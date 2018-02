Las aventuras del Capitan Calzoncillos: Sinopsis, personajes, elenco, ficha, critica: Captain Underpants

SINOPSIS

DreamWorks Animation presenta LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA,una película animada hilarante y alocada basada en la querida serie de libros Captain Underpants, del autor e ilustrador de best-sellers Dav Pilkey.

La película se centra en la amistad entre dos niños creativos y traviesos de cuarto año de primaria, que transforman de manera accidental a su mezquino director de escuela en el Capitán Calzoncillos, un superhéroe incompetente creado por ellos mismos.

El primer libro de la serie de doce de Dav Pilkey fue publicado en 1997. La serie ha sido traducida a 20 idiomas y ha vendido 80 millones de libros en todo el mundo. Los ejemplares giran en torno a las aventuras de George Beard (Kevin Hart) y Harold Hutchins (Thomas Middleditch), dos amigos muy imaginativos que pasan horas en su casa en el árbol creando sus propias tiras cómicas, cuyo protagonista es el Capitán Calzoncillos, un superhéroe chiflado. Entonces un día, cuando su mezquino director amenaza con separar a los amigos y ponerlos en clases separadas, lo hipnotizan de manera accidental y lo convierten en el Capitán Calzoncillos (Ed Helms).

Los niños de todo el mundo han quedado encantados con las ilustraciones sencillas y expresivas, el humor poco convencional y las ingeniosas líneas narrativas de los libros, mientras que a los padres les encanta el hecho de que los libros han inspirado a sus hijos a leer más. La película, que es el 35º proyecto de animación de DreamWorks, está basada en los primeros cuatro libros de la serie de best-sellers de Pilkey.

PERSONAJES PRINCIPALES

George Beard y Harold Hutchins son el eje bobalicón y travieso del universo de Capitán Calzoncillos. La amistad entre estos dos chicos es el corazón y alma de los libros y de la película. George es el escritor y Harold es el artista. Juntos, se la pasan haciendo cómics en su casa de árbol como un escape del trabajo monótono de la escuela.

"Podrán gastar bromas todo el tiempo, pero en esencia son chicos buenos. Sólo desafían la autoridad cuando la autoridad en cuestión es, bueno…cuestionable. Y nadie merece más que le gasten una broma que el director Krupp", explica el director David Soren. George (cuya voz corre a cargo de Kevin Hart) es más el instigador, mientras que a Harold (voz de Thomas Middleditch) cuesta un poco más convencerlo, aunque cambia de parecer bastante rápido. "En sus mentes son la última línea de defensa contra la injusticia de su terrible director", añade Soren.

"George no tiene un ápice de maldad en su cuerpo", dice el actor Kevin Hart, quien le da voz al personaje. "Es una buena persona que sólo quiere disfrutar al máximo su condición de niño. Quiere reírse y me parece que eso es muy importante cuando eres un chiquillo. Cuando las cosas se ponen un poco rudas en este mundo que han creado, hace equipo con Harold para intentar arreglarlo para el bien de todos".

Los diseños de los personajes de los dos chicos fueron inspirados obviamente en las ilustraciones de los libros. "El reto fue adaptar los dibujos de Pilkey a las gráficas por computadora sin perder nada de su atractivo", comenta Soren. "Nuestro objetivo no fue cambiar las cosas, sino tomar apuntes de lo que él había creado. Estábamos muy convencidos de que los diseños tenían que conservar el mismo lenguaje gráfico que las ilustraciones en los libros. Rune es muy talentoso al momento de trasladar el atractivo de las ilustraciones de Pilkey, y, de hecho, mejorarlo para nuestro mundo de gráficas por computadora", agrega Soren.

Bennicke dice que cuando regresa a ver los primeros bocetos de los chicos para la película, detecta un gran arco evolutivo. "Desde las primeras tomas, han pasado por un poco de transformación", indica. "Puedes ver sin lugar a dudas cómo han cambiado en el proceso, y me encanta el hecho de que hay evolución en el diseño. Es como si te pusieras a ver uno de esos antiguos programas animados de televisión, como The Simpsons. Puedes ir cambiando cosas hasta obtener las proporciones correctas al final".

Los lectores primerizos conocen al director Krupp en el primer libro de Pilkey. En él, les está gruñendo a los chicos a través de la ventana de su oficina. Es descrito como "el director más malvado y amargado en toda la historia de la escuela primaria Jerome Horowitz. Odia la risa. Odia cantar. Odia el sonido de los niños jugando en el recreo. De hecho, ¡odia a los niños en general!".

Desde luego, Krupp odia por sobre todo a George y Harold. "Es probablemente el peor director de todos los tiempos", comenta el realizador David Soren. "Quiere de manera desesperada hacer la escuela una colmena de esclavos y extirpar toda la diversión de ella. Canceló el programa de arte y música de la escuela para poder instalar una puerta automática magnética más cerca de su oficina".

"El director Krupp es un individuo reprimido y enojado", explica el actor Ed Helms, quien le da voz al personaje. "Está sólo, pero es de buen corazón. Hay un grano de bondad en él, y eso es lo que vemos en su alter ego, el Capitán Calzoncillos. Pero, desafortunadamente, en su vida está a la deriva. Es un tipo de persona infeliz, que siempre está enojada".

Los chicos, sin embargo, descubren en la película el lado secreto de su antagonista favorito. "Debajo de todo ello, hay una soledad profunda que descubrimos después de que los chicos visitan su casa", señala Soren. "Desde afuera, el lugar se ve como una casa del terror, pero una vez que entras, se ve como el dulce hogar de una viejita. Es una revelación que, a sus ojos, humaniza a Krupp. No es un monstruo; sólo está solo".

Krupp fue un personaje delicado de diseñar porque también se tiene que convertir en el Capitán Calzoncillos, y después en una tercera variación, que es el Capitán Calzoncillos disfrazado como el director -la identidad secreta que los chicos le asignan para que no deambule por toda la escuela en calzoncillos.

EL CAPITÁN CALZONCILLOS

George y Harold le dieron vida por primera vez al Capitán Calzoncillos en su cómic casero. A George se le ocurrió la idea cuando dijo, 'La mayoría de los superhéroes se ven como si estuvieran volando en calzones'…Bueno, ¡este tipo lo hace de verdad! ¿Cómo no amar a un superhéroe de cabeza aovada que es más rápido que un raudo resorte de calzón, más poderoso que unos pañales y es capaz de brincar rascacielos sin que le dé calzón chino? Y ni decir que su eslogan es un infeccioso "¡Tra-La-Laaaa!".

Como el director David Soren explica, "La primera vez que se nos revela el Capitán Calzoncillos es a través del punto de vista de George y Harold. Las páginas de su tira cómica se están arremolinando en la oficina del director. Una vez que las hojas se posan, mostramos que su creación ha cobrado vida. Los chicos piensan que es asombroso, hilarante…pero a partir de ahí todo es cuesta abajo. El Capitán Calzoncillos resulta ser un desastre bienintencionado, siempre haciendo las cosas equivocadas por las razones correctas".

Bajo un delirio absoluto, cree que el planeta ahora está a salvo bajo su atenta mirada. La credibilidad del arco del personaje del Capitán Calzoncillos recayó en los hombros de Ed Helms, de quien Soren comenta, "Ed ha sido de gran ayuda al definir no sólo la voz, sino también la personalidad y la absoluta estupidez de este personaje".

Helms cree que la genialidad del Capitán Calzoncillos es que a este personaje chistoso le fascina deambular en calzones, con una capa. "Así que, ¿cómo vendes eso?", pregunta el actor. "¿Quién podría ser así? Bueno, tiene que ser bastante tonto y desapegado de la realidad. Eso te abre muchas puertas para interpretar a este personaje alegre de ojos bien abiertos, quien tiene este enfoque benévolo del mundo".

El actor añade que el simple hecho de interpretar a este inusual superhéroe fue un placer. "Me encanta el tipo", continúa. "Es como una bola blanca de billar con un calzón puesto -este tipo de masa amorfa, grande y redonda. Se ve ridículo y maravilloso. Es cierto que podría perder unos cuantos kilos, pero tiene una actitud tan positiva que provoca sonrisas en todos".

Desde luego, los chicos deben de estar haciendo constantemente un control de daños, ya sea para prevenir que el Capitán Calzoncillos se lastime o para evitar que se metan en más problemas.

