Familia al instante: Sinopsis, reparto, personajes, ficha: Instant Family

SINOPSIS

Cuando Pete (Mark Wahlberg) y Ellie (Rose Byrne) deciden iniciar una familia, se tropiezan con el mundo de la adopción y al conocer a un trio de hermanos, incluyendo a una rebelde chica de 15 años (Isabela Moner), pasan de cero a tres hijos de la noche a la mañana.

Ahora Pete y Ellie deben aprender sobre la paternidad rápidamente, con la esperanza de convertirse en una familia. FAMILIA AL INSTANTE está inspirada en eventos reales de la vida del escritor/director/productor Sean Anders, y es protagonizada también por Octavia Spencer, Tig Notaro and Margo Martindale, Julie Hagerty y Michael O'Keefe.

Anders comenzó a escribir FAMILIA AL INSTANTE con su co escritor/productor John Morris en medio de sus grandes éxitos GUERRA DE PAPÁS Y GUERRA DE PAPÁS 2.

En estas dos películas, mientras nos hacía reír a carcajadas, el dúo demostró su don para retratar los matices de la familia moderna y mixta. Con FAMILIA AL INSTANTE Anders muestra las posibilidades de la familia mixta mientras el personaje principal de la película, Ellie, soporta las peores situaciones.

Tan conmovedora como divertida, tan cálida como auténtica, FAMILIA AL INSTANTE celebra la idea de que una familia puede surgir de cualquier parte.

FAMILIA AL INSTANTE es una comedia que nos hace reír, nos llega al corazón y nos sorprende, provoca lágrimas, se nos mete bajo la piel y se queda en nosotros un tiempo, igual que los niños.

DAME UN POQUITO DE TU AMOR

Aunque la adopción puede ser un tema muy serio para una película, Anders también se siente cómodo mostrando sus partes ligeras, ya que quería contar su propia historia. Cuando Anders y su esposa tomaron la decisión de adoptar a tres hermanos biológicos de un internado, cosa que les cambió la vida, "muchas de las cosas que sucedieron fueron graciosas y otras muy frustrantes." Decidir llevar a tu casa a personas que de pronto se vuelven tus hijos sin que siquiera los conozcas, ni ellos a ti, es toda una comedia en potencia."

Y continua, "pensé que sería genial que John Morris (co escritor/productor) y yo pudiéramos hacer una comedia sobre este tema sin convertirlo en un drama que la gente temiera ver. Pudimos hacer la película así porque mi experiencia fue graciosa, cálida y conmovedora. Espero que ayude a llegar a chicos que buscan familias y hogares.

Anders explica que, "años después (de adoptar) cuando John y yo decidimos escribir la historia, fui a hablar con mi antigua trabajadora social y me reuní con más familias y niños. La comedia que retratamos en la película surgió porque me pasaron muchas cosas, al igual que a otras personas que compartieron conmigo su historia y las situaciones que vivieron.

Mark Wahlberg, quien ya ha protagonizado tres películas de Anders, piensa que la experiencia personal de Sean da información para la película. "Pienso que le da un ancla emocional y una honestidad y autenticidad que la hace profundamente emocional y personal. Y tiene algo con lo que todos se pueden identificar. Me parece que será una película que te hará sentir bien en una época en que la gente necesita sentirse bien."

Anders admite, "No te voy a mentir, me gustan los finales felices. Ponme frente a un 'campo se sueños' y seré un desastre, así soy yo. Hacer una película con corazón que pueda hacer sentir bien a la gente pero que a la vez la lleve a lugares oscuros, es ser honesto. No es algo falso o inventado porque conozco a los padres que han vivido esto peor que yo, o que el personaje de la película. Lo único que todos tienen en común es que todos opinan que no lo harían diferente. Por eso me pareció que definitivamente esta película podía ser una comedia y a la vez algo conmovedor".

Por su parte, John Morris disfrutó trabajar con Anders en el guion. "Usamos muchos de los errores de Sean para agregar comedia, y como sus hijos son tan geniales, tuvimos que adornarlos un poco, así que agregamos a una adolescente cuya inspiración fue una chica que conocimos, llamada Maraide Green, que fue adoptada. Incluimos algo de su historia en el guion, ella nos inspiró y nos dio ideas. La trajimos de Los Ángeles a Atlanta, donde filmamos, y la convertimos en asesora de la película, es genial."

Anders y Morris le dieron a Maraide un borrador del guion para que les diera su opinión, y Anders recuerda. "Nos hizo muchos buenos comentarios y nos ayudó a hacerla más honesta, en ocasiones, brutalmente honesta." Algo de lo que agregaron salió directamente de la vida de Maraide.

Mariade Green explica, "Me adoptaron cuando tenía 13 años, antes de eso entré y salí varias veces del sistema, dice. "Primero me separaron de mi madre a los ocho años, porque ella usaba drogas y tenía novios abusadores. Terminé viviendo en hogares temporales por un tiempo, hasta que volví con ella. Todo estuvo bien por un rato, pero luego ella comenzó a drogarse de nuevo. Terminé regresando al sistema y viví en un par de hogares temporales. En uno viví un tiempo y pensé que me adoptarían, pero finalmente no funcionó y me enviaron a otra casa donde, por fortuna, me adoptaron. Así que ahora tenía cuatro hermanos y papás, lo que estaba bien. Ahora tengo 20 años y voy a la UCLA, que fue siempre mi sueño

Maraide recuerda, "Cuando conocí a Sean, él me mandó el guion, que era genial. Le mandé muchísimas notas, diciéndole "esto no sucedería jamás, esto no tiene sentido," etc. Me encanta que quisiera ser tan honesto. Si has estado en el sistema y ves esta película, te vas a conectar con ella, porque es muy real."

Y continua, "Me emocionaba que esta película contara la historia de niños en adopción sin ser un drama intenso. Fue lo que más me gustaba, porque te hace reír."

Maraide espera que la película pueda cambiar la percepción de los niños en el sistema de hogares temporales. "Los niños en el sistema no son raros o están descompuestos o locos, simplemente son niños que han pasado por cosas muy difíciles, pero que valen mucho y pueden tener mucho éxito en la vida y lograr cosas increíbles, si les das amor."

Parte de la investigación e inspiración que tuvieron Anders y Morris al escribir la película vino de Allison Maxon, una trabajadora social del Centro Kinship, donde Sean y su esposa adoptaron a sus tres hijos. Morris explica: "Allison nos ayudó a contactar a padres que habían adoptado por medio del sistema de hogares temporales. Queríamos tener los dos lados de la historia, así que hablamos con padres adoptivos y con niños del sistema de hogar temporal."

Maxon agrega: "Algo de lo que ves a Pete y Ellie pasar en la película son las altas y bajas que les suceden a nuestras familias en la vida real. Hay partes de la película que son muy reales y reflejan lo que pasan nuestros niños. Sean pudo captar todo eso en el guion, no escribió desde afuera, sino basado en su propia experiencia. Hay humor en la película, aunque en la adopción no siempre lo hay."

"Creo que la conexión es muy importante. Me parece que los mejores directores con frecuencia hacen la misma película una y otra vez, dice el productor Marc Evans. "Creo que las películas de Sean y John siempre se han tratado de la familia. GUERRA DE PAPÁS y su secuela lo son. Sean ha vivido experiencias así. La familia puede ser el perfecto núcleo familiar donde los niños tienen dos padres aún en casa, o, un grupo de amigos que hacen una película juntos. O una familia puede ser una pareja que adopta a un niño y lo vuelve parte de su familia."

ALGUIEN TOCA A LA PUERTA

FAMILIA AL INSTANTE comienza con Pete y Ellie Wagner (Mark Wahlberg, Rose Byrne) visitando una casa abandonada. Son una pareja en su mejor momento, están enamorados y tienen un negocio de compra de casas en subasta para después convertirlas en casas de ensueño y venderlas. Ellie encontró una casa en ruinas con cinco habitaciones en un distrito escolar y quiere renovarla para su hermana, quien está iniciando una familia. La hermana de Ellie no comparte sus ideas y ella y su esposo rechazan la casa. Siempre en competencia con Ellie y su vida casi perfecta, que incluye noches de citas y juegos de golf con Pete, le lanza el reto "si esta casa es tan maravillosa, ¿por qué no se la quedan ustedes?" y su esposo la cuestiona "¿Qué van a hacer con una casa de cinco habitaciones y un parque? Obviamente nunca van a tener hijos."

Al escuchar la frase "nunca tendrán hijos," Ellie decide cuestionar a Pete ¿Pasó demasiado tiempo enfocada en su carrera y esperando "estar lista" y ahora resulta que se perdió la oportunidad?

FAMILIA AL INSTANTE sigue a Ellie y Pete Wagner en su exploración del proceso de adopción, mientras encuentran a la adolescente de quince años Lizzy (Isabela Moner), quien ha estado en el sistema de hogares temporales desde los once años. Se conocen cuando Lizzy observa a Ellie y Pete hablando sobre si debían acercarse a platicar con los 'chicos grandes,' adolescentes que están en un día de campo del sistema de hogares temporales, un extraño evento social para que los posibles padres conozcan a los niños (normalmente pequeños). Aunque la intrépida chica los humilla y rechaza, Pete y Ellie no pueden dejar de pensar en ella.

Ellie y Pete se reúnen con sus trabajadoras sociales (Octavia Spencer, Tig Notaro) y descubren que Lizzy es una buena estudiante que no ha querido ser adoptada. Para su sorpresa, la chica viene con sus dos hermanos menores, Juan (Gustavo Quiroz) y Lita (Julianna Gamiz) a quienes Lizzy quiere cuidar. Lizzy y sus hermanos han ido muchas veces a la corte y han estado en el sistema de hogares temporales, yendo de casa en casa, los pequeños cargando los muñecos de peluche que les dan en las audiencias, y Lizzy siendo rebelde, escéptica y voluntariosa, en ocasiones manipuladora y siempre desconfiando de los adultos. Pero, como dice Ellie "no es su culpa." Su hermano menor, Juan, es frágil, propenso a los accidentes y algo emocional, siempre disculpándose, temiendo ser corrido de otro hogar temporal. Lita, la menor, es una niña agresiva, ruidosa y berrinchuda, sólo come papas y pasa de dulce a terrible si no consigue lo que quiere.

Pete y Ellie dudan. Pete le dice a Ellie "Voy a ser honesto, pensé que cuando conociéramos a nuestros hijos habría una conexión cósmica, esto no va a tardar un año, si decidimos hacerlo, estarán en casa la próxima semana."

Lo que les ayuda a decidirse es su primer grupo de apoyo del sistema de hogares temporales, donde escuchan a una inspiradora oradora, una universitaria llamada Brenda, hablar de cómo su vida cambió por complete al ser adoptada.

Brenda: "Tenía 14 años e iba de un lugar a otro, nadie quiere a una adolescente, y yo crecía muy rápido. Más de la mitad de los niños que salen del sistema por ya no tener la edad terminan en la calle, adictos, encarcelados o muertos en dos años. Eso no me pasaría a mí. Tratar de iniciar una vida de adulto sin familia que me ayudara a elegir Universidad, nadie a quien visitar en navidad, o con quien llorar cuando mi primer novio me deje… y de pronto, aparecieron esas dos personas tan especiales y yo no se las puse fácil. Pero sin importar cuánto los alejara, ellos siempre estuvieron ahí para mí con un rico almuerzo y un aventón."

