Emoji, la pelicula: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Emojimovie Express Yourself

James Corden e Ilana Glazer se unen al elenco de de EMOJI : EXPRESS YOURSELF de Sony Pictures Animation

Los comediantes lideran el elenco junto con T.J. Miller en la animada del próximo

Sony Pictures Animation hoy que el ganador de los Emmy y Tony, James Corden ( the ) y la nominada al Emmy Ilana Glazer (Broad ) se unirán al ya T.J. Miller ( L) para liderar el elenco de la animada del 2017: EMOJI : EXPRESS YOURSELF.

Estreno en en : 10 de agosto, 2017

SINOPSIS

The Emoji Movie revela el mundo secreto nunca antes visto dentro de tu smartphone.

Escondido dentro de la aplicación de mensajes se encuentra Textopolis, una activa ciudad donde viven todos tus emojis favoritos, que esperan ser seleccionados por el usuario del teléfono. En este mundo cada emoji tiene una sola expresión facial, excepto Gene (T.J. Miller), un emoji exuberante que nació sin un filtro y está repleto de múltiples expresiones.

Determinado a convertirse en "normal" igual que los otros emojis, Gene recluta la ayuda de su hábil mejor amigo Hi-5 (James Corden) y la emoji decodificadora Jailbreak (Anna Faris). Juntos se embarcan en una épica "app-ventura" a través de las aplicaciones del teléfono, cada una de las cuales tiene su propio mundo excepcional y divertido, para encontrar el Código que pueda arreglar a Gene. Pero cuando un peligro mayor amenaza al teléfono, el destino de todos los emojis depende de estos tres amigos inverosímiles que deben salvar su mundo antes de que sea exterminado para siempre.

Columbia Pictures presenta The Emoji Movie, una película de Sony Pictures Animation. Con las voces de T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright, Jennifer Coolidge, Jake T. Austin, Christina Aguilera, Sofía Vergara y Sir Patrick Stewart. Dirigida por Tony Leondis. Producida por Michelle Raimo Kouyate. El guión es de Tony Leondis, Eric Siegel y Mike White. La historia es de Tony Leondis y Eric Siegel. La música es de Patrick Doyle. "emoji"™ es una marca comercial registrada de emoji company GmbH que se usa bajo una licencia.

ACERCA DE LA PELÍCULA

Los seres humanos nunca habían estado tan conectados. Con el smartphone siempre estamos en contacto unos con otros y nos comunicamos constantemente con gente que se encuentra en cualquier país del mundo. Y gracias a un sencillo invento, ahora somos capaces de comunicarnos con individuos de los cuales nos separa el idioma, las fronteras, los océanos…

…después de todo, cualquier persona sabe qué significa .

Sony Pictures Animation te lleva al mundo secreto dentro de tu teléfono para vivir una divertidísima aventura en The Emoji Movie.

"Los emojis nos ayudan a expresar nuestras emociones en diversas formas cuando no tenemos tiempo para expresarnos, no sabemos cómo expresarnos, o tenemos miedo de expresarnos", comenta Tony Leondis, uno de los escritores y director de The Emoji Movie. "Si recibo un emoji con ojitos de corazón que envía mi mamá, eso de verdad significa algo y sonrío. En este ámbito tecnológico el corazón humano descubrió una forma de conectarse".

"Todos usamos emojis, son parte de nuestra vida cotidiana", afirma la productora Michelle Raimo Kouyate. "Siempre disfruto las cintas animadas que incursionan en un mundo con el que interactúas cada día, pero en el que nunca te detienes a pensar".

T.J. Miller, que presta su voz a Gene, un emoji que es el personaje principal, opina que éste es el punto de despegue perfecto para una película. "Los padres usan emojis con sus hijos y los hijos usan emojis con sus padres, así que todos participan en este juego de enviar y recibir emojis. Desde que ves la primera escena piensas, 'Oh, yo siempre uso ese emoji; mi amiga utiliza el emoji de la bailarina'", afirma él. "Y añades la diversión de que Sir Pooptrick Stewart interpreta a Poop; Sofía Vergara da vida a Flamenca; Anna Faris encarna a Jailbreak de forma dinámica; Maya Rudolph es muy graciosa; Steven Wright es uno de mis íconos en el entorno de la comedia standup. Jennifer Coolidge y James Corden siempre son geniales… Me emocionó trabajar con ellos pues el proyecto tenía los elementos para ser una película grandiosa y sorprendente".

No es raro que el centro de The Emoji Movie sea un teléfono que pertenece a Alex, un chico adolescente. Y en el núcleo de su teléfono se encuentra Textopolis, donde viven todos los emojis. "Textopolis es una ciudad ajetreada y activa cuyo único propósito es ayudar a que Alex se comunique", explica Leondis. "Sus habitantes se despiertan por la mañana, van a sus trabajos y cada emoji tiene un papel esencial e trascendente que debe desempeñar".

Los emojis tienen una sola finalidad, fueron diseñados para expresar una emoción única. Sin importar lo que pueda sentir en su interior, Smiler siempre debe sonreír, Crier siempre debe llorar, incluso si acaba de ganar la lotería, mientras que el Árbol de Navidad debe ser… navideño.

Pero también existe Gene, un emoji que nació con la capacidad de expresar cualquier emoción posible y esto provoca que todo le salga mal.

"En un lugar poblado por emojis que sólo expresan una emoción, un emoji con múltiples expresiones se podría percibir como una amenaza", dice Leondis. "Esto es similar a nuestro mundo, donde el hecho de ser distinto a veces le parece peligroso a otras personas".

"Algo que me fascinó de Gene es que se siente como si estuviera roto, no sólo distinto, también roto, por eso piensa que lo podrían arreglar de algún modo", dice Kouyate. "A medida que emprende este viaje para 'arreglarse', se da cuenta de que en realidad no está roto, la característica que lo hace diferente también lo fortalece. Ésta es la gran metáfora de la película y creo que es un sentimiento universal".

Con su amigo Hi-5, Gene busca la ayuda de la emoji decodificadora Jailbreak, la cual promete que arreglará a Gene si logran llegar a La Nube. Por supuesto que este viaje cambia a Gene, pero no en de la manera que esperaba.

"Gene pasa de sentirse inseguro a aceptarse a sí mismo, a ser alguien que celebra sus diferencias", continúa Leondis. "Celebrar nuestras diferencias es algo fundamental y hoy en día más que nunca".

El viaje de Gene tiene dificultades de la vida real. Alex ha tratado de reunir el valor para enviar un mensaje de texto a la chica que le gusta, pero si no manda el emoji correcto, eso podría arruinar sus posibilidades para siempre. Cuando el viaje de Gene provoca que el aparato funcione mal, Alex empieza a creer que la única solución es borrar su teléfono... y todo lo que hay en su interior.

"Los viajes de Gene y Alex son como espejos uno del otro", explica Leondis. "Se trata de un chico que intenta expresarse ante una chica, pero no se siente lo bastante libre para expresar sus emociones. Gene tiene todas estas expresiones, pero le han dicho que debe suprimirlas, así que tampoco sabe cómo expresar sus emociones".

El viaje de Gene lo lleva a través de algunas de las apps más populares del mundo, entre ellas Candy Crush Saga, Dropbox, Instagram, Just Dance, Spotify, Twitter, WeChat y YouTube, donde cada aplicación se convierte en su propio mundo distintivo a medida que los tres emojis caminan hacia La Nube. Las populares apps Crackle, Facebook, Shazam, Snapchat y Twitch también aparecen en la película.

"Atravesamos Candy Crush, donde Gene está en peligro de ser eliminado y eso es su peor pesadilla", explica Kouyate. "También entramos a la app Just Dance, donde Gene debe expresarse a sí mismo verdaderamente. Y vamos a Spotify, donde Gene navega en distintas corrientes de música. Ingresamos a YouTube y vemos miles de videos que se reproducen en pantallas a nuestro alrededor; además llegamos a Instagram, donde las fotografías cobran vida a 360 grados".

"Es un gran privilegio jugar con estos mundos que forman parte importante de la vida diaria de todos nosotros", dice Leondis. "Cada app seleccionada debía desafiar a Gene e impulsarlo a avanzar emocionalmente en su viaje, pero también debía ser una aplicación sumamente conocida e interesante que un chico pudiera tener en su teléfono. De esta forma fusionamos nuestra aventura a través de las apps con nuestra historia acerca de la comunicación y de un pequeño tipo que se siente distinto".

ACERCA DEL ELENCO Y LOS PERSONAJES

EN Textopolis cada cara de emoji tiene una expresión y únicamente una expresión. Pero Gene no se limita a una sola expresión, ¡él tiene TODAS las expresiones! Le falta un filtro para sus emociones, por eso ¡si se siente de una forma lo demuestra! Divertido, encantador, extraño y optimista, Gene desearía no ser tan distinto. Decidido a adaptarse y enorgullecer a sus padres, inicia un peligroso recorrido a través del teléfono para transformarse en un emoji de una sola expresión. Pero lo que Gene descubre en el viaje es que aceptar sus propias expresiones es la opción más poderosa…

El papel es interpretado por T.J. Miller. "Este personaje se creó teniendo en mente a T.J. Miller", afirma Leondis. "Él es entusiasta, expresivo, lleno de vida, no puede dejar de interactuar. Es una bomba de energía, emoción, risas y emociones. Su corazón está a flor de piel, es una de las personas más dulces que conozco. Disfruta la vida y a las personas, así es como visualizo a Gene, un tipo amable y expresivo".

"Gene es un Emoji 'meh', esto significa que supuestamente debe lucir desinteresado y en todo momento debe tener en su cara la expresión de 'meh, a quién le importa, a mí no'", explica Miller. "Pero Gene no siempre se siente meh, así que a menudo tiene la expresión incorrecta en su cara y eso es bastante escandaloso en Textopolis".

