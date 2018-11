Viudas: Sinopsis, reparto, ficha: Widows

SINOPSIS

Las dejaron sin nada. Serán capaces de cualquier cosa.

"Viudas" se ubica en la contemporánea ciudad de Chicago en tiempos de mucha agitación tanto política como social.

Cuando cuatro asaltantes armados mueren en un explosivo intento de robo;sus "Viudas"-- con nada en común excepto una deuda heredada por sus maridos muertos debido a sus actividades criminales -- toman su propio destino en sus manos para forjar un futuro bajo sus propios términos.

Basada en la popular serie de la televisión del Reino Unido del mismo nombrecreada por Lynda La Plante, ""Viudas"" es dirigida, co-escrita y producida por el cineasta ganador del premioAcademy Award® Steve McQueen, cuya película "12 Years a Slave", ganó en el 2013 el premio Academy Award® por Mejor Película.

"Recuerdo exactamente cuando tenía trece años de edad y vi por primera vez la serie de televisión de Lynda La Plante. Estaba acostado en el piso alfombrado de la casa de mis padres y sostenía la cabeza con mis manos -- mi manera usual de ver la tele en esos tiempos --. El programa de inmediato me transportó a un mundo de criminales en donde las personas más vulnerables y despreciadas eran las mujeres.

A estas mujeres se les consideraba incapaces de cualquier otra cosa que no fuese ser juzgadas por su apariencia… y sin embargo ellas asumieron el reto en contra de este estereotipo y se transformaron en una fuerza más que capaz y resuelta a tomar su destino en sus propias manos.

En esa etapa de mi vida sentí un fuerte paralelo con estas mujeres pues yo también estaba experimentando ser visto de la misma manera. Sus adversarios consideraban a las "Viudas" como personas que no podían lograr nada y aun así ellas lo conseguían. Esto tuvo un profundo efecto sobre mí.

Llevas esta historia hacia el presente, cambias la locación de las "Viudas" del Londres de principios de los ochentas al Chicago de los tiempos actuales. Esto fue vital para mí pues así también se pudo tratar sobre asuntos tales como la política, las clases sociales, la raza, la criminalidad y el luto. Así también se pudo ver los asuntos locales (de Chicago) y revertirlos como un telescopio hacia lo mundial.

Lo que resulta tan poderoso para mí acerca de esta historia, es que estas cuatro mujeres de distintos orígenes raciales, sociales y financieros, se lograron unir para alcanzar su meta común. Ellas entendieron que al trabajar juntas eran capaces de todo." Steve McQueen

INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Twentieth Century Fox presenta ""Viudas"", dirigida por R. McQueen a partir de un guion cinematográfico de Gillian Flynn y Steve McQueen, basada en la mini-serie de la televisión del Reino Unido, "Widows", escrita por Lynda La Plante.

La película estelariza a Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garrett Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo, Robert Duvall, y Liam Neeson.

Los ganadores del premio Academy Award®, Iain Canning y Emile Sherman de See-Saw Films están en la producción con Steve McQueen y Arnon Milchan. El equipo de producción incluye al editor nominado para el Academy Award® Joe Walker ("12 Years a Slave"), al diseñador de producción ganador del Academy Award® Adam Stockhausen ("The Grand Budapest Hotel"), al director de cinematografía, Sean Bobbit ("12 Years A Slave"), y la diseñadora de vestuario Jenny Eagan ("Beasts of No Nation").

Cuando McQueen se acercó a la afamada guionista cinematográfica, Gillian Flynn (Gone Girl), para co-escribir el guion, ella dice que le saltó a la oportunidad. "Steve McQueen me llamó, lo cual fue una gran llamada que me llegó de manera inesperada," recuerda. "Él sabía que vivía en Chicago y quería hacer una película que tuviera que ver con un robo y que llevara en los estelares a cuatro mujeres... así que me apunté de inmediato. Enseguida supe que iba a ser filmada en Chicago -- la ciudad en donde vivo y a la que amo -- el cual me parece que es un lugar que es poco usado a pesar de ser un sitio genial. Él quería destacar a todos los barrios y realmente utilizar a la ciudad como un personaje en sí mismo. Uno no ve lo suficiente a Chicago -- al verdadero Chicago -- en el cine, así que de inmediato dije '¿En dónde firmó?'"

De acuerdo a Flynn, la historia ofrece un giro a la tradicional película de robos en el sentido que cada personaje que interviene proviene de distintos orígenes tanto étnicos, económicos, así como sociales. "Mi parte favorita de las películas de robos es cuando se conjunta al equipo, eso me encanta" nos hace notar. Eso fue una de las cosas con las que me quise quedar de las películas de robo tradicionales… cuando estas mujeres se juntan; y no porque una fuese una ladrona de joyas y la otra una experta en abrir cajas fuertes o algo por el estilo… sino debido a que sucede que todas están conectadas por medio de sus esposos".

McQueen buscó al productor Iain Canning muy al principio del proyecto. "Él había crecido viendo el programa que fue algo muy poderoso cuando estaba en la televisión; una historia acerca de mujeres era algo muy raro para su tiempo," dice Canning. " Tan solo me sonó como una nueva e interesante área para ser abordada por Steve. Él ha hecho unas películas increíbles acerca de temas fascinantes y tan solo se sintió como un gran momento para contar esta historia acerca de este grupo de mujeres ordinarias en circunstancias extraordinarias que tenían que luchar para poder sobrevivir".

Los cineastas acumularon un impresionante elenco de actores para la película. McQueen dice que fue muy importante hacer que su elenco se sintiera confortable y en casa, por decirlo de alguna manera. "Es muy sencillo, todos son grandes actores y necesitas crear un ambiente en el cual se sienten seguros para poder experimentar y explorar. Eso es lo que espero, poder darles a los actores un espacio seguro para que -- si se caen de cara -- se puedan levantar e intentarlo de nuevo en busca de algún tipo de verdad".

La actriz ganadora del Academy Award®, Viola Davis, fue incluida en el reparto como Veronica Rawlins; la viuda en jefe en la película quien debe de juntar lo que queda de su vida después que su marido, Harry (interpretado por Neeson), muere en un intento de asalto fallido.

Davis dice que es un papel que ella jamás se imaginó se le encargaría interpretar. "Fue una desviación de mi parte a lo que estoy acostumbrada a hacer". nos dice. "No me hubiera imaginado haciendo esto. Primero hay una agradable escena amorosa, aunque de alguna manera la película también está llena de acción. No lo sé, tan solo es algo que jamás imaginé. Así que Steve McQueen literalmente llegó hasta a mí y dijo 'Yo te veo interpretando este papel', lo que resultó algo emocionante para mí".

Una vez sobrepuesta a la agradable sorpresa que se le haya pedido interpretar el papel, Davis nos dice que se encontró atraída al personaje como también a la historia. "Me gustó la travesía de Veronica," nos dice. "Me gustó que ella era una especie de misterio al mismo tiempo que me resultaba algo muy familiar. Me gustó el hecho que había una historia de amor al centro de la trama. Me gusta verme en una historia de amor pues, usted sabe, yo he interpretado a muchas abogadas, detectives y una directora de la CIA, gente así. Es una gran historia de amor."

En la película, Veronica está casada con el criminal de carrera Harry Rawlins, interpretado por Liam Neeson. Cuando los conoces por primera vez, la pareja ya ha sido dañada por una muerte trágica. "Están muy unidos por el pesar", nos hace notar. "Y luego Harry muere en un accidente que tiene que ver con un robo y ella queda sin nada, literalmente nada -- nada en términos financieros y nada en términos de una reserva emotiva -- pero ella decide seguir adelante con su vida. Verónica decide vivir al llevar acabo el robo que se supone debería de consumar Harry. El primer paso: conjuntar a su equipo; las "Viudas" de los socios en el crimen de Harry. "Todas empezamos siendo unas desconocidas entre nosotras mismas, pero un elemento de unión es que todos nuestros maridos han muerto en este incendio y que todos eran ladrones… esa es la única cosa que nos une además del hecho que todas estamos quebradas y necesitamos sobrevivir en el presente. Estamos en modo de 'sobrevivencia', pero fuera de eso no podríamos ser tan diametralmente distintas."

Davis hace notar que su química con Neeson fue natural; especialmente en las escenas amorosas. "Sentí que era alguien que me resultaba familiar," nos hace la observación. "Fue agradable mientas pensaba para mí misma 'estoy en la cama, y todas las implicaciones raciales que esto conlleva'. Mientras digo esto, sé que va a haber personas que se van a sorprender, pero algo realmente se necesita decir de esto pues ¿en qué momento en la historia del cine han visto a alguien quien se parece a mí y a alguien quien se parece a Liam Neeson en la cama juntos, besándose, románticos, enamorados y casados?"

Michelle Rodriguez interpreta a Linda, una viuda que lucha por mantener a su familia y su tienda de ropa a flote después de la muerte de su esposo. Rodriguez admite que al principio tenía miedo de asumir el papel. "Creo que fue el reto de considerar a la mujer que estoy interpretando como alguien débil y mi temor de proyectar a un personaje así al mundo," recuerda. "Siempre he tratado de interpretar a mujeres que fuesen tan independientes como fuera posible; en especial la imagen de una mujer latina quien se enfrenta al machismo de nuestra cultura… eso es lo que me gusta hacer."

Finalmente fue su decisión de enfrentarse a su temor a lo desconocido lo que hizo que ella se decidiera. "Me senté con Steve, él es todo un artista," recuerda. "Así que dije 'bien, he estado haciendo esto desde hace ya quince años. Estoy muy confortable en mi pequeño nicho de películas de acción, pero no voy a evolucionar si hago esto siempre. No hay espacio para crecer".

Rodriguez describe a su personaje como una persona ingenua y crédula cuando la conocemos por primera vez. "Linda quedó embarazada muy temprano en su vida y se casó con su novio de la preparatoria, fue madre a una edad muy temprana así que ella realmente no tuvo muchas oportunidades para decidir en realidad lo que iba a hacer. Quiero decir, su más grande manifestación es la historia que vemos aquí," hace notar Rodriguez. "Ella es una mujer leal, que ama a su hombre y a su familia."

Elizabeth Debicki interpreta a Alice, -- una inmigrante polaca y mujer dominada -- quien nos dice que ella quería ser parte de la película para así poder trabajar con McQueen. "Steve tiene una increíble calidez, generosidad y sensibilidad para ayudar al prójimo, pero también es muy exigente é instintivo de una manera fascinante. Es riguroso en su búsqueda de la verdad en su forma más cruda. Como actriz, siempre estoy buscando alguien quien va a pedir eso de mí. Steve lo hizo al tiempo en que creaba un ambiente colaborativo -- que nos daba el poder -- al tiempo en que nos sentíamos seguros. Hay una enorme libertad en esa confianza. Trabajar con él fue increíblemente liberador".

Debicki describe a su personaje, quien está casada con Florek (interpretado por Jon Bernthal), como la menos sofisticada y más protegida del grupo. "Cuando conocemos a Alice su mundo es muy pequeño y represivo. Ella ha pasado de vivir con su madre -- en un ambiente controlado en donde ella es la muñeca de su madre -- a ser dominada y controlada por su marido. Alice es muy sumisa, no puede concebir que la vida sea de otra manera pues ha hecho suyo lo que otros le han dicho acerca de sí misma… que no tiene valor y que necesita de otros para poder sobrevivir. Le dicen que no puede ser emocional, financiera y socialmente independiente y ella lo cree," nos explica. "Cuando pienso en la travesía de Alice, es una gran transición por la que va pasando a través del curso de la historia. Ella pasa de ser alguien quien ha aceptado lo que el mundo le dice que es -- una hija y luego una esposa, alguien quien debe de ser visto pero no tomado en cuenta, una mujer que no debe de pedir lo que ella necesita o quiere -- a una mujer que toma el control de su vida."

Debicki observa que el proceso de unirse a las otras "Viudas" y tomar parte en el robo desarrolla su sentido de auto valor y estima.

Cynthia Erivo, en su primer gran papel en el cine, interpreta a Belle; una aliada que entra a ayudar a las "Viudas" en su misión. "Creo que es un masivo voto de confianza de parte de Steve el de colocar a alguien quien es relativamente nuevo en un papel como este," dice Erivo con relación a la decisión de McQueen para incluirla en el reparto. "No es algo pequeño, es un papel hermoso de interpretar como también lo es el hecho que me haya tenido confianza."

