpreta a personas que son dulces, serviciales y sinceras- y esa es Stephanie. Cada vez que aparece en la pantalla, te enamoras de ella", observa. "Y sin embargo... ella también tiene un lado muy áspero, lo cual es gracioso, así que sabía que Anna se aseguraría de que Stephanie no fuera una presa fácil".

Él continúa: "Stephanie pasa por la mayor transformación en esta película porque comienza como lo que creemos que es la madre perfecta, pero cuando se siente atormentada, es cuando comienza a abrirse y a asumir los mejores atributos de Emily- la motivación, la ambición, la actitud de no conformarse con un no como respuesta. Se vuelve más escéptica de la naturaleza humana y la usa con buenos resultados. Lo que amo en el trabajo de Anna es que, al final de la película, realmente sientes que se ha llevado a sí misma a un lugar nuevo".

Kendrick se sumergió dentro de una mujer que parece basar toda su persona en lo delicioso, lo lindo y lo esponjoso, pero está reprimiendo un abismo profundo de miedos, remordimientos y emociones que deben confrontarse.

Jessie Henderson dice, "Fue realmente impresionante ver a Anna convertirse en Stephanie todos los días. Ella tiene todas estas sorprendentes microexpresiones que pueden decir mucho. Es tan cálida que gravitas hacia ella, pero revela cuidadosamente las grietas internas de Stephanie de una manera que es a la vez matizada y emocionante".

Fue Feig quien convenció a Kendrick para que se metiera en el complicado papel. Ella dice que tan pronto como comenzaron a hablar, "Sabía que Un Pequeño Favor iba a ser una película de múltiples géneros". También le gustó que, con toda la fluidez de ese género, la vida de las mujeres está en el centro. "Las mujeres tienen relaciones en capas, complicadas y confusas, así que es genial tener la oportunidad de explorar realmente eso en un thriller tan emocionante"

Para Kendrick, el placer de interpretar a Stephanie era indagar en todo lo que sucedía debajo de su imagen despreocupada de persona pública en las redes sociales. Kendrick observa que, aunque juega a ser detective una vez que Emily desaparece, también es una madre soltera, ansiosa y solitaria, con un pasado que desesperadamente quiere mantener encerrado. "Stephanie es optimista y siempre ve el lado bueno, así que puede ser un poco insufrible", ríe Kendrick. "Pero creo que también hay una verdadera tristeza en ella porque, en realidad, está muy sola. Cuando se trata de su relación con Emily, está dispuesta a aguantar un montón de abusos porque es preferible a su soledad. Y Stephanie también quiere la validación de Emily. Creo que es algo que muchas mujeres experimentan hasta cierto punto en algunas amistades".

El espacio que Feig le dio a Kendrick para explorar los muchos rincones de Stephanie abrió aún más la actuación. "Fue genial trabajar con Paul porque te hace sentir que no puedes fallar", dice ella. "Puedes probar cualquier cosa y él ve el valor en ella, así que es una experiencia realmente liberadora".

Otro punto culminante para Kendrick fue forjar esa relación cargada y complicada con Blake Lively. "En la vida real, Blake es muy dulce, abierta y cálida, así que fue increíble para mí presenciarla mostrando su lado oscuro y divertido como Emily", dice Kendrick.

Lively estaba igualmente emocionada viendo a Kendrick. "Anna puede tomar la acción más simple y hacerla eléctrica. Es tan encantadora, tan inteligente y tan elegante", dice. Para Lively, la película fue una oportunidad para probar algo inesperado. "Representar a Emily fue la primera vez que tuve la oportunidad de interpretar a un villano, lo cual fue divertido y hasta delicioso", dice.

Lively considera que la historia se remonta a los thrillers de la era de oro de Hollywood con su teatralidad teñida de comic, pero también con corrientes subterráneas inquietantes. "Un Pequeño Favor me recordó a algunas de mis películas favoritas del pasado, aquellas en las que no sabes lo que va a pasar hasta el ÚLTIMO minuto", dice. "Amo Laura, Gaslight, Whatever Happened to Baby Jane, All About Eve ... Un Pequeño Favor rinde homenaje a esas películas híper-estilizadas y emocionantes con una trama tensa y personajes deliberadamente exagerados".

Ella continúa: "Tenemos diferentes versiones de nosotros mismos que presentamos al mundo- nuestra "personalidad" en medios sociales versus quiénes somos en casa, quiénes somos en casa frente a quiénes somos en el trabajo, etc. En esta película, yo creo que hay un examen interesante de eso- quiénes somos contra quién decimos ser. Las mujeres se nutren para esforzarse por mantener un cierto nivel de perfección, ya sea hacia afuera o hacia adentro, pero todos somos imperfectos y esa es una conversación que es mucho más maravillosa para mí que la perfección. Exponer su verdadero yo es algo que los personajes finalmente hacen en esta película. Y los amas más por ello".

Interpretando a Emily significaba explorar extremos de seguridad y manipulación, pero también de confusión psicológica. Tan exitosa y controladora como es, la vida de Emily resulta ser cualquier cosa menos estable. "Cuando conocemos a Emily por primera vez, ella es muy provocativa e imperturbable, pero luego descubrimos que ella también es increíblemente vulnerable", dice Lively. "Su personalidad es multifacética. Ella ha vivido tantas vidas diferentes y -peligrosas. Ella es como un gato. Un gato utilizando un traje de tres piezas, eso es lo que es".

Lively llevó ese resbaloso estilo felino hasta el extremo. De su actuación, Feig dice: "Fue muy divertido ver a Blake abrazar por completo a este personaje muy, muy oscuro porque siempre ha sido conocida por interpretar personajes que amas. Puedes ver a Blake de una manera que no has visto antes. Ella lo llevó al extremo y dio en el clavo".

Para Lively, su profunda fascinación por Emily y todas sus caras se debió directamente con su colaboración hasta en el cabello, el maquillaje y la ropa- un placer para la famosa fashionista "Blake es una persona muy creativa y trajo muchas de sus propias ideas sobre cómo darle estilo a su personaje a través de todos los cambios en la película, desde looks sofisticados hasta crudos", dice Henderson.

Desde el primer minuto, Lively sabía cómo quería que la audiencia viera a Emily por primera vez como audaz y quebrantadora de reglas, antes de que su fachada se rompa y revele una personalidad completamente diferente. "Cuando leí el guion sentí que teníamos que ajustar a Emily para darle un aspecto icónico que no estaba en el libro o el guion. Una

mirada que todas las personas que la conocían podían esperar de ella. De esta forma, si alguna vez necesitara desaparecer, sería mucho más fácil. Ella es un enigma. Nadie sabe lo que hará después. Entonces, si ella establece expectativas, y la gente siente que la conoce o pueden predecirla, entonces ella tiene la libertad de cambiar de velocidad mucho más fácilmente. Era difícil pensar en algo que no se hubiera hecho un millón de veces. Algo que fuera muy específico para ella, casi como si fuera una caricatura de ella misma. Quería una mirada tan distinta como la que Paul Feig ha creado para sí mismo en la vida. Entonces pensé, ¿por qué no solo vestirla exactamente como Paul? Y no la versión "femenina" de la camisa sexy desabrochada. Sino la versión de traje de tres piezas abotonado de corbata de moño, bolsillo cuadrado, y mancuernillas. Quería jugar contra los tropos de la sexualidad femenina. Porque creo que no tienes que mostrar la piel todo el tiempo para retratar la sexualidad. Eso viene desde adentro. La intensidad del personaje le da todo eso, mostrando o no la piel. Entonces, cuando ves atisbos de piel aquí y allá, la sensación es mucho más impactante y voyerista. Es mucho más potente. Y ella lo sabe. Todo se trata de poder con ella- cómo ejerce su poder sobre los demás y jugar con ellos. Ella es un personaje tan divertido".

