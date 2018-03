Atomica: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Atomic Blonde

SINOPSIS

La ganadora del Oscar® CHARLIZE THERON explota en el verano en Atomic Blonde, un thriller de acción vertiginoso que sigue al mayor grupo de elite de MI6 a través de una bomba de tiempo tictac de una ciudad que hierve con la revolución y la urticante traición de los traidores.

La joya de la corona del Servicio de Inteligencia Secreto de Su Majestad, la agente Lorraine Broughton (Theron) derrocha por partes iguales el arte del espionaje, sensualidad y salvajismo, dispuesta a desplegar sus habilidades para mantenerse viva en su misión imposible.

Enviada sola a Berlín para entregar un invaluable dossier de la ciudad desestabilizada, ella se asocia con el jefe de la estación arraigado David Percival (JAMES MCAVOY, Split, serie X-Men) para navegar su camino a través del más mortal juego de espías.

Una vertiginosa mezcla de acción elegante, sexualidad enérgica y estilo deslumbrante, Atomic Blonde está dirigida por DAVID LEITCH (codirector, John Wick; director de la próxima Deadpool 2), que ha imaginado un mundo tan brutal y mortal como real.

También protagonizada por JOHN GOODMAN (10 Cloverfield Lane, Kong: Skull Island) como agente de la CIA Emmett Kurzfeld, TIL SCHWEIGER (Inglourious Basterds, Head Full of Honey) como el enigmático Watchmaker, EDDIE MARSAN (serie Sherlock Holmes, Snow White and the Huntsman) como la marca brillante conocida solo como Spyglass, SOFIA BOUTELLA (The Mummy, Kingsman: The Secret Service) como la agente de inteligencia francesa Delphine Lasalle; BILL SKARSGÅRD (Allegiant, upcoming It) como Merkel, el contacto de Broughton en Berlín Oriental; y TOBY JONES (Captain America y serie The Hunger Games) como el investigador de MI6 Eric Gray, la película está basada en la serie de novela gráfica de Oni Press "The Coldest City" escrita por ANTONY JOHNSTON e ilustrada por SAM HART.

INTRODUCCION A LA HISTORIA

Dirigiendo a partir de un guión de KURT JOHNSTAD (300), Leitch dirige el thriller de acción junto a los productores ERIC GITTER (Scott Pilgrim vs. the World), PETER SCHWERIN (The Butterfly Effect), KELLY MCCORMICK (Deadpool 2), Theron (Monster), A.J. DIX (The Butterfly Effect) y BETH KONO (Young Adult).

Para la película, Leitch reúne a un equipo creativo de primer nivel liderado por JONATHAN SELA (John Wick, Deadpool 2), el diseñador de producción DAVID SCHEUNEMANN (Deadpool 2, serie The Hunger Games), la editora ELÍSABET RONALDSDÓTTIR (John Wick, Contraband), la diseñadora de vestuario CINDY EVANS (Savages, Memento), el supervisor musical JOHN HOULIHAN (John Wick, Deadpool) y el compositor TYLER BATES (serie John Wick, Guardians of the Galaxy).

Los productores ejecutivos de la película son NICK MEYER (The Book of Henry), MARC SCHABERG (Mr. Brooks), JOE NOZEMACK (Scott Pilgrim vs. the World), STEVEN V. SCAVELLI (Scott Pilgrim vs. the World), ETHAN SMITH (Joy), DAVID GUILLOD (Ask Me Anything) y Johnstad (The Butterfly Effect).

Corre 1989 en la ciudad de Berlín, en la víspera de la caída del Muro de Berlín y una explosiva realineación de las alianzas de súper poderes. Si, en un día promedio en el juego de espías, es difícil saber en quien confiar, es totalmente imposible entre el barril de pólvora que es esta la más fría de las ciudades. Lorraine Broughton (Theron), una dura y seductora agente de primer nivel para MI6, ha sido enviada a Alemania para desarmar una implacable red de espionaje que acaba de matar a un agente encubierto aliado por razones desconocidas.

Blanco para ser eliminada minutos después de su llegada, Broughton sobrevive y se ve obligada a cooperar con el temerario jefe de la estación de Berlín David Percival (McAvoy). Con una mirada cautelosa sobre los dos agentes están el investigador MI6 Eric Gray (Jones) y el agente de la CIA de alto rango Emmett Kurzfeld (Goodman), que ha sido enviado desde Estados Unidos para monitorear la misión de Broughton. Broughton también es perseguida por la agente de la inteligencia francesa Delphine Lasalle (Boutella), que tiene un interés personal en ella que se intensifica en un tórrido affaire.

Todos estos agentes, y muchos de los que los rodean, intentan evadir una amenaza que pone en peligro toda la operación de inteligencia Occidental: una lista de identidades e información personal de todos los agentes occidentales que operan en Berlín, compilada por un oficial de inteligencia de Stasi en Alemania Oriental. El hombre que se cree que tiene la lista microfilmada recibe el nombre en código Spyglass (Marsan). Si bien su alianza sigue siendo incómoda, Broughton y Percival están decididos a sacarle información a Spyglass y tomar la custodia del preciado archivo...si pueden encontrarlos a ambos.

Entre el frío y en la víspera de la caída del Muro, la tensión estalla. Cuando se queda sin tiempo, Broughton da rienda suelta a todo su arsenal de habilidades para superar cada desafío, derrotar a cualquier adversario y vengar cada traición, tanto profesional como personal.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Se vuelve Atómica: El desarrollo del thriller

El escenario para la historia que se convertiría en Atomic Blonde representa un tiempo y lugar singular en la historia: Berlín, justo antes de que el Muro cayera después de estar allí emplazado durante 28 años. Construido en 1961 por el gobierno comunista de Berlín Oriental para separar a los ciudadanos de los sectores estadounidenses, británicos y franceses de la ciudad, que han sido establecidos a través del acuerdo Potsdam Conference 1945 en el final de la Segunda Guerra Mundial, el Muro había engendrado una arena secreta y segregada en la que espías, operativos y actores de la Guerra Fría libraban batallas oficiales y no sancionadas.

"Era una atmósfera del Lejano Oeste", se maravilla Charlize Theron, que comenzó a desarrollar el guión hace casi cinco años, con la mira puesta en interpretar en el thriller de acción. "Tenías a la KGB soviética y la Stasi de Alemania Oriental contra la CIA estadounidense, el MI6 británico y la DGSE francesa. Chanchullos, sobornos, chantaje, violencia, esta era la dieta diaria de esos agentes por aquella época."

La productora Kelly McCormick señala que la función de la estructura era bastante multifacética: "El Muro de Berlín no solo contenía personas, guardaba secretos que podrían poner en peligro a agentes de inteligencia, arruinar carreras y terminar con vidas."

El Muro estaba realmente comprendido por dos barreras separadas: el muro exterior en la frontera de Berlín Occidental, y un muro interior muy custodiado aproximadamente 30 yardas hacia adentro. Entremedio, en la "franja de la muerte", entre las barreras de acero y concreto, soldados fuertemente armados patrullaban con perros mientras las franjas de arena exponían las huellas de cualquiera que se acercara demasiado. El Muro comprendía 70 millas de alambre de púas, 310 torres de guardia, 65 trincheras antivehículos y 40.000 soldados de frontera entrenados por soviéticos.

El equipo de producción desarrolló Atomic Blonde a partir de la serie de novelas gráficas de Oni Press "The Coldest City" escrita por Antony Johnston e ilustrada por Sam Hart. El estilo, sonido y diseño del trabajo refleja una recreación estilística, elevada de Berlín en 1989. El arte, música y expresión social explotó cuando el mundo vio a Berlín como anfitrión del fin de la Guerra Fría.

Johnston se había embarcado en el proyecto en el verano de 2008 como algo personal, en un impulso creativo por explorar su interés de larga data en el espionaje de la Guerra Fría. En esa época, los thrillers de espías eran un género poco común para las novelas gráficas, y tenía pocas expectativas de que la historia fuera publicada, y mucho menos que causara tanta sensación entre los lectores.

El escritor revela su inspiración: "Siempre me gustó el género, ya que leí mucho de John le Carré y disfruté de las películas de James Bond y Harry Palmer como Funeral in Berlin. Nunca olvidé la caída del Muro de Berlín. Recuerdo ver cómo sucedía en televisión en vivo, y sentí que era un momento único, algo que podría llevar a la paz mundial y a un futuro mejor. Me imaginé que la anticipación de esto podría resultar un sorprendente telón de fondo para una historia de espías."

En el corazón de la serie se encuentra Lorraine Broughton, una mujer que sobrevive a toda costa. Como una agente secreta de MI6, Broughton es la última guerrera sin arrepentimiento. Es una súper espía habilidosa, sensual y salvaje que no es solo una superheroína de fantasía tonta. Las posibilidades de éxito para ella son casi nulas en Coldest City, y ni bien llega a Berlín, queda sola librada a su suerte. Es una misión distinta a todo lo que ha experimentado para la que MI6 no podría haberla preparado. Debe confiar en sus agallas, recursos y resiliencia...recurrir a cada aspecto de su capacitación, intelecto, encanto e instinto para salir con vida.

El productor Eric Gitter, a través de su participación en Oni Press, vio tempranamente "The Coldest City" y se enamoró con la creación mundial. Él y su socio de producción, Peter Schwerin, tenían experiencia en adaptar novelas gráficas en películas y programas de televisión. Así, Gitter admite: "Nunca habíamos visto uno que se leyera como un guión de cine como lo hacía "The Coldest City". Era maravillosamente compleja y repleta de capas, con un personaje principal lleno de fantásticos matices. La historia ahonda en cómo esta ciudad vibraba con una escena de club próspero, una comunidad punk subterránea y sexualidad fluida. Antony es una estrella de rock en su mundo, y este trabajo era ideal para la pantalla grande."

"Lo que era tan sorprendente de la novela gráfica era que a pesar de su aspecto monocromático, dejaba atrás años de descripciones de la ciudad como aburrida y seca", agrega Schwerin. "Sentimos que una versión cinematográfica podría describir una interpretación colorida y vibrante de un tiempo y lugar que tan a menudo es considerado deprimente y gris. No se ve la habitual estética cubierta de niebla londinense aquí; este es otro mundo, con una sensibilidad ecléctica y una explosión de acción e intensidad."

El guionista Kurt Johnstad, cuando abordó la escritura del guión como una adaptación de la novela gráfica inicial en la serie, estaba ansioso de formar parte del proyecto. Eso surgió de sus conexiones personales con Berlín. El escritor de 300 recuerda: "Mi padre había sido piloto de Pan Am y residía en Berlín Occidental durante la década de 1960, y luego nuevamente en la década de 1980. Así que pasé mucho tiempo allí antes de la caída del Muro. Mi hermana aún vive allí con su familia."

Los años de la adolescencia del autor lo encontraron en sectores de Berlín Occidental, pero también yendo hacia el Este. "Solo una línea de tren y una autopista conectaba el Este y el Oeste", recuerda. Johnstad valoraba cómo Berlín por entonces era increíblemente colorida. Fue esto un imán para artistas, músicos y anarquistas...un destino latente emplazado contra la opresiva dominación del comunismo. "Desde el punto de vista creativo, era un lugar poderoso para estar; las escenas de arte y música estaban en pleno desarrollo. Pero también advertí cómo se sentía como un lugar en donde el peligro estaba al acecho. Quería intentar y transmitir esa elevada sensación de peligro.

"También viajaba a través de otros países del bloque soviético y veía cómo las personas soportaban sus vidas diarias detrás de la Cortina de Hierro", continúa Johnstad. "Muchas personas dieron su vida incluso tratando de escapar, y siempre pensaba en ellas al contar esta historia. La historia siempre ha tenido personas en su centro, en especial durante un evento como el sorprendente final del juego de ajedrez geopolítico que fue la Guerra Fría."

El equipo de Oni Press descubrió a una entusiasta defensora en Theron, que se unió como productora con su compañía de producción, Denver & Delilah, A.J. Dix y Beth Kono al optar por el provocativo material. El equipo de Theron vio la oportunidad de tomar una historia que es implacable y comprometida, así como fuerte, divertida y sexy, y explorarla sin temor en pantalla. En "The Coldest City", vieron algo explosivo, salvaje e increíblemente entretenido.

Liderando una entidad de finanzas y producción de cine independiente Sierra/Affinity, dirigida por los productores ejecutivos cinematográficos Nick Meyer y Marc Schaberg, financiaron y produjeron la película, obteniendo la licencia de los derechos para Focus Features y Universal para gran parte del mundo así como para seleccionar distribuidores independientes de primera línea. La ex ejecutiva de Sierra Kelly McCormick, que ahora produce en 87Eleven Action Design, explica: "Lo que hace que Atomic Blonde sea tan viable es la fuerte protagonista interpretada por la ganadora del Oscar® Charlize Theron, una historia fantástica y un mundo que es icónico y cercano, aquí estábamos ante una película que era innegable."

