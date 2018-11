La imagen perdida: Sinopsis, reparto, ficha: The Missing Picture

SINOPSIS

La película es una adaptación de secciones autobiográficas del libro de Rithy Panh, publicado en 2013, La Eliminación.

El mismo narra la historia de su familia antes y después de que los Jemeres Rojos entraran en Phnom Penh.

El régimen comunista de Pol Pot tomó la capital de Camboya en Abril de 1975, cuando Panh tenía 11 años.

Los ciudadanos fueron enviados a campos de trabajo y con la clara intención de eliminar las divisiones de clase, todos los efectos personales fueron confiscados y los individuos sustituidos por números.

Las torturas y ejecuciones se convirtieron en moneda de cambio a la menor infracción. En un audaz salto imaginativo, la historia es representada mediante figuras de arcilla superpuestas

"Durante muchos años he buscado una imagen perdida: una fotografía tomada entre 1975 y 1979 por los Jemeres Rojos cuando gobernaban en Camboya. Por supuesto que una imagen por sí sola no puede ser la prueba de un genocidio, pero nos fuerza a meditar, a registrar la Historia...

Hoy lo sé: esta imagen debe estar perdida. Así que la he creado. Lo que les ofrezco no es la búsqueda de una imagen única, sino la imagen de una búsqueda; la búsqueda que permite el cine... En este proceso hay vida, lucha, dificultad y belleza, la tristeza de los rostros perdidos, la comprensión de lo que pasó. Algunas veces nobleza e incluso coraje, pero nunca olvido" Rithy Panh

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Rithy Panh es un aclamado realizador nacido en 1964 en Phnom Penh, capital de Camboya. Como muchos de su generación, perdió a su padre, madre y otros miembros de su familia a causa del hambre y el duro trabajo forzado al que fueron sometidos en los campos de trabajo de los Jemeres Rojos. En 1979 escapó del régimen y cruzó la frontera de Tailandia.

Se asentó en Francia en donde se graduó en la Escuela Nacional Francesa de Cine de París. Dedicó su primer largometraje, Neak Srê (Gente del arrozal), a la memoria de su familia. Entre sus films se destacan Van Chan, une danseuse cambodgienne (1998), La Terre des âmes errantes (1999) y S-21: The Khmer Rouge Killing Machine (2002). Panh pudo volver a Camboya en 1990 y ahora vive entre su país y Francia. La Imagen Perdida ganó el máximo galardón de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, y estuvo nominada como Mejor Película Extranjera para los premios Oscar.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA

2002/S-21, The Khmer Rouge Killing Machine

2003/The people of Angkor

2005/The Burnt Theater

2006/Paper cannot wrap up embers

2008/The sea wall

2010/Duch, Master of the forges of hell

2011/SHIIKU, The Catch

FICHA TÉCNICA

Dirección: Rithy Panh

Producción: Catherine Dussart

Guion: Rithy Panh, Christophe Bataille

Fotografía: Prum Mesa

Montaje: Rithy Panh, Marie-Christine Rougerie

Narrador: Randal Douc, Jean-Baptiste Phouh

País: Camboya, Francia

Duración: 92 min

Distribución: 996film