Ellie a Pete: "Ahora ¿crees que somos lo suficientemente especiales? Pete a Ellie "¿La escuchaste? Es lo mejor que he oído en mi vida, así somos nosotros. Encontramos cosas con potencial y las arreglamos, como hicieron con ella," señalando a los padres adoptivos de Brenda. "Ellos encontraron a una niña hecha trizas, le dieron una mano de pintura, le quitaron el techo emocional dañado y le instalaron gabinetes en forma de amor y auto estima, o lo que sea. Creo que somos perfectos para esto ¿Estás emocionada? No suenas emocionada." Ellie: Sólo creo que piensas que las cosas serán más fáciles de lo que en realidad son." Pete: "En un momento de este tipo, tienes que estar emocionado. Estamos a punto de hacer una locura."

Pete y Ellie giran la llave de su vida casi perfecta, abren la puerta y dejan entrar las partes faltantes: Juan, Lita y Lizzy. A medida que los cinco cruzan la puerta, su amoroso perro, Albóndiga, sale corriendo a saludar a la nueva familia.

Anders explica la sensación: "Al principio se siente como que estás cuidando a los hijos de alguien más, pero no es así, se van a quedar. Y hay todo tipo de reglas y cosas en las que no has pensado. No hay cursos que te preparen para esto y por eso la película se llama FAMILIA AL INSTANTE," explica Anders.

Anders explica qué los llevó a él y su esposa a tomar la decisión de adoptar y cómo fue la experiencia. Recuerda: "Fue diferente a nuestras expectativas, de todas las formas. Nuestro viaje comenzó exactamente como el de los personajes de la película. Mi esposa y yo habíamos hablado de si queríamos hijos o no. Llevábamos años hablándolo y en un momento yo dije que me sentía algo viejo para tener hijos. No quería ser el papá anciano que no puede jugar con sus hijos."

Y le dije de broma a mi esposa '¿Por qué no adoptamos a un niño de cinco años y así se sentirá como si hubiera empezado hace cinco años?' mi esposa me dijo "Yo lo consideraría.' Y yo dije 'Sí, era broma.' Pero de alguna forma comenzamos a pensarlo."

"El día de campo de adopción al que fuimos fue una de las cosas más locas que he hecho en mi vida. No sabes cómo involucrarte en la situación… ¡no se supone que nos acerquemos a niños que no conocemos y hablemos con ellos! El hecho de que existan estos eventos es muy raro, fue muy incómodo, pero al mismo tiempo, fue muy bueno para nosotros porque fue una de las primeras veces que pudimos ver a todos estos niños."

Cuando comenzó a escribir el guion, Anders admite que: "Para los primeros borradores me imaginaba a mi familia, pero a medida que incorporábamos más historias de otras familias y de las trabajadoras sociales, empezamos a amalgamar las experiencias de diferentes personas. Los personajes eran inspirados por mi familia, y no copias de mi familia."

PODEMOS LOGRARLO JUNTOS

Anders admite que FAMILIA AL INSTANTE es dejar sus películas pasadas, y sabe que en ésta hay temas sensibles y cosas complicadas. "Creo que estamos manejando los temas sensibles siendo honestos al respecto, lo que puede ser difícil, porque algunas cosas son duras, feas o tristes, pero todo está ahí," dice Anders. "Sin intención alguna, hacía una investigación preliminar al revisar las clases de hogares temporales y conociendo a diferentes familias y sus hijos. Y mientras hacia todo eso, no era investigación para el guion."

"Sean es genial para encontrar el tono y tratar las cosas con humor, pero también para llegar a un nivel emocional con el público," dice Mark Wahlberg, que ha protagonizado tres películas de Anders. "Saber que Sean adoptó niños y los convirtió en su familia ha alentado a otras personas a hacer lo mismo, es algo muy especial." Y agrega, "Creo que realmente le gustará a la gente, y esperemos que invite al público a buscar a niños del sistema de hogares temporales para crear hogares para ellos."

Rose Byrne explica qué le atrajo de la película y cómo hizo las paces con el papel: "Para ser honesta, no sé si la hubiera hecho si no hubiera sido semi autobiográfica," admite. "Porque eso le da una autenticidad, sensibilidad e intimidad que no tendría de no ser así. Este tema es muy sensible y uno desea poder contarlo de forma auténtica, así que tener a Sean al mando fue muy importante."

Byrne continua, "Sean dice que siempre quiso que fuera una película familiar y accesible, divertida y para que mucha gente pudiera verla. Como actor, eso te hace querer hacer un mejor trabajo para darle vida a la historia, porque sabes que Sean quiere que esta película motive a la gente a adoptar a niños del sistema de hogares temporales. Él realmente trata de hacer algo bueno."

Byrne explica su personaje, "Lo que me encanta de Ellie es su vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, pero también su disposición a estar muy asustada por la situación: realmente pasar por las altas y bajas de odiar a los niños mientras los amas al mismo tiempo. Y su idea de que pudieron haber cometido un error. Lo que también me gusta de Ellie es su relación con Lizzie, porque me parece que es una historia de amor entre ellas. Se trata de una relación que es realmente complicada para cualquier madre-hija."

Rose recuerda, "Hablé mucho con Sean sobre esto, porque obviamente es su historia y fue maravilloso escuchar lo que pasó en su aventura. Conocí a su esposa Beth, que es fantástica. Me reuní con muchos trabajadores sociales y madres de niños del sistema de hogares temporales. En esta película estamos rodeados de gente que es trabajador social, ha estado o está actualmente en el sistema, o tiene un hijo del sistema con la intención de adoptar, como Allison Maxon. Ella es una trabajadora social realmente brillante que ha sido muy útil para nosotros."

Y agrega, "Hemos tenido excelentes asesores en la película, especialmente Maraide Green, una excelente joven que estuvo en el sistema y fue aceptada temporalmente, y después adoptada ya de más edad. Ella nos ha ayudado mucho en cuanto a la relación y nos ha explicado cómo es y lo complicada y fantástica que es."

La ganadora del Oscar, Octavia Spencer, interpreta a Karen, la asesora de adopción de los Wagner, quien para bien o para mal, dice las cosas como son. Spencer recuerda por qué quería ser parte de la película. "Primero que nada, he visto las películas de Sean, así que sabía que me iba a divertir al leer el guion, pero no sabía que me iba a conmover tanto."

"Es genial que el director tenga una relación tan personal con la historia, porque le infunde no sólo humor, sino humildad. Y mientras te ríes, y en ocasiones lloras, entiendes la humanidad de la historia y lo importante que son las historias como ésta. La vida no es puro drama, no es pura comedia, es una plétora de todo y eso es lo hermoso de la historia, porque pasas por toda una gama de emociones."

Spencer explica la razón por la que la película le atrajo, "En esta etapa de mi vida, quiero hacer cosas con las que la gente se ría, llore y se permita escapar de su vida; y este guion lo logra." Y sigue "También me hizo darme cuenta que, si podía hacer esto, podía ser una madre amorosa para un niño."

La ganadora del Emmy, Margo Martindale, que interpreta a la mamá de Pete, Abuela Sandy, dice, "Creo que tener un director que ha vivido la adopción fortalece la película, ya que esta conexión la hace más graciosa y menos sentimental, así como más sorpresiva y original que si alguien inventara la historia, porque la ha vivido."

Julie Haggerty, que interpreta a la mamá de Ellie, Jan, describe así el proyecto, "Como es la historia de Sean, se nota que conoce a estas personas, así que no son personajes, sino personas reales en su vida. Él realmente sabe quién es cada persona y cómo se complementan entre ellas. Y se nota que siempre está pensando en cada personaje y en la situación."

En muchas de las escenas se usó a familias que han adoptado a niños del sistema de hogares temporales como extras. Morris explica: "Tratábamos de incluir lo más posible a personas que vinieran del sistema, tuviera hijos adoptivos o tuviera algo que ver con ese mundo. Elegimos a actores que vinieran del sistema y empleamos a personal del mismo sistema. Se siente bien cuando las personas consideran que están haciendo la diferencia, que pueden ayudar a estas personas." Anders agrega: "Cuando los niños están en el sistema de hogares temporales hay muchas reglas para incluirlos en una película, para usar su imagen y cosas por el estilo. Así que conseguimos a familias que hubieran adoptado hijos. Estos niños ya habían sido legalmente adoptados y fue maravilloso tener a tantos juntos en el parque y dejar que la gente tuviera esa experiencia."

Sobre estar rodeada de personas que habían sido hijos del sistema de hogares temporales o que habían adoptado hijos, o de un trabajador social, como parte del elenco, Isabela Moner (Lizzy) dice, "Creo que hace que el proyecto sea mejor, y hace que todos se comprometan más para lograrlo."

"Conocí a Maraide Green durante la pre producción," dice Moner. "Sabía que sería genial e inteligente, porque ha vivido muchas cosas. También es muy boba y chistosa, y realmente honesta sobre su situación. Conocer su pasado me ayudó a entender a Lizzy y por qué actúa como lo hace en la película."

"Sean nos compartió su experiencia y me siento muy afortunada de ser parte de esto. Creo que es emocionante cuando hay verdad en lo que haces, y esta película la tiene, dice Tig Notaro que interpreta a Sharon, la centrada trabajadora social de los Wagner. "Sean es fenomenal, está siempre ahí, y tiene un gran sentido del humor."

Notaro admite, "Me interesa la adopción, es una conversación que mi esposa y yo seguimos teniendo. Tenemos un par de niños y siempre hablamos de la posibilidad. Hemos investigado mucho sobre la adopción y sobre recibir niños de forma temporal, y creo que, al trabajar en esta película, especialmente al conocer a Sean y a sus hijos, esto me parece algo que podría ser una realidad."

Al cuestionarle si esta película podría cambiar la percepción de la gente sobre la adopción, Spencer nos dijo, "Absolutamente, creo que esta película lo hará. Sean realmente habla de temas serios, y hace preguntas de las que hablamos en la película. Así que me parece que definitivamente tendrá un gran impacto. Rezo porque sea así."

NUNCA SE SABE QUE ENCONTRARÁS BAJO LA SUPERFICIE

El co escritor/productor John Morris explica, "Nos tardamos un año en total en escribir el guion. Hicimos PAPÁS EN GUERRA Y PAPÁS EN GUERRA 2 mientras escribíamos FAMILIA AL INSTANTE. Se la mostramos a Mark Wahlberg y le encantó, así que la desarrollamos a partir de ahí"

Anders ha trabajado con Mark Wahlberg en PAPÁS EN GUERRA y cuando pensó en quién podría interpretar al personaje principal, Pete, recuerda: "Tenía a Mark en mente porque me dije '¿a quién sería gracioso ver como un tipo que se pone emotivo con estos chicos?' Ver a alguien como Mark, que normalmente interpreta a héroes estoicos y rudos, verse abrumado por la emoción, era una idea muy emocionante."

Sobre Rose Byrne en el papel de Ellie, Anders admite: "Ellie fue una decisión difícil, porque el personaje se escribió para alguien que se pone nerviosa, es muy apasionada y se emociona fácilmente. Rose es como Mark y es una de las pocas que realmente hace bien comedia y drama. Lo hace todo," agrega Morris, "No conocíamos a Rose y es fantástica, es sorprendentemente graciosa, dramática y es una persona genial."