Este inconveniente convirtió a Gene en un extraño y, lo que es peor, cuando se envía un texto con Gene que tiene la expresión errónea, los poderes comienzan a idear un plan de acción para eliminarlo. Desesperado, Gene se une a su amigo Hi-5, un emoji que alguna vez fue muy popular pero cuya fama se desvaneció, para encontrar a la decodificadora Jailbreak, que tiene mala reputación. "Gene y Hi-5 hacen un trato con ella", explica Miller. "Jailbreak ayudará a reprogramar a Gene y colocará a Hi-5 en la sección favorita si ellos la ayudan a atravesar un firewall, lo cual le permitirá salir del teléfono".

Las expectativas son altas para Gene, Hi-5 y Jailbreak. "En su primer día de trabajo, Gene se atraganta atrozmente, se asusta, no sabe qué hacer, envía la expresión facial errónea, así que Alex, el propietario, piensa que su teléfono se estropeó", dice Miller. "Cuando salen de Textopolis y entran en otras aplicaciones, ellos activan estas apps, así que Just Dance y Candy Crush comienzan a funcionar sin que las reproduzcan. Esto crea situaciones embarazosas para Alex, así que planea llevar su teléfono para que lo borren y eso significaría que Textopolis sería exterminado".

¡Hi-5 es un Emoji de una palma abierta listo para darte el saludo de Hi-5 en cualquier momento! ¿Su frase pegajosa favorita? "¡Hi-Five!" Es un gran bromista y rebosa excesiva confianza. Hi-5 solía ser un Favorito, una celebridad altamente respetada. Pero hace poco el lugar de Hi-5 fue usurpado por un nuevo Favorito… el Emoji Fist Bump. Hi-5 no soporta el rechazo y simplemente desea ser popular de nuevo. Pero gracias a su aventura con Gene se da cuenta que es más importante tener un amigo verdadero que ser famoso.

"Hi-5 es una estrella de rock en decadencia que quiere volver a estar en la cima", dice Leondis. "Espera que al ir en este viaje con Gene pueda ser popular otra vez. Pero a lo largo del camino aprende que tener un amigo auténtico vale más que 10,000 'likes'".

James Corden ayudó a los realizadores cinematográficos para dar vida al personaje. "Tiene un gran talento. Es un brillante actor y escritor. Cuando vi la obra 'One Man, Two Guvnors' me impresionó y de verdad deseaba trabajar con él algún día", dice Leondis. "Hi-5 es como la carta comodín, nunca sabes lo que hará o dirá. Siempre lanza bolas curvas hacia la ecuación. Y nadie es mejor en eso que James".

"Hi-5 solía ser uno de los favoritos, pero esa época quedó atrás, Alex se olvidó de Hi-5 y empezó a usar Fist Bump", dice Corden. "Se siente olvidado y está convencido de que si Alex pudiera verlo de nuevo en el tablero de Favoritos, recordaría lo genial que es Hi-5 y volvería a usarlo continuamente".

Corden se sintió atraído a la historia y la forma en que crea un mundo oculto detrás de los populares íconos. "Puedes resaltar cualquier momento con un gran emoji", afirma. "En la película estos personajes tienen espíritus y almas y corazones y mentes, por eso está en riesgo algo muy real para todos ellos".

"Me pareció fascinante, estas cosas que usas en tu vida todo el tiempo tienen una personalidad, algo que perder y amistades reales", añade Corden. "Sentí que era muy divertido".

Jailbreak es una ruda Emoji decodificadora de pelo azul. Mordaz y súper lista, no existe algo que ella no pueda reprogramar. Jailbreak sueña con salir algún día del Teléfono y vivir en La Nube, un mundo legendario donde podrá vivir su vida según sus propias normas. Cuando conoce a Gene, Jailbreak se da cuenta de que lo puede usar para obtener acceso a La Nube, pero sus planes se trastocan cuando inesperadamente desarrolla sentimientos por él…

"Jailbreak es fuerte y combativa, no será puesta en una caja o cubo", dice Leondis. "Al principio no sabemos exactamente por qué desea ir a La Nube, pero durante el viaje descubrimos que Jailbreak tiene un secreto".

Anna Faris presta su voz a Jailbreak. "Anna no sólo es graciosa, también aporta toneladas de corazón a la película. Es una hermosa actriz y comunicadora; logra que cada parlamento sea impactante y emotivo además de transmitir algo. Es capaz de comunicar mucho con pocas palabras: te hace reír y te conmueve", dice Leondis.

"Jailbreak es la única emoji en la película que sabe todo acerca de computadoras", dice Faris. "Es divertida, rebelde, simpática, ruda, es uno de los personajes más inteligentes que he interpretado, debo decirlo. Además no tiene miedo de buscar lo que desea. Gene y Hi-5 acuden a ella en busca de ayuda pues saben que si necesitan que algo se haga bien, deben pedir a una mujer que lo haga".

Faris afirma que Jailbreak no es como los otros emojis. "La mayoría de ellos viven en Textopolis, pero las cuatro esquinas de una sola app no son suficientes para Jailbreak, así que se fue hacia los circuitos abiertos y salió por sí misma", explica. "Ahora anda por ahí con la app de piratería mientras trabaja para descifrar cómo salir totalmente del teléfono, lo cual es exactamente igual que mi vida personal".

Smiler es la Emoji original y la jefa de Textopolis. Es enérgica y chispeante, siempre tiene una enorme sonrisa estampada en su cara y es increíblemente malvada. Smiler desea asegurar que todos los emojis de expresiones sigan una simple regla: tener una expresión y sólo una expresión . Cuando Smiler se entera de que Gene tiene múltiples expresiones, ¡comienza una cruzada para eliminarlo! No permitirá que Gene trastorne su comunidad perfecta.

"¡Smiler se siente muy orgullosa de que cada emoji en cualquier lado está basado en ella porque fue la primera Emoji en ser creada!" explica Leondis. "No se detendrá ante nada para que los emojis desempeñen sus papeles perfectamente cada vez, pero lo hace siempre con una sonrisa. Sin importar lo turbios que sean sus métodos... lo hace todo con una sonrisa".

Maya Rudolph da vida a esta villana de una sola expresión y dos caras. "Nadie supera a Maya para interpretar a alguien sonriente en el exterior y retorcida en el interior", dice el director. "A pesar de que sonríe a lo largo de toda la película, la perversidad del personaje se filtra de modo divertido gracias a que Maya es genial. Ella me hace reír cada vez que abre la boca".

"Smiler es una mezcla entre la chica más popular de la escuela y el jefe más aterrador que jamás has tenido", dice Rudolph. "Cuando conoces a Smiler parece una reina de belleza, con su pelo asombroso y su sonrisa perfecta. Trasmite cada bit de datos a través de una sonrisa, lo cual a veces puede ser intenso y un poco loco. Entre más conoces a Smiler, más te das cuenta de que su sonrisa es claramente una fachada.

Convertirse en Smiler fue mucho más difícil de lo que podría parecer. "De verdad fue complicado interpretar los parlamentos de Smiler pues debía decir todo a través de una sonrisa y eso lastimaba mis mejillas", dice Rudolph. "Me hizo darme cuenta de que nosotros no hablamos de esa forma como seres humanos normales. Entre más soberbia y temperamental se vuelve Smiler, todo es más divertido y más me dolían los músculos de mis pómulos. Es sumamente difícil gritar a través de una sonrisa".

Igual que muchos de sus colegas actores, a Rudolph le inspiró participar en la película por la oportunidad de poder compartirla con sus hijos. "Mis hijos hablan Emoji. Sabía que les fascinaría descubrir cuál Emoji sería su mamá".

Y después… está Poop. Poop es uno de los Emojis más populares y toma muy en serio su posición. Con su acento de clase alta, su corbata de moño de papel del baño y su afición a usar demasiada colonia, Poop se siente orgulloso de sí mismo y a menudo no advierte que es el objetivo de las bromas.

El legendario actor Sir Patrick Stewart se ensució las manos para interpretar el papel. "Cuando piensas en un caballero inglés, piensas en Patrick Stewart", dice Leondis. "Patrick es muy modesto acerca de su trabajo. Entendió la broma ¡y tuvimos mucha suerte pues la multiplicó por un millón!"

"Poop tiene el distinguido honor de ser uno de los emojis más usados", dice Stewart. "Es muy popular. Y en el mundo de nuestra película, a los emojis más usados se les confieren ciertos privilegios o ventajas. Así que Poop es un V.I.P. Tiene una buena vida".

Sir Patrick afirma que hubo varias razones por las cuales le atrajo el papel. "Toda mi vida he sido fan de la animación. Como actor es algo liberador pues no estás atado a un lugar y a lo que eres; puedes ser cualquier cosa, incluso algo fuera de este mundo. Por supuesto yo uso emojis, todos disfrutamos a los emojis y son divertidos. Pero la razón más significativa fue que me pidieron interpretar a Poop y eso fue emocionante. Algunas personas dicen que mi actuación fue ; bueno, ahora puedo estar de acuerdo con ellos sin vergüenza".

Nada sería posible en el mundo de Textopolis sin Alex. Es un chico adolescente y su teléfono es el hogar de nuestros héroes emojis a medida que le ayudan a comunicarse. Alex ha tratado de reunir el valor para enviar un mensaje de texto a la chica que le gusta, pero si no manda el emoji correcto podría arruinar sus posibilidades para siempre. Cuando el viaje de Gene provoca que el aparato funcione mal, Alex comienza a creer que la única solución es borrar su teléfono... y todo lo que hay en su interior.

Jake T. Austin da vida a Alex. "Jake captó los sentimientos adolescentes de angustia, ansiedad y nerviosismo ante una chica, la inquietud acerca de cómo te debes expresar y cómo vas a hablar", dice Kouyate.

Austin afirma que el teléfono de Alex es mucho más que simplemente un accesorio o herramienta, es parte de su vida. "Igual que para muchos de nosotros, el teléfono de Alex significa todo para él", dice Austin. "Es la forma de comunicarse con sus amigos, el modo en que interactúa con el mundo real. Definitivamente depende de su teléfono para interactuar con las personas cada día".

