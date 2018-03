Zama: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Lucrecia Martel

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Zama, de Antonio Di Benedetto, novela clave en la literatura latinoamericana, llega al cine de la mano de Lucrecia Martel.

Diego de Zama, un funcionario americano de la Corona española, espera una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado.

Su situación es delicada. Debe cuidarse de que nada empañe esa posibilidad. Se ve obligado a aceptar con sumisión cualquier tarea que le ordenen los Gobernadores que se van sucediendo mientras él permanece.

Algunos años transcurren y la carta nunca llega. Al advertir que en la espera ha perdido todo, Zama decide sumarse a una partida de soldados y partir a tierras lejanas en busca de un peligroso bandido. Pero el bandido perseguido resulta ser uno de sus soldados. Zama es tomado prisionero y condenado.

Libre de sus esperanzas de traslado y ascenso, sabiéndose en peligro, descubre que lo único que desea es vivir. Quizás pueda conseguirlo.

Lucrecia Martel se adentra en los paisajes de Formosa, Corrientes, y Provincia de Buenos Aires para rodar su nueva película, Zama; una parodia de los días de la colonia española en el Gran Chaco Gualamba que nos acerca hombre del pasado que vive los mismos conflictos de nuestro mundo moderno, en el tiempo de América inmensa y desconocida. Estreno 2016

ZAMA es una parodia de los días de la colonia española en el Gran Chaco Gualamba, a fines del siglo XVIII, poco antes de los movimientos independentistas.

Nos sumerge en ese tiempo confuso, colorido, cruel, ridículo. No en el tiempo de la historia, de los grandes hechos, sino en el tiempo de un funcionario común que espera ser reconocido por sus méritos pasados.

Diego de Zama pasa esos años de espera atropellando lo que podría amar, haciendo cosas que preferiría no hacer, traicionando, afirmando lo que no cree, actuando como si sus días no fueran parte de su vida, sino un interludio que hay que soportar hasta que llegue el reconocimiento. Y así, lo pierde todo. Pero ZAMA es también el momento en que un hombre se dispone a vivir más. Y cuando eso implica arriesgar la vida, está dispuesto.

ZAMA nos acerca, con humor, a un hombre del pasado que vive los mismos conflictos de nuestro mundo moderno, en el tiempo de América inmensa y desconocida.

Acerca de Lucrecia Martel:

Lucrecia Martel se ha ganado un lugar único en la cinematografía mundial gracias al éxito de sus tres largometrajes. Su obra ha sido distinguida en los festivales más prestigiosos del mundo: Cannes, Berlin, Sundance, Toronto, New York, La Habana, entre otros.

Desde Canarias a Australia se han organizado retrospectivas de su obra alrededor del mundo, y existen numerosas publicaciones, libros y ensayos sobre su trabajo. Ha aportado su visión sobre el cine en prestigiosas instituciones como Harvard, Berkeley, Getty Museum y el London Tate Museum.

Considerada globalmente como el máximo referente femenino del cine latinoamericano, ha sido convocada para ser parte del Jurado Oficial en el Festival de Cannes, Berlin y Venecia, entre otros.

Sus tres largometrajes anteriores LA CIENAGA (2001), LA NIÑA SANTA (2004) y LA MUJER SIN CABEZA (2008) fueron elegidos por el prestigioso Cinema Tropical (NY) dentro de las 10 mejores películas latinoamericanas de la década.

FICHA TÉCNICA

Compañía Productora: Rei Cine

Companías Co-productoras: Bananeira Filmes, El Deseo, Patagonik Film Group, MPM Film, Louverture Films, Lemming Film, Canana, Picnic Producciones, Bertha Foundation.

Países de coproducción: Argentina, Brasil, España, Francia, Estados Unidos, México, Holanda.

Guión & Dirección: Lucrecia Martel

Productores: Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Vania Catani.

Co-productores: Pedro Almodovar, Agustín Almodovar, Esther García, Marie Pierre Macia, Juan Pablo Galli, Juan Vera, Alejandro Cacetta, Joslyn Barnes, Eva Eisenloeffel, Pablo Cruz, Natalia Meta, Danny Glover, Susan Rockefeller, Leontine Petit, Joost de Vries.

Producción Ejecutiva: Matías Roveda, Benjamin Domenech, Santiago Gallelli, Vania Catani, Angelisa Stein.

Productores Asociados (Argentina): Juan Manuel Collado, Fabiana Tiscornia, Alta Definición Argentina.

Productores Asociados (Internacional): Juan Perdomo, Georges Shoucair.

Ventas Internacionales: The Match Factory

Distribuidora en Argentina y Latinoamérica: Buena Vista International

Director de Producción: Javier Leoz

Asistente de Dirección: Fabiana Tiscornia

Director de Fotografía: Rui Poças

Directora de Arte: Renata Pinheiro

Vestuario: Julio Suarez

Maquillaje: Marisa Menta

Peluquería: Alberto Moccia

Diseño de Sonido: Guido Berenblum

Editor: Karen Harley

Casting: Natalia Smirnoff, Verónica Souto

Post: Sebastián Toro

ELENCO

Daniel Giménez Cacho

Lola Dueñas

Matheus Nacthergaele

Juan Minujín

Nahuel Cano

Carlos Defeo

Willy Lemos

Ivan Moschner

Mariana Nunes

Rafael Spregelburd

Daniel Veronese

Vando Villamil