"Mark y Rose funcionan muy bien juntos. Y el resto del elenco se adapta muy bien a ellos," dice Anders. "Todas las mujeres de la película son fantásticas. Rose Byrne, Octavia Spencer, Tig Notaro, Julie Hagerty, Margo Martindale e Isabela Moner - son fantásticas y no podíamos estar más felices."

Isabela Moner fue elegida como Lizzy, la adolescente con la que Pete y Ellie quedan tan intrigados después de hablar con ella en la feria de adopción. Anders recuerda: "Sheila Jaffe, nuestra directora de elenco, nos dijo que Isabela había hecho TRANSFORMERS con Mark, donde interpretó un papel similar, como huérfana. Acordamos hacer una audición por Skype, lo cual es difícil. Hizo un par de escenas y para cuando terminó todos estábamos llorando y dijimos 'bien, el papel es suyo,' es fantástica." Y agrega, "Isabela es una maravilla, es extraordinaria, entiende perfecto, es muy inteligente y se exige y cuestiona todo el tiempo. Cuando haces escenas con gente como Mark, Rose y Octavia, más te vale sorprender, y ella lo logra."

"Julianna Gamiz es la niña más linda del mundo y la cámara la adora. Gustavo es un gran chico, es fantástico." Morris explica: "Vimos a muchos candidatos, le pedimos a niños de 6 años que hicieran escenas dramáticas, y les costaba trabajo llorar. Trajimos maestros y trabajamos con ellos. Nos encantan los niños, trabajan mucho y se portan muy bien." Anders agrega: "Lo que buscábamos sobre todo era niños que tuvieran una personalidad y que escucharan. Julianna era muy nueva en esto, pero escuchaba. Fue adorable y tiene una gran personalidad". Para Gustavo los realizadores tenían una idea diferente sobre quién era Juan. Anders explica. "Juan iba a ser más alegre, pero llegó Gustavo y lo convirtió en un niño de 12 años tranquilo y dulce. En sus ojos hay compasión y me recordaba a mi hijo Johnny. Me da mucho gusto haberlo conocido, porque le da al personaje muchas cosas que no estaban escritas y que agregamos cuando lo conocimos."

Sobre Octavia Spencer, Anders dice, "sabíamos que Karen y Sharon, las trabajadoras sociales, iban a ser importantes en la historia. Nunca pensé poder convencer a Octavia Spencer y cuando lo logramos fue muy importante para nosotros porque realmente la queríamos en la película."

"Una vez que tuvimos a Octavia nos dijimos '¿quién será su compañera?' recuerda Morris. "Buscábamos ideas y creo que estábamos viendo Netflix cuando vimos el especial de comedia de Tig Notaro y pensamos que sería fantástica. Después nos reunimos con ella y fue genial, es toda una inspiración."

"Escribir estos papeles fue un reto," admite Morris. "Ya habíamos escrito el guion con Olivia en mente. Con Tig, revisamos todas sus actuaciones y vimos su ritmo, su desempeño y su selección de palabras, y luego tratamos de escribir sus escenas de forma que se adaptaran a la forma en que ella las haría. Y, nos sorprendió muchísimo, es una persona muy graciosa, nos mataba de risa."

PERSONAJES - ELENCO

LOS PADRES

MARK WAHLBERG (Pete Wagner) - Hijo, esposo, padre adoptivo.

"Cuando empezamos a filmar GUERRA DE PAPÁS 2, Sean me contó un poco su idea de hacer esta película, pero era sólo eso y ya en el pasado habíamos platicado de otras ideas, pero cuando la leí me enamoré totalmente de ésta."

"Siempre que hablaba con él, incluso antes de recibir el guion, las cosas eran muy emotivas," recuerda Wahlberg. "Ser padre y saber lo difícil que pueden ser las cosas para los niños en el sistema de hogares temporales siempre me ha conmovido mucho. Cuando leí el guion me reí muchísimo y también lloré un poquito.

Rose Byrne interpreta a la esposa de Pete, Ellie. "Es fantástica, cada vez estaba más contento con ella y con los niños de la película. Nos convertimos en una extraña familia, es muy agradable."

Trabajar con Tig Notaro y Octavia Spencer, que interpretan a las trabajadoras sociales, ha sido genial, dice Wahlberg. "Siempre he admirado a Tig y a Octavia, así que poder trabajar con ellas, pasar el tiempo con ellas, ha sido muy divertido. Y todo este talento lo pudimos tener por lo que estaba en Netflix, a todos nos encantó ese material."

"Sus personajes son del tipo policía bueno y policía malo; son muy persuasivas y Pete y Ellie inician esta aventura pensando que adoptarán a un niño, pero de pronto conocemos a una adolescente genial, pero no nos dicen que viene con sus dos hermanos menores. Siempre pensé que los papeles eran excelentes para ellas."

Sobre trabajar con niños Wahlberg dice, "La dinámica es diferente tanto frente a la cámara, como fuera de ella. No puedes evitar crear un vínculo con los niños dentro y fuera de la pantalla, y mientras avanzábamos en la filmación sentíamos cada vez más una conexión real. Wahlberg ríe mientras admite, "Isabela suena como mi hija, tiene la actitud, dice las malas palabras y todo. Ha sido raro para mí, porque tengo una hija de 14 años en casa y todo es un caos, así que tener esto en la película con Lizzy, la ropa, la actitud, todo, es algo que me es muy familiar."

Sobre trabajar con Sean Anders en esta película en comparación con las anteriores, Wahlberg dice, "Sabe exactamente lo que quiere, pero se toma un tiempo extra cuando se trata de manejar las cosas emotivas. Es muy agradable verlo seguir madurando y creciendo como escritor y director. Y John Morris ha sido excelente. Tienen una gran complicidad, así que es lindo ver que la gente tiene más experiencia, más confianza en lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo." Admite, "siempre prefiero estar con alguien que sabe exactamente lo que quiere."

"He aprendido mucho sobre la adopción al ser parte de este proceso, pero no es suficiente," admite Wahlberg. "Hay muchos niños maravillosos que necesitan una familia," y agrega "ser una familia es maravilloso y muy edificante, pero puede ser difícil, debes tratar a tus hijos adoptivos como si fueran tus hijos biológicos. El objetivo final y la recompensa es enamorarse unos de otros, es hermoso," dice Wahlberg cuando se le pregunta si piensa que esta película puede cambiar el punto de vista sobre la adopción.

ROSE BYRNE (Ellie Wagner) - Hija, hermana, esposa, madre adoptiva.

"Ha sido genial trabajar con Mark," dice Byrne. "Es muy simpático y tiene una intensidad muy honesta y muy graciosa. Creo que disfrutamos mucho interpretar a Pete y Ellie. Y tratar de estar en el mismo canal es muy importante al hacer esto, al empezar a recibir niños. Eso era una especie de broma entre ellos, básicamente tenían un buen matrimonio, y espero haber logrado que el público viera eso desde el inicio."

"Los tres niños han sido fantásticos. Isabela es muy experimentada y brillante, está muy en contacto con su vida emocional, y a la vez es dura, algo que se debía tener para interpretar a este personaje, eso no se puede fingir."

"Gustavo es adorable interpretando a Juan, porque obviamente es el más vulnerable, lo cual te rompe el corazón. Siempre está llorando y desea tanto tener una familia que está motivado a quedarse y ser una familia, lo cual es muy evidente. Se le nota en la cara."

"Julianna Gamiz interpreta a Lita, que es una bala. Yo la llamo El Jefe, porque eso es, llega y les da órdenes a todos. Es una niña adorable y divertida, y está llena de energía."

Como las trabajadoras sociales, "Octavia Spencer y Tig Notaro son brillantes," dice Byrne. Y agrega "Son muy divertidas, son una pareja cómica maravillosa, obviamente son diferentes, Tig me fascina, es muy empática y sensible, y también puede hacer drama de forma brillante. Y Octavia es una delicia, así que me emocioné mucho cuando aceptaron participar. Las dos le dan toques de comedia a las escenas, pero también las hacen excepcionalmente profundas."

"Sean Anders como director sabe lo que quiere, me encanta trabajar con él." Dice Byrne. "Se espera mucho de él en este trabajo, y realmente quiere contar esta historia que significa mucho para él. Estamos rodeados de gente brillante que nos ha ayudado mucho y que desea enviar el mensaje de una forma positiva, graciosa y accesible."

LOS HERMANOS

ISABELA MONER (Lizzy), GUSTAVO QUIROZ (Juan) y JULIANNA GAMIZ (Lita)

Sobre su personaje, Moner dice "Les dificulto acercarse a mí, se emocionan mucho cuando Lita les dice "mami o papi," pero yo soy todo lo contrario, pero creo que lo que el público debe entender sobre Lizzy es que tiene buenas intenciones. La historia de este personaje se basa en una niña de hogar temporal que ha pasado por esto. Muchas de sus experiencias están en esta película."

"Creo que es una historia cercana, me parece que eso fue lo que llamó mi atención al principio, porque mucha gente vive sin sentirse querida o deseada. Aunque tal vez ese no sea el caso, eso fue lo que me atrapó, y no se habló de ello, hasta que Sean y yo nos dimos cuenta que era un proyecto de pasión. Me metí mucho en el guion y quería saber cómo podía conectarme más con él."

Acerca de sus compañeros que interpretan a sus padres en la película, Moner dice: "Son normales y divertidos," ríe, "sueno como toda una adolescente. Bromeamos mucho y eso lo hace interesante y muy divertido. Son actores serios, pero también aman su trabajo, así que nunca es aburrido, siempre nos divertimos."

Sobre Julianna y Gustavo, que interpretan a sus hermanos menores, Lita y Juan, Moner dice "Los adoro, siempre quise una hermana menor y ella es lo máximo, es todo lo que quisiera en una hermana menor. Imita todos mis movimientos y es linda. Y Gustavo tiene un corazón enorme. Es genial verlos meterse en sus personajes, pasaron de no tener experiencia a llorar fácilmente."

"Sean Anders es muy paciente y realmente le importa darse el tiempo para trabajar las escenas, además respeta mucho a los actores. El director establece el tono para todo el equipo y toda la filmación, y él lo convierte en algo amoroso y amigable. El ambiente es muy agradable."

LAS TRABAJADORAS SOCIALES

OCTAVIA SPENCER (Karen)

Del trabajo de Anders, Spencer observa, "es muy considerado, conoce perfectamente el guion, así que si tienes alguna pregunta, él te la responde de forma hermosa. Pero también le encanta colaborar de forma que nunca antes había visto en un director. Amo a Sean."

Sobre Tig Notaro, su compañera Sharon, Spencer dice, "Nos hacemos llamar Weeble y Wobble, como los huevitos," se ríe. "Ella tiene un sentido del humor ácido, y yo soy más animada, así que combinamos perfectamente."

Spencer dice que fuera de cámara su dinámica es lo que se ve en cámara. "Desarrollamos un cariño instantáneo, yo la admiro desde hace mucho tiempo. Poder finalmente trabajar con ella fue genial, le aporta mucho a su personaje, y es difícil mejorar algo que ya está tan bien escrito. Es divertidísimo. Y admite, "Es complicado hacer escenas con ella, porque debes tratar de concentrarte sin echarte a reír." Pero eso es lo maravilloso de este equipo, todos son muy buenos en lo que hacen."