Para el productor ejecutivo Mike Drake, la relación de estira y afloja entre Lively y Kendrick hizo que el guion cobrara vida de formas que no hubieran podido imaginar. "Había tantas cosas tan geniales que pudieron aprovechar estas dos actrices en la historia. Creo que es posible ver lo mucho que les gustó a cada una explotar las diferentes facetas de sus personajes, dejando que la audiencia descubra la verdad" resume.

EL ELENCO ADICIONAL

A medida que los mundos opuestos de Stephanie y Emily comienzan a enredarse, también lo hacen sus familias, lo que los llevó a una estimulante búsqueda de talento fresco para retratarlos. Uno de los papeles más desafiantes para el elenco fue el deslumbrante y desilusionado esposo de Emily, Sean, quien parece estar confundido por su desaparición, y cada vez más recurre a Stephanie en busca de consuelo y apoyo y... más.

Para interpretar el papel, a la vez atractivo y engañoso, Feig eligió a Henry Golding, un actor británico-malasio en ascenso que también protagonizó Crazy Rich Asians. "Henry

es guapo, tiene una voz hermosa y tiene esa sensación inefable de genialidad, pero lo más importante es que Henry también es un actor realmente talentoso y dedicado", dice el director. "Estaba listo para explorar las minucias de cada palabra de Sean y desde el primer día pensé que este tipo sería una gran estrella".

Para Golding, el triángulo tambaleante entre su personaje, Emily y Stephanie era un imán. "Estaba fascinado por la dinámica cambiante entre los tres y cómo eso cambia drásticamente a veces en el transcurso de la historia", dice. "También me fascinó Sean como este autor en apuros que encuentra una nueva oportunidad en la vida cuando su esposa desaparece".

En cuanto a lo que atrae a Sean tanto a Emily como a Stephanie, Golding explica: "Sean fue una vez un famoso escritor y el tema de conversación de la ciudad de Nueva York, así que esto lo llevó a ser perseguido por Emily. Ella era muy seductora, poderosa y fuerte, pero se convirtió en una relación tóxica porque finalmente se convirtió en su todo cuando dejó de escribir. Cuando Emily desaparece, y él está tan angustiado, encuentra compasión y consuelo con Stephanie- y es algo que nunca ha experimentado".

Golding y Feig hablaron sobre la genial sofisticación de Cary Grant como modelo para el personaje, pero Golding también le da crédito a Kendrick y a Lively por sacar lo mejor de él. "Anna y Blake son fuerzas que se debe tener en cuenta", reflexiona. "Por supuesto, estaba nervioso al actuar junto a ellas, pero no fueron más que apoyo. Para mí fue un regalo el solo verlas trabajar. Te hacen creer en cada giro".

Sumándose a esos giros y vueltas desde puntos de vista más inocentes están el hijo de Stephanie, Miles, y el hijo de Emily, Nicky, ambos que hacen eco de la rivalidad de sus madres a medida que las cosas se vuelven más y más complicadas. Saltando a los roles desafiantes se encuentran Joshua Satine (interpretando a Miles) e Ian Ho (interpretando a Nicky), quienes ganaron los papeles en audiciones. "Ambos son grandes actores que se convirtieron en sus personajes", dice Feig de los jóvenes. "Nicky es una pequeña fiera que sabe más de lo que nadie cree, y Miles es como una extensión de Stephanie, en el sentido de que Stephanie le ha ocultado todo lo que es triste y oscuro".

Jessie Henderson estaba igualmente impresionada con estas pequeñas estrellas. "Joshua e Ian son tan jóvenes que fue increíblemente impresionante que pudieran aprender sus líneas, y mucho menos traer tanta emoción. Tuvimos mucha suerte de encontrarlos porque agregan autenticidad a la narración de la historia", dice ella.

Completando el consumado reparto se encuentran Andrew Rannells (Th e Intern, "Girls") como el crítico padre de la escuela, Darren; Linda Cardellini, ex alumna de "Freaks and Geeks" de Feig, como parte del misterioso pasado de Emily, interpretando a Diana Hyland; Jean Smart ("Fargo", "24") como la madre excéntrica de Emily, la señora McLanden; Rupert Friend (The Death of Stalin, "Homeland") como el jefe de Emily y jefe de su imperio de moda homónimo, Dennis Nylon; y Bashir Salahuddin (Snatched, "GLOW") como el detective Summerville, quien investiga el caso.

Rannells llevaba mucho tiempo en la mira de los cineastas. "Creo que Andrew tiene mucho talento, y Paul y yo hemos querido trabajar con él durante bastante tiempo", dice Henderson. "Interpreta al presuntuoso Darren quien es escéptico de lo que todos los demás puedan aportar. Andrew lo hace maravillosamente y de una manera que es realmente divertida".

El papel de Darren es como si estuviera en el centro de un grupo de coro griego, que también incluye a Sona (Aparna Nancherla, "Master of None") y Stacy (Kelly McCormack, "Killjoys"). Rannells explica: "Darren es parte de un grupo de padres muy críticos y muy chismosos que son malos con Stephanie. Ven a Stephanie como este tipo de Martha Stewart que siempre se está involucrando en todo lo que sucede en la escuela, para su horror. Ella siempre tiene los tentempiés correctos y los juegos correctos y los otros padres están pensando, '¡simplemente cálmate!' Darren y sus amigos se sientan al margen haciendo comentarios sarcásticos y criticando a Stephanie, hasta que empiezan a ver que tal vez está metida en algo."

Para Feig, trabajar con Cardellini fue una oportunidad para cumplir una antigua esperanza de reunirse. "Una de las mejores experiencias de mi carrera fue trabajar con Linda en

'Freaks and Geeks'", explica. "No tuvimos la oportunidad de trabajar juntos durante 17 años. Es una gran actriz y este personaje no es Lindsay de 'Freaks and Geeks', así que fue divertido verla convertirse en alguien oscuro e impredecible. Lo pasamos tan bien y ella siempre será mi héroe."

Cardellini señala que Diana Hyland desempeña un papel catalizador en la comprensión del pasado de Emily. "Toda la vida de Diana se derrumbó por culpa de Emily, así que cuando vuelve a saber de ella es como si la atormentara un fantasma. Ella atraviesa toda una gama de emociones en un pequeño y breve período de tiempo", describe.

Elegir a Jean Smart para el cast también fue algo destacado para Feig. "He tenido el privilegio de conocer a la increíble Jean Smart personalmente durante varios años y ella es una gran profesional. Ella trajo muchas ideas para su personaje", dice, "incluyendo la idea de que la Sra. McLanden podría usar unos elegantes pants mientras intenta mantener esta idea de sí misma como alguien rico y con clase a pesar de vivir en decadencia".

Para Smart, fue genial interpretar a este personaje. "Es alguien que ha pasado por muchas cosas y se ha descarrilado un poco", reflexiona. "Y tener la oportunidad de trabajar con Anna Kendrick nuevamente fue fabuloso".

Cuando se trató de elegir al extravagante Dennis Nylon, los realizadores tuvieron suerte cuando Rupert Friend leyó el guion y les pidió interpretar el papel. "El interés de Rupert me sorprendió", confiesa Feig, "pero en el momento en que comenzó a interpretar al personaje y ofrecer sus ideas, fue tan genial. Realmente nos divertimos cambiando y expandiendo su escena".