Erivo ama que su personaje sea fuerte y complejo. "Ella es muy directa, quiero decir que es a veces hasta estoica. Mi personaje es del lado sur de Chicago, así que no es ajena al peligro de las cosas que suceden en su barrio", nos hace notar. "Es una madre soltera y trabaja de peinadora, pero es inteligente y casi no le teme a nada; tan solo sabe lo que se necesita hacer para poder sobrevivir… así es ella. Entonces cuando conoce a estas mujeres no hay duda alguna que mi personaje es capaz de ayudarlas."

Un político que forma parte del plan maestro de las "Viudas" es Jack Mulligan, interpretado por Colin Farrell. Farrell admite que siente algo de lástima por su personaje cuya vida ya ha sido trazada por él mismo basado en el linaje de su familia.

El hijo de Tom Mulligan --interpretado por Robert Duvall -- Jack, se supone que va a seguir en los pasos de su padre al convertirse en el próximo representante del 18avo. Distrito de Chicago. "Así que obviamente existe este muy distintivo linaje que se supone debo de seguir pues Jack Mulligan debe de continuar con el linaje de su padre quien a su vez siguió los pasos de su propio padre… pero eso no es realmente lo que él quiere. No es realmente lo que mi personaje ha soñado en hacer," explica Farrell.

No solo ha estado luchando Jack con sus propios demonios personales, sino que también está compitiendo en contra de un enigmático oponente. "Hay una alteración en el poder político que potencialmente se está dando y la persona que está compitiendo en mi contra es un caballero Afro-americano del 18avo. distrito quien proviene de una familia con un historial criminal", nos explica Farrell. "Él ha elegido llevar una vida honrada, pero es con quien estoy compitiendo. El distrito al que aspiro representar es predominantemente Afro-americano, así que las cosas no pintan nada bien para mi personaje".

Farrell dice que ha sido honrado de trabajar con el legendario Duvall. "Es extraordinario tan solo por lo que he visto de cerca y en persona; las escenas que hemos hecho juntos han sido increíbles. Duval es un ícono cultural cinematográfico y me tocó trabajar con él".

El sentimiento es correspondido, de acuerdo con Duvall, quien encontró en Farrell a un extraordinario actor. "Estamos hablando y escuchando, lo cual no resulta tan fácil," nos dice Duvall de su interacción como actores. "No es necesariamente tan fácil, especialmente cuando se llega a ciertos niveles emotivos, pero Colin es muy bueno para eso y amo recibir este dialogo de los otros actores cuando resulta algo real dentro de un imaginario conjunto de circunstancias".

Duvall dice que no solo apreció la oportunidad de trabajar con McQueen, sino que también le atrajo su personaje por la complicada relación de amor-odio, padre-hijo.

"Mi personaje es un tipo mayor quien tiene muchos padecimientos físicos pero que aún intenta mantener algún tipo de control," explica Duvall. "Y aunque su hijo -- con quien se ama y se odia mutuamente -- en realidad está a cargo, él intenta decirle que ellos tienen que mantener a la ciudad bajo su control y en sus manos. 'Es nuestra ciudad, nosotros la construimos. Tenemos que mantener el control', pero el hijo no quiere escuchar esto. Es ese tipo de trama de relaciones que me gusta interpretar en cada papel que asumo pues se me figura que pudo hacer algo distinto con mi personificación".

Brian Tyree Henry, mejor conocido por su trabajo en la aclamada serie de televisión "Atlanta", interpreta a Jamal Manning, el oponente político de Jack en el 18avo Distrito, y un hombre a quien Verónica descubre que Harry le debe dinero. Henry dice que él sabía que tenía que ser parte de este 'proyecto especial'.

"Definitivamente fui atraído a la historia con base en el elenco y el director… pero también el guion era increíble," nos dice. Henry explica que fue la honestidad del personaje lo que más le atrajo. 'Este es mi hogar,' añade. 'Tú sabes, esto es lo que le dice a Jack. Dice algo así como 'Tú sabes que tu familia está en este distrito, ha hecho todas estas cosas aquí, pero velo… parece que no han ido a ninguna parte. ¿Qué es lo que en realidad nos han contribuido? Yo por otro lado siento que puede aportar algo aquí.' Creo que lo mejor que hay en torno a Jamal es que él y su hermano provienen de estas calles… son de esta área. A ellos realmente les importa la gente de ahí. Ahora, tu sabes cómo es la política… tienes que hacer lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres ir."

Henry dice que el actor Daniel Kaluuya, quien interpreta a su hermano Jatemme, realmente se convirtió en alguien de su familia durante la producción. "(Daniel) es una de las personas más fenomenales que he conocido," nos dice. "Realmente siento como su fuese mi hermano y eso verdaderamente me ayudó a poder interpretar a su lado".

Kaluuya, mejor conocido por su papel en la aclamada película de suspenso "Get Out", también es el protector de Jamal. "Es fácil pensar en Jatemme como el hombre de la fuerza: el abusivo o el matón que hace lo que quiere Jamal… pero yo creo que Jatemme realmente quiere hacer lo mejor para su hermano y quiere estar ahí a su lado," explica Henry. "En tanto que Jamal lo ama encarecidamente, yo no diría que lo utiliza como peón, aunque al final de todo, Jamal va a hacer lo que tenga que hacer para llegar a donde quiere llegar. Pero hay una verdadera profundidad en su relación pues solo hemos sido nosotros dos a través de nuestras vidas. ¿Sabes lo que te digo?"

Kaluuya ve a su personaje como el alter-ego callejero de Jamal. "Él es el Jamal de las calles," nos hace la observación. "Uno básicamente ve la manera en que llegaron a donde están. Jatemme es una de las razones que explican el cómo y el por qué se las han arreglado para conseguir el apoyo de la comunidad y su soporte económico a través de la manera en que se mueven. Jatemme básicamente hace muchas cosas que no debería de estar haciendo."

Además de ayudar a su hermano políticamente, Jatemme también es responsable de presionar físicamente a Veronica para conseguir el dinero que Harry le debe a Jamal. "El difunto marido de Verónica hizo algo que no fue muy apropiado hacer entre hermanos," explica Kaluuya, "y ellos ahora quieren su retribución pues no solo se van a conformar con que las cosas queden como están… pero como están a la mitad de una elección política tienen que hacer las cosas de una manera más discreta".

CHICAGO ES SU PROPIO PERSONAJE.

Los cineastas decidieron desde muy temprano utilizar a Chicago como trasfondo para la historia. "Chicago para mí tiene muchos niveles de interés," dice McQueen. "Sus aspectos políticos, raciales, de religión, de policía y de criminalidad y la manera en que todas estas redes en algún punto se cruzan y tienen relación la una con la otra".

Cuando el diseñador de producción Adam Stockhausen se reunió por primera vez con McQueen, ambos discutieron la manera de meter a la ciudad de Chicago en la narrativa. Stockhausen recuerda la conversación: "¿Cómo se relaciona Chicago con la historia de la película y cómo se unen estas dos -- visual y temáticamente -- y se mantienen de una manera que resulta legítima; de una manera en que no se siente que estamos usando nuestras ideas acerca de cómo es ese lugar -- o nuestras ideas de cómo debería de ser -- colocándolas por encima de lo que esa ciudad es en realidad en vez de tratar de descubrir lo que auténticamente está aquí y buscar la verdad de ese sitio?"

De acuerdo con el productor ejecutivo Bergen Swanson, McQueen estuvo decidido a que la película se filmara en locación en Chicago y no substituyéndola con otra ciudad.

Aún al elenco se le instruyó que viera a la ciudad como un intérprete principal. "Chicago es un personaje más," hace notar Davis. "Quiero decir, tenemos a esta ciudad vibrante con grandes restaurantes y bellos rascacielos en el Lakeshore Drive, prados bien cuidados y -- Santo Dios -- una gran presencia escénica y todo ese tipo de cosas. Pero además se tienen otras cosas más. Tenemos a los Lawndales, el Parque Garfield, los Inglewoods, tu sabes, los barrios que tienen un alto índice de criminalidad. Tenemos a la segregación que solo sucede cuando hay corrupción."

De acuerdo con Swanson, McQueen nunca quiso hacer trampa con las locaciones. "Así como no quisimos hacerle trampa a Chicago filmando en Atlanta," nos explica. "Por ejemplo, un apartamento de Lawndale está en una parte distinta de la ciudad, así que cambiamos la historia un poco si descubrimos que lo que estaba escrito en la página no era específicamente correcto".

El encargado de las locaciones, Nick Rafferty, recuerda el proceso de búsqueda que se dio antes que llegara la producción. "Manejábamos a través de los barrios," recuerda Rafferty. "Adam quería ver la ciudad, él quería entender en qué momento cruzabas ciertas líneas; como cambiaban las cosas, y como cambiaban los barrios. Finalmente queríamos mostrar cada parte de la ciudad pues cada personaje viene de orígenes realmente diversos."

Crear múltiples y diversas locaciones dentro de la historia demostró ser todo un reto para Stockhausen. "Lo que es tan emocionante acerca de esto son las diversas historias que tienen estas mujeres tan distintas, así como las historias de Jamal Manning y Jack Mulligan," nos expresa. "¿Es todo un reto poder decir cómo se encuentran cada una de estas historias? ¿Cómo se mantienen visualmente distintas la una de la otra? Por ejemplo, con la arquitectura de Chicago, muchos de los apartamentos de alguna manera se parecen entre sí; así que nuestro reto era '¿cómo vamos a encontrar estos lugares radicalmente distintos para las distintas mujeres y hacer que luzcan apropiados? Tu sabes, no hacer estas elecciones al azar sino encontrar a cada personaje en un tipo de lugar distinto y que sea el tipo de entorno que el personaje necesita."

"La casa de los Mulligan es una locación que requería unas características muy particulares," nos dice Rafferty. "El equipo buscó en Hyde Park en el sector Kenwood de la ciudad un barrio histórico en donde el ex-presidente Obama tiene una casa. Estábamos buscando un lugar que de inmediato nos diera la impresión que este representante político era -- de alguna manera -- ya parte de este legado… que era ya parte de la vieja guardia de Chicago. Era parte de la clase terrateniente. Muchas de estas casas fueron construidas para los capitalistas de Chicago y los barones del dinero tales como la familia Sears Roebuck que vivía aquí o los dueños de la compañía Wilson Sporting Goods quienes construyeron su casa también en este lugar."

Stockhausen también tuvo la tarea de re-crear al verdadero distrito 18 de esa época. "Terminamos con un distrito 18 a través de una combinación del distrito actual pero que también contenía casas increíblemente lujosas en ciertas zonas de los vecindarios junto a áreas en donde había edificios que habían sido derribados pues estaban abandonados o tenían una tremenda cantidad de problemas… están realmente cerca los unos de los otros," nos explica.

Stockhausen dice que hubo mucha discusión y colaboración al desarrollar la casa de Veronica. "Ese pent-house tenía una sola una gran calidad; que sus ventanas de piso a techo dejaban entrar una luz increíble que podían hacer que el lugar fuese muy muy caliente o muy, muy frío." hace notar. "Podían estar abiertas y parecer que se abrazaba a la ciudad, o podía ser una caja que tan solo la reflejaba. Yo creo que esa cualidad fue algo que fue emocionante para todos nosotros y terminamos por convertir las ventanas de vidrio en espejos en distintos momentos para reflejar la vida que desarrollaba dentro en vez de la vista hacia la ciudad".

El Director de cinematografía, Sean Bobbit, trabajó de cerca con Stockhausen para traducir cinematográficamente los distintos ambientes. "Hay muchas maneras sutiles de mostrar las diferencias pues la historia pasa de un ámbito muy, muy rico y poderoso hasta llegar a los miembros más pobres y débiles de la sociedad," explica Bobbitt. "Y hay maneras sutiles dentro de la iluminación con lo que tratas de enfatizar eso; utilizando con los personajes más ricos una luz un poco más cálida y colores algo más ordinarios… y luego, conforme pasamos a ámbitos más pobres, tenemos a colores mezclados y ese caos que reina dentro de ese mundo".

Lo que el productor Emile Sherman admira más de Bobbit, es su ojo para interpretar sobre la pantalla tanto escenas de acción como de calma. "Yo creo que la otra cosa especial de Sean es que puede tratar sobre lo que está sucediendo en el momento, pero también puede tratar acerca de cuándo no está pasando absolutamente nada", observa. "Hay momentos con Viola en esta película, en donde es un mundo caótico; el mundo en que se encuentra es muy peligroso y atemorizante… pero luego habrá un momento en donde Sean tan solo decide detener la cámara y dejar que los actores den su interpretación ante ésta y la situación de las luces. La manera en que ese mundo ha sido creado tan solo hace que te metas a ese cuadro. Creo que tiene que ver tanto con abstenerse como con exagerar algo… y Sean parece que entiende ese balance a la perfección".