De manera similar a su personaje, Austin reconoce el atractivo de los emojis. "Cuando enviamos a alguien un mensaje de texto o un tuit, los emojis le aportan un sentimiento", comenta. "Ya sea que tenga la intención de ser divertido, triste o serio, existe un emoji prácticamente para cualquier emoción".

COLORIDAS ACTUACIONES ESPECIALES

El mundo en el interior del teléfono de Alex está lleno de invitados especiales. Sofía Vergara encarna a la popular Emoji Flamenca, una exuberante bailarina hispana en un fabuloso vestido rojo. Es festiva y entusiasta, además siempre termina sus frases con un rápido ademán flamenco.

"Nos pareció estupendo que Sofía diera vida a Flamenca", dice Kouyate. "Ella comentó que muchas personas le dicen que se parece a Flamenca, incluso vino a la sesión de grabación con un precioso atuendo rojo. Verdaderamente se integró al papel y disfrutó mucho al intepretarlo".

La app de Piratería es como una tumultuosa taberna de piratas donde todos los malos festejan y se divierten: Trolls de Internet, Caballos Troyanos, Virus y toda clase de criaturas maliciosas. Ahí encontrarás a Jeff Ross, el Maestro de Brindis Cómicos de Comedy Central, que interpreta a un detestable y divertido troll de Internet. "¿A quién más pondrías en el lugar de Jeff Ross si buscaras a alguien que fuera muy bromista?" pregunta Kouyate.

También encontrarás a Spam, a quien Rachael Ray presta su voz, que constantemente trata de distraer a Gene y Hi-5 con ofertas y descuentos en toneladas de inútiles mensajes que no necesitan. Spam es como tu mejor amiga que simplemente no te deja solo, excepto que no es tu amiga y ¡nunca se alejará! Leondis explica, "Rachael es maravillosa, siempre logra que cada uno de sus espectáculos sea un placer y ésta es la clase de voz que necesitábamos para Spam. Debía ser amigable y accesible debido a que así es Spam … ¡o pretende ser!"

Christina Aguilera interpreta a Akiko Glitter, ¡la bailarina anfitriona más genial y escandalosa que jamás adornó la app Just Dance! Ella siempre baila al ritmo de la mezcla de música más moderna y ejecuta los pasos con los mejores movimientos de danza. ¿Su objetivo en la vida? ¡Simplemente desea bailar! ¡Y si quieres convivir con ella debes seguir sus movimientos!

"Me obsesionan bastante los emojis", dice Aguilera. "Soy muy visual en lo que se refiere a la expresión, así que los uso a menudo para expresar cualquier humor. Con los emojis no necesitas palabras para transmitir un sentimiento. Mis hijos tienen una edad en la que entienden el significado de los emojis, así que están orgullosos de este proyecto. Además, a quién no le encantaría prestar su voz a la dinámica Akiko Glitter".

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Para el aspecto y el diseño de The Emoji Movie, Leondis acudió a Carlos Zaragoza, diseñador de producción. Zaragoza y Leondis trabajaron de cerca con el Supervisor de Efectos Visuales David Alexander Smith para lograr el aspecto final de la película. "Tenemos a algunos de los mejores artistas en la industria trabajando en esta película, todos ellos dirigidos por Carlos y Dave, realmente estamos comprometidos en realizar la mejor película posible", afirma Leondis.

Como jefe del departamento de arte y responsable de crear la apariencia completa de todo lo que aparece en la pantalla, desde los personajes hasta sus mundos, Zaragoza explica que una película acerca de los emojis se podría basar en la época actual, pero los animadores encontraron inspiración en referencias de animación más antiguas. "De hecho damos vida a objetos, comida, notas musicales, así que decidimos retroceder a los cortos animados de la década de 1930, donde todo era animado, los objetos tenían vida. Es uno de mis periodos favoritos en la historia de la animación, así que me sentí feliz de trabajar en algo como esto".

Zaragoza comenta que su mayor desafío fue crear más de 300 emojis, desde los diseños más sencillos, hasta emojis tridimensionales que tenían una vida expresiva. "Los emojis son diseños gráficos, íconos, pictogramas", explica. "Los usamos para representar un concepto, pero no son demasiado elaborados. Sin embargo para nuestra historia queríamos un personaje complejo que pudiera transmitir muchas emociones distintas, era importante mostrar cómo se sentía un personaje. Así que debíamos mantener el aspecto gráfico mientras lográbamos que fuera muy versátil".

"Nuestro equipo de animación es grandioso, le puede dar vida a prácticamente cualquier cosa", comenta Smith. Y eso es fabuloso pues en verdad tuvieron que hacerlo. "Tostadores, hidrantes de incendios, señales de paro, toda clase de cosas extrañas cobraron vida, pero los animadores aportaron una característica exclusiva a cada elemento. Una de las cosas más difíciles fue que la mayoría de los personajes principales son esféricos. ¿Cómo animas a las esferas? Fue un enorme reto".

Para dar vida a un emoji como Gene, hacerlo expresivo y al mismo tiempo no perder su característica inherente de emoji, los realizadores cinematográficos comenzaron desde lo más sencillo y avanzaron hacia lo complejo. "Hicimos un diseño gráfico inicial simple que se parecía mucho a un emoji regular", explica Zaragoza. "Queríamos ver cuáles eran las limitaciones exactas en cuanto a expresión y emoción. A partir de ahí dimos pasos para hacerlo más versátil, más tridimensional y más capaz de moverse y estar animado".

Los realizadores cinematográficos avanzaron más con Gene al hacerlo más peculiar. "Exploramos la mirada de sus ojos, su expresión, para que fuera más sofisticado y después abordamos el interior de su cuerpo para hacerlo especial", dice Zaragoza. "Desarrollamos un sistema de capas múltiples. El exterior es una superficie translúcida muy suave con microtextura. El interior está voxelado, tiene píxeles tridimensionales para lograr que se viera electrónico. También pusimos una capa adicional de partículas de luz en su cuerpo que podíamos encender y apagar a medida que necesitábamos expresar la emoción de Gene a lo largo de la historia, más brillante cuando estaba feliz y menos visible cuando estaba triste".

Otro buen ejemplo es Hi-5. "Sólo teníamos un pictograma de una mano y no era una mano real, era un diseño muy sencillo", resalta Zaragoza. "Al mismo tiempo, es un tipo divertido que debe pelear, correr, saltar, hacer acrobacias. El diseño fue una mezcla de exploración por parte de los animadores y los diseñadores hasta que logramos un personaje versátil que luce tan complejo como un ser humano en muchas formas".

Hi-5 y el equipo bailando durante su camino a través de Just Dance

"Los animadores hicieron un trabajo estupendo para mover los dedos de Hi-5 a su alrededor como si fueran extremidades adicionales", comenta Smith. "Podían usar todos sus dedos en distintas capacidades, incluso a veces como un brazo o una pierna. Esto es sólo un ejemplo de lo que hicieron para cada personaje, los dotaron de rasgos que los hacían únicos y trabajaron sobre ellos".

En ese punto los animadores buscaban sin cesar elementos específicos para mostrar la expresividad de los personajes. "Siempre nos preguntábamos, '¿De qué trata este emoji? ¿Qué podemos expresar con él?' y nos enfocábamos en eso, por ejemplo, la Taza de Café siempre está impulsada por la cafeína", continúa Smith.

El equipo de Zaragoza también fue responsable por el aspecto de Textopolis, el mundo adentro del teléfono, así como para cada una de las apps que Gene, Hi-5 y Jailbreak cruzan en el camino durante su aventura. "Lo divertido de diseñar una película es comenzar desde cero y bosquejar algo que nunca existió y que no se encuentra en el mundo real", comenta el diseñador de producción. "Fui afortunado de dirigir a un equipo de diseño maravilloso. Ellos son verdaderos narradores de historias. Cualquier diseño individual ayudaba a narrar la historia".

"Me gustó la idea de entrar al interior del teléfono pues sabía que era una oportunidad gigantesca para desplegar la creatividad, eran muchos lugares que podíamos expandir y crear aspectos que nunca habíamos visto antes", dice Smith. "Cada app es distinta y cada personaje es bastante diferente. Pudimos mezclar todo esto con un aspecto del mundo real en el que habita Alex".

"Gracias al diseño a veces puedes mostrar a los espectadores algo familiar de una manera que no habían visto antes pero que es identificable", explica Zaragoza. "Esto es lo que hicimos con Textopolis. Parece una ciudad, pero es surrealista, absurda. Las cosas tienen el aspecto de un ícono, un emoji: los edificios, los vehículos, los letreros, los objetos... Son divertidos y hermosos pero al mismo tiempo son una trampa para alguien que es diferente; la ciudad luce como una jaula de oro. Jugamos un poco con este concepto y le dimos a cada cosa esquinas redondeadas, sencillez gráfica y un bello colorido".

Para lograr la ciudad surrealista y absurda dentro de tu teléfono, ¿hay mejor inspiración que Los Ángeles? "La primera vez que vine a L.A., visité el Observatorio Griffith, que se encuentra en lo alto de las colinas de Hollywood. Cuando se pone el sol, se encienden las luces de la ciudad y la convierten en algo mágico, ves una cuadrícula luminosa que se extiende hasta el infinito. Éstas fueron mis inspiraciones para Textopolis, que se pudiera ver hasta el infinito y que todo tuviera en una estructura cuadricular rígida".

Pero las famosas vistas desde las colinas no fueron la única influencia que Los Ángeles ofrecieron. Cualquier persona que haya visitado L. A. sabe que en el nivel de la calle la ciudad tiene algunos letreros creativos e inusuales. "Tienes estos anuncios gigantes que parecen un sombrero o una dona enorme", dice Zaragoza. "Eso forma parte del encanto de Los Ángeles, la arquitectura puede imitar objetos de grandes dimensiones. Este concepto se integró perfectamente en nuestra película".

"Carlos deseaba que Textopolis tuviera un aspecto icónico sencillo y gráfico, hecha literalmente de íconos. Fue fácil crear este modelo. Lo complejo fue convertir ese diseño icónico en algo distintivo", explica Smith. "Lo logramos dándole profundidad. Pusimos texturas y también algunas transparencias, hicimos que las cosas se vieran como si pudiera salir luz a través de ellas, como si pertenecieran a tu teléfono. Es un aspecto icónico con materiales complejos y fue lo más arduo para nosotros".

