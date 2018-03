Duro de cuidar: Critica: The Hitman's Bodyguard

Duro de cuidar es una simpática comedia buddy movie, con una simpática historia protagonizada por dos simpáticos personajes interpretados por dos simpáticos (pero muy buenos) actores. Y no más que eso ¿quedó clara mi idea?.



Si bien es divertida como para tener una sonrisa en los labios gran parte de la proyección, no es lo suficientemente cómica como se podría esperar de una película interpretada por Samuel Jackson y Ryan Reynolds, que si bien tienen buena química entre ellos, no llegan al punto mágico especial donde el espectador espera con ansias que se haga una nueva producción con estos personajes/actores.



En contraposición a la monotonía del relato, tenemos adrenalínicas y loquísimas escenas de persecuciones automovilísticas que compensan los altibajos del inverosímil guión.



Ideal para pasar un rato ameno y divertido con mucha acción, siempre y cuando no vayas con las expectativas muy altas.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data