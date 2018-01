Soy tu Karma: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Who

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

En el día de su compromiso DARÍO despierta al lado de una mujer que no es su novia, RENATA, una completa desconocida.

¿Es una trampa tendida por su ex mujer o por su suegro?

¿Una broma pesada de sus amigos?.

¿Una estafa?

Esta misteriosa aparición no será la única y otros personajes van invadiendo la casa.

Llega a los cines SOY TU KARMA, comedia de enredos protagonizada por el actor español Willy Toledo, la reconocida actriz colombiana Ana María Orozco (Betty la Fea) y la queridísima actriz argentina Florencia Peña; en la historia, ellos interpretan a Darío, quien no entiende lo que está pasando, Renata que trata de explicarlo todo pero sin tener mucho éxito, y Nuría, quien al parecer la tiene más clara, pero no puede solucionar nada.

Los acompañan excéntricos personajes: una monja con arrebatos sensuales (Liz Solari), un hombre con lenguaje extraño (Ariel Nuñez), la novia (Leonora Balcarce), los suegros (Boy Olmi y Silvia Perez), la ex (Agatha Fresco), la vecina (Luisa Kuliok), los guardias de seguridad (Juan Manuel Castiglione y Gino Renni) y un intruso más (Emilio Disi).

Willy Toledo

El protagonista masculino de esta comedia es interpretado por el actor español Willy Toledo, reconocido internacionalmente por su protagónico en el film "Crimen Ferpecto" de Alex de la Iglesia. También protagonista de la serie "Psiconautas" del canal TBS.

Ana María Orozco

Renata es interpretada por la famosísima actriz colombiana Ana María Orozco, quien dio vida a "Betty la Fea", telenovela record en público y reversionada a decenas de idiomas. Después de una amplia carrera actoral en televisión y varias participaciones en cine, su papel como Renata en Soy Tu Karma, será su primera aparición con un rol protagónico de cine.

Sobre el director

Director de publicidad conocido bajo el nombre de "WHO". Ha desarrollado proyectos en varios países de África, Europa, Asia y América, por los cuales ha sido premiado en festivales de gran prestigio, entre ellos Cannes, Clio, Effe Awards, The One Show, Wave Brazil Festival y El Ojo Iberoamerica.

Soy Tu Karma, es su primer largometraje, una comedia llena de personajes excéntricos y enredos.

Sobre la productora

Productora de cine argentina creada por Néstor Sánchez Sotelo, dedicada a la producción de largometrajes. Dentro de sus títulos: Soy tu Karma (Dir. Who/2017), Caída del Cielo (Dir. Néstor Sánchez/2016), AtaúdBlanco (Dir. Daniel De la Vega/2016), El Muerto Cuenta su Historia (Dir. Fabián Forte/2016), Necrofobia (Dir. Daniel De la Vega/2014), Los Nadies (Dir. Néstor Sánchez Sotelo/2014), Industria Argentina (Dir. Ricardo Díaz Iacoponi/2012), Los del Suelo (Dir. JuanBaldana/2014), Noche de Perros (Dir. Nacho Sesma/2015). Próximamente se estrenarán 27: El Club de los Malditos (Dir. Nicanor Loreti) y Bruno Motoneta (Dir. Pablo Parés). Como proyectos en desarrollo se encuentran: Soy Tóxico, dirigida por Daniel De la Vega y basada en el comic de Pablo Parés, Te pido un Taxi (Dir. Martín "oso" Armoya) y la comedia Perdiendo el Control (Dir. Néstor Sánchez), entre otros.

ELENCO

Willy Toledo - Darío

Ana María Orozco - Renata

Florencia Peña - Nuria

Liz Solari - Margarita

Boy Olmi - Ricardo

Silvia Perez - Teresa

Leonora Balcarce - Melisa

Luisa Kuliok - Amanda

Gino Renni - Supervisor

Ariel Nuñez - Vaccaro

Emilio Disi - Aviador

DATOS TÉCNICOS

Duración: 80 min

Director: WHO

Guionista: Gustavo Cornillon

Productora: Del Toro Films

Productor Ejecutivo: Néstor Sánchez Sotelo

Asistente de Dirección: Martin "Oso" Armoya

Director de Fotografía: Leonel Pazos Scioli / Editor: Guille Gatti

Dirección de Arte: Cecilia Castro / Vestuario: La Polilla

Diseño de Sonido / Música: Pablo Sala