En cuanto al diseño, como Krupp y el Capitán Calzoncillos son la misma persona, los artistas necesitaban trabajar en posturas y cambios de actitud. "El Capitán Calzoncillos tiene una gran confianza en sí mismo", comenta Soren. "El peluquín es removible, y pasa de estar jorobado a tener una postura más erguida, el pecho afuera, ¡y lleno de aire caliente! Toma la cortina de la pared de su oficina y la utiliza como capa".

Hay una tercera variante de la personalidad, que es básicamente el Capitán Calzoncillos disfrazado de Krupp, cuando los niños tienen que hacer que se vea normal. "Usa el peluquín, pero está un poco chueco", comenta el director. "Utiliza la misma camisa, pero está abotonada de manera incorrecta. Parece como si su ropa le quedara dos tallas más chica sin razón alguna; considera que la ropa, en general, es restrictiva e innecesaria. Fue ahí donde se redujo el reto de diseño. Tuvimos que asegurarnos que la audiencia pudiera identificar fácilmente que éste no era Krupp; es el Capitán Calzoncillos interpretando el rol de un director".

El diseñador de producción Nate Wragg está muy satisfecho con los resultados. "Esto es, después de todo, un hombre adulto en calzones", indica. "Fue crucial hacerlo divertido y adorable. Las gráficas por computadora pueden hacerse cargo de un enfoque más realista, y teníamos que asegurarnos que el resultado final no se viera raro o inquietante. Cuando ves los libros, sólo te ríes y no cuestionas la lógica. Tienes a un personaje divertido con el que quieres estar y pasar un buen rato, y me parece que fuimos capaces de lograr eso con nuestra versión en computadora".

EL PROFESOR POOPYPANTS

Todo superhéroe necesita un científico loco para provocar algo de caos en su mundo, y en el universo torcido del Capitán Calzoncillos, es el desafortunadamente llamado Profesor Pippy Pee-Pee Poopypants, oriundo del país de Nueva Suizalandia. El profesor, cuya voz corre a cargo de Nick Kroll, desprecia cualquier cosa que tenga que ver con la risa debido a un evento desafortunado que vivió en el pasado: A punto de recibir un Premio Nobel, lo perdió porque el comité cambió de parecer después de que se enteraron cuál era su nombre y les pareció demasiado ridículo.

El genio demente, inventor de una máquina especial para encoger y agrandar, llamada el 'Sizerator', le brindó al equipo de diseño y a los animadores la oportunidad de divertirse mucho. "Fue un matrimonio perfecto entre la inolvidable voz que Nick Kroll creó, y los dibujos y estilo de animación de Rune Bennicke", comenta el director David Soren.

Poopypants es el personaje favorito de Bennicke en toda la película. "Me parece que se va a robar el espectáculo", comenta. "Además de su nombre chistoso, es un personaje de caricatura clásico. Sientes como si conocieras al personaje -se parece un poco a un científico loco. Es un sueño absoluto de diseño: Sin ojos, con ese cabello alocado. De todos los personajes del proyecto, es aquel al que puedes llevar más allá. Cuando se enoja, sale humo por sus orejas. Puedes divertirte con las arrugas y los pliegues cuando se enoja. Me divertí mucho con el Profesor Poopypants."

MELVIN SNEEDLY

Cada escuela tiene su ración de nerds fastidiosos, y Melvin Sneedly (voz de Jordan Peele) es la piedra en el zapato de George y Harold. Es un cerebrito, súper soplón y amante de las Saturday Invention Conventions (Convenciones de invenciones sabatinas) obligatorias del director Krupp. Melvin se convierte en el secuaz del Profesor Poopypants gracias, en parte, a su completa falta de sentido del humor.

"Poopypants descubre que Melvin no tiene Huffaguffawchuckleamulus, la parte del cerebro que entiende los chistes y el humor", indica Soren. "Melvin va de ser un soplón irritante, al vínculo perdido en el malvado plan de Poopypants para liberar al mundo del humor, de una vez por todas".

EDITH, LA SEÑORA DEL AMUERZO

Edith, la señora del almuerzo, es el único personaje nuevo creado especialmente para la película LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA. Es la fea del baile, que pasa la mayor parte de su tiempo admirando en secreto a Krupp. Su desarreglado cabello cubre uno de sus ojos azules todo el tiempo. Doblada de manera brillante por Kristen Schaal, Edith es el interés amoroso secreto de Krupp. "Duele de lo torpes que son", comenta el director David Soren. "Está claro que se gustan, pero sus cables han estado cruzados durante mucho tiempo. Intentan juntarse, pero ninguno tiene las habilidades sociales para hacer que la relación funcione".

En las primeras versiones de la película, ella era más como una molestia para Krupp, pero al poco tiempo se volvió evidente que iba a ser más divertido que Edith y Krupp compartieran un cariño extraño e inconcluso entre ellos. "Están hechos el uno para el otro", explica Soren. "Sin importar cuán ineptos sean desde un punto de vista social, no podemos evitar apoyarlos para que terminen juntos".

Una vez que George y Harold ven cuán vacía es la vida del Sr. Krupp, deciden llevar a cabo su primera "broma para bien" y ayudar a que los muy extraños tórtolos acaben unidos.

Mireille Soria, productora de la película, señala que debido a la torpeza social de Edith sus encantos están algo escondidos. Esto representó todo un reto, dado que los artistas de la película necesitaban crear un nuevo diseño de personaje que encajara de manera perfecta en el universo extravagante de Pilkey, y, al mismo tiempo, resaltar su lado agradable por debajo de su exterior excéntrico.

"Si no estás familiarizado con los libros, no te darás cuenta en lo absoluto que Rune, nuestro diseñador de personajes, inventó este personaje de la nada. Sin lugar a dudas, Edith refleja las sensibilidades del autor y es el interés amoroso perfecto para Krupp. Me parece que la audiencia estará apoyando a estos personajes para que terminen juntos -a pesar del hecho de que Krupp es el antagonista de los chicos, y que Edith, bueno, es tremendamente tímida".

LOS PROFESORES

Si bien hay muchos profesores absurdos y apocados en la Escuela Primaria Jerome Horowitz que no reciben mucho tiempo en pantalla en la película, sí hacen algunas apariciones breves memorables. En el mundo de Pilkey, todos tienen nombres hilarantes. ¿Cómo no reírte a carcajadas cuando escuchas nombres tales como la Ms. Tara Ribble, Mr. Meaner, Miss Edith Anthrope, Mr. Morty Fyde, Mr. Rected, Miss Fitt, Ms. Guided?

"Aunque el director Krupp es lo peor de lo peor", comenta el director David Soren, "el resto de los profesores no está tan lejos de él, en cuanto a su nada inspirado enfoque general para la docencia. "Ninguno se ganaría el premio al maestro del año. ¡Y todos merecen recibir una muy buena broma!".

Los dibujos de los profesores en los libros también le brindaron al equipo de diseño una abundancia de inspiración para la película. "Usamos a los profesores como modelo para muchos de nuestros personajes de fondo y habitantes", indica el diseñador de producción Nate Wragg.

"Nuestros personajes genéricos están basados en esos diseños", explica. "Es así como logramos incluirlos en la película sin haberlos hecho personajes más grandes. Así que cuando necesitábamos a un tipo al azar caminando por la calle, usábamos las ilustraciones de Pilkey. Fuimos capaces de mezclar y empatar todas estas formas familiares que son una constante en los libros. También hay una secuencia que es un montaje de las múltiples bromas de George y Harold…y nos aseguramos que la bibliotecaria de la escuela, la Srita. Singerbrains, fuera incluida. No aparece en pantalla más de dos segundos, pero era importante para nosotros incluirla en la película, ¡aunque haya sido por uno o dos momentos breves!".

¡UN BREVE, PERO ESENCIAL, GLOSARIO DE TÉRMINOS MUY IMPORTANTES DE CAPITÁN CALZONCILLOS!

Niño Anti-Humor. La forma en la que los chicos describen a Melvin, su adversario ñoño, en su tira cómica.

Capitán Calzoncillos. Originalmente un superhéroe creado por George y Harold en sus cómics. Después de que los dos hipnotizan al director Krupp con el Hipno-anillo, él piensa que cree que es el Capitán Calzoncillos. Sus poderes incluyen fuerza sobrehumana, volar, el poder superar el Espray de Almidón, Poder del Calzón Chino y visión accionada por algodón al 100%.

Flip-O-Rama . La manera en la que ciertas secuencias cargadas de acción son representadas en la película y los libros, usando dibujos de folioscopio y animación en 2D limitada.