El equipo detrás de escena sabía que Theron tendría una actuación que era tan vertiginosa como intensa y comprometida. La actriz ha estado pateando traseros en pantalla por algún tiempo, y el personaje de Broughton es por partes iguales sensual, atlético y brillante. Theron no solo es protagonista, sino también desarrolla y produce Atomic Blonde, ella la defendió desde el principio. "Lo que todos descubrieron allí es que no hay ego involucrado en la producción de Charlize", revela McCormick. "Ella es muy disciplinada, trabajadora y le agrada resolver problemas juntos. Ella hizo que la experiencia fuera mucho más especial para todos."

Para dirigir Atomic Blonde, la producción recurriría al director David Leitch, recién salido del inesperado éxito de John Wick, que Leitch codirigió con Chad Stahelski. Como cofundador de 87Eleven, Leitch se había desempeñado como director de la segunda unidad en éxitos desde Jurassic World y Captain America: Civil War hasta Logan. Leitch no es simplemente un "tipo de dobles". Tiene un dominio innegable y específico de la intersección entre acción masiva e historias íntimas...y ha contribuido a crear una marca de realización totalmente nueva.

Para su próxima película, Leitch buscaba a otro personaje con quien el público pudiera sorprenderse; mediante una toma fresca de acción y aventura cinematográfica. En Broughton de MI6, él sabía que tenía una protagonista única lista para su primer plano. Además de contar historias impulsadas por los personajes de gran impacto emocional, el realizador cree en buscar acción en donde no pensarías que existe, y utiliza locaciones y personajes para crear parte de la acción más exclusiva del mundo. Su misión es lograr que el público pregunte: "¿Cómo diablos hicieron eso?"

Así, Leitch se enfoca igualmente en el arco emocional del Lorraine. Él la considera una espía que ha visto lo peor de la humanidad, pero que inesperadamente ve cómo recuperar la suya. "Broughton es un personaje fantásticamente complejo, y a través de su historia ofrece una toma muy moderna del género de espías", reflexiona el director. "Como espía, ella posee una resolución y disciplina implacables, pero también tendencias y rasgos que a la mayoría de nosotros nos resultaría difícil de comprender. Ella es genial y elegante, mantiene cierta distancia emocional necesaria para su trabajo letal, pero hay una humanidad comprensiva y apenada que funciona de manera subyacente...y eso brota."

Leitch, un amigo de larga data de Johnstad, valoró la combinación que hacía el guión de drama histórico, suspenso de espionaje y acción. El director nos comenta su interés: "Crecí en la década de 1980 y recuerdo bastante claro imágenes de la caída del Muro y su importancia, así que desde el principio el tema me resultó muy atractivo e interesante...en especial porque es pertinente para la política actual. Respondí no solo a la narración sino también a las posibilidades visuales."

Leitch trabajó con Johnstad y los productores de la película en el desarrollo del guión. El guionista describe el proceso como "sin duda alguna, uno de los mejores que he experimentado. Dave y yo tenemos en resumidas cuentas una amistad y respeto. Me agradó cómo él quería pasar de un thriller de espías negro clásico a algo nuevo, de ir más allá y correr algunos riesgos."

Espías y traidores: Selección de actores para la película

Para encarnar la intriga internacional de la historia, se convocó a un elenco de todas partes del mundo. Consumados actores británicos, íconos del cine alemán y una ascendente estrella argelina estaban entre aquellos que firmaron para hacerse cargo de los conflictos y confrontaciones de la historia.

Dado que las reglas del juego de espías se violaron casi tan rápido como fueron establecidas, el personaje de David Percival era crucial para la historia. Johnstad explica: "El Berlín de la Guerra Fría estaba hecho para los talentos y temperamentos especiales de este hombre. Como jefe de la estación de MI6, opera esencialmente por sí mismo. Tiene su propio y pequeño feudo, alejado de la curiosa mirada de Londres. Él fácilmente vende y negocia contrabando con su red de contactos y asociados en ambos lados del Muro...y ¡disfruta!"

Como agente colega de MI6 de Lorraine, Percival es encantador, maquinador y despiadado. Es un poco la horma de su zapato, y confía en él tanto como puede derribarlo. Percival también es el único supuesto aliado de Broughton en Berlín. Así, ella sabe que está operando con impunidad en la ciudad. Dirige el juego de contrabando así como cualquiera en la ciudad, y el tiene su parte del negocio ilegal y disfruta del entorno que le ha permitido descontrolarse. Cuando llega Lorraine, él se alarma de inmediato. Este ha sido su territorio durante los últimos cinco años...y no va a ceder el control fácilmente.

Se seleccionó para el papel a la estrella James McAvoy, cuya pequeña película Split recientemente superó los $275 millones en la taquilla mundial. El actor investigó a aquellos que reclutaron MI6 en sus primeras etapas y descubrió un hecho elocuente en el que basó su personaje: La agencia buscaba personas con poca probabilidad de vivir lo suficiente para divulgar los secretos nacionales años más tarde.

McAvoy disfrutó del personaje desde el momento en que leyó el guión. El actor señala: "Percival está tan lejos de Bond y Bourne como uno pudiera imaginar. Hay una frase que dice Percival: "¡Me fascina Berlín!" Y ciertamente es así. Percival representa la raza de agentes que se sienten seducidos por un entorno, en este caso Dodge City del mundo del espionaje. El jefe de MI6 se refiere a él como alguien que se volvió salvaje, que es una descripción apta, para él y para otros en el territorio."

El artista valoró el límite, la actitud y la audacia del guión y su material fuente. "Es una versión diferente de lo que consideramos Guerra Fría", revela McAvoy. "Hay tantos intereses involucrados en esta locación, y los actores se conocen unos a otros. Beben con sus enemigos y probablemente duermen con las mismas personas. Es un juego estimulante pero peligroso, y ha hecho que Percival se convierta en una figura casi autodestructiva. Pero él es todo lo que Broughton tiene para seguir adelante."

Theron cuenta un poco acerca de los antecedentes de la agente: "La llegada de Broughton a Berlín no le cae bien a Percival, que la considera una verdadera amenaza. Ella es experta en espionaje y evasión, armas y combate cuerpo a cuerpo. Cuando Londres la envía a alguna parte, es para ponerle punto final al asunto. Ella es totalmente profesional y devastadoramente destructiva, sin embargo, también lleva consigo la historia de una carrera en la que las manos sucias no se limpian fácilmente."

McAvoy extiende la historia: "Percival se siente irritado porque ha dirigido Berlín durante cinco años, y no desea que nadie más se meta en su negocio. Pero una vez que descubre que esta mujer es casi como operaciones encubiertas, se siente menos seguro de si puede confiar en ella." Al artista le encantó el humor negro en la historia que tanto atrajo a los realizadores hacia el guión. "Cuando él le pide a Broughton en quien ella verdaderamente confía, su respuesta es: "David Bowie."

Uno de los pocos estadounidenses en el elenco, el legendario John Goodman considera a su personaje de agente de la CIA como el más confiable. Él explica su papel: "Kurzfeld dirige una misión conjunta con MI6 para recuperar el dossier en microfilm de los operativos porque las vidas de los agentes están en juego si eso cae en las manos equivocadas. En Berlín, él tiene que intentar asegurar la verdad dentro de un grupo en donde las personas mienten, usan máscaras y asumen identidades falsas. Trata con aliados y adversarios habilidosos que se esconden en las sombras y hacen juegos intensos a nivel de vida o muerte."

El director Leitch se hace eco de la valoración de la producción respecto de todo lo que Goodman aportó al escenario: "El papel de John cambia en que tiene la presión y apoyo de Broughton frente a sus superiores de MI6. Él aporta poder y seriedad al personaje, y es muy divertido de ver...incluido para los demás actores."

El hombre con la lista es interpretado por el incondicional británico Eddie Marsan, que revela que su personaje, Spyglass, "toma una decisión muy riesgosa de traicionar a su gobierno a cambio de ser reubicado en Berlín Occidental. Por lo que ha puesto su fe, y la vida de su familia, en manos de personas en las que no está totalmente seguro de que puede confiar."

Leitch reflexiona: "No importa de qué lado está aparentemente uno, los agentes de la historia tanto del Este como del Oeste comparten un dilema común: ¿de qué lado del Muro te amparas a medida que tambalea la base política?"

Siendo esta la Guerra Fría, hay naturalmente un agente de la KGB en la escena: Aleksander Bremovych, interpretado por ROLAND MØLLER. El actor informa: "Bremovych es un soviético de la vieja escuela. También desprecia el punk occidental y las influencias del skateboard adoptadas por la juventud de Alemania Oriental. Él comprende que el colapso del Muro traerá el colapso del prestigio, orden y orgullo soviético ruso. Para él, atrapar a Spyglass y conseguir la lista es una búsqueda personal; también desea arreglar viejas cuentas con los adversarios de la CIA y MI6 antes, como ellos dicen, de que suene el silbato para finalizar el juego."

Más idealista es la espía francesa Delphine Lasalle, interpretada por la actriz argelina Sofia Boutella, que explotó en la pantalla con Kingsman: The Secret Service, se robó cada escena de Star Trek Beyond y los titulares de The Mummy junto a Tom Cruise. Más joven y aventurera que los otros espías, Delphine evalúa la forma en que la mente de Broughton llega a su corazón." Analizando su relación, Boutella comenta: "A diferencia de cualquier otro personaje en la película, realmente no tengo que combatir a Broughton. Desde el momento en que se encuentran, Delphine queda cautivada por Broughton...que es tan bella, segura de sí misma y dominante. El afecto de Delphine comienza a derretir un poco del exterior frío y reservado de Broughton."

La ingenua Lasalle está en su primera misión real, y se ve obligada a ir frente a frente con los principales actores. La agente está a punto de ser comida viva por los agentes más devastados por la guerra en Berlín. Con su gran inocencia y fluida sexualidad, ella cautiva a Lorraine. McCormick analiza el papel del personaje en la historia: "En el medio de una situación caótica, Broughton se muere por un recordatorio de cómo ella solía ser: divertida, juguetona y emotiva. Delphine suma una distracción a la misión que Broughton nunca esperaba, lo que la pone aún en más peligro.

Boutella concibió una historia para el personaje que informaría su actuación. "Mi personaje buscaba refugio y diversión en Berlín", comenta la actriz. "Ella quería una opción alternativa en la vida, y es arrastrada en la contagiosa energía y optimismo del movimiento de libertad. Ella se identifica con sus deseos y se identifica fuertemente con aquellos artistas y líderes que luchan por un cambio en Berlín Occidental, mientras son segregados de amigos y familiares de Berlín Oriental. Todo esto despierta la imaginación y el romanticismo de Delphine; ella recuerda que puede contribuir a marcar una diferencia en un momento crucial de la historia."

Cerrando el elenco principal estaban Til Schweiger, un ícono del cine alemán y uno de los directores más populares en su país, como Watchmaker. Se unió a uno de los mejores actores británicos: Toby Jones como Eric Gray, el investigador de MI6 más sospechoso de Broughton. Brindan un enfoque engañosamente casual a sus personajes que es imposible adivinar lo que sucede detrás de su mirada.

Recrear Berlín en la década de 1980: Diseño, locaciones, utilería y vestuario

El director se reunió con amigos y colegas de larga data para hacer que Atomic Blonde se viera engañosamente algo hecho sin esfuerzo: el cineasta Jonathan Sela, el compositor Tyler Bates, el supervisor musical John Houlihan, la editora Elísabet Ronaldsdóttir y el director de la segunda unidad y coordinador de dobles SAM HARGRAVE (de quien Leitch ha sido mentor durante su carrera) todos habían colaborado con él en John Wick. David Scheunemann, después de haber descrito Berlín con experiencia como director de arte en Inglourious Basterds, participó como diseñador de producción. Cindy Evans, que había colaborado con Theron varias veces antes, fue contratada como diseñadora de vestuario.

Resumiendo el aspecto latente que imagino para la historia de un mundo que tambaleaba al borde de la implosión, Leitch dice: "La mística de la ciudad brinda un telón de fondo para una intersección de personajes dispares, y desesperados, como un momento fundamental en la historia."

Diseño de producción y el Muro

Scheunemann, que se crió en Alemania, coincide en que "Berlín ha cambiado mucho desde 1989 con una renovación significativa y agregados arquitectónicos. Ya no hay las mismas texturas, en especial en la ciudad vieja. Dichas texturas siguen existiendo en Budapest, y podrían coincidir con Berlín Oriental y Occidental. Budapest tiene sorprendentes edificios antiguos abandonados, que tienen exteriores maravillosamente decrépitos e interiores que se derrumban que resultan telones de fondo perfectos. Además, la ciudad es más densa, con calles más angostas, que resulta más cinematográfico para una historia de espías."

La capital de Hungría también se decoró para que hiciera las veces de Londres y París, ya que encontramos calles más anchas para emular efectivamente esta última ciudad.

Un edificio de la famosa Avenida Andrassy de la capital húngara, un moderno boulevard alineado con tiendas en ascenso y embajadas extranjeras, brindaban el lugar ideal para las oficinas de MI6. Leitch se maravilla: "Sus interiores transmitían el poder británico: pinturas clásicas, sillas de cuero, gabinetes de madera de cerezo, candelabros, cielorrasos de madera tallada ornamental, alfombras lujosas y pesadas cortinas."