También se agrega a la mezcla el Detective Summerville, quien está tratando de localizar a Emily y descubrir por qué ninguna de las historias que todos le están contando tiene sentido. "Bashir Salahuddin es excelente en el papel", dice Henderson. "Él es increíblemente gracioso, pero también tiene la gravedad necesaria. Hay un gato y un ratón entre él y Stephanie y siempre parece aparecer en el momento equivocado. Bashir realmente provoca la tensión de una manera que solo aumenta la ansiedad de Stephanie y del público".

LO QUE VES PUEDE RESULTAR ENGAÑOSO: EL DISEÑO

Desarrollándose en un plácido lugar de Connecticut, Un Pequeño Favor aporta una distintivamente iluminada y colorida fachada a lo más oscuro de los géneros cinematográficos. Desde el principio, Feig sabía que quería deshacerse de la idea de la película noir suburbana del siglo 21- y hacer un contraste de la belleza e iluminación del diseño visual de la película con los incesantes y turbulentos giros de la historia de Stephanie y Emily.

Feig trabajó con un gran equipo para lograr eso. A la cabeza del equipo se encuentra el director de fotografía nominado al Premio de la Academia, John Shwartzman, conocido por su ilustre trabajo en Sea Biscuit, The Rock, Jurassic World y Pearl Harbor, por nombrar algunas. Un compañero de la escuela de cine de Feig, y un amigo desde hace muchos años, Schwartzman disfrutó mucho su primera colaboración creativa.

Schwartzman y Feig comenzaron desde el principio hablando de cómo utilizar pero también alejarse de las técnicas de suspenso estándares. "Era importante seguir jugando con la idea de que nadie sabe realmente lo que está sucediendo hasta el final de la historia. Es por eso que no quería utilizar las técnicas esperadas de sombra en la pared que se usan en las películas noir. Me parecía que eso era muy típico y que revelaba demasiado" explica Schwartzman.

Buscando un nuevo camino hacia la paranoia, Schwartzman se aferró a la película neo- noir de 1980, Blue Velvet, de David Lynch, como su guía. "Me interesó mucho la idea de los colores tan brillantes y resplandecientes de la película y lo utilicé como inspiración", dice el director de fotografía. "La idea era tratar de no esconder las cosas detrás de las sombras en esta película. Hay que ponerlo todo ahí afuera a la vista y dejar que la audiencia vaya descubriendo toda la información".

Utilizando la nueva cámara de formato-medio Panavision DXL con lentes Panavision Primo de 70mm, Schwartzam también buscó lo inmediato, conectando rápidamente a la audiencia con la confusión de Stephanie sobre la desaparición de Emily. También se divirtió usando los vlogs de Stephanie como su propio elemento visual. "Queríamos que la audiencia se sintiera como seguidores del vlog de Stephanie, entonces le dije a Paul,

'Hay que filmar a Anna haciendo las escenas del vlog y después voy a volver a filmar esas escenas con una muy alta resolución y un gran monitor'. Así fue como logramos la textura de los pixeles" explica. "También hay pequeñas animaciones en cada uno de esos vlogs, que lo hacen realmente divertido. Y su tono va cambiando conforme el misterio progresa".

Feig comenta sobre los vogs, "Lo genial al principio es que los vlogs te permiten tener un comentario actualizado de parte de Stephanie, en el que puedes escuchar lo que está pensando en voz alta y ver cómo se presenta ante sus fans. Pero entonces el Vlog se convierte en algo más: una herramienta que Stephanie utiliza contra Emily, enviándole mensajes codificados que sus fans no pueden ver".

Otra parte importante para Schwartzman fue filmar la exquisita y moderna casa de cristal de Emily, una locación que descubrió el diseñador de producción, Jefferson Sage, quien ha trabajado con Feig desde "Freaks and Geeks" incluyendo Bridesmades. Sage dice, "La casa de Emily debía ser impecable y moderna. Llena de espacios vacíos y huecos y grandes ventanales abiertos que jugaran con la luz".

La producción tuvo suerte mientras buscaban este lugar. "La casa que encontramos tenía un asombroso piso de concreto que nos permitió rodar con las cámaras para todos lados" explica Feig. "Y tenía mucho espacio, lo cual fue importante porque John Schwartzman es el rey de estar moviendo la cámara".

La paleta de colores en la casa de Emily- grises fríos y blancos- es un espejo del modesto hogar suburbano de Stephanie lleno de colores brillantes. "Las dos casas nos dan dos historias visuales muy diferentes acerca de quiénes son estos personajes y de dónde vienen" nota Sage.

Uno de los sets favoritos de Sage es la mansión dilapidada de la Sra. McLanden, grabado en los vastos terrenos de la antigua propiedad de un empresario canadiense. "Ese set fue tan divertido crear porque la Sra. McLaden había sido rica, pero después lo perdió todo, así que queríamos tener esa sensación de grandeza y dinero que se habían transformado

en pura basura coleccionada. Es gracioso, pero no deja de ser aterrorizante, y emite un sentimiento de algo perdido".

Para Feig, la creación de Sage de las oficinas tipo galería de Dennis Nylon, que construyó desde cero en un almacén vacío, fue la más asombrosa. "Me parece que el set de Dennis Nylon es una verdadera obra maestra de Jeff" dice el director. "El plano abierto lo hace tan emocionante visualmente cuando Stephanie se encuentra merodeando por ahí. Ella se ve expuesta a ese mundo".

Al igual que Schwartzman, Sage se divirtió rompiendo las reglas. "Queríamos crear una extrema tensión, pero al mismo tiempo, dejar que las personas se salieran un poco de ese estado y pudieran reír. Eso dio al diseño una característica emocionante en la que podíamos exagerar un poco el estilo de todo. Mientras que normalmente aprovecharíamos la rudeza de las esquinas de una habitación como un elemento real de la vida, en esta película limpiamos las esquias e hicimos que todo pareciera inmaculado".

Él nota que otro objetivo inusual de la película fue mantener el flujo sin interrupciones. "Una de nuestras grandes metas era hacer todas las escenas de transición tan potentes visualmente que te mantuviera dentro de la tensión de la historia en todo momento" dice Sage.

También un elemento clave del estilo de la película son los vestuarios de Renée Ehrlich Kalfus, quien recientemente diseñó el vestuario de época para el aclamado drama de la NASA, Hidden Figures. Feig le dio a Kafus una dirección muy clara. "Sabía que quería que Stephanie vistiera con colores brillantes" dice el director. "Ella intenta cubrir cualquier tormento que tiene interno con colores alegres alrededor y usa ropa muy divertida. Renee es una diseñadora asombrosa e hizo un gra trabajo tanto con Anna como con Blake".

Kalfus ve a los dos personajes principales como teniendo más en común de lo que pudiera parecer. "Ambas son muy inteligentes y se esconden detrás de una especie de armadura, por lo que eso fue la clave para sus vestuarios. El personaje de Stephanie se caracteriza por ser la madre suburbana que lo hace todo ella misma. Así que su estilo es muy

suburbano y dulce, pero entonces cambia y se obscurece conforme de va dando cuenta del engaño que la rodea. Emily se ha distinguido a sí misma de una manera opuesta, y se viste muy similar a como lo hace Paul Feig, en unos icónicos trajes de hombre. Es un look muy poderoso y estratégico y realmente nosotros lo llevamos al extremo. Ojalá que ambos tengan un cierto misterio porque es una historia de cómo no siempre sabes quienes son las personas".

Las demandas en la ropa eran altas- Kendrick por sí sola tiene 39 cambios de vestuario- pero Kalfus disfrutó especialmente trabajar con el par. "Ambas son tan asombrosas en su propio modo. Disfruté mucho ver cómo los vestuarios ilustraban a sus personajes" dice.