Residuo Verde Tóxico. Los sobrantes verdes tóxicos de la cafetería que le dan accidentalmente al Capitán Calzoncillos sus superpoderes.

Hipno-Anillo. Un juguete descubierto por George en una caja de cereal con el que logra hipnotizar y transformar al director Krupp en el Capitán Calzoncillos.

El Hahaguffawchuckleamalus. El lóbulo morado en el interior del cerebro, que según el profesor Poopypants, guarda toda la capacidad humana para reír. Al profesor, carente de sentido del humor, le gustaría destruir esta área en todos los cerebros humanos.

Escuela Primaria Jerome Horowitz. Similar a una prisión, es el nombre de la primaria de George y Harold, que tiene paredes de ladrillo opresivas y se siente muy asfixiante, como si fuera una prisión rusa.

Piqua. Este pueblo de Ohio, que también es conocido como la capital de la ropa interior del mundo, es el pueblo común y corriente estadounidense en el que George y Harold viven con sus familias.

Pee-Pee Diarrheastein Poopypants Esquire. Sí, ese es el nombre completo del profesor Poopypants. Y no, ¡no es para nada chistoso!

Poopagedon. El plan del profesor Poopypants para usar el Inodoro Turbo 2000, y, así, deshacerse de todo el Hahaguffawchuckleamuls y sentido del humor del mundo.

Secuaces. La manera en cómo el Capitán Calzoncillos le gusta llamarle a George y Harold.

'Sizerator'. Herramienta poderosa inventada por el profesor Poopypants que puede agrandar o encoger cualquier objeto.

Tattle Turtle 200. Un dispositivo de espionaje parecido a una cámara de cuna, en forma de tortuga, que fue creado por Melvin y el director Krupp.

¡Tra-La-Laaa! El famoso lema del Capitán Calzoncillos, que vocifera en sonsonete mientras planea por los aires.

Tree House Comix Inc. Este es el nombre de los cómics hechos a mano que George y Harold crean en su tiempo libre. George es el escritor, mientras que Harold es el ilustrador. Venden sus tiras cómicas en el patio de recreo por 50 centavos. Utilizan la oficina de la secretaria en la escuela para hacer copias de sus historietas.

El Inodoro Turbo 2000. Un inodoro gigante automático con garras para limpiar, creado por el súper-nerd Melvin en la película. En los libros, los chicos crean el inodoro y se convierte en un villano.

Urano. El planeta que fue discutido en el jardín de niños, cuyo divertido nombre provocó que George y Harold se desternillaran de la risa de inmediato. Así es como los chicos descubren que estaban destinados a ser mejores amigos para siempre.

SOBRE LA PRODUCCION

La película animada por computadora es dirigida por David Soren, un veterano de toda la vida de DreamWorks, quien dirigió el ingenioso filme Turbo en el 2013, y dos cortos de Madagascar, Merry Madagascar y Madly Madagascar, además de haber sido artista de historia en Shrek, Shark Tale y Over the Hedge, todas para el estudio. Soren y su equipo contaron con algunas de las voces cómicas más talentosas y populares de la industria que trabajan en la actualidad, para que les dieran vida animada a los personajes de Pilkey. "Esta ha sido una gran oportunidad de trabajar con gente que conozco bien, a la que quiero y respeto de manera profunda", comenta Helms de sus coestrellas.

Soren tiene grandes recuerdos de la primera vez que se topó con los libros de Pilkey. "Fue hace veinte años, me acababa de mudar a Los Ángeles, y descubrí el primer libro de Captain Underpants en una librería. Lo tomé y leí la mitad ahí mismo, en el pasillo", recuerda. "Años más tarde, una vez que tuve mis propios hijos, lo volvimos a leer de nueva cuenta, entonces vino el siguiente libro, y el siguiente, y el siguiente, hasta que nos devoramos toda la serie y nos dolía el cuerpo de tanto reír. Huelga decir que cuando me abordaron para dirigir la película, ¡no lo dudé un segundo!".

Mark Swift, p.g.a., productor del filme, también era un gran aficionado de la serie mucho antes de comenzar con el proyecto. "Solía leerles a mis dos niños mayores, y, en ocasiones, me costaba trabajo mantener mis ojos abiertos después de un largo día de trabajo", comenta Swift, quien ha producido Madagascar: Escape 2 Africa, Madagascar 3: Europe's Most Wanted y Penguins of Madagascar durante su exitosa carrera en DreamWorks Animation. "Después, descubrimos juntos la serie deCaptain Underpants y todo cambió. Estaba fascinado porque estos libros eran muy divertidos, ingeniosos, creativos y subversivos. Es raro leerle un libro a tus hijos que te haga reír tan fuerte como a ellos. Me convertí en un gran aficionado de la serie y no podía esperar a leerlos con mis hijos".

Para la productora Mireille Soria, p.g.a., LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA brindaba la oportunidad de celebrar la libertad artística. "Estoy orgullosa con la manera en cómo la película celebra una amistad que está basada en la creatividad e imaginación. En cierto modo, es también acerca de niños que dicen, 'No voy a aceptar conformarme o a tener restricciones en lo que a mi creatividad se refiere'".

Swift y Soren comparten el mismo cariño por el universo de Pilkey, en el que George y Harold pasaron horas creando sus propias historietas en su querida casa en el árbol. Soren indica que uno de los aspectos que más le llamó la atención de los libros es que están contados desde la perspectiva inusual de los niños. "Si bien el título de los libros es Captain Underpants, en realidad son acerca de George y Harold, y su amistad", explica Soren. "Los chicos están contando su historia, es su narrativa. Yo quería que la película se sintiera como si ellos fueran los realizadores. Durante el proceso de desarrollo de la historia, encontramos que este enfoque resultaba ser muy exitoso. Tanto, que cada vez que nos comprometíamos a esa filosofía, los momentos se daban de una manera hermosa, y cada vez que nos alejábamos de ese punto de vista, no funcionaban tan bien".

Soria, quien también trabajó con Swift en las taquilleras películas de Madagascar del estudio, dice que está satisfecha especialmente con la diversidad de imágenes del proyecto. "Aquí, en DreamWorks, no tenemos un estilo único de la casa", señala. "Existe una gran amplitud y rango de visión, y nuestras películas reflejan las voces distintas que cada uno de nuestros realizadores le aporta a cada proyecto. Para LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA fuimos capaces de construir sobre el estilo e imágenes hilarantes y únicos de Dav Pilkey. Todo acerca de esta película -los personajes, los diseños, los sets, la animación, la línea narrativa- tiene un toque travieso y un enfoque malicioso".

El diseñador de producción Nate Wragg, otro antiguo veterano de DreamWorks, cuyos créditos incluyen Puss in Boots, The Croods, Mr. Peabody & Sherman y Home, dice que cuando se unió por primera vez al proyecto en el 2012 se sumergió en el mundo de Pilkey para asegurarse que fuera a entender de manera clara el tono del universo del Capitán Calzoncillos. "El reto más grande fue que las ilustraciones de los libros eran muy sencillas", indica. "Son absolutamente encantadoras y atractivas a su modo, así que tuvimos que descifrar cómo traducirlas a un medio diferente. Al principio, vimos los dibujos y nos percatamos que están hechos de manera suelta y divertida, pero fue más adelante que en realidad llegamos a entender el lenguaje -este estilo único que es consistente en todos los libros".

Para el diseño, Wragg también estaba decidido en conservar el tipo de humor particular de Pilkey. "Una de las cosas que me llamaron la atención cuando leí los libros es cuán absurdo es su mundo", señala. "Cosas como coches, edificios y nombres de tiendas son siempre ilógicos y extravagantes, en la manera en cómo son dibujados y representados en los libros. Una vez que comenzamos a usar esa lógica como base para todos nuestros diseños, es cuando de verdad comenzamos a encontrar el estilo de ese mundo al momento de hacer nuestra adaptación a las gráficas por computadora".

Después de haber tomado un curso intensivo completo del universo de Pilkey y experimentar con líneas narrativas e imágenes diferentes, el equipo de DreamWorks dirigió su atención a la mejor manera posible de darle vida a los personajes. Su propuesta fresca y lealtad al material original buscan generar grandes sonrisas en los rostros de los aficionados a ultranza de los libros, así como en las grandes audiencias de cine.

Dirigida por David Soren, el reparto multiestelar de la película incluye a Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch, Jordan Peele y Kristen Schaal.