Los personajes salen de Textopolis y en su camino atraviesan varias aplicaciones, la mayoría de ellas son las apps más famosas que usamos cada día: Candy Crush Saga, Dropbox, Instagram, Just Dance, Spotify, Twitter, WeChat y YouTube.

"Cada app tiene un aspecto diferente, pero también se debía sentir que todas eran parte del teléfono", dice Smith. "Así que cuando estamos en el Fondo de Pantalla, moviéndonos entre las aplicaciones, los cuadros de cada app debían tener un diseño único donde pudieras verlas encuadradas, en cada cubo, pero con otro aspecto. Una vez que entrabas en cada app, también debía tener una apariencia diferente".

Hay una aplicación fundamental que se inventó para la película: la app de piratería, donde Gene y Hi-5 acuden para encontrar a la decodificadora Jailbreak, que tiene mala reputación. Era importante que la app de piratería contrastara con Textopolis para que los personajes se sintieran intimidados y extraños en ese mundo. "Todo está retorcido, todo es agudo", dice Zaragoza. "Vemos esquinas agudas y ángulos, Expresionismo alemán en cierto modo. Es un lugar caótico y buscamos elementos de diseño, forma, color y luz para transmitir esto".

Algunas apps tienen un escenario familiar, pero otras eran una planilla en blanco. "Una de las partes divertidas del proyecto fue que debimos diseñar desde cero sin alguna referencia en absoluto y algunos conceptos eran muy abstractos", comenta Zaragoza. "Por ejemplo, Spotify es un mundo de música, así que, ¿cómo muestras el aspecto de la música pero al mismo tiempo integrado en un mundo real con cierta geografía? Se nos ocurrió una idea en donde la música luce como ríos y las corrientes creaban el panorama: cascadas, montañas, lagos, todos hechos de música".

Era evidente que para Candy Crush los personajes debían participar en el juego. "De hecho mucha gente tiene una buena idea de los gráficos en ese juego", explica Smith. "Así que debíamos trabajar con eso. El mundo se construyó con dulces, incluso los pequeños brotes de pasto. Después lo expandimos con la interfaz de Candy Crush, por ejemplo, añadimos planos de vidrio donde caen los dulces".

En Just Dance los realizadores cinematográficos tuvieron el reto adicional de integrar una secuencia de danza para los personajes emoji. Y para ello llamaron a un experto: El Coreógrafo Supervisor Matt Steffanina, una sensación de YouTube con 10 millones de suscriptores y videos que tienen más de 1.5 mil millones de vistas.

Gene, Jailbreak y Hi-5 siguiendo los movimientos de Akiko Glitter en Just Dance

"En la historia dos de los emojis pueden bailar, pero para otro de ellos es en verdad complicado; deben trabajar juntos dentro de la app de danza para ser capaces de cruzarla", explica Steffanina.

¿Cómo puede bailar un emoji, sobre todo si no tiene caderas y hombros? "Me imaginé a mí mismo con pequeñas piernas de palo: 'No, no es posible hacer este movimiento'", explica él. "Hubo muchos retos, ni siquiera podías poner las manos sobre tu cara. Así que tuve que oscilar hacia atrás y hacia adelante, pero al final fue asombroso cómo se veían realistas los movimientos de danza cuando los realizaban los personajes".

Debido a que es una mano, Hi-5 tuvo dificultades coreográficas especiales. "Trabajé en secuencias, primero bailaba el paso, lo explicaba, después hacía un acercamiento de mi mano y demostraba cómo ejecutar los movimientos, daba detalles con mi mano para exhibir lo que debía hacer el personaje".

A través de las secuencias de danza Steffanina también halló el modo de reforzar el tema central de la película: el valor y la importancia de la expresión propia. "El principal movimiento de la película es el Emoji Pop, donde Gene gira sus manos hacia abajo y cambia su expresión a cada momento para mostrar un lado distinto de sí mismo", dice. "Es un mensaje mucho más profundo que simplemente un movimiento".

Steffanina también coreografió la escena de la fiesta final de la película. "Presentamos a todos los emojis diferentes", comenta. "Poop se encuentra con la Chica Ballroom como pareja. Eggplant ejecuta The Worm. Gene practica breakdancing. De hecho se me ocurrió ver pietaje de las antiguas discotecas para inspirarme, aquéllas películas donde te sentías bien mirando las secuencias de danza. Imaginé la celebración como una fiesta casera o una batalla de baile".

El clímax de la película ocurre cuando los personajes llegan al firewall, la compuerta que los conducirá al código que buscan. "El firewall fue uno de los ambientes más hipnóticos que creamos, es justamente como una enorme pared de fuego", explica Smith. "Para relacionarlo con los otros mundos, creamos el firewall con vóxeles, es decir píxeles tridimensionales, que se mueven hacia arriba y hacia abajo y a través de la estructura".

Debido a los diversos ambientes únicos y a la enorme cantidad de personajes, más de 250 emojis individuales que se crearon desde cero para la película, la realización cinematográfica fue complicada, según explica el director, pero también muy divertida y gratificante. "El equipo superó todos los límites", afirma Leondis sobre la experiencia, "Sony es un lugar fantástico para realizar una película. Mi esperanza es que la alegría que tuvimos al crear estos personajes fantásticos y coloridos así como sus mundos, se transmita a los espectadores mientras ven la película".

DATOS DIVERTIDOS

Jude Kouyate, hijo de la productora Michelle Raimo Kouyate, presta su voz a Poop Jr., el hijo de Poop.

El Director Tony Leondis presta su voz a los emoji Broom y Laughter en la cinta.

Kate Gorney, esposa de T.J. Miller, interpreta un papel como estrella invitada con el emoji Heart Eyes.

Henry y Sissy, los perros border terrier del Director Tony Leondis, pueden ser vistos en la secuencia de Instagram de la película.

Mary Mel fue nombrada en honor a las madres del director y el productor, pues las dos se llaman Mary.

El propietario del teléfono, Alex, fue nombrado en honor al padre y al sobrino del director Tony Leondis.





ACERCA DEL ELENCO

T.J. MILLER (Gene) es uno de los comediantes más solicitados en el mundo de la comedia actual y fue incluido por Variety en su lista de Top 10 Comics to Watch y en el segmento de Next Big Things in Comedy de EW. Miller comenzó su carrera realizando giras con Second City en Chicago e improvisando con Annoyance Theater, ha sido un artista de standup que ha estado de gira durante más de 10 años.

Miller es conocido por su impresionante papel en la serie de comedia de HBO de Mike Judge llamada "Silicon Valley", que se encuentra en su cuarta temporada, por la cual recibió el Critics' Choice Award como Mejor Actor de Reparto en una Comedia de Televisión. También ha protagonizado multitud de películas de estudio importantes, entre ellas la película animada ganadora de un Premio de la Academia® Big Hero 6, de Disney; la adaptación cinematográfica que realizó FOX de la historieta Deadpool, la película con clasificación R de más alta recaudación de todos los tiempos; el sorprendente éxito independiente de 2014 Transformers 4; Office Christmas Party, Cloverfield, She's Out of My League, Seeking a Friend for the End of the World, Our Idiot Brother, Yogi Bear 3D, Unstoppable, Get Him to the Greek, How to Train Your Dragon y How to Train Your Dragon 2.

Además, Miller prestó su voz para los personajes de Robbie en Gravity Falls de Disney; Tuffnut en la serie televisiva de Netflix"How to Train Your Dragon", así como "Gorburger", el anfitrión intergaláctico más reciente del programa de entrevistas nocturnas de Comedy Central. Su programa especial de standup de una hora de duración en Comedy Central, llamado "T.J. Miller: No Real Reason" y su álbum de música hip-hop/pop/folk llamado "The Extended Play E.P.", un EP con 41 pistas, así como la versión "Illegal Art Remixtape" están todos disponibles ahora.

Sus próximas películas incluyen Underwater, una aventura de suspenso de 20th Century Fox que es producida por Chernin Entertainment, así como Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg.

El multifacético James Corden (Hi-5) es conocido alrededor del mundo como un intérprete ganador del Tony Award en Broadway; una estrella ganadora del BAFTA por una serle de televisión del Reino Unido; un actor de cine; un anfitrión ganador del premio Emmy, así como escritor y productor en diversos géneros de televisión.

Corden actualmente puede ser visto como anfitrión en "The Late Late Show", que se estrenó en CBS en marzo de 2015 y obtuvo un premio Emmy como Programa Interactivo Destacado, dos nominaciones sucesivas al Critics Choice Awards como Mejor Espectáculo, estableció récords en YouTube y alcanzó las más altas clasificaciones de audiencia en comparación con cualquier anfitrión desde el inicio del programa en 1995. Corden distingue su espectáculo de otros programas nocturnos debido a que ofrece a los espectadores un vistazo tras bastidores dentro de la sala de tecnología, mostrando a todos sus invitados a la vez y presentando sus talentos musicales y actores en varios sketches.

Más recientemente, Corden fue anfitrión del Evento Anual de los Tony Awards®, que tuvo la mayor cantidad de espectadores en 15 años.

Corden continúa como anfitrión en el programa de juegos de comedia de tema deportivo del Reino Unido ganador de un BAFTA Award llamado "A League of Their Own" en Sky 1 y fue anfitrión en los Brit Awards, el evento más grande dentro de la industria de la música británica de 2010 a 2014.

En televisión, Corden protagoniza, produce y escribe la comedia de suspenso nominada a un BAFTA llamada "The Wrong Mans", que está disponible en Hulu y sale al aire en la BBC. En 2013, Corden recibió el Royal Television Society Award como Escritor de Comedia del Año por su trabajo en el programa.