Para mantener a la película anclada a la realidad, McQueen trajo a la entrenadora de dialectos, Tanera Marshall, para trabajar con los actores en sus acentos como habitantes de Chicago. Tanera describe el inicio del proceso: "Bueno, siempre empezamos con una muestra real, así que no creamos algo de la nada. No hacemos uso de los estereotipos. Estoy interesada en recrear los sonidos de una persona real, así que mi trabajo es encontrar muestras para que las escuchen los actores y el director y que estas se ajusten lo más que sea posible, a mi parecer, con el personaje que estamos creando. Tomo en cuenta la raza, la etnicidad, la edad, la clase, las aspiraciones y muchas otras cosas que crean la manera en que habla la gente. Encuentro muestras que se asemejen a eso y luego tocaré cinco, seis, siete muestras para el director y el actor y les pregunto cuál es la que creen que se ajusta más al personaje que están interpretando. Son esas muestras las que se convierten en nuestra meta.

De ahí Tanera pasa a trabajar con cada actor de forma individual; interesándose en los sonidos, la pronunciación, la entonación musical, la resonancia y la postura oral, nos explica.

La Diseñadora de Vestuario, Jenny Eagan -- quien tuvo el reto de diseñar la ropa para una multitud de personajes que habitan en múltiples mundos -- trabajó de cerca con McQueen y Stockhausen. "Hay muchos personajes en distintos lugares en esta película -- bien sea que estén en Lawndale o en Lake Shore Drive -que son lugares muy distintos socio-económicamente. Son distintas etnicidades y razas y enseguida hay que juntar todo eso de manera respetuosa y tratar que todo salga bien y hacerlo para que no se note y sea finalmente un distractor".

Canning aprecia el hecho que Eagan se metió de lleno por sí sola a los mundos en los que cada personaje habita. "Es grandioso trabajar con Jenny" nos dice. "Aun si solo tomas a las cuatro mujeres principales del elenco... van pasado por una gran travesía en esta película y también van cambiado mucho económicamente; así que podemos ver como su ropa cambia y como todo su personaje cambia y como esto está o no ligado a sus circunstancias financieras. Todo esto tiene que ver con la creación del personaje. Jenny se aproximó a esto con mucha ponderación y método y mantuvo las cosas muy naturales mientras que siempre permitió que se asomara un poco de diversión".

Eagan dice que, de todos los personajes, Jack Mulligan -- interpretado por Farrell -- fue el más fácil de adecuar. "Lo logró a la primera, la primera vez que estuvo aquí. Farrell es un hombre que no es aparatoso pero que se sabía que tenía dinero, así que tenía buenos trajes, pero ninguno hecho a la medida con un sastre," nos explica. Son trajes comprados en una tienda -- hechos en los Estado Unidos-- y ese era el tipo que quería interpretar y fue muy sencillo. (Colin) entró y fue muy fácil ajustarle la ropa pues él siempre decía 'esto está perfecto."'

"El personaje de Henry, Jamal, representó un diseño completamente distinto", dice Eagan. "(Brian) está creando a esta persona en la que realmente se quiere convertir. ¿Así que cómo es que él se ve a sí mismo?" Ella dice. "Él se podría haber vestido muy vistoso, pero lo mantuvimos de la manera en que se ajustaría al molde de cómo sería un político y cómo iría ascendiendo a través del escalafón para que la gente lo viera y le tuviera confianza… así que no luce demasiado exagerado. No queríamos estar fuera del barrio o no poder conectarnos con la gente que Jamal quiere que vote por él. Henry fue muy abierto y receptivo con esto."

APEGARSE AL GUION Y MANTENERSE DENTRO DE LA REALIDAD.

De acuerdo con Swanson, McQueen fue enfático que la película se tenía que sentir como algo muy real y no cuajada de efectos especiales. "Cuando ves la película te darás cuenta que hasta tiene cierta cualidad mundana en lo que se refiere a las acrobacias, a la acción que se presenta," nos dice. "Hay algunas cosas grandiosas que suceden, pero todas están basadas en la realidad y esa siempre ha sido una directiva principal de Steve a todos sus departamentos".

Con cuatro actrices principales, sus esposos y sus mundos separados y distintos entre sí (algunos de los cuales jamás se cruzan), Swanson dice que la producción presume de ochenta y tantos papeles con diálogo, cuarenta dobles de acrobacias y ochenta y tantas locaciones. Él admite estar impresionado con lo bien que McQueen y su equipo fueron capaces de manejar el constantemente cambiante itinerario.

"Can tal cantidad de piezas móviles, cualquier pequeño movimiento que tuviéramos tenía reverberaciones a través de todo el itinerario," nos hace notar.

Canning admite que definitivamente hubo algunos retos logísticos, en especial debido al gran elenco internacional. "Lo maravilloso acerca de trabajar con Steve es que muchos actores quieren trabajar con él. Creo que hemos sido realmente bendecidos por todos los actores distintos -- de todo el mundo, de hecho -- que querían ser parte de "VIUDAS". Creo que, con eso, esto se convirtió en un pequeño reto logístico pues todo el mundo está tan increíblemente ocupado (con) programas de televisión y otras películas. Pero ellos estaban realmente desesperados para poder estar en esta película y poder trabajar con Steve", nos hace notar.

Pero a pesar del ocasional conflicto en los itinerarios, Canning dice "Ha sido una penuria por los excesos debido a que los más increíbles actores en el mundo son los que están trabajando con nosotros en esta película".

Una escena en donde estaban involucradas acrobacias y efectos visuales mayores tenía que ver con una persecución que conducía a la mortal explosión del camión en el que escapaba Harry y la muerte de los ladrones. El supervisor de efectos especiales, Michael Gaspar, recuerda su conversación con McQueen. "Él me pidió que hiciera algo distinto con la explosión y la consiguiente bola de fuego normal y típica de una explosión de auto".

Gaspar explica el complicado efecto. "La parte frontal sale girando de la bodega -- la cual necesitaba ser filmada así como parte de la narrativa -- y la parte trasera de la furgoneta también explota y se da la vuelta en el aire para caer de cabeza sobre un conjunto de tambos. Además de mantener la seguridad en la producción, Gaspar y su equipo necesitaban asegurarse que no hubiera daño colateral. "El mayor reto fue hacer que la parte frontal de la furgoneta saliera por la puerta y que no causara ningún daño al edificio. Los cálculos que realizamos durante las pruebas fueron críticos… y luego lograr que (una pieza de la furgoneta) saliera rodando hasta llegar a los autos de la policía que estaban estacionados justo afuera de la puerta. Sí, esa fue la parte más crítica".

Henry cree que "Viudas" será del agrado del público. "Creo que va a ser una de esas películas (en la cual) la gente nunca va a poder adivinar lo que sigue," declara. "Doy por un hecho que va a causar algo de shock y asombro."

Davis dice que quiere que la gente salga con un sentido de haber despertado. "Tan solo quiero que la gente crea en la película y que quede conmovida por ésta. Que quede transformada por la historia y los personajes que en ella aparecen. Siempre quiero que la gente sea transformada". nos dice.

ACERCA DE LOS CINEASTAS

Steve McQueen (Director, co-guionista & productor) es un artista británico y un cineasta ganador del premio Academy Award® y el recipiente de un OBE (2002) y un CBE (2011) de la Reina Elizabeth II.

En 2013, la película de McQueen, "12 YEARS A SLAVE", adaptada de una memoria de 1853 de Solomon Northup del mismo nombre, dominó la temporada, ganando los premios Academy Award®, Golden Globe®, BAFTA, PGA (co-ganador), Independent Spirit, African-American Film Critics Association (AAFCA) y the Black Film Critics Circle Awards por Mejor Película. McQueen ganó los premios del Independent Spirit, African-American Film Critics Association, y Black Film Critics Circle Como Mejor Director y recibió nominaciones a los premios Academy Award®, Golden Globe®, BAFTA and DGA por su dirección. Su segundo largometraje, "SHAME" (2011), estelarizada por Michael Fassbender y Carey Mulligan, recibió numerosos premios y nominaciones, así como nominaciones para el premio Golden Globe® y BAFTA para Fassbender y el Premio Volpi del Festival Fílmico de Venecia como Mejor Actor. "SHAME" está catalogada como una de las películas con la clasificación NC-17 de mayores ingresos en la historia de la taquilla de los Estados Unidos. En el 2008, la obra prima de McQueen, la película aclamada por la crítica, "HUNGER", ganó el premio Camera d'Or en el Festival Fílmico de Cannes. McQueen recibió el premio Carl Foreman Award de la BAFTA por Novato Más Prometedor además de numerosos premios internacionales y nominaciones. "HUNGER" es una de las películas más premiadas de estreno con 45 triunfos y 33 nominaciones.

McQueen es el receptor de muchos otros premios y distinciones por su trabajo tanto como cineasta así como artista visual. En el 2016, el Premio Johannes Vermeer Award, -- el premio anual holandés para las artes -- le fue presentado a McQueen en La Haya. El jurado de manera unánime nominó a McQueen por su profundo y perdurable examen de la condición humana en sus trabajos de cine y video, los cuales a menudo detallan a las personas luchando para preservar su dignidad en circunstancias de represión. En ese mismo año, el Instituto Británico de Cine otorgó a McQueen su membresía al Instituto. En el 2003, El Museo Imperial de Guerra designó a McQueen como el 'Artista de Guerra Oficial' para la guerra de Irak, para el cual produjo el agudo y controversial proyecto continuo llamado 'Queen and Country.'

En su larga carrera como artista visual, McQueen ganó el premio Turner en 1999 y también tuvo una exhibición en el ICA y en Kunsthalle en Zurich. En 1998, ganó una beca DAAD para Berlín y en 1996, recibió el premio ICA Futures Award. El trabajo de McQueen ha sido exhibido en los principales museos tales como el Musee d' Art Moderne de la Ville de Paris, Tate Modern, The Museum of Modern Art, y el Documenta X y XI. Él también representó al Reino Unido en la Biennale del 2009. Su trabajo sigue siendo exhibido en los museos más importantes alrededor del mundo y es parte de sus colecciones. Una retrospectiva fue recientemente exhibida en el Instituto de Arte de Chicago y en el Schaulager en Basilea.

McQueen reside en Ámsterdam y en Londres.

Iain Canning and Emile Sherman (Productores),

Los productores ganadores del Academy Award®, Iain Canning y Emile Sherman, co-fundaron See-Saw Films en el 2008 y han producido un número de prestigiosas películas y proyectos de televisión que incluyen la seis veces nomina al Academy Award® "Lion", la película cuatro veces ganadora (y doce veces nominada) al premio Academy Award® "The King's Speech" y la serie ganadora del premio Emmy Award® "Top of the Lake".

"Viudas" es la primera película de la sociedad See-Saw con New Regency. Las producciones recientes de See-Saw incluyen "Lion", el segundo largometraje del director Garth Davis, "Mary Magdalene" estelarizada por la nominada al premio Academy Award® Rooney Mara y Joaquin Phoenix, y la cinta de John Cameron Mitchell "How to Talk to Girls at Parties" estelarizada por Elle Fanning y Nicole Kidman. La división de televisión de See-Saw se inició formalmente en el 2012 y se lanzó con la multi-premiada primera temporada de la obra de Jane Campion "Top of the Lake". Campion regresó con "Top of the Lake: China Girl" estelarizando a Elisabeth Moss, Nicole Kidman y Gwendoline Christie, la cual se estrenó en el Festival Fílmico de Cannes del 2017 con la aclamación de la crítica y recibió una nominación al premio Golden Globe® en el 2018 por Mejor Serie de Televisión Limitada o Película Hecha para la Televisión.

Las producciones previas de See-Saw incluyen la obra de Justin Kurzel "Macbeth", estelarizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard; La película de Bill Condon "Mr Holmes" estelarizada por Ian McKellen y Laura Linney; La producción de Anton Corbijn "Life" estelarizada por Dane DeHaan y Robert Pattinson; la película de John Maclean "Slow West" estelarizada por Michael Fassbender y Kodi Smit-McPhee; el filme de John Curran "Tracks" estelarizada por Mia Wasikowska y Adam Driver; la película de Steve McQueen "Shame" estelarizada por Michael Fassbender y Carey Mulligan ; y "The New Legends of Monkey", la serie de acción en vivo de See-Saw producida por Netflix, ABC Australia y TVNZ.

See-Saw está actualmente en post-producción de la comedia corta original de Nick Hornby, "State of the Union" dirigida por Stephen Frears y estelarizada por Rosamund Pike y Chris O'Dowd para Sundance TV y Sundance Now y está en pre-producción en "The North Water" para la BBC que será escrita y dirigida por Andrew Haigh ("45 Years"), siendo una adaptación de la novela de Ian McGuire.