DE LA PÁGINA A LA PANTALLA

"Los Libros de Pilkey son una celebración a la amistad", comenta el productor Mark Swift. "Cuando rememoras tu propia vida, es maravilloso cuando te encuentras a los amigos con los que te encantaba pasar el tiempo, aquellos que ven el mundo de la misma manera que tú. La serie de libros es también una flagrante celebración a la creatividad. El Capitán Calzoncillos es un héroe que los niños crean por sí solos, y no se parece a ningún otro superhéroe que hayamos visto en la pantalla grande".

El equipo fue capaz de obtener varios elementos para la película a partir de distintas tramas en la serie de libros. Por ejemplo, los chicos hipnotizan al Sr. Krupp en el primer libro. Se enfrentan a los malvados inodoros hablantes que aparecen en el segundo libro. Y el villano de la película, el Profesor Poopypants, no hace su aparición sino hasta el cuarto ejemplar.

Para el equipo artístico, uno de los retos principales de la película fue encontrar la apariencia adecuada en las gráficas por computadora, de tal forma que pudieran conservar el encanto y extravagancia de las ilustraciones originales de Dav Pilkey al momento de amplificarlas para la pantalla grande. Para ayudar a hacer que esa transición fuera tan imperceptible como fuera posible, los realizadores acudieron a Rune Bennicke, un veterano diseñador de personajes y animador. Bennicke, cuyos impresionantes créditos incluyen Mulan, The Tigger Movie, Lilo & Stitch, Asterix and the Vikings y Kung Fu Panda 3, entregó unas primeras pruebas de animación en 2D asombrosas, que, de entrada, definían el tono de los personajes.

David Soren recuerda, "De manera constante regresábamos a ver esas pruebas, cada vez que necesitábamos mostrarles a los actores o a un nuevo miembro del equipo de producción lo que estábamos buscando. También sentaron las bases para nuestro estilo de animación en general, y fueron pieza fundamental al momento de trasladar los personajes a nuestro mundo de gráficas por computadora".

Un objetivo claro fue reducir el nivel de detalle en los diseños. "Cuando me sumé por primera vez al proyecto descubrí que necesitábamos ver a estos personajes como símbolos, y no preocuparnos por detalles anatómicos reales", explica Bennicke. "Son personajes de caricatura. Sus ojos son puntos. No necesitan tener un cabello realista".

El diseñador de personajes recuerda las primeras dos pruebas de animación que montó para el proyecto. La primera fue una del director Krupp cuando se convierte en su alter ego, el Capitán Calzoncillos. La segunda, que involucraba al profesor Poopypants, resultó ser toda una revelación.

"Todo se dio de manera muy fácil", comenta Bennicke. "El profesor le pregunta a la clase qué es lo que les parece más emocionante acerca de los robots, y Melvin, el consentido del profesor, dice que son las matemáticas detrás de ellos. El profesor se emociona tanto que flota en el aire, y tan pronto y termina de hablar, desciende y aterriza. Es un concepto bastante extraño, y desafía las leyes de la física, pero funciona en un mundo caricaturizado tradicional. Me dio un poco de miedo mostrárselo al equipo, pero les encantó y decidimos hacerlo. Es un ejemplo perfecto de cómo se nos dieron las cosas de manera muy tranquila cuando nos encontrábamos en el camino correcto".

El diseñador de producción Nate Wragg recuerda una ilustración en particular en el libro de Pilkey que le ayudó a él y a su equipo a obtener el estilo visual correcto para la película. "Para mí, fue la ilustración del director Krupp, viéndose enojado y sentado en su escritorio", comenta. "Lo que me pareció importante acerca de esta imagen fue que tenía un personaje memorable en un lugar importante -unidos por el mismo tono. Si ves de cerca la ilustración, no vemos muchos detalles, ya que sus trazos son básicos y sencillos, pero de gran impacto. Queríamos conservar las cosas sencillas, esos detalles icónicos como el lápiz y el portaplumas postrado encima del escritorio de Krupp. Vimos su escritorio más como un símbolo de su silla disciplinaria de capitán y tratamos el espacio más como una sala de interrogación. Esto fue algo que construíamos en la ilustración mientras diseñábamos el set, sin dejar de ser fiel al tono de la ilustración y a la historia que se estaba contando".

Los trazos inestables de Pilkey al momento de dibujar fueron otro elemento clave que el equipo extrajo de las ilustraciones una vez que comenzaron el proceso de diseño. "Si ves la silla, el escritorio, el portalápiz, no hay líneas rectas en lo que dibuja", explica Wragg. "Hay un bamboleo y agitación en la calidad de sus trazos, que sentimos que teníamos que incluir en nuestros modelos para apegarnos lo más posible a su estilo ilustrativo. Así que construimos y modelamos ese bamboleo en cada elemento de utilería y recurso del filme. Si observas de manera detenida, no verás ninguna línea recta en los modelos, pero sí verás los trazos temblorosos de Pilkey en todo lo que diseñamos, que nos ayudó a adaptar sus dibujos al mundo de las gráficas por computadora. En muchos casos, si ves una pieza de utilería en nuestra película por sí sola, ese elemento con frecuencia se ve roto o muy tambaleante. Pero cuando se compone en un set rodeado de los demás elementos de utilería tambaleantes, todo se mezcla para formar un estilo tremendamente encantador y atractivo".

Los artistas creativos querían evitar las reglas rígidas del mundo real y adentrarse a ese universo más caricaturesco, que encontraron muy liberador. "Muchos de nuestros sets están diseñados libres de una lógica implacable", explica Christopher Zibach, artista visual superior de desarrollo del filme. "Siempre intentábamos encontrar la broma más divertida para cualquier objeto o circunstancia dada. La meta es encontrar lo que hace a una pieza de utilería divertida o infantil. Desde luego, la audiencia todavía necesita reconocer qué es ese objeto. Una pistola de agua debería de verse como la gente ve una pistola de agua, pero teníamos que asegurarnos que fuera boba y divertida por encima de ello".

Muchos de los sets y objetos de la película siguen esta lógica suelta, que Pilkey presenta en sus libros. Como Zibach explica, "Cuando ves los libros, no hay explicación del porqué ciertos dispositivos hacen lo que hacen. Digamos que hay una máquina del tiempo o una pistola de rayos especial que agranda todo: No tienes por qué saber cómo funcionan en realidad. Sólo tienes que capturar es espíritu juguetón que tenías de niño, aquél en el que tu imaginación no tiene límites. ¡Eso fue lo que intentamos capturar en nuestro trabajo de diseño!".

Con LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA, DreamWorks Animation tomó el inusual paso de animar la película en sociedad con un estudio exterior, Mikros Image Studio. "Teníamos un guión y conceptos con los que el estudio estaba enamorado", comenta Swift, "y todos estábamos ansiosos por seguir delante de inmediato". En aquel entonces, DreamWorks Animation ya estaba inmerso en la producción tanto de Trolls como de The Boss Baby, que hubieran demorado el comienzo de la película unos cuantos años, pero Swift y el resto del equipo de realizadores fueron capaces de convencer al estudio de contemplar a una compañía externa para que se sumara a ciertas partes de la producción, siempre y cuando pudieran duplicar la calidad de trabajo que DreamWorks podía proporcionar.

"Buscamos un estudio que compartiera nuestra sensibilidad artística", comenta Swift. "Me topé con el trabajo asombroso que Mikros Image Studio había hecho en años recientes. Estaba muy impresionado con lo que hicieron en Asterix and Obelix: Mansion of the Gods (2014) y sabía que estaban trabajando en The Little Prince (2015). La calidad de su animación fue lo que me llevó hacia ellos".

DreamWorks Animation hizo todo el trabajo preliminar de la película, incluyendo el desarrollo, el guión, los storyboards, el diseño gráfico y la edición, y después colaboró en la animación con Mikros Image Studio.

EL VISTO BUENO DE PILKEY

Algunos creen que el mejor cumplido que un autor o creador de una propiedad le puede dar al director y productores de una película es dejarlos a cargo por completo del material adaptado. Eso es exactamente lo que el creador de Captain Underpants eligió hacer. "Dav se dio una vuelta por el estudio un par de veces", recuerda la productora Mireille Soria. "Tiene una perspectiva muy interesante. No le gustan las películas que son interpretaciones exactas del libro, palabra por palabra, y que no aportan nada nuevo al producto. Tuvo una muy buena relación con nuestro director, David Soren. Los dos ven al mundo de la misma manera. Parecía que eran almas gemelas. Pilkey se sintió seguro dejando la película en manos de David Soren".