Previamente, Corden protagonizó el papel de Smithy en la serie de comedia de la BBC aclamada por la crítica: "Gavin and Stacey", la cual también co-creó y co-escribió. Por este papel, obtuvo el BAFTA Television Award como Mejor Intérprete de Comedia Masculino en 2008 y el British Comedy Award como Mejor Intérprete de Comedia Masculino en 2007. La serie recibió el British Comedy Award como Mejor Comedia Televisiva en 2008, además del National Television Award como Programa de Comedia más Popular en 2010. Corden también protagonizó la serie de televisión británica "Fat Friends" de 2000 a 2005, que le aportó una nominación para el 2000 Royal Television Society Award para un Recién Llegado en la Pantalla. En 2011, Corden tuvo un papel recurrente en la popular serie de ciencia ficción de la BBC: "Doctor Who" en el papel de Craig Owens, el compañero de habitación del Doctor.

Como se ilustra previamente, Corden es un hombre renacentista moderno, y aplica sus talentos multidimensionales a diversos papeles en la gran pantalla, entre ellos en las películas Into the Woods con Meryl Streep, Johnny Depp y Emily Blunt; Begin Again con Keira Knightley y Mark Ruffalo; The Three Musketeers con Orlando Bloom; Gulliver's Travels con Jack Black; How to Lose Friends and Alienate People con Jeff Bridges; así como The History Boys con Dominic Cooper.

En los escenarios, Corden atrajo la atención internacional como el protagonista de la exitosa obra de comedia "One Man, Two Guvnors", que interpretó por primera vez en The National Theatre y The West End en Londres, para actuar después en Broadway. Su interpretación en Broadway le aportó en 2012 el Tony Award como Mejor Actor Protagónico en una Obra. Sus créditos teatrales adicionales incluyen la gira mundial de "The History Boys" en el papel de Timms, que también interpretó en la adaptación cinematográfica.

En el curso de su carrera, Corden recibió adicionalmente el Writers' Guild of Great Britain Award como Escritor de Comedia del Año, el South Bank Show Award por Comedia; el TRIC Award como Mejor Comedia, así como el National Television Award como Mejor Comedia.

Anna Faris (Jailbreak) protagoniza la exitosa comedia de CBS "Mom" junto a Allison Janney. "Anna Faris Is Unqualified", el podcast de comedia semanal que ocupa los primeros lugares fue lanzado por ella en 2015, y la muestra interactuando con invitados famosos además de ofrecer consejos sobre las relaciones ante las preguntas de sus oyentes. Faris publicará su biografía Unqualified (Dutton) más adelante este año.

Faris fue productora ejecutiva y protagonizó las películas The House Bunny y What's Your Number. En la exitosa película The House Bunny, Faris interpretó el papel principal de Shelley Darlington, una Conejita de Playboy que es expulsada de la mansión y trata de ajustarse a la vida en el exterior. El proyecto se desarrolló de una idea original de Faris y ella colaboró en el guión con los escritores de Legally Blonde en el guión. Recientemente, Faris protagonizó el papel protagónico junto a Sasha Baron Cohen en la cinta The Dictator, de Paramount. Ella protagonizará próximamente la nueva versión de Overboard, de MGM.

Faris co-protagonizó la película nominada a un Oscar® Lost in Translation, al lado de Bill Murray y Scarlett Johansson para la Directora Sofia Coppola. Este éxito de taquilla, aclamado por la crítica, aportó a Faris críticas favorables. También participó en Cloudy with a Chance of Meatballs 2, donde retomó su papel animado como "Sam Sparks" del éxito taquillero original llamado Cloudy with a Chance of Meatballs. Los créditos cinematográficos adicionales de Faris incluyen I Give It a Year, Observe & Report, Brokeback Mountain para el director Ang Lee, Smiley Face para el director Gregg Araki, Yogi Bear, Alvin & The Chipmunks: The Road Chip,Alvin & The Chipmunks: The Squeakquel, Take Me Home Tonight, Mama's Boy, Just Friends, Waiting, Frequently Asked Questions About Time Travel, así como Scary Movie, Scary Movie 2, Scary Movie 3 y Scary Movie 4.

En televisión, Faris ha tenido roles recurrentes memorables en "Entourage" interpretándose a sí misma, y en la temporada final de "Friends", interpretando a una madre sustituta para el bebé adoptado de Monica y Chandler.

Originaria de Seattle, Faris comenzó a actuar en teatro a muy temprana edad. Actualmente vive en Los Ángeles.

Maya Rudolph (Smiler) es una actriz nominada a un Emmy, que se ha consolidado como una intérprete cautivadora y versátil en los terrenos de la comedia, el drama y la música.

Rudolph es ampliamente conocida por su participación en "Saturday Night Live" de la NBC, donde fue una intérprete regular en el programa durante más de siete años, además de sus apariciones en diversos proyectos de televisión y cine. Desde su debut en SNL en 2000, las interpretaciones memorables de Rudolph incluyen a Oprah Winfrey, Whitney Houston, Donatella Versace y Beyoncé, además de crear sketches tan recurrentes como "Wake Up Wakefield" y "Bronx Beat".

Próximamente, Rudolph prestará su voz a The Nut Job 2: Nutty by Nature. Rudolph vuelve a dar voz al personaje de Precious en la película, que está programada para su estreno por Open Road el 11 de agosto de 2017.

Rudolph recientemente terminó la producción de Life of the Party, de Ben Falcone, junto a Melissa McCarthy. Warner Bros. tiene programado el estreno de la película el 11 de mayo de 2018. Adicionalmente, prestó su voz en la próxima serie de comedia animada Big Mouth, de Netflix, al lado de Nick Kroll, John Mulaney, Jordan Peele, Fred Armisen y Jenny Slate. Netflix tiene programado el estreno de la serie en 2017. Finalmente, Rudolph se unió recientemente a Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski y Sean Cullen en el elenco de voz de The Willoughbys, basado en el popular libro de Lois Lowry del mismo nombre.

En el verano de 2016, Rudolph protagonizó su espectáculo de variedades "Maya and Marty" junto a Martin Short. El productor ejecutivo Lorne Michaels y NBC participaron en la producción junto a Rudolph y Short. También prestó su voz a la película de The Angry Birds Movie, de Sony Pictures, que se estrenó el verano pasado. También apareció en el papel de Deborah en la película Popstar: Never Stop Never Stopping, de Akiva Schaffer y Jorma Taccone. Universal estrenó la película el 3 de junio de 2016.

También en 2016, Rudolph protagonizó junto a Danny Glover Mr. Pig, de Diego Luna. La película narra la historia de un anciano granjero en una granja porcina y su alejada hija que emprenden un viaje por carretera desde el Sur de California hasta la región de Jalisco en el Oeste Central de México. La película se proyectó en el Festival de Cine de Sundance en 2016. Por su papel en la película, Rudolph fue nominada a un Ariel Award como Mejor Actriz en 2017.

En 2015, Rudolph apareció en la exitosa película de comedia Sisters, al lado de Tina Fey y Amy Poehler. Estrenada el 18 de diciembre de 2015 por Universal Pictures y escrita por Paula Pell, Rudolph interpretó a Brinda, la mayor enemiga del personaje de Tina.

Rudolph creó y protagonizó su especial de variedad de comedia que fue muy bien recibido "The Maya Rudolph Show", que salió al aire en la NBC el 19 de mayo de 2014. El productor ejecutivo del especial fue Lorne Michaels y debutó con 7.23 millones de espectadores.

Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen: The Spoils Before Dying, junto a Kristen Wiig y Will Ferrell; la película animada Big Hero 6, de Disney, junto a Jamie Chung y T.J. Miller; el drama criminal Inherent Vice, de Paul Thomas Anderson, junto a Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Josh Brolin y Owen Wilson; el debut como directores de Jim Rash y Nat Faxon en la película The Way, Way Back; la comedia familiar Grown Ups 2, junto a Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James y David Spade; así como las comedias animadasThe Nut Job y Turbo, por la cual fue nominada a un Black Reel Award por su interpretación vocal como Burn.

Con su maestría en el arte de la comedia, Rudolph protagonizó la comedia Bridesmaids, de Paul Feig, junto a Kristen Wiig, que recaudó casi US$300 millones alrededor del mundo y obtuvo numerosos reconocimientos. Además de ser nominada a dos Premios de la Academia®, Bridesmaids fue nominada a un Golden Globecomo Mejor Película Musical o Comedia y obtuvo en 2011 el AFI Film Award como Película AFI del Año, en 2012 el Critics Choice Movie Award como Mejor Comedia, en 2012 el People's Choice Award como Película de Comedia Favorita, así como el Premio a la Mejor Película de Comedia por parte de Comedy Central en 2012.

Rudolph hizo equipo recientemente con la música Gretchen Liberum para formar la banda de covers femenina como contraposición a Prince llamada: "Princess". En tributo a su Majestad Morada, el dúo se convirtió inmediatamente en un éxito en Internet el año pasado cuando interpretaron "Darling Nikki" en el programa "Late Night with Jimmy Fallon". Desde entonces, la banda continuó interpretando éxito tras éxito a medida que los fans de Prince en todos lados las alaban por su prístina imitación del artista.

El ganador del Premio de la Academia® Steven Wright (Mel Meh) es un comediante prototipo a quien muchos otros tratan de imitar continuamente. Como uno de cuatro hijos, Wright creció en Burlington, MA. Después de graduarse del Emerson College y desempeñar diversos trabajos extraños, asistió a una audición de "open mike" y se convirtió en un intérprete regular en el Club de Comedia de Ding Ho y el Restaurante chino en Cambridge, MA.

Durante esta época, Wright fue descubierto y contratado para su primera participación en "Tonight Show" el viernes 6 de agosto de 1982. El rey del espectáculo nocturno disfrutó tanto la interpretación que invitó a Wright para trabajar de nuevo el siguiente jueves, algo muy raro en "The Tonight Show". Sus apariciones sucesivas ayudaron a lanzar su carrera como primerizo. El cómico pronto se encontró interpretando rutinas novedosas en "Saturday Night Live", "Late Night with David Letterman" y realizó diversas incursiones de nuevo en "The Tonight Show with Johnny Carson".