Sobre trabajar con Mark y Rose, Spencer dice, "Soy su gran admiradora, mi primer día en el set me la pasé viéndolos hacerse bromas todo el tiempo, son como la pareja de la película. Los dos son grandes actores y tienen un excelente ritmo para la comedia." Spencer piensa que para equilibrar los momentos serios con los de comedia "tienes que inyectarle humor, porque al final estás interpretando a una pareja que quiere iniciar una familia, y eso no tiene nada de sencillo. Verlos navegar por esto es muy entretenido, y desgarrador por momentos."

TIG NOTARO (Sharon)

TIG NOTARO interpreta a la trabajadora social, Sharon. Ella describe su carácter, "Creo que soy extraña, sincera, y tengo mucha información."

Su compañera es Karen, interpretada por Octavia Spencer. Notaro explica sobre su trabajo con Octavia. Nos decimos Weeble y Wobble, en lugar de Ying y Yang. Y Weeble y Wobble chocan, lo cual es muy divertido. Me parece que lo agradable de mi personaje es que le da un toque más informativo y positivo a las cosas, mientras que el de Octavia se acelera y plantea la loca realidad en la que la gente puede meterse en este tipo de situación. A veces tengo que recordar que estoy en una escena con ella, y no puedo parar y observarla. Ha sido muy divertido."

De trabajar con Mark y Rose, Notaro dice "Son geniales, no conocía mucho a Rose, pero estoy familiarizada con Mark, lo admiraba desde hace mucho. Y a Rose la admiré desde el principio, no es difícil, su actuación y su sentido del humor te sorprenden."

Notaro admite, "Me interesa la adopción, es algo de lo que mi esposa y yo hablamos. Tenemos un par de niños y siempre hablamos de la posibilidad. He investigado mucho sobre la adopción y los hogares temporales y al trabajar en esta película, especialmente conocer a Sean y a sus hijos me hace pensar en ello como una posible realidad."

LAS ABUELAS

MARGO MARTINDALE (Abuela Sandy) - Madre de Pete, abuela.

Martindale recuerda que después de leer el guion "Su parte graciosa era tan fresca e inesperada que me encantó. Es increíblemente conmovedora, me llegó mucho. Me encantó el guion desde el principio."

Martindale ríe cuando habla de su trabajo con Julie Haggerty, quien interpreta a la mamá de Ellie. "Tenemos una rivalidad por ser la abuela más popular y, claro, yo gano. ¡No puedes competir conmigo, Julie!"

Del trabajo con Mark y Rose recuerda, "Es increíblemente fácil trabajar con ellos, se da naturalmente porque sé exactamente quienes son. Son maravillosos."

JULIE HAGERTY (Jan) - Esposa, madre de Ellie, abuela.

Sobre el hecho de que Mark y Rose logran un equilibrio entre lo emotivo y lo gracioso, Hagerty piensa que "equilibran el humor, pero éste sale de su verdad y de su situación. Es hilarante y conmovedora. La escena de la cena de acción de gracias resultó ser la peor cena de acción de gracias, pero salió como cualquiera, todo comienza bien, y de pronto todos comienzan a discutir."

"Y tenemos a la abuela Sandy, Margo Martindale es deliciosa y, por alguna razón no estaba en el guion, pero iniciamos una competencia, ella realmente lucha por llamar su atención, no es justo," díe Hagerty. Sobre trabajar con Anders, Hagerty nos dice "Lo que me encantó es que sabe lo que quiere y sabe cómo guiarte, y también sabe cómo dejarte ser, lo cual es maravilloso."

LOS ASESORES

MARAIDE GREEN - Asesora, asistente de producción

Maraide Green fue contratada como asesora, pero ella no quería asesorar únicamente, también quería aprender sobre la realización de cine y pidió ser asistente de producción.

Green habla sobre cómo conoció a Sean Anders. "Sean contactó a la agencia por medio de la que me adoptaron, la misma por la que adoptó a sus hijos. Quería hablar con chicas que hubieran sido adoptadas siendo adolescentes."

"Mi mamá me llevó a la agencia y hablamos con Sean, quien hizo muchísimas preguntas, y muchas de las chicas que estaban ahí estaban emocionalmente involucradas con sus historias y lloraban cada que querían responder. Yo hice mucha terapia y pude contar mi historia dejando a un lado la parte emotiva."

Cuando le preguntamos sobre su opinión de Mark Wahlberg y Rose Byrne como Pete y Ellie, Green dijo "Creo que son geniales, conocí a Rose y me escribí por mail un poco con ella. Realmente quería involucrarse y entender a su personaje, la forma en que éste ve a Lizzy no solo como una chica problemática."

Cuando Anders le pidió a Green que lo asesorara y fuera a Atlanta para estar en el set, ella no quiso únicamente estar ahí sentada, dijo que quería trabajar. Ella explica, "Mi trabajo en el set era estar con los niños, y me peleaba con ellos, porque siempre andaban corriendo. Gustavo, que hace a Juan, es increíble, es un gran actor, le sale de dentro. E Isabela es maravillosa, es una gran actriz. Hablé un poco con ella sobre mi historia, pero me gusta que es una adolescente e interpreta el papel de una adolescente. Es muy emotiva y se conecta muy bien con la historia."

"Quiero que los niños en hogares temporales no piensen que hay algo malo en ellos por no haber sido adoptados," dice Green. "Porque no tienen nada de malo, y no es su culpa, hay mucha gente que puede adoptarlos, pero no lo saben, o no saben que es importante. O no saben cómo adoptar cambiará sus vidas para bien."

"Me gusta que no es un drama intenso, porque me parece que las historias sobre niños en hogares temporales normalmente son muy intensas y tristes, y ésta no lo es. Y eso me gusta, porque así es la vida, honesta, y puedes llorar, pero también reírte. Eso es lo que me encanta de esta película."

ALLISON DAVIS MAXON - Asesora, trabajadora social del Centro Kinship

Allison Davis Maxon es una trabajadora social del Centro Kinship que lleva dos años y medio trabajando con Sean y John. "Ha sido un proceso muy interesante y divertido, especialmente para alguien como yo, que normalmente no hace nada como esto," dice.

Recuerda su primer contacto con Anders. "Nuestra agencia hizo el estudio de su casa y le ayudó a encontrar a tres niños del sistema que adoptó. Quería investigar sobre el personaje del guion que era una adolescente. Quería entrevistar a chicas adoptadas y hablar con varias familias para tener una mejor idea sobre las altas y bajas de la adopción por medio del sistema de hogares temporales."

Maxon describe lo que espera que sienta el público que vea esta película. "Espero que sus corazones se abran, una de las cosas que más me emociona es que para nuestros niños y los padres que adoptaron a niños por medio del sistema, estas familias puedan ver la película y disfrutar ver su aventura en la pantalla grande. Esa es nuestra experiencia y nuestros niños podrán decir, 'mira, son como yo."

"Estoy relacionada con muchas familias que ya están emocionadas, espero que sea una caricia al corazón de todos. Y siempre he pensado que si no puedes recibir a un niño de forma temporal, o adoptar, o si no puedes volverte voluntario, mentor, o algo así, puedes donar. Puedes hacer algo que ayude a estos niños, dice Maxon.

EL ELENCO

MARK WAHLBERG (Pete Wagner/productor) ganó nominaciones al Oscar y al Golden Globe® por su excelente trabajo en la película familiar sobre box EL PELEADOR (THE FIGHTER) y en el aclamado drama de Martin Scorsese, LOS INFILTRADOS (THE DEPARTED). Wahlberg ha interpretado diversos personajes para visionarios realizadores como David O. Russell, Tim Burton y Paul Thomas Anderson. En papel en el que debutó en JUEGOS DE PLACER (BOOGIE NIGHTS) lo convirtió en uno de los talentos más buscados de Hollywood.

Su notable carrera en el cine comenzó con UN POETA ENTRE RECLUTAS (RENAISSANCE MAN), dirigida por Penny Marshall, y DIARIO DE UN REBELDE (THE BASKETBALL DIARIES), con Leonardo DiCaprio, seguida por el thriller en el que actuó con Reese Witherspoon, MIEDO (FEAR). Después apareció en TRES REYES (THREE KINGS) y en LA TORMENTA PERFECTA (THE PERFECT STORM) con George Clooney, y en LA ESTAFA MAESTRA (THE ITALIAN JOB), con Charlize Theron. Más adelante Wahlberg protagonizó la película biográfica sobre futbol EL INVENCIBLE (INVINCIBLE), y TIRADOR (SHOOTER) basada en la novela de Stephen Hunter, Point of Impact. Wahlberg volvió a trabajar con el director de LA TRAICIÓN (THE YARDS), Gray y su coestelar Joaquin Phoenix en LOS DUEÑOS DE LA NOCHE (WE OWN THE NIGHT), que también produjo. En 2013 trabajó con el director Peter Berg en el drama sobre el ejército EL SOBREVIVIENTE (LONE SURVIVOR) y en ARMADOS Y PELIGROSOS (2 GUNS) con Denzel Washington. Al año siguiente protagonizó TED 2 con Seth MacFarlane y GUERRA DE PAPÁS (DADDY'S HOME) al lado de Will Ferrell. Otras películas de Wahlberg incluyen EL APOSTADOR (THE GAMBLER), DESDE MI CIELO (THE LOVELY BONES), POLICÍAS DE REPUESTO (THE OTHER GUYS), SANGRE, SUDOR Y GLORIA (PAIN & GAIN), CONTRABANDO (CONTRABAND), TED y TRANSFORMERS, LA ERA DE LA EXTINCIÓN (TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION). Recientemente participó en MAREA NEGRA (DEEPWATER HORIZON), EL DÍA DEL ATENTADO (PATRIOTS DAY), TRANSFORMERS, EL ÚLTIMO CABALLERO (TRANSFORMERS: THE LAST NIGHT), GUERRA DE PAPÁS 2 (DADDY'S HOME 2), TODO EL DINERO DEL MUNDO (ALL THE MONEY IN THE WORLD) y MILLA 22 (MILE 22). Y pronto se estrenará EL HOMBRE INCREÍBLE (THE SIX BILLION DOLLAR MAN).

Wahlberg es un prolífico productor de cine y televisión, ha producido GUERRA DE PAPÁS 2, EL DÍA DEL ATENTADO, MAREA NEGRA, EL SÉQUITO (ENTOURAGE), EL APOSTADOR, EL SOBREVIVIENTE, LA TRAMA (BROKEN CITY), CONTRABANDO, EL PELEADOR (por la que fue nominado para un Oscar a mejor película) y LOS DUEÑOS DE LA NOCHE. Para televisión Wahlberg es productor ejecutivo de Shooter, de USA, basada en la película de 2007 nominada al Emmy Wahlburgers en A&E, y la comedia Ballers de HBO. Fue productor ejecutivo de La trama durante sus impresionantes ocho temporadas, y de Boardwalk Empire, How to Make It in America y In Treatment. Por su trabajo en televisión Mark ha recibido un premio BAFTA, un Peabody, siente nominaciones al Emmy, seis al Golden Globe® y un Golden Globe® por Boardwalk Empire en 2011.

Es un comprometido filántropo que fundó la Fundación para Jóvenes Mark Wahlberg en 2011, para ayudar a niños y adolescentes de zonas marginales.