Soren dice que él y Pilkey trabaron amistad rápidamente porque tenían las mismas influencias artísticas de jóvenes. "Ambos aprendimos a dibujar estudiando el trabajo de Charles M. Schulz [creador de Peanuts]", indica el director. "A ambos nos encantaba The Little Rascals. Los dos compartíamos muchas de las mismas influencias. Me parece que ésa es una gran razón del porqué el tono de los libros y la película están en sintonía uno con el otro. Dav parecía muy agradecido, incluso aliviado, de que hayamos entendido que la amistad y química entre George y Harold fue fundamental para el éxito de la serie".

"Cuando escribí por primera vez el libro, me lo imaginé como una película de acción en vivo", comenta Pilkey. "Pero después me di cuenta que nadie quiere ver a un hombre adulto real corriendo por todos lados en calzoncillos. Eso daría un poco de miedo. Así que me parece que el haberla adaptado a una que fuera animada, la hizo una mucha mejor película. DreamWorks era mi primera opción. El estudio tiene un historial asombroso y ha estado detrás de muchas películas que me han encantado a lo largo de los años". El reconocido autor dice que a él también le agradó de inmediato Soren y lo consideró un alma gemela. "No soy perito en la materia de las películas animadas, así que confié absolutamente en que David y su equipo iban a hacer un gran trabajo con el proyecto. Ambos crecimos leyendo y haciendo tiras cómicas con nuestros amigos, además de que entendió muy bien a los personajes y la propiedad. Tengo que decir que quedé impactado cuando vi los cortes preliminares de la película. Mis esperanzas y expectativas eran muy elevadas, y lograron superarlas todas. ¡Dieron justo en el clavo!".

Pilkey indica que el tema principal de la película es la amistad sincera entre George y Harold, y cómo esta amistad y creatividad hacen que salgan adelante en la escuela y ante los retos de la vida. Señala, "Desde luego, hay mucho desenfreno y aventura, y un científico loco y robots, pero en el meollo de todo, tanto en los libros como en la película, hay una celebración a la amistad y la creatividad. Cuando dibujé por primera vez la tira cómica en mi segundo año de primaria, sentado en el pasillo de nuestra escuela, era tan sólo una historia de superhéroes, pero cuando la convertí en libro muchos años después, también agregué a la mezcla más cosas de mi propia historia y experiencias como un chico incomprendido. Así, evolucionó hasta convertirse en una historia de dos chicos que tienen retos en la escuela, en la que no encajan, y es su amistad y creatividad lo que los ayuda a superarlos".

El autor dice que estaba especialmente feliz de que los realizadores mantuvieran los personajes principales de George y Harold completamente intactos en la película animada. "Siento que son la esencia de la serie -los libros son la celebración al vínculo de amistad- y la película ha logrado reflejar eso de una manera hermosa".

Pilkey también estaba contento con el hecho de que los artistas de DreamWorks entendieron su intención visual. También fue una experiencia nueva para él ver que muchos artistas talentosos en el estudio estaban dibujando y jugando con los personajes que pasó muchos años imaginando y creando de una manera solitaria. "Ha apoyado la película de la mejor manera posible", comenta Soren. "Ha confiado en nosotros".

LA VOZ DE UN CÓMICO

El popular actor y cómico Kevin Hart (películas de Ride Along, The Secret Life of Pets), quien le da voz a George en la película, dice que le emocionaba mucho formar parte de este proyecto. "De verdad quería hacer esta película porque Captain Underpants es una gran franquicia, y también es algo con lo que mis hijos se podrían identificar. Tanto mi hijo como mi hija pensaron que yo era la persona más cool del mundo cuando les dije que la iba hacer".

Hart cree que uno de los aspectos más poderosos de la película es la forma en la que festeja la creatividad. "A los niños les encanta usar su imaginación y ser creativos. George y Harold son dos chicos que aman pintar y contar historias. Y éstas se vuelven realidad en su mundo. Me encanta el hecho de que le película no ve con malos ojos su creatividad".

El actor dice que gozó de una gran química con el director David Soren. "Me parece que era importante permitir que se mantuviera fiel a su proceso. Le gusta probar diferentes cosas. Así que, con él, me aseguré que entendiera que el ego no estaba involucrado. Me encanta el trabajo y disfruto perfeccionar el oficio y dar todo de mí. Así que nuestras sesiones eran acerca de obtener todo lo que necesitábamos y salir de ahí con la confianza de que tuviera todo lo que requería para poder hacer la escena. David sabe lo que está haciendo y sabe cómo obtener lo que quiere".

Para Hart, uno de los aspectos más divertidos del trabajo fue presenciar la progresión de su personaje. "Disfruté mucho ver a George ir de un boceto en blanco y negro sencillo a versiones animadas más completas y a color, gracias a las gráficas por computadora. Ver a este personaje al que le das voz convertirse de manera gradual en un ente animado y en movimiento es una experiencia muy especial. Ves literalmente las cosas que los animadores registran -las expresiones faciales que han incluido. ¡Me encantó ver cómo construyeron este personaje paso a paso y presenciar cómo George cobró vida!

UN RETO DOBLE PARA HELMS

Para interpretar el desafiante doble papel del director Krupp y el Capitán Calzoncillos, los realizadores recurrieron al actor cómico Ed Helms (las películas de Hangover, We're the Millers, Vacation). El actor dice que la película le dio una gran oportunidad de trabajar con Kevin Hart y con algunos otros de sus amigos comediantes. "Kevin y yo solíamos hacer comedia en directo en Nueva York, allá por la década de los '90, y también soy buen amigo de Thomas Middleditch y Nick Kroll. Así que hacer esta película fue como regresar a casa, trabajar con estas personas talentosas que conozco, aprecio y respeto".

Helms, quien ha participado antes en películas animadas tales como The Lorax, dice que le encantó interpretar ambos personajes en LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA. "Con la animación, llegas a un estudio y te metes de lleno a la parte divertida. Estás actuando, en un sentido vasto, intensificado y absurdo. Todo el tiempo es diversión. Es un placer venir a trabajar".

Se enfrentó al reto especial de crear dos variaciones vocales diferentes para el director Krupp y el Capitán Calzoncillos. "Fue muy importante encontrar voces distintivas para los dos, para que quedara claro cuál personaje estaba en pantalla en un momento dado, porque en ocasiones el director Krupp está usando los calzoncillos del capitán, y a ratos el Capitán Calzoncillos está vestido como Krupp", explica Helms. "Pero debido a que los dos están saliendo de mí, también los puedes relacionar como la misma persona. El director Krupp fue una voz más enojada y cavernosa, con mucha furia y frustración, mientras que la del capitán es sólo despejada y encantada con todo lo que pasa en el mundo".

El actor también elogia al director David Soren y su equipo. "Una de las partes más divertidas de hacer esta película fue la cantidad de colaboración que hubo de por medio", señala. "En las películas animadas, la mayoría de las veces te presentas, dices tus diálogos y te vas. David apeló a un método más inclusivo. Sabía que todos en el reparto -Kevin, Nick, Thomas y yo- éramos amigos y nos conocíamos afuera de la película. Nos juntó en ocasiones a todos, ya sea para grabarnos juntos o para que viéramos escenas y le diéramos nuestra opinión o notas acerca de ellas".

Helms dice que cree que la película es muy ambiciosa e inusual en cuanto a lo que se propone hacer. "En realidad, rompe con el molde de muchas maneras. No es condescendiente con los niños, y hay muchas cosas que están pasando que no ves con frecuencia en películas familiares tradicionales. Me parece que tanto niños como adultos van a encontrar algo con qué sentirse identificado, y la película ofrecerá algo desde todos los frentes".

ENFOQUES CREATIVOS PARA LA NARRATIVA

Una de las maneras encantadoras en las que LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, LA PELÍCULA se diferencia de otras películas animadas generadas por computadora de años recientes, es en cómo utiliza varios estilos visuales distintos y formatos para capturar las aventuras de los chicos. Los realizadores han incluido diversos tipos de animación e incluso títeres de calcetín de acción en vivo, del mismo modo en el que los libros incorporan historietas creadas por George y Harold y el Flip-O-Rama -un método de "folioscopio" tradicional que usa ilustraciones en páginas consecutivas.