Gillian Flynn (Co-guionista) nació en Kansas City, Missouri siendo sus padres dos profesores del colegio de la comunidad… su madre enseñaba lectura y su padre, cine. Así, ella pasó una cantidad poco común de tiempo en su juventud metida en los libros y viendo películas. Ella tiene felices recuerdos de cuando literalmente le arrancaron de las manos el libro A Wrinkle in Time en la mesa de la cena y también de haber visto a "Alien", "Psycho", and "Bonnie y Clyde" a una edad no muy recomendable, (a los siete años de edad). Fue una buena niñez.

En la preparatoria, ella trabajó en algunos oficios algo raros… haciendo cosas como envolver y desenvolver jamones o vestirse como un cono gigantesco de yogurt. Un cono de yogurt que utilizaba un 'smoking'. '¿Por qué el 'smoking?' Fue una pregunta que la perseguiría durante años.

Para el colegio, ella se dirigió a la Universidad de Kansas (adelante Jayhawks), en donde recibió su grado de licenciatura en Inglés y Periodismo.

Después de un periodo de dos años en donde escribió acerca de los recursos humanos para una revista especializada en California, Flynn se mudó a Chicago. Ahí ella hizo su maestría en periodismo en la Universidad Northwestern y descubrió que era demasiado frágil para hacerla como reportera del crimen.

Por otro lado, ella era una gran aficionada al cine con un título en periodismo… así que se mudó a la Ciudad de Nueva York y se unió a la revista Entertainment Weekly, en donde escribió felizmente durante 10 años; visitando los sets de filmación por todo el mundo (desde Nueva Zelanda para "The Lord of the Rings", a Praga para "The Brothers Grimm", a algún lado fuera de una carretera en Florida para "Jackass: The Movie". Durante sus últimos cuatro años en EW, Flynn fue la crítica para la televisión (el mejor programa de televisión de todos los tiempos: "The Wire").

La novela con la que debutó Flynn en el 2006, el misterio literario 'Sharp Objects', fue finalista de los premios Edgar Award y la ganadora de dos premios británicos Dagger Awards -- el primer libro en ganar múltiples de estos premios en un solo año. El libro pronto será una serie limitada de la HBO® estelarizada por Amy Adams.

La segunda novela de Flynn, el 'bestseller' del New York Times para el año 2009, 'Dark Places', fue también designada como la elección del New Yorker Reviewers' Favorite, Weekend, TODAY Top Summer Read, Publishers Weekly Best Book of 2009, y Chicago Tribune Favorite Fiction. En el 2015, la adaptación para el cine estelarizada por Charlize Theron fue estrenada.

La tercera novela de Flynn, 'Gone Girl', fue una sensación internacional y un tremendo éxito que pasó más de cien semanas en las listas de 'bestsellers' del New York Times. 'Gone Girl' fue nombrado uno de los mejores libros del año por People Magazine y Janet Maslin en el New York Times. Nominada tanto por el premio Edgar como por el premio Anthony para Mejor Novela, Flynn escribió el guion fílmico para la adaptación de David Fincher del 2014 de 'Gone Girl' para la gran pantalla, estelarizada por Ben Affleck y Rosamund Pike.

Su más reciente estreno, 'The Grownup', es un cuento corto ganador del Edgar Award y un homenaje a la historia de fantasmas clásica. Universal tiene la opción a los derechos de 'The Grownup'.

El trabajo de Flynn ha sido publicado en cuarenta y un idiomas. Ella vive actualmente en Chicago con su marido, Brett Nolan, sus hijos y un gigantesco gato negro llamado Roy. En teoría, ella está trabajando en su próxima novela. En realidad, probablemente está jugando a Ms. Pac-Man en su guarida del sótano.

Sean Bobbitt (Director de Cinematografía) Un frecuente colaborador de Steve McQueen tanto en el cine como en proyectos de instalación de arte, Sean Bobbitt se ganó la aclamación internacional al trabajar con el director en su largometraje de estreno, "Hunger", estelarizada por Michael Fassbender. A la película le fue otorgada la Camera d'Or en Cannes y ganó para Bobbitt un reconocimiento de la BIFA al Logro Técnico. Subsecuentemente él colaboró con McQueen en "Shame", lo cual le mereció a Bobbitt otra nominación al Premio BIFA y un premio European Film Award por Mejor Cinematografía, así como el críticamente aclamado triunfo del Academy Award® por Mejor Película por "12 Years a Slave", la cual también ganó nominaciones al Premio ASC Award y al BAFTA Award por Mejor Cinematografía.

Bobbitt también ha trabajado frecuentemente con el director Michael Winterbottom en películas tales como "Wonderland", "Everyday", y "The Killer Inside Me". Sus más recientes películas con otros notables directores incluyen la cinta de David Gordon "Green's Stronger", estelarizada por Jake Gyllenhaal, "The Queen of Katwe" para Mira Nair, "A Place Beyond the Pines", dirigida por Derek Cianfrance, y la película de Dominic "Cooke On Chesil Beach", y la repuesta en escena de Spike Lee de "Oldboy", estelarizada por Josh Brolin y Elizabeth Olsen. Él recientemente terminó la producción en la cinta de acción del director Reed Morano "The Rhythm Section", para la productora Barbara Broccoli (James Bond).

Los créditos de Bobbitt en la televisión incluyen la laureada "Sense and Sensibility", por la cual fue nominado para un premio Emmy Award® por Mejor Cinematografía, "The Long Firm", la cual ganó una nominación BAFTA por Mejor Cinematografía, "The Canterbury Tales", por la cual ganó un premio RTS Award, y el piloto de la serie estelar de la HBO® "Game of Thrones".

Antes de establecerse en el cine narrativo, Bobbitt filmó numerosos documentales y fungió como camarógrafo de noticias, viajando alrededor del mundo; en particular a áreas de conflicto social y político en el Medio Oriente, Irlanda del Norte, África y Asia.

Un graduado de la Universidad de Santa Clara y St. George's College (Inglaterra), Bobbitt es nativo de Tejas y divide su tiempo entre el Reino Unido, en donde actualmente reside, y los Estados Unidos, en donde frecuentemente está trabajando en la producción. Además de inglés, Bobbitt habla un poco de francés y español y ha filmado en todos los continentes alrededor del mundo.

Adam Stockhausen (Diseñador de Producción) creció en Milwaukee, Wisconsin. Él estudió diseño de sets para el teatro en la Universidad de Marquette y en la Escuela de Drama de Yale. Al trabajar en el teatro regional y la ópera, él desempeño todos los puestos: desde electricista hasta pintor, antes de empezar a trabajar en el cine. Como Diseñador de Producción y director de arte, él ha trabajado con directores tales como Steve McQueen, Steven Spielberg, Wes Anderson, Charlie Kauffman, Noah Baumbach, y Wes Craven. Sus recientes créditos incluyen "ISLE OF DOGS", "READY PLAYER ONE", y la aún por estrenarse "AMERICAN DHARMA". Créditos previos incluyen "MOONRISE KINGDOM", "THE SWITCH", "SCREAM 4", y "WHILE WE'RE YOUNG". Él fue nominado para un premio Academy Award® por su trabajo en la película de Steve McQueen, "12 YEARS A SLAVE". Adam también fue nominado por "BRIDGE OF SPIES" y ganó por "THE GRAND BUDAPEST HOTEL".

Jenny Eagan (Diseñadora de Vestuario) está actualmente en Italia trabajando en la serie limitada aún por estrenarse, "Catch 22", para Hulu, y dirigida por George Clooney. Con anterioridad, terminó en Nueva York la serie de Netflix que se estrenará en septiembre llamada "Maniac" con la directora Cary Fukunaga y estelarizada por Emma Stone y Jonah Hill. Ella también diseño para el largometraje que se estrena este otoño, '"Viudas"' para el director Steve McQueen y estelarizada por Viola Davis.

Eagan ha sido Diseñadora de Vestuario en películas de reciente estreno tales como "American Animals" para el director Bart Layton y estelarizada por Evan Peters, "Suburbicon" dirigida por George Clooney y estelarizada por Julianne Moore y Matt Damon, así como el 'western' de Scott Cooper, "Hostiles", estelarizada por Christian Bale y Rosamund Pike.

En el 2016, le fue otorgado el premio Costume Designers Guild Award, Excelencia en el Cine Contemporáneo, por su trabajo en "Beasts of No Nation", dirigida por Cary Fukunaga y estelarizada por Idris Elba. Fue nominada en el 2015 al Emmy Award® por Sobresaliente Vestuario, así como el premio Costume Designers Guild Award, por su trabajo en la aclamada mini-serie "Olive Kitteridge". Le fue otorgado el premio del 2015, Costume Designers Guild Award por Sobresaliente Serie Contemporánea, por el drama de la HBO® "True Detective". Sus créditos en los largometrajes incluyen: el dram político "Our Brand Is Crisis", la cinta de suspenso independiente "Now You See Me", y el drama criminal "Contraband".

ACERCA DEL REPARTO

Viola Davis (Veronica) Viola Davis es la primera actriz negra en ganar los premios Tony® ("Fences" & "King Hedley II"), Oscar® ("Fences") y un Emmy® ("How to Get Away with Murder"). Davis está actualmente estelarizado en la serie de la ABC "How to Get Away with Murder," de los Estudios ABC y Shondaland. La serie -- la cual atrajo 14.24 millones de televidentes durante su estreno del 2014 -- es una sexy narrativa de suspenso legal que se centra alrededor de unos estudiantes de leyes y su brillante y misteriosa profesora de defensa criminal. En el 2015, Davis recibió el premio Screen Actors Guild Award por Sobresaliente Actuación por una Actriz en una Serie de Drama, además de convertirse en la primera actriz Afro-americana en recibir el Primetime Emmy Award® por Sobresaliente Actriz Principal en una Serie Dramática. En el 2016, ella recibió su segundo premio Screen Actors Guild Award y su segunda nominación al Emmy® por su interpretación como Annalise Keating.

Como lo confirman sus créditos, Davis está constantemente en demanda para interpretar una gran variedad de papeles. En el 2017, ella fue vista en "Fences" para Paramount Pictures. La película fue dirigida y producida por Denzel Washington y fue una adaptación de la obra de teatro de August Wilson. Davis ganó los premios Critics Choice, Golden Globe®, SAG, BAFTA y un Academy® en la categoría de "Mejor Actriz de Reparto" por su interpretación como Rose Maxson. Davis también estelarizó con Washington en la repuesta en escena de la obra en Broadway en el 2010. Su actuación le mereció un premio Tony Award®, así como los premios del Drama Critics, Outer Critics Circle Award, y el Drama Desk Award. "Fences" también fue honrada con el premio Tony Award® por Mejor Repuesta en Escena de una Obra y fue la producción teatral más rentable del año.

En el 2016, Davis fue vista en la muy anticipada "Suicide Squad" con Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto. La película rompió el récord de todos los tiempos para los estrenos en agosto con $135 millones de dólares. En el 2015, Davis estelarizó a lado de Jennifer Lopez en "Lila & Eve," la historia de dos madres cuyos hijos son asesinado en un tiroteo callejero. Davis también tomó las riendas como productora en esta película, a lado de su marido, Julius Tennon para su empresa, JuVee Productions.

En el 2012, Davis y su marido fundaron JuVee; enfocada en proveer una voz a los que carecían de ella a través de narrativas fuertes, impactantes, y culturalmente relevantes. La empresa establecida en Los Ángeles y enfocada hacia los artistas, produce películas, televisión, y contenido digital a través de todos los sectores del entretenimiento. Como su primer proyecto, ellos optaron por los derechos al libro del 2008 de Ann Weisgarber, 'The Personal History of Rachel DuPree'. Los proyectos de JuVee Productions incluyen "Girls Like Us", una adaptación de las memorias de Rachael Lloyd, la cual da cuenta de su caída en las garras de la explotación comercial del sexo a nivel mundial, y su consecuente escape para luchar en contra de esa misma industria.

Además, recientemente fue anunciado que JuVee estará produciendo un drama estelarizada por Davis y Lupita Nyong' intitulado "Woman King". Basada en eventos reales, la película cuenta la historia de una general y su hija que forman parte de un contingente completamente femenino del África Occidental. Los proyectos para la televisión de JuVee incluyen una serie documental intitulada "The Last Defense" que explora y expone las fallas en el sistema de justicia americano, y "Black Don´t Crack" una comedia de la ABC con Larry Wilmore como el productor ejecutivo.