ROSE BYRNE (Ellie Wagner) es mejor conocida por su papel de Ellen Parsons en Damages, con Glenn Close. La serie, creada por Daniel Zelman, Glenn Kessler y Todd Kessler, tuvo cinco temporadas en FX y después en DirecTV. Byrne obtuvo dos nominaciones al Golden Globe y una al Emmy por su trabajo en ella. También es conocida por su papel en la comedia dirigida por Paul Feig, DAMAS EN GUERRA (BRIDESMAIDS) con Kristen Wiig, Maya Rudolph, y Melissa McCarthy. La película fue nominada a un Golden Globe a mejor película, comedia y musical, y a un premio de la asociación de actores como mejora actuación de un elenco en una película.

Byrne estelarizó recientemente la comedia AMOR DE VINILO (JULIET, NAKED) con Ethan Hawke y Chris O'Dowd. La película se estrenó en el festival Sundance de 2018 y después fue comprada por Roadside Attractions. AMOR DE VINILIO se estrenó en agosto de 2018.

A principios de este año, Byrne protagonizó la película de imagen real/animación por computadora LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT (PETER RABBIT) junto a James Corden, Domhnall Gleeson, Daisy Ridley y Elizabeth Debicki. La película se estrenó el 9 de febrero de 2018.

El año pasado Byrne protagonizó la película original de HBO, The Immortal Life of Henrietta Lacks, con Oprah Winfrey. La película fue una adaptación del aclamado libro del mismo nombre escrito por Rebecca Skloot y se estrenó en HBO el 22 de abril de 2017, obteniendo una nominación al Emmy en la categoría de mejor película para televisión.

En 2016, Byrne regresó al teatro en la producción de David Mamet para la compañía de teatro de Sidney, Speed-the-Plow. La producción duró del 8 de noviembre al 17 de diciembre de 2016 en el Teatro Roslyn Packer.

Ese mismo año Byrne repitió su papel de Moira MacTaggert en X-MEN: APOCALIPSIS (X-MEN: APOCALYPSE), que se estrenó el 27 de mayo de 206. Además, de repetir su papel como Kelly Radner en BUENOS VECINOS 2 (NEIGHBORS 2: SORORITY RISING) junto a Seth Rogen, Zac Efron y Chloe Grace Moretz. Ésta se estrenó el 20 de mayo de 2016.

Antes, ese año, Byrne apareció en UNA MADRE IMPERFECTA (THE MEDDLER), con Susan Sarandon. La película relata la historia de una viuda de Nueva York que sigue a su hija a Los Ángeles esperando comenzar una nueva vida cuando su marido muere. UNA MADRE IMPERFECTA se estrenó el 22 de abril de 2016.

En 2015, Byrne apareció en la película independiente ADULT BEGINNERS, junto a Nick Kroll y Bobby Cannavale. La película se estrenó en el festival internacional de cine de Toronto el 8 de septiembre de 2014 y después en algunos cines el 24 de abril de 2015. Byrne también actuó en la comedia dirigida por Paul Feig UNA ESPÍA DESPISTADA (SPY), con Melissa McCarthy y Jude Law, que se estrenó el 5 de junio de 2015.

Ese año Rose debutó en Broadway en la corta temporada de You Can't Take It With You, donde hizo el papel de 'Alice Sycamore' junto a James Earl Jones y Kristine Nielsen.

A finales de 2014, Byrne apareció en la nueva versión de ANITA LA HUERFANITA (ANNIE), con Jamie Foxx, Quvenzhane Wallis, Cameron Diaz y Bobby Cannavale. La película se estrenó el 19 de diciembre de 2014. Ese mismo año, Byrne actuó en la película de Shawn Levy HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ (THIS IS WHERE I LEAVE YOU), con Jason Bateman, Tina Fey, Corey Stoll, Adam Driver y Jane Fonda, que se estrenó el 19 de septiembre de 2014. También actuó en la comedia de Nicholas Stoller BUENOS VECINOS (NEIGHBORS), con Seth Rogen y Zac Efron. La película se estrenó el 9 de mayo de 2014 y ganó más de 268 millones de dólares en todo el mundo.

En 2014, Byrne también protagonizó la película, THE TURNING, que se estrenó en Australia el 26 de enero. Rose ganó un premio como mejor actriz en papel de reparto de la asociación de críticos de cine de Australia y el círculo de críticos de cine de Australia.

Otras películas de Byrne incluyen: APRENDICES FUERA DE LÍNEA (THE INTERNSHIP), EL LUGAR MÁS ALLÁ DE LOS PINOS (THE PLACE BEYOND THE PINES), LA NOCHE DEL DEMONIO (INSIDIOUS), TODO SOBRE MI DESMADRE (GET HIM TO THE GREEK), X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN (X-MEN: FIRST CLASS, MARIA ANTONIETA (MARIE ANTOINETTE), TROYA (TROY), ADAM, y EXTERMINIO 2 (28 WEEKS LATER), entre otras. Sus obras de teatro incluyen La Dispute y Three Sisters, de la compañía de teatro de Sydney.

ISABELA MONER (Lizzy) es un joven valor de solo 16 años de edad, conocida como cantante, actriz, bailarina y autora de canciones. Isabela actuó recientemente en la película de Michael Bay TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO, con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins y Josh Duhamel. Después apareció con Benicio Del Toro y Josh Brolin en SICARIO 2: SOLDADO (SICARIO: DAY OF THE SOLDADO), la secuela de la película dirigida por Stefano Sollima en 2015, SICARIO.

Isabela también hará el papel principal en la puesta en escena de DORA LA EXPLORADORA, de Paramount Players. Basada en la exitosa serie animada de Nickelodeon, la obra sigue a la adolescente Dora, acompañada de su mejor amigo, el mono Botas y su primo Diego en una aventura.

Trabajos anteriores de Isabela incluyen: MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE, LEYENDAS DEL TEMPLO ESCONDIDO: LA PELÍCULA (LEGENDS OF THE HIDDEN TEMPLE: THE MOVIE), de Nickelodeon, fue la voz de 'Heather' en LOCOS POR LAS NUECES 2 (NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE), e interpretó a "CJ Martin" en la serie de Nickelodeon, 100 Things To Do Before High School.

Fue honrada con el premio al joven valor del año 2017 en la ceremonia de entrega de premios a la pantalla grande de CinemaCon en Las Vegas.

Isabela nació en Cleveland, Ohio e hizo su debut en Broadway con la puesta en escena Evita, a los diez años de edad. Ese mismo año, Isabela debutó en televisión nacional e internacional como cantante en The Next Big Thing: New York. Obtuvo su primer papel protagónico en la aclamada película THE HOUSE THAT JACK BUILT, ganadora de diversos premios en festivales de cine en Estados Unidos. Isabela consiguió ese año el papel de Wendy en el nuevo musical Fly, en el que se unió a un equipo de profesionales ganadores del premio Tony. Meses después, en 2013, Isabela interpretó a Wendy en el estreno mundial de Fly the Musical. Otros talleres y obras de teatro incluyen: El Zorro (como la joven Lisa), Pequeña Miss Sunshine (Rosa Maria), Cuento de navidad (Sarah Cratchit), Anita (Anita), Los Miserables (como la joven Cossette).

Antes apareció en la serie de NBC Growing Up Fisher y la película de Nickelodeon SPLITTING ADAM, además de dar su voz para la serie animada de Nickelodeon, Dora y sus amigos: En la ciudad (Dora and Friends: Into the City). También ha participado en diversos comerciales para televisión nacional.

Aunque vive en Nueva York y Los Ángeles, Isabela sigue su entrenamiento bajo la guía de algunos de los profesionales de la voz, el baile y la actuación más reconocidos. A Isabela le encanta escribir canciones en su tiempo libre y cuando no está actuando, sigue desarrollando sus aptitudes en el piano, la guitarra y el ukulele. Sus discos incluyen: Broadway's Evita, When I Grow Up, y su disco como solista, Bela, con Republic Records, que no ha sido lanzado aún. Como solista, Isabela actúa en eventos a beneficio y en auditorios de Nueva York y Cleveland, como el Lincoln Center, el Severance Hall, 54 Below, The Cutting Room, Joe's Pub y varios otros. Isabela ha tenido el privilegio de trabajar con productores y directores ganadores del Emmy y el Tony. Además, ha aparecido en la producción de la Ópera de Cleveland de I Pagliacci y se ha ganado el honor de actuar como solista con la Orquesta Cleveland Pops en el Severance Hall, y ha cantado con Jon Anderson de "Yes" y Billy Jonas, acompañada por la Orquesta Juvenil Contemporánea.

Isabela es una excelente estudiante, habla igualmente bien español e inglés y está aprendiendo francés. Algunos de sus pasatiempos son esquiar, el snowboard, patinar, saltar del trampolín con sus hermanos, Gyovanni y Jared, y salir con amigos. Se siente privilegiada por haber trabajado con excelentes profesionales, que se han convertido en sus amigos, consejeros y admiradores de sus talentos.

GUSTAVO QUIROZ (Juan) actúadesdelos cuatro años, cuando hizo su debut en el cine en una película llamada SUNLIGHT, JR., en Tampa Bay, Florida. Desde entonces se ha mantenido ocupado en muchos proyectos, incluyendo comerciales, televisión y películas. Ha aparecido en Being Mary Jane, Criminal Minds, y The Real Robas, así como en películas como JUSTICIA IMPLACABLE (PEPPERMINT), OCEANS RISING y AKEDA. También ha trabajado con más de 40 marcas, incluyendo Walgreens, Walmart, Schwabb, y Icy Hot, por nombrar algunas.

Gustavo es de West Palm Beach, Florida y actualmente vive en Los Ángeles con sus padres y su hermano menor, Julian, que también es actor. Él y su hermano han trabajado juntos en comerciales de Walgreens. En su tiempo libre Gustavo disfruta leer, practicar esnorquel, hacer rompecabezas, y deportes como futbol y baseball; así como de tocar la guitarra.

JULIANNA GAMIZ (Lita) es una energética actriz joven nacida en Los Ángeles. Apareció por primera vez en la pantalla en un papel recurrente para la serie HULU, en East Los High durante tres temporadas, interpretando a Isela Camayo. Desde entonces, ha aparecido en la serie de CW Jane the Virgin, y la comedia de Josh F. Huber Making Babies.

OCTAVIA SPENCER (Karen) Es uno de los talentos más buscados de Hollywood y se ha vuelto una cara conocida en la televisión y en la pantalla grande. Su actuación como 'Minny' en la película de DreamWorks HISTORIAS CRUZADAS (THE HELP) la hizo ganar un premio de la academia en 2012, un premio BAFTA, un Golden Globe®, el premio SAG y el premio Broadcast Film Critics' Choice, entre muchos otros.

Octavia fue vista más recientemente en el drama de fantasía de Guillermo del Toro LA FORMA DEL AGUA (THE SHAPE OF WATER), junto a Sally Hawkins, Michael Shannon y Richard Jenkins. La película aclamada por la crítica, que ganó el codiciado premio Golden Lion en el festival de cine de Venecia del año pasado, obtuvo varios premios, incluyendo el de mejor película de los premios de la academia 2018. La actuación de Spencer ha sido considerada "maravillosa" e "irresistible" y ella recibió nominaciones al Golden Globe, el BAFTA y el Oscar por su papel en la película. Spencer actuó en el drama independiente SMALL TOWN CRIME, escrito y dirigido por Eshom e Ian Nelms, junto a John Hawkes y Anthony Anderson. La película, en la que Spencer también fue productora, relata la historia de un ex policía alcohólico que, en un acto de auto redención, se obsesiona con hacer justicia.

