La estafa de los Logan: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Logan Lucky

SINOPSIS

En esta comedia cargada de acción, dirigida por el director ganador del premio de la Academia® Steven Soderbergh, Jimmy Logan (Channing Tatum), un hombre de familia de Virginia Occidental, dirige a sus hermanos Clyde (Adam Driver) y Mellie (Riley Keough) en un plan para robar el Charlotte Motor Speedway de Carolina del Norte.

Para penetrar al complejo sistema de manejo de dinero de la pista, Jimmy recluta al irascible experto en demolición Joe Bang (Daniel Craig).

Un malentendido en la programación complica aún más el arriesgado plan y obliga a los ladrones a ejecutar el trabajo durante la celebración de la Coca-Cola 600, el evento más popular de la NASCAR del año.

Mientras tratan de llevar a cabo el ambicioso robo, los desafortunados Logan enfrentan un último obstáculo, una implacable agente del FBI (Hilary Swank) comienza a investigar el caso.

Completan el elenco Seth MacFarlane, Katie Holmes, Katherine Waterson, Dwight

Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson y Jack Quaid.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Después de haber dirigido por casi tres décadas películas que marcaron una época, hace cuatro años el ganador del Oscar Steven Soderbergh sorprendió a Hollywood al anunciar su retiro del cine. El director dio un giro y se concentró en la televisión, labor por la cual recibió dos premios Emmy por Behind the Candelabra, de HBO, y dos nominaciones al Emmy por la dirección de la aclamada serie The Knick.

L a estafa de los logan marca el regreso del cineasta a la pantalla grande, una decisión que atribuye a "una convergencia de un par de cosas, una tecnológica y otra creativa".

"En el frente tecnológico", dice, "en el panorama digital se está llegando a un punto en que una pequeña empresa puede estrenar una película en forma masiva sin la participación de grandes estudios. Justo cuando me entregaron este guion, estaba hablando sobre el futuro de la distribución de largometrajes".

El guion, que recibió de manos de su esposa Jules Asner, fue escrito por su amiga Rebecca Blunt. "En principio, me pidieron que ayudara a encontrar un director para el guion, pero yo estaba muy entusiasmado por lo que había leído", dice Soderbergh. "Después de un par de semanas, admití que realmente no quería que nadie dirigiera La estafa de los logan, ya que a partir de las páginas pude ver la película muy claramente. Es una especie de primo de una película Ocean, pero también es una inversión de esas películas, ya que estos personajes no tienen ni dinero ni tecnología. Viven bajo condiciones económicas muy difíciles, por lo que un par de bolsas de basura llenas de dinero pueden cambiar sus vidas por completo".

"Además", adhiere, "me gusta el hecho de que, al comienzo de la película, los personajes no son criminales". Contrariamente a la banda de Ocean, Jimmy Logan y su equipo tienen que aprender sobre la marcha, así que también me gustó ese aspecto del guion. La historia se sentía lo suficientemente similar al tipo de película con la que me siento cómodo, pero lo suficientemente diferente como para entusiasmarme".

Financiada en su totalidad independientemente de los grandes estudios y distribuida en los Estados Unidos por la nueva compañía de Soderbergh, Fingerprint Releasing, en asociación con Bleecker Street (Captain Fantastic, Trumbo), La estafa de los logan de Soderbergh es el paradigma de lo que él imaginaba como el nuevo modelo de cine independiente fortalecido por la era digital. "En cierto modo es como un experimento", dice. "Para probar esta teoría de la distribución necesitaba una película comercial, con estrellas de cine, para justificar un estreno masivo en una situación que me permite un control creativo absoluto sobre todo".

U n propicio debut como guionista

El guion de La estafa de los logan representa un notable esfuerzo de Rebecca Blunt en su primera labor como guionista. Al igual que los personajes de su guion, Blunt creció en Virginia Occidental. Asistió a UCLA por muy poco tiempo antes de mudarse a Nueva York para perfeccionar sus habilidades de escritura.