En el 2012, Davis recibió una nominación al Oscar por Mejor Actriz por su interpretación como la desilusionada pero estoica 'Aibileen Clark' en "The Help". También estelarizan Emma Stone, Bryce Dallas Howard y Octavia Spencer. La adaptación fílmica de la novela 'best seller' de Kathryn Stockett, dirigida por Tate Taylor, se ubica en Jackson, Mississippi, durante los turbulentos años 1960s, y también fue nominada por un premio Academy Award® por 'Mejor Película'. Davis ganó los premios Screen Actors Guildy Critics' Choice como Mejor Actriz por su interpretación como 'Aibileen,' y también fue nominada para los premios Golden Globe® yBritish Academy Film Award. La película ganó un premio Screen Actors Guild Award por Sobresaliente Actuación por el Elenco en un Largometraje y un premio Critics' Choice Award por Mejor Reparto de Actuación.

En el 2008, Davis estelarizó en la película reverenciada por la crítica "Doubt" basada en la obra ganadora del Premio Tony® de John Patrick Shanley, en donde ella interpreta a 'Mrs Miller', la madre de un muchacho joven quien provoca la fascinación de un sacerdote católico. Davis compartió la pantalla con Meryl Streep, Amy Adams y Phillip Seymour Hoffman. Davis fue nominada para los premios Golden Globe® Award, Screen Actors Guild Award y un Academy Award® por "Mejor Actriz de Reparto.' The National Board of Review reconoció a Davis con el premio Breakthrough Award y también fue honrada por el Festival Fílmico de Santa Barbara como 'Virtuosa'

En el 2013, las audiencias fílmicas vieron a Davis en cuatro proyectos totalmente distintos. En la adaptación fílmica de la popular novela de ciencia ficción "Ender's Game," Davis interpreta a una psicóloga militar 'la Major Gwen Anderson,' a lado de Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin y Harrison Ford. Para el estudio Warner Bros. ella filma "Prisoners," una obscura cinta de suspenso acerca de dos familias devastadas por el secuestro de sus hijas en el Día de Acción de Gracias, ahí ella estelariza a lado de Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Maria Bello, Terrence Howard y Paul Dano. En "Beautiful Creatures" Davis se une a Emma Thompson y Jeremy Irons en la narración de dos adolescentes que se enfrentan a una maldición multi-generacional. Warner Brothers y Alcon produjeron la película.

Ese mismo año, Davis tuvo una aparición durante seis episodios en la exitosa serie de la Showtime, "United States of Tara" escrita por el ganador del premio Academy-Award®, Diablo Cody. Davis interpretó a 'Lynda P. Frazier' una artista muy excéntrica y amiga de Tara, (Toni Collette).

Davis ganó el premio Independent Spirit Award por 'Mejor Actriz de Reparto' en el 2003 por su actuación en "Antwone Fisher". Créditos en el cine adicionales incluyen "Get On Up", "Blackhat", "Extremely Loud", "Incredibly Close", "Knight and Day," "Nights in Rodanthe," "Madea Goes to Jail," "Law Abiding Citizen," "Disturbia," "Eat, Pray, Love," "It's Kind of a Funny Story," "The Architect," "Never Back Down" y "Far From Heaven." Ella trabajó con el director Steven Soderbergh en "Solaris," "Traffic" y "Out of Sight," y en "Syriana," la cual Soderbergh produjo para el director Stephen Gaghan.

En el 2004, Davis estelarizó sobre el escenario en la producción del Roundabout Theatre Company a la obra teatral de Lynn Nottage, "Intimate Apparel," dirigida por Daniel Sullivan. Ella ganó los más altos honores por una obra 'Off Broadway' que incluyen premios como 'Mejor Actriz' del Drama Desk, el Drama League, el Obie y el Audelco Award. Davis asimismo fue nominada para el premio Lucille Lortel Award. Ella repitió su papel en el Mark Taper Forum en Los Ángeles en donde fue reconocida con los premios Ovation, y Los Angeles Drama Critics y Garland Awards.

En el 2001, Davis fue premiada con un Tony® por 'Mejor Actuación por una Actriz Principal en una Obra Teatral' por su interpretación de 'Tonya' en "King Hedley II." Ella llamó la atención de los críticos y las audiencias por su interpretación como 'Tonya' una mujer de 35 años quien es obligada a luchar para poder abortar de un embarazo no deseado. Davis también recibió un premio Drama Desk Award en reconocimiento de su trabajo.

Una graduada de la Julliard School, Davis recibió un Doctorado Honorario durante su 109na. Ceremonia de Inicio de Clases y también posee un Doctorado Honorario en las Bellas Artes de su alma mater, Rhode Island College. Ella reside en Los Ángeles con su marido e hija.

Michelle Rodriguez (Linda) es una versátil artista conocida por su habilidad para combinar su proeza física con una belleza natural y atractivo sexual. Ella fue nombrada una de las Más Candentes Actrices Latinas en Hollywood por el Huffington Post.

Michelle fue vista recientemente en "The Fate of the Furious aka Fast & Furious 8", en donde repitió en su papel como Letty. Ella recientemente estelarizó como el personaje principal en "The Assignment", la cual se estrenó en el Festival Fílmico de Toronto.

Rodriguez prestó su voz al personaje 'Stormy Smurf' en "Smurfs: The Lost Village". Rodriguez también previamente había prestado su voz a lado de Ryan Reynolds, Michael Peña, y Paul Giamatti en el largometraje animado de David Soren para Dreamworks. "Turbo", una comedia de alta velocidad en 3D, la cual cuenta la historia de un desfavorecido caracol que mete sobre-marcha cuando milagrosamente obtiene el poder de viajar a súper-velocidad.

Rodriguez también repuso su papel como 'Shé' en la película de Robert Rodriguez "Machete Kills", la segunda parte del largometraje de acción del 2010, "Machete".

Créditos adicionales incluyen la película nominada al Academy Award®® "Avatar", la serie ganadora de los premiosEmmy® y Golden Globe® "LOST", así como "Battle: Los Angeles", "Blue Crush", y "S.W.A.T.".

Rodriguez trabajó como extra durante dos años antes de conseguir su papel de revelación en la película de Karyn Kusama "Girlfight". Su interpretación como 'Diana Guzman' le merecieron premios tales como el Independent Spirit Award por 'Mejor Interpretación de Debut', así como un premio NBR Award por 'Interpretación de Estreno'.

Una ávida fanática de los video juegos, Rodriguez también ha prestado su voz a varios juegos populares que incluyen 'Call of Duty: Black Ops II', 'True Crime: Streets of LA', 'Driver3', y 'Halo 2'.

Nacida en Bexar County, Tejas, ella actualmente reside en Venice, California.

Elizabeth Debicki (Alice), una actriz australiana de los escenarios y el cine que está rápidamente en ascenso, ella dejó su primera marca en el cine en el 2013 cuando apareció en la cinta aclamada por la crítica de Baz Luhrmann. "The Great Gatsby" a lado de Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Carey Mulligan. A Debicki se le otorgó un premio Australian Academy of Cinema and Television Arts Award (AACTA) por su papel como 'Jordan Baker' en la película. Este año, Debicki fue honrada en el Festival Fílmico de Cannes con el premio Trophée Chopard el cual reconoce y anima a los jóvenes actores y sus carreras.

Próximamente, Debicki empezará producción en la cinta de suspenso neo-noir "The Burnt Orange Heresy" a lado de Christopher Walken y Claes Bang, así como en la serie de la HBO® "Lovecraft Country," la cual es una serie de drama y horror, aún por estrenarse, creada por Jordan Peele, J.J. Abrams, Misha Green, y Ben Stephenson.

Más temprano este año, Debicki terminó la producción en "Vita and Virginia" con Gemma Arterton y Isabella Rosselini. La película seguirá la relación amorosa entre la dama de sociedad, Vita Sackville-West (Arterton), y el ícono literario Virginia Woolf (Debicki). Aún no hay fecha de lanzamiento, pero será presentada este año en el Festival Fílmico Internacional de Toronto, el martes 11 de septiembre.

De manera más reciente, Debicki co-estelarizó en la película de Jennifer Fox "The Tale," la cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 21 de enero del 2018. Al hablar de Debicki, el crítico de la revista Variety dijo... "Esta es su actuación más impactante a la fecha, seductora y siniestra por partes iguales mientras se sienta derecha mirando hacia la audiencia detrás de su fría fachada de alabastro". HBO® Films lanzó la película en mayo 26 del 2018.

En febrero del 2018, Debicki le prestó su voz a un papel en la película de acción en vivo "Peter Rabbit" la cual fue lanzada por Sony Pictures Animation. El elenco incluye a James Corden, Rose Byrne, Domnhall Gleeson, Daisy Ridley y Margot Robbie, entre otros. Debicki también apareció en la película producida por J.J. Abrams "The Cloverfield Paradox," antes conocida como "God Particle," con Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo y Daniel Bruhl. La película, dirigida por Julius Onah, fue lanzada como una sorpresa en la noche del Super Bowl en febrero 4 del 2018.

En mayo del 2017, Debicki fue vista como la villana 'Ayesha' en la película de Marvel y Walt Disney Studios' "Guardians of the Galaxy, Vol. 2" con Chris Pratt, Kurt Russell y Zoe Saldana. Poco después de que se estrenó la película, el director James Gunn anunció que Debicki regresaría en "Guardians of the Galaxy Vol. 3." Debicki también prestó su voz a un personaje en la cinta de Luc Besson "Valerian and the City of a Thousand Planets," la cual fue lanzada en julio 21 del 2017. Créditos previos para Debicki incluyen la cina de Guy Ritchie "The Man From U.N.C.L.E." a lado de Henry Cavill, Armie Hammer y Alicia Vikander, "Macbeth" producida por The Weinstein Company con Michael Fassbender y Marion Cotillard, y "Everest" con Jake Gyllenhaal, Robin Wright y Keira Knightly.

En el 2016, Debicki estelarizó como 'Jed' en "The Night Manager," la mini-serie que es una adaptación de la novela de John le Carre del mismo nombre. La mini-serie -- la cual también destacaba a Tom Hiddleston, Hugh Laurie, y Olivia Colman -- se estrenó en los Estados Unidos el 19 de abril del 2016 y muy poco después recibió una nominación al Primetime Emmy Award® en la categoría de 'Sobresaliente Serie Limitada'. Así mismo en la pequeña pantalla, Debicki fue vista en el muy aclamado drama australiano en Foxtel, "The Kettering Incident". El programa obtuvo de manera consistente fuertes 'ratings' y la primera temporada finalmente fue adquirida por Amazon Prime Video en los Estados Unidos.

Sobre los escenarios, Debicki de manera más reciente estelarizó a lado de Mark Davis y Hope Strong en la producción de David Hare de "The Red Barn," basada en la novela 'La Main' de Georges Simeno, en el National Theatre en Londres. "The Red Barn" se estrenó el 6 de octubre del 2016 y corrió hasta el 17 de enero del 2017. Ella también estelarizó en la producción de la Sydney Theatre Company de "The Maids" a lado de Cate Blanchett y Isabelle Huppert. La obra, basada en un notorio caso de asesinato en la cual dos hermanas homicidas mataron a su ama de llaves y a su hija, se interpretó como parte del Lincoln Center Festival del 2014 en Nueva York.

Debicki actualmente reside en Londres.

Cynthia Erivo (Belle) es una ganadora de los premios Tony®, Emmy®, and Grammy Award® quien irrumpió sobre los escenarios del West End y Broadway en "The Color Purple" y estaba destinada a finalmente asaltar la pantalla grande.

Este otoño, Erivo será vista estelarizando en la obra de Drew Goddard, "Bad Times at the Royale", la cual se ubica en los 1960s en un dilapidado hotel en la región del Lago Tahoe de California. La película será estrenada el 5 de octubre. El filme también estelariza a Jeff Bridges, Chris Hemsworth, y Jon Hamm entre otros.

Enseguida, Erivo será vista estelarizando a lado de Daisy Ridley y David Oyelowo en la muy anticipada cinta de suspenso de ciencia ficción, "Chaos Walking", del director Doug Liman. Ella también llevará el legado de Harriet Tubman a la gran pantalla con la película de Seith Mann "Harriet", la cual narra la historia de Harriet Tubman, quien ayudó a liberar a cientos de esclavos del Sur después de que ella misma escapó de la esclavitud en 1849.

