Amor de vinilo: Critica: Juliet, Naked

Amor de vinilo es una deliciosa comedia romántica, que si bien es convencional es a la vez un tanto original.



¿Está buena?



Sí, porque todo está en su punto justo: no es romántica densa, no tiene drama, tiene toques de comedia y una temática refrescante y muy dinámica.



Su atrapante premisa no se diluye y la historia fluye con muchísima credibilidad y naturalidad.



¿Y la actuación?



El elenco completo realiza un trabajo excelente y muy realista.



¿Me puede llegar a gustar?



Más que seguro, seas romántico empedernido o seas un espectador ocasional de este tipo de films.



En resumen:



Excelente película para disfrutar de principio a fin.

Cintia Alviti

