Lego Ninjago, la pelicula: Sinopsis, personajes, elenco, ficha, critica: The Lego Ninjago Movie

SINOPSIS

Una nueva aventura animada en la franquicia de Warner Bros. Pictures LEGO®, "LEGO® NINJAGO: La Película LEGO® NINJAGO: La Película" es estelarizada por Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods, y el legendario Jackie Chan.

En esta aventura NINJAGO de la gran pantalla, la batalla por NINJAGO City llama a la acción al joven Master Builder Lloyd, alias el Green Ninja, junto con sus amigos, quienes son todos guerreros ninjas secretos.

Liderados por Master Wu, tan ocurrente como sabio, deben derrotar al maligno señor de la guerra Garmadon, el peor hombre que ha existido, y que también, quien resulta ser el padre de Lloyd.

En medio de batallas de mech contra mech y padre contra hijo, el enfrentamiento épico pondrá a prueba este equipo feroz pero indisciplinado de ninjas modernos que deben aprender a superar su ego y trabajar juntos para desatar su poder interior.

Jackie Chan estelariza como Master Wu; Justin Theroux es Garmadon; Dave Franco interpreta a Lloyd; y Olivia Munn es la mamá de Lloyd, Koko. El equipo secreto de ninjas está formado por Michael Peña como Kai, Fred Armisen como Cole, Kumail Nanjiani es Jay, Abbi Jacobson interpreta a Nya, y Zach Woods es Zane.

Lego Ninjago, la pelicula, es otra loca y divertida aventura animada de estos simpáticos personajes, con un felino real incluido, que no defraudará a sus seguidores, ni tampoco a todos aquellos que tomen contacto por primera vez con esta peculiar saga. Es fiel al tono, irreverencia, originalidad y chifladura de sus predecesoras, pero, a pesar de no separarse demasiado de su exitosa fórmula, ofrece algunas cositas más originales, como por ejemplo la presencia de un gato de carne y hueso (personaje interpretado por dos gatitos, Pearl y Ruby) que no sólo refresca al producto visualmente, sino que también a la comedia en sí misma. Un poco más de lo mismo, pero efectiva, entretenida y divertida

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Fue dirigida por Charlie Bean, Paul Fisher y Bob Logan. El guión es de Bob Logan & Paul Fisher y William Wheeler & Tom Wheeler y Jared Stern y John Whittington, la historia es de Hilary Winston & Bob Logan & Paul Fisher y William Wheeler & Tom Wheeler y Dan Hageman & Kevin Hageman, basada en la línea de juguetes de construcción LEGO®.

Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller, Maryann Garger, Roy Lee, y Chris McKay fungieron como productores. Los productores ejecutivos son Jill Wilfert, Keith Malone, y Seth Grahame-Smith. El equipo de realización creativa incluye a los diseñadores de producción Kim Taylor y Simon Whiteley. La música fue compuesta por Mark Mothersbaugh.

La animación fue realizada por Animal Logic. "LEGO® NINJAGO: La Película" se proyectará en los cines, tanto en 3D y 2D.

De Warner Bros. Pictures y Warner Animation Group, en asociación con LEGO System A/S, una producción de Lin Pictures / Lord Miller / Vertigo Entertainment, "LEGO® NINJAGO: La Película" es distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures, una compañía Warner Bros. Entertainment. Esta película ha sido clasificada PG por acción y algo de humor grosero.

LEGO®, el logotipo de LEGO®, NINJAGO, el mini ladrillo y la configuración de ladrillo y perilla son marcas comerciales de The LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. Se utiliza con permiso. Todos los derechos reservados.

Una Historia Épica sobre el bien ... y papá

Desde el equipo detrás de las películas de gran éxito de LEGO® que tienen deleitado al público de todas las edades en todo el mundo, llega una nueva, gran evento de pantalla todo-, "LEGO® NINJAGO: La Película".

Compartiendo el corazón, ingenio, e irreprimible sentido de diversión que hicieron las dos primeras películas inolvidables, "LEGO® NINJAGO: La Película" explora otro mundo cinematográfico - la fantástica y lejana isla de NINJAGO - con un nuevo ensamble de personajes y su propio estilo: una fusión de animación de ladrillos digitales de punta con elementos del mundo orgánico, a lo que el productor Dan Lin llama "el siguiente paso en evolución de las películas de LEGO®".