De nuevo en la calle, Scheunemann y su departamento de arte hicieron una recreación basada en madera del Muro de Berlín de 25 pies de largo y 12 pies de alto. Construido en varias secciones para poder transportarlo, esta versión cinematográfica se llevó a diversas locaciones en Budapest como telón de fondo para escenas que ocurren en las fronteras de los sectores.

Se contrataron artistas de graffiti locales para pintar las barricadas en una forma similar a como los ciudadanos y visitantes se expresaron hace décadas en el Muro de Berlín real, que se construyó dos pies dentro del territorio de Alemania Oriental y no en la frontera exactamente. El Muro se convirtió en un lienzo irresistible para artistas locales e internacionales para crear dibujos, pinturas e inscripciones memorables. Muchas de las ilustraciones parodiaban al gobierno de Alemania Oriental, como el que tiene una flecha que señala hacia adelante con las direcciones: "Paraíso Socialista: 10 metros."

El diseñador de producción explica la dicotomía: "Debido a que el Muro estaba realmente en Berlín Oriental, la policía de Alemania Occidental no ejercía autoridad para evitar que los ciudadanos se acercaran a su lado oeste y pintaran en él. Los guardias de Berlín Oriental estaban, por supuesto, del otro lado de la barrera y sin poder para detenerlo. Y el resultado fue un bello trabajo artístico."

La seguridad era implacable, sin embargo, al desplegar la fuerza letal para evitar que los alemanes del este se acercaran al Muro de su lado con la espera de treparlo y escapar. Se recurría a ametralladoras, vigías y perros en una extensión de múltiples metros conocida como "Tierra de nadie". Durante años, se estima que 130 alemanes del este murieron tratando de lograr su libertad.

El departamento de Scheunemann hizo el muro para el 6to distrito de la ciudad para la secuencia nocturna plagada de emoción en la que el Muro finalmente comienza a caer. La producción recreó la escena del 9 de noviembre de 1989, donde el mundo entero vio cómo felices alemanes celebraban a medida que partes del Muro eran destrozadas por ciudadanos que blandían mazas y cinceles. Para muchos, era el primer paso para reunirse con familiares y amigos de quienes habían sido separados por la fuerza.

Bowie como inspiración

El tercer David crucial durante la producción no fue otro que Bowie, considerado por Leitch como una piedra de toque de la película. El espíritu y energía de Bowie-así como la música de los entusiastas de Berlin Nick Cave e Iggy Pop-infundieron las influencias del punk y New Wave de la época.

En el escenario, su tema "Cat People" ("Putting Out Fire") se oyó en el aire de la noche como un tributo improvisado para la leyenda, que acababa de fallecer. Bowie había vivido en Berlín durante la década de 1970, grabando tres álbumes aclamados a los que se los mencionaba comúnmente como la Trilogía de Berlín. El segundo verso de su corte "Héroes" fue inspirado por el artista al ver a su productor parado junto al Muro, visible desde las ventanas de grabación del estudio.

Leitch nos lleva a recorrer la lógica rebelde del rock 'n' roll de la producción: "La música y la ropa occidental habían surgido en Berlín Oriental, que solo los hizo más codiciadas por la juventud allí. Entonces la sensibilidad pop de nuestra película es definitivamente inspirada por la música de la época, y oirán muchos cortes clásicos de la banda de sonido, más algunas cosas geniales que pueden estar debajo del radar en el momento."

La música y la historia son perfectas aquí. La banda de sonido selecciona canciones de una de las eras más creativas y prósperas del siglo pasado...que resuenan en las tensiones mundiales de la actualidad.

Diseño de cinematografía

El director trabajó con Scheunemann así como el cineasta Sela para concebir una paleta que sería muda y gris en las escenas de Londres pero surgiría con más color de lo esperado en Berlín, en especial con el Oeste y sus movimientos punk. Para que coincidiera con la riqueza y el dinamismo, Sela utilizó cámaras Alexa y lentes anamórficas para captar las imágenes en pantalla ancha. A medida que encuadraba las tomas de los sorprendentes y derrumbados edificios que se encuentran en calles aisladas y angostas, Sela le dio a Budapest este ambiente prohibido y peligroso.

"Al investigar Berlín en esa época, me sorprendí de cuán colorido era", revela Sela. "Esto nos motivó a ir por una súper saturación; recurrimos al azul y el neón rosa, notablemente en el bar en donde Broughton y Delphine se conocen. Hay gris al describir la desolación de algunas áreas, notablemente en el lado comunista.

"Los tonos verdes muestran la creatividad que surge en el contraste del Oeste con los tonos azules del Este, que mostramos como más crudo y más siniestro", continúa el DP. "Los contrastes visuales entre el Este y el Oeste no son solo para expresar las distinciones políticas y económicas, sino que ayudan a rastrear, o codificar por color, la historia a medida que nuestros personajes cortejan el peligro una y otra vez."

Se creó un ambiente brillante en tonos amarillos alrededor del aspecto de Schweiger, en donde el hábitat de su personaje es una elegante joyería, una creada por el departamento de arte en un frente de tienda sin gracia en un pasaje de un centro comercial en el centro de Budapest.

Utilería

Además de Schweiger y Theron, el intérprete más valioso en este entorno era uno con su propio entorno: un elegante reloj Carl F. Bucherer provisto por la compañía para la producción. El reloj lo usa Theron como Broughton, pero en un punto en la historia ella debe confiárselo al personaje de Schweiger. Del mismo modo, un técnico de Bucherer fue enviado desde Alemania para asistir en el cuidadoso mantenimiento del reloj durante la deconstrucción y la reconstrucción, que se repite durante múltiples tomas por parte de un concentrado Schweiger, con el reloj que recibe sus propios primeros planos como un intérprete clave.

Cuando los objetos eran más difíciles de obtener prestados o de conseguir, el jefe de utilería MARCUS HAENDGEN pasaría semanas rastreando y obteniendo lo que era necesario, como dispositivos de grabación vintage que tal vez fueron usados por las agencias de espionaje.

Lo que puede haberle faltado a Berlín en términos de autonomía política y libertad de movimiento, se compensaba con la libertad artística y sexual. Una secuencia en el bar de tipos rudos durante la que Broughton y Percival tienen un tête-à-tête en una gran pieza central circular se filmó en un caduco cabaret de Budapest que había sido modelado según el famoso Moulin Rouge de París. La producción reunió a bailarinas parcialmente vestidas, reservados de vinilo rojo, candelabros, estatuas desnudas y una pintura enorme que muestra a un ligero de ropa Ronald Reagan que lleva puesto un sombrero de cowboy y chaparreras.

"Empleamos todos los medios para esa locación," se maravilla Scheunemann. Dicho esto, él y su equipo diseñaron 85 escenarios para la película...algunos de los cuales volvimos a vestir para filmar en ellos más de una vez.

Diseño de vestuario

Del mismo modo, la moda de la película es elegante, difícil e inimitable. Más allá de los tipos rudos, la escena del club clandestino de Berlín Occidental se recreó vívidamente y describió con licencia creativa la secuencia de Pike Club. El moderno bar en donde Broughton conoce a Lasalle estaba adornado con maniquíes desnudos, barreras de concreto, luces de león, muchos graffiti en las paredes y un cartel de declaración de misión que decía: "Todo lo que deseas está del otro lado del miedo".

Unos 250 extras se reunieron en el escenario de Pike Club junto con los principales actores y el equipo. El mandato de Evans para su departamento de vestuario fue "buscar los elementos de la moda más geniales de la década de 1980, no en forma cómica sino estilizada. Hay reminiscencias de la década de 1960 y 1970, como hubiera sido en Berlín en aquella época.

"Fue importante para David y para mí evitar el cliché, profundizar y encontrar el matiz, la belleza y las agallas", comenta la diseñadora. "El Oeste era un poco más moderno y pulido, mientras que el Este no tenía gracia y era anticuado, sin embargo con una genial corriente de punk subterránea. Hay muchas capas de historia y cultura en esta película, y nos esforzamos por traducir eso a través del vestuario."

Evans basó gran parte del vestuario de Atomic Blonde a partir de Angels Costumes en Londres, así como el histórico Studio Babelsberg justo en las afueras de Berlín, que tiene en sus archivos impresionantes piezas militares GDR (Alemania Oriental) originales. Ella advierte: "También hicimos muchas compras de segunda mano en Budapest. La mina de oro allí era una fantástica tienda de ropa usada llamada Humana, en donde compramos cientos de artículos. También terminamos haciendo una serie de vestuarios."

Las descripciones del vestuario exigían que Theron usara varios conjuntos sorprendentes y glamorosos, con el abrigo rojo de House of Dior Archives que le prestaron a la producción para una secuencia exterior de noche, que podría decirse que eclipsó al resto. Evans promete: "¡Va a causar sensación!" Costuras expuestas, botones negros grandes, dobladillo swing..."

El atuendo de Broughton, sin embargo, recibe maltrato, y a menudo tiene manchas de sangre y/o lágrimas. Evans y su equipo tuvieron que preparar múltiples conjuntos, anticipando la violencia e intensidad de las escenas de lucha que serían sostenidas por Leitch en tomas ininterrumpidas.

Clase maestra en escenas de riesgo: La capacitación de Blonde

Durante la etapa de preproducción, cuando Leitch vio de lo que Theron era capaz, desarrollaría una escena de lucha de una cámara de siete minutos y medio en la que Broughton sistemáticamente elimina a quienes pretenden matarla en un edificio abandonado.

Cada toma en la que uno ve a Broughton luchando es Theron en la película. Ella tiene antecedentes de capacitación en ballet y se entrenó hasta cinco horas por día durante tres meses, así como memorizó días de complejas coreografías, que le permitieron lograrlo. El público nunca la había visto en así de intensa, expuesta y ruda.

De hecho, Theron comenzó a entrenar menos de dos meses antes de Mad Max: Fury Road y se entrenó contra Keanu Reeves en las instalaciones de entrenamiento para dobles y actores de Leitch y Stahelsk (87Eleven Action Design) mientras Reeves entrenaba para John Wick: Chapter 2.

Jonathan Sela se había asociado con el director durante años-más recientemente en John Wick y Deadpool 2. Su compromiso para rodar escenas de lucha es inigualable, y el público siente que no hay edición cuando son atraídos por este mundo.

Leitch, que buscaba imaginar secuencias de acción con Theron, quedó sorprendido por su compromiso con el papel y expandió las escenas de lucha en el storyboard, adaptando la capacitación de Theron al potencial que vio en ella: "Ella tiene una capacidad atlética excepcional; y advertí que sería desperdiciar una oportunidad no capitalizar eso, así que modifique la coreografía de lucha y las directivas para nuestro equipo de dobles de riesgo: "¡Háganlo más grande y desarróllenlo!"

Bajo la guía de Leitch, el director de dobles de la película y el director de la segunda unidad, Sam Hargrave, que también interpreta a James Gasciogne en la película, puso al elenco en ritmos lentos y metódicos. Siempre seguro, los llevó a niveles que nunca imaginaron que podrían lograr. Hargrave llama al estilo Broughton "un complejo John McClane: ella caminará sobre vidrios rotos para hacer lo necesario para ganar."

La coreografía y las peleas fueron diseñadas de modo que Broughton nunca mide fuerzas contra sus oponentes. Ella es sumamente astuta, y nunca golpea derecho con el puño cerrado. Su técnica es un puño abierto o martillo, codos rápidos, golpes de palma y tres puñetazos rápidos por uno de un hombre.

Broughton usará cualquier cosa que encuentre en su entorno o visión periférica, desde sacacorchos hasta mangueras, como arma letal. Al abandonar Berlín con un diente roto, Charlize no sabía dónde poner el límite...apenas. Su doble de riesgo, MONIQUE GANDERTON, saltó de una ventana del cuarto piso en un cable y entró a través del segundo piso.

"Hay tanta destreza física en Broughton, tanto a nivel personal como profesional, y Charlize constantemente trabajaba con el equipo de dobles para aprender los movimientos y participar en videos de previsualización de las secuencias de lucha", dice Leitch. "Comenzarían con un ensayo y acelerarían para ir cada vez más rápido. Ella es muy fluida y precisa, y comprende cómo y dónde caer para lograr un máximo impacto en cámara."

Esto a su vez abrió el flujo de escenas, dado que la energía de Theron resultó el complemento perfecto para el estilo de Leitch. Él comenta: "Hay menos "trampas" de las que público está acostumbrado. Pudimos hacer tomas más largas y movimientos más complejos, dadas sus habilidades, estado físico y actitud. Los espectadores verán a Charlize verdaderamente en acción como Broughton."

Al haber trazado recientemente un sendero para las heroínas de acción con su vertiginosa actuación en Fury Road, Theron estaba decidida a elevar su propia vara al interpretar a la súper espía. Cuando no estaba ejercitando, ella practicaba con los entrenadores de dialecto, perfeccionando el acento británico de Broughton...y también aprendiendo a expresar a la perfección las líneas en otros idiomas, incluido el ruso.

