Condorito, la pelicula: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Condorito 3D

SINOPSIS

Condorito es el mejor jugador de futbol del equipo de Pelotillehue, su pequeño pueblo natal. Big Corporation se interesa en comprar el equipo y llevarlo a entrenar a USA, bajo una sola condición: que entre sus integrantes no haya ningún ave.

Cortisona logra distraer a Condorito mientras el equipo parte a USA.

Sin dinero y desamparado, Condorito no se desanima y decide ir por tierra hasta Big Corporation, en busca de una reivindicación.

En una divertida aventura que lo llevará a atravesar Latinoamérica, Condorito conocerá en la selva del Amazonas al hilarante loro Matías.

Matías ayudará a Condorito a llegar hasta la sede de Big Corporation y descubrir el plan de Cortisona para arrebatarle el amor de Yayita y conquistar Pelotillehue con la ayuda de unos extraterrestres totalitarios.

Condorito, la película, es un film animado destinado a los más pequeños, ya que la historia y los gags no están elaborados como para divertir a los más grandes o a los adultos, excepto, posiblemente, a los fans del personaje que verán la proyección con un cariño especial. El producto es bastante irregular, ya que presenta algunos momentos bien logrados, otros un tanto flojos, y otros realmente para el olvido. El timing es un tanto lento y algunos chistes (sobre todo los que se burlan del aspecto físico) están pasados de moda y quedan como descolocados. Prácticamente todo lo que puede llegar a causarle gracia a los chicos está más del lado de los extraterrestres y del personaje de Doña Tremebunda que de Condorito, que para los que no lo conocen, pasa sin pena ni gloria. Un film regular que logra captar la atención de los pequeñines en forma intermitente

VOCES

OMAR CHAPARRO como CONDORITO

Después de su exitosa labor en radio y televisión, Omar Chaparro incursionó en el séptimo arte en películas como Suave patria y enfrentó retos como interpretar a un mariachi en Amor a primera visa, o un policía poco convencional en Compadres y un ex presidiario en No manches Frida, con esta última batió récord de taquilla y para el 2018 estrenará la película La boda de Valentina.

Superfast, así como Stuck, del director Michael Berry y Aztec Warrior, de Scott Sanders, son algunas de las películas que le han abierto paso en el extranjero, recientemente filmò en Londres la película Show Dongs donde comparte crédito con Andy Beckwith y Shaquille O Neal y actualmente filmarà Overboard la película de Eugenio Derbez.

El doblaje en las cintas animadas ha formado parte de su carrera en cine, al dar voz a Po, el simpático panda, en la cinta Kung Fu Panda, Patin Patàn en Un gallo con muchos huevos, el doblaje en español de Hoodwinked y en Los Increíbles de Disney, recientemente prestó su voz al entrañable personaje Condorito, para la película que tendrá como estreno el próximo mes de octubre.

JESSICA CEDIEL como YAYITA

Jessica Eliana Cediel Silva nació en Bogotá - Colombia. Es la hija menor de tres hermanas. Una mujer trabajadora, amigable, responsable, muy familiar y comprometida con las causas ambientales y sociales. Amante de la vida sana y los deportes extremos. Presentadora Internacional de televisión, actriz, modelo y empresaria. Reconocida por haber sido parte de grandes formatos televisivos a nivel nacional e internacional.

Comenzó su carrera profesional siendo parte del equipo del programa Bravissimo del canal City tv donde permaneció 3 años. Posteriormente ingreso como presentadora al canal RCN Televisión cadena en la que trabajo 7 años siendo parte de diferentes formatos como el programa matutino "Muy buenos días" el magazín Nuestra Semana Nuestra Y Estilo RCN.

En el 2014 Jessica dió su primer paso a la internacionalización de su carrera al ser escogida como una de las presentadoras exclusivas de la cadena número uno de habla hispana Univisión. Hizo parte de espacios muy reconocidos como El gordo y La flaca y el magazín Sal y Pimienta.

A principios de 2017 Jessica fue contratada por el canal Caracol para la conducción del reality Yo me llamo. Logrando un éxito rotundo al convertirse en uno de los shows con mas raiting en la historia de Colombia.