Erivo hizo su debut en Broadway repitiendo su papel estelar como 'Celie' en la repuesta en escena aclamada por la crítica de "The Color Purple". Ella interpretó por primera vez el papel en el 2013 en el Menier Chocolate Factory de Londres, ganando entusiastas reseñas y un premio Evening Standard Theatre Award por 'Mejor Interpretación en un Musical' y una nominación al premio WhatsOnStage Award por 'Mejor Actriz en un Musical'. Su actuación en Broadway le mereció varios premios, incluyendo el Tony Award® por 'Mejor Actuación por Una Actriz en un Papel Principal en un Musical', un premio Grammy® como la 'Principal Solista en una Grabación Original de Elenco' de "The Color Purple" (Mejor Álbum de Teatro Musical) un premio Daytime Emmy Award® por 'Sobresaliente Interpretación Musical en un Programa Diurno', el premio Drama Desk Award, y los premios del Theatre World y Outer Critics Circle Awards.

En la primavera del 2015, Erivo apareció como 'Puck' en la producción del Liverpool Everyman & Playhouse a la obra de William Shakespeare, "A Midsummer Night Dream", dirigida por Nick Bagnall. En el otoño del 2014, ella regresó a sus raíces clásicas en la aclamada producción totalmente femenina de la Donmar Warehouse de "Henry IV", a lado de Dame Harriet Walter, dirigida por Phyllida Lloyd. En el verano del 2014, ella interpretó el papel principal en el estreno europeo del musical de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, "Dessa Rose" en los Estudios Trafalgar.

Colin Farrell (Jack Mulligan) un nativo de Irlanda, sigue dando de qué hablar en Hollywood. Él fue visto recientemente en "The Killing of a Sacred Deer" a lado de Nicole Kidman para A24. Este fue su segundo proyecto con el director Yargos Lanthimos. La película se estrenó en el Festival Fílmico de Cannes del 2017 al lado de la cinta "The Beguiled" de Sofia Coppola. Se trataba de una repuesta en escena de una película de 1971 de Clint Eastwood, estelarizada por Farrell, Elle Fanning, Kristen Dunst, y Nicole Kidman. En noviembre del 2017, él estelarizó a lado de Denzel Washington en la película de Sony "Roman Isreal, Esq." escrita y dirigida por Dan Gilroy.

En el 2016 fue visto en la película de Yargos Lanthimos, "The Lobster" a lado de Rachel Weisz. La cinta trata sobre un futuro distópico en donde la gente soltera debe de encontrar una pareja en 45 días o ser convertida en un animal. La película ganó el Premio del Jurado en el 68avo. Festival Fílmico de Cannes y fue nominada en el 2016 para un premio BAFTA. Él también fue nominado para su segundo premio Golden Globe Award® por 'Mejor interpretación por un Actor en un Largometraje, Musical o Comedia' y recibió un premio como 'Mejor Actor' en el 2015 del British Independent Film Awards y 'Mejor Actor Europeo' en los European Film Awards del 2015 por su papel en la película.

Colin puede ser próximamente visto en la película de acción en vivo de Disney "Dumbo", dirigida por Tim Burton y programada para ser estrenada en marzo del 2019.

En el 2009, Farrell ganó un Golden Globe® por su papel en la película de Martin McDonagh "In Bruges" y volvió a hacer equipo con McDonagh en el 2012 para "Seven Psychopaths". Otros trabajos pasados incluyen "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Miss Julie"; "Saving Mr. Banks"; "Winter's Tale"; "Dead Man Down"; "Total Recall"; la película de Peter Weir "The Way Back"; "London Boulevard"; "Fright Night"; la comedia de Warner Bros. "Horrible Bosses"; "Ondine". Sus otros créditos en las películas incluyen, la cinta de Gavin O'Conner "Pride and Glory"; la película de Michael Mann "Miami Vice"; el filme de Oliver Stone "Alexander"; las cintas de Terrence Malick "The New World"; "Ask the Dust", "The Recruit"; "A Home at the End of the World", basada en la novela de Michael Cunningham, y dos papeles en las películas de Joel Schumacher "Phone Booth" y "Tigerland". Otros créditos en el cine incluyen "Minority Report", "Daredevil", "American Outlaws", "SWAT", y "Intermission". En el 2015, Farrell hizo su debut en la televisión en la segunda temporada de la serie de la HBO®, "True Detective".

Nacido y criado en Castleknock en la República de Irlanda, Colin es el hijo del ex-jugador de fútbol, Eamon Farrell y el sobrino de Tommy Farrell. Tanto Tommy como Eamon Farrell jugaron para el equipo de Fútbol irlandés Shamrock Rovers en los 1960's.

Fue la ambición de Colin como adolescente seguir en los pasos de su padre y de su tío, sin embargo, su interés pronto giró hacia la actuación y se unió a la Gaiety School de Drama en Dublín. Antes de terminar la escuela, Colin consiguió un papel en la mini-serie de Dierde Purcell, "Falling for a Dancer", un papel estelar en la serie de la BBC "Ballykissangel", y pronto siguió un papel destacado en el debut de Tim Roth como director en "The War Zone".

Brian Tyree Henry (Jamal) el nominado a los premios Emmy® y Tony® Award, Brian Tyree Henry, es un actor versátil cuya carrera abarca el cine, la televisión y el teatro. Henry inició en el papel de 'El General' en el musical de Broadway aclamado por la crítica "The Book of Mormon" actuación por la cual recibió entusiastas críticas. Él actualmente actúa a lado de Donald Glover en la serie ganadora de los premios Golden Globe® y Peabody Award y nominada para un Emmy®, la serie de la FX "Atlanta" la cual será renovada para una tercera temporada. Henry interpreta a Alfred Miles, el candente rapper del momento de Atlanta quien es obligado a lidiar con la fama al tiempo en que se mantiene leal a su familia, amigos y a sí mismo. Brian ha recibido nominaciones a los premios Emmy® y MTV Movie & TV Award por su papel. En el 2017, él fue la estrella invitada interpretando a 'Ricky' en la serie de la NBC "This is Us," trabajo por el cual ganó una nominación al premio Emmy®.

Esta primavera, Henry regresó a Broadway en la obra de Kenneth Lonergan nominada para un premio Tony®, "Lobby Hero". Por su papel, él recibió nominaciones a los premios del Drama Desk y el Drama League. Este junio, Henry co-estelarizó con Jodie Foster y Sterling K. Brown en el largometraje "Hotel Artemis".

Este otoño, Henry será co-estelar en cuatro largometrajes. Estos incluyen "White Boy Rick" con Matthew McConaughey (septiembre), la película de Steve McQueen "Widows" a lado de Viola Davis (noviembre) la cina de Barry Jenkins "If Beale Street Could Talk" (noviembre) y la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (diciembre).

Henry está actualmente en la producción de "Superintelligence" a lado de Melissa McCarthy y "The Woman in the Window" a lado de Amy Adams y Gary Oldman. Este otoño él filmará el drama independiente "The Outside Story" del escritor/director Casimir Nozkowski. Más temprano en este mismo año él terminó con la producción de la película cómica independiente "Fam-i-ly" a lado de Taylor Schilling y Kate McKinnon, y la cinta de suspenso de Blumhouse, "Only You" con David Oyelowo.

Los créditos adicionales de Henry incluyen las películas independientes "Irreplaceable You", "Puerto Ricans in Paris", y "Crown Heights". En la televisión, él ha aparecido en numerosos programas que incluyen "Drunk History", "How To Get Away With Murder", "Vice Principals", "Boardwalk Empire", "The Knick", "The Good Wife" y "Law & Order".

La larga lista de créditos de Henry en el teatro incluyen "The Fortress of Solitude" y "The Brother/Sister Plays/The Brothers Size" (Nominado al premio Helen Hayes como 'Mejor Actor') en The Public Theatre, así como "Romeo and Juliet" y "Talk About Race" en el teatro New York Stage and Film y The Public.

Un graduado del Colegio Morehouse de Atlanta, Henry recibió su diploma de la Escuela de Drama de Yale. Él actualmente reside en Nueva York.

Daniel Kaluuya (Jatemme) es un actor y escritor nacido en Londres, Inglaterra. Daniel ascendió a la fama en el éxito de género de Jordan Peele "Get Out" cinta por la cual fue nominado en la categoría de 'Mejor Actor' por los premios Academy Award®s, Golden Globe® Awards, Screen Actors Guild Awards, British Academy Film Awards, Gotham Awards y Independent Spirit Awards. Kaluuya se llevó a casa el premio al Mejor Actor del NAACP Image Awards, The Next Generation Award en los MTV Movie & TV Awards, y el premio EE Rising Star Award en los BAFTAs.

Daniel ya era bien conocido por sus papeles en la televisión en "Skins" y "Black Mirror" para el Canal 4 de Londres, así como por haber aparecido en la comedia oscura de la BBC "Psychoville" y "The Fades" en la BBC Three, y en el programa de Danny Boyle, "Babylon".

En la pantalla grande, él ha estelarizado en "Johnny English Reborn", "Welcome to the Punch", "Kick-Ass 2", y "Sicario" a lado de Emily Blunt, Benicio del Toro, y Josh Brolin.

Daniel ha recibido aclamaciones por su trabajo sobre los escenarios, ganando los premios Evening Standard y Critics' Circle Theatre Awards por su papel en la comedia de Roy Williams "Sucker Punch" en el Royal Court Theatre, y una nominación al premio Olivier por su actuación en la obra de Levi David Addai "Oxford Street".

En el 2018, Kaluuya se unió al Universo Cinemático de la Marvel al actuar en la exitosa -- tanto crítica como comercial -- película de Ryan Coogler "Black Panther". Él pronto empezará la producción en la película de Lena Waithe, "Queen & Slim".

Garret Dillahunt (Bash) posee un currículo que demuestra una impresionante diversidad. Nacido en California y criado en Washington, Dillahunt estudió periodismo en la Universidad de Washington y pasó a hacer su maestría a través del renombrado programa de pos-grado de la Universidad de Nueva York.

Garret está actualmente estelarizando en la nueva temporada de la AMC, "Fear the Walking Dead", como un actor regular de la serie. El verano pasado, él fue el actor principal en el piloto de la TNT "Monsters of God" y luego apareció en la serie de la TBS "The Guest Book", así como en la segunda temporada de la serie de Amazon "Hand of God", y la más reciente temporada del éxito de la cadena Hulu, "The Mindy Project".

Garret previamente había estelarizado en la serie cómica de media hora de Fox, "Raising Hope". Durante las cuatro temporadas del programa, él se mantuvo ocupado trabajando de manera continua durante sus vacaciones en largometrajes tales como "12 Years a Slave", la cual ganó el premio Academy Award® por Mejor Película, la cinta dirigida por Courteney Cox, "Just Before I Go" y "Against the Sun".

Otros créditos recientes incluyen "Any Day Now", a lado de Alan Cumming y dirigida por Travis Fine la cual ganó como Mejor Largometraje en el Festival Fílmico Out del 2012. Él también apareció en "Looper", la intrigante aventura de ciencia ficción con Emily Blunt, Joseph Gordon-Levitt, y Bruce Willis, además estelarizó y recibió una nominación Genie como el personaje principal, 'Oliver Sherman', en el debut como director de Ryan Redford a lado de Molly Parker y Donal Logue. Algunos de sus otros créditos incluyen el largometraje independiente "Amigo" con Chris Cooper y dirigida por John Sayles y la cinta aclamada por la crítica, "Winter's Bone", la cual le mereció a él y al resto del elenco el premio al "Mejor Elenco" en los Gotham Awards.

Sus créditos adicionales incluyen "The Road", con Viggo Mortensen y Charlize Theron; "Houston", dirigida por Bastian Gunther; las películas de Wes Craven "The Last House on the Left"; "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford"; y el drama ganador de un Oscar® de los Hnos Coen "No Country for Old Men", a lado de Tommy Lee Jones. Dillahunt ganó un premio SAG por 'Mejor Elenco' por ésta última.

El multifacético actor es probablemente mejor conocido por su trabajo en la serie aclamada de la HBO® "Deadwood", en la cual interpreta a dos personajes totalmente distintos: el asesino 'Jack McCall' y el complejo y letal 'Francis Wolcott.' Después de reconocer su versátil talento en su primera encarnación, el productor ejecutivo/escritor David Milch creó un segundo personaje para él.

Dillahunt presume de un impresionante currículo en el teatro, y ha actuado de manera extensa tanto en, como 'off Broadway' con compañías tan respetadas de teatro como Steppenwolf, ACT San Francisco, the Seattle Repertory Theatre, Huntington Theatre Company, Williamstown Theatre Festival, y the Berkshire Theatre Festival.

Carrie Coon (Amanda) es un de los talentos emergentes más emocionantes de Hollywood. Con una gran variedad de papeles a lo largo de la televisión y el teatro, ella se ha ganado aclamaciones a lo largo de su carrera y ha cultivado un impresionante cuerpo de trabajo.

