Julia y el zorro: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Ines Maria Barrionuevo

SINOPSIS

Julia (48), ex actriz y su hija Emma (12) se instalan en una casona en un pueblo de Córdoba, Argentina.

Es invierno y Julia debe arreglar la casa para venderla.

Ha pasado el tiempo desde la muerte de su esposo y el padre de Emma, pero todavía viven el duelo. La tristeza ha hecho a Julia callada y distante con su hija.

Una noche, Julia se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida.

Junto con Emma, ambos encuentran una manera de reconstruir sus vidas comenzando un proyecto incierto de un nuevo tipo de familia.

NOTA DE LA DIRECTORA

Julia y el Zorro comienza con la imagen de una mujer y un zorro en la noche de las sierras de Córdoba, es invierno. Comienza con esta especie de fábula que a diferencia de las clásicas no tiene una moraleja. Sería una fábula amoral, si tal cosa es posible.

Lo incierto de un nuevo tipo de familia, la fragilidad de los vínculos y la maternidad impuesta como condición femenina sobrevuelan la película. Una mujer, un zorro y una pregunta: ¿Debe una madre querer a su hija?

SOBRE LA DIRECTORA

Nacida en la ciudad de Córdoba, Argentina; donde creció y formó su actual profesión de directora y guionista. Es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba UNC, con orientación Audiovisual.

Escribió, dirigió y produjo más de 10 trabajos audiovisuales para televisión y cine. Su ópera prima, Atlántida, tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlin 2014. Julia y el Zorro es su segundo largometraje, que tuvo su estreno mundial en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián 2018.

Filmografía completa:

LARGOMETRAJES

- JULIA Y EL ZORRO (2018)

Talent Campus Berlinale 2016

.Estreno Mundial Sección "Nuevos Directores" - Festival de San Sebastián 2018.

- ATLÁNTIDA (2014)

Ganador del Concurso Federal de Proyectos de Largometrajes Raymundo Gleyzer 2009 (INCAA). .

Obtención de la beca de la fundación TYPA, taller de análisis de proyectos de largometrajes. (Año2009).

.International Pitching Market, Festival de Guanajuato, Méjico (año 2010).

.Mannheim Meeting (2011) Apoyo Vision Sud Est, Suiza (para la postproducción)

Festivales:

Estreno Mundial en Festival de BERLIN 2014; Festival de Toulouse (Mención especial de Jurado); BAFICI, Festival de Cine Independiente de Buenos Aires; Mostra Internacional de Sao Pablo; Festival Internacional de Lima; Festival Internacional de Gijón; Festival Rio Gay Festival; l BUFF Malmo Suecia Festival; Queer Lisboa (Premio Especial del Jurado); London BFI.

Habana International Film Festival, Biarritz Amerique Latine, Quebec Canadá, Ginebra, FICIC festival internacional de Cosquín, BUFF Malmo Festival, Suecia, Kitzbuzel Film Festival Austria. Copenhagen Mix Film Festival. International Film Festival Santiago de Chile.

CORTOMETRAJES

- LA PRIMA SUECA (2017)

Festivales: Berlin Film Festival 2017; BFI London; Best Short Film at the HUELVA Festival 2017.; Best Short Film BAFICI 2018; Queer Lisboa; Cairo international Women's Film Festival "Bain Synemayat"; 21st QUEER FILMFEST WEITERSTADT; 10th KUKI / TEENSCREEN - INT'L SHORT FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH (Interfilm)TWIST: Seattle Queer Film Festival; Munich women's film week BIMOVIE International festival of short films Brno; 16PANORAMICA Latinamerikansk film festival; 18th edition of the Queer Film Festival MEZIPATRA; 28. Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg | International Queer Film Festival

-LA QUIETUD (2013)

Selección competencia internacional del festival de cine de Mar del Plata, Competencia internacional Festival de Locarno 2013. FiCIC

ELENCO

Umbra Colombo (JULIA)

Victoria Castelo Arzubialde (EMMA)

Pablo Limarzi (GASPAR)

FICHA TÉCNICA

Guión y Dirección: Inés María Barrionuevo

Productora: Tarea Fina

Productores: Juan Pablo Miller y Inés María Barrionuevo

Producción Ejecutivo: Juan Pablo Miller

Dirección de Producción: Candela Treffinger

Jefe de Producción: Nicolas Giorgis

Dirección de Casting: Soledad San Martin

Asistente de Dirección: Luciano Giletta

Dirección de Fotografía y Cámara: Ezequiel Salinas

Dirección de Arte: Carolina Vergara

Vestuarista: Sol Muñoz

Maquillaje y Peinado: Eva Perea

Dirección de Sonido: Atilio Sanchez

Música: Germán A. Sanchez

Montaje: Rosario Suarez

Duración: 105 min.

Distribuye: Cinetren

