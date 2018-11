La vida que te agenciaste: Sinopsis, reparto, ficha: This life if yours

SINOPSIS

En la década del noventa en la Argentina, un grupo de jóvenes poetas se agruparon para perpetrar la revista literaria 18 whiskys. Estos bardos entrelazaron fuertes vínculos de amistad y crearon un paradigma distintivo dentro del marco literario de la época.

Pasaron unos 25 años y... hay un imaginario que sostiene que en la década de los noventa en la Argentina dominaba la chatura cultural, la frivolidad menemista del cruce de la pizza con el champán.

Poco se sabe que en ese contexto, en el campo de la literatura, surgía un grupo de vanguardia cuyas influencias alcanzan a nuestros días. Fabián Casas, Laura Wittner, Washington Cucurto, Daniel Durand, Darío Rojo, Rodolfo Edwards, Juan Desiderio, Sebastián Bianchi, Sergio Raimondi, Teresa Arijón, Ricardo Cerqueiro, Mario Varela, poetas de los noventa, se consolidaron como una vanguardia literaria forjada a partir de lazos de amistad, una amistad que duraría. Un poco.

El documental La vida que te agenciaste toma como base a otro documental realizado en 1993, Rally París Dakar (30 minutos, realizado en VHS), una competencia etílica por bares de Buenos Aires, en la que el grupo de jóvenes la bardea. Veinticinco años después, Varela retoma la cámara para saber qué pasó con cada uno de sus amigos escritores y qué vida se agenciaron. Esta búsqueda, que se puede ver como una reescritura de On the road de Jack Kerouac en clave local, nos lleva desde las montañas de la Patagonia hasta una playa alejada en Filipinas, pasando por Tokio, Buenos Aires y Rosario.

La vida que te agenciaste es la ópera prima de Mario Varela, escritor y camarógrafo profesional, con una heterogénea obra que va desde el cortometraje hasta los libros de poemas y los libros infantiles, pasando por la creación de una editorial independiente y la fundación de la emblemática revista literaria 18 whiskys.

La vida que te agenciaste tuvo su estreno en la sección Artistas en acción del 20° Bafici, y logró una gran repercusión entre la crítica y el público. En el 6° Indian Cine Film Festival ganó el premio a la Mejor Edición y en pocos días integrará la programación del Primer Festival Internacional de Cine independiente de Paraná, a desarrollarse del 5 al 12 de diciembre.

Esta película rodada entre la Patagonia y Filipinas, pasando por Tokio, es una verdadera road movie de poetas en la que su director, Mario Varela (director y protagonista) retoma un proyecto rodado en 1993 y llamado Rally París-Dakar, como punto de partida de un experimento: el de saber qué quedó hoy de aquella experiencia encendida, alocada, caótica, etílica y marginal que fue la de los poetas de los 90s, aglutinados alrededor de la mítica (y efímera) revista 18 whiskys. Qué fue de sus vidas, de la poesía, de la Argentina, y de la amistad.

Fabián Casas, Jorge Aulicino, Laura Wittner, Rodolfo Edwards, Daniel Durand, Darío Rojo, Juan Desiderio y Teresa Arijón son algunos de los poetas que conforman el gran elenco de este film libre, lúdico, vital y personal en busca de respuestas alrededor del mundo, y alrededor de un misterio: la revista 18 whiskys.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

(Th is life if yours / Argentina - España, 2018, 85 min) Género Documental

Calificación ATP / Distribución Independiente

Director y Guionista M ario Varela / Compañías productoras Atolladero cine, En camino producciones e Intropia media con el apoyo del INCAA / Producción Vanina Colagiovanni, Lluis Álvarez Manzano / Asistentes de producción Maja Andersson, Lucila Gomez / Producción ejecutiva Mario Varela, Alejandra Perdomo, Serrana Torres, Tania Balló/ Directora asistente Gabriela Jaime /Dirección de fotografía Lucas Martelli / Cámaras Lucas Martelli, Claudio Remedi, Jean Studler, Felipe Fernández Koeraus, Mario Varela / Edición Mario Varela, Gabriela Jaime / Sonido directo Andrés Perugini, Horacio Almada/ Posproducción de sonido Horacio Almada/Corrección de colorLucas Martelli / Música original Marcelo Araña Neira, Kudo / Gráficas Ana Barry / Ilustraciones Francisco Fernández Fino / Productor transmedia Martiniano Caballieri / Director de archivo Carlos Piro / Traductor Juan Relmucao / Participantes por orden de aparición Hermanos y hermanas de Laguna Negra, Mario Varela, Jorge Ricardo Aulicino, Borracho amigo, Horacio Almada, Sebastián Bianchi, María Quevedo, Daniel Durand, Darío Rojo, Ezequiel Alemián, Juan Desiderio, Fabián Casas, Natalia Jankowski, Fernando Rosemberg, Julia Bustos, Lucas Martelli, Ricardo Cerqueiro, Gabriela Jaime, Flavia Torrisi, Rodolfo Edwards, Amelia Bronfman, Laura Wittner, Habitués del Bar de la Costa Megumi Hirabayashi, Manuel Santos Trillo, Julieta Escardó, Carlos Piro, Julia Sarachu, Teresa Arijón, Tomás Fadel, Cosme Bianchi, Gabriela Bejerman, Daniel García Helder, Sergio Raimondi, Sofía de la Vega, Rafael Cuevas, Marlene Font, Javiel Casal, Pedrito Rovner, Alejandra Perdomo, Andrés Perugini, Constanza Martinez, Eduardo Aibinder, Gente linda de Filipinas, Habitúes del bar Surfer de Mati, Arisa Furuya, Washington Cucurto, Andi Nachón.