Blunt dice que el antihéroe de la clase obrera de La estafa de los logan está inspirado en los notables antecedentes de su amigo Channing Tatum. "Creé a Jimmy Logan con Channing en mente porque veo a Jimmy como una versión alternativa de la propia historia de Chan", dice. "Chan es de una pequeña ciudad del sur, creo que ganó una beca de fútbol para jugar en la Florida, pero terminó rompiéndose la rodilla antes de que comenzara la temporada, por lo que se convirtió en stripper. Cuando imaginaba a La estafa de los logan pensé, '¿Y si Chan no se hubiera convertido en un stripper masculino y hubiera vuelto a casa?' Me encontré con Chan y su compañero Reid en el bowling y les comenté mi idea -en aquel entonces la llamaba Hillbilly Heist- y Chan dijo: '¡Suena genial!', no sé si recuerda siquiera haber dicho eso y nunca imaginé que todo esto sucedería en realidad".

Blunt desarrolló la trama central de la película basándose en una combinación de noticias y su propia imaginación. "He oído hablar de los sumideros en el Charlotte Motor Speedway, que está construido sobre un basurero. Para hacer reparaciones contrataron mineros del carbón desempleados. Con mis raíces de Virginia Occidental, tengo mucha simpatía por los mineros del carbón. También tenía una fascinación por los tubos

neumáticos desde que era niña; mi mamá solía llevarme con ella al autobanco, y me dejaba poner el dinero en el tubo, el que mágicamente se lo llevaría al cajero". Blunt le entregó el guion terminado a Soderbergh, "Quería ver si Steven tenía alguna sugerencia sobre posibles directores a quienes les podría presentar mi guion, ya que él ha hecho muchas películas de acción de gran éxito", dice Blunt. "Yo pensaba que él ya se había retirado del cine definitivamente, así que me sorprendí mucho cuando volvió y me dijo que quería dirigirla él mismo".

U n a película de atraco con corazón

Una clase de película de atraco diferente que presenta a la clase obrera, algo que no se ve a menudo en la pantalla grande, La estafa de los logan resulta bien como una comedia de acción palomera, ingeniosa e irónica, pulida por los adornos direccionales de Soderbergh sesgados de manera única. "Espero que el público disfrute de La estafa de los logan como algo de puro entretenimiento y diversión, pero al mismo tiempo no es desechable", dice Soderbergh. "Creo que hay suficiente bajo la superficie de esta película para que resuene más allá de las dos horas de duración. Muchas veces, uno ve un largometraje de Hollywood que es como pura delicadeza, pero desaparece de tu cabeza tan pronto como termina. Siento que La estafa de los logan está lo suficientemente arraigada en el mundo real para que no desaparezca".

Soderbergh dice que también espera testear un modelo de negocio respecto de los estrenos masivos libre de los compromisos que se adquieren por la interferencia de los grandes estudios. "Con La estafa de los logan", dice, "siento que los planetas se han alineado para que yo lance una película de la manera que siempre fantaseé que podía".

ACERCA DEL REPARTO

C HANNING TATUM (Jimmy Logan) es conocido por su labor no sólo en la pantalla como actor, sino detrás de escena, como productor. Próximamente se lo verá en la película Kingsman: The Golden Circle, de Matthew Vaughn, cuyo estreno está previsto para fines de este año. Más recientemente, se lo vio en Hail, Caesar!, de los hermanos Coen, y en The Hateful Eight, de Quentin Tarantino.

En 2015, Tatum volvió a encarnar su personaje de Mike Lane en Magic Mike XXL, bajo la dirección de Gregory Jacobs. La primera Magic Mike, dirigida por Steven Soderbergh, se estrenó en 2012 y, sorpresivamente, se convirtió en un gran éxito.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen Foxcatcher, White House Down,

Haywire, The Vow y Dear John.

En 2014, Tatum anunció la creación de su empresa de producción, Free Association, junto con sus socios Reid Carolin y Peter Kiernan. Actualmente, Free Association está produciendo "Magic Mike Live" en el Hard Rock Cafe. Asimismo, la compañía ha producido películas como, 22 Jump Street, secuela de la súper exitosa 21

Jump Street, ambas protagonizadas por Tatum y Jonah Hill.