Manteniendo a todos unidos en una intensa agenda de filmación se encontraba Feig, cuya fuerte visión de la película se mantuvo firme entre la historia que se volvía cada vez más salvaje. Kalfus observa, "Paul es un gran líder porque es increíblemente decisivo como director. Es inteligente, intuitivo y siempre tan elegante en sus trajes de tres piezas, pero también tiene una mente cómica muy poderosa".

La oportunidad de llevar esa mezcla de inteligencia y astucia a la pantalla es lo que inspiró a todo el elenco y al equipo de producción de Un Pequeño Favor. Mike Drake dice, "Paul permitió a todos los involucrados tomar riesgos y sentirse apoyados. Todo mundo responde a eso, todo mundo prospera con eso, y todos hacen su mejor trabajo".

Henderson agrega, "Paul crea un set que es seguro para la creatividad por lo que ves a las personas ir más allá de lo que ya dominan. Tuvimos un elenco y equipo de filmación tan talentoso en esta película y Paul los empujó a hacer todavía más de lo que ya los hemos visto hacer antes. Esta es una gran habilidad que él tiene".

El resultado es una película que mantiene a la audiencia adivinando y cuestionando lo que están viendo y sintiendo durante casi todos los segundos de su duración y justo hasta el último cuadro. Henderson resume, "Cada revelación en la película es más divertida y sorprendente que la última y te mantiene al borde del asiento. Es el tipo de película que tiene tantos momentos imprevistos escondidos que será muy divertido ver una y otra vez".

ACERCA DEL ELENCO

ANN A KENDRICK (Stephanie Smothers) tiene una variedad de logros que muestran su impresionante rango de talento. Notablemente como la líder en la franquicia de Pitch Perfect de Universal. Pitch Perfect 2 rompió el récord como el musical más taquillero de todos los tiempos. La canción Cups, que interpretó en el primer Pitch Perfect fue multi- platino, y fue una de las mejores canciones de Billboard del 2013. Ella es la voz de 'Poppy' en la comedia llena de música de DreamWorks Animation Trolls, junto a Justin Timberlake. Trolls 2 se encuentra actualmente en preproducción y programada para estrenarse en el 2020. Y es una de las autoras más vendidas del New York Times por su colección de ensayos humorísticos y autobiográficos, "Scrappy Little Nobody", publicada por Simon & Schuster actualmente en edición de bolsillo. .

Anna recientemente terminó la producción de la película navideña de Walt Disney Picture,

Noelle, junto a Bill Hader y Shirley MacLaine.

Otros créditos de Kendrick incluyen Into The Woods, de Walt Disney Pictures, donde interpretó a la Cenicienta junto a Meryl Streep y Johnny Depp, el thriller, The Accountant, de Warner Brother, junto a Ben Affleck, las películas independientes Cake y Happy Christmas, Drinking Buddies, la comedia dramática de Summit Entertainment. 50/50, con Seth Rogen y Joseph Gordon-Levitt, y el intenso drama criminal de David Ayer, End Of Watch, junto a Jake Gyllenhaal. Kendrick también estuvo en la exitosa franquicia Twilight Saga.

En el 2010, Kendrick actuó junto a George Clooney y Jason Bateman en la película Up In The Air, dirigida por Jason Reitman, por la que obtuvo una nominación al Oscar® como Mejor Actriz de Reparto, y fue galardonada por la National Board of Review como Mejor Actriz de Reparto y por los Premios MTV Movie como Mejor Estrella Revelación. También obtuvo nominaciones de los Premios Critics' Choice, los Globos de Oro®, el BAFTA y los Premios Screen Actors Guild®.

Kendrick protagonizó notablemente en Rocket Science de Picturehouse, dirigida por

Jeffrey Blitz. Su desempeño como miembro del equipo de debate ultracompetitivo de

preparatoria recibió la aclamación de la crítica y la película recibió una nominación para el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance del 2007. Anna fue nominada para un Premio Independent Spirit a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película.

Anna hizo su debut cinematográfico en la película del director Todd Graff, Camp, uno de los favoritos en el Festival de Cine de Sundance del 2003. Su actuación en el clásico de culto le valió una nominación a los Premios Independent Spirit, así como una nominación a la Mejor actriz de Reparto en los Premios Annual Chlotrudis.

Kendrick, una consumada veterana de teatro, comenzó su carrera como Dinah Lord en la producción musical de Broadway de 1997 de "High Society", por la que recibió una nominación al Premio Tony como Mejor Actriz Destacada en un Musical. Con solo 12 años, el honor la convirtió en la segunda candidata más joven a la categoría de Tony en la historia de los premios. Kendrick también obtuvo los premios Drama League y Theatre World, así como nominaciones a los premios Drama Desk y FANY.

Los créditos teatrales adicionales de Kendrick incluyen un papel destacado en la producción de la Ópera de la Ciudad de Nueva York de "A Little Night Music", protagonizada por Jeremy Irons, "My Favorite Broadway/The Leading Ladies: Live At Carnegie Hall", y los talleres de Broadway de "Jane Eyre" y "The Little Princess".

BLAK E LIVELY (Emily Nelson) ha sido aclamada por la crítica por sus actuaciones en largometrajes.

A continuación para Lively se encuentra una actuación protagonista en The Rhythm Section, de Paramount Pictures, dirigida por Reed Morano ("The Handmaid's Tale") y se unirá a los productores de IM Global y James Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

Blake Lively protagonizó recientemente All I See Is You, de Marc Forster, que se estrenó el 27 de octubre del 2017. El papel de Lively en el éxito taquillero mundial The Shallows de Sony Pictures le valió el Premio People's Choice en el 2016. Ese mismo verano, ella

apareció en la película de Woody Allen, Cafe Society, que se estrenó en Cannes en el

2016. The Age of Adaline, de Lionsgate, en la cual Lively interpretó el personaje principal, también fue un éxito de taquilla.

Recibió el premio "Actuación Sobresaliente del Año" 2011 en CinemaCon por su actuación en The Town de Warner Brothers. Otras películas en su currículum incluyen The Private Lives of Pippa Lee, de Rebecca Miller, y las películas de Sisterhoo d of the Traveling Pants basadas en las novelas best-seller para jóvenes adultos de Ann Brashares.

Otros créditos cinematográficos de Lively incluyen Savages de Oliver Stone, el drama independiente Hick, la película de Universal, Accepted y la película independiente Elvis

& Annabelle.

No ajena a la televisión, Lively interpretó a Serena van der Woodsen en el drama de The

CW, "Gossip Girl", del 2007 al 2012.

Está vinculada a la adaptación de CBS Films de The Husband's Secret, de Liane Moriarty. En el 2017, Lively fue honrada como una integrante del Poder de la Mujer de Variety.

HENR Y GOLDING (Sean Townsend), Henry Golding, está explotando dentro de la escena del actor principal en el mundo del cine. Él es el actor principal junto a Constance Wu en Crazy Rich Asians de Warner Bros. El casting de Golding fue noticia internacional el año pasado cuando ganó el papel principal de Nick Young en la adaptación del exitoso libro de Ken Kwan "Crazy Rich Asians", con la producción de Color Force de Nina Jacobson. Golding interpreta al amable profesor de la Universidad de Nueva York, Nick, quien lleva a su novia de origen estadounidense Rachel (Wu) a Singapur para la boda de su mejor amigo. En poco tiempo, su secreto se descubre: Nick es de una familia que es increíblemente rica, él es quizás el soltero más codiciado en Asia, y cada mujer en su clase social ultra-rarificada está increíblemente celosa de Rachel y quiere deshacerse de ella.