Jessica Cediel se destaca por su gran capacidad de improvisación en el manejo de espacios televisivos.

Graduada en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana de Bogotá, siempre sobresalió por ser una estudiante destacada debido a su consagración y logros académicos.

En el año 2001, antes de terminar sus estudios universitarios, participó en el Concurso de Belleza "Señorita Bogotá", que elige a la representante de la ciudad al Reinado Nacional de la Belleza. En este certamen Jessica fue nombrada virreina. Esta participación le abrió las puertas para trabajar en la televisión de su país y posicionarse como una de las modelos más buscadas para las campañas de publicidad en Colombia y Latino América.

Su carrera en la televisión comenzó como modelo para comerciales de importantes empresas y grandes marcas.

Jessica ha sido imagen para diferentes campañas publicitarias en Colombia y ha posado para el lente de los fotógrafos más relevantes, así mismo ha sido la portada de las más importantes revistas de farándula colombianas que han dejado ver la belleza de esta hermosa bogotana. A su llegada a USA la revista People en español le otorgó el título de uno de los nuevos rostros más bellos de la televisión hispana. De igual manera ha sido parte del especial de cuerpos de verano de Tvynovelas usa y fue elegida en el 2016 como una de las más bellas de la revista Tvynovelas Mexico.

Su encanto, belleza y sencillez le han permitido ganarse el cariño de los colombianos, siendo nombrada Madrina del Ejército Nacional de Colombia (desde el 2009 hasta la actualidad). En 2010 ganó el Premio Gente TV en la categoría Mejor Modelo de video Musical con la canción "Te perdoné" del cantante colombiano Jorge Celedón, en el cual fue protagonista al lado del reconocido actor Fabián Ríos. En el año 2011 Jessica fue escogida como la mejor twittera del año. Premio otorgado por los cibernautas.

En el año 2012 ganó el premio como mejor presentadora de entretenimiento del país, reconocimiento dado por parte del público y los lectores de la revista TvyNovelas y ese mismo año el programa Nuestra Semana conducido por Cediel también ganó el premio TvyNovelas al mejor programa de variedades.

La Policía Nacional de Colombia y la Interpol le dieron un reconocimiento especial por su vinculación activa con las instituciones del estado.

Jessica también ha sido la presentadora invitada del programa "48 horas en..." de la Aerolínea Internacional TACA que hacía parte de la programación de los vuelos internacionales, en los cuales se destacaban los lugares turísticos, la gastronomía, la rumba y los hoteles de diferentes países del mundo a donde vuela TACA.

Fue la protagonista de la película colombiana Todas para Uno. Su opera prima, una comedia romántica dirigida por Harold Trompetero, en donde Cediel compartió escenario con grandes y reconocidos actores a nivel nacional.

Su segunda película llega gracias a la historia de Condorito, una cinta animada en la que le da vida a Yayita.

El tercer film es la película peruana Una Comedia Macabra, producción en donde Jessica interpreta a Lamia.

Su cuarta aparición en la pantalla grande será de nuevo bajo la dirección de Harold Trompetero en la película Nadie sabe para quién trabaja, en donde Jessica le da vida a la protagonista del rodaje: Antonia.

Gracias a su trabajo Jessica ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes artistas como Tom Cruise, Jeremy Renner, Adriana Lima, Stephen Amell, Brian Cranston entre otros.

Recientemente acaba de trabajar en el video del rey de la Bachata Romeo Santos en su nuevo sencillo Imitadora.

Es una de las presentadoras más queridas por el público colombiano y latino de usa, en sus redes sociales Cediel cuenta con más de 4.000.000 seguidores en twitter ocupando el tercer lugar después de Shakira y Sofia Vergara. En Facebook de igual manera cuenta con más de dos millones y medio de seguidores y en Instagram tiene más de 3.400.000 millones de seguidores.

COCO LEGRAND como DOÑA TREMEBUNDA

Alejandro Javier González Legrand "Coco Legrand" nace en el año 1972 en el Festival de Viña del Mar como humorista profesional. Previo a darse a conocer a todo Chile trabajó dos años en calidad de humorista en el primer teatro de revistas de Santiago, en aquel entonces Teatro Opera con la Compañía de Revistas Bim-Bam-Bum.