"Queríamos que las secuencias de cómic en la película fueran dibujadas a mano; nuestra versión de lo que un par de niños de cuarto año dibujarían", explica David Soren. "Eso significaba limitar nuestras herramientas para que se parecieran más a aquellas que usa un niño. Usar un estilo de animación más crudo y limitado, coloreado con marcadores y crayolas, todo compuesto de una manera sencilla que se pudo haber enseñado en una clase de 'Animación para Principiantes'. La idea era comenzar las secuencias del cómic usando imágenes fijas principalmente, y entre más nos adentramos en las aventuras reales dentro de las tiras cómicas, más envolventes y gráficos nos ponemos".

Un tipo de animación en 2D más gráfico y estilizado fue también usado para la secuencia que muestra al profesor Poopypants intentando deshacerse del Huffaguffawchuckleamulus de los chicos - ¡la parte enigmática del cerebro que aprecia el humor! "Esta sección está animada y producida de una manera más completa que las secuencias de las tiras cómicas", explica Soren. "Así, sentimos que estamos dentro del cerebro de George y Harold".

La película emplea sus secuencias Flip-O-Rama cuando se involucra una gran escena de pelea o de confrontación.

"Hay una secuencia de guerra entre el Inodoro Turbo 2000 gigante y el Capitán Calzoncillos, así que George y Harold intervienen de inmediato y previenen la locura", comenta el director. "Dicen, 'La siguiente secuencia tiene escenas que son tan intensas, complicadas y costosas, que sólo las podemos mostrar usando una tecnología conocida como Flip-O-Rama', después, la mano generada por computadora de Harold llega y le da vuelta a las páginas hacia atrás y hacia adelante para crear la ilusión de movimiento. No podría ser más básico. Por irónico que parezca, las películas animadas, en realidad, son Flip-O-Ramas que te llevan una enorme cantidad de tiempo, además de ser complejas y costosas".

Otra delicia visual es el uso de animación con títeres de calcetín de acción en vivo, creada por el aclamado estudio Screen Novelties, ubicado en Los Ángeles, para una escena que ilustra la manera en la que Harold imagina que serían sus vidas si el director Krupp logra ponerlos en clases separadas. "Los chicos están en su casa de árbol, traumatizados por la amenaza de Krupp. Está lloviendo afuera. Sus zapatos y calcetines están por ahí tirados. La fantasía del títere de calcetín se da de manera orgánica a partir de la situación en la que se encuentran. Fue la manera perfecta de visualizar sus miedos. También dio pie para las demás técnicas juguetonas que usamos en la película", señala Soren.

UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE

Entre los grandes retos una vez que se entregaron las versiones por computadora de las ilustraciones de Pilkey, fue la creación del cabello de Harold -que, por lo general, en los libros es dibujado como este gran garabato amarillo, parecido a una nube. "Necesitábamos transmitir la sensación de soltura y caricaturesca que tiene el cabello en las ilustraciones originales, y eso nos llevó mucha investigación y tiempo de conseguir", comenta el productor Mark Swift. "Me encanta cómo se acabó viendo el cabello al final. Captura a cabalidad el revoltijo acolchado. En la 2D puedes falsificar los detalles, pero en gráficas por computadora es mucho más complicado".

El equipo de diseño supo desde el mero principio que necesitaban crear una manera única y creativa para poder hacer el cabello de los personajes de la película. "Estábamos conscientes con el hecho de que no podíamos hacer cabello realista", indica el diseñador de personajes Rune Bennicke. "Intentamos al principio y no se veía nada bien. También sabíamos que no podíamos optar por el enfoque del cabello en forma de casco, como lo han hecho otras películas animadas por computadora recientemente. Tenía que ser algo a medio camino, y creo que encontramos un punto medio interesante. Conserva el diseño y, de hecho, representa el cabello de caricatura de una manera creíble".

El equipo en Mikros usó material de aseo para estimular el pelo usando su sistema patentado de cabello. "Usamos el mismo proceso de trabajo que utilizamos para otra película reciente que hicimos -Asterix and Obelix: Mansion of the Gods", explica el supervisor de gráficas por computadora Guillaume Dufief. "Hubo muchas conversaciones de ida y vuelta con respecto a la apariencia del cabello, pero, al final, estábamos muy contentos con la forma en como la versión en computadora hacía eco a los dibujos originales. Se veía caricaturesco, menos realista, ¡y definitivamente nada fácil de hacer!".

EL SOUNDTRACK MÁXIMO DE SUPERHÉROES

El soundtrack de Capitán Calzoncillos es una mezcla ecléctica de canciones originales de artistas tales como "Weird Al" Yankovic, Andy Grammer y Cold War Kids, además de contar con varios covers interpretados por Adam Lambert y miembros del reparto Kevin Hart, Thomas Middleditch y Ed Helms.

El director David Soren quería que la música en la película estuviera a la altura del núcleo fantástico de la historia y de los personajes. "Esta es una película que festeja la creatividad desenfrenada y las relaciones profundas", señala. "Quería que la energía cruda y la diversión extrema de estos personajes, y que el amor obvio de la película por nunca conformarte en el arte, se reflejara en la selección de canciones".

Partes de canciones originales incluyen la "Captain Underpants Theme Song" interpretada por "Weird Al" Yankovic, "A Friend Like You", interpretada por Andy Grammer, que está basada en la amistad de Harold y George, y "Saturday Song" interpretada por Kevin Hart y Thomas Middleditch, como sus personajes George y Harold, que se presenta en el cuerpo del filme, mientras que una versión completa de la canción, interpretada por Nathan Willett de la banda Cold War Kids, aparece durante los créditos.

Entre los covers notables, se encuentran Adam Lambert interpretando una versión energética y rítmica del popular éxito de Aretha Franklin "Think", además de un cover de "Hallelujah", interpretado por Kevin Hart, Thomas Middleditch y Ed Helms, que aparece en la película y en el soundtrack.

La banda sonora fue compuesta por Theodore Shapiro, cuyos créditos incluyen Tropic Thunder (Una guerra de película), Ghostbusters (Los cazafantasmas), Spy (Spy: Una espía despistada) y Trumbo. En el soundtrack viene incluida la música original de Shapiro, "Comic Book Opening", "Saving the Day" y "The Prank for Good". Además de componer la banda sonora, Shapiro desempeñó un papel integral como coescritor de algunas de las canciones originales del soundtrack, incluyendo "Captain Underpants Theme Song", en la que comparte crédito con Al Yankovic, Adam Anders y Peer Astrom. Al usar la banda sonora de Shapiro, los realizadores crearon un tono divertido y dinámico que sirvió para impulsar la narrativa de la película.

El soundtrack será lanzado por Virgin Records y Deep Well Records

ACERCA DEL REPARTO

Si hay una cosa que KEVIN HART (George) puede hacer, es vender zapatos. Si hay una cosa que Kevin Hart puede hacer algo mejor que vender zapatos, es explotar hasta convertirse en uno de los comediantes e intérpretes más importantes que existen actualmente en la industria.

Después de una actuación impresionante en una noche de amateurs en un club de comedia de Filadelfia, Kevin dejó su trabajo como vendedor de zapatos y comenzó a presentarse de tiempo completo en recintos tales como The Boston Comedy Club, Caroline's, Stand-Up NY, The Laugh Factory y The Comedy Store, en Los Ángeles. Sin embargo, fue su primera aparición en el Montreal Just for Laughs Comedy Festival que llevó a Kevin a obtener papeles en cine.

Kevin acaba de terminar la producción de la adaptación de Untouchables, para The Weinstein Co., al lado de Bryan Cranston y Nicole Kidman, y también lanzará este verano su libro I Can't Make This U: Life Lessons. Para redondear el 2017, Kevin aparecerá en la nueva versión de Sony de la película clásica Jumanji, junto aDwayne Johnson y Jack Black.

Los proyectos cinematográficos recientes de Hart incluyen la película animada The Secret Life of Pets (La vida secreta de tus mascotas) (Illumination Entertainment) y la comedia de acción que más dinero ha recabado en taquilla Central Intelligence (Un espía y medio) (New Line Cinema y Universal Pictures), Ride Along 2 (Un novato en apuros 2), para Universal, que recabó más de $100 millones de dólares en taquilla mundial, The Wedding Ringer (Alquiler de padrinos) y Get Hard, para Warner Bros. Todo un trabajador consumado, Hart es también una fuerza en televisión, al fungir como productor ejecutivo de Real Husbands of Hollywood, que se encuentra actualmente en su quinta temporada. Además, Comedy Central estrenará dos series de comedia en directo: Kevin Hart Presents: Hart of the City y Untitled Kevin Hart Stand-Up Series.

