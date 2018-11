Gracias Gauchito: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Cristian Jure

SINOPSIS

La vida de EL GAUCHO estuvo marcada desde su niñez por la pobreza y la injusticia.

Cuando su padre muere en la guerra, su hermanita es robada y su familia es expulsada de la tierra.

Con ansias de justicia se encuadra, al inicio de su juventud, en la tropa de ZALAZAR, un guerrero astuto al servicio de las causas de turno.

Pero las atrocidades de aquella banda lo obligan a escapar, convirtiéndose en un desertor condenado a la pena capital.

Altares rojos emergen día a día al costado de las rutas en devoción al Gauchito Gil, santo pagano de los desposeídos, degollado en el siglo XIX.

La leyenda de su vida y la construcción del mito son los ejes de una historia con dos comienzos y un mismo punto de llegada.

El mito se consolida cuatro décadas después de su muerte, cuando un VIEJO va por los pueblos construyendo la leyenda del santo pagano de los pobres.

Mientras instala altares rojos en cantinas y caminos, va narrando la historia con la convicción de los que creen en sus milagros y con la autoridad de haber conocido en vida las hazañas de aquel Gaucho retobado, que supo cultivar justicia en tiempos de guerra.

El VIEJO habla de todo, menos de la relación de EL GAUCHO y sus mujeres. Que las tuvo a montones pero que siempre quiso a la misma: DOLORES, la esposa de ZALAZAR (su perseguidor y verdugo).

Esquivando la suerte de los desertores, y de los que se enamoran de las mujeres casadas, EL GAUCHO pasa sus días en la clandestinidad haciendo justicia por los más desposeídos. Mientras sus hazañas se extienden por toda la Mesopotamia, sus enemigos agudizan los esfuerzos hasta que finalmente después de algunos años lo atrapan.

"Con mi sangre sanarás a tu hijo" dijo EL GAUCHO a su verdugo ZALAZAR antes de ser degollado y a pocas horas ocurrió el primer milagro.

Así los dos ejes de esta historia confluyen en un mismo punto de llegada: el presente del Gauchito, milagroso, venerado por multitudes.

PALABRAS DEL DIRECTOR

Se lo prometí al Gaucho.

Nunca antes había sentido la presencia de nada sobrenatural o divino, nunca. Y esa carencia espiritualfue algo que lo viví como una especie de frustración toda mi vida: le había puesto todas las ganas, había hecho todos los deberes y jamás pude sentir que podía haber algo en el más allá, nada fuera de esto, y mucho menos que me pudiera ayudar.

En mi formación de antropólogo la espiritualidad es un aspecto de la vida de los pueblos más que relevantes pero nunca la puede llegar a comprender en toda su magnitud. Cuando trabajé en la producción de documentales con comunidades y pueblos indígenas de Latinoamérica sus distintas versiones de la espiritualidad me entusiasmaban pero me costaba encontrarles y construirles sentido en las historias que representábamos. Fue cuando empecé a trabajar en las villas y sectores marginales cuando me encontré con la figura del Gaucho Gily toda la relevancia de sus milagros entre los más humildes. Un "santo" de acá, nuestro, como nosotros, que no pide nada, no tiene iglesias, ni representantes, ni culto, solo trapos rojosen las esquinas de los barrios, en las rutas y caminos donde la fe está a la intemperie, al alcance de todos.

SOBRE EL DIRECTOR:

Cristian Jure es realizador y guionista. Antropólogo (UNLP). Doctorado en Comunicación (USAL) . Profesor Titular en la Universidad de La Plata. Dirige el canal TV UNLP.

Director y guionista de los largometrajes: "Pepo la última oportunidad" (2018), "Alta Cumbia" (2017), "Diez veces venceremos" (2012), "La Guerra por otros medios" (2010).

Premios nacionales e internacionales por los documentales: "Rodolfo Walsh, escritor" (1996), "Nukak, Cazadores nómades de amazonia" (2000), "Aislados en Madre de Dios, Perú" (2006), "De Médicos y Sheripiares"(2008) , "Por el Territorio Wichi" (2007), "Historia de dos orillas"(2007), "Bolivia para todos" (2008).

Y por las series de TV: "Cumbia de la Buena" (2015), "Barrio Abierto" (2015 - 2018), "Minimagazine" (2015 - 2016), "Pequeñas Cosas" (2014 - 2018), "Alegría y Dignidad" ( 2011), "Play Museo" (2000 - 2002).

Produjo guiones y contenidos para HISTORY CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL, TV PÚBLICA, CANAL ENCUENTRO, IWGIA (DINAMARCA).

FICHA TÉCNICA

Dirección: CRISTIAN JURE

Guión: CRISTIAN JURE basado en el libro "Colgado de los tobillos", de ORLANDO VAN BREDAM

Producción: FERNANDO SOKOLOWICZ - DANI DA ROSA - OSVALDO GANÉ SALUM - ANDRÉS GELÓS

Producción Ejecutiva: VICTORIA AIZENSTAT - MARÍA VICTORIA RAMÍREZ JOU

Dirección de Producción: GASTÓN GRAZIDE - MARÍA VICTORIA RAMÍREZ JOU

Jefe de Producción: AGNES FIGUERES

Música: GONZALO FERRER

Dirección de Fotografía: NICOLÁS GORLA

Dirección de Sonido: ADRIÁN DE MICHELE

Montaje: JERÓNIMO CARRANZA - KLAUS BORGES

Maquillaje: EDILBERTO ROMERO

Vestuario: MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ

Dirección de Arte: ADRIANA OVELAR

Asistente de Dirección: MARÍA FLORENCIA MOMO

2018 - Argentina. Ficción.

Una producción de Arco Libre S.R.L (Argentina) y HEi Films (Paraguay)

ELENCO

Jorge Sienrra, Diego Cremonesi, Dani Gonzalez, Lali Gonzalez, Héctor Silva

