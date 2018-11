La vida misma: Sinopsis, reparto, ficha: Life Itself

SINOPSIS

La vida está llena de pequeños momentos, y los importantes suelen pasar desapercibidos hasta mucho tiempo después.

Y si eso no hubiera pasado cómo habría sido mi vida?

La vida misma (Life Itself) es la nueva película del director y escritor Dan Fogelman (el mismo director de la serie This Is Us, y autor del guión de Loco y estúpido amor).

Se centra en una pareja que lidera una gran historia de amor multigeneracional que abarca décadas y continentes, desde las calles de Nueva York hasta el campo andaluz, y en la que todo está conectado a partir de un solo evento.

Una película que emociona con grandes actores y actrices. Celebra la condición humana y todas sus complicaciones con humor, intensidad y mucho amor.

FICHA

Título original Life Itself

Año 2018

Duración 118 min.

Dirección Dan Fogelman

Guion Dan Fogelman

Música Juan Federico Jusid

Fotografía Brett Pawlak

Productora Coproducción Estados Unidos-España; Filmnation Entertainment / Temple Hill / Nostromo Pictures. Distribuida por Amazon Studios

ELENCO

Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Antonio Banderas, Samuel L. Jackson, Olivia Cooke, Mandy Patinkin, Laia Costa, Jake Robinson, Sergio Peris-Mencheta, Àlex Monner, Caitlin Carmichael

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com