De igual manera, Hart se embarcó en la gira cómica WHAT NOW, que abarcará muchas ciudades tanto de Estados Unidos como del extranjero. A escala nacional, agotó ocho recintos de la zona tri-estatal, incluyendo el Madison Square Garden, el Barclays, el Prudential Center y el Jones Beach, donde vendió más de 100,000 boletos en el mercado de Nueva York. También fue el primer comediante en agotar un estadio de la NFL, cuando vendió más de 50,000 boletos en un solo espectáculo. A escala internacional, agotó más de una docena de recintos en el mercado europeo, donde vendió más de 150,000 boletos, además de haber agotado circuitos a lo largo de Australia, donde vendió 100,000 boletos. La exitosa gira de comedia de Hart recabó más de $100 millones de dólares en todo el mundo.

Para redondear el 2016, Hart terminó la producción de la continuación de la clásica película Jumanji, para Sony Pictures, al lado de Dwayne Johnson y Jack Black, y en octubre estrenó la versión cinematográfica de su gira de comedia WHAT NOW.

En el 2012, Hart fue contratado para conducir los Premios MTV VMA, aparición que lo llevó a recibir muchos elogios de la industria, antes de emprender su siguiente gira de comedia, Let Me Explain, que presentó en 90 ciudades estadounidenses, además de Europa y África -y que lo llevó a convertirse en el segundo estadounidense en la historia en presentarse ante localidades agotadas en el O2 Arena de Londres. El otoño de 2012, Kevin la pasó rodando dos películas consecutivas: la nueva versión de About Last Night, para Screen Gems, y la película policiaca Ride Along, al lado de Ice Cube. Kevin continuó su increíble carrera con un papel protagónico en Think Like A Man, comedia basada en el best-seller de Steve Harvey, que recabó $95 millones de dólares en todo el mundo, y tuvo un papel secundario en la comedia Five Year Engagement (Eternamente comprometidos), producida por Judd Apatow, para Universal/Nick Stoller.

En septiembre de 2011, Hart estrenó Laugh At My Pain, versión cinematográfica de su gira cómica (que llevó el mismo nombre). La película recabó más de $7 millones de dólares, y fue la película más exitosa del 2011 estrenada en menos de 300 cines. La gira LAMP fue tan exitosa, que catapultó a Hart en el 2011 hasta el primer lugar de comediantes en Ticketmaster, y, en febrero de 2011, se presentó en el teatro Nokia durante dos noches consecutivas ante localidades agotadas, para romper el récord que había establecido previamente Eddie Murphy. Esto generó que el DVD de LAMP DVD alcanzara ventas dobles de platino en febrero de 2012, después de haber estado a la venta sólo un mes.

Otros créditos cinematográficos incluyen Little Fockers (Los pequeños Focker), con Robert DeNiro y Ben Stiller, Death at a Funeral (Muerte en un funeral), Fool's Gold (Amor y tesoro) y The 40 Year-Old Virgin (Virgen a los 40).

En el 2009, el especial de una hora de Hart I'm A Grown Little Man se convirtió en uno de los especiales mejor reseñados de Comedy Central, cadena por la cual se transmitió, y en el 2010, el DVD Seriously…Funny, de Hart, fue uno de los DVD's que más rápido se vendió, y que lo llevó a obtener ventas triples de platino, ayudado por el programa especial homónimo de Comedy Central, que fue el especial de comedia mejor evaluado del 2010.

Los otros créditos de Hart en televisión incluyen haber conducido la clásica serie de comedia en directo Comic View: One Mic Stand, para BET, The Big House, para ABC, en la que también fue productor ejecutivo y escritor, además de haber tenido papeles recurrentes en Love, Inc., Barbershop y Undeclared.

ED HELMS (Capitán Calzoncillos/Director Krupp) es un actor, escritor y comediante mejor conocido por sus papeles arrebatadores tanto en la pantalla grande como chica.

Después, Helms también podrá ser visto al lado de Lake Bell en la siguiente película de la actriz, What's The Point? El filme explora la idea de que el matrimonio debería ser un contrato de siete años con una opción para renovarlo. También produjo y protagonizó The Clapper, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca.

Helms terminó recientemente la producción de Chappaquiddick, al lado de Jason Clarke y Kate Mara. La película, que se desarrolla en 1969, se centra en el trágico accidente automovilístico que mató a 'Mary Jo Kopechne' (Mara) cuando el 'Senador Ted Kennedy' (Clarke) iba al volante. Kennedy, inseguro de cómo lidiar con esa muerte repentina, recurre a su primo, Joe Gargan (Helms), para que le ayude. Además, Helms estelarizará Bastards, junto a Owen Wilson. El filme sigue a dos hermanos, Wilson y Helms, quienes después de enterarse de la reputación de su madre por acostarse con hombres famosos en la década de los '70, más específicamente en la escena del Studio 54, emprenden un viaje por carretera para encontrar a su padre biológico.

Créditos cinematográficos recientes incluyen Love The Coopers (Navidad con los Cooper), al lado deOlivia Wilde, Amanda Seyfried, Diane Keaton y John Goodman, así como Vacation (Vacaciones), una comedia basada en el clásico de culto de John Hughes National Lampoon's Vacation. Esta última, Helms la protagonizó junto con Christina Applegate, Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Chris Hemsworth, Leslie Mann y Charlie Day. Además, Helms fungió como productor ejecutivo de Central Intelligence. La comedia de acción, estelarizada por Dwayne "The Rock" Johnson y Kevin Hart, recabó más de $216 millones de dólares en la taquilla internacional.

Helms es mejor conocido por su papel en la trilogía de The Hangover (¿Qué pasó ayer?), al lado de Bradley Cooper y Zach Galifianakis. En el 2010, la primera parte ganó el Globo de Oro® a Mejor Película - Comedia o Musical, y los dos filmes subsiguientes han recabado en conjunto casi $1.5 billones de dólares en todo el mundo. Helms también protagonizó la exitosa comedia The Office en el papel de 'Andy Bernard', un graduado de Cornell y cantante a capela, al lado de Steve Carell, que fuera compañero suyo en el programa The Daily Show. The Office ganó múltiples premios, incluyendo el Emmy a Serie Cómica Sobresaliente en el 2006, el Premio SAG a Actuación Sobresaliente de un Ensamble en una Serie Cómica en el 2008, el Premio de la Television Critics Association (Asociación de Críticos de Televisión) a Logro Sobresaliente en Comedia en el 2007, y muchos más.

Créditos cinematográficos adicionales incluyen They Came Together; We're The Millers, Jeff, Who Lives At Home;Cedar Rapids y The Lorax (El Lórax en busca de la trúfula perdida), que está basada en el famoso libro infantil del Dr. Seuss. Helms también protagonizó Tiny Commando, para Yahoo Screen, e hizo apariciones en Brooklyn Nine-Nine, para Fox, NTSF:SD: SUV, para Adult Swim, y Arrested Development, para Netflix.

En el 2012, Helms fundó su compañía productora, The Pacific Electric Picture Co., con Mike Falbo. En la actualidad, se encuentran desarrollando varios largometrajes, incluyendo Mermaids In Paradise, a ser dirigida por Jonathan Krisel, Corporate Animals, a ser dirigida por Patrick Brice, Coffee & Kareem, a ser dirigida por Michael Dowse, y Stand By, a ser dirigida por Armando Bo.

Nacido y criado en Atlanta, GA, Helms estudió en la Facultad Oberlin y se mudó a la ciudad de Nueva York en 1996 para ir tras una carrera en la comedia. Una vez que se metió de lleno a la comedia de sketches y a las presentaciones en directo a lo largo de la ciudad, además de haber estudiado con la compañía de la Upright Citizens Brigade, su oficio evolucionó de manera constante. En el 2002, Helms obtuvo el codiciado papel del corresponsal en The Daily Show with Jon Stewart, para Comedy Central, donde permaneció durante casi cinco años, combinando su amor por la comedia y la política.

Además de actuar y producir, Helms ha trabajado de cerca con Malaria No More, una organización sin fines de lucro que está a la vanguardia en la lucha por erradicar la malaria a escala mundial. También forma parte del concejo de Education Through Music LA, que cuenta con valor curricular y financia educación musical en escuelas públicas de Los Ángeles.

NICK KROLL (Profesor Poopypants) es un actor, escritor y productor. En enero, terminó su debut en Broadway con la aclamada obra 'Oh, Hello on Broadway', que también gozó de éxito financiero. En pantalla, interpretó más recientemente el papel de 'Bernie Cohen' en el aclamado filme Loving, de Jeff Nichols. Otros créditos cinematográficos recientes incluyen Sausage Party (La fiesta de las salchichas), de Seth Rogen, y Sing (Sing: ¡Ven y canta!), para Illumination. Kroll tuvo su propio programa de comedia de sketches en Comedy Central, Kroll Show, e interpretó a Ruxin en el exitoso programa The League, para FX.