Con aciertos humorísticos a través de la crítica social a los chilenos y textos enfocados a las grandezas y debilidades del ser humano, Alejandro Javier González Legrand, "Coco Legrand", se ha forjado como uno de los humoristas chilenos más exitosos de los últimos tiempos.

El Teatro Opera fue el recinto que vio nacer como humorista a "Coco Legrand", quien a principios de los años 70 se daba a conocer en el teatro de revistas con la Compañía Bim-Bam-Bum. Fue por ese entonces cuando da sus primeros pasos en el Festival de Viña del Mar como humorista profesional. Corría el año 1972 y en ese escenario internacional nacía el célebre personaje de "El Lolo Palanca", uno de los más reconocidos de "Coco" Legrand. Con él, "Coco" Legrand logró representar por primera vez en Latinoamérica el humor de los adolescentes hippies de la época.

Ya en 1978, "Coco" Legrand le daba vida al "Cuesco Cabrera", otro de sus célebres y comentados personajes. Con él remece a un Chile que vivía de la famosa "plata dulce" personificando a un ingeniero comercial altanero y fanfarrón.

Dos años más tarde, logra su primera incursión en el cine, incorporándose a Aries Films. Allí trabaja junto a los reconocidos actores argentinos Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán, Susana Giménez y también con el gran humorista argentino Juan Carlos Calabró en películas que se presentan tanto en Argentina como en el resto de Sudamérica. La última de las cintas se hace en coproducción con México y, junto a "Coco" Legrand, actúan los humoristas "Caballo Rojas" (México), Cayito Aponte (Venezuela) y Tulio Loza (Perú). La internacionalización del humor le permite a "Coco" Legrand comenzar un trabajo fuera de las fronteras chilenas, recorriendo diferentes países como Australia, Canadá, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica.

Para mayo del año 1990, decide echar raíces en su propio país estableciéndose con su propio teatro "CIRCUS OK", ubicado en Avenida Providencia 1176, en la comuna del mismo nombre, en Santiago. Inaugura su teatro con su propia obra "La década de un Coco", la cual se presenta durante 3 años seguidos en cartelera y con la que realiza una gira por diferentes ciudades de Chile y países como Estados Unidos y Suecia.

Tres años más tarde, estrena en su teatro la obra "¿Qué se teje?, la cual, al igual que la anterior, permanece durante tres años seguidos en cartelera. Para mayo de 1996 se fija el estreno de su espectáculo humorístico "¡Al diablo con todo!", que se presenta en el Teatro Circus Ok con la participación del actor Jaime Azócar y el ballet del teatro. La obra se presenta a tablero vuelto hasta mayo de 1999 a lo largo de Chile y en el extranjero. El año 2003 es lanzada en formato Dvd como el primer Dvd humorístico de habla hispana.

En 1998 recibe el reconocimiento de la prensa especializada con la entrega del Premio Apes a la Trayectoria, otorgado por la Asociación de Periodistas de Espectáculos.

Febrero de 2000 fue su año de consagración en el Festival de Viña del Mar. El humorista recibe Gaviotas de Oro y Plata, realizando una exitosa presentación.

En enero de 2002 vuelve a trabajar con el actor Jaime Azócar en el espectáculo humorístico "Hasta aquí nomás llegamos". A ellos se les une el hijo de "Coco" Legrand, Matías González y el Ballet Circus OK. La presentación de este show se extiende hasta mayo del 2005 a través de diversas presentaciones en distintas ciudades de Chile.

Luego de lanzar su libro "Más Allá del Humor", en noviembre de 2002, "Coco" se dedica durante 2004 y 2005 a presentar "Coco Legrand y sus Mejores Monólogos" a través de numerosas presentaciones por todo Chile y en su teatro Circus OK.

En el año 2004 recibió el premio "Empresario de las Américas 2004", que otorga la escuela de negocios de la Universidad de las Américas, el cual fue concedido por su espíritu emprendedor, creatividad, perseverancia y entusiasmo en la concreción de su visión empresarial.

En octubre del 2005 comienza una gira por Estados Unidos, desde Miami hasta New York, realizando 5 actuaciones.

