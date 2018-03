El origen del terror en Amityville: Sinopsis, elenco, ficha: The Unspoken

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Angela es una solitaria joven que, desde la muerte de su madre vive sin amigos y sometida a la intimidación de una agresiva pandilla de hombres jóvenes que trafican drogas.

Ella acepta un trabajo como niñera de Adrian, un niño tímido y callado recién llegado al pueblo en compañía de su madre Jeanie.

Un día, los pandilleros llegan a la casa para molestar a Angela y para recuperar un paquete de drogas que escondieron ahí.

Sin embargo, los intrusos desconocen la misteriosa fuerza sobrenatural que reside en la vieja casa.

Es que en 1997 la familia Anderson desapareció de su hogar sin dejar rastro. Nunca se han encontrado sus cuerpos.

Durante 17 años la casa ha permanecido inalterada... hasta ahora.

FICHA TÉCNICA

("The Unspoken", Canadá, 2015)

Idioma: Inglés / Calificación: / Duración: 91'.

Distribuye: SBP / Estreno en Cines: 14/09/2017

Dirección: SHELDON WILSON.

Producción: JAMIE GOEHRING, KEVIN LEESON.

Producción ejecutiva: Robert A. Halmi, Shawn Williamson, STEVEN SCHNEIDER.

Guión: SHELDON WILSON.

Fotografía: ERIC J. GOLDSTEIN.

Música: MATTHEW ROGERS.

Montaje: Elizabeth Dwyer, TONY DEAN SMITH.

Diseño de producción: Rick Whitfield.

Vestuario: Shanna Mair, Allisa Swanson.

Maquillaje: Caitlin Groves, Joanne Kinchella.

Sonido: John Boyle, Kelly Cole, James Fonnyadt.

Efectos especiales: Jak Osmond, Joel Echallier.

Efectos visuales: Giancarlo Derchie.

FICHA ARTÍSTICA

JODELLE FERLAND (Angela)

SUNNY SULJIC (Adrian)

PASCALE HUTTON (Jeanie)

CHANELLE PELOSO (Pandy)

RUKIYA BERNARD (Portia)

JONATHAN WHITESELL (Logan)

CHILTON CRANE (Ruby Harris)

JAKE CROKER (Rodney)

LOCHLYN MUNRO (Papá de Angela)

NEAL MCDONOUGH (Agente Bower).

SHELDON WILSON Director, productor y guionista canadiense.

"Seducido por una ladrona" (2001), "Shallow ground: Bajo tierra" (2004), "Cuervos asesinos" (2007), "Screamers - La cacería" (2009), "Carny" (Telefilm, 2009), "Cazadores de hombres lobo" (Telefilm, 2010), "Mothman" (Telefilm, 2010), "Ascenso mortal" (Telefilm, 2011), "Infierno en la nieve" (Telefilm, 2011), "Super Tormenta" (Telefilm, 2012), "La casa de Cold Spring" (Telefilm, 2013), "La maldición de espantapájaros" "Shark Killer" (2015), 2013), "Once Upon a Crime: The Borrelli Davis Conspiracy" (Documental, 2014) "Shark Killer" (2015), "The Hollow" (Telefilm, 2015), EL ORIGEN DEL TERROR EN A MITYVILL E (2015), "The Night Before Halloween" (Telefilm, 2016), "Dark Days" (2018).