La fortaleza y agilidad de Theron se pusieron a prueba en el primer día de rodaje, al filmar una secuencia debajo del agua en la que Broughton se sumerge en un auto que se hunde. Haciendo las veces del río helado había una piscina muy clorada que se conservaba helada. Los dobles estaban de guardia, pero cuando las cámaras rodaron fue Theron la que logró escapar con éxito y salir a la superficie desde el vehículo, totalmente empapada, toma tras toma. Se ríe: "Como productor, no necesariamente me agrada ver a mi actor en un auto bajo el agua, pero como actor, insistí en eso."

La piscina era casi un río real; situada en un enorme parque urbano en Margaret Island (conocida como Margit Sziged), el complejo olímpico linda el Río Danubio en Budapest, que sirvió de anfitrión para la producción durante 10 semanas. Las locaciones alrededor de la ciudad fueron complementadas por filmación en escenarios acústicos en Origo Studios, antes de que la producción se trasladara a Berlín.

Secuencias de filmación y edición clave

Leitch, Theron y todo el equipo técnico llevaron a cabo una hazaña casi imposible. Antes de que el equipo finalmente rodara la secuencia con cámaras de mano, Theron dominó hasta 30 movimientos de coreografía...para una escena continua que rodaron una y otra vez.

Un poco de puesta en escena exigió que Theron diera un golpe a un doble, que interpretaba a un atacante de Broughton, en una mesa de madera plegable. Los departamentos de utilería y decoración de escenarios estaban ocupados reemplazando no solo un mueble, sino también otros numerosos ítems destruidos o desplazados durante la confrontación. Toma tras toma siguieron hasta que estaban, recuerda Leitch, "bajo nuestra última mesa".

Theron agrega: "Ahora estaban encendidos. Entonces David dijo: "Tenemos que lograrlo esta vez." ¡Y lo hicimos!"

Las escenas de McAvoy tuvieron que bloquearse y luego editarse cuidadosamente porque el actor se había roto el brazo unas semanas antes de comenzar a filmar. Pero él y Leitch decidieron capitalizar las imágenes de su personaje luciendo un yeso, advirtiendo que hablaba mucho acerca de su temeridad. McAvoy sonríe: "Tuve que investigar a aquellos que MI6 reclutaba en sus primeras etapas...y de hecho busqué personas que fuera menos probable que vivieran lo suficiente para divulgar secretos nacionales en los años posteriores."

El actor escapó por poco de quedar incluso más gravemente herido durante el rodaje. Asegurado en el asiento del conductor de un Porsche 911 de la década de 1980, él estaba conduciendo para una escena en la que Percival salva a Broughton. En la séptima u octava toma, el freno de mano no funcionó y seguí avanzando hacia el equipo de cámara. Tuve que forzar el volante y el pedal de freno, y finalmente logré frenar...contra una pared." Afortunadamente, solo quedó sacudido.

Automóviles de la película y dobles para automóviles

La secuencia crucial que une a los personajes de McAvoy, Theron y Marsan surgió como la más difícil de la película desde el punto de vista logístico. Aproximadamente 400 extras estaban de guardia, amplia decoración de escenario y la señalización debía estar en su lugar a cada paso para los personajes y la cámara, y docenas de autos del siglo XX debían estar a la vista.

Muchos de esos autos, se decidió, serían encarnaciones de las décadas de 1970 y 1980 de un modelo llamado Trabant. Apodado "Trabi", este era el vehículo más común en Alemania Oriental en aquel momento, hecho en Saxony y exportado a otros países del bloque soviético. Su ruidoso motor de dos ciclos brindaba poca potencia y un escape excesivo. La carrocería estaba compuesta principalmente de un plástico duro reciclado ligero conocido como Duroplast. Todo esto hizo que el auto fuera sujeto de una burla cariñosa...y también una pieza de colección.

El coordinador de vehículos de la película ZSOLT SOMOGYI había determinado que los alemanes del este esperaban entre tres y cuatro años para que les entregaran su nuevo Trabi, y entonces los autos eran muy valiosos en aquella época y se los cuidaba en consecuencia. Para conseguir unas tres docenas de Trabis, la unidad de Somogy colocó avisos y exploró el campo húngaro, golpeando puertas y ofreciendo comprar o alquilar vehículos de dueños particulares que encontraron en las entradas o estacionados en las calles. Estos autos ahora vintage tenían diversos grados de utilidad respecto de su funcionamiento, pero le aportarían autenticidad incluso sin moverse; durante el rodaje, el equipo proporcionó unos 500 vehículos.

Un Trabi en especial era una joya de la corona: un vehículo policial, necesario y luego puesto en uso en una persecución automovilística filmada en las calles de Budapest durante una semana por la primera y segunda unidad de la producción.

Para esta secuencia compleja, se construyó un aparejo de cámara de vehículo especial para una cobertura de múltiples ángulos que ubica al público dentro del auto, si bien no, en este caso, el Trabi. El doble conductor ANDREW COMRIE explica: "El aparejo colindante es esencialmente un trailer de proceso motorizado que permite al conductor mantenerse fuera de pantalla para maniobrar hidráulicamente el aparejo mientras los actores están sentados dentro del auto de la película en pantalla. Una mini-cam Alexa se instala en el auto en un cardán para permitir un paneo e inclinación de rango completo, y el tanque del conductor puede reconfigurarse para sentarse sobre el aparejo, en cada lado. Aporta una tremenda flexibilidad para el rodaje en cualquier dirección."

El aparejo le permite al equipo de cinco miembros esconderse a bordo a la vez que operan los limpiaparabrisas, ventanas y la cámara, que pueden volver a enfocarse a través de numerosas tomas. El equipo de persecución ensayó en espacios abiertos durante varios días para perfeccionar la coreografía y rutas antes de comenzar la filmación dentro de la ciudad.

Después de finalizar sus 10 semanas en Budapest, la compañía abordó un avión con destino a Berlín. Pero los fuertes vientos hicieron que el avión se desviara hacia Hamburgo, obligando a Theron y al equipo a viajar seis horas por tierra. "Nadie dijo nada sobre "la ciudad más ventosa", se ríe el productor Schwerin.

La pata de rodaje de Berlín de una semana de duración llevó a la unidad a algunos de los más conocidos hitos de la ciudad, que incluyó exteriores icónicos como Alexanderplatz, la Kaiser Wilhelm Memorial Church, el World Clock y la TV tower y el antiguo Tempelhof Airport. Continuando con el mandato de escenarios arriesgados, escenas de riesgo fascinantes y movimientos sorprendentes hasta el final de la filmación, una escena en el techo se rodó bien alto sobre el edificio Berliner Verlag.

Focus Features presenta-en asociación con Sierra Pictures-una producción de Denver & Delilah/Chickie The Cop/TGIM Films y 87Eleven de una película de David Leitch: Charlize Theron, James McAvoy en Atomic Blonde, protagonizada por John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella y Toby Jones. La selección de actores para el thriller de acción está a cargo de Mary Vernieu, CSA, Marisol Roncali. El supervisor musical es John Houlihan, y la música original es de Tyler Bates. La diseñadora de vestuario es Cindy Evans y la editora es Elísabet Ronaldsdóttir. El diseñador de producción de Atomic Blonde es David Scheunemann, y su editor de fotografía es Jonathan Sela. Los productores ejecutivos de la película son Nick Meyer, Marc Schaberg, Joe Nozemack, Steven V. Scavelli, Ethan Smith, David Guillod, Kurt Johnstad. Está producida por Eric Gitter, Peter Schwerin, Kelly McCormick, Charlize Theron, A.J. Dix, Beth Kono. La producción está basada en la serie de novelas gráficas de Oni Press "The Coldest City" escrita por Antony Johnston e ilustrada por Sam Hart. El guión de Atomic Blonde es de Kurt Johnstad. Está dirigida por David Leitch. © 2017 Focus Features LLC. © 2017 Coldest City LLC www.atomicblonde.com

ACERCA DEL ELENCO

La actriz nacida en Sudáfrica y ganadora del Oscar® CHARLIZE THERON (Agente Lorraine Broughton/Producida por) es una de las actrices más celebradas de nuestra época, cautivando al público con su capacidad para encarnar una serie de personajes. Durante años, Theron apareció en numerosas películas que incluyen The Devil's Advocate; The Cider House Rules; la aclamada por la crítica Monster, por la que ganó un Academy Award®, un premio Globo de Oro, un premio Screen Actors Guild (SAG) Award y dos premios Independent Spirit Awards; North Country, por la que fue nominada a un Academy Award®, un premio Globo de Oro, un premio SAG y un premio Critics' Choice Movie Award; Hancock; Young Adult, por la que obtuvo una nominación el premio Globo de Oro; The Life and Death of Peter Sellers de HBO, por la que fue nominada a un premio Globo de Oro, SAG, y Primetime Emmy; Snow White and the Huntsman; y A Million Ways to Die in the West; Mad Max: Fury Road; Dark Places; The Huntsman: Winter's War; Kubo and the Two Strings; The Last Face; y The Fate of the Furious.

Este año, Theron se desempeña como productora ejecutiva de la nueva serie de Netflix Girlboss, bajo el sello Denver and Delilah. Ella también aparecerá en la nueva película de Jason Reitman Tully.

Además del éxito de actuación de la Srta. Theron y su principal participación con su compañía de producción Denver & Delilah, ella se desempeña como una Mensajera de Paz de Naciones Unidas y fundadora de Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP). La misión de CTAOP ayuda a mantener a los jóvenes africanos libres de VIH a través de su apoyo de organizaciones comprometidas con la comunidad en el lugar. CTAOP funciona como un vehículo para comunidades a fin de empoderarlas a ellas y a sus jóvenes con el objetivo de evitar la propagación del VIH.

El actor nominado al Globo de Oro JAMES MCAVOY (David Percival) se ganó al público estadounidense con sus actuaciones decisivas aclamadas por la crítica en The Last King of Scotland y Atonement. Habiendo hecho referencia a él como "El mejor actor joven británico de nuestros tiempos" por la revista Empire, McAvoy continúa poniéndose a prueba con una amplia variedad de trabajos en el escenario, la televisión y el cine y se lo considera como uno de los talentos actorales más sorprendentes de la industria. A McAvoy se lo vio más recientemente en el thriller aclamado por la crítica de M. Night Shyamalan Split, que superó los $270 millones a nivel mundial en la taquilla. Se la verá próximamente en Submergence frente a Alicia Vikander.

Si bien McAvoy comenzó su carrera en teatro, se hizo popular en la pantalla chica con el papel de Josh en la adaptación de Channel Four de 2002 de la popular novela de Zadie Smith White Teeth. En el otoño de 2003, McAvoy interpretó a Dan Foster en la serie dramática política de la BBC ganadora del British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) State of Play. La serie se llevó a cabo en el Reino Unido y en la BBC America y se convirtió en uno de los productos de exportación más exitosos del Reino Unido en la última década. También dejó una marca indeleble en los proyectos de televisión de alto perfil como el drama de la Primera Guerra Mundial Regeneration y Band of Brothers de HBO.

La popularidad de McAvoy creció cuando apareció en la serie de Channel 4 ganadora del premio BAFTA Shameless como el ladrón de autos Steve. En 2004, obtuvo una nominación de British Comedy Awards por Mejor recién llegado de comedia por su actuación.

En 2005, McAvoy protagonizó el papel principal en Rory O'Shea Was Here de Damien O'Donnell. McAvoy obtuvo una nominación a Mejor actor británico del año de London Critics' Circle por su actuación. Ese verano, viajó a Uganda para asumir el papel principal del Dr. Nicholas Garrigan en The Last King of Scotland, dirigida por el ganador del Oscar® y BAFTA Kevin Macdonald. Obtuvo nominaciones de BAFTA, BIFA, London Critics' Circle y European Film Academy por su actuación. En diciembre de 2005, a McAvoy se lo vio en The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Obtuvo una nominación a Mejor actor secundario británico del año de London Critics' Circle por su actuación.

En 2007, McAvoy protagonizó el drama de Joe Wright ganador del Globo de Oro Atonement, también protagonizado por Keira Knightley y Saoirse Ronan. McAvoy recibió nominaciones a los premios Globo de Oro y BAFTA como Mejor actor y fue galardonado como Mejor actor del año por London Critics' Cirlcle, el premio Virtuoso del Festival de Cine de Santa Bárbara y un premio U.K. Regional Critics como Mejor actor.

En 2014, McAvoy repitió su papel como el Profesor Charles Xavier en la muy anticipada película de 20th Century Fox X-Men: Days of Future Past, que recaudó más de $90 millones en la taquilla nacional en su fin de semana de estreno y la segunda película de mayor recaudación de la franquicia hasta el momento. También se lo vio como el policía corrupto Bruce Robertson en la sensación aclamada del Reino Unido Filth, por la que recibió un premio BIFA como Mejor actor, un premio al Mejor actor británico del año de London Critics' Circle y un premio Empire como Mejor actor. La película, en la que McAvoy también se desempeñó como productor, fue lanzada en Estados Unidos en 2014 por Magnolia Pictures. En 2014, también se lo vio en The Disappearance of Eleanor Rigby: Them frente a Jessica Chastain.

