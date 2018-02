El rey leon (accion real): Sinopsis, elenco, ficha: The lion king

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

De Disney Live Action, la nueva versión de acción real de EL REY LEÓN del director Jon Favreau, nos lleva a la sabana africana donde un futuro rey ha nacido.

Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes.

La batalla de Pride Rock se ve teñida de traición, tragedia y drama, y acaba forzando a Simba al exilio. Con la ayuda de una curiosa pareja de amigos nuevos, Simba tendrá que arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde. El estelar reparto incluye a: Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles-Carter en el papel de Nala, Chiwetel Ejiofor como Scar, James Earl Jones como Mufasa, Billy Eichner en el papel de Timón y Seth Rogen como Pumba.

Utilizando innovadoras técnicas cinematográficas para dar vida a los entrañables personajes en una forma completamente nueva: EL REY LEÓN rugirá en los cines en julio de 2019.

El estelar reparto de la nueva versión de acción real del clásico animado de Disney de 1994: EL REY LEÓN, dirigido por Jon Favreau, incluye a estrellas del mundo del cine, la televisión, el teatro y la música. Con innovadoras técnicas cinematográficas, la película vuelve a traer a la pantalla grande a los emblemáticos personajes que el público adora… pero de una manera completamente nueva.

"Reunir a un equipo tan talentoso para dar vida a este clásico es el sueño de todo director", señaló Favreau.

Los leones dominan la sabana africana en EL REY LEÓN, que le da la bienvenida a Donald Glover ("Atlanta", Solo: A Star Wars Story) como el futuro rey Simba, Beyoncé Knowles-Carter (Soñadoras - Dreamgirls, el álbum Lemonade) como la amiga de Simba: Nala, y James Earl Jones (ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS, El campo de los sueños) como Mufasa, el sabio y amoroso padre de Simba, quien retoma su emblemático papel del clásico animado de Disney de 1994.

Chiwetel Ejiofor (12 AÑOS DE ESCLAVITUD, DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO de Marvel Studios) fue convocado para dar vida al tío de Simba: el malvado Scar, y Alfre Woodard (Juanita, la serie de Marvel "Luke Cage") interpreta a Sarabi, la sensata madre de Simba. JD McCrary (la producción de OWN de "The Paynes" de Tyler Perry, "Vital Signs" de Apple) se pone en los zapatos del pequeño Simba, un cachorro seguro de sí mismo que no puede esperar a ser rey, y Shahadi Wright Joseph (Hairspray Live de NBC, la producción de Broadway de El rey león) da vida a la resuelta cachorrita Nala.

Todo reino incluye confiables consejeros. John Kani (Coriolanus, CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR deMarvel Studios) fue seleccionado para dar vida al sabio babuino Rafiki, y John Oliver ("Last Week Tonight with John Oliver" de HBO, "The Daily Show with Jon Stewart" de Comedy Central) fue convocado para dar vida a Zazú, el leal confidente de Mufasa. Cuando Simba es exiliado de su hogar, confía en sus dos nuevos amigos: Seth Rogen (La fiesta de las salchichas, Buenos vecinos) presta su talento cómico al ingenuo jabalí Pumba, y Billy Eichner (Billy on the Street, la serie de FX "American Horror Story") se une al reparto como el sabelotodo suricato Timón.

Mientras que la mayoría de los animales del reino respetan al rey, las hienas tienen otros planes. Florence Kasumba (Emerald City de NBC y PANTERA NEGRA de Marvel Studios) da vida a Shenzi, Eric André (The Eric André Show de Adult Swim, Man Seeking Woman de FXX) es Azizi, y Keegan-Michael Key (The Predator, y Friends from College de Netflix) interpreta a Kamari.

EL REY LEÓN es dirigida por Favreau (EL LIBRO DE LA SELVA, IRON MAN de Marvel Studios) y producida por Favreau, Jeffrey Silver (LA BELLA Y LA BESTIA, Al filo del mañana) y Karen Gilchrist (EL LIBRO DE LA SELVA, Chef: La receta de la felicidad). Jeff Nathanson (Atrápame si puedes, LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR) escribió el guion, basado en el guion de 1994 de Irene Mecchi, Jonathan Roberts y Linda Woolverton. Tom Peitzman (co-productor Kong: La Isla Calavera, ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS) y Thomas Schumacher (EL REY LEÓN, LA BELLA Y LA BESTIA) son los productores ejecutivos, y John Bartnicki (EL LIBRO DE LA SELVA, Chef: La receta de la felicidad) es co-productor. El premiado equipo de artistas seleccionado para dar vida a la sabana africana y sus animales incluye al supervisor de efectos visuales Rob Legato, quien concibió la producción virtual en Avatar, obtuvo un premio de la Academia® por su trabajo en EL LIBRO DE LA SELVA, La invención de Hugo Cabret y Titanic, y fue nominado a un Oscar® por su trabajo en Apolo 13.

El galardonado con un premio Oscar® Andrew R. Jones (EL LIBRO DE LA SELVA, Avatar, Guerra mundial Z) es el supervisor de animación de la película. Adam Valdez (El señor de los anillos: La comunidad del anillo, El señor de los anillos: Las dos torres), quien obtuvo un Oscar® por su trabajo en EL LIBRO DE LA SELVA, es el supervisor de efectos visuales. El nominado a cinco premios Oscar®: Caleb Deschanel, ASC, (Jack Reacher, El patriota), es el director de fotografía, y James Chinlund (El planeta de los simios: La guerra, THE AVENGERS: LOS VENGADORES de Marvel) se desempeña como diseñador de producción. El ganador de un premio Oscar® Ben Grossman (ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, La invención de Hugo Cabret, Star Trek: En la oscuridad) es el supervisor de producción virtual, y Mark Livolsi, ACE, (EL LIBRO DE LA SELVA, EL SUEÑO DE WALT, Un sueño posible) y Adam Gerstel (Transformers: El último caballero, EL LIBRO DE LA SELVA) son los editores. Hans Zimmer (Dunkerque, Talentos ocultos), quien obtuvo un premio Oscar® por la banda sonora del clásico animado, pondrá música a esta aventura.