El informante: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Mark Felt The man who brought down the white house

SINOPSIS

Protagonizada por Liam Neeson, EL INFORMANTE es un thriller autobiográfico, basado en los hechos reales de Mark Felt, un agente del FBI, más conocido como "Garganta Profunda", que se convirtió en una fuente anónima para los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, ayudándolos en la investigación que los llevó al escándalo de Watergate en 1974.

ELENCO:

Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe, Michael C. Hall, John Dean, Wendi McLendon-Covey, Josh Lucas, Ike Barinholtz, Marton Csokas, Tony Goldwyn, Kate Walsh, Bruce Greenwood, Eddie Marsan, Tom Sizemore, Noah Wyle, Colm Meaney, Brian D'Arcy James

El informante es una película que interesa bastante, pero que puede llegar a marear o aburrir a los que no son muy afectos a los temas políticos.



Por lejos, lo mejor de esta prolija producción, es la sólida y brillante composición de Liam Neeson, ya que el guión no mantiene un buen ritmo ni logra captar al ciento por ciento al espectador. El hecho histórico es interesante en si, pero el modo en que está narrado no convence del todo: tiene momentos brillantes, otros densos, otros confusos, etcétera, etcétera logrando que el resultado final sea bastante desparejo.



Si sos de los que se pierden con los nombres de los personajes o con las intrigas del FBI, es preferible que vayas a verla sabiendo bien la historia real. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de El informante? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

FICHA TÉCNICA:

Título original Mark Felt - The Man Who Brought Down The White House

Año 2017

Duración 103 min.

Director Peter Landesman

Guion Peter Landesman

Fotografía Adam Kimmel

Productora MadRiver Pictures / Playtone / Scott Free Productions. Distribuida por Sony Pictures Classics

Género: Biografía,Thriller