Podemos ver a Spencer en A KID LIKE JAKE, un drama sobre una pareja que lucha con la identidad de género de su hijo. La película, con Claire Danes, Jim Parsons y Priyanka Chopra, se estrenó en el festival de Sundance de este año. Además, Octavia acaba de terminar la producción de LUCE, un drama sobre una adolescente africana y un ex soldado que ahora vive en un barrio suburbano y se encuentra a sí mismo luchando con fuertes opiniones sobre violencia política. También terminó la producción del thriller psicológico, MA, donde interpreta al papel principal. Esta película, producción de Blumhouse Production también la reúne con el director de HISTORIAS CRUZADAS, Tate Taylor.

Spencer comenzó también la producción de THE VOYAGE OF DOCTOR DOLITTLE, donde da su voz al personaje de 'Dab-Dab'. Spencer actuará con un elenco que incluye a Robert Downey Jr., Antonio Banderas y Selena Gomez. Octavia comenzará pronto la producción de Are You Sleeping, un dramático thriller desarrollado por Apple, que sigue el interés de Estados Unidos en podcasts de crímenes reales. Además de protagonizar la serie, Spencer es productora ejecutiva para Orit Entertainment y la casa productora de Reese Witherspoon Hello Sunshine y Chernin Ent / Endeavor Content. Spencer también actuará en una serie de Netflix sobre la empresaria y activista social, Madam C.J. Walker, cuyo productor ejecutivo es LeBron James, dueño de la casa productora Springhill Entertainment. Además, Octavia se reencontrará con Jessica Chastain en una película aún sin nombre para Universal. La película se centrará en dos mujeres que tratan de llegar a casa para navidad a pesar del mal clima. Spencer firmó recientemente como productora ejecutiva para la película independiente MUMBET, que trata de la lucha contra la esclavitud.

En 2016, Spencer fue aclamara por su representación de 'Dorothy Vaughn' en el drama nominado al premio de la academia, TALENTOS OCULTOS (HIDDEN FIGURES), que cuenta la verdadera historia de varias mujeres afroamericanas que le dieron a la NASA información crítica necesaria para lanzar las primeras misiones exitosas del programa. Su actuación le ganó su segunda nominación al premio de la academia, el premio SAG, el Golden Globe® y el premio NAACP Image Awards. Spencer también actuó en LA CABAÑA (THE SHACK), basada en la exitosa novela del mismo nombre, así como en el emotivo drama de Marc Webb, UN DON EXCEPCIONAL (GIFTED).

Otras películas de Olivia incluyen LEAL (ALLEGIANT), en la que repitió su papel de 'Johanna' en la tercera película de la franquicia de Lionsgate DIVERGENTE, LA SERIE (THE DIVERGENT SERIES); la película animada de Disney ZOOTOPIA, que ganó el premio de la academia a mejor película animada, THE FREE WORLD que se estrenó en el festival de cine de Sundance de 2016 y en la que también actúan Elisabeth Moss y Boyd Holbrook; el drama LO MEJOR DE MI VIDA (FATHERS AND DAUGHTERS), con Quvenzhane Wallis, Diane Kruger, Russell Crowe, Amanda Seyfried y Aaron Paul; LA GRAN GILLY HOPKINS (THE GREAT GILLY HOPKINS), la adaptación de la novela ganadora del premio Newberry, escrita por Katherine; UN SANTA NO TAN SANTO (BAD SANTA 2) de Mark Waters, con Billy Bob Thornton y Kathy Bates; DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA (BLACK OR WHITE), que se estrenó en el festival de cine de Toronto, JAMES BROWN: EL REY DEL SOUL (GET ON UP) de Tate Taylor, una crónica del ascenso a la fama del músico James Brown, con Viola Davis y Chadwick Boseman; la aventura de acción y ciencia ficción, EL EXPRESO DEL MIEDO (SNOWPIERCER); el drama indie ESTACIÓN FRUITVALE (FRUITVALE STATION) por la que Spencer ganó el premio a mejor actriz de reparto del National Board of Review por su actuación; el debut como director de Diablo Cody, PARADISE, con Russell Brand y Julianne Hough; TOCANDO FONDO (SMASHED), una película independiente que se estrenó en el festival de cine de Sundance de 2012; el segmento dirigido por Bryce Dallas Howard de CALL ME CRAZY: A FIVE FILM, una antología de cinco cortometrajes centrados en varias historias de enfermedades mentales; BLUES FOR WILLADEAN, FLY PAPER, PEEP WORLD, UNA CENA PARA TONTOS (DINNER FOR SCHMUCKS), MI VIDA, MI DESTINO (SMALL TOWN SATURDAY NIGHT), HERPES BOY, HALLOWEEN II, EL SOLISTA (THE SOLOIST), ARRÁSTRAME AL INFIERNO (DRAG ME TO HELL), SIETE ALMAS (SEVEN POUNDS), PRETTY UGLY PEOPLE, JUEGO DE HONOR (COACH CARTER), UNA CITA CON TU ÍDOLO (CHARM SCHOOL WIN A DATE WITH TAD HAMILTON), UN SANTA NO TAN SANTO, EL HOMBRE ARAÑA, MI ABUELA ES UN PELIGRO (BIG MOMMA'S HOUSE), ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH (BEING JOHN MALKOVICH), JAMÁS BESADA (NEVER BEEN KISSED) y TIEMPO DE MATAR (A TIME TO KILL). En 2009 Spencer dirigió y produjo un cortometraje llamado THE CAPTAIN, que resultó finalista para el premio Poetry Foundation Prize en el Festival internacional de cine infantil de Chicago.

Spencer apareció recientemente como invitada en la serie de CBS Mom, una comedia sobre una madre que dejó de tomar recientemente y trata de enderezar su vida. Además, hizo una memorable aparición en el final de temporada de 30 Rock, actuó en la serie de Comedy Central, Halfway Home, y estuvo en cinco episodios en la serie Ugly Betty haciendo el personaje de Constance Grady. Spencer ha participado en programas como The Big Bang Theory, E.R., CSI, CSI: NY, Raising the Bar, Medium, y NYPD Blue.

Entre sus muchos logros profesionales, Spencer co escribió una serie de libros interactivos de misterio para niños llamada Randi Rhodes, Deterctive Ninja. El primer libro de la serie, Randi Rhodes, Detective Ninja: El caso del ladrón de la cápsula del tiempo fue publicado por la casa editorial Simon & Schuster Children en otoño de 2013, y el segundo Randi Rhodes, Detective Ninja: El asalto más tierno del mundo está actualmente en las librerías.

Spencer nació en Montgomery, Alabama y tiene una licenciatura en artes liberales de la Universidad de Auburn. Actualmente vive en Los Ángeles.

TIG NOTARO (Sharon) es una innovadora comediante, actriz y escritora nacida en Mississippi a quien Rolling Stone nombró una de las 50 mejores comediantes de todos los tiempos. Tig acaba de estrenar su aclamada serie semi autobiográfica para Amazon, One Mississippi, que escribió, produjo y protagonizó. La serie recibió varias nominaciones, incluyendo los premios de los críticos, el WGA, el GLAAD y otros. También fue nominada a un Emmy y a un Grammy por su especial de 2016 para HBO, Boyish Girl Interrupted, una nominación al premio GLAAD por el documental original de Netflix Tig, y sus memorias I'm Just a Person están entre los mejores vendidos del New York Times.

En 2013, Tig fue nominada a un premio Grammy por, Live, que vendió más de 100,000 unidades en solo seis semanas. Live es un monólogo que Tig hizo días después de ser diagnosticada con cáncer mamario bilateral, del que ahora está en remisión. Tig sigue siendo favorita de los programas nocturnos de televisión, la radio pública y las giras internacionales, agotando recientemente los boletos en el Carnegie Hall. En su tiempo libre disfruta observar aves con su esposa Stephanie, sus gemelos y su gato Fluff, en su casa de Los Ángeles.

MARGO MARTINDALE (Abuela Sandy) Podremos ver a la actriz, tres veces ganadora del Emmy y nominada al Tony con Tiffany Haddish en la película de New Line, a estrenarse pronto, THE KITCHEN. Margo es una de las actrices más ocupadas y aclamadas del mundo y es conocida por su trabajo en docenas de películas y programas de televisión. Actualmente participa en The Americans, Sneaky Pete y The Good Fight. Además de FAMILIA AL INSTANTE, sus próximas películas incluyen BLOW THE MAN DOWN y LAZY SUSAN.

Margo nació en Texas e inició su carrera en el escenario de Nueva York, creando icónicos papeles como Truvy, en la producción original de Magnolias de acero. Esto la hizo llamar la atención en Hollywood y le dio papeles en algunas de las más exitosas películas de las últimas dos décadas. Los cinéfilos recordarán su trabajo en GOLPES DEL DESTINO (MILLION DOLLAR BABY), PENA DE MUERTE (DEAD MAN WALKING), NOBODY'S FOOL, UN MILAGRO PARA LORENZO (LORENZO'S OIL), LAS HORAS (THE HOURS), HECHIZO DE AMOR (PRACTICAL MAGIC), WALK HARD: THE DEWEY COX STORY, SECRETARIAT, PARÍS, TE AMO (PARIS JE T'AIME) y GANAR (WIN WIN), entre otras. En televisión, su trabajo ha sido igual de aclamado, con excelentes actuaciones en Medium, Dexter, The Riches y Hung. Los críticos han alabado unánimemente su actuación en lo que el The Huffington Post describió como "la actuación televisiva del año" como la diabólica jefa del crimen, 'Mags Bennett', en el éxito de FX Justified, por la que ganó dos Emmys.

Poco después Margo interpretó a 'Rita' en el drama de CBS A Gifted Man, conPatrick Wilson, y en The Millers, con Will Arnett. Después fue invitada en programas exitosos como Suits, Person of Interest, Smash, y New Girl. También actuó en la película independiente BLUEBIRD y en la trilogía de Warner Bros. HERMOSAS CRIATURAS (BEAUTIFUL CREATURES). Sus recientes películas incluyen PEQUEÑA GRAN VIDA (DOWNSIZING), EL CIELO ES REAL (HEAVEN IS FOR REAL), y, claro LAS VUELTAS DEL DESTINO (AUGUST: OSAGE COUNTY).

JULIE HAGERTY (Jan) Después de FAMILIA AL INSTANTE la podremos ver con Scarlett Johansson, Adam Driver y Merritt Wever en la película aún sin nombre de Netflix producida por NOAH BAUMBACH. También actúa en la próxima película navideña de Disney NOELLE, donde interpreta a la 'señora Claus', con Anna Kendrick, Shirley MacLaine, Bill Hader y Billy Eichner.

Otras películas incluyen la última película de Jonathan Demmefinal, A MASTER BUILDER, en la que hace un trabajo brillante; Y ¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO? (AIRPLANE), PERDIDOS EN AMÉRICA (LOST IN AMERICA) de Albert Brooks, TERAPIA DE GRUPO (BEYOND THERAPY) de Robert Altman, COMEDIA SEXUAL DE UNA NOCHE DE VERANO (A MIDSUMMER NIGHT'S SEX COMEDY) de Woody Allen; CAMINO SIN RETORNO (U-TURN) de Oliver Stone y NUESTRO AMOR (THE STORY OF US) de Rob Reiner, por nombrar algunas.