El 26 de febrero del 2006 Coco Legrand sube por quinta vez en su carrera a la Quinta Vergara. Durante una hora y veinte minutos se gana la ovación del público y suma un nuevo éxito artístico a su destacada trayectoria como humorista. Este año además recibe de parte de la Universidad de Chile la Medalla al Mérito Profesor Pedro de la Barra por su contribución a la creación, promoción, estímulo y difusión de la Cultura.

Durante ese año recibe también los siguientes premios:

El Premio "Personalidades Distinguidas 2006" Otorgado Por La Universidad Del Pacifico, Por Su Calidad De Servicio, Integridad Moral Y Por Su Aporte Al Desarrollo Cultural, Político, Económico Y Social De Nuestro País.

"Premio Estrategia 2006, Emprendedor", Otorgado por el Diario Estrategia, Por Su Gran Capacidad De Permanente Invención.

Recibe De Parte De Don Eduardo Frei Presidente Del Senado De Chile, La "Medalla Al Mérito Del Senado De La Republica De Chile", Evento Realizado En El Teatro Municipal De Valparaiso En La Conmemoración Del Aniversario Del Congreso Nacional En Donde Participaron Autoridades Del Senado, Cámara De Diputados Y Funcionarios De Ambas Instituciones.

Junio de 2007 fue la fecha escogida para estrenar su último espectáculo: "Los Coquitos Dicen...", donde comparte roles con su hijo Matías González. En agosto de este año realiza el lanzamiento del libro "Con el Coco en el Diván", el que escribe junto a la sicóloga Pilar Sordo y es editado por la casa Uqbar Editores.

En octubre del 2007 se realizó el Lanzamiento de la Cuarta Edición del libro "Más Allá del Humor", con la portada ilustrada por José Balmes, Premio Nacional de Arte 1999 y la contraportada del Premio Nacional de Literatura 2002, Volodia Teitelboim.

También en el 2007, en el mes de noviembre, se programa el regreso de "Coco" Legrand al Teatro Municipal de Santiago, en la ópera El Murciélago, donde encarnará al carcelero. La crítica lo alaba por su versatilidad.

En Abril 2008 se estrenó "Lokas", la primera incursión de "Coco" en el cine chileno donde es dirigido por el destacado cineasta Gonzalo Justiniano y donde comparte el rol protagónico con el actor Rodrigo Bastidas, uno de los autores de la cinta. Esta fue la primera incursión suya en cine chileno luego de poner su voz para el protagonista de la película animada "Cesante".

En Agosto del 2009 el Magíster en Dirección Teatral, de la Universidad de Chile, organiza la novena edición del Festival de Dirección Teatral honrando públicamente la contribución a las artes escénicas de Coco Legrand.

En El Año 2010 Recibe De Parte Del Consejo Mundial De Educación, El Premio "Orden Al Mérito Bicentenario A La Trayectoria", Por Su Valiosa Contribución A La Paz Mundial, A La Comprensión Entre Los Pueblos Y A La Elevación Cultural Y Educacional De Las Naciones

El 2010 finalizó el cuarto año de su espectáculo "Los Coquitos Dicen", junto a su hijo Matías González, en la edición N° 51 del festival de la Canción de Viña del Mar, con un éxito rotundo.

En el año 2012 recibió de parte de Exhibits el premio "Premio MCA Festival 2012", por su aporte a la Construcción de un Chile más Humano.

Coco Legrand está en el segundo año de su nuevo y último proyecto "Terrícolas, Corruptos Pero Organizados" estrenada el 18 de marzo del 2012. La producción más ambiciosa en la historia de este destacado humorista, en donde se suma el talento creativo y un altísimo nivel tecnológico que sorprenderá gratamente al espectador. Por primera vez en la historia de nuestro medio teatral, Coco Legrand, se desenmascara, él es un extraterrestre que viene de otra galaxia escogiendo a Chile para establecer su primer Contacto y señalarnos, advertirnos y, sobre todo, a preguntarnos, cómo somos los terrícolas. Su nave tiene la particularidad de mostrar escenas virtuales de nuestra forma de vida, igual cosa, nos puede transportar a un particular fondo del mar. En Terrícolas, Corruptos Pero Organizados, se combinan el ingenio de la tecnología con el característico humor y agudeza de Coco Legrand con su filosa y certera mirada.