Golding protagonizará próximamente en Monsoon, una nueva película del escritor/director Hong Khaou (Lilting). En el drama, Golding interpretará a un hombre que viaja desde Londres a su país natal, Vietnam, para esparcir las cenizas de sus padres. Golding interpretará a Kit, un vietnamita británico que salió de Saigón con su familia en barco cuando era joven. Después de crecer en Londres, regresa a Vietnam sintiendo una falta de conexión con su país de origen y su cultura. Tracy O'Riordan está produciendo el proyecto, que es financiado por BFI y BBC Films. Lizzie Francke ('71) y Rose Garnett (E x Machina) son productoras ejecutivas.

Además, el trabajo previo de Henry frente a la cámara incluye llevar su amor por el viaje hasta ser anfitrión para redes tan prestigiosas como ESPN, National Geographic, Fox y NBC Universal. El trabajo de Henry ha incluido aventuras y viajes fascinantes, como salvar vidas con la fundación de primeros auxilios Raum Katanyu de Bangkok y ayudar con la revitalización y limpieza de escombros en Tacloban, Filipinas. También viajó por el Mekong en Laos en busca de la cultura moribunda de los entrenadores de elefantes. Además de ser un ávido viajero del mundo, Henry ha incorporado el amor por los deportes y la buena forma física en su trabajo y considera el yoga, el ciclismo, correr, el fútbol y las artes marciales como sus pasiones.

ANDRE W RANNELLS (Darren) Andrew Rannells es un actor de teatro, cine y televisión galardonado con el GRAMMY®. Rannells recientemente terminó la producción del próximo piloto de Showtime "Black Monday", junto a Don Cheadle, y la nueva serie antología de Amazon de Matthew Weiner "The Romanoffs". Recientemente, también actuó como invitado en el revival de NBC de la querida serie "Will & Grace".

Rannells es quizás mejor conocido por su trabajo en el escenario, después de haber protagonizado una serie de aclamados espectáculos de Broadway. Actualmente protagoniza la producción de Ryan Murphy en Broadway de "The Boys in the Band", junto a Matt Bomer, Zachary Quinto y Jim Parsons en el Teatro Booth. Comenzó su carrera escénica interpretando a 'Bob Gaudio' en la gira nacional del 2007 de Jersey Boys. Luego, Rannells originó el papel de 'Elder Price' en "The Book of Mormon", por la cual recibió una nominación al Premio Tony® y al Drama Desk. Como solista en la grabación

original de la serie, Rannells también recibió un Premio GRAMMY® como Mejor Álbum de Teatro Musical. Rannells continuó su carrera en Broadway como 'Hedwig' en el reestreno de Broadway del 2014 de "Hedwig and the Angry Inch" y "King George III" en el aclamado "Hamilton". Rannells interpretó recientemente el papel de 'Whizzer' en el revival de Broadway del 2016 de "Falsettos", por el que recibió su segunda nominación al Premio Tony®. Además, Andrew actuó recientemente como parte de la serie "Live from Lincoln Center Presents - Stars in Concert" de PBS, junto a Sutton Foster, Leslie Odom Jr. y Stephanie Block.

En la televisión, Rannells es mejor conocido por su papel de 'Elijah Krantz' en la serie de HBO "Girls", al lado de Lena Dunham. Como 'Elijah', Rannells interpretó al ex novio y amigo abiertamente homosexual del personaje de Lena 'Hannah'. También apareció en la segunda temporada de "The Knick", de Steven Soderbergh, en Cinemax, y "The New Normal", de NBC. Anteriormente, Rannells actuó un papel recurrente como "Darren" en "How I Met Your Mother". Otros créditos televisivos notables incluyen "Sofía the First", "Welcome to the Wayne", "Drunk History", "Another Period" y "Comedy Bang! Bang!".

En la pantalla grande, Rannells se puede ver en películas como Why Him? del 2016, junto a James Franco, Bryan Cranston y Zoey Deutch. La película sigue a un padre que intenta impedir que un técnico multimillonario inmaduro le proponga matrimonio a su hija. Rannells también actuó en The Intern del 2015 junto a Anne Hathaway y Robert De Niro.

Además, Rannells ha prestado su voz para numerosos personajes en la pantalla chica. Los primeros créditos de Rannells incluyen roles de voz en la serie "Pokemon" 2000-2005, "Sonic X", "Archie's Weird Mysteries" y "Yu-Gi-Oh!". También repitió estos roles para los respectivos videojuegos de la serie. Rannells ha continuado su trabajo de voz, recientemente ha interpretado varios papeles en "Chaotic" de Cartoon Network y a él mismo en el episodio del 2016 de "Los Simpson", "How Lisa Got Her Marge Back". Se puede escuchar a Rannells como la voz de "Matthew" en la serie de Netflix "Big Mouth."

Rannells recientemente alargó su lista de créditos, anunciando su primer proyecto literario, una memoria sin título que será publicada por Random House/Crown en febrero del 2019.

Rannells actualmente reside en la ciudad de Nueva York.

Ganadora de tres Premios Emmy® con cinco nominaciones adicionales por su trabajo en "Fargo", "Harry's Law", "Frasier", "The District", "24" y "Samantha Who", JEAN SMART (Margaret McLanden) también hizo su presencia conocida en la pantalla grande y obtuvo una nominación al Premio Independent Spirit por su actuación aclamada por la crítica en la película de Miramax, Guinevere. En el escenario, fue nominada para un Premio Drama Desk por "Last Summer at Bluefish Cove" y por un Premio Tony® como Mejor Actriz por su papel protagónico en Broadway junto a Nathan Lane en "The Man Who Came to Dinner". En el 2016, también recibió una nominación al Premio GRAMMY® por Mejor Álbum de Palabras Habladas por su trabajo en Patience and Sarah.

Las próximas películas de Smart incluyen: Life Itself de Dan Fogelman con Olivia Wilde, Samuel L. Jackson y Oscar Isaac, Brampton's Own y Senior Moment. En particular, fue vista junto a Anna Kendrick y Ben Affleck en The Accountant, del director Gavin O'Connor.

En la televisión, Jean protagoniza la nueva serie de FX de Noah Hawley, "Legion". Smart también actuó como "Floyd Gerhardt" en la segunda temporada de la aclamada serie de Hawley "Fargo" en FX, por la que ganó un Premio Critics' Choice y fue nominada para un Premio Emmy®.

Durante su carrera, Jean ha mostrado su talento junto a numerosos actores principales de Hollywood, incluidos Drew Barrymore y Eric Bana en Lucky You; Reese Witherspoon en Sweet Home Alabama; Steve Martin en Bringing Down The House; Mark Wahlberg en I Heart Huckabees; Zach Braff y Peter Sarsgaard en Garden State; Bruce Willis en The Kid; Robert De Niro y Martin Landau en Mistress; y Jack Lemmon y Walter Matthau en The Odd Couple II.

Otras películas recientes incluyen Great Hope Springs con Meryl Streep, Barry Munday con Patrick Wilson y Judy Greer, Youth In Revolt con Michael Cera, y la comedia oscura Miss Meadows junto a Katie Holmes y James Badge Dale.

Recientemente, Jean regresó a la segunda temporada del éxito de FX, "Legion".

BASHI R SALAHUDDIN (Detective Summerville) nació y se crió en el lado sur de Chicago como uno de seis hijos y luego se graduó de la Universidad de Harvard, donde fue miembro de la famosa Tropa Hasty Pudding. Recientemente apareció en Snatched, co- escrita y protagonizada por Amy Schumer y producida por Paul Feig. Antes de eso, completó un papel en la próxima película de Nash Edgerton, American Express, junto a David Oyelowo. Protagonizó el piloto de Hulu "Crushed" y tiene un papel recurrente en la serie de Netflix de Jenji Kohan "G.L.O.W."

