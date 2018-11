Vendran cosas mejores: Sinopsis, reparto, ficha: Better Things

SINOPSIS

La agorafobia de Gail la mantiene encerrada en su hogar, donde se fuga con novelas románticas.

Ella comparte casa Nan, quien recientemente salió del hospital.

Gradualmente, ambos intentarán acercarse para romper su aislamiento.

Rob se sumerge cada vez más en su adicción, como una forma de calmar su angustia por la muerte de su novia, solo sueña con abrazarla de nuevo.

El señor y la señora Gladwin están atravesando una crisis en su relación de 60 años...

La ópera prima de Duane Hopkins es una mirada lírica y honesta sobre situaciones que atravesamos en la vida, ambientada en el corazón de la Inglaterra rural.

ELENCO

Liam McIlfatrick, Che Corr, Rachel McIntyre, Betty Bench, Kurt Taylor, Tara Ballard, Megan Palmer, Patricia Loveland, Frank Bench

SOBRE DUANE HOPKINS

Nació en el sur de Inglaterra en 1973. Es artista plástico y fotógrafo. Hizo su primer corto en 2001, que se estrenó en Cannes en la Semana de la Crítica. En 2003 realizó su segundo cortometraje titulado LOVE ME O LEAVE ME ALONE, que ha reunido más de 30 premios internacionales. BETTER THINGS es su primer largometraje. Es copropietario de THIRD FILMS junto a Sam Haillay.









FICHA TÉCNICA

Título original: Better Things

Año: 2008

Duración: 93 min.

País: Reino Unido

Dirección: Duane Hopkins

Guion: Duane Hopkins

Música: Dan Berridge

Fotografía: Lol Crawley

Productoras: Third Films / Wellington Films / Flying Moon Filmproduktion / UK Film Council / EM Media / Film4

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com