Actualmente, Carrie aparece en la película de Jody Hill "The Legacy of a Whitetail Deer Hunter" en Netflix; así como en la cinta de Christian Papierniak "Izzy Gets The F Across Town" a lado de Mackenzie Davis.

Carrie es destacada en la película de Stephen Spielberg "The Post" a lado de Meryl Streep y Tom Hanks interpretando a 'Meg Greenfield'. La película fue inspirada por el papel que jugó el Washington Post al publicar los Papeles del Pentágono y recibió una nominación en el 2018 al Academy Award® como 'Mejor Película'.

Ella recientemente terminó la filmación en la película de Jonathan y Josh Baker "Kin" a lado de Zoe Kravitz, James Franco y Dennis Quaid. La película sigue a un ex-convicto y su hermano más joven que huyen de los federales y otros obstáculos que se encuentran por el camino. Carrie interpreta a un agente de la FBI quien recientemente se re-ubicó a un pequeño pueblo y que está enfocada en investigar sucesos raros que parecen seguir al ex-convicto y su hermano a lo largo de la costa oeste.

El papel que hizo destacar a Carrie, fue en la película muy aclamada por la crítica,"Gone Girl" a lado de Ben Affleck, Rosamund Pike, y Neil Patrick Harris. Basada en la novela 'Best Seller' de Gillian Flynn, "Gone Girl" cuenta la historia de Nick (Affleck), un hombre en un turbulento matrimonio cuya vida se derrumba cuando su esposa se pierde y él se convierte en el sospechoso de un asesinato. Carrie interpreta a 'Margo "Go" Dunne', la hermana gemela de Nick.

Créditos adicionales en el cine incluyen la película de Katherine Dieckmann 'Strange Weather' y el filme de Karen Moncrieff 'The Keeping Hours'.

En el 2017, Carrie hizo historia al ganar por primera vez por partida doble el premio TCA Award por 'Por Logros Individuales en Drama' por su brillante trabajo tanto en la serie de la HBO® "The Leftovers" y la serie de antología de la FX, "Fargo". Esta última también ganó para Coon una nominación al premio Emmy en la categoría de 'Sobresaliente Actriz Principal en una Serie Limitada o Película' así como una nominación al Critics Choice Award por 'Mejor Actriz en una Película Hecha para la Televisión o Serie Limitada'. Créditos adicionales en la televisión incluyen "Intelligence", "Ironside", "Law And Order: SVU" y"The Playboy Club".

Una actriz nominada para el premio Tony®, Carrie regresó a los escenarios de Nueva York este otoño como el personaje principal en la obra de Amy Herzog 'Mary Jane'. La obra aclamada por la crítica de un solo acto, trata sobre una madre soltera que cuida de su crónicamente enfermo hijo. La puesta en escena disfrutó de una exitosa temporada en el New York Theatre Workshop.

Sobre el escenario, los créditos regionales de Carrie incluyen "Our Town" y "Anna Christie" en The Madison Repertory Theatre; cuatro temporadas con el American Players Theatre en Spring Green, Wisconsin, y "Reasons to be Pretty" y "Blackbird" con el Renaissance Theaterworks. Carrie hizo su debut en Chicago en "Magnolia" en el Goodman Theater dirigida por Anna Shapiro, seguida por "The Girl in the Yellow Dress" en el Next Theatre, y "Annie in The Real Thing" en el Writers Theatre. En el 2013, después de interpretar en "Three Sisters" y "The March" en la renombrada Steppenwolf Theatre Company en Chicago, Coon repuso el papel de 'Honey' en su producción de la obra de Edward Albee "Who's Afraid of Virginia Woolf?" en Broadway, por la cual ella recibió una nominación al premio Tony Award® por 'Mejor Actriz Principal' así como el premio Theatre World Award. De manera más reciente en el 2015, Carrie hizo su debut off-Broadway como 'Louise' en "Placebo" en el Playwrights Horizons y en el 2016, ella regresó al Steppenwolf en Chicago en donde estelarizó en el papel principal en "Mary Page Marlowe".

Nacida y criada en Copley, Ohio, ella recibió su licenciatura de la Universidad de Mount Union y su maestría en la actuación de la Universidad de Wisconsin-Madison en el 2006. Coon actualmente reside en Chicago con su marido y colaborador creativo, Tracy Letts.

Jacki Weaver es una actriz australiana del teatro, el cine y la televisión quien ha sido bien reconocida en su país natal por más de 50 años. Ella es mejor conocida fuera de Australia por su interpretación en la película de David Michôd "Animal Kingdom" (2010), por la cual fue nominada en el 2011 para el premio Academy Award® por Mejor Actriz de Reparto. Ella también ha recibido un premio del National Board of Review Award, su tercera nominación del Australian Film Institute Award y el Golden Globe®, como Mejor Actriz de Reparto en un Drama.

De manera más reciente, Weaver recibió una nominación al Oscar® por 'Mejor Actriz de Reparto' en la película de David O. Russell "The Silver Linings Playbook", co-estelarizando a lado de Jennifer Lawrence, Bradley Cooper Y Robert De Niro. Fue la primera película desde la cinta de 1981 "Reds" en obtener nominaciones al Oscar en las cuatro categorías de la actuación.

Jacki recientemente ha sido vista en la segunda temporada de la escandalosa comedia de la televisión "Blunt Talk", en la cual estelariza con Sir Patrick Stewart. Así mismo por el lado de la televisión, Jacki puede ser vista en "The Polka King" a lado de Jack Black la cual se estrenó en el SUNDANCE el año pasado, así como en el drama romántico "Irreplaceable You". Jacki también puede ser vista en el largometraje de la New Line Cinema "Life of the Party" interpretando a la madre de Melissa McCarthy. Adicionalmente, Jacki acaba de terminar la cinta de suspenso de la empresa New Regency "Widows"a lado de Viola Davis, Liam Neeson y Colin Farrell, dirigida por Steve McQueen; el largometraje independiente "Elsewhere" a lado de Parker Posey y Beau Bridges así como el largometraje neo-noir "Out of Blue" de la directora Carol Morley. Jacki pronto aparecerá en "Bird Box" a lado de Sandra Bullock y John Malkovich así como en "The Grudge" a lado de Andrea Riseborough y Demián Bichir. Weaver está terminando de filmar "Poms", una comedia acerca de un grupo de mujeres que forman un equipo de animación en su comunidad de retiro, a lado de Diane Keaton. Por último, ella está programada para estelarizar en la película independiente "Stage Mother", a lado de Lucy Liu.

También en su horizonte fílmico, Jacki recientemente estelarizó en "Small Crimes" dirigida por E.L. Katz; la historia futurística de amor "Equals", a lado de Kristen Stewart y Nicholas Hault, el drama del crimen "The Voices", co-estelarizada con Anna Kendrick y Ryan Reynolds; el drama "Six Dance Lessons in Six Weeks", co-estelarizada con Gena Rowlands y Julian Sands; y "Haunt", una película independiente de horror. Recientemente, Jacki también estelarizó en la comedia de James Franco "The Disaster Artist" y "Zeroville", basada en la novela de Steve Erickson del 2007. Jacki interpreta a la mentora de Franco. Redondean el elenco Will Ferrell, Seth Rogen, Megan Fox, Danny McBride, Dave Franco, y Craig Robinson.

Weaver hizo su debut en Hollywood con la comedia "The Five-Year Engagement", a lado de Emily Blunt y Jason Segel. Luego ella pasó a co-estelarizar en el debut en la lengua inglesa del director Park Chan- "Wook Stoker", a lado de sus compatriotas australianas Nicole Kidman y Mia Wasikowska. El debut de Weaver en el cine vino en 1971 con "Stork", película por la que ganó su primer premio Australian Film Institute Award. En los 1970s, Weaver ganó una reputación como un símbolo sexual gracias a sus candentes interpretaciones en películas tales como "Alvin Purple" (1973). Otras notables películas incluyen la cinta de Peter Weir "Picnic at Hanging Rock" (1975), a menudo vista como una de las más grandes películas australianas, y "Caddie" (1976), por la cual ganó su segundo premio Australian Film Institute Award.

La extensa experiencia de Weaver en la televisión incluye dos comedias de situación escritas especialmente para ella, "Trial by Marriage" y "House Rules". Ella ha estelarizado en más de 100 obras en los teatros australianos. Weaver también estelarizó en obras icónicas tales como "A Streetcar Named Desire," "Last of the Red Hot Lovers," "Death of a Salesman" y de manera más reciente, una producción sobre los escenarios de Sídney de la obra de Anton Chekhov "Uncle Vanya," a lado de Cate Blanchett. La producción recibió tantos halagos que el elenco repuso sus papeles para una temporada en el Kennedy Center en Washington D.C. y luego de nuevo en el 2012 en el Lincoln Center Festival en la Ciudad de Nueva York. Ella recientemente ha estelarizado en la película de Woody Allen "Magic in the Moonlight" con Colin Firth y Emma Stone en la Rivera Francesa.

Weaver reside en Sídney, Australia y Los Ángeles California.

Jon Bernthal El actor entrenado en los clásicos, Jon Bernthal, consistentemente cautiva a las audiencias con una multitud de papeles a lo largo de una gama de géneros.

Bernthal puede ser visto de manera reciente en el papel estelar como Frank Castle/The Punisher en la serie de Netflix "The Punisher" basada en el comic de Marvel. Él recibió entusiastas críticas por su actuación en esta historia que se desprende de "Daredevil." Netflix lanzó la serie en noviembre del 2017. Desde entonces, el programa ha sido seleccionado para una segunda temporada y está actualmente en producción.

Jon está actualmente en la producción del largometraje "Widows", dirigida por Steve McQueen, a lado de Colin Farrell, Liam Neeson, y Viola Davis. "Widows"está programada para estrenarse en noviembre del 2018. Él también está en la producción de la película "The Peanut Butter Falcon" con Shia LaBeouf y Dakota Johnson.

Bernthal estrenó múltiples películas en el 2017; incluyendo el lanzamiento en marzo de la película de Edgar Wright "Baby Driver" a lado de Jon Hamm, Jamie Foxx, Lily James, y Ansel Elgort. La película sigue a un joven chofer de un auto de escape a quien presionan para trabajar para un capo del crimen y que se encuentra participando en un robo destinado a salir mal. Sony Pictures lanzó la película en el mercado doméstico el 28 de junio del 2017.

En la película del 2017, "Sweet Virginia", Bernthal estelarizó a lado de Imogen Poots, Christopher Abbott y Rosemarie DeWitt; la cinta se estrenó en el Festival Fílmico de Tribeca del 2017. La película sigue a un dueño de motel con un oscuro pasado quien se hace amigo de un hombre joven propenso a la violencia. Bernthal también puede ser visto en la película de Brendan Muldowney "Pilgrimage" a lado de Tom Holland y Richard Armitage; la película se centra en un grupo de monjes que transportan su reliquia más sagrada a Roma. RLJ Entertainment lanzó "Pilgrimage" en abril del 2017.

En junio del 2017, Bernthal apareció en la película de Ric Roman Waugh "Shot Caller" a lado de Nikolaj Coster-Waldau y Lake Bell. La película sigue a un prisionero recién liberado a quien obligan los líderes de su pandilla a organizar un crimen mayor con una brutal pandilla rival en el Sur de California. Saban Films lanzó la película localmente.

En enero del 2017, Bernthal fue visto en la película escrita y dirigida por Taylor Sheridan "Wind River" a lado de Elizabeth Olsen y Jeremy Renner. La película sigue a un agente del FBI y a un cazador que investigan un asesinato que ocurrió en una reservación de Indios Americanos Nativos. La película se estrenó en el Festival Fílmico de Sundance el 21 de enero del 2017.

En el 2016, Bernthal estelarizó a lado de Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons en la película de Gavin O'Connor "The Accountant". La película sigue a un contador público certificado quien manipula los libros para varias organizaciones criminales alrededor del mundo. Warner Bros lanzó la película el 14 de octubre del 2016.

En la televisión, Bernthal fue visto como "Frank Castle/The Punisher" en la segunda temporada de la serie de Netflix "Daredevil"en el 2015. Adicionalmente, Bernthal estelarizó en la mini-serie de la HBO® "Show Me A Hero" a lado de Oscar Isaac, Jim Belushi, y Winona Ryder.

