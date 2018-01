Mi hist(e)ria en el cine: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

María Victoria, directora de cine, decide abandonar su profesión por las millones de dificultades que conlleva su trabajo.

Convencida por su amiga Franca, comienza a filmar divertidas y emotivas escenas de su vida cotidiana, que lentamente y casi sin querer la harán reencontrarse con ella misma, y su verdadero amor por el cine.

COMENTARIOS DE LA DIRECTORA

Este documental, el primero de mi vida después de haber volado toda mi vida por la fantasía nebulosa de la ficción, surgió como una necesidad concreta como una casa. Después del estreno de mi última película quedé desbastada. "Basta de cine" me dije. Es hora de retirarme a la Rivera Francesa y no pensar nunca más en una película. Adiós problemas financieros, adiós eterna lucha del arte, hola copita de vino y fettuccinis con salsa mixta!

No pudo ser. Me encontré pensando… ¿Por qué no filmo sobre lo que me pasa? ¿Tantos personajes que inventé que contaron sus penurias y yo no tengo derecho a ocupar cinco minutos miserables de la Sagrada Pantalla para gritar mi sufrido "adieux"?

Pero ustedes, queridos, saben cómo son los personajes. Y sí. El que tiene cinco minutos quiere diez y el que tiene diez quiere más y yo no podía ser menos che! Y me metí a contar sobre mí, sobre mi cinéfila familia, sobre la revolución quilombera que pasó en el cine en estos últimos tiempos, donde la gente baja, copia, compra, vende, filma y ya no saben dónde meter a las pobres películas. Y en medio de tanto cine, mientras rodaba mi good bye, mi Opus Ultimum, me acordaba de escenas, de imágenes, de actores, de directores amados, y ya que estaba también los metí en la trágica coctelera…

Pero sucedió que al final, en la oscura salita de montaje, donde te encontrás sin anestesia con la cruda realidad de lo que filmaste, por más que te creas David Lynch, allí en la oscuridad, tomé conciencia que lo que iba a ser una trágica y despechada despedida, se había convertido en otra cosa… Gracias a Los Angeles del Cine transmutó en: humor, emoción, amor y aventuras!!! Listo, ya te conté mi película.

MARIA VICTORIA MENIS

María Victoria Menis es argentina, estudió cine en el ENERC (INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES) . Guionista y directora de cine, teatro y televisión. Docente.

Filmografía Cortometrajes "Vecinas" (1984) Premio George Méliès, otorgado por la Embajada de Francia, Argentina. "¿A qué hora?" (1985), Premio George Méliès, otorgado por la Embajada de Francia, Argentina. Largometrajes "Los Espíritus Patrióticos" (1989) Guión /Dirección Premio Cóndor de Plata a la mejor Opera Prima en 1989 Invitada al Festival del American Institute Film Festival de Chicago. "Arregui, la noticia del día" (2001) Guión/Dirección/ Enrique Pinti - Carmen Maura. Festival de Chicago, Festival de Miami, Festival de San Pablo, Festival de Ginebra, Festival de Islantilla "El Cielito" (2004) Coguionista /directora Concurrió a más de 60 Festivales. Premio Fonds Sud al guión/post producción, Premio Canal Arte - Festival de San Sebastián, Premio C.I.C.A.E (Distribución en Francia) -Festival de San Sebastián, Premio Futur Talents Signis - Festival de San Sebastián, Premio Mejor Actor protagónico-Festival de Biarritz, Leonardo Ramirez, Premio Fripeci-Festival Internacional de Cine de la Habana, Premio Signis-Festival Internacional de la Habana "La Cámara Oscura" (2009), Coguionista/Directora. Coproducción argentina-francesa. Nominada para ocho Premios Cóndor (Argentina . Entre ellos Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección. Recorrido en Festivales: Latin Beat (N. York). Festival Internacional de Jerusalèm (Israel) Festival de Viña del Mar (Chile), de Goa,(India), Judio de Uruguay (Premio Mejor Película) , Leipztig (Alemania ) , Festival de LLeida ( España) , Estambul Realizado por Mujeres (Turquía), Mostra de Barcelona (España), Festival Judio de Toronto (Canadà), Latino de Chicago (EEUU), Oxaca (Mèxico), Judio de Caracas (Venezuela), ), Festival del Cairo Realizado por Mujeres (Egipto). "María y el Araña" (2013) Coguionista-Directora. Coproducción argentina-francesa-ecuatoriana. Estrenada a fines del 2013 con excelentes críticas. Ha sido invitada al Féstival de Málaga, Internacional de Shanghai, Festivals de Monde de Montreal, Marfici, Latinoamericano de Helsinski, Internacional de Río, Internacional de Paraguay, Internacional de Perú , de Punta del Este y a casi todos los Festivales centro y sudamericanos. Continua su recorrido por diferentes Festivales durante el corriente año. Sus dos protagonistas han sido nominados para el Premio Cóndor Revelación 2014 habiendo ganado el protagonista el Premio Revelación. (Se trata de los Premios más importantes de Argentina FICHA TÉCNICA Dirección: Maria Victoria Menis Guión: Cecilia Menis / Maria Victoria Menis Producción General: Cecilia Menis Producción Ejecutiva: Nadia Martinez Directora de Fotografía y Cámara: Franca Gonzalez Montaje: FlorenciaEfron / Luciana Steinberg Música: Tomas Becu Sonido Directo: Guido Deniro Post Producción de Sonido: Sebastián Gonzales Mezcla de Sonido: Esteban Brauer Asistente de Producción: Florencia Rovlich

DATOS TÉCNICOS

DOCUMENTAL /62 minutos/ DCP