ADAM DRIVER (Clyde Logan) interpretó a Kylo Ren en la tan esperada secuela de

Star Wars: The Force Awakens, J.J. Abrams. La película superó los 2 mil millones de dólares

de recaudación a nivel internacional, incluyendo más de $900 millones en el país, lo que la convirtió en la primera película en alcanzar esa cifra. Honrada como una de las "10 mejores películas del año" de AFI, el largometraje también recibió cuatro nominaciones a los premios BAFTA.

Driver volverá a interpretar su papel en Star Wars: The Last Jedi, cuyo estreno está previsto para el diciembre próximo.

Más recientemente, Driver encarnó el papel principal en Paterson, de Jim Jarmusch, que se presentó en el Festival de Cine de Cannes de 2016. Su labor fue honrada con una nominación al premio Gotham, además de recibir el premio L.A. Film Critics Award al Mejor Actor.

Asimismo, participó en Silence, de Martin Scorsese, donde protagonizó junto a Andrew Garfield y Liam Neeson. Anteriormente, se lo vio en la aclamada Midnight Special, de Jeff Nichols, protagonizando junto a Michael Shannon, Joel Edgerton y Kirsten Dunst.

S ETH MACFARLANE (Max Chilblain) posee un talento multifacético en todos los aspectos de la industria del espectáculo. Ha creado algunas de las series y películas más populares del momento y, al mismo tiempo, ha expandido su carrera en el mundo de la música, la literatura y la filantropía. Más recientemente, el actor prestó su voz al pequeño ratón Sinatra en la comedia musical familiar animada Sing.

A los 25 años MacFarlane se convirtió en el creador de una serie más joven en la historia de la televisión cuando FOX emitió por primera vez su serie de animación "Family Guy", la que actualmente en su decimoquinta temporada le ha valido varios Emmy, tanto a la Mejor Interpretación Vocal como a la Mejor Música y Letra. Así mismo, sirve de co- creador, productor ejecutivo y actor de voz de la comedia animada "American Dad", ya en su segunda temporada.

Por otro lado, sirvió de productor ejecutivo de una versión actualizada de "Cosmos: A Spacetime Odyssey", que se estrenó en diez cadenas estadounidenses simultáneamente en las plataformas de FOX y de National Geographic, convirtiéndose en el mayor estreno televisivo de todos los tiempos. La serie recibió el premio Peabody, dos premios Critics Choice Television y un premio Television Critics Association, además de 13 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo la categoría Documental o Serie de No Ficción Sobresaliente.

A esta serie dramática de ciencia ficción que MacFarlane creó y también producirá y protagonizará, Fox le ha otorgado 13 episodios consecutivos. Ambientada 300 años en el futuro, el programa sigue las aventuras de Orville, la no tan buena nave exploradora de la flota interestelar de la Tierra. La serie se estrena el 10 de septiembre.

RILEY KEOUGH (Mellie Logan) es una de las estrellas de Hollywood en ascenso y ha sido nominada a los premios Golden Globe. En 2015, co protagonizó Mad Max: Fury Road, la tan anticipada cuarta entrega de la franquicia del clásico de culto del director George Miller que comenzó en 1979 con Mad Max. El ganador del Oscar® (y nominado a la Mejor Película) presentó un distinguido electo de estrellas liderado por Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz y Nicholas Hoult.

A Keough también se la vio en American Honey, de Andrea Arnold, junto a Shia LaBeouf, Sasha Lane y McCaul Lombardi. La película le valió una nominación al premio Independent Spirit 2017 en la categoría Mejor Actriz de Reparto.

Más recientemente, co protagonizó en la aclamada película de horror de Trey Edward Shults, It Comes at Night, junto a Joel Edgerton. Asimismo, co protagonizó junto a Robert Redford y Rooney Mara en "The Discovery", de Netflix; Lovesong, junto a Jena Malone y Brooklyn Decker; y Dixieland, de Hank Bedford, con Faith Hill y Chris Zylka. Próximamente se la verá en Welcome the Stranger, de Justin Kelly, con Abbey Lee y Caleb Landry Jones y Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell.