En la actualidad, THOMAS MIDDLEDITCH (Harold) puede ser visto interpretando al personaje protagónico en la aclamada serie Silicon Valley, creada por Mike Judge, para HBO. La actuación de Thomas como el tímido emprendedor 'Richard Hendricks' le valió en el 2016 una nominación al Emmy a Actor Protagónico Sobresaliente en una Serie Cómica, junto con un Premio Critics' Choice Television a Mejor Actor en una Serie Cómica, en el 2014. El programa ha recibido dos nominaciones al Emmy y dos al Globo de Oro a Serie Cómica Sobresaliente.

En la pantalla grande, Thomas después será visto en Replicas, al lado de Keanu Reeves y en Once Upon A Time in Venice, junto aBruce Willis y John Goodman. Fue visto por última vez en Joshy, que se estrenó en el 2016 en el Festival de Cine de Sundance, y en la comedia de terror The Final Girls.

En el 2013, Thomas apareció en la película nominada al Oscar The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street), de Martin Scorsese, al lado de Leonardo DiCaprio y Jonah Hill. También apareció en The Campaign (Locos por los votos), deJay Roach, junto a Will Ferrell y Zach Galifianakis.

Los otros créditos de Thomas incluyen: la serie de televisión The Office, para NBC, como el hermano de Dwight Schrute (Rainn Wilson), así como películas tales como The Bronze, The Kings Of Summer, The Brass Teapot (Amor por conveniencia), Fun Size, Being Flynn (La obra maestra) y Splinterheads.

Thomas es un intérprete regular del teatro Upright Citizens Brigade y es miembro del grupo de improvisación The Improvised Shakespeare Company. También crea y actúa de manera periódica cortometrajes cómicos con College Humor.

JORDAN PEELE (Melvin) hizo recientemente su debut como director con el exitoso thriller social Get Out, protagonizado por Daniel Kaluuya y Alison Williams, que Peele también escribió y produjo. La película obtuvo una calificación 99% Fresh en Rotten Tomatoes. Previo a ello, Peele, ganador del Emmy®, era la coestrella y co-creador de Key & Peele, para Comedy Central. La exitosa serie obtuvo más de un billón de visitas en línea, y además ganó un Premio Peabody, un Premio American Comedy, y obtuvo doce nominaciones al 12 Emmy durante las cinco temporadas que estuvo al aire. Peele también tuvo un papel recurrente en la serie ganadora del Emmy® Fargo, para FX, y tuvo un papel periódico en MADtv, paraFOX, además de haber recibido una nominación al Emmy® por su video musical Sad Fitty Cent. Peele protagonizó el largometraje Keanu, al lado de Keegan-Michael Key, que Peele también produjo y coescribió con el escritor de Key & Peele Alex Rubens, para New Line. En su siguiente incursión en televisión, Peele será productor ejecutivo del nuevo programa de comedia de Tracey Morgan para TBS.

En la actualidad, KRISTEN SCHAAL (Edith) puede ser vista como protagonista de la serie The Last Man on Earth, al lado de Will Forte, para Fox. Kristen también aparece al lado de JK Simmons y Emile Hirsch en All Nighter, así como en Lost in Austin, junto a Linda Cardellini y Patrick Warburton. Su trabajo reciente puede ser visto en The Boss (La jefa), al lado de Melissa McCarthy, y también fue vista en el filme A Walk in the Woods (Grandes amigos), dirigido por Ken Kwapis, al lado de Robert Redford y Nick Nolte, que se estrenó en Sundance, en el 2015. También fue la corresponsal superior de asuntos femeninos en The Daily Show with Jon Stewart.

Le presta su voz al personaje de Louise en la serie animada Bob's Burgers, para Fox, y es la voz principal en Zodiac, para DreamWorks, además de haber ganado recientemente un Premio Annie por su trabajo vocal en Gravity Falls. Del mismo modo, su voz ha figurado en The Simpsons.

Otros créditos en cine y televisión incluyen Toy Story 3, Dinner For Schmucks (Una cena para tontos),30 Rock, la exitosa serie de culto Flight Of The Conchords, Mad Men, Modern Familyyel especial de media hora Live At The Fillmore, que hizo para Comedy Central, entre otros. Kristen apareció en The Coward en The Lincoln Center Theatre, y, por su actuación, obtuvo el Premio Lucille Lortel.

Schaal es también una autora publicada. Fue coautora de una guía sexual, The Sexy Book of Sexy Sex, junto con Rich Blomquist, su marido y escritor de Daily Show.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

DAVID SOREN (Director) dirigió previamente Turbo, basada en un guión original que llevó al estudio, y que narra la historia de un caracol que sueña con correr las 500 millas de Indianápolis. También dirigió Merry Madagascar, el primer especial para televisión animado de Navidad protagonizado por el querido cuarteto de animales del zoológico de Central Park de Madagascar y Madagascar: Escape to Africa.

Un veterano de DreamWorks de veinte años, Soren ha trabajado como artista de historia en The Road to El Dorado (El camino hacia El Dorado), Chicken Run (Pollitos en fuga) y Shrek. Después fungió como jefe de historia en la exitosa comedia animada Shark Tale (El espanta tiburones). Soren también prestó su talento vocal al filme, como el inolvidable camarón.

Soren se unió a DreamWorks después de haberse graduado de la Facultad Sheridan, ubicada cerca de su pueblo natal en Toronto, Canadá. Durante sus veranos, Soren trabajaba como animador y artista de storyboard en Nelvana, en Toronto. Su cortometraje Mr. Lucky, que fue su último proyecto estudiantil en la Facultad Sheridan, recibió elogios y reconocimientos en varias competencias de festivales de cine. Más notablemente, Mr. Lucky fue aceptado para competir en 1997 por el Premio de la Academia®.

Una consumada realizadora y fuerza motora en la industria de la animación, MIREILLE SORIA (Productora) fue copresidente de películas animadas en DreamWorks Animation, y también produjo la exitosa franquicia de Madagascar, incluidos los tres filmes que recabaron de manera conjunta casi $1.9 billones de dólares en la taquilla mundial. A lo largo de su ilustre carrera en DreamWorks Animation, Mireille ha producido Home (Home: No hay lugar como el hogar), con las voces protagónicas de Rihanna y Jim Parsons, la aventura animada nominada al Premio de la Academia® Spirit: Stallion of the Cimarron ySinbad: Legend of the Seven Seas. Además de estas películas, Mireille fue productora ejecutiva de la serie animada de Fox/DreamWorks Neighbors from Hell, para TBS.

Antes de haber formado parte de DreamWorks Animation, Mireille tuvo un contrato de producción en Fox Family Pictures, donde produjo el cuento de hadas contemporáneo Ever After (Por siempre Cenicienta, Una historia de amor), protagonizado por Drew Barrymore y Anjelica Huston, que desde entonces ha sido adaptada al teatro. Mireille también fue productora ejecutiva de la comedia de terror Under Wraps, para Disney Channel, mientras era vicepresidente de largometrajes en Disney. Durante su periodo laboral en esta compañía, supervisó el desarrollo y producción de proyectos tales como The Mighty Ducks (Los campeones) y sus dos secuelas, Cool Runnings (Jamaica bajo cero) y la versión de acción en vivo de The Jungle Book (El libro de la selva), original de Rudyard Kipling.

MARK SWIFT (Productor) produjo Penguins of Madagascar, Madagascar: Escape 2 Africa y Madagascar 3: Europe's Most Wanted. Coprodujo Bee Movie (Bee Movie: La historia de una abeja) y fungió como productor asociado en la película nominada al Premio de la Academia Shark Tale. Además de sus créditos cinematográficos, Mark produjo en el 2005 el cortometraje The Madagascar Penguins in: The Christmas Caper.

Mark se unió a DreamWorks Animation en 1995 como uno de los supervisores principales de producción durante los primeros años de la compañía. Primero fungió como supervisor de producción de animación en la épica de aventuras The Prince of Egypt (El príncipe de Egipto), que fuera animada de manera tradicional. Más tarde, se convirtió en gerente de producción de la aventura animada The Road to El Dorado, y a la postre trabajaría en la película animada de acción y aventuras Sinbad: Legend of the Seven Seas.