Bashir y su compañero de escritura, Diallo Riddle, tuvieron su gran oportunidad como escritores y artistas del programa de la NBC "Late Night with Jimmy Fallon" antes de continuar para crear su serie original, "Brothers in Atlanta", para HBO. Antes de eso, fueron escritores de personal y artistas en "Chocolate News" de Comedy Central con David Alan Grier. También crearon la serie web aclamada por la crítica, "The Message" (HBO Online) de la que surgieron sensaciones web como "Condi Rice Raps" y "Poor Man's Hogwarts". Bashir y Diallo fundaron la popular compañía web Cleo's Apartment, cuyos miembros del elenco continúan actuando en cine y televisión (incluido Wyatt Cenac de "The Daily Show"). Junto con su compañero de escritura, Bashir fue nombrado uno de los Top 10 Escritores que vale la pena ver por la revista Variety.

JOSHU A SATINE (Miles Smothers) es un actor y modelo de seis años que ha aparecido en "Chicago Med" en NBC, la próxima serie de Netflix "Godless" y la próxima película Stella's Last Weekend. Cuando no está trabajando o en la escuela, a Joshua le gusta aprender sobre música, particularmente The Beatles, y agregar a su colección de vinilos de álbumes de rock.

IA N HO (Nicky Nelson) es un actor canadiense nacido en Toronto, Ontario. Comenzó su carrera como actor a los 4 años, y ha aparecido en "Now You Know" de TVO y un comercial. Está emocionado de aparecer en su primera película. Cuando no está recitando sus líneas, a Ian le encanta entrenar Muay Thai, y Tae Kwon Do, jugar basketball, cantar, bailar y hacer sketches con su hermana gemela y sus primos. Sueña con convertirse algún

día en médico y atleta profesional, mientras continúa su carrera como actor. Sus artistas musicales favoritos incluyen a Drake y Justin Timberlake, y sus equipos favoritos incluyen a los Toronto Raptors y los Toronto Blue Jays. Él agradece a sus padres por su amor eterno, apoyo y por ser sus choferes, y por permitirle decir malas palabras en esta película.

APARN A NANCHERIA (Sona) comenzó a hacer comedias en su ciudad natal de Washington D.C. y ahora reside en la ciudad de Nueva York. En el 2016 el número de la revista Elle sobre Mujeres en la Comedia, la presentó como una de las nuevas voces más emocionantes en la escena de comedia. Aparna puede ser vista en la pantalla y en lugares de todo Estados Unidos. Sus créditos televisivos incluyen "Master of None" y "LOVE" de Netflix, así como "Crashing" de HBO, "Inside Amy Schumer" en Comedy Central y la serie de Seeso "Night Train" con Wyatt Cenac. Sus apariciones en stand up incluyen la temporada 2 de "Meltdown" de Comedy Central, así como "House Party" de Adam Devine.

En el 2013, hizo su debut en horario nocturno en "Conan" de TBS y fue una de las nuevas caras en el prestigioso Festival Just for Laughs in Montreal. Sus créditos en televisión incluyen "Late Night with Seth Meyers" y ser corresponsal/escritora regular en "Totally Biased" de FX con W. Kamau Bell. También es alumna del programa "Stand Up for Diversity" de la NBC y actualmente se va de gira a través de América del Norte y ha sido vista en varios festivales como el Bridgetown Comedy Festival de Portland, el Maui Comedy Festival, SF Sketchfest, Bentzen Ball, Outside Lands, Rooftop Comedy Festival de Aspen y The Great American Comedy Festival. También ha aparecido en NPR, Reader's Digest, The Huffington Post, The Washington Post Magazine, XM Radio y Slate V. Se la puede ver actuando regularmente en la Upright Citizen's Brigade's en Los Ángeles y Nueva York. Su álbum debut "Just Putting It Out There" fue lanzado en julio del 2016 por la discográfica de Tig Notaro, Bentzen Ball Records, y alcanzó el #4 en las Listas de Comedia del Billboard.

KELL Y MCCORMACK (Stacy) es una galardonada actriz, guionista, músico y productora internacional para Floyder Films Inc. Actualmente interpreta a la nerd científica residente Zeph en "Killjoys" (Syfy/Space) y ha aparecido junto a James Franco

en la serie de JJ Abrams. "11.22.63'' (Hulu) y Ricky Gervais en 'Special Correspondents' (Netflix). También produjo y protagoniza la exitosa serie digital original "The Neddeaus of Duqesne Island" (CBC) y está lista para rodar su próxima película Sugar Daddy, que escribió y protagoniza, dirigida por la renombrada directora de videos musicales Wendy Morgan (Gnarls Barkley, Janelle Monáe, The Kills) y producida por Clique Pictures y Violator Films. Otros créditos recientes incluyen "The Expanse" (Syfy), "Crawford" (Comedy Central/CBC), "Save Me" (CBC), "How to Buy a Baby" (CBC), "Damien" (Fox), "Defiance" (Syfy), "That's my DJ" (Neon Panther).

Como escritora, la comedia debut de Kelly, la película Play the Film, protagonizada por Kristian Bruun, ganó cinco premios al mejor guión a nivel internacional, y su segundo largometraje, Barn Wedding, se estrenó en el mundialmente famoso Chinese Theatre. Comenzando su carrera en la música clásica y el teatro antes de pasar a la escritura de guiones, y la producción, Kelly reúne una muestra representativa de artistas de disciplinas tradicionalmente separadas con su productora Floyder Films Inc.

RUPER T FRIEND (Dennis Nylon) fue visto recientemente en The Death of Stalin, de Armando Iannucci, junto a Steve Buscemi, Michael Palin y Jeffrey Tambor. Friend es mejor conocido por sus cinco temporadas en "Homeland" como "Peter Quinn", un papel por el que recibió una nominación al Emmy®.

Friend primero saltó a la fama después de haber sido nominado para los Premios British Independent Film Awards como "Mejor Recién Llegado" por su primer papel profesional en The Libertine junto a Johnny Depp y John Malkovich. Después de eso interpretó al "Sr. Wickham" en la adaptación del 2005 de Pride & Prejudice dirigida por Joe Wright. En el

2008, Friend apareció en The Boy in The Striped Pyjamas con Vera Farmiga y David Thewlis, y en el 2009 actuó junto a Emily Blunt en The Young Victoria, dirigida por Jean- Marc Vallée. Más tarde ese año, Friend pasó a interpretar el papel principal junto a Michelle Pfeiffer en la película de Stephen Frears, Chéri.

En el 2013, Friend co-protagonizó como "Oliver Baumer" en Starred Up, dirigida por

David Mackenzie; la película fue nominada para ocho Premios British Independent Film

Awards, incluyendo uno como Mejor Actor de Reparto para Friend. En el 2015, Friend actuó como "Agente 47" en Hitman: Agente 47 de Fox, junto a Hannah Ware y Zachary Quinto. Friend comenzó su carrera en el escenario en la aclamada producción de Edinburgh Fringe de "Kassandra" y siguió con la producción de London West End de "The Little Dog Laughed", dirigida por Jamie Lloyd y coprotagonizada por Tamsin Greig y Gemma Arterton. Recibió buenas críticas por su actuación del 2012 en "Brimstone and Treacle" de Dennis Potter, en el Teatro Arcola de Londres.

