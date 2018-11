El jardin de la clase media: Sinopsis, personajes, reparto, ficha: Dirigida por Ezequiel Inzaghi

SINOPSIS

Es tiempo de elecciones legislativas en Argentina y las listas de candidatos están por cerrarse.

En ese contexto político, aparece el cadáver de una mujer decapitada en la casa de uno de los candidatos a diputado nacional.

A raíz del macabro hallazgo, la pareja del aspirante, una funcionaria pública, y el fiscal designado para el caso, buscarán descifrar el misterio que parece implicar un sombrío mensaje de amenaza.

Pronto comenzará a develarse una densa trama mafiosa que llega e involucra hasta las más altas esferas del poder.

SOBRE LOS PERSONAJES

Eugenia Tobal es la Dra. Silvina Campás, hija del prestigioso médico cardiólogo Ignacio Campás (Lalo Mir). Ha comenzado una carrera auspiciosa dentro de la función pública.

Orgullosa de su nuevo rol y de los logros en el ámbito de la política de su pareja, el legislador Claudio Sayago(Luciano Cáceres), se propone no aceptar ciertas imposiciones sospechosas de sus jefes. Pero a sus jefes no les gusta q le digan q no...

Luciano Cáceres es Claudio Sayago, precandidato a diputado nacional. Su ambición política lo está haciendo coquetear con intereses irreconciliables.

Y en política, no es aconsejable tener conflictos de intereses.

Enrique Liporace es el Operador Político Antonio Gallaretto.

Siempre en las sombras, es un hombre clave en la estructura del partido. Es una persona con principios con los cuales conviene estar de acuerdo, si uno no quiere terminar mal.

Leonor Manso es Beatriz Santaclara, Jefe de Inteligencia del Estado. Brillante y astuta, es quizás la mujer más poderosa del país.

Es encantadora, solo hay que obedecerla. Ah, un consejo: no conviene q le escondas nada. Es demasiado peligroso... e imposible, por cierto.

Ludovico Di Santo es Alejandro Planes. Ecologista e íntimo amigo del legislador Claudio Sayago (Luciano Cáceres), viene a plantearle una terrible denuncia sobre un delito ambiental.

Aprovechar la denuncia para reencontrarse con aquel amor q no pudo ser y hoy mujer de su amigo, Silvina Campás (Eugenia Tobal), tampoco parece mal idea.

Esteban Meloni es el Fiscal Carlos Fernández. Su nombre es un tanto común pero su sagacidad es única. Es el encargado de investigar un crimen aberrante, el brutal homicidio de una mujer cuyo cadáver aparece en el jardín de la casa de una funcionaria pública (Eugenia Tobal).

Que la dueña de casa sea tan bella, puede entorpecer la investigación.

Roly Serrano es el "Pocho" Grañas. Supo oficiar de puntero político pero ahora es un hombre de negocios y un funcionario público de jerarquía. Maneja un Night Club de alto nivel y controla que es lo que entra y lo que no a nuestros puertos.

Es mejor que no te lo pongas en CONTRA y que siempre lo tengas de tu BANDO.

Jorge Martínez es el presidente del país. En su campaña prometió muchas cosas para el bien común y sostener una lucha tenaz en la defensa del medio ambiente.

Sin embargo, muchas cosas están oliendo mal en su gobierno y la contaminación parece inevitable.

Lalo Mir es el prestigiosomédico cardiólogo Ignacio Campás. Hubiese preferido un "candidato" mejor para su hija Silvina (Eugenia Tobal), que un aspirante a político con muchas ambiciones pero escrúpulos dudosos (Luciano Cáceres).

Con la elección perdida solo cabe una advertencia: una vez que cruzas una línea, ya no hay vuelta atrás.

Walter Donado es Mario Gómez. Sus jefes dicen que es un hombre necesario, de aquellos que hacen lo que tienen que hacer, incluso si hay que ensuciarse las manos.

Algunos comentan que disfruta de su trabajo y despectivamente lo llaman psicópata. Pero en la mafia, a las cosas se las llama por su nombre. Si hay un problema, simplemente "mandan a Mario".

SOBRE EL DIRECTOR

Guionista, productor y realizador cinematográfico egresado de la Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela. También es Licenciado en Artes y Ciencias del Teatro y Abogado. Ha guionado y dirigido diversos cortometrajes que han sido seleccionados en múltiples festivales nacionales e internacionales y galardonados con diversos premios en sus distintos rubros técnicos y artísticos.

Fue seleccionado entre aspirantes de toda Latinoamérica para participar en el 1º Talent Campus organizado por la Universidad del Cine y el Festival de Berlín (BerlinaleTalent Campus). En el ámbito teatral ha escrito y dirigido las obras "El dolor de las Hojas", seleccionada por el programa "Igualdad Cultural" dependiente del Ministerio de Cultura Argentino, y "Romper un huevo por las puntas - ¿Cuánto puede resistir el amor?", reconocida por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina.

En el campo del largometraje ha escrito y dirigido las películas "La Cola" (selección oficial del Festival Latinuy y de Construir Cine en asociación con el Global Labor Film Festival) y "El Jardín de la Clase Media", ambas con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina.También ha sido el guionista del largometraje "Deja la luz prendida".

FILMOGRAFÍA

CORTOMETRAJES:

FEODOR (2001), SEGUNDOS AFUERA (2002), BOCETOS PARA UNA ETERNIDAD MÁS CORTA - MEROS APUNTES DE UN POEMA VISUAL (2003), LITO (2003) y LA LÍNEA DE LA VIDA (2004).

LARGOMETRAJES:

LA COLA (2012) y EL JARDÍN DE LA CLASE MEDIA (2018).

PALABRAS DEL DIRECTOR:

¿Cuál es el límite, si la corrupción es la ley? ¿Qué sucede cuando la corrupción implica mucho más que actos aislados,para convertirse en un modo de vida al que terminamos por acostumbrarnos? ¿Se puede evitar ser parte de un sistema que se expande y lo gobierna todo? ¿Se puede salir de ese sistema?

"El Jardín de la Clase Media" es un thriller político que ronda alrededor de un delito escalofriante: el ingreso a la Argentina de residuos nucleares, un material altamente contaminante. Esa misma contaminación literal conduce a que, metafóricamente, lo político del thriller entrañe una película de gangsters, con el humor negro levantando la mano y guiñándose un ojo con la impunidad más brutal. Cualquier semejanza con la realidad, debería ser pura coincidencia.

FICHA TÉCNICA

Dirección: EZEQUIEL CÉSAR INZAGHI

Guión EZEQUIEL C. INZAGHI basado en la novela homónima de JULIO PIRRERA QUIROGA

Producción Ejecutiva ROBERTO FERRO y GUSTAVO CORRADO

Director de Fotografía IGNACIO TORRES

Dirección de Arte LUCÍA DE STÉFANO

Vestuario MARIELA CONTI

Maquillaje PAOLA CEJAS

Montaje ERNESTO GONZÁLEZ LÓPEZ

Dirección de Sonido Directo MILTÓN RODRÍGUEZ

Dirección de Sonido Post Producción DANIEL TAMBORINO

Vfx FERNANDO PRIMAVERA

Música YAIR HILAL

GENERO: THRILLER POLÍTICO

DURACIÓN 100 MINUTOS

ELENCO:

Eugenia Tobal, Luciano Cáceres, Enrique Liporace, Esteban Meloni,Leonor Manso, Ludovico Di Santo, Roly Serrano, Jorge Martínez, Lalo Mir,Walter Donado