Mario Varela - Biofilmografía

Nació en Rosario, en 1969. Es escritor, camarógrafo, guía y refugiero de montaña. Después de una heterodoxa obra que incluye una docena de cortometrajes, videoclips, y de trabajos como camarógrafo de beauty shots por Argentina y realitys shows en el Caribe, realizó este documental que es su primer largometraje.

Filmografía como director

Jano (12´), Teoría sobre viajar (4´41´´), Prometheo (6´), Familia Zorro (11´), Tacirupeca (5´), Extraños en la Patagonia (24´ - piloto televisión), Yexxxo (6´), Kafkanistán (5´), Noche eterna (3´ -teaser serie de tv), Irish Coffe (3´ - teaser serie de tv), Auto Blanco (10´), Segmentos Leves (10´), Rally París/Dakar (30´ - documental).

Obra literaria - Poesía y Literatura Infantil

"De cómo duermen los animales", Editorial Sudamericana. (niños)

"El trabajo de los animales", Ediciones Del Quirquincho. (niños)

"El paraíso viviente", Editorial Pequeño editor. (niños)

"Lo malo de la vida", Ediciones 73. (poesía)

"Un círculo diminuto del paisaje" ediciones Del Diego (poesía)

"Habitaciones para turistas", Ediciones Del Diego (poesía)

Editor y cofundador de la revista de literatura 18 Whiskys.

Editor y cofundador de la editorial de poesía Ediciones Deldiego.

Director del suplemento Arte y Cultura del Diario El Cordillerano (Bariloche).

Fundador y editor de epubs del sito www.poesiaargentina.com

MOTIVACIÓN DE MARIO VARELA

Yo venía de hacer graffitis en las paredes de Rosario, de hacer una revista de historietas, de tener la sabia experiencia de una novia un par de años mayor, de exiliarme en la montaña durante los veranos, para finalmente mudarme a Buenos Aires. Para mí todo era aventura y los 90s sólo podían proveer gratas sorpresas. Ya hacia el fin de la secundaria había escrito algunos poemas y en un encuentro de poetas en Rosario conocí al escritor Juan Desiderio que abiertamente me dijo que si viajaba a Buenos Aires lo busque.

Y efectivamente, cuando fui a estudiar a Buenos Aires lo busqué. Por su intermedio, en un encuentro de poesía argentina y bienvenida a Juan Gelman conocí a los poetas Daniel Durand, Darío Rojo, Fabián Casas y José Villa. En ese entonces estudiaba en la Escuela de Arte Cinematográfico de Avellaneda y entre otros trabajos tuve que hacer una práctica documental. Mi propuesta fue registrar un rally de bares, una caravana etílica donde los competidores y jueces eran mis ya amigos poetas. La competencia consistía en recorrer ocho bares y en cada uno tomar una bebida distinta. El que llegara en mejor estado al final del recorrido ganaba la competencia. El documental se llamó Rally París-Dakar y el resultado del mismo terminó siendo... un aquelarre.

Idas, venidas, otras actividades y otras maneras de pensar nos fueron alejando unos de otros y cada uno se agenció la vida que quiso, o la que pudo. Veinticinco años después, estos poetas rebeldes, se juntan en restaurantes chinos a comer platos exóticos, o dan clases en instituciones de prestigio. O atienden a sus alumnos alrededor de mesas de té. O se van a Cannes y caminan por la alfombra roja con una bandera de San Lorenzo de Almagro en la espalda.

Dar a conocer la poesía que se escribía en ese momento, poesía que influye la literatura argentina actual, es una deuda pendiente en mi trabajo artístico. Algo que me atraía de realizar este documental era reflejar la amistad de años entre los protagonistas y el realizador. Dando esta relación la oportunidad ideal para una puesta de actitud relajada creando un ámbito para que los protagonistas puedan ser como son con sus amigos.

¿En quiénes sobrevivió la vieja llama o cómo fueron cambiando sus vidas? La búsqueda de los protagonistas, el rescate para traer al presente la poesía como modo de vida es parte de mi motivación; el paso del tiempo marcará el contrapunto que orienta la aguja del destino de los personajes.

Hay un poema que escribió Fabián Casas en aquellos años que refleja ese presente y se asoma a un futuro que es hoy y dice así:

Darío, parado, grita y gesticula

Bajo una frazada marrón

Daniel se ríe y habla de sus novias.

Están borrachos y los que gritan en la cocina,

como diputados, también.

Mi vieja, resucitada,

golpea las ventanas, pidiendo entrar.

Al amanecer, bajo una claridad despiadada;

cigarrillos, libros desperdigados,

platos con comida.

Camino, despacio, hasta el baño;

sé que la desgracia está sobre nosotros,

no ahora, tampoco el año próximo,

todavía somos jóvenes, pero eso

se pierde enseguida.

No tenemos nada, pienso,

mientras me lavo la cara,

ni un oficio, ni una herencia,

ni una casa de sólida piedra.