Friend se entrenó en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas en Londres. Además de sus dos nominaciones al BIFA, fue nombrado 'Nuevo Talento Sobresaliente' en los Premios Satellite 2005 y fue nominado en el 2013, 2014, 2015 y nuevamente en el 2016 como parte del 'Mejor reparto conjunto' ("Homeland") en los Premios Screen Actors Guild®. Rupert Friend también es escritor, productor, director y letrista. Coescribió y produjo el cortometraje The Continuing and Lamentable Saga of The Suicide Brothers, que ganó "Mejor Comedia" en el Festival de Cine de New Hampshire en el 2009. Luego pasó a escribir, dirigir y producir Steve, protagonizada por Colin Firth, por la cual fue galardonado con el premio "Crystal Vision Award" del Festival Internacional de Cine de Rhode Island. El Sr. Friend también escribió la letra para el grupo británico ganador del premio MOBO, Kairos 4tet, en su álbum Everything We Hold, que fue nombrado una de las 'Joyas Escondidas del 2013' por The Observer. Friend se encuentra actualmente en desarrollo en su primera película como escritor/director.

ACERCA DEL EQUIPO CINEMATOGRÁFICO

PAU L FEIG (Director, Productor) es un creador multitalentoso que trabaja con éxito como cineasta, escritor, productor y autor cuyas películas han recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Su trabajo más reciente incluye la producción de "The Joel McHale Show with Joel McHale" en Netflix, así como la producción de la nueva película de comedia romántica de Netflix Someone Great protagonizada por Gina Rodríguez y la serie de comedias Freeform sobre mujeres en tecnología, "Unicorns".

En el 2016, Feig dirigió y coescribió el nuevo lanzamiento aclamado por la crítica de Ghostbusters, protagonizado por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones. Feig dirigiço desde un guion que co-escribió con Katie Dippold. La película, amada por el público de todo el mundo, ganó el premio de película favorita en los Premios Kid's Choice Awards 2017 de Nickelodeon y fue nominada para un Premio Hugo.

En el 2015, Paul escribió, dirigió y produjo la comedia Spy, protagonizada por Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham y Rose Byrne. Esta tercera colaboración entre Feig y McCarthy recaudó más de $230 millones en todo el mundo y fue nominada para dos Globos de Oro®, incluida la Mejor Película: Comedia o Musical y Mejor Interpretación por una Actriz en una Película: Comedia. Otras películas recientes de Feig incluyen la comedia policial The Heat protagonizada por Sandra Bullock y Melissa McCarthy, que recaudó más de $220 millones en todo el mundo y la comedia exitosa Bridesmaids protagonizada por Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph, Melissa McCarthy y Jon Hamm, que recaudó más de $283 millones en todo el mundo. La película también obtuvo nominaciones al Premio de la Academia® como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Original junto con las nominaciones a los Globos de Oro por Mejor Película - Musical o Comedia y Mejor Actriz - Película Musical o Comedia.

Feig fundó la compañía de producción Feigco Entertainment, que produjo Spy, y que tiene acuerdos de primera vista tanto con 20th Century Fox Motion Pictures como con Lionsgate TV. Feigco Entertainment se especializa en el desarrollo de comedias atrevidas y comerciales con énfasis en complejos personajes femeninos. Feigco Entertainment produjo la comedia Snatched, protagonizada por Amy Schumer y Goldie Hawn, y está en desarrollo en una nueva serie de comedia de Amazon, "The Ambassador", con Salma Hayek e Imagine Television, en la que Feig dirigirá a Hayek.

Feig también lanzó recientemente Powderkeg, una compañía de contenido digital que apunta a defender nuevas voces con un compromiso con mujeres y creadores LGBTQIA+ y cineastas de color. Su primer proyecto con luz verde, la serie de formato corto musulmán-estadounidense "East of La Brea", comenzará su producción este verano.

La serie original de Feig, aclamada por la crítica, "Other Space" se estrenó en la primavera del 2015 y marcó el regreso de Feig a la televisión. La serie es una comedia de aventura galáctica de media hora que narra la historia de un grupo inadaptado de aventureros espaciales que tropiezan con un universo alternativo. Feig creó la serie que ahora está disponible en ShareOtherSpace.com.

Tres veces nominado al Emmy® como director/guionista y ganador del Premio DGA, Feig también es conocido por crear la serie amada y aclamada por la crítica "Freaks and Geeks" y por ser director y coproductor ejecutivo de "The Office".

Recientemente, Feig fue seleccionado como el Artista Distinguido para el Taller Directivo para Mujeres del Conservatorio del Instituto de Cine Americano y ganó el primer Premio Artemis Action Rebel en el 2016. Ese mismo año también fue galardonado con el primer premio Athena Leading Man en el Festival de Cine Athena en celebración de su extraordinario cuerpo de trabajo, apoyo y postura abierta para las mujeres a lo largo de su carrera, Feig es el primer hombre en ser honrado por el Festival.

JESSIC A SHARZER (guionista) debutó con la escritura y dirección de Speak, protagonizada por Kristen Stewart y Steve Zahn. Se estrenó en el Sundance del 2004 y fue nominada para un Premio Writers Guild y un Premio Directors Guild.

Desde entonces, ha desarrollado películas para Universal, Sony, HBO, MTV, Fox y Lionsgate. Escribió la película del 2016 Nerve, protagonizada por Dave Franco y Emma Roberts. Ella adaptó la novela para jóvenes adultos de Marie Lu "The Young Elites" para

20th Century Fox y Temple Hill. Actualmente está escribiendo una película de Marvel para la productora Amy Pascal y Columbia Pictures. Ella también está adaptando las aclamadas memorias de Ariel Levy, The Rules Do Not Apply para Participant y la productora/directora Jill Soloway.

En televisión, Sharzer pasó cuatro temporadas como escritora y productora en la aclamada serie de FX "American Horror Story". Fue coproductora ejecutiva del drama de Lee Daniels "Star" en FOX. La Sra. Sharzer ha desarrollado pilotos de drama para las cadenas

CBS, FOX, MTV y ABC. Actualmente está desarrollando un piloto de drama para USA Network y Lionsgate.

La Sra. Sharzer tiene un título de la Universidad de Berkeley en Literatura Rusa y un título en Cine y Televisión de la Universidad de Nueva York. Es profesora adjunta o visitante en los programas de posgrado de la Universidad de Nueva York, la USC y Stephens College.

DARCE Y BELL (Novelista) se crió en una granja lechera en el oeste de Iowa y actualmente es maestra de preescolar en Chicago. "A Simple Favor" es su primera novela.

JESSI E HENDERSON (Productora) Co-Presidenta de Feigco Entertainment, comenzó su carrera de entretenimiento en Comedy Central, trabajando en "Tough Crowd" con Colin Quinn y "Chappelle's Show". A partir de allí, trabajó en Universal Pictures antes de mudarse a Chernin Entertainment, donde montó y coprodujo The Heat, protagonizada por Melissa McCarthy y Sandra Bullock. En abril del 2013, Henderson se asoció con Paul Feig para formar Feigco Entertainment, donde está produciendo y liderando el desarrollo de numerosos proyectos en varios estudios. Produjo el éxito de taquilla Spy, protagonizada por Melissa McCarthy y Jude Law, y se desempeñó como productora ejecutiva del nuevo lanzamiento de los Ghostbusters, así como de la serie de Yahoo Screen aclamada por la crítica, "Other Space". Sus próximos lanzamientos incluyen Someone Great de Netflix, protagonizada por Gina Rodriguez y Lakeith Stanfield.

Henderson fue nombrada una de las Nuevas Líderes de Variety en el 2015, y fue incluida en el número "35 por debajo de 35 en Hollywood" de la revista Glamour en el 2013. Ella es de Boston y se graduó de la Universidad Emerson.