Wright amplió su carrera como comediante para incluir álbumes de comedia, así como interpretaciones en cine y televisión. Su álbum inicial de 1985, I Have a Pony, le aportó una nominación a un premio Grammy. En 1985, protagonizó su primer Especial de HBO, "A Steven Wright Special". En 1989, Wright co-escribió y protagonizó The Appointments of Dennis Jennings, que fue honrado con el Premio de la Academia® como Mejor Cortometraje. Otras estrellas de la película incluyeron a Laurie Metcalf en el papel de "Roseanne's" y al comediante británico Rowan Atkinson. En septiembre de 1990, Wright protagonizó su segundo especial de stand-up para HBO, llamado "Wicker Chairs and Gravity". El especial incluyó interpretaciones de stand-up provenientes de The Winter Garden Theatre en Toronto, así como un cortometraje filmado en locaciones de Nueva York y Nueva Jersey.

Wright también participó en diversas películas, entre ellas Desperately Seeking Susan; So I Married An Axe Murderer, de Mike Meyers; Natural Born Killers, de Oliver Stone; así como Mixed Nuts, de Nora Ephron. También prestó su voz al personaje de DJ K-Billy en Reservoir Dogs y protagonizó con John Cleese y Jack Palance la película animada The Swan Princess, de New Line, dando voz a Speed, la tortuga. Wright también trabajó como actor en una comedia de situaciones en Speechless, de MGM, al lado de Harry Shearer, además interpretó el personaje de Mountie en el estreno de Canadian Bacon, de MGM, junto al desaparecido John Candy.

En 1999, Wright interpretó un papel protagónico como invitado en la película The Muse, de Albert Brooks, protagonizada por Brooks, Sharon Stone, Andie MacDowell y Jeff Bridges. En 1998, interpretó un papel de reparto en Half-Baked, de Dave Chappelle, y prestó su voz en la película Babe: Pig in the City.

Además escribió, dirigió y protagonizó en 1999 el cortometraje One Soldier, la historia de un hombre obsesionado con las preguntas que no se pueden responder en la vida. La película se proyectó en numerosos festivales de cine y se puede ver en el Independent Film Channel.

Wright también participó en la película Coffee and Cigarettes, de Jim Jarmusch, y en la cinta The Aristocrats.

En octubre de 2006, Wright estrenó el especial de una hora, "When the Leaves Blow Away", en Comedy Central. El especial se estrenó en DVD en abril de 2006 e incluye el cortometraje de 1999 One Soldier, de Steven, además de un segmento de una interpretación en un club de comedia de Boston en 1988.

El segundo CD de Wright llamado: "I Still Have a Pony", fue estrenado por Comedy Central Records el 25 de septiembre de 2007. El CD aportó a Wright su segunda nominación a un Premio Grammy como Mejor Álbum de Comedia.

Wright fue honrado por ser el primer comediante incluido en The Boston Comedy Hall of Fame el 15 de diciembre de 2008. La ceremonia incluyó interpretaciones de los legendarios comediantes de Boston, Tony V, Don Gavin, Lenny Clarke, Kenny Rogerson, Steve Sweeney, Mike Donovan, Barry Crimmins, Mike McDonald y Fran Solomita.

El 2 de junio de 2009, Warner Bros. Records re-editó el innovador primer CD nominado a un Grammy de Wright llamado "I Have a Pony", empacado con el primer especial en HBO de Wright llamado "A Steven Wright Special" en DVD, como parte de la celebración del 50 aniversario de Warner Bros. Records.

El 15 de junio de 2013 Wright recibió el premio The Johnny Carson Comedy Legend Award. Este reconocimiento se otorga cada año a un comediante famoso que fue influido por Carson en alguna forma y dejó su propia marca en el mundo de la comedia. En los años anteriores, algunos receptores del premio incluyen a Dick Cavett, Cloris Leachman y Ed Asner.

Wright fue nominado a un Emmy Award como productor en la temporada 2014 de la exitosa serie "Louie", de FX y continuó como productor en la temporada 2015. Apareció como estrella invitada en dos episodios de "Louie" en 2015 y 2011, además puede ser visto en la serie Web "Horace and Pete", de Louis CK, aclamada por la crítica y ganadora de un premio Peabody.

Wright es un invitado regular con Conan O'Brien, Jimmy Kimmel y Seth Meyers, además continúa realizando giras por Estados Unidos, Canadá y otros países.

Amada como la "Mamá de Stifler" en la franquicia American Pie de Universal, la actriz JENNIFER COOLIDGE (Mary Meh) actualmente protagoniza la exitosa comedia "Two Broke Girls" de CBS. Coolidge también puede ser vista en Austenland, que se proyectó en Sundance y fue estrenada por Sony Pictures Classics en el otoño de 2013. También participó en Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, de Disney, junto a Steve Carrell; Gentlemen Broncos, en el papel de la reprimida "Judith", así como Bad Lieutenant, dirigida por Werner Herzog, por la cual recibió críticas favorables por su dramática interpretación al lado de Nicolas Cage. Coolidge también trabajó en la reciente película Mascots, de Netflix, dirigida por Christopher Guest.

Jake T. Austin (Alex) ha demostrado su talento a través de la industria del entretenimiento desde la pequeña pantalla hasta el cine. Mejor conocido por su interpretación de Max Russo en la serie "Wizards of Waverly Place", ganadora de un premio Emmy, de Disney Channel, Austin interpretó al más joven de tres magos de 2007 a 2012 antes de aparecer en el final de la serie ante un público que rompió récords con 9.8 millones de espectadores. El exitoso programa regresó después a Disney Channel para un especial televisivo de una hora, "The Wizards Return: Alex vs. Alex". Austin también protagonizó "The Fosters", de Freeform, donde dio vida al papel de Jesus Foster, un gemelo fraternal que es adoptado en la familia de una pareja lesbiana de razas mixtas, además demostró su aspecto dramático con un papel como invitado en "Law & Order: SVU", de NBC, donde interpretó al novio de una chica cuya familia es masacrada. Adicionalmente, tuvo un papel como estrella invitada en un episodio de la exitosa serie "Drop Dead Diva", de Lifetime, donde interpretó a un multimillonario Director Ejecutivo y diseñador de videojuegos de 16 años.

En la gran pantalla, Austin demostró su talento a través de numerosos papeles en exitosas películas, incluyendo New Year's Eve, de Garry Marshall, al lado de Abigail Breslin y Sarah Jessica Parker, así como Tom Sawyer and Huckleberry Finn, donde interpretó a Huck. Otros créditos cinematográficos de Austin incluyen Hotel for Dogs, al lado de Emma Roberts; el drama independiente Grantham & Rose, así como su primera película de acción en vivo The Perfect Game.

Expandiendo su talento frente a las cámaras, Austin también prestó su voz a diversas películas y programas de televisión. Más ampliamente conocido por su papel protagónico como la voz de Diego en "Go, Diego, Go!", de Nickelodeon, su voz también se puede escuchar en varias películas, entre ellas Rio y Rio 2, Khumba, Everyone's Hero y The Ant Bully.

Como un actor joven talentoso y lleno de energía, Austin está también comprometido a usar su perfil público para generar conciencia respecto a los menos afortunados y presta su apoyo a Ronald McDonald House en Nueva York, además de ser su primer Vocero Juvenil. También fue honrado por su inclusión en la lista 2013 Power of Youth de Variety debido a su significativa contribución. Cuando Austin no actúa, lo puedes encontrar en Nueva York, donde reside con su familia.

Cantante, letrista, intérprete, productora, directora y actriz, ¿hay algo que Christina Aguilera (Akiko Glitter) no haya realizado? Una de las más completas intérpretes de la última década, ella ha vendido más de 43 millones de álbumes alrededor del mundo, además llegó al #1 con cuatro sencillos en la cartelera Billboard hot 100, además de ganar seis Grammy Awards, además de disfrutar que cinco de sus álbumes han ocupado los tres primeros lugares en Estados Unidos. Ha colaborado con otros artistas legendarios, incluyendo a Herbie Hancock, Andrea Bocelli, Tony Bennett, Elton John y The Rolling Stones. Aguilera también fue la única artista menor de 30 que fue incluida en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de la Revista Rolling Stone, y fue nombrada como una de las Personas Más Influyentes en 2013 por la Revista Time.

Nativa de Nueva York, la trayectoria desde su inicio cuando interpretaba en espectáculos de talentos locales en Pensilvania, donde creció, hasta su primer gran éxito en "Star Search" en 1992 y obtener un papel para "The New Mickey Mouse Club", de Disney Channel, es bien conocida. Su canción, "Reflection", para Mulan, de Disney, derivó en un contrato de grabación con RCA y el lanzamiento de su primer álbum auto-titulado en el verano de 1999. El álbum rápidamente ocupó el #1 por la fuerza de su primer sencillo de danza/pop llamado "Genie In A Bottle" (que ocupó los primeros lugares de las carteleras durante cinco semanas y rompió récords alrededor del mundo) y otras grabaciones que ocuparon los primeros lugares, entre ellas "What A Girl Wants" y "Come on Over". Ha ganado múltiples reconocimientos, entre ellos Grammy Awards como Mejor Artista Nueva, Mejor Colaboración Pop con Letras y Mejor Intérprete Vocal de Pop Femenina, por nombrar algunos. Entre sus incontables honores, también es receptora en 2001 de un Latin Grammy Award por Mi Reflejo (Mejor Álbum Vocal Pop Femenino), en 2000 un Billboard Music Award como Artista Femenina del Año, y en 2004 dos Rolling Stone Music Awards (Mejor Intérprete Femenina, Pick de Readers; y Mejor Gira, Pick de Readers, "Justified and Stripped").

En 2010, Aguilera agregó un nuevo papel a su lista de logros, la faceta de actriz. Protagonizó su primera película llamada Burlesque, junto a Cher y Stanley Tucci, la cual le aportó una nominación a un Golden Globe por su Canción Original "Bound to You", que ella co-escribió e interpretó.