Hagerty es una aclamada actriz que recibió el premio de los críticos de drama por su papel en Raised in Captivity y el premio del mundo del teatro (otorgado al mejor nuevo talento de Broadway) por la obra de John Guare, The House of Blue Leaves. También recibió el premio de los críticos extranjeros por su actuación en Mornings at Seven en Broadway. Además, ha actuado en obras como The Ord Couple; Moon Over Miami; Born Yesterday; Front Page; A Cheever Evening, deA.R. Gurney; Wild Life, de Shel Silverstein; The Marriage of Bette and Boo, de Christopher Durang; y The Master Builder, dirigida por Andre Gregory y basada en la obra de Henrik Ibsen, y adaptada y traducida por Wallace Shawn.

En televisión, Hagerty fue vista por última vez en la serie de NBC Trial & Error. Otros programas incluyen Family Guy, New Girl, Happy Endings y Grace & Frankie.

TOM SEGURA (Russ) se ha convertido rápidamente en uno de los talentos más solicitados y aclamados de Hollywood. El actor/comediante/escritor es mejor conocido por sus tres especiales de Netflix, Disgraceful (2018), Mostly Stories (2016) y Completely Normal (2014). La revista Paste lo describe como, "...tiene una capacidad natural de contar historias, una capacidad que ilumina su narrativa y la aleja de la anécdota promedio para llevarla a un lugar totalmente hilarante." Además, su exitoso podcast Your Mom's House que conduce junto a su esposa, la comediante Christina Pazsitzky, fue finalista en la competencia por el premio Stitcher al mejor podcast de comedia y fue perfilado por VICE.

Las actuaciones de Segura en televisión incluyen The Late Show with Stephen Colbert, Conan, Workaholics, Happy Endings, The Late Show, Comedy Central Presents: Tom Segura, Mash Up y How To Be A Grown Up.

Segura se ha convertido en uno de los mejores comediantes de teatro del país. También sigue actuando en festivales de comedia en todo el mundo, incluyendo el festival de comedia Justo For Laughs de Montreal, el festival internacional de comedia de Melbourne, el festival de comedia de Las Vegas, el festival de comedia de South Beach y el festival de comedia de Hong Kong.

Segura tiene cada vez más seguidores en las redes sociales (@seguratom en Instagram) y también aparece regularmente en programas de radio como The Bennington Show y en algunos de los podcasts más descargados del mundo de la comedia, como The Joe Rogan Experience yWTF With Marc Maron, entre otros. Su cuarto monólogo, Mostly Stories estuvo en la cima de las listas de popularidad de iTunes y de los Billboard Comedy durante varias semanas consecutivas y sus dos primeros monólogos, Thrilled y White Girls with Cornrows se estrenaron número 1 y siguen escuchándose mucho en la radio satelital y en diversas plataformas de streaming. Cuando no está en el escenario, o grabando un podcast, le gusta ver futbol colegial o esperar a que regrese la temporada de futbol colegial.

Segura nació en Cincinnati, Ohio y actualmente vive en Los Ángeles.

ILIZA SHLESINGER (October) es una de las mejores comediantes de la actualidad, con una base de admiradores que muestran su lealtad al crear su propia bolsa de dormir inspirada en ella para ir a sus presentaciones. El año pasado Iliza tuvo su propio talk show, Truth & Iliza en Freeform. En noviembre de 2017 sacó su primer libro Girl Logic: The Genius and the Absurdity (Hachette Book Group), una divertida colección de ensayos y observaciones sobre la visión de una mujer sobre la amistad, la soltería y las relaciones.

Iliza acaba de estrenar Elder Millennial, su cuarto especial de comedia para Netflix. La campaña la mostró con estilos clásicos de finales de los noventa/principio de los dos mil, así como una lista oficial en Spotify con sus canciones favoritas de la era. La lista se ha vuelto un éxito entre sus admiradores, quienes le dan muy buenas críticas en las redes sociales, y los artistas de la era (New Found Glory, 311 y Lance Bass) la republican.

Iliza nació en Dallas y se mudó a Los Ángeles después de graduarse de la Universidad Emerson. Es la única y más joven comediante que tiene el título Last Comic Standing de NBC. Su primer especial de comedia, War Paint, fue adquirido por Netflix y fue uno de los 10 mejores álbumes de 2013. Los siguientes especiales de Netflix de Iliza, Freezing Hot y Confirmed Kills, se convirtieron en las mejores giras en Estados Unidos, y la revista Esquire la nombró una de las mejores comediantes de la actualidad.

Las actuaciones de Iliza también incluyen presentaciones en el festival Justo For Laughs de Montreal y el festival de comedia de Nueva York. Como artista principal, Iliza agota las localidades para sus giras en teatros, clubes y universidades. También participó en la gira USO del Chairman of the Joint Chiefs of Staff por el Medio Oriente y Europa, así como en la gira USO Today Show de Al Roker en Afganistán, con Jay Leno y Craig Robinson.

Iliza ha participado en la edición "Mujeres en la comedia" de Elle dos años seguidos, y sus presentaciones en televisión incluyen varias apariciones en The Tonight Show with Jimmy Fallon, The Late Show with James Corden y The Today Show. Además, su serie, Forever 31 pasa actualmente por Hulu.

Iliza vive en Los Ángeles, donde pasa su tiempo escribiendo canciones y poniéndole nombres cariñosos a su perra Blanche.

MICHAEL O'KEEFE (Jerry) Durantesu carrera, Michael ha aparecido en diversas películas exitosas, como Michael Clayton, Río congelado (Frozen River), Asesino Oculto (The Pledge), Tallo de hierro (Ironweed), Los locos del golf (Caddyshack) yEl don del coraje (The Great Santini), por la que obtuvo nominaciones al Golden Globe y al premio de la academia.

El público televisivo lo recordará como 'Fred' en Roseanne, o por sus otras apariciones en The West Wing, Law and Order, House M.D., The Closer y Brothers and Sisters. En Broadway, Michael ha actuado en las producciones Reckless, Side Man, The Fifth of July y Mass Appeal, por la que recibió un premio del mundo del teatro.

Además de la actuación, Michael disfruta de escribir. En 2009, escribió y publicó un libro de poemas llamado Swimming from Under My, que fue muy bien recibido y tuvo muy buenas críticas. Escribió la letra de la canción ganadora del Grammy "Longing in their Hearts", compuesta y cantada por Bonnie Raitt. Sus escritos también aparecieron en BOMB, Lake Affect y Chaparral. Michael tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad Bennington.

LOS REALIZADORES

SEAN ANDERS (Escritor/Director) es un director, guionista y productor de cine estadounidense. Recientemente escribió, dirigió y produjo, junto a su socio John Morris, FAMILIA AL INSTANTE para Paramount. La película se basa en su experiencia personal con la adopción, y es protagonizada por Mark Wahlberg y Rose Byrne.

Anders y Morris han colaborado anteriormente en las comedias de Paramount, GUERRA DE PAPÁS y GUERRA DE PAPÁS 2, con Will Ferrell y Mark Wahlberg. Anders dirigió ambas películas, además de ser su productor ejecutivo.

Además, Anders y Morris escribieron juntos la comedia del 2013 ¿QUIÉNES $%#"? SON LOS MILLER (WE'RE THE MILLERS) para New Line Cinema, protagonizada por Jennifer Aniston y Jason Sudeikis, y la muy esperada secuela de los hermanos Farelly de UNA PAREJA DE IDIOTAS 2 (DUMB AND DUMBER TO), con Jim Carrey y Jeff Daniels.

Antes en su carrera, Anders co escribió la comedia de culto UN LOCO VIAJE AL PASADO (HOT TUB TIME MACHINE), dirigida por Steve Pink; Mark Waters' LOS PINGÜINOS DE PAPÁ (MR. POPPER'S PENGUINS), con Jim Carrey; y RÁPIDO Y FOGOSO (SEX DRIVE), que también dirigió. Además, Anders dirigió la comedia de 2012 ESE ES MI HIJO (THAT'S MY BOY), con Adam Sandler y Andy Samberg.

JOHN MORRIS (Co escritor/Productor) co escribió y produjo los éxitos de taquilla GUERRA DE PAPÁS y GUERRA DE PAPÁS 2 con su socio Sean Anders. Morris y Anders co escribieron QUIERO MATAR A MI JEFE 2 (HORRIBLE BOSSES 2) para Warner Bros, que Morris también produjo. La pareja co escribió UNA PAREJA DE IDIOTAS 2, la secuela del éxito de los hermanos Farrelly, UNA PAREJA DE IDIOTAS, que reúne a las estrellas de la original, Jim Carrey y Jeff Daniels. Morris y Anders colaboraron en los guiones de ¿QUIÉNES $%#"? SON LOS MILLER, con Jennifer Aniston y Jason Sudeikis; UN LOCO VIAJE AL PASADO, con John Cusack, Craig Robinson y Rob Corddry; LOS PINGÜINOS DE PAPÁ, de Mark Waters, con Jim Carrey; y RÁPIDO Y FOGOSO, que Morris también produjo. En 2012, Morris fue productor ejecutivo de la película con Adam Sandler y Andy Samberg ESE ES MI HIJO.

MARC EVANS (Productor) es un productor y director de Marc Evans Productions con un trato con Paramount Pictures.

Antes de 2018, Evans fue presidente del Motion Picture Group de Paramount donde fue responsable de las operaciones cinematográficas del estudio, desde su desarrollo a su estreno. Además de manejar al grupo Creativo/de desarrollo, también supervisa la animación, elenco, asuntos comerciales y producción física, incluyendo las financias de películas y desarrollo, la post producción y la música.

En Paramount, Evans supervisó muchas de las exitosas películas del estudio y trabajó varias veces con los mejores realizadores de cine de la industria. Bajo su liderazgo, Paramount estrenó películas como UN LUGAR EN SILENCIO (A QUIET PLACE), ANIQUILACIÓN (ANNIHILATION), BARRERAS (FENCES), LA LLEGADA (ARRIVAL), LA GRAN APUESTA (THE BIGT SHORT), AVENIDA CLOVERFIELD 10 (10 CLOVERFIELD LANE), INTERESTTELAR (INTERSTELLAR), SELMA: EL PODER DEL SUEÑO (SELMA), NOÉ (NOAH), EL LOBO DE WALL STREET (THE WOLF OF WALL STREET), NEBRASKA, GUERRA MUNDIAL Z (WORLD WAR Z), EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON (THE CURIEOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON) y ZODIACO (ZODIAC).

Las franquicias que Evans ha hecho incluyen la serie MISIÓN IMPOSIBLE, JACK REACHER, TRANSFORMERS, STAR TREK, LAS TORTUGAS NINJA, G.I. JOE, PARANORMAL y BOB ESPONJA, LA PELÍCULA.

Antes de entrar a Paramount, Evans fue vicepresidente ejecutivo de Laura Ziskin Productions y vicepresidente de Industry Entertainment.

Antes de mudarse a Los Ángeles, Evans fue Director de programa del Festival de cine internacional de Chicago durante cinco años. Se graduó de la Universidad de Chicago, donde fue presidente del Grupo de películas documentales (DOC Films), el grupo de alumnos de cinematografía más antiguo del país.

