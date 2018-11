Christopher Robin Un reencuentro inolvidable: Critica: Christopher Robin

Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable, es una película tierna pero tirando más bien a triste.



¿Está buena?



Estéticamente está muy bien lograda, abunda el buen estilo y la elegancia. La historia es muy tierna y emotiva, ideal para nostálgicos.



¿Y la actuación?



Ewan McGregor realiza un buen trabajo, pero no llega a traspasar la pantalla ni logra con los peluches esa magia especial tan indispensable en este tipo de técnica.



¿Me puede llegar a gustar?



Según con la expectativa que vayas. Si pensás que que te vas a divertir como con Las travesuras de Peter Rabbit, nada más lejos que eso, ya que es casi deprimente, la historia tiene muy poca diversión para los niños. Ellos podrán encontrar ternura en los peluches, pero no mucha risa.



Si en cambio pensás que es como la del osito Paddington, tampoco es de esa línea, pues no tiene ni esa magia ni ese encanto.



En resumen:



Un film de visión prácticamente obligatoria para todos aquellos que hayan crecido con Winnie the Pooh. Después de la función, cada uno sacará sus propias conclusiones.

Cintia Alviti