En 2011, Aguilera incursionó en la televisión y demostró su capacidad como mentora al ser entrenadora de jóvenes esperanzados en el esfuerzo de ganar a sus colegas entrenadores en la serie "The Voice" de la NBC. El programa fue un éxito inmediato y rompió récords de televisión, además de ganar múltiples Emmy Awards.

En 2015, regresó a la actuación y protagonizó el papel de Jade St. John en la exitosa serie "Nashville" de la ABC. Además, en 2017, terminó la filmación de Zoe, protagonizada por Ewan McGregor.

Conocida en todo el mundo como una de las estrellas más divertidas y sexys en la actualidad, Sofía Vergara (Flamenca) es una actriz nominada a un Emmy, a un Golden Globe® y a un Screen Actors Guild (SAG). Actualmente puede ser vista en el papel de Gloria Delgado-Pritchett en una de las comedias #1 de Estados Unidos, "Modern Family", que recientemente fue renovada para su novena y décima temporada en ABC. El programa fue nominado a siete Emmy Awards en la categoría de Serie de Comedia Destacada y ganó en esta categoría durante cinco años consecutivos. Ella obtuvo en 2017 el People's Choice Award como Actriz de Comedia de TV Favorita por su trabajo en el programa.

También participará en la comedia The Brits Are Coming, de James Oakley, junto a Crispin Glover, Ashley Williams, Uma Thurman y Parker Posey. La película sigue a una pareja que huye de Inglaterra hacia Los Ángeles y urde una trama de un robo de joyas en un esfuerzo de evitar el pago de una enorme deuda de juego a un notorio gánster.

También podrá ser vista en la película independiente The Female Brain, que se proyectó en el Festival de Cine de Los Ángeles. Dirigida por Whitney Cummings, la película también es protagonizada por Cummings, Alysia Reiner, James Marsden y Cecily Strong, y es una comedia coral romántica acerca de las relaciones en la época moderna.

Vergara terminó recientemente la producción de Bent, de Robert Moresco, junto a Karl Urban y Andy García. La película es una poderosa mezcla de acción/suspenso que narra la historia de un detective de narcóticos avergonzado y desacreditado que, al ser liberado de prisión, planea buscar venganza en el acusador que lo engañó y mató a su compañero.

Vergara fue vista en la gran pantalla junto a Reese Witherspoon en la comedia de amigas Hot Pursuit, para Warner Bros Studios. Además de protagonizar la comedia, Vergara fue productora de la misma. Otras apariciones recientes en el cine incluyen su trabajo junto a Woody Allen y Sharon Stone en Fading Gigolo, de John Turturro, además de ser co-estrella en Chef, de Open Road Films, al lado de Jon Favreau y Robert Downey Jr., además de trabajar en Wild Card, de Simon West, con Jason Statham. Tanto Fading Gigolo como Chef fueron los mejores estrenos taquilleros por una especialidad en el año.

Vergara comenzó su carrera en la comedia Big Trouble, de Disney, y desde entonces ha protagonizado películas tales como The Smurfs, Happy Feet 2, New Year's Eve, Four Brothers y las sensaciones taquilleras Meet The Browns y Madea Goes To Jail, de Tyler Perry.

En lo que se refiere a los escenarios, en 2009, Vergara obtuvo grandes aplausos cuando debutó en la producción de Broadway de "Chicago" como Mama Morton.

En el mercado hispano, algunos de sus anteriores créditos televisivos incluyen "Fuera de Serie", así como una participación como estrella especial en 2008 en la telenovela en idioma español con más alta audiencia, "Fuego en la Sangre", en Univisión (la cadena hispana #1 de Estados Unidos). Adicionalmente, ella fue productora ejecutiva en la versión "Desperate Housewives" en español. The Hollywood Reporter y Billboard también la han nombrado como una de las mujeres más talentosas y poderosas en el mundo del entretenimiento hispano.

Además del reconocimiento que ha obtenido por su carrera como actriz, Vergara también es considerada una exitosa empresaria con una marca especialmente fuerte y famosa. Al ser capaz de cruzar de su audiencia original de consumidores hispanos y diseminar su influencia a través de todas las demografías, eso es algo que Vergara hace diariamente con sus líneas minoristas, que abarcan desde maquillaje hasta muebles, desde cuidado del cabello hasta fragancias. Vergara actualmente funge como Embajadora de la Marca para CoverGirl. Esto marca su sexto año de colaboración con la marca. También es embajadora global para Head & Shoulders, la marca de champú número uno en el mundo. Actualmente comenzó su tercer año con Rooms2Go, una colección de muebles de diseño. Ella tiene tres fragancias en el mercado: Sofia por Sofía Vergara; su segunda fragancia llamada Love, que se lanzó mundialmente el otoño pasado; y su tercera fragancia, Tempting, lanzada este septiembre. También hizo equipo recientemente con Avon para lanzar So Very Sofia, una fragancia que se vende exclusivamente a través de las Representantes de Avon, lo cual coincide mucho con la misión de Vergara de empoderar a las mujeres para que tomen el control de su vida y cumplan sus ambiciones más altas También comienza el segundo año de asociación con la compañía de artículos para el hogar Shark Ninja. El otoño pasado ella lanzó su nueva cafetera llamada Ninja Coffee Bar, mientras que este otoño ayudará a lanzar una versión más reciente de The Coffee Bar.

En 1994, Vergara fundó Latin World Entertainment con su socio de negocios Luis Balaguer. Latin World Entertainment creció de ser una agencia de gestión para los principales talentos hispanos hasta convertirse en una compañía de múltiples servicios que ofrece un enfoque de 360 grados; actualmente es la principal firma de gestión de talento y comercialización de entretenimiento hispano en Estados Unidos. La compañía representa a las más grandes estrellas, formadores de opinión y personas que establecen tendencias en el mundo del entretenimiento de habla hispana, y apalanca este poder del estrellato para llevar a las marcas y los productos directamente hacia el floreciente mercado hispano. Fue a través de Latin World Entertainment que ella anunció recientemente el lanzamiento del medio digital Startup Raze, que producirá contenido centrado en el mundo latino que abarca formatos con guión y sin guión en múltiples plataformas.

Además de su éxito como actriz y empresaria, Vergara también está comprometida como activista a través de varias misiones filantrópicas. Vergara trabaja cercanamente con St Jude. Además, en 2001, Vergara creó "Peace and Hope for the Children of Colombia", una fundación filantrópica que ha ayudado a miles de niños en su país. También donó un pabellón de centro pediátrico en su nativa Barranquilla, y actualmente dedica su tiempo a retribuir a los necesitados en su hogar de Colombia.

Vergara vive actualmente en Los Ángeles con su familia.

SIR Patrick Stewart (Poop) es uno de los intérpretes más aclamados que trabajan en la actualidad. Su carrera incluye numerosos y variados papeles tanto en teatro como en cine y televisión.

Stewart puede ser visto actualmente, de nuevo, como el Profesor Charles Xavier en la más reciente cinta épica X-Men, Logan, que se proyectó en el Festival de Cine de Berlín el 17 de febrero de 2017 y se estrenó en los cines el 3 de marzo de 2017. Stewart creó el papel en el primer episodio de la franquicia en 2000 y desde entonces ha encarnado el personaje en siete de las películas de X-Men. Recibió grandes aplausos por su interpretación, quizá la última en la serie.

En lo que se refiere al cine, Stewart terminó recientemente la producción de Wilde Wedding, de Damian Harris, que protagonizó junto a Glenn Close y John Malkovich, cinta que está programada para estrenarse en algún momento este año.

Stewart también puede ser visto en la cinta de suspenso Green Room, dirigida por Jeremy Saulnier, en la cual interpreta al líder de un grupo Neo-Nazi que aprisiona a una joven banda punk. La película se proyectó en la Quincena de Directores en el Festival de Cine de Cannes en 2015 y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2015 con críticas favorables. A24 estrenó la película en Estados Unidos en abril de 2016 y en el Reino Unido en mayo de 2016.

En la pantalla chica, Stewart interpretó recientemente el papel de Walter Blunt, un británico que pretende conquistar el mundo de las noticias por cable de Estados Unidos en "Blunt Talk", una comedia de media hora cuyos productores ejecutivos son Seth MacFarlane y Jonathan Ames. Su interpretación le aportó una nominación a un Golden Globe Award como Mejor Interpretación por un Actor en una Serie de Televisión, Musical o Comedia, así como una nominación al Critics' Choice Award. La segunda temporada del programa salió al aire el año pasado.

De regreso en los escenarios londinenses, Stewart se reunió recientemente con Sir Ian McKellen en "No Man's Land", de Harold Pinter, la cual ellos interpretaron previamente en el Berkeley Repertory Theatre en California, así como en Broadway en el otoño de 2013. Esto formó parte de su Two Plays in Rep, que también incluyó una nueva versión de su producción de "Waiting for Godot", de Samuel Beckett, a lo cual siguió su interpretación de esta producción con críticas favorables en el West End de Londres en 2009. Dirigida por Sean Matthias, Two Plays in Rep en Broadway obtuvo grandes aplausos y dos extensiones debido a la demanda popular.

En 2014, Stewart protagonizó dos papeles muy distintos, primero como un instructor de danza en Match, de Stephen Belber, que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca en 2014 y aportó a Stewart algunas de las mejores críticas en su carrera. También retomó su papel como el Profesor Charles Xavier en el enorme éxito veraniego de "X-Men: Days of Future Past". En esta película se unió al elenco original, incluyendo a Sir Ian McKellen, Hugh Jackman y Halle Berry, junto al nuevo elenco, entre ellos James McAvoy y Michael Fassbender.

Quizá mejor conocido como el Capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: The Next Generation", Stewart ha disfrutado una exitosa carrera en cine y televisión, donde ha recibido nominaciones al Golden Globe, al Emmy y al SAG Award. Su participación en la pantalla incluye "King of Texas", "Jeffrey", "Dune", "Excalibur", "L. A. Story", "Robin Hood: Men in Tights", "Conspiracy Theory", "Extras" (por el cual recibió una nominación a un Emmy), "The Lion in Winter", "I, Claudius", así como "Tinker Tailor Soldier Spy". Su talento vocal se ha escuchado en "The Simpsons", "American Dad" y "Family Guy", y como narrador de las exitosas comedias Ted y Ted 2, de Seth MacFarlane.