Por otro lado, acaba de rodar We Don't Belong Here, de Peer Pederson, junto a Cary Elwes, Anton Yelchin y Catherine Keener; The House that Jack Built, de Lars von Trier, con Uma Thurman y Matt Dillon; y Hold the Dark, de Jeremy Saulnier, junto a Alexander Skarsgard y Jeffrey Wright.

En televisión, Keough protagonizó la serie de Steven Soderbergh "The Girlfriend Experience" que constaba de 13 partes y se emitió por Starz en 2016. Inspirada en la película homónima del director de 2009, la serie estaba dirigida por Lodge Kerrigan y Amy Seimetz. Por su labor, Keough recibió una nominación al Golden Globe.

KATIE HOLMES (Bobbie Jo Logan Chapman) ha sido aclamada por la crítica por la enorme variedad de papeles que ha interpretado tanto en teatro como en la pantalla, desde la taquillera Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan a las películas de cine arte elogiadas por la crítica, The Ice Storm, de Ang Lee, y Pieces of April, de Peter Hedges.

Más recientemente, Holmes protagonizó como Jacqueline Kennedy en la miniserie de televisión The Kennedys: Decline and Fall, de REELZ, que se estrenó en abril. Asimismo, protagonizó e hizo su debut dictatorial con All We Had, que se presentó en el Festival de Cine de Tribeca de 2016. Además, el año pasado protagonizó Touched with Fire, que se estrenó en SXSW en 2015. Previamente, había participado en la comedia negra Miss Meadows, en la que también colaboró como productora, el drama utópico The Giver y la película biográfica W oman in Gold.

La carrera cinematográfica de Holmes comenzó en 1996 cuando fue seleccionada para el papel de Libbets Casey junto a Tobey Maguire en el clásico drama de Ang Lee, The Ice Storm. Desde entonces, ha trabajado con algunos de los actores y directores más prominentes de Hollywood. Entre sus notables créditos se incluyen, Wonder Boys, de Curtis Hanson; Thank You for Smoking, de Jason Reitman; The Gift, de Sam Raimi; Abandon, de Stephen Gaghan; Go, de Doug Liman; Phone Booth, de Joel Schumacher; The Singing Detective, de Keith Gordon; First Daughter, de Forest Whitaker; Teaching Mrs. Tingle, de Kevin Williamson; Disturbing Behavior, de David Nutter; The Extra Man, de Shari Springer Berman y Robert Pulcini; The Son of No One, de Dito Montiel; y Don't Be Afraid of the Dark, producida por Guillermo Del Toro.

ACERCA DE LOS CINEASTAS

S TEVEN SODERBERGH (Director) es guionista, director, productor, cineasta y editor. Más recientemente produjo y dirigió las dos temporadas de la serie The Knick de

Cinemax. Además, en 2000 recibió un premio de la Academia por su labor como director de Traffic y fue nominado por Erin Brockovich. Anteriormente, había sido nominado al premio de la Academia al Mejor Guion Original por Sex, Lies, and Videotape, que marca su debut como director cinematográfico. La película también recibió el premio Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1989.

Entre sus otros créditos en cine figuran, Side Effects, Magic Mike, Haywire, Contagion, And Everything is Going Fine, The Girlfriend Experience, The Informant!, Che, the Ocean's trilogy, The Good German, Bubble, Equilibrium, Solaris, Full Frontal, The Limey, Out of Sight, Gray's Anatomy, Schizopolis, The Underneath, King of the Hill y Kafka.

Por otro lado, su película para televisión "Behind the Candelabra", por la que en

2013 recibió un premio Emmy a la Sobresaliente Labor como Director, debutó en HBO en mayo del mismo año. En 2009, creó y dirigió la obra de teatro Tot Mom para la compañía de teatro de Sydney. Mientras estaba en esa ciudad, dirigió la película The Last Time I Saw Michael Gregg. En abril de 2014, dirigió el estreno mundial de la obra de Scott Burns, The Library, en el Teatro New York's Public.

Actualmente, está trabajando en el proyecto Mosaic para HBO.