En esta oportunidad está acompañado una vez más por el actor Jaime Azócar y el ballet Circus ok. Un espectáculo único en su género, que lo hace sencillamente imperdible y recomendable.

En Septiembre del 2016 Coco Legrand comienza a trabajar con los Actores Jaime Vadell, Tomas Vidiella y Rodrigo Bastidas (Autor y Director) en el Espectáculo "Viejos de Mierda" comedia que trata sobre qué pasa cuando se llega a la denominada "tercera edad", los sentimientos, soledades, proyecciones y pensamientos de un trío de hombres que a sus setenta años todavía no saben que harán cuando se hagan "grandes

El 28 de noviembre del 2016 recibe de parte de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP el Premio Nacional del Humor Jorge "Coke" Delano 2016.

Desde Septiembre a Enero del 2017 se estuvo presentando en el Centro Cultural San Gines, en el Verano del 2017 se realizaron diversas presentaciones en distintas Ciudades de Chile y a partir del 15 de Marzo a la fecha nos hemos presentado con gran éxito en el Teatro Nescafe de las Artes.

En Junio del 2017, Coco Legrand Anuncia su Postulación al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2017.

CRISTIÁN DE LA FUENTE como PEPE CORTISONA

Cristián de la Fuente (Santiago de Chile, 1974) es el actor elegido para interpretar la voz de Cortisona, el archienemigo de Condorito. Con una carrera actoral muy variada, Cristián ha trabajado como modelo, conductor de televisión, actor y productor de cine y tv. "Nos interesaba mucho que Cortisona tuviese una voz seductora y grave que siguiese un poco el estereotipo del latino mujeriego. Pese a que Yayita es la pareja de Condorito, Cortisona siempre está al acecho, esperando que el pajarraco de un paso en falso para poder conquistarla" comenta Alex Orrelle. "Tuvimos la suerte de que Cristián era un fan acérrimo de Condorito, tanto nosotros como él queríamos colaborar juntos en este proyecto. Apenas hizo falta que leyera un par de líneas para darnos cuenta de que teníamos la voz de la némesis de Condorito. Cristián consigue que el espectador odie y ame a las vez a su personaje, algo muy complicado de alcanzar y que da a la película ese extra de comedia que necesitábamos. Pese a que sus intenciones no son para nada nobles, es uno de los personajes más cómicos del film".

Su carrera como actor comenzó en el año 1994, cuando un cazatalentos lo descubrió y le ofreció comenzar una carrera en el mundo de la actuación. Fue así como tuvo su primer papel en la serie Champaña (1994). A partir de entonces, se lo vio en varios proyectos dentro de este mismo ámbito, como es el caso de Reyes y Rey (1998), Pensacola: Wings of Gold (1999), creada por William Blinn, encarnó a Andrés Diaz en 4 episodios de Family Law (1999), trabajó para la comedia Hidden Hills (2002), hizo lo propio en el capítulo Hope Has No Faith, de la serie Hope & Faith (2003), se desenvolvió en el rol de Sam Belmontes en CSI: Miami (2002), interpretó el papel de Aaron en The Class (2006), figuró en los créditos de Ugly Betty (2007), Psych (2006) y Brothers & Sisters (2009), se puso en la piel de Damián en Fuego en la sangre (2008) y en la de Renato Vidal Montes de Oca en Corazón salvaje (2010). Actualmente, hace de Raphael Ramirez en el proyecto de Universal Cable Productions, In Plain Sight.

Otro de los ámbitos en los que incursionó, fue el de las películas cinematográficas, integrando el elenco de Driven (2001) en la que hizo de Memo Moreno, fue el protagonista de Minimal Knowledge (2002), participó de Vampires: Los Muertos (2002), de Basic (2003), con John Travolta y Samuel L. Jackson, y de El nominado (2003), de la compañía Idea Fija Films. Se lo vio además en Once Upon a Wedding (2005), en el drama escrito y dirigido por Renée Chabria y se desenvolvió en el rol del Teniente Labarca en Dawson Isla 10 (2009).