Lo que los realizadores imaginaron fue una aventura de acción expansiva con el look hecho a mano y la sensación de algo surgido de la imaginación de un niño que ha creado un universo LEGO® en su propio patio trasero. Y volver a capturar ese entusiasmo por los Master Builders en todo el mundo.

"Hicimos secuencias de lucha coreografiadas por la leyenda del kung fu Jackie Chan, tuvimos gigantes mech de combate y una criatura decididos a destruir la ciudad. Es una locura", dice Charlie Bean, un fan de LEGO® desde hace mucho tiempo y uno de los directores de la película. "Me encantan las artes marciales en el cine, películas de robots y monstruos, y esta es una carta de amor a esos géneros, pero vista a través del lente único de LEGO®. Al mismo tiempo, la historia toca temas y valores que no sólo son el sello distintivo de estas películas, pero han sido la base de la experiencia LEGO® para las generaciones. "Se trata sobre la familia, y el auto-descubrimiento", dice Bean, citando el conflicto central entre el joven ninja Lloyd, dedicado a proteger NINJAGO City, y su padre, Garmadon, que la está atacando constantemente. "A pesar de que toma lugar en una escala épica, es una historia íntima centrada entre estos padre e hijo. Ellos están en conflicto entre sí por muchas razones, más allá del hecho de que uno es un héroe y uno es un villano. Lloyd siente que se perdió en tener a su padre en su vida. A lo largo de la aventura, abordan retos a los que son más grandes que los dos, y se ven obligados a tratar con el otro, lo cual requiere de un proceso de descubrimiento para cada uno de ellos".

"Cuando yo era niño, me vestía como ninja para Halloween muy a menudo, así que estaba comprensiblemente muy emocionado cuando me pidieron para interpretar a un personaje para 'LEGO® NINJAGO: La Película'", dice Dave Franco, quien interpreta al temerario, pero conflictivo Lloy, -un estudiante marginado de día y guerrero ninja sigiloso encubierto cuando el deber llama. "Creo que la razón mucha gente, incluido yo mismo, son tan apasionados de LEGO® se debe a que, cuando terminas la construcción de un conjunto se siente una sensación de logro. Tienes hacer el trabajo antes de que realmente puedas comenzar a jugar con los juguetes y eso hace que sea mucho más satisfactorio".

Del mismo modo, la historia hace un llamado a Lloyd y sus compañeros ninjas a mirar dentro de ellos mismos, para encontrar sus propias fortalezas y talentos verdaderos, y ….su pieza interior.

"Estos son niños modernos y están obsesionados con la tecnología, como todos nosotros", dice Bean. "Su maestro, Master Wu, está tratando de inculcar en ellos los fundamentos de lo que realmente significa ser un ninja, pero en estos tiempos prefieren luchar con mechs fuertes y resplandecientes. Está tratando de enseñarles que los mechs se destruyen y que la tecnología puede decepcionarlos. Necesitan entender que lo que hay dentro de ellos es más poderoso que todo esto".

Como Lloyd y sus amigos responden a la llamada a la acción, "LEGO® NINJAGO: La Película" también pone en relieve los temas de la amistad y el trabajo en equipo. Las fortalezas individuales son celebradas mientras se despojan de sus personalidades ñoñas de la secundaria por sus identidades secretas para proteger NINJAGO City de Garmadon. Pero, a medida que transcurre la acción, se hace evidente que estos dones se utilizarían mejor en equipo. Hasta que realmente puedan trabajar juntos, nunca lograrán el objetivo al que aspiran.

Es una lección que el mismo Garmadon no ha descubierto todavía. Justin Theroux, que encarna el personaje proclamado como el peor tipo en la historia del mundo, dice: "Es el típico narcisista que siempre está tratando de poseer cualquier ciudad que está atacando para convertirse en su dictador. También es sufre de pensar, 'Puedo hacerlo todo por mí mismo' ... y, ¡¿Por qué nadie me ayuda?!'"

Pero hay un giro, también, que hace las cosas más difíciles. Garmadon sabe que Lloyd es su hijo. Lo que el tirano de cuatro brazos y ojos rojos no sabe es que Lloyd