El infiltrado del KKKlan: Critica: Blackkklansman

El infiltrado del KKKlan es una excelente película basada en hechos reales que no podés dejar de ver.



¿Qué es verdad y qué es mentira?



En esta oportunidad la mayor parte de lo que se cuenta es verdad ya que está basado en el libro autobiográfico del propio Ron Stallworth, pero por supuesto como es costumbre en Hollywood hay bastante fantasía.



Por ejemplo: su compañero Flip no era judío, el personaje de la mujer de la cual se enamora (Patrice) es ficción, la investigación no se detuvo por las situaciones que se muestran en el film, sino que fue porque el jefe de Ron estaba preocupado de que saliera a la luz que el departamento de policía estaba teniendo lazos con el KKK, la conversación telefónica de Ron con David de la escena final no existíó.



¿Está buena?



Es excelente. La historia atrapa desde el primer cuadro, y está contada con un muy buen ritmo y sin ningún tipo de altibajos.



¿Y la actuación?



Todo el elenco, desde su protagonista John David Washington, el hijo mayor de Denzel Washington, hasta el último actor que aparece en el reparto realizan un trabajo de maravillas.



¿Me puede llegar a gustar?



Más que seguro, ya que desborda calidad en todos sus rubros, además de tener el atractivo de saber que está basada en hechos reales.



En resumen:



Imperdible. Entretenimiento garantizado

Cintia Alviti