En el 2015, Bernthal co-estelarizó en la película de Denis Villeneuve "Sicario"como 'Ted,' a lado de Emily Blunt y Benicio Del Toro. Lionsgate lanzó la película el 2 de octubre del 2015. Adicionalmente, Bernthal estelarizó como 'Mr.McCarthy" en la muy anticipada adaptación fílmica de Alfonso Gomez-Rejon a "Me & Earl & the Dying Girl". La película ganó el U.S Grand Jury Prize: Dramatic en el 2015 en el Festival Fílmico de Sundance y fue lanzada el 12 de junio del 2015 por Fox Searchlight. Bernthal fue visto a lado de Zac Efron en la película de Warner Bros. "We Are Your Friends".

Créditos de cine adicionales incluyen la película de David Ayer "Fury", en la cual estelarizó a lado de Brad Pitt.La película de la Segunda Guerra Mundial sigue al comandante de un tanque Sherman y su tripulación de cinco hombres en una misión detrás de las líneas enemigas durante el colapso de la Alemania Nazi. La película fue lanzada por Sony el 14 de noviembre del 2014.

Bernthal también puede ser visto como el traficante de drogas y experto en lavado de dinero "Brad" en la película de Martin Scorsese "The Wolf Of Wall Street", en donde aparece a lado de Leonardo DiCaprio y Jonah Hill. Terence Winter escribió el guion acerca del ascenso y la caída del operador de Wall Street, Jordan Belfort (DiCaprio). La película fue lanzada el 25 de diciembre del 2013 por Paramount Pictures.

En la televisión, Bernthal estelarizó como 'Shane Walsh' en la exitosa serie de televisión de la AMC's, "The Walking Dead", basada en el comic de Robert Kirkman del mismo nombre. La extraordinaria interpretación de Bernthal como un sobreviviente del apocalipsis zombi, marca otro giro extraordinario en una carrera definida por las aclamadas y variadas interpretaciones tanto sobre el escenario como a pantalla. "The Walking Dead" ganó una nominación al premio Golden Globe®® por 'Mejor Serie Dramática', una nominación al premio de la Writers Guild of America por 'Mejor Serie Nueva', y el reconocimiento como uno de los 'Diez Mejores Programas de Televisión del Año'. La serie también impuso nuevos records como la 'Serie Dramática más Vista en Cable Básico en la Historia', y fue difundida mundialmente en más de 120 países y 33 idiomas. Bernthal también estelarizó como actor principal en la cinta de Frank Darabont "Mob City" para TNT la cual se estrenó el 4 de diciembre del 2013. El programa se ubica en Los Ángeles durante los 40's y 50's. Era un mundo de glamorosas estrellas de cine, poderosos jefes de estudio, héroes que regresaban de la guerra, una poderosa pero corrupta fuerza de policía y una aún más poderosa red criminal resuelta a hacer de los Ángeles su base en la Costa Oeste.

El primer gran papel para Bernthal llegó en la película de Oliver Stone "World Trade Center" con Nicholas Cage y Maria Bello. Él también estelarizó en "Date Night" con Steve Carell y Tina Fey; en la laureada película de Roman Polanski "The Ghost Writer" a lado de Ewan McGregor; "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian" a lado de Ben Stiller, Christopher Guest y Hank Azaria; "Grudge Match" a lado de Robert De Niro; y las películas independientes "The Air I Breathe" con Kevin Bacon y Julie Delpy, y "Day Zero" con Elijah Wood. Junto con su padre, Bernthal lanzó una empresa de producción llamada 'Story Factory' con varias películas y proyectos para la televisión en desarrollo.

Bernthal también fue parte del elenco en la mini-serie de Tom Hanks y Steven Spielberg de la HBO®, The Pacific. El papel requirió que Bernthal pasara por un campo de entrenamiento para el combate con los Infantes de Marina. Sus otros trabajos en la televisión incluyen apariciones en: "Boston Legal", "CSI: Miami", "Law & Order Special Victims Unit", "How I Met Your Mother", y "Without A Trace". Su primera serie en un papel estelar fue "The Class", creado por David Crane y dirigida por James Burrows.

Durante sus años en el colegio, a Bernthal se le dio la fabulosa oportunidad de estudiar en el prestigioso Moscow Arts Theatre en Rusia, renombrado por su programa de entrenamiento regimentado y disciplinado. Educado en la actuación, la acrobacia, el ballet y el ritmo, el intenso entrenamiento dotó a Bernthal con un fundamento sólido para su oficio. Mientras estudiaba en el MAT, Bernthal fue descubierto por el director del Instituto 'Por el Teatro Avanzado de la Universidad de Harvard', en el American Repertory Theatre en Moscú. Él fue invitado a estudiar ahí y se graduó con una maestría en las Bellas Artes.

Un veterano de más de 30 producciones, Bernthal recientemente regresó a sus raíces en la producción del Rogue Machine Theatre a "Small Engine Repair", en donde estelarizó como 'Terrance Swaino'. Bernthal también produjo la obra la cual es una oscura drama-comedia la cual traza a tres amigos de la clase trabajadora en Manchester, New Hampshire, que se vuelven a reunir para una tarde de bebida, pleitos y remembranzas. Bernthal ganó una nominación al premio Ovation Award en el 2011 por su papel en la obra del Rogue Machine Theatre "Small Engine Repair" la cual tuvo su estreno en Nueva York para MCC en otoño del 2013. Bernthal había estelarizado previamente en la película de Neil LaBute, "Fat Pig" en el Geffen Playhouse. Sus otros créditos en el teatro incluyen la obra de Langford Wilson "Fifth of July" en el Signature Theatre de Nueva York, la producción off-Broadway de "The Resistible Rise of Arturo Ui", en donde Bernthal interpreta a 'Ui', en el Portland Stage Company; y "This is Our Youth", en el Studio Theatre en Washington, D.C. Su amor del teatro lo condujo a abrir sus propia compañía sin fines de lucro, 'Fovea Floods', en la parte norte del estado de Nueva York

Bernthal fue un jugador de béisbol profesional en las ligas menores de los Estados Unidos y la Federación de Béisbol Profesional de Europa. En estos días, Bernthal prefiere el boxeo, para el cual entrena seis días al año. Él enseña boxeo a niños en peligro; inculcándoles disciplina y ética de trabajo y ayudándoles a canalizar sus problemas hacia los deportes los cuales les enseña confianza y control. Bernthal también trabaja para cuidar de Pit Bulls que han sido abusados; subsecuentemente colocándolos en nuevos y amorosos hogares.

Manuel Garcia-Rulfo (Joe) nació en Guadalajara, Jalisco, México. Él creció en un rancho con una gran familia, caballos, y su amado Pastor Alemán, Anya. Su abuelo, un aficionado al cine, creaba pequeñas obras y películas en las que Manuel actuaba con sus muchos primos. A los 12 años de edad, viajó a los Estados Unidos a quedarse con una familia americana en Vermont durante un año para meterse de lleno a aprender inglés. En la preparatoria, Manuel se enroló en un programa de teatro y en ese momento fue que supo que quería seguir en la actuación como carrera. Ahorró su dinero y se mudó a Los Ángeles a estudiar en la Academia de Cine de Nueva York y en el Larry Moss Studio.

Manuel enseguida se regresó a México y consiguió su primer trabajo como actor principal en La "Última y Nos Vamos" (One for the Road) dirigida por Eva Lopez Sanchez, lo que le dio el reconocimiento en la comunidad del cine mexicano y lo condujo a películas tales como "180 Grados" y "La Noche de las Flores" y "Bless Me". "Ultima", dirigida por Carl Franklin, fue la primera película estadounidense de Manuel. Mientras seguía estelarizando en películas y la televisión en México, él también apareció con Jennifer Aniston en "Cake" y tuvo un papel recurrente principal en la serie "From Dusk Till Dawn" del productor/director Robert Rodriquez.

En el 2016, él interpretó uno de sus papeles favoritos en la película de Antoine Fuqua, "The Magnificent Seven". Co-estelarizando a lado de Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke. El hecho que Manuel haya crecido montando a caballo fue una habilidad valiosa al interpretar el papel de Vasquez, quien de manera notable es el único que monta un caballo blanco entre el famoso grupo de los siete.

Próximamente Manuel estará co-estelarizando con Ryan Reynolds en la película de Netflix, "6 Underground" dirigida por Michael Bay. Hace poco terminó de filmar la película de Sony "Greyhound" estelarizada por Tom Hanks. De manera más reciente, él apareció en la cinta de la Lionsgate "Sicario: The Day of the Dead", dirigida por Stefano Sollima, a lado de Benicio Del Toro y será visto próximamente en la cinta de la New Regency, "Widows", estelarizada por Viola Davis y Michelle Rodriguez (que será lanzada en noviembre) así como en la película independiente "Mary" en la cual co-estelariza con Gary Oldman y Emily Mortimer. Él también co-estelarizó a lado de de Billy Bob Thornton en la segunda temporada de la serie de la Amazon, "Goliath" y en la película de Fox "Murder on the Orient Express", dirigida por Kenneth Branagh con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer y Daisy Ridley.

Manuel ahora reside tanto en Los Ángeles y en su rancho en Guadalajara.

Robert Duvall (Tom Mulligan) ha sido un actor principal desde los 1960s, especializándose en vaqueros taciturnos, feroces líderes y personajes obsesionados de todo tipo. Respetado por sus compañeros y adorado por las audiencias alrededor del mundo, él se ha ganado numerosas nominaciones al Oscar® en "The Judge", "The Godfather", "Apocalypse Now", "The Great Santini" y "The Apostle". Duval ganó el premio Academy Award® y un Golden Globe® como Mejor Actor por su papel en "Tender Mercies". Además, él ha recibido premios Golden Globe® por sus interpretaciones en el papel estelar de la película de la HBO®, "Stalin", así como por sus memorables interpretaciones como el Teniente Coronel 'Kilgore' en "Apocalypse Now" y el rudo Ranger de Tejas, 'Gus McCrae' en "Lonesome Dove".

Duvall también ha sido honrado con un premio Emmy Award® y una nominación al Golden Globe® por su icónica interpretación como Prentice Ritter en la serie de la AMC "Broken Trail".

Duvall hizo su debut en la gran pantalla en 1962, como el extraño Boo Radley en "To Kill a Mockingbird". De ahí pasó a estelarizar en películas tales como "Bullitt", "True Grit", "M*A*S*H", "The Conversation", "Network", "The Natural, Colors", "Days Of Thunder", "A Handmaid's Tale", "Rambling Rose", "Wrestling Ernest Hemingway", "Phenomenon", "A Civil Action", "Open Range", "Thank You For Smoking", "The Road", "Get Low" y "Crazy Heart", entre muchas otras.

Como director y productor, Duvall se metió detrás de la cámara para su acariciado proyecto "The Apostle" en la cual también estelarizó. La película pasó a ganar muchos premios, incluyendo haber sido nombrada en la lista de "Las Mejores Películas de 1997" de más de 75 críticos de cine, que incluyen a los del New York Times, y Los Angeles Times. Él también escribió, produjo y estelarizó en

"Asassination Tango".

Duvall estelarizó en el drama de elenco "Jayne Mansfield's Car"; como 'Cash' en "Jack Reacher", como 'Johnny Crawford' in "Seven Days in Utopia" y como 'Red Bovie' in "A Night in Old Mexico". Él recibió una nominación al Oscar® por Mejor Actor de Reparto en el 2014 por su aclamado papel en "The Judge" a lado de Robert Downey Jr. y también dirigió el largo metraje "Wild Horses" con James Franco y Josh Hartnett.

Liam Neeson (Harry Rawlins) es un actor de reconocimiento internacional. Él ha aparecido en más de 70 películas que incluyen "Schindler's List", "Michael Collins", "The Grey", "Kinsey", y la trilogía éxito de taquilla "Taken" , "Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace", "Batman Begins", "Love Actually", y "Gangs of New York". A lo largo de su carrera, las películas de Neeson ha tenido ingresos por más de $7 billones de dólares a nivel mundial.

Él es Embajador de la UNICEF de Buena Voluntad y el orgulloso padre de dos hijos.

Lukas Haas (David) próximamente será visto en la muy anticipada obra del director Damien Chazelle; la película biográfica de Neil Armstrong "First Man" así como en la próxima película de suspenso y crimen de Steve McQueen "Widows". Un renombrado actor con una extensa gama de trabajo, los numerosos créditos de Haas' en el cine incluyen: de Woody Allen "Everyone Says I Love You", de Tim Burton "Mars Attacks", de Alan Rudolph "Breakfast of Champions", de Rian Johnson "Brick", de Gus Van Sant "Last Days", de Christopher Nolan "Inception", de Catherine Hardwicke "Red Riding Hood", de Baltasar Kormakur "Contraband", y de Alejandro Gonzalez-Inarritu "The Revenant". Él también ha sido representado por APA, LBI Entertainment, and Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner & Gellman.

