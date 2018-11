Pablo Escobar la traicion: Critica: Loving Pablo

Pablo Escobar, la traición, es la enésima producción sobre este narcotraficante, pero esta vez con el plus de ser protagonizada por dos actores españoles que interpretan a dos personas colombianas, pero hablando en inglés.



¿Está buena?



El guión está hecho como un thriller, como para mantener siempre el interés, pero el tratamiento que se le da al guión es más cercano a una buena película de acción sobre el narcotráfico que a una biopic.



¿Y la actuación?



Correcta, pero tirando más a una telenovela y a personajes estereotipados



¿Me puede llegar a gustar?



Si no viste ninguna de las versiones que andan rodando por allí en televisión y cine, te va a gustar ya que vas a enterarte de varios datos de Pablo Escobar que no conocías y te vas a entretener con las buenas escenas de acción y los efectos sorpresa, pero si ya te las viste todas, no te vas a sorprender demasiado.



En resumen:



Un entretenimiento válido, con mucha acción y sin grandes sorpresas

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data