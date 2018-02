La torre oscura: Critica: The Dark Tower

La torre oscura, es un western fantástico futurista, adaptación de los famosos libros de Stephen King, que si bien peco de no haberlos leído supongo que deben ser muchísimo mejor que este film.



Si no se dijera que está basada en un trabajo del famosísimo autor, esta película pasaría sin pena ni gloria ya que es bastante mediocre. No es que esté mal el cuento, pero tampoco fascina ni logra poner los pelos de punta, simplemente transcurre brindando un entretenimiento pasatista y nada más.



En contraste nos encontramos con una muy buena elaboración del personaje de Matthew McConaughey y un buen trabajo actoral de Idris Elba que compensan los puntos débiles de esta producción.



Una producción que entretiene sin magia y no atrapa lo suficiente.

Cintia Alviti