JEY MAMMÓN como MOLOSCO

(Buenos Aires, 6 de diciembre de 1976, CABA) es un músico, comediante y actor argentino. Actualmente participa en el programa de televisión Bailando por un Sueño, y como Preceptor en el programa" Escuela para Suegras" junto a Santiago del Moro.

A fines de los años 1990 y en los años 2000 tocaba música en la parroquia de su barrio (Palermo), y trabajó como catequista ad honórem. Tocaba en la misa que se realizaba los domingos en ATC (actual Canal 7) y en los eventos de la Curia de Buenos Aires.

Su mayor notoriedad se produciría en los años 2011 y 2012 con su espectáculo unipersonal de teatro ¿Dónde está Jey Mammón?, donde el actor desplegaba todo su histrionismo a través de sus personajes: «Topu», «Carlos Langalda locutor nacional», «Marisa», y su más conocido personaje, «Estelita», que cobró gran protagonismo en la escena del entretenimiento argentino, con sus picantes entrevistas a las más importantes figuras de la sociedad y el espectáculo nacional, que Jey realizaba en su unipersonal. Algunas de las personalidades entrevistadas por su personaje Estelita fueron: el actor Enrique Pinti, el senador Aníbal Fernández, el empresario Gerardo Sofovich, la vedette Luciana Salazar, la actriz Georgina Barbarossa y Eugenia la China Suárez, entre otros. Estas entrevistas teatrales tenían la particularidad de que los fragmentos con las declaraciones más controvertidas eran puestas al aire y comentadas en todos los programas de la tarde.

Durante los años 2012 y 2013, Jey Mammón también integró el elenco de exitosos espectáculos teatrales en Villa Carlos Paz, donde también se presentó con su unipersonal, el cual le valió dos Premios Carlos en dos años consecutivos.

En 2012 fue contratado por el canal Telefé para integrar el programa La pelu, de la actriz Florencia de la V.

Durante el año 2013, Jey Mammón comenzó su programa de radio en Radio Pop 101.5 , la radio más escuchada, con gran contenido humorístico, donde Estelita y otros personajes cobran gran protagonismo.

Desde septiembre de 2013, Jey Mammón participó en el programa Tu cara me suena, con la conducción de Marley, durante dos temporadas. Y en 2014 participaría junto a él en el programa La nave de Marley, también por Telefe.

En el año 2013 fue distinguido con el premio Martín Fierro de Cable por su labor humorística en el canal Magazine.

El 2014 realizó el doblaje de la voz de uno de los personajes protagónicos en la película de Fox "Los pingüinos de Madagascar".

En el 2015 continua con su programa radial, y conduce el programa Dec15on en Crónica TV. A fines de este año adapta la obra El Champan las pone mimosas de Gerardo Sofovich y protagoniza la misma con su personaje Estelita.

En 2015 se despide de su programa de radio Jey no more en Radio Pop 101.5 y estrena su nuevo programa Jey Jey Jey en Radio con Vos.

En 2016 participa de La peluquería de don Mateo (versión 2016), en donde hace el papel de Don Mateo.

En 2017 se estrena la película de animación "Condorito", donde realizó el doblaje de la voz de uno de los personajes, y la serie "Escuela para suegras" donde participa como Preceptor. También termina la obra de teatro "Mi familia es así" en la que trabajó en la temporada en Villa Carlos Paz.

CONDORITO Y TOTTO: DEBUT EN LA GRAN PANTALLA

A Totto, la marca latinoamericana líder en mochilas, ropa y accesorios le agrada comunicar su debut en la gran pantalla de la mano de Condorito y sus amigos como el maletín oficial para Condorito: La Película.

Para festejar este hito, la multinacional Totto diseñó una colección exclusiva y por tiempo limitada, inspirada en la película y sus personajes. La colección consta de dos maletines, un maletín de ruedas, un multiuso, una lonchera y una billetera que se caracterizan por sus colores vibrantes y divertidas frases alusivas a la película, generando así un look armonioso y original apto para niños o amantes del personaje de cualquier edad. Adicionalmente Totto estará trayendo a la vida el maletín que Coné utilizará durante la película permitiendo a todos llevar consigo el espíritu aventurero de Condorito y Coné. Dichos productos estarán a la venta tiendas Totto o canales varios hasta agotar existencias en 16 países incluyendo Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Aruba y Curazao.