MIK E DRAKE (Productor Ejecutivo) comenzó su carrera estudiando escritura de guiones en Cal State Northridge. Al graduarse, Drake rápidamente comenzó a producir películas independientes con presupuestos grandes y pequeños con veteranos cineastas y directores primerizos por igual.

En los últimos 20 años, Drake ha sido productor de veinticinco películas, incluida la exitosa comedia de Warner Brothers The Whole Nine Yards, protagonizada por Bruce Willis y Matthew Perry, el drama de boxeo de Paramount Against the Ropes protagonizada por Meg Ryan y el nuevo lanzamiento de Warner Brothers/New Line A Nightmare On Elm Street, protagonizada por Rooney Mara y Jackie Earl Haley. Su película Riddick protagonizada por Vin Diesel fue lanzada por Universal en septiembre del 2013. La película marcó la quinta vez que Drake ha tenido una película estrenándose en el número

1 en las taquillas en América del Norte.

En el 2004, Drake produjo la película Something the Lord Made y ganó el Premio Primetime Emmy® de la Academia de Televisión, Artes y Ciencias. La aclamada película de HBO también fue nominada para un Globo de Oro® y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Peabody a la Excelencia en Radiodifusión, el Premio NAACP Image y el Premio del Instituto de Cine Americano. Drake también fue nominado para el prestigioso Premio del Productor del Año David L. Wolper del Gremio de Productores de América. Hasta la fecha, sigue siendo la película más vista en la historia de HBO.

Drake tuvo dos películas estrenadas en el 2017 por Lionsgate, los dramas The Shack, protagonizada por Sam Worthington y Octavia Spencer y The Glass Castle, protagonizada por Brie Larson, Woody Harrelson y Naomi Watts. Aviron también lanzó la exitosa película de acción Kidnap protagonizada por Halle Berry en el otoño del 2017.

JOH N SCHWARTZMAN, ASC (Director de Fotografía) es un galardonado cinematógrafo cuyo trabajo abarca algunos de los mayores éxitos cinematográficos y de comedia del cine, incluyendo The Amazing Spiderman de Marc Webb, Armageddon de Michael Bay, Meet the Fockers de Jay Roach y Jurassic World de Colin Trevorrow. El trabajo reciente de Schwartzman incluye la trilogía de Fifty Shades, The Founder y Saving Mr. Banks.

Nombrado dos veces para los codiciados Premios ASC por Logro Sobresaliente en Cinematografía en Estrenos Cinematográficos, Schwartzman ganó en el 2004 por su trabajo en Seabiscuit de Gary Ross, por el cual también recibió una nominación al Premio

de la Academia®. Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen The Rock y Pearl Harbor de Michael Bay, The Green Hornet de Michel Gondry, The Bucket List de Rob Reiner, The Rookie de John Lee Hancock, Night at the Museum: Battle for the Smithsonian de Shawn Levy y Conspiracy Theory de Richard Donner.

El nativo de Los Ángeles asistió a la Escuela de Cine de la USC, antes de pasar seis meses bajo la tutela de Vittorio Storaro en la película biográfica de Francis Coppola Tucker: The Man and His Dream. Durante este período, su amigo (y aspirante a cineasta) Michael Bay le pidió a Schwartzman que grabara anuncios de televisión con él mientras estudiaba dirección en la famosa Universidad de Diseño Art Center. Eso llevó a asignaciones con Propaganda Films, donde Schwartzman filmó videos musicales para artistas como Madonna y Paula Abdul. A medida que los gustos de la industria cambiaron, se mudó con sus directores a la publicidad convencional.

Además de su trabajo en la gran pantalla, Schwartzman es uno de los camarógrafos más solicitados de la industria comercial. Su trabajo comercial incluye trabajo para una amplia gama de clientes nacionales e internacionales, como HBO, Chevrolet, Visa, Nike, Toyota, American Express, Mercedes Benz, AT&T, Honda, Victoria's Secret, Chobani Yogurt, Coca-Cola, Canon, Pepsi, Reebok, y más.

JEFFERSO N SAGE (Diseñador de Producción) obtuvo un título en Artes Teatrales del Colegio de William and Mary; continuó sus estudios de diseño en la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de Nueva York, obteniendo un título en Diseño de Ser e Iluminación para el Escenario. Sage comenzó su carrera en la ciudad de Nueva York como diseñador de escena y asistente de diseño en teatro, ópera, ballet, comerciales e industriales, antes de pasar al trabajo en televisión y cine. Mientras trabajaba en la ciudad de Nueva York, Sage trabajó como director de arte en películas como Analyze This, One True Thing y Donnie Brasco, entre otras.

Tras mudarse a Los Ángeles en 1999 con su familia, Sage encontró la oportunidad de trabajar en televisión como Diseñador de Producción en la conocida serie "Freaks and Geeks"; así comenzó una larga y fructífera colaboración con el creador de la serie Paul Feig que continúa hasta este día. Otros programas de televisión incluyen la serie

"Undeclared" (Universal/ABC), para Judd Apatow, y "The Bernie Mac Show" (Regency/Fox) para Larry Wilmore. Numerosos pilotos a lo largo de los años incluyen a "New Girl" (Fox), "Susan 313" (Fox), y la nueva serie de esta temporada "Speechless" (ABC).

Sage y Paul Feig han disfrutado de numerosas colaboraciones en televisión y cine a lo largo de los años; su primer largometraje juntos fue el éxito de taquilla Bridesmaids, que le valió a Sage una nominación al Premio del Sindicato de Directores de Arte. Además, se unieron en los proyectos de comedia The Heat y Spy y la nueva película de Ghostbusters para Sony/Columbia, estrenadas en el verano del 2016.

Los créditos cinematográficos adicionales de Sage incluyen: las películas de Jake Kasdan Sex Tape, Bad Teacher, y Walk Hard: The Dewey Cox Story; Tammy de Ben Falcone; las películas de Judd Apatow, This Is 40, Funny People, y Knocked Up; Paul de Greg Mottola y Year One de Harold Ramis. Sage vive con su familia en Los Ángeles, donde mantiene sus pasatiempos en música (guitarra, mandolina) y arte (acuarela) cuando no está trabajando.

Los vestuarios de RENÉ E EHRLICH KALFUS (Diseñadora de Vestuario) se han visto recientemente en Th e Mountain Between Us, protagonizada por Kate Winslet y Idris Elba. Kalfus recientemente ganó un Premio Costume Design Guild por su trabajo en Hidden Figures, una historia real e inspiradora de mujeres matemáticas afroamericanas que fueron invaluables para el programa espacial de la NASA en la década de 1960. Dirigida por Ted Melfi, protagonizada por Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Jannelle Monae, Kevin Costner y Jim Parsons.

Su trabajo en el cine comenzó con Once Around, del director Lasse Hallström. Continuó colaborando con Hallström en cinco películas, incluida Chocolat, que le valió nominaciones a los premios BAFTA y Costume Design Guild por Mejor Diseño de Vestuario. Su trabajo muestra la diversidad de su rango, incluyendo películas de época como Snow Falling on Cedars y The Cider House Rules; los dramas de Dead Man Walking, The Taking of Pelham 123 y The Life of David Gale; y glamorosas comedias románticas como Friends with Benefits, What Happens in Vegas y Baby Mama. La película musical Annie, dio lugar a una asociación con Target para una línea de ropa para niños.

Las Mujeres de Nueva York en Cine y Televisión honraron a Kalfus en los Premios a Mujeres Diseñadoras en el 2014.

