Palabras Pendientes: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

En el año 2008, como parte de la nueva política de derechos, el Ministerio de Defensa firmó una resolución para cambiar los programas de estudio en los Institutos Militares.

El fin fue transformar la construcción cultural e ideológica de una institución signada por los golpes de Estado y los delitos de lesa humanidad.

El documental realiza un seguimiento del dictado de las clases de Derechos Humanos en el Colegio Militar de la Nación.

NOTA DE LA DIRECTORA

En el año 2009, me enteré a través de Jorge Bernetti, por entonces Director de Comunicación del Ministerio de Defensa, que se estaba llevando a cabo un cambio importante en los planes de estudio en los Institutos de las Fuerzas Armadas.

En septiembre del 2010 terminé de rodar un cortometraje que fue incluido en el largo "D-Humanos". Aquí cada realizador se encargó de un artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Me ocupé del derecho a la educación; en uno de sus párrafos decía: "Todo ser humano tiene derecho a recibir educación en derechos humanos". Registré con la cámara algunas situaciones del dictado de la materia Derechos Humanos en el Colegio Militar de la Nación, y las intenciones de los funcionarios que entonces estaban a cargo de dos de los contenidos programáticos.

En el proceso de posproducción del corto se me hizo evidente que 10 minutos no alcanzarían para reflejar el proceso de cambio que vive la educación militar.

Cuando empecé a grabar Palabras Pendientes comprendí que estaba frente a un hecho determinante de la historia del país; la reforma de los programas de estudio respondían a la función de las FFAA en un sistema democrático. Eran parte de otros cambios; el colegio militar se transformó en un espacio universitario, la incorporación de la mujer a la carrera de oficiales, el proceso de secularización, el quite de armas de guerra menores, los talleres de derechos humanos destinados a todos los oficiales que transforma al CMN en un escenario de tensiones entre los nuevo y lo viejo, entre las necesidades políticas e institucionales y los intentos de mantener o recomponer ideas, prácticas y valores tradicionales.

Cuando Jorge Bernetti me comentó sobre los cambios de los planes de estudios me pareció imposible; realmente creía que la ideología y la cultura de las FFAA era irreversible, y que esas clases, donde se dicta que el cuerpo humano no se debe torturar, no se debe desaparecer, no se deben robar niños, me parecía efímero y que pronto se terminaría porque no había garantías de que se sostuviese en el tiempo.

Durante el registro advertí que existe un velo puesto sobre la historia argentina reciente - y no tan reciente- en los espacios de las fuerzas de seguridad, tal vez nunca transitados hasta el momento. Esa forma de no decir, tiene la potencia de lo impronunciable y me recuerda una oración de un libro de los psicoanalistas Francois Davoine y Jean Gaudilliere, autores de "Historia y trauma": "Lo que no se puede decir, no se puede callar". Esa imposibilidad manifiesta cómo el cambio programático pone en crisis el sentido de los contenidos. La pregunta es cómo se atraviesa esa crisis…

BIOFILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA :

Andrea Schellemberg es Licenciada en Comunicación Social con orientación en periodismo con una fuerte trayectoria en investigación, guión y realización documental.

Es autora de los siguientes documentales:

Santa Lucía: largometraje, 76 minutos.

Festival de Cine de Mar del Plata, Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba.

Festival de Cine Montevideo, Festival de Cine Latino en Trieste, Italia, Festival de Cine La Sudestada, París, Francia, Festival DOCANT, instituto antropológico argentino, Ministerio de Cultura y Educación.

Declarado de interés cultural por el por parlamento argentino en 2016.

La Formación, cortometraje documental (sobre Derechos Humanos en el Colegio Militar de la Nación. Guión y Dirección. 2011.

Producido por el INCAA- FESTIVAL DE CINE DERHUMALC- FESTIVAL DOCANT. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN- DOCUMENTAL ANTROPOLÓGICO.

Puente La Noria, largometraje documental, 1993. Dirección y Guión

Primer premio al mejor documental, Festival Latinoamericano de la Mujer y el Cine 1994. Selección oficial del Festival de Cine Latinoamericano de la Habana 1995.

"El Ángel de los pobres", corto documental sobre María Eva Duarte de Perón. Guión y dirección para ZDF - TV. Alemana 1992

"Cuatro Días en Berlín", mediometraje documental, 1990

Documental que ocurre en Berlin, Ex Alemania Oriental, luego de la caída del muro y antes de la unificación de oriente y occidente; los jóvenes integrantes del Neues Forrum ven la desintegración del régimen comunista como punto de partida para instalar una nueva forma de espacio social anticapitalista.

"Infancia en la Argentina", mediometraje documental emitido por Spieguel TV Hamburgo- Alemania.

Guión, investigación y dirección, 1991.

"La prueba genética", mediometraje documental.

Guión, investigación y dirección emitido por Spieguel TV Hamburgo- Alemania. 1989

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN y GUIÓN: ANDREA SCHELLEMBERG

DIRECIÓN DE FOTOGRAFÍA: DIEGO GACHASSÍN

MÚSICA ORIGINAL: PEDRO MENÉNDEZ

SONIDO DIRECTO: HERNÁN GERARD, ALEJANDRA CASAL Y MARIANA DELGADO

MONTAJE: JOSE LUIS ROMANO, FERNANDO VEGA

MÚSICA ORIGINAL: PEDRO MENÉNDEZ

POSPRODUCCIÓN DE SONIDO: HERNÁN GERARD