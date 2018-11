Matar o morir: Sinopsis, reparto, ficha: Peppermint

SINOPSIS

Riley North llevaba una vida tranquila y sin incidentes con su esposo Chris y su hija de 10 años, Carly.

Seducidos por la idea de ganar dinero en forma rápida para aliviar su carga financiera, Chris, es atraído por una gran oportunidad de "negocios" con un poderoso cártel de drogas.

Una noche, Riley y su familia son brutalmente abatidos, dejando a Riley en coma, con pocas posibilidades de sobrevivir.

Después de enfrentar la terrible realidad de que ha perdido a su familia, Riley lleva a cabo un juicio contra los asesinos pero los cargos se retiran y quedan en libertad.

De un momento a otro, la vida anterior de Riley se desvanece, y ella es consumida por la necesidad de hacer lo que el sistema de "justicia" no hará... transformándose de ciudadana común a justiciera.

Matar o morir (Peppermint) está protagonizada por Jennifer Garner (Love, Simon, Dallas Buyers Club, Alias), John Ortiz (Silver Linings Playbook, Fast & Furious 6), John Gallagher, Jr. (10 Cloverfield Lane, Short Term 12, The Belko Experiment), Juan Pablo Raba (Narcos,The 33, Agents of S.H.I.E.L.D.), Annie Ilonzeh (American Horror Story, Empire, All Eyez on Me), Jeff Hephner (Interstellar, Chicago Med), Pell James (Only the Brave, The Lincoln Lawyer) y Cliff 'Method Man' Smith (Keanu).

Bajo la dirección de Pierre Morel (Búsqueda Implacable, The Gunman), a partir de un guión de Chad St. John (London Has Fallen) la película está producida por Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Richard Wright y Eric Reid. David Lazenberg está a cargo de la dirección de fotografía; Ramsey Avery, del diseño de producción; Frédéric Thoraval, de la edición; Lindsay Ann McKay, del diseño de vestuario; y Simon Franglen, de la musicalización.







La fuerza del papel protagonizo femenino:

Tras la primera lectura de un guión original, nuevo en el mercado, titulado Matar o morir (Peppermint), los productores Tom Rosenberg y Gary Lucchesi de Lakeshore Entertainment quedaron cautivados por el viaje de la dramática transformación de una mujer que pasó de ser una mujer común a una justiciera, en busca de justicia personal. Al ser conscientes de la falta de películas interesantes que se centran en una fuerte protagonista femenina, sabían que tenían que actuar rápido. Por la tanto, el guión lo recibieron un jueves, el viernes hicieron una oferta y el lunes el proyecto era suyo.

"Sabíamos que teníamos que cerrar el trato lo más rápido posible, así que llamé al director de la agencia un sábado, cosa que no suelo hacer, y presioné para que cerráramos el trato el sábado por la noche", recuerda el productor Gary Lucchesi. "Para el lunes por la mañana, ya había otros tres o cuatro estudios interesados, pero afortunadamente reconocimos que era premonitorio que actuemos agresivamente".

El guión, escrito por Chad St. John (London Has Fallen), era especialmente atractivo para el director adjunto. El experto director de acción Pierre Morel, que lanzó la franquicia Taken (Búsqueda Implacable) y redefinió por sí solo la percepción del héroe de acción, se incorporó para dirigir. "Estaba buscando una película de acción enfocada en mujeres y la idea de este proyecto me resultó convincente", comparte Morel. "Para mí, todo pasa por el viaje emocional, no hay motivo para la acción si no hay una motivación emocional que la impulse".









Morel estaba fascinado por los temas explorados en la historia y el modo en que un trauma emocional extremo puede resultar transformador. "Riley no es lo que uno espera de un héroe en las películas en las que, a menudo, anteriormente eran otra cosa, un espía o un militar o algo así. Ella simplemente era una mujer normal y el trauma que experimenta la transforma en una persona diferente, una mujer centrada en la justicia. El hecho de intentar descubrir el modo en que un ser humano común reacciona cuando es golpeado por una situación tan dramática y brutal me resultaba cautivante".

Parecía una continuación orgánica de sus películas anteriores. "En cierto modo, es una continuación de Taken (Búsqueda Implacable), pero con una protagonista femenina. Creo que ya era hora", dice Morel.

Con una heroína en el epicentro, Matar o morir (Peppermint) ofrecía la posibilidad de celebrar a una protagonista que, por lo general, no se ve liderando una película de acción. El productor Tom Rosenberg explica, "El guión era inteligente y resuelto y tenía un gran papel central para una actriz. Queríamos a alguien con quien la audiencia simpatizara, y ¿quién mejor que Jennifer Garner?"

"Me encantó que fuera una historia original y una película de acción con una mujer como protagonista, cuya importancia no tomo a la ligera", recuerda la actriz Jennifer Garner, que aprovechó la oportunidad para interpretar a la feroz protagonista.

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com