Evans está casado con Kirsten Albrecht y tiene dos hijos, Gideon y Harper.

MARK WAHLBERG (Productor)- Ver su biografía en El Elenco.

STEPHEN LEVINSON (Productor) ha recibido el premio de la asociación de productores de Estados Unidos, el BAFTA y dos premios Peabody. Su trabajo le ha merecido tres nominaciones al Emmy y siete reconocimientos del Golden Globe. Levinson es dueño de Leverage Management, una empresa de manejo de talentos y producción, donde es productor ejecutivo de la serie ganadora de premios de HBO Entourage. Sus otros trabajos incluyen Ballers, In Treatment, How to Make It in America y Boardwalk Empire.

Levinson creció en Manhasset Hills, Nueva York, y obtuvo su licenciatura en la Universidad Tulane. Se mudó a Los Ángeles en 1991 para comenzar una carrera en el entretenimiento, habiendo trabajado anteriormente como contador y fundado una empresa de ropa.

Su primer trabajo fue en la oficina de correspondencia de InterTalent (ahora UTA). Fundó Leverage Management en 1996 para ayudar a un selecto grupo de artistas a desarrollar su carrera. A medida que los clientes de Leverage tenían más éxito, él pudo hacer crecer la parte de producción de la compañía, que inició en 2004 con la premier de Entourage. La serie fue inspirada en parte por el amigo, cliente y socio comercial de Levinson, Mark Wahlberg, quien es productor ejecutivo de los proyectos televisivos de Leverage.

Levinson también tiene activa carrera en el cine. Sus proyectos recientes incluyen GUERRA DE PAPÁS 2, EL DÍA DEL ATENTADO, MAREA NEGRA y la película ENTOURAGE, EL APOSTADOR, EL SOBREVIVIENTE y MILLA 22, por nombrar algunas.

La cuarta temporada de la serie de HBO, Ballers, con Dwayne Johnson, se estrenó en verano de 2018.

En 2000, Levinson creó WhoRepresents.com, una base de datos de representantes de talento en los campos del cine, televisión, música, deportes profesionales y otros medios, que se encuentra de forma gratuita por internet. WhoRepresents.com es ahora uno de los servicios de suscripción más populares de su tipo, y la usan profesionales de todas las áreas del entretenimiento y los medios de comunicación. En 2010, Levinson lanzó TheQuickList.net, un sitio diseñado para ver, crear y compartir ideas sobre elencos en línea.

HELEN POLLAK (Productora ejecutiva) es una veterana productora de la industria del cine y ha trabajado con muchos aclamados directores. Ha viajado por el mundo y trabajado en una gran variedad de géneros, desde las comedias románticas, hasta las películas de superhéroes.

Pollak empezó en Nueva York, produciendo comerciales y decidió tratar de hacer cine y comenzó a trabajar como asistente de dirección, donde experimentó con todas las áreas del trabajo en el set y se enamoró de la producción.

Después de años de trabajar en películas pequeñas, la contrataron para supervisor la fotografía adicional de NACIDO EL CUATRO DE JULIO. Esto la llevo a su primera película de alto presupuesto, como THE DOORS, con Oliver Stone. Entonces comenzó a trabajar en películas de alto perfil y con conocidos directores: EL COMPLOT (CONSPIRACY THEORY) con Richard Donner, EL DINERO DE LOS DEMÁS (OTHER PEOPLE'S MONEY) con Norman Jewison, CITY HALL con Harold Becker, EL GUARDAESPALDAS, con Mick Jackson, UN MUCHACHO LLAMADO NORTE (NORTH) con Rob Reiner y EL CLUB DE LA PELEA, con David Fincher.

En ocho años, Pollak trabajó en varios exitosos proyectos de Nancy Meyers: LO QUE ELLAS QUIEREN (WHAT WOMEN WANT), ALGUIEN TIENE QUE CEDER (SOMETHING'S GOTTA GIVE), EL DESCANSO (THE HOLIDAY) y ENAMORÁNDOME DE MI EX (IT'S COMPLICATED).

Más recientemente ha trabajado en algunas de las películas más exitosas de la historia. Fue productora asociada de la película de Justin Lin STAR TREK, SIN LÍMITES (STAR TREK BEYOND), trabajó en CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO (CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER) y trabajó también en PANTERA NEGRA (BLACK PANTHER).

Criada en Nueva York, Pollak está casada con el editor nominado al premio de la academia, Dennis Virkler, con quien tiene un hijo, Wilson. Han vivido felices en Los Ángeles desde hace muchos años.

BRETT PAWLAK (Director de fotografía) es más conocido por su trabajo en la galardonada SHORT TERM 12 (2013), que logró buenas críticas en el festival de cine del sureste de Austin, ganando el premio del gran jurado a la narrativa y el premio de la audiencia de narrativa.

Pawlak fue director de fotografía de películas de Sundance, incluyendo I AM NOT A HIPSTER (2012), HELLION (2014), así como el cortometraje ganador del premio Sundance SHORT TERM 12 (2008), que fue la base para la adaptación del largometraje. El diverso rango de películas de Pawlak incluye UNA MAMÁ IMPERFECTA (2015) dirigida por Lorene Scafaria, y protagonizada por Susan Sarandon, así como ALL WE HAD, el debut como directora de Katie Holmes.

Continuando su relación con el director de SHORT TERM 12, Destin Daniel Cretton, Pawlak filmó EL CASTILLO DE CRISTAL (THE GLASS CASTLE) (2017) con Woody Harrelson, Naomi Watts y Brie Larson. Larson y Pawlak trabajaron juntos en el debut como director de Brie, UNICORN STORE (2017).

Después de filmar el capítulo piloto del programa de NBC This Is Us (2016), Pawlak fue contratado por Dan Fogelman para hacer su segunda película LIFE ITSELF (2018), con Oscar Isaac, Olivia Wilde y Antonio Banderas.

CLAYTON HARTLEY (Diseñador de producción) recientemente diseñó los sets de la serie de Fox TV LA to Vegas para los creadores de Modern Family y Gary Sanchez Productions.

El año pasado se volvió a unir a Will Farrell y Gary Sanchez Productions para GUERRA DE PAPÁS 2 y THE HOUSE. Recientemente diseñó si sexta película para el director Adam McKay, LA GRAN APUESTA, una colaboración que inició con EL REPORTERO: LA LEYENDA DE RON BURGUNDY (ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY) y continuó con RICKY BOBBY: LOCO POR LA VELOCIDAD (TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY); HERMANASTROS (STEP BROTHERS); POLICÍAS DE REPUESTO; y AL DIABLO CON LAS NOTICIAS (ANCHORMAN: THE LEGEND CONTINUES).

Hartley estudió arte y arquitectura en la Universidad Northwestern. Después comenzó a trabajar en el departamento de arte e inició con las películas DOS POLICÍAS REBELDES (BAD BOYS), LAS AVENTURAS DE BUCKAROO BANZAI (BUCKAROO BANZAI), HOOSIERS: MÁS QUE ÍDOLOS (HOOSIERS); APRENDIENDO A VIVIR (THE OTHER SISTER) y JERRY MAGUIRE. Como diseñador de producción, su trabajo en CASI FAMOSOS (ALMOST FAMOUS) le dio una nominación por excelencia en diseño de producción del premio de los directores de arte. Sus primeras películas incluyen CHEATS, AMERICAN PIE 3: LA BODA (AMERICAN WEDDING), GRITANDO Y PATEANDO (KICKING AND SCREAMING), SEMI-PRO, THE PERFECT SLEEP y NI EN TUS SUEÑOS (SHE'S OUT OF MY LEAGUE).

Hartley diseñó GUERRA DE PAPÁS, producida por McKay y dirigida por Sean Anders, con quien antes trabajó en QUIERO MATAR A MI JEFE 2. Otras películas recientes son LOCOS DE MENTES (MASTERMINDS) para el director Jared Hess; WELCOME TO ME para el director Shira Piven; y el éxito de taquilla ¿QUIÉNES $%#" LOS MILLER? SON LOS MILLER, dirigida por Rawson Marshall Thurber.

Hartley fue diseñador de producción de la exitosa serie de televisión Eastbound and Down. Otros trabajos en televisión incluyen las películas Southern Comfort y Lipshitz Saves the World.

LISA N. LOVAAS (Diseñadora de vestuario) ha diseñado vestuarios para Jodie Foster y Sterling K. Brown en la película HOTEL DE CRIMINALES (HOTEL ARTEMIS) dirigida por Drew Pearce; JACK REACHER: SIN REGRESO, de Tom Cruise; WHISKEY TANGO FOXTROT con Tina Fey; y TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO, con Mark Wahlberg y Anthony Hopkins.

Con una larga historia en la industria del cine, Lisa ha trabajado en el vestuario de películas tan diversas como EL PLANETA DE LOS SIMIOS, de Tim Burton, JFK, de Oliver Stone, LOS ÁNGELES AL DESNUDO y TRANSFORMERS II, III y IV.

Lovaas ha vivido siempre en Malibú, California y estudio en la Universidad de Oslo, Noruega, y se graduó del Instituto de diseño de modas y mercadotecnia de Los Ángeles. Además de su trabajo en el cine, ha trabajado en muchos proyectos comerciales y de televisión y comenzó su carrera en u teatro local de Los Ángeles.

BRAD WILHITE (Editor) comenzó su carrera como asistente de producción para la compañía de Ivan Reitman, Northern Lights en 1994. Mientras estuvo en Northern Lights aprendió el arte de la edición y se unió a la asociación de editores de cine en 1996. En los cinco años que trabajó para la compañía del señor Reitman, Brad tuvo la fortuna de trabajar en proyectos como SPACE JAM, EL JUEGO DEL SIGLO (SPACE JAM), THE LATE SHIFT, PARTES PRIVADAS (PRIVATE PARTS), JUNIOR, UN PAPÁ DE SOBRA (FATHER'S DAY) y SEIS DÍAS, SIETE NOCHES (SIX DAYS SEVEN NIGHTS).

En 2002, Wilhite se unió a la leyenda de la edición, George Folsey, Jr. para trabajar con John McTiernan en la película BÁSICO Y LETAL (BASIC). Durante 11 años Brad y Folsey editaron películas como MÁS BARATO POR DOCENA, LA PANTERA ROSA, MENORES SIN CONTROL (UNACCOMPANIED MINORS), RÁPIDO Y FOGOSO, HOSTAL (HOSTEL), UN ROCKERO DE LOCURA (THE ROCKER) y UN LOCO VIAJE AL PASADO.

En 2013, Brad comenzó a trabajar por su cuenta con la película PUNTO DE QUIEBRE (BREAK POINT) que se estrenó en SXSW y fue nominada para un premio del público. En 2015, Brad se volvió a unir a Sean Anders en GUERRA DE PAPÁS para Paramount Pictures. Ese mismo año comenzó a trabajar en YouTube, en una comedia de 11 capítulos, filmada con una sola cámara, llamada Sing It!, una primicia para el Red Channel de YouTube. 2017 fue un año muy productivo para Brad, ya que hizo 7 películas, incluyendo GUERRA DE PAPÁS. FAMILIA AL INSTANTE es la cuarta película de Wilhite con el director Sean Anders.