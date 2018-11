Nuestra hermana menor: Sinopsis, reparto, ficha: Unimashi Diary

SINOPSIS

Tres hermanas, Souchi, Yoshino y Chika, comparten casa en la ciudad de Kamakura.

Cuando muere su padre, al que no han visto en 15 años, las tres viajan al campo para asistir al funeral, y allí conocen a Suzu, su tímida hermanastra adolescente.

No tardan en encariñarse con ella y la invitan a vivir en la ciudad. Así empieza una nueva vida de alegrías y descubrimientos para las cuatro.

La nueva película del aclamado y premiado director Kore-eda Hirokazu es una adaptación de Umimachi Diary (de Akimi Yoshida), una novela gráfica considerada como una auténtica obra maestra.

La historia transcurre en la ciudad de Kamakura y cuenta con gran realismo los vínculos que unen a cuatro hermanas y sus relaciones con sus vecinos. Fue galardonada con el Premio a la Excelencia en el 11º Festival de Artes Mediáticas de Japón y con el Gran Premio del Cómic 2013.

El elenco cuenta con Haruka Ayase, Masami Nagasawa y Kaho como las hermanas mayores, y Suzu Hirose encarna a la recién conocida hermana pequeña.

El director de fotografía Mikiya Takimoto, conocido por sus anuncios publicitarios, vuelve a unirse a Kore-eda después de la película De tal padre, tal hijo. La famosa compositora Yoko Kanno se ha encargado de comunicar a través de la música importantes aspectos que no podían ser expresados con diálogos, como son las sutilezas emocionales de las hermanas.

Con un telón de fondo compuesto por el brillante océano en verano, el exuberante follaje otoñal, la efímera floración de los cerezos, hortensias en flor perladas de agua, fuegos artificiales celebrando la llegada de otro verano, y con las bien definidas cuatro estaciones de Kamakura, cuatro hermanas desarrollan un vínculo muy especial.

Su conmovedora historia recrea las emociones que surgen en el tiempo al formarse una verdadera familia.

PALABRAS DEL DIRECTOR

¿Por qué ninguna de las hermanas mayores se mete nunca con la hermana pequeña en la novela gráfica? Me hice esta pregunta mientras escribía el guion de NUESTRA HERMANA MENOR.

Curiosamente, no ocurría lo que yo esperaba en la primera mitad de la historia; la joven Suzu no huía de casa después de que sus hermanas mayores se metieran con ella. La autora de la novela gráfica no escogió ramas predecibles. Por ejemplo, cuando la dueña del restaurante, la Sra. Ninomiya, descubre que le queda poco tiempo de vida y no lucha contra la enfermedad, o cuando Souchi, la hermana mayor, no le pide a su novio que no se vaya al extranjero.

Entonces, ¿los personajes de la historia han aceptado su destino y se resignan? Pero no es así. Puede que el título de la novela gráfica, El diario de Umimachi, nos ayude a entenderlo mejor.

Los cuatro personajes principales de la película son cuatro hermanas. Además, la historia gira en torno a Suzu, la más joven de todas, que intenta afianzar su personalidad, y a Souchi, la mayor, que debe aceptar a sus padres. Pero también creo que se centra en la ciudad y en el tiempo que pasa cada día. A pesar de las olas y de las mareas, la costa y las playas siguen siendo las mismas, y a la ciudad le pasa lo mismo. Tampoco cambia en su esencia a pesar de que lleguen nuevos habitantes, como Suzu, u otros se vayan, como la Sra. Ninomiya o el novio de Souchi.

SOBRE EL DIRECTOR

Nació en Tokio en 1962. Se licenció en la Universidad Waseda en 1987 y entró a trabajar en TV Man Union, donde realizó premiados documentales. En 2014 fundó la productora Bun-Buku.

En 1995 rodó su primer largometraje de ficción, "Maboroshi no hikari", basado en la novela de Teru Miyamoto y ganador del Osella de Oro en el Festival de Venecia. Su siguiente película, "Wandâfuru raifu" (El más allá) (1999), se estrenó en más de 30 países y lo dio a conocer internacionalmente. En 2001, "Distance" fue seleccionada por el Festival de Cannes. En 2004, Yagira Yuya se convirtió en el actor más joven en ganar el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Cannes por "Nadie sabe". En 2006 dirigió "Hana", que gira en torno a la violencia y fue su primera película de época.

En 2008 estrenó "Still Walking" (Un día en familia), un auténtico éxito internacional que ganó varios premios en Europa, América Latina y Asia. En 2009 rodó la innovadora "Air Doll", estrenada en la sección Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes y muy aclamada por traspasar fronteras en su descripción de una sensual fantasía amorosa. En 2011, "Kiseki" (Milagro) ganó el Premio al Mejor Guion en el Festival de San Sebastián.

En 2012 debutó en la pantalla chica con la serie "Going My Home", y en 2013, la película "De tal padre, tal hijo" ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, y el Premio del Público en San Sebastián, Vancouver y Sao Paulo, además de superar la taquilla de sus anteriores películas en numerosos países.

Asimismo, ha producido películas de directores noveles, entre las que se destacan "Kakuto", de Iseka Yusuke, estrenada en el Festival de Róterdam 2003; "Hebi ichigo", de Miwa Nishikawa, cuya segunda película, "Yureru", se estrenó en Cannes 2006, y Endingu nôto, de Mami Sunada.

Sobre la autora de la novela gráfica, AKIMI YOSHIDA

Nació en Tokio y debutó en el mundo de los manga en 1977 con "Chotto fushigi na geshukunin". Entre sus obras más conocidas se destacan "California monogatari", "Banana Fish" y "Lovers Kiss". Ganó el 29º Premio Manga Shogakukan por "Kissho tennyo" y "Kawa yorimo nagaku yurukaya ni", y el 47º Premio Manga Shogakukan por "Yasha". Fue galardonada con el Premio a la Excelencia en el 11º Festival de Artes Mediáticas de Japón y con el Gran Premio del Cómic 2013 por "Umimachi Diary".

FICHA TÉCNICA

Dirección Kore-eda Hirokazu

Guion Kore-eda Hirokazu

Basado en "Umimachi Diary", de AKIMI YOSHIDA

Productores KAORU MATSUZAKI, HIJIRI TAGUCHI

Productores ejecutivos YASUSHI OGAWA, MAKOTO OMURA, TAICHI UEDA, SATOMI ODAKE

Director de fotografía MIKIYA TAKIMOTO

Director artístico KEIKO MITSUMATSU

Sonido YUTAKA TSURUMAKI

Montaje Kore-eda Hirokazu

Música original YOKO KANNO

Duración 128 mins.

Idioma Japonés

País Japón

Distribuye Ifa Cinema

REPARTO

Souchi Koda HARUKA AYASE

Yoshino Koda MASAMI NAGASAWA

Chika Koda KAHO

Suzu Asano SUZU HIRO SE