Otros créditos cinematográficos de McAvoy incluyen Becoming Jane (2007), Penelope (2008), Wanted (2008), X-Men: First Class (2011), The Conspirator (2011), Gnomeo & Juliet (2011), Arthur Christmas (2011), Welcome to the Punch (2013) Trance (2013), Victor Frankenstein (2015) y X-Men: Apocalypse (2016).

McAvoy también desempeñó un gran papel en la escena teatral de Londres. En 2009, McAvoy subió al escenario de Apollo Theatre en London's West End en donde interpretó los dos papeles de Walker y su padre Ned en Three Days of Rain de Richard Greenberg. Su actuación le valió una nominación al premio Olivier como Mejor actor. También se lo vio en Breathing Corpses en Royal Court (2005), Privates on Parade en Donmar Warehouse (2001) y Out in the Open en Hampstead Theatre (2001). En 2013, McAvoy protagonizó en Macbeht en Trafalgar Studios. Su actuación le valió una nominación al premio Olivier como Mejor actor y el programa fue nominado por Mejor nueva versión. En 2015, McAvoy protagonizó The Ruling Class, que le valió un premio London Evening Standard, una nominación al premio Olivier, y una nominación de WhatsOnStage como Mejor actor.

McAvoy nació en el área de Scotstoun de Glasgow, Escocia, en 1979 y es graduado de la prestigiosa Royal Scottish Academy of Music and Drama.

JOHN GOODMAN (Emmett Kurzfeld) recuerda el día en 1975 cuando dejó su St. Louis nativo hacia Nueva York, munido solo con un título de la Southwest Missouri State University, $1.000 que le prestó su hermano y el sueño de convertirse en actor profesional. No quería mirar hacia atrás y decir: "Me pregunto si podría haber..." Así que partió, realizó trabajos extraños y simplemente trató de mantenerse ocupado. Ha estado ocupado desde entonces.

En 2016, Goodman regresó al escenario en la reposición de Broadway de Ben Hecht y Charles MacArthur de The Front Page, también protagonizada por Nathan Lane y John Slattery.

Él también recientemente hizo su debut en West End en la obra de David Mamet d 1975 American Buffalo, en Wyndham's Theatre en Londres.

Sus películas más recientes incluyen la película de Warner Bros. Kong: Skull Island, Patriots Day de CBS Films y el thriller de Bad Robot 10 Cloverfield Lane.

En 2012, Goodman protagonizó en Argo de Ben Affleck, que ganó el Academy Award® como Mejor película, y en Flight de Robert Zemeckis.

Ese mismo año, ganó el 2012 National Board of Review Spotlight Award por su trabajo en Argo, Flight, ParaNorman y Trouble with the Curve. A Goodman también se lo vio en la película muda en blanco y negro de The Weinstein Company The Artist que ganó el Academy Award® como Mejor película del año.

Sus otros créditos televisivos incluyen la serie original de Amazon Studios Alpha House, la miniserie de Starz! Dancing on the Edge, Damages de DirecTV y Community de NBC.

Entre los muchos honores que recibió Goodman se encuentran el premio Globo de Oro por Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - comedia o musical y siete nominaciones al premio Primetime Emmy por su papel en Roseanne. También recibió nominaciones al premio Primetime Emmy por sus papeles protagónicos en Kingfish: A Story of Huey P. Long de TBS y la producción de CBS de la obra de Tennessee Williams A Streetcar Named Desire, y una nominación al premio Globo de Oro por Barton Fink de Joel y Ethan Coen. En 2007, Goodman ganó un premio Primetime Emmy por Actor invitado destacado en una serie dramática en Studio 60 on the Sunset Strip.

En 2010, la biografía novela de HBO sobre Jack Kevorkian You Don't Know Jack reunió a Goodman con Al Pacino (Sea of Love) y Susan Sarandon (Speed Racer). Por su actuación, recibió una nominación al premio Primetime Emmy como Actor secundario destacado en una miniserie o una película y una nominación al premio SAG por Actuación destacada de un actor en una película de televisión o miniserie.

Los créditos cinematográficos previos incluyen Trumbo, la película de vacaciones de CBS Films Love the Coopers, la nueva versión de Paramount Pictures de The Gambler de 1974; The Monuments Men; Inside Llewyn Davis; Monsters University; Extremely Loud & Incredibly Close; In the Electric Mist; Confessions of a Shopaholic; Bee Movie; Pope Joan; Alabama Moon; Gigantic; Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing & Charm School; Beyond the Sea; Masked and Anonymous; Storytelling; O Brother; Where Art Thou?; Coyote Ugly; What Planet Are You From?; One Night at McCool's; Bringing Out the Dead; Fallen; The Borrowers; Blues Brothers 2000; The Runner; The Flintstones; Mother Night; Arachnophobia; Always; Pie in the Sky; Born Yesterday; Matinee; The Babe; King Ralph; Punchline; Everybody's All-American; Stella; Eddie Macon's Run; C.H.U.D.; Revenge of the Nerds; Maria's Lovers; Sweet Dreams; True Stories; The Big Easy; Burglar; The Wrong Guys; Raising Arizona; y The Big Lebowski.

Él le prestó su voz a muchas películas animadas, incluidas Monsters, Inc.; The Emperor's New Groove; Tales of the Rat Fink; y The Jungle Book 2. También le prestó su voz al personaje principal en la serie animada de NBC Father of the Pride.

Goodman fue a la Southwest Missouri State University con la intención de jugar fútbol, pero una lesión lo llevó a cambiar su especialización hacia el teatro. Nunca regresó al fútbol, y se graduó con un título en teatro.

Goodman protagonizó en Broadway en Waiting for Godot, por la que recibió fantásticas críticas como Pozzo. Sus otros créditos cinematográficos incluyen muchas producciones de teatro para niños y teatro con restaurante, así como varias obras fuera de Broadway. Sus créditos de teatro regionales incluyen Henry IV, Part I, Henry IV, Part II, Antony and Cleopatra, As You Like It y A Christmas Carol. Actuó en una producción de carretera de The Robber Bridegroom y protagonizó en dos espectáculos de Broadway, Loose Ends en 1979 y Big River en 1985.

En 2001, protagonizó en New York Shakespeare Festival Central Park en la puesta en escena de The Seagull, dirigida por Mike Nichols. Al año siguiente apareció en Broadway en Resistible Rise of Arturo Ui de Public Theater.

Goodman y su familia reside en Los Ángeles y Nueva Orleans.

El actor, productor, escritor y director TIL SCHWEIGER (Watchmaker) es el realizador alemán más exitoso y la mayor estrella de cine. Dirige su propia productora Barefoot Films en Berlín.

El debut de Schweiger como productor y director (sin créditos) llegó en 1997 con Knockin' on Heaven's Door. La película sigue siendo una favorita de culto para el público a nivel mundial. También dirigió y produjo Der Eisbär en 1998.

Schweiger ganó un premio Bambi por Barefoot en 2005, que escribió, dirigió y protagonizó. También ganó un premio Bambi por su papel protagónico en (T)Raumschiff Surprise - Periode 1. Fue el primer actor extranjero que ganó el Oscar Polaco en el Festival Internacional de Cine de Varsovia en 1997 por su actuación en Bandyta.

Rabbit Without Ears fue escrita, producida y dirigida por Schweiger y se convirtió en la película más exitosa en Alemania en 2008 cuando recaudó $74 millones en la taquilla. La película ganó un prestigioso premio Bambi, un premio Bavarian Film, el premio German Comedy, dos premios DIVA, un premio Jupiter y el premio Ernst Lubitsch. La secuela Rabbit Without Ears 2 fue lanzada el año siguiente y también fue un gran éxito cuando recaudó $45,3 millones en la taquilla.

Schweiger luego dirigió, produjo y protagonizó 1½ Knights-In Search of the Ravishing Princess Herzelinde, que también resultó un gran éxito cinematográfico en 2008.

En 2011, dirigió, coescribió, produjo y protagonizó en Kokowääh. La película debutó en el Nro. 1 y estuvo entre las cinco mejores durante nueve semanas en Alemania.

En pantalla, Schweiger primero apareció como actor en 1991 en Manta, Manta. Siguieron papeles adicionales en cine y televisión, que incluyen Maybe... Maybe Not; Jailbirds; A Girl Called Rosemary; Bang Boom Bang-Ein todsicheres Ding; The Devil and Ms. D; What to Do in Case of Fire; Lucky Luke and the Daltons; The Red Baron; Wo ist Fred?; Phantom Pain; y Men in the City.

Schweiger también apareció en una amplia serie de películas estadounidenses, que incluyen Already Dead; King Arthur; In Enemy Hands; Magicians; Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life; Driven; SLC Punk!; Investigating Sex; Joe and Max; y The Replacement Killers.

Una de sus últimas apariciones en la pantalla grande fue el legendario Sargento Hugo Stiglitz en Inglourious Basterds de Quentin Tarantino.

En diciembre de 2011, a Schweiger se lo vio en New Year's Eve de Garry Marshall, junto a Jessica Biel, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro y Hilary Swank.

En 2012, Schweiger nuevamente protagonizó, coescribió, produjo y dirigió Schutzengel. En 2013, se lo vio en Charlie Countryman, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

Desde agosto hasta octubre de 2012 Schweiger dirigió, coescribió, protagonizo y produjo Kokowääh 2. La comedia familiar fue lanzada en Alemania en febrero de 2013 y fue exitosa en la taquilla en Alemania, Austria y Suiza.

Desde 2013, a Schweiger se lo vio en la serie de televisión Tatort. Una de sus últimas producciones con su compañía Barefoot Films fue Head Full of Honey, que se lanzó el 24 de diciembre de 2014 y fue su película más exitosa a la fecha.

Más adelante este año, Schweiger protagonizará la próxima comedia Hot Dog junto a Matthias Schweighoefer.

Schweiger actualmente se encuentra preproduciendo su nueva comedia acerca de tres hombres que atraviesan la crisis de los 40 y van a una reunión de clase después de 30 años. Él actuara, dirigirá y producirá la película no titulada.

Con una impresionante cantidad de trabajo que hasta la fecha se extiende durante 30 años, EDDIE MARSAN (Spyglass) es uno de los más sorprendentes y probablemente más versátiles de los actores en la actualidad.

A Eddie se lo puede ver actualmente como Terry Donovan en la quinta temporada del popular programa de televisión Ray Donovan, en donde el protagoniza junto a Liev Schreiber y el ganador del Academy Award® Jon Voight. El programa se enfoca en Ray (Schreiber) que "soluciona" los problemas de ricos y famosos. Terry Donovan, el hermano mayor de Ray, es un entrenador de boxeo que sufre la enfermedad de Parkinson del pugilista. Su mundo se sume en el caos cuando su padre es inesperadamente liberado de prisión.

En 2018, a Marsan se lo verá en Jungle Book de Andy Serkis, la propia narración de Warner Bros. de la historia clásica de un huérfano criado en la naturaleza.

En los últimos años, Marsan se ha transformado en una serie de personajes en las películas Their Finest, Concussion, Filth, The World's End y Snow White and the Huntsman, y trabajó con los directores Lone Scherfig, John Slattery, Edgar Wright y Bryan Singer.

Marsan es más conocido por su trabajo en la película y primero captó la atención en el Reino Unido por su interpretación de Eddie Miller en Gangster No 1 de Paul McGuigan. Su papel como Killoran, el secuaz de Jim Broadbent en Gangs of New York de Martin Scorsese, atrajo la atención del público mundial. En 2004, Marsan recibió elogios de la crítica por su actuación en el exitoso drama británico de Mike Leigh Vera Drake, que también protagonizó Imelda Staunton. Por su papel como Reg, Marsan ganó el premio a Mejor actor secundario en los British Independent Film Awards (BIFA) 2004 y fue nominado en la categoría de Mejor actor de reparto británico en los London Critics' Circle Film Awards. Ese mismo año, Marsan hizo su primera incursión en el cine estadounidense, interpretando al Reverendo John en 21 Grams de Alejandro González Iñárritu. Desde entonces, Marsan ha trabajado continuamente en el Reino Unido y en Estados Unidos, con directores como Michael Mann, Terrence Malick, JJ Abrams, Bryan Singer, Richard Linklater y Peter Berg.