En los escenarios de Broadway y del West End, Stewart también trabajó en las obras "A Life in the Theatre", "The Master Builder", "The Ride Down Mt. Morgan" y "The Tempest". Durante su aclamada producción solista de "A Christmas Carol", Stewart interpretó más de 40 personajes, lo cual le aportó un premio Olivier, un Drama Desk y un What's on Stage Award. Por su interpretación en el papel protagónico de "Macbeth", que interpretó en Chichester, Londres, BAM, y después en Broadway, recibió una nominación a un Tony Award y obtuvo el Premio como Mejor Actor en el Evento de los Evening Standard Theatre Awards.

Stewart es Artista Asociado Honorario de RSC y trabajó en más de 60 montajes, entre ellos en 2008 una producción de "Hamlet" junto a David Tennant, que le aportó un Olivier Award, en 2005 montajes de repertorio de "Antony and Cleopatra" y "The Tempest". En 1978 obtuvo un Olivier Award por su interpretación en la producción de Peter Brook de "Antony and Cleopatra" y fue nominado por su papel en "The Merchant of Venice". También colaboró en la ahora legendaria producción de Peter Brook de "A Midsummer Night's Dream". Sus créditos recientes incluyen "Bingo", de Edward Bond en el Young Vic y Chichester Festival Theatre; en 2011 interpretó el papel de Shylock en "The Merchant of Venice", un montaje de RSC dirigido por Rupert Goold.

En la lista Honoraria del Año Nuevo en 2001, Su Majestad la Reina Isabel confirió a Stewart la Orden de Oficial del Imperio Británico (O.B.E.); en 2010 Stewart recibió el título de caballero por sus servicios a la Dramaturgia. En marzo de 2017, Stewart fue honrado con el Empire Legend Award por sus destacados logros de carrera en el evento de los Empire Awards en Londres.

ACERCA DE LOS REALIZADORES CINEMATOGRÁFICOS

Tony Leondis (Director/Guión/Historia) es un director de cine que comenzó su carrera creando guiones gráficos en la primera película de Dreamworks Animation, The Prince of Egypt. Continuó su trabajo en el estudio con El Dorado y Shrek, después trabajó como artista de guión gráfico en Disney Feature Animation, hasta que recibió la oportunidad de co-escribir y dirigir la secuela de Lilo and Stitch para DisneyToon Studios, lo cual le aportó un Annie Award como Mejor Dirección para una Película en DVD. Leondis también fue nominado ese año en la categoría de escritor por Kronk's New Groove.

Leondis siguió adelante y debutó como director de cine con la película animada de MGM Igor, además de dirigir el corto en DVD ganador de un Annie Award, Kung Fu Panda 2: Secrets of the Masters.

The Emoji Movie es el primer proyecto que anunció Michelle Raimo KouyatE (Productora) bajo su contrato de producción de primera opción que celebró con Sony Pictures Entertainment en 2015.

Kouyate previamente ocupó el puesto de Presidente de Producción para Sony Pictures Animation y fue responsable de supervisar el desarrollo y la producción de todas las películas en la claqueta de Sony Pictures Animation. Durante la gestión de Kouyate, el estudio de animación, que celebró su 10o aniversario en 2012, estrenó la exitosa comedia de monstruos Hotel Transylvania, dirigida por el tres veces ganador de un Emmy, Genndy Tartakovsky, así como las exitosas comedias familiares de 2013, The Smurfs 2 y Cloudy with a Chance Of Meatballs 2.

En diciembre de 2010, Kouyate se unió a Sony Pictures Animation de DreamWorks Animation, donde trabajó los tres años anteriores como productora ejecutiva para la película animada Puss In Boots, nominada a un Premio de la Academia®.

Su carrera en la industria del cine comenzó hace 18 años cuando se unió a Miramax Films. De 1995 a 2005, Kouyate ascendió los rangos de desarrollo y producción desde ser asistente del Vicepresidente Senior de Desarrollo y Producción. Durante su periodo en el estudio, Kouyate fue responsable por la producción ejecutiva y supervisión del desarrollo y producción de numerosos proyectos cinematográficos, incluyendo Chocolat, nominada a un Premio de la Academia®. Además, Kouyate desarrolló y fue productora ejecutiva de la película Silver Linings Playbook, de David O. Russell, en The Weinstein Company, que recibió ocho nominaciones a un Premio de la Academia®, así como el People's Choice Award en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

En 2005 Kouyate se mudó de Nueva York a Los Ángeles para trabajar como Vicepresidente Senior de Producción en Paramount Pictures, donde fue responsable de supervisar la adquisición, desarrollo y producción de los proyectos cinematográficos, además de supervisar la agenda de Nueva York de Paramount. A principios de 2006, pasó a Nickelodeon Movies en el mismo carácter hasta finales de 2006.

Kouyate creció en la Ciudad de Nueva York, recibió su Licenciatura de St. John's University y su Maestría de The Peter Stark Program en la Escuela de Cine de la USC.

Eric Siegel (Guión/Historia) actualmente escribe Untitled Twain/Tesla Project para CBS Films.

Previamente, Siegel fue Productor en la comedia de situaciones de TBS "Men At Work" (2014), Productor Asesor en la comedia de situaciones "Family Tools" (2013) de ABC, y fue parte del personal de escritores de las comedias "Traffic Light" (FOX/2011), "The Hard Times of RJ Berger" (MTV/2010), "Roommates" (ABC Family/2009) y "In Case Of Emergency" (ABC/2007). Escribió pilotos para FBC/20th Television, NBC, Sony Pictures Television, ABC Family, Disney XD y Fox Television Studios.

Es autor de varias obras de teatro, incluyendo "Wish", que recibió su estreno mundial fuera de Broadway en 1999 (Critics' Pick, Backstage Magazine). Su poema "Somethin' Else" fue publicado en Artillery magazine en 2013.

Los créditos de actuación de Siegel incluyen papeles en las películas Amateur Night, No Way Jose, The Onion Movie, I Love Your Work, el papel de John Belushi en la película televisiva de ABC "Gilda Radner: It's Always Something", así como el piloto de la comedia de situaciones de ABC "My Wonderful Life", entre otros. Su trabajo teatral incluye papeles en los estrenos mundiales de obras de Charles Grodin y Neena Beeber, así como en las compañías de gira de Broadway y Nacionales en 2001 de "A Thousand Clowns", entre muchos otros.

De 2002 a 2004 Siegel fue Director Artístico de Rude Mechanicals Theater Co. en la Ciudad de Nueva York. En ese puesto, supervisó todos los aspectos de los esfuerzos creativos de la compañía y produjo el estreno Fuera de Broadway de la obra "Valparaiso", de Don Delillo, que recibió grandes aplausos. De 1992 a 1996, Siegel trabajó como ejecutivo de desarrollo para el productor Jon Peters. Siegel tiene una Licenciatura en Teatro de la Northwestern University y una Maestría en Bellas Artes en Actuación del American Conservatory Theater.

Está casado con la actriz Anna Belknap. Tienen dos hijos. Vive y trabaja en Los Ángeles y Maine.

Mike White (Guión) es un galardonado escritor, director, actor y productor. Sus créditos de escritura abarcan desde las comedias negras independientes Chuck and Buck, The Good Girl y Year of the Dog, y el reciente estreno de Beatriz at Dinner, hasta exitosas comedias de gran presupuesto como School of Rock, Orange County y Nacho Libre. Sus créditos de televisión incluyen las series de corta vida pero aclamadas por la crítica "Freaks and Geeks" y "Pasadena".

White creó y co-protagonizó con Laura Dern la serie de HBO aclamada por la crítica "Enlightened", y escribió todos los episodios para el programa ganador de un Golden Globe. Acaba de terminar la fotografía principal de su guión original Brad's Status, protagonizada por Ben Stiller y Michael Sheen, que será estrenada más adelante este año.

Además de su participación en muchas de sus películas, White también es conocido por competir dos veces en la carrera "Amazing Race", ganadora de un Emmy, junto a su padre Mel.

PATRICK DOYLE (Música) es un compositor de formación clásica. Se graduó de la Royal Scottish Academy of Music en 1975 y fue convertido en miembro de la Royal Scottish Academy of Music en 2001.

Después de muchos años de componer música para el teatro, la radio y la televisión, Doyle se unió a la Renaissance Theatre Company como compositor y director musical en 1987. En 1989, el director Sir Kenneth Branagh comisionó a Patrick para componer la banda sonora de Henry V, dirigida por Sir Simon Rattle, y después colaboraron sucesivamente en numerosas películas, incluyendo Much Ado About Nothing, Hamlet, As You Like It.

La colaboración de Doyle y Branagh dentro del teatro y el cine continúa hasta nuestros días, pues Doyle terminó el trabajo musical para la versión de acción en vivo de Cinderella, de Walt Disney, en 2015, lo cual representó su onceava colaboración cinematográfica a la fecha.

Doyle ha sido comisionado para musicalizar más de 50 películas internacionales, entre ellas Harry Potter and the Goblet of Fire, Gosford Park, Sense and Sensibility, Indochine, Carlito's Way y A Little Princess. Su trabajo derivó en colaboraciones con algunos de los directores más aclamados en el mundo, tales como Regis Wargnier, Brian De Palma, Alfonso Cuaròn, Ang Lee, Chen Kaige, Mike Newell y Robert Altman.

Recibió nominaciones a dos premios Oscar®, dos Golden Globe, un BAFTA y dos premios César, además de ganar en 1989 el Ivor Novello Award como Mejor Tema Cinematográfico por Henry V. También fue honrado con el Lifetime Achievement Award por parte de The World Soundtrack Awards y los Scottish BAFTA, el Henry Mancini Award por parte de ASCAP, así como el PRS Award por un Extraordinario Logro en Música.