La colección de Condorito de la marca Totto incluye: dos maletines, un maletín de ruedas, una lonchera, una billetera y un multiuso.

Totto se suma a las diferentes actividades de la película a nivel local, en redes sociales y activaciones varias; buscando así acercar a los clientes de la marca para que sean parte de esta aventura que se vivirá en la pantalla grande.

SOBRE TOTTO

Inspirado en una cultura de compromiso con su entorno, empleados, aliados y clientes, Totto es un proveedor líder de soluciones que mezclan moda y funcionalidad para proveer accesorios diseñados para acompañar el día a día de sus clientes, mientras conservan las tendencias. Fundado en 1987 en Bogotá, Colombia, Totto está presente en más de 53 países y supera las 600 tiendas en el mundo.

CIFRAS Y ESTADÍSTICAS DE INTERÉS

Varios estudios sobre el nivel de reconocimiento y lectura de Condorito en América Latina, arrojaron los siguientes resultados:

En Perú, el 70% de los encuestados conocen Condorito. El 58% dijo que era su personaje cómico favorito. El 65% no sabe el país de origen de Condorito. (Fuente: América TV, 2009).



En Chile, el 64% de los lectores de la revista pertenece al desarrollo socio - económico niveles B y C; 65% de los lectores son menores de 30 años, y la mitad, son mujeres. (Fuente: Adimark GFK)



En Colombia, el 69% de los lectores pertenecen al desarrollo socio - económicas niveles B una C 53% está bajo los 30 años y la mitad de ellos son mujeres. (Fuente: EMG, 2014)

REALIZADORES

ALEX ORRELLE (CO-DIRECTOR)

Antes de trabajar en películas de animación, Alex trabajó en efectos visuales para la película The Matrix. Luego fue animador en las exitosas películas de Pixar, The Incredibles y Finding Nemo. Posteriormente, para Warner Bross Animation, fue director en la versión en 3D The Looney Toons Show y ha sido director de animación para la película de Yogi Bear.

EDUARDO SCHULDT (CO-DIRECTOR)

Empresario y pionero de la industria de animación en Perú, Eduardo es un prolífico director publicitario y de cine. Ha dirigido decenas de comerciales de animación y efectos especiales. Entre sus créditos de cine se encuentran: Piratas en el Callao (director), Dragones Destino de Fuego (director) , El Delfín Historia de un Soñador, (escritor y director), y Freedom Force (director).

ALFONSO SANTISTEVAN (GUIONISTA)

Premiado escritor, actor y director. Ha dirigido más de 50 montajes de teatro. En 2008 co-escribió la comedia musical Morir de Amor. Para la televisión, creó las series Gente como Uno y Los del Solar. En el 2010 estrenó su obra de teatro La Puerta del Cielo. En 2012 participó en la comedia Toc Toc .Santistevan fue guionista de la película récord de taquilla en el Perú: "Asu Mare" (2013). Actualmente trabaja como director creativo en la agencia de publicidad Comunicamas A.

JAVIER HERNAEZ ( SENIOR PRODUCER)

Javier tiene entre sus créditos haber sido production manager en la película Planet 51 para los estudios Ilion en España, además de haber trabajado como Production Director en la película del ganador del Oscar, Juan José Campanella, Metegol, producida en Buenos Aires. Ha trabajado también como Director de Producción en la película Smallfoot para el grupo Warner.

ARRONAX ANIMATION STUDIOS

Fue fundada en el año 2009, por los empresarios Hugo Rose, Abraham Vurnbrand, y Eduardo Schuldt, con el objetivo de impulsar la naciente industria de animación en Latinoamérica. En el año 2012 estrena su primera película Los Ilusionautas (Freedom Force en su versión en inglés), que se estrena en una veintena de países. En el año 2015 lanzan una versión DTV del Cascanueces: The Nutcracker Sweet. Además de largometrajes, Aronnax produce comerciales de TV, efectos especiales y cortos animados para parques de diversiones.

PAJARRACO FILMS, LLC

Con sede en la Florida, USA, la empresa es licenciataria de World Wide Editors para desarrollar películas animadas en 3D en base al personaje Condorito. Los Productores Ejecutivos de la película son Hugo Rose y Abraham Vurnbrand.

A más de 65 años de la creación del icónico y popular personaje de historietas que trascendió el papel y marcó el humor de generaciones enteras en América Latina, se anuncia que será llevado al cine de la mano Pajarraco Films, LLC con un puñado de expertos realizadores. Con estreno previsto en 2017 Condorito en 3D tendrá como directores a los maestros de la animación Axel Orelle (The Matrix, The Incredibles, Finding Nemo, The Looney Toons 3D) y Eduardo Schuldt (Dragones Destino de Fuego, El Delfín Historia de un Soñador, Freedom Force), y será producida por Javier Henáez (Metegol)

Creado por René "Pepo" Ríos Boettiger y, en la actualidad, presente las publicaciones diarias de más de 100 periódicos alrededor del mundo -incluyendo Estados Unidos, Italia, Turquía y Japón- , el personaje de comic más famoso de Latinoamérica tendrá su película 3D y llegará a las pantallas del mundo en 2017.

Dirigida por el experto en animación 3D como Axel Orelle (The Matrix (efectos especiales), The Incredibles, Finding Nemo (Pixar, animador) y el director de cine y publicidad Eduardo Schudt (Piratas en el Callao, Dragones Destino de Fuego, El Delfín Historia de un Soñador, y Freedom Force) "Condorito3D" que representa a diferentes generaciones de la clase trabajadora de América Latina, será producido por Javier Henáez, reconocido por ser Production Director en Metegol, la película del ganador del Oscar, Juan José Campanella.

"La película es un homenaje a los 65 años de un personaje que toda América Latina se apropia de su origen. Condorito nos representa como latinos, pero, sin dudas, ha roto las barreras del continente - explica Hugo Rose, productor ejecutivo de Condorito 3D, junto a Abraham Vurnbrand.

"Estaremos presente en el festival y mercado de cine de Cannes, con el objetivo de conversar con los distribuidores, y luego en el Licensing Show de las Vegas en junio. Condorito está en proceso de producción, y haremos una gran película", adelanta Vurnbrand.

Condorito personifica el estereotipo en clave de comedia del latinoamericano típico, siempre dispuesto a celebrar con los amigos, jugar al fútbol y emprender oficios varios para subsistir. Usa su ingenio para enfrentar las dificultades diarias, es gracioso, simple, honesto y de buenas intenciones. Un romántico, eternamente enamorado de su novia Yayita, pero con un gran miedo al matrimonio.

Sus futuros suegros Don Cuasimodo y Doña Tremebunda desaprueban la relación de su hija, y preferirían de pretendiente a su némesis, Pepe Cortisona. Condorito vive con su ingenioso y travieso sobrino Coné, en un humilde hogar del pueblo de Pelotillehue. Un extenso y variado grupo de amigos acompaña a Condorito en sus hilarantes y variadas aventuras: Ungenio Gonzales, Compadre Chuma, Garganta de Lata, Huevoduro, Comegato, Che Copete, etc. Desde el 2005, una recopilación de sus chistes en ingles se comercializa en los Estados Unidos. La página de Facebook cuenta con 1 millón de seguidores, y tiene dos millones de usuarios en la red social Line.

En un acuerdo que incluye la distribución de la película en todas sus ventanas de exhibición, 20th Century Fox y Pajarraco Films se unen para llevar a la Pantalla Grande al Cóndor más querido y famoso de toda América Latina.

La película animada será estrenada por Fox en toda la región en formato 2D y 3D y contará con importantísimas voces de diversos países quienes le darán vida a cada uno de los queridos personajes de esta franquicia.

Con más de 67 años de Historia, Condorito es el personaje cómico más conocido y popular en América Latina. Sus historietas son actualmente publicadas en más de 105 periódicos de América Latina con un tiraje anual de 1.369 millones de tiras cómicas.