En 2008, Marsan ganó su segundo Mejor actor secundario BIFA, London Critics' Circle Film Award por Mejor actor secundario británico y USA National Society of Film Critics al Mejor actor secundario por su actuación destacada en Happy-Go-Lucky de Mike Leigh. La película sigue la mirada relajada de la maestra de escuela Poppy (Sally Hawkins) acerca de la vida que enfurece a aquellos que la rodean, incluido su nuevo instructor de manejo cínicamente paranoico Scott. En 2009, Marsan protagonizó el thriller británico The Disappearance of Alice Creed, acerca del secuestro de una mujer joven por parte de dos exconvictos, con Gemma Arterton y Martin Compston. Por su actuación, fue nominado para un premio London Evening Standard British Film Award como Mejor actor. Ese mismo año, Marsan interpretó al Inspector Lestrade en Sherlock Holmes de Guy Ritchie junto a Jude Law y Robert Downey, Jr., un papel que más tarde revivió en Sherlock Holmes: A Game of Shadows. En 2011, Marsan cosechó su tercera nominación como Mejor actor de reparto en los British Independent Film Awards por su papel en la muy exitosa Tyrannosaur, y, en 2012, recibió el premio al Mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Moscú por Junkhearts. Después de esto, a Marsan se lo vio en War Horse de Steven Spielberg, que estaba basada en la novela de Michael Morpugo del mismo título. En 2013, Marsan protagonizó The World's End con Simon Pegg y Nick Frost, que ganó el Empire Award como Mejor película británica en 2014. Más adelante en 2013 también fue testigo del lanzamiento de Filth de Jon S. Baird, que también protagonizaron James McAvoy y Jamie Bell y por la que Marsan recibió su cuarta nominación BIFA. Ese mismo año, el drama de comedia Still Life de Uberto Pasolini ganó el premio Venice Horizons Award en el Festival de Cine de Venecia. La película, también protagonizada por Joanne Froggatt, vio a Marsan en el papel protagónico de John May, un trabajador del caso del consejo, que busca a los parientes de aquellas personas a las que se encuentra muertas y solas. Recientemente recibió el premio a Mejor actor por su trabajo en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. En 2014, Marsan protagonizó junto al difunto Philip Seymour Hoffman y Christina Hendricks en God's Pocket de John Slattery. Otros créditos cinematográficos incluyen V for Vendetta junto a Natalie Portman, Mission: Impossible III con Tom Cruise, y Hancock con Will Smith.

El trabajo de Marsan en televisión también ha sido muy respetado y se lo ha visto previamente en la adaptación de la BBC aclamada a nivel internacional en 2008 de Little Dorrit de Charles Dickens, como el recaudador de renta impulsado el Sr. Pancks. Little Dorrit ganó como mejor miniserie en los premios Primetime Emmy 2009 y fue nominada como mejor miniserie en los premios Globo de Oro 2010. En 2009, Marsan protagonizó la trilogía de Channel 4 ambientada en la década de 1970 Red Riding. Más recientemente, Marsan recibió aplausos por su interpretación de Ludwig Guttmann, el fundador de Paralympics, en The Best of Men de BBC, junto a Rob Brydon. Participó en la miniserie de Channel 4 Southcliffe como Andrew Salter junto a Rory Kinnear y Sean Harris, que fue nominado a varios premios en los British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) 2010.

SOFIA BOUTELLA (Delphine Lasalle) es un talento multifacético cuya carrera ejemplifica su versatilidad artística así como su fuerza magnética y carisma.

Boutella actualmente participa de la producción de dos películas: Hotel Artemis de Drew Pearce frente a la adaptación de Jodie Foster y Ramin Bahrani de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury para HBO, también protagonizada por Michael Shannon y Michael B. Jordan.

A Boutella se la vio más recientemente protagonizando en The Mummy de Alex Kurtzman, una nueva versión cinematográfica de legendarias películas. Boutella protagonizó frente a Tom Cruise y Russell Crowe e interpretó a Ahmanet, una guerrera temeraria y heredera del trono de su padre que está destinada a ser la primera faraona. Universal Pictures lanzó la película el 9 de junio de 2017.

El año pasado, a Boutella se la vio en Star Trek Beyond de Justin Lin, la tercera entrega de la franquicia éxito de Paramount Star Trek, coprotagonizada frente a Zoe Saldana, Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg y Idris Elba. Antes de eso, ella tuvo la película de espías de Matthew Vaughn Kingsman: The Secret Service, basada en el aclamado libro de comic de Mark Millar, que sigue a un organización de espías ultra secretos que recluta a un poco refinado pero prometedor chico de la calle en el programa de capacitación súper competitivo de la agencia justo cuando surge una amenaza mundial de un retorcido genio de la tecnología. La película también será protagonizada por Colin Firth, Samuel L. Jackson y Michael Caine; Boutella interpretó a la villana Gazelle.

Los créditos cinematográficos anteriores de Boutella incluyen Jet Trash de Charles Henri Belleville en la que protagoniza frente a Robert Sheehan, StreetDance 2 como Eva y la película francesa Le Defi en la que interpreta el papel de Samia.

Una bailarina aclamada internacionalmente, Boutella protagonizó una serie de publicidades icónicas de Nike coreografiadas por el reconocido director creativo Jamie King en donde exhibe sus habilidades en materia de baile callejero. En 2006, ganó el World Championship Hip-Hop Battle con su grupo, The Vagabond Crew. Desde allí, Boutella se convirtió en una estrella principal del mundo de la danza y fue invitada a bailar en una gira con Madonna. También fue seleccionada como el personaje principal en el video de Michael Jackson "Hollywood Tonight".

Nacida en Argelia y criada principalmente en Francia, Boutella actualmente reside en Los Ángeles.

El multi-galardonado TOBY JONES (Eric Gray) es uno de los actores más distinguidos de cine, televisión y teatro de su generación. Estudió Teatro en la Universidad de Manchester de 1986 a 1989, y en L'École Internationale de Théâtre en París bajo las órdenes de Jacques Lecoq de 1989 a 1991.

Más recientemente Jones finalizó la filmación de Journey's End, la versión de Saul Dibb de la obra británica seminal acerca de la Primera Guerra Mundial. Ambientada en un refugio en Aisne en 1918, es la historia de un grupo de oficiales británicos, liderado por el joven oficial mentalmente desintegrado Stanhope, que esperan de forma muy diversa su destino. La película también está protagonizada por Sam Claflin, Paul Bettany, Stephen Graham y Tom Sturridge.

En 2017, a Jones se lo vio interpretando al siniestro Culverton Smith, el nuevo villano en el multi-galardonado éxito Sherlock, producido por Hartswood Films para BBC One.

Las próximas películas incluyen el thriller de Tomas Alfredson The Snowman; Kaleidoscope, un thriller psicológico acerca de la relación destructiva entre un hombre de mediana edad y su madre escrita y dirigida por Rupert Jones; Jurassic World: Fallen Kingdom; y Happy End de Michael Haneke, que se estrenó en la competencia en el Festival de Cine de Cannes de este año.

Para televisión, Jones más recientemente protagonizó The Secret Agent, un drama en tres partes para BBC One adaptado de la novela de Joseph Conrad y en Capital, un drama de tres partes para BBC One, adaptado de la novela de John Lanchester del mismo nombre en la que el interpretó al banquero de inversiones petulante, Roger Yount en esta historia de una calle impulsada a la afluencia por los precios de la propiedad alimentados por bonificaciones del banquero.

Jones también repetirá su papel de Lance frente a Mackenzie Crook en la tercera temporada de la galardonada serie de comedia Detectorists, por la que recibió una nominación al premio BAFTA por Actuación masculina en un Programa de Comedia en 2016. Escrita y dirigida por Crook, la historia sigue la relación entre dos amigos que comparten una pasión por la detección de metales.

En 2015, Jones protagonizó By Our Selves, una película independiente experimental de Andrew Kotting, que sigue la épica caminata del poeta John Clare (interpretado por Jones) desde Epping Forest hasta Northamptonshire.

Jones cosechó grandes elogios por su actuación en Tale of Tales de Matteo Garrone, que se estrenó en competición en el Festival de Cine de Cannes 2015 con fantásticas críticas.

Jones previamente protagonizó en BBC Two el drama Marvellous, que ganó el premio 2015 BAFTA TV por Drama único. Marvellous cuenta la bella, divertida y verdadera historia de Neil Baldwin (interpretado por Jones), un hombre una vez rotulado con dificultades de aprendizaje que confunde expectativas y cuya vida desafía las limitaciones. Jones ganó el premio BPG al Mejor actor y fue nominado para los premios BAFTA y Royal Television Society por su papel. La película también ganó Mejor película de televisión y Jones fue distinguido con el Premio Actor Destacado en una Película de televisión en el Festival de Television de Monte-Carlo.

Jones ganó el premio Capri European Talent Award y el premio al Mejor actor británico en los London Critics' Circle Film Awards por su papel protagónico como Truman Capote en Infamous. Este drama cuenta la historia del escritor que mientras investigaba su pieza maestra desarrolla una relación cercana con el asesino condenado Perry Smith. Jones protagonizó junto a Daniel Craig, Sandra Bullock y Gwyneth Paltrow. También fue nominado como Actor británico secundario del año en los 2008 London Critics' Circle Film Awards por su papel en The Painted Veil, que también protagoniza Naomi Watts y Edward Norton.

En 2012, Jones protagonizó como Gilderoy en la multipremiada película de Peter Strickland Berberian Sound Studio. Por su actuación, Jones ganó el premio a Actor británico del año en los London Critics' Circle Film Awards, el premio Mejor actor en los British Independent Film Awards en 2012 y el premio al Mejor Actor en los London Evening Standard British Film Awards en 2013. La película, ambientada en la década de 1970, siguió a un ingeniero de sonido británico inocente que pierde su contacto con la realidad cuando toma un trabajo en una película de terror italiana. Ese mismo año, a Jones se lo vio en el éxito de taquilla estadounidense, The Hunger Games, basada en la novela de mayor venta de Suzanne Collins del mismo nombre. Ambientada en el futuro en donde el capital selecciona a un muchacho y una chica de cada uno de los 12 distritos para combatir a muerte en la televisión en vivo, Jones interpretó el papel de Claudius Templesmith, el presentador de The Hunger Games, junto a Jennifer Lawrence, Woody Harrelson y Donald Sutherland. Repitió su papel en la secuela de The Hunger Games: Catching Fire.

En 2011, Jones apareció en My Week with Marilyn junto a Michelle Williams, Kenneth Branagh y Eddie Redmayne; e interpretó a Percy Alleline en la galardonada película Tinker Tailor Soldier Spy, que también protagonizó Gary Oldman, Colin Firth, John Hurt, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy y Kathy Burke. Jones también protagonizó junto a Chris Evans, Hayley Atwell y Samuel L. Jackson como Dr. Arnim Zola en la película de Paramount Pictures Captain America: The First Avenger y regresó para Captain America: The Winter Soldier.

Jones fue nominado como Actor británico secundario del año en los premios London Critics' Circle Film Awards por su papel como Swifty Lazar en Frost/Nixon de Universal Pictures en 2009. Una dramática narración de las entrevistas de televisión posteriores a Watergate entre el presentador del talk show británico David Frost y el ex presidente Richard Nixon, Jones protagonizó junto a Frank Langella y Michael Sheen. Jones también es conocida como la voz de Dobby, el elfo de la casa, en la serie cinematográfica de mayor recaudación de todos los tiempos, Harry Potter and the Chamber of Secrets y luego repitió su papel en Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010), por la que fue nominado como Mejor actuación digital en los premios Broadcast Film Critics Association Awards. Jones también le puso la voz al personaje de Silk en la película de Steven Spielberg de 2011 ganadora del premio Globo de Oro The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn.

En 2013, lideró el elenco en Leave to Remain, una película dirigida por el documentalista ganador del premio BAFTA Bruce Goodison. Otros créditos cinematográficos de Jones incluyen Dad's Army, Anthropoid, Red Lights con Robert De Niro, The Rite con Anthony Hopkins, Sex & Drugs & Rock & Roll, Creation, Oliver Stone's W., City of Ember, St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold, The Mist, Peter Greenaway's Nightwatching, Amazing Grace, Mrs. Henderson Presents, Ladies in Lavender, Finding Neverland, Orlando, Serena y The Man Who Knew Infinity.

En 2013, Jones también protagonizó frente a Sienna Miller e Imelda Staunton como Alfred Hitchcock en The Girl para HBO y la BBC. La película relata la relación entre Hitchcock y la actriz Tippi Hedren mientras filmaban The Birds. Por su actuación estelar, Jones fue nominada a un Premio Globo de Oro en 2013 por Mejor actuación de un actor en una miniserie o película hecha para televisión, para un actor protagónico en los premios BAFTA 2013 y Actor líder destacado en una miniserie o película en los premios Primetime Emmy. Sus otros créditos de televisión incluyen Wayward Pines (FOX), Christopher and His Kind (BBC), God in America (PBS), Doctor Who (BBC), Mo (C4), The Last Days Of ... (BBC), The Old Curiosity Shop (BBC), A Harlot's Progress (C4), Elizabeth 1 (HBO) y The Way We Live Now (BBC).

