Un novio para mi boda: Sinopsis, elenco, ficha: Through the Wall

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Michal tiene 32 años, es judía ortodoxa y está a punto de casarse.

Pero un mes antes de concretar su sueño, y mientras revisa el catering de la fiesta, el novio decide cancelar la boda.

Lejos de volver a su vida de soltera, Michal decide seguir adelante con su casamiento y tendrá 30 días para encontrar al hombre que de el Sí, y de esa forma encontrar la felicidad que tanto anhela.

Todo lo que ella necesitará es un poco de Fe!

Elenco

Dafi Alferon, Noa Kooler, Oded Leopold, Ronny Merhavi, Udi Persi, Jonathan Rozen, Irit Sheleg, Amos Tamam, Oz Zehavi

Ficha Técnica

Guión y dirección: Rama Burshtein

Música: Roy Edri

Fotografía: Amit Yasur

Datos Técnicos

Título original

Laavor et hakir (Through the Wall)

Año: 2016

Duración: 110 min.

País: Israel

Festivales y Premios

Academia de Cine Israelí

GANADORA

- Mejor Actriz

- Mejor Guión

- Mejor Diseño de vestuario

NOMINADA

- Mejor Película, Director, Edición, Casting, Maquillaje, Sonido

Festival Internacional de Cine de Haifa

GANADORA

- Mejor Actriz

Festival de Cine de Estocolmo

NOMINADA

- Mejor Actriz

Festival de Cine de Venecia

NOMINADA

- Mejor Película