Para teatro, a Jones se la vio en Circle Mirror Transformation nuevamente con Imelda Staunton para Royal Court. Recibió el premio Laurence Olivier Theatre 2002 como Mejor actor en un papel secundario por su actuación en The Play What I Wrote, una farsa musical escrita por Hamish McColl, Sean Foley y Eddie Braben, y dirigida por Kenneth Branagh. El programa ganador del premio Olivier fue una celebración del doble acto británico Morecambe and Wise, y una exploración irreverente y absurda de la naturaleza de dobles actos en general. Jones protagonizó Arthur en el Wyndham's Theatre, Londres, antes de que la obra se estrenara en Broadway, Nueva York, en donde fue nominada para un premio Tony como Mejor evento teatral especial. Sus otros créditos de teatro incluyen The Painter (Arcola Theatre), Every Good Boy Deserves Favour (Olivier Theatre), Parlour Song (Almeida Theatre) y Measure for Measure (National Theatre with Complicite).

ACERCA DE LOS REALIZADORES

El debut como director de DAVID LEITCH (Dirigida por) fue el éxito de taquilla aclamado por la crítica de 2014 John Wick, que él codirigió con Chad Stahelski.

Antes este año, Leitch se desempeñó como productor ejecutivo en John Wick: Chapter 2, que fue lanzado por Lionsgate.

Luego, para Leitch está la muy anticipada Deadpool 2, protagonizada por Ryan Reynolds, Morena Baccarin y Josh Brolin. 20th Century Fox y Marvel han establecido el 1 de junio de 2018, como la fecha de lanzamiento de la próxima entrega de la franquicia del superhéroe irreverente.

Antes de convertirse en director, Leitch pasó más de una década en el negocio de dobles y actores doblados que incluyen a Matt Damon y Brad Pitt en películas como Bourne Ultimatum, Fight Club y Mr. & Mrs. Smith. También fue coreógrafo de lucha, coordinador de dobles y director de la 2da unidad en películas que incluyen a Ninja Assassin de James McTeigue, The Mechanic, Hansel & Gretel: Witch Hunters, Wolverine, Anchorman 2, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Captain America: Civil War y Jurassic World por nombrar algunos.

Como artista marcial por oficio, Leitch y su socio Stahelski son propietarios de la compañía de diseño de acción y producción 87Eleven Action Design.

KURT JOHNSTAD (Guión/Productor ejecutivo) es un producto de una niñez en la región central de Estados Unidos en donde fue criado en una granja de ganado y recibió educación en artes en California School of the Arts. Después de una década como director asistente, Johnstad hizo la transición a guionista.

Comenzando con una colaboración temprana con Zack Snyder, su innovadora película 300 lanzó a Johnstad al radar de Hollywood. Johnstad escribió la exitosa película lanzada por Relativity Media Act of Valor dirigida por Scott Waugh y Mouse McCoy. La película fue protagonizada por Navy SEALs en servicio activo y le permitió de Johnstad honrar su relación de trabajo de larga data con la comunidad de Operaciones especiales.

A esto le siguió el éxito de Noam Murro 300 Rise of an Empire para Warner Bros. Próximo a comenzar a filmar este invierno esta el drama The Last Photograph para Snyder.

El reconocimiento de su súper ocupada trayectoria de carrera llegó en 2011 cuando Johnstad fue seleccionado como uno de los "10 guionistas para ver" de Variety. Su trabajo de escritura continuo con numerosos realizadores tiene a Johnstad en el negocio con compañías como Warner Bros., Paramount Pictures, Universal Pictures, New Regency, Sony Pictures, Focus Features, Lionsgate y Legendary Pictures, así como productoras destacadas como Cruel Films, Lin Pictures, Temple Hill Entertainment, Denver and Delilah Films, Matt Tolmach Productions, Mad Chance Productions, Thunder Road Films, e Imagine Entertainment.

ANTONY JOHNSTON (Basada en la serie de novelas gráficas de Oni Press "The Coldest City", Escrita por) es un galardonado autor de best-seller de novelas gráficas de The New York Times, video juegos y libros, con títulos que incluyen "The Coldest City," la serie épica "Wasteland," el súper héroe de Marvel "Daredevil," y el video juego seminal "Dead Space." Ha adaptado libros del novelista de best sellers Anthony Horowitz, colaborado con la leyenda de comics Alan Moore y sus títulos han sido traducidos en todos el mundo. Vive y trabaja en Inglaterra.

SAM HART (Basada en la serie de novelas gráficas de Oni Press "The Coldest City", Ilustrada por) nació en el Reino Unido y vive en Brasil. Sus créditos artísticos de comic incluyen "Starship Troopers", "Judge Dredd", "Outlaw: The Legend of Robin Hood," "Excalibur: The Legend of King Arthur" y "Messenger: The Legend of Joan of Arc." También dibuja storyboards y enseña narrativa y arte de conceptos.

En 2003, ERIC GITTER (Producida por) formó Closed on Mondays Entertainment (actualmente conocida como TGIM Films), una compañía de producción de medios creada específicamente para ayudar a los creadores de propiedad intelectual a encontrar vida para sus títulos en medios fuera de la publicación de comics. Este plan llevó directamente a la producción de Atomic Blonde.

En 2010, Gitter produjo Scott Pilgrim vs. the World de Edgar Wright para Universal Pictures, basada en la serie de best-seller de novelas gráficas del mismo título. Gitter comenzó su incursión en las adaptaciones literarias produciendo el breakout crítico de Tim Blake Nelson O, una adaptación moderna de "Othello" de Shakespeare, protagonizada por Josh Hartnett, Julia Stiles, Mekhi Phifer and Martin Sheen. Gitter también fue productor ejecutivo de Leaves of Grass de Nelson, protagonizada por Edward Norton.

Nombrado por Variety como uno de los "10 principales productores de Hollywood para ver" en 2008, Gitter también aplicó su plan a la televisión. Actualmente está desarrollando las propiedades basadas en el libro y la novela gráfica Hawaiian Dick (dirigido por Glen Mazzara) y The Beauty (dirigido por Ryan Murphy).

PETER SCHWERIN (Producida por) primero entró a las filas de la industria cinematográfica en 1995 cuando se unió a Dimension Films. Se desempeñó como ejecutivo en una serie de proyectos, que incluyen la franquicia Scream de Wes Craven; The Faculty de Robert Rodriguez; la primera producción estadounidense de Guillermo del Toro Mimic; el thriller psicológico Nightwatch, protagonizado por Ewan McGregor y Josh Brolin; la comedia de Marlon Wayans/David Spade Senseless; y la película familiar Air Bud. Schwerin también coprodujo en documental Backstage sobre el tema de Hard Knock Life Tour de Jay-Z y fue productor ejecutivo de la franquicia Scary Movie.

Durante su período en Dimension Films, Schwerin supervisó películas con una taquilla mundial combinada de más de $1.000 millones. También trabajó en varias adquisiciones para Dimension Films, que incluyen la producción de Eric Gitter de O. En 2005, Gitter y Schwerin unieron fuerzas nuevamente, y Schwerin supervisó la producción y desarrollo de TGIM/Closed on Mondays Entertainment de Gitter.

KELLY MCCORMICK (Producida por) es un productor y ejecutivo en 87Eleven Action Design, una compañía de producción y diseño de acción conocida por películas como John Wick (codirigida por Chad Stahelski y David Leitch) y John Wick: Chapter 2 (dirigida por Stahelski).

Actualmente, McCormick coproduce Deadpool 2 de Marvel, protagonizada por Ryan Reynolds, Morena Baccarin y Josh Brolin, con David Leitch como director. Ella también participa de la preproducción de Snow Ponies de Darrin Prescott, protagonizada por Gerard Butler; David. M Rosenthal's How It Ends, protagonizada por Theo James y Forest Whitaker para Netflix; y Poms, protagonizada por Diane Keaton y Jacki Weaver. En 2016, McCormick produjo A Kind of Murder de Andy Goddard, protagonizada por Patrick Wilson, Jessica Biel y Haley Bennett.

Antes de unirse a 87Eleven Action Design, McCormick se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de producción y adquisiciones en Sierra/Affinity, una compañía de financiación y ventas internacionales dirigida por Nick Meyer y Marc Schaberg. Allí, ella organizó la pizarra de ventas y se encargo y produjo innumerables proyectos que incluyen títulos como Hell or High Water (nominada al Academy Award® como Mejor película), Whiplash (nominada al Academy Award® como mejor película y ganadora de tres Academy Awards®), The Place Beyond the Pines, The Call, Parker, Nightcrawler y Manchester by the Sea (seis nominaciones al Academy Award® que incluyen Mejor película con premios para Casey Affleck como mejor actor en un papel principal y Kenneth Lonergan por Mejor guión original).

Bajo el sello Denver & Delilah, la actriz ganadora del Oscar Charlize Theron y los socios A.J. DIX (Producida por) y Beth Kono han construido una compañía de producción prolífica con una pizarra de cine y televisión diversa.

Los créditos cinematográficos pasados de Denver & Delilah incluyen la película aclamada por la crítica Monster, por la que Theron recibió un Academy Award® como Mejor actriz en un papel principal; la película dirigida por Jason Reitman Young Adult, que le valió a Theron una nominación al premio Globo de Oro; The Burning Plain dirigida por Guillermo Arriaga; el documental East of Havana; y Dark Places, escrita y dirigida por Gilles Paquet-Brenner, basada en el best seller de The New York Times de Gillian Flynn.

Además de Atomic Blonde, Denver & Delilah tiene dos películas a la espera de su lanzamiento. El 9 de marzo de 2018, Amazon Studios y STX Entertainment lanzarán Gringo, una película de acción y comedia negra, escrita por Matthew Stone y Anthony Tambakis, dirigida por Nash Edgerton y protagonizada por David Oyelowo, Joel Edgerton, Theron, Thandie Newton y Amanda Seyfried; y Focus Features lanzará Tully el 20 de abril de 2018, escrita por Diablo Cody, dirigida por Jason Reitman y protagonizada por Theron.

La próxima producción de Denver & Delilah es la comedia Flarsky, protagonizada por Theron y Seth Rogen, y dirigida por Jonathan Levine para Lionsgate, que se rodará este otoño en Montreal.

Denver & Delilah también está produciendo múltiples series con Netflix que incluyen a Girlboss, una serie de comedia con el presentador Kay Cannon (escritor de Pitch Perfect), basada en el libro "#Girlboss" de Sophia Amoruso y Mindhunter con David Fincher, basada en el libro del mismo nombre de John Douglas y Mark Olshaker. Adicionalmente, Netflix lanzará la película Brain on Fire más adelante este año, escrita y dirigida por Gerard Barrett, basada en el best seller de The New York Times de Susannah Cahalan y protagonizada por Chloë Grace Moretz, Thomas Mann, Richard Armitage y Carrie-Ann Moss.

Denver & Delilah se encuentra actualmente bajo un acuerdo cinematográfico de múltiples años con Universal Pictures y tiene un pacto de dos años con Universal Cable Productions para su pizarra de televisión.

Como la industria del cine avanza cada vez más hacia la globalización, NICK MEYER (Productor ejecutivo) se encuentra en el nexo del cambio rápido e innumerables oportunidades. Conocido como uno de los estrategas, productores, financistas y ejecutivos preeminentes en la industria del cine internacional, Meyer y su compañía, Sierra/Affinity, brindan películas de algunos de los realizadores más talentosos brindando constantemente producciones de alta calidad viables desde el punto de vista comercial al público mundial a través de un sinfín de plataformas de distribución.

Como CEO de Sierra/Affinity, una compañía de producción, finanzas y ventas internacionales, que él fundó en enero de 2009, Meyer supervisa las producciones de las compañías, así como ventas que representan prácticas sólidas de producciones de terceros en todos los niveles de presupuesto con algunos de los mayores realizadores y talentos de la industria. Recientemente, Sierra/Affinity finalizó las ventas de derechos mundiales fuera de Estados Unidos para la contendiente de los premios Manchester by the Sea. El drama, dirigido y escrito por Kenneth Lonergan, se agrega a la larga lista de destacadas galardonadas y favoritas del público que son representadas por la compañía, incluidas Nightcrawler (Dan Gilroy), Whiplash (Damien Chazelle), Flight (Robert Zemeckis), The Place Beyond the Pines (Derek Cianfrance), Ender's Game (Gavin Hood), Drive (Nicolas Winding Refn), The Call (Brad Anderson) y The Way, Way Back (Nat Faxon, Jim Rash). La posición de Meyer dentro de la comunidad de cine internacional siguió confirmándose a través del estudio de entretenimiento mundial Entertainment One (eOne) haciendo una inversión de capital estratégica en Sierra/Affinity a través de la que las ventas internacionales y distribución de películas producidas y adquiridas por eOne Features, así como películas de eOne-distributed de The Mark Gordon Company, serán manejadas por Sierra/Affinity fuera de los territorios en los que eOne autodistribuye.

Meyer previamente se desempeñó como presidente de Paramount Vantage en donde supervisó todos los aspectos del negocio, incluidos financiación, operaciones, adquisiciones, desarrollo, producción, ventas, marketing y distribución de una pizarra completa de películas. Meyer supervisó el lanzamiento de películas reconocidas por el Academy Award® Babel (Alejandro González Iñárritu), No Country for Old Men (Joel Coen y Ethan Coen) y There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson). También se desempeñó como presidente del sector internacional para Lionsgate-fue productor ejecutivo de Hotel Rwanda (Terry George)-y supervisó las operaciones internacionales para la compañía y fue responsable de las ventas internacionales y distribución de cine y televisión, así como fusiones y adquisiciones internacionales.

Miembro de AMPAS®, Meyer reside en Los Ángeles con su familia.

MARC SCHABERG (Productor ejecutivo) tiene casi dos décadas de experiencia en financiación, ventas, producción y distribución de cine independiente. Actualmente se desempeña como presidente y COO de Sierra/Affinity, que fundó en enero de 2009 con Nick Meyer, Schaberg supervisa las producciones cinematográficas de la compañía. Schaberg también desempeña un papel integral en las ventas de representación de prácticas sólidas de Sierra/Affinity de producciones de terceros en todos los niveles de presupuesto con algunos de los mayores realizadores y talentos de la industria. Más recientemente, Sierra/Affinity cerró las ventas de los derechos a nivel mundial fuera de Estados Unidos para la galardonada Manchester by the Sea, Captain Fantastic y Hell or High Water, además de una larga lista de destacadas galardonadas y favoritas del público representadas por la compañía que incluyen a Nightcrawler, Whiplash, Flight, The Place Beyond the Pines, Ender's Game, Drive, The Call y The Way, Way Back.

Antes de lanzar Sierra/Affinity, Schaberg fue socio fundador de Element Films en 2003 en donde fue CFO y luego COO. Durante su trabajo en Element, estructuró una instalación de crédito P&A rotativo de $65 millones con Merrill Lynch, negoció la distribución doméstica, acuerdos con Lionsgate y MGM, y lanzó una división de ventas extranjeras, Element Films International. Schaberg comenzó su carrera en la industria del cine como CFO de Tomorrow Films, una compañía de finanzas de cine y ventas extranjeras boutique. Además de su experiencia ejecutiva en el crecimiento y administración de compañías de cine independiente, Schaberg también produjo o fue productor ejecutivo de más de 20 películas que incluyen Mr. Brooks, Waiting… y Down in the Valley.

Antes de comenzar su carrera en cine, Schaberg ganó un Ph.D. en economía y escribió numerosos artículos académicos y populares y también publicó un libro basado en su disertación doctoral titulada "Globalization and the Erosion of National Financial Systems". Cuenta con una licenciatura de la Universidad de Michigan y una Maestría y un Ph.D. de la Universidad de California.

Después de períodos trabajando en casi todas las facetas de la publicación de comics, JOE NOZEMACK (Productor ejecutivo) cofundó la aclamada editorial independiente Oni Press en 1997. Un pionero en la evolución de la industria de comics estadounidense que había sido totalmente dominada por superhéroes corporativos, Oni Press aporta una amplia variedad de géneros para un sinfín de públicos. El enfoque de la compañía en creadores y personajes más que en cualquier género específico o edad del público los diferencia en una industria desde siempre dominada por editoriales unidimensionales.

Después de trabajar con una diversidad de socios de medios en la adaptación de la amplia variedad de títulos de Oni Press y desempeñándose como productor en Scott Pilgrim vs. the World de 2010 y el piloto de NBC de 2013 para The Sixth Gun, Nozemack fundó Oni Entertainment con el ejecutivo de Oni Press Charlie Chu y el editor en jefe de larga data James Lucas Jones. Con un renovado compromiso para defender proyectos y creadores en un paisaje del entretenimiento en constante evolución, Oni Entertainment está representado por William Morris Endeavor.

STEVEN V. SCAVELLI (Productor ejecutivo) ha sido presidente de Flash Distributors desde 1986. Con sede en la ciudad de Nueva York, Flash es el principal distribuidor de entretenimiento local para el producto de estudio de Hollywood en Northeastern United States. Scavelli ha participado diariamente en ventas, marketing y distribución de todos los nuevos lanzamientos y lanzamientos de catálogo para todos los principales estudios y sellos más pequeños durante varias décadas. Scavelli también ha sido asesor de ventas y publicista durante más de 15 años para DVDGiftBaskets.com, calificó la fuente Nro. 1 en línea para canastas de regalos de entretenimiento locales exclusivas.

En 2003, Scavelli se asoció con Eric Gitter. Se desempeñó como coproductor en Scott Pilgrim vs. the World así como en varios otros proyectos en diversas etapas de desarrollo. Scavelli continúa desempeñándose como financista y productor de la pizarra de proyectos de Closed on Mondays/TGIM Films.

Después de trabajar como coproductor en películas como la de Oliver Stone W., ETHAN SMITH (Productor ejecutivo) se ha desempeñado como productor ejecutivo o productor en Fury de David Ayer, que protagonizó Brad Pitt; Joy de David O. Russell; y Rock the Kasbah de Barry Levinson. Smith actualmente trabaja en la próxima película de David Leitch, Deadpool 2.

DAVID GUILLOD (Productor ejecutivo) es un veterano con 25 años en la industria del entretenimiento que lidera los departamentos de talento de cine como socio senior en United Talent Agency (UTA), Handprint Entertainment, Intellectual Artists Management y ahora Primary Wave Entertainment. Guillod fue socio gerente de la compañía de administración de talentos Handprint Entertainment durante nueve años. Durante su período en Handprint, Guillod ayudó a administrar y desarrollar compañías para Jennifer Lopez y Jennifer Lopez Enterprises y Bad Boy Entertainment para Sean Diddy Combs. Guillod también guió las carreras de Katie Holmes, Jennifer Love Hewitt, Julia Stiles, Justin Long, Monica Potter y Terrence Howard. Después del período de Guillod en Handprint, se convirtió en un socio senior y cojefe del departamento de talentos de cine en la agencia literaria y de talentos líder UTA. En UTA, Guillod fue cojefe del departamento de talentos de cine durante nueve años y guió las carreras y compañías para Don Cheadle, Rachel McAdams, Liv Tyler, Julie Bowen, y el escritor ganador del Oscar® Bobby Moresco. Además, Guillod se encargó de la producción de películas como Crash, Hotel Rwanda y Hustle & Flow durante su trabajo en UTA. Actualmente, Guillod es el co-CEO de Primary Wave Entertainment y supervisa toda la administración literaria y de talentos así como la producción de cine y televisión.

Ampliamente reconocido por su impresionante cinematografía en el thriller de acción aclamado por la crítica John Wick, JONATHAN SELA (Director de fotografía) encontró un amor por el arte del cine a muy temprana edad. Nacido en París en 1978, Sela poco después se mudó con su familia a Israel. A los 14 años, ya estaba trabajando en equipos de producción; y, en 1998, Sela tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos para estudiar cine en American Film Institute (AFI). Allí, Sela asistió bajo las órdenes del cineasta ganador del Oscar® Vilmos Zsigmond en las películas Life as a House y The Body. Su primer trabajo en AFI fue rodar un video musical para el aclamado director Mark Webb. Desde entonces, Jonathan ha rodado más de 200 videos musicales y comerciales con directores como (pero sin limitación) Francis Lawrence, Olivier Gondry, Guy Shelmerdine, Ray Kay, Floria Sigismondi y Bryan Barber. En 2004, fue nominado por MTV y MVPA por mejor cinematografía en los videos musicales para Alicia Keys' "You Don't Know My Name" y "Rock Your Body" de Justin Timberlake.

Además de su trabajo en comerciales y videos musicales, Sela tiene una pasión por el cine independiente y de estudio. Rodó las películas Max Payne, The Omen, A Good Day to Die Hard y Law Abiding Citizen. En 2006, Sela ganó el premio a la mejor cinematografía por su trabajo en la película Grimm Love en Catalonian International Film Festival. Más recientemente, se puede ver el trabajo de Sela en la película de Michael Bay Transformers: The Last Knight.

Después de trabajar como director de arte en películas como Inglourious Basterds, Cloud Atlas y The Monuments Men, y como director de arte supervisor en The Hunger Games: Mockingjay Part 1, DAVID SCHEUNEMANN (Diseñador de producción) trabajó como diseñador de producción en Atomic Blonde. Actualmente trabaja como diseñador de producción en la próxima película de David Leitch, Deadpool 2.

ELÍSABET RONALDSDÓTTIR (Editora) nació y se crió en Reykjavik, Islandia. Se graduó de la Escuela de Cine de Londres con honores en 1990 y desde entonces ha editado más de 40 películas de cine, programas de televisión, documentales, así como una película animada. Con frecuencia trabaja desde su país natal Islandia en proyectos en Europa y América del Norte.

Su galardonado trabajo de edición también ha incluido una participación activa en la industria como miembro fundador y presidenta inaugural por dos periodos de Women in Film & Television Iceland (WIFT Iceland). Ronaldsdóttir ha sido parte del directorio de Icelandic Producer's Guild y se ha desempeñado durante dos años como presidenta de Icelandic Film & TV Academy en 2005 y 2006. Desde 2007, Ronaldsdóttir ha participado del directorio de realizadores importantes en Reykjavík International Film Festival (RIFF).

Ella es más conocida por su colaboración con Baltasar Kormákur (Jar City y Contraband), y más recientemente con David Leitch (John Wick). Actualmente, Ronaldsdóttir se ha reunido con Leitch en Deadpool 2.

CINDY EVANS (Diseñadora de vestuario) estableció su carrera como diseñadora de vestuario en la nominada al Oscar® de Christopher Nolan Memento y desde entonces ha repetido actuaciones con actores y directores por igual. Trabajó con Doug Liman en Fair Game y The Wall. Otros créditos incluyen Freedom Writers y P.S. I Love You, ambas dirigidas por Richard LaGravenese y protagonizada por Hilary Swank. Evans trabajó con la actriz Charlize Theron en la aclamada película de Niki Caro North Country, por la que Theron y Frances McDormand recibieron nominaciones al Oscar®. Evans previamente trabajó con McDormand en Laurel Canyon, en donde también colaboró con la por entonces diseñadora de producción Catherine Hardwicke. Se reunió con Hardwicke en su debut como directora de cine, el drama que alcanza la mayoría de edad Thirteen; su toma de ficción sobre la cultura de skateboarding Lords of Dogtown; y más tarde la recreación de Hardwicke de Red Riding Hood. Ella trabajó nuevamente con Theron en A Million Ways to Die in the West de Seth MacFarlane.

Evans trabajó con Theron nuevamente en el debut como director de Guillermo Arriaga The Burning Plain. Otras películas incluyen las películas de Oliver Stone Savages; Ted 2; August: Osage County; Marley & Me; la biografía novelada maravillosamente creada de Mick Jackson Temple Grandin para HBO; la película de terror de ciencia ficción The Forgotten, protagonizada por Julianne Moore; y la comedia romántica que atrae al público Along Came Polly, protagonizada por Ben Stiller y Jennifer Aniston.

El trabajo del compositor, productor y multi-instrumentalista TYLER BATES (Música original de) resuena profundamente en cine, televisión, video juegos y cultura pop en general-desde los éxitos de taquilla aclamados por la crítica como John Wick y Guardians of the Galaxy, hasta Salem de WGN y la innovadora 300 de Zack Snyder. Una mente musical experta y versátil, desarrolla una paleta de sonidos distinta para cada proyecto que refleja la exclusiva marca del director respecto de la narración y la emoción, ya sea una dramática grandeza épica o terror puro.

En 2004, después de una década de escribir música para cine, musicalizó la recreación de Zack Snyder de Dawn of the Dead, escrita por James Gunn, lo que inició una relación de larga data entre ambos. Su banda de sonido para 300 de Snyder rápidamente se convirtió en uno de los álbumes musicales de mayor venta del siglo XXI. A 300 le siguieron colaboraciones adicionales con el realizador como Watchmen y Sucker Punch. Una asociación con Gunn evolucionó desde la favorita de culto de 2006 Slither, y llevó a Super y Guardians of the Galaxy de Marvel, que se convirtió en la tercera película de mayor recaudación de 2014 en la taquilla mundial. Durante la carrera de Bates, el trabajo con realizadores icónicos e influyentes, que incluyen al ganador del Academy Award® William Friedkin en Killer Joe y Rob Zombie en The Devil's Rejects, Halloween y Halloween II.

Su marca en el mundo de los juegos es aparente en su música para Killzone Shadow Fall," "God of War: Ascension," "Army of Two 40th Day" y más. El trabajo de Bates en televisión abarca un amplio rango de estilos desde Californication de Showtime hasta la muy popular Kingdom de Audience Network. Y la actuación en cámara de Californication es donde Bates conoció a Marilyn Manson, lo que dio inicio a otra alianza creativa concentrada y fuerte. Bates coescribió y produjo "The Pale Emperor" de Manson, que ocupó el Nro. 6 en Billboard Top 200 y que Rolling Stone proclamó como el "Nro. 1 Metal Album of 2015." "Cupid Carries a Gun" se convirtió en el tema principal para la exitosa serie de WGN Salem, a la vez que "Killing Strangers" figuró prominentemente en John Wick de Keanu Reeves. También realizó trabajos de guitarra principales en Manson's Hell Not Hallelujah Tour y su 2016 arena tour, interpretando para medio millón de fanáticos junto a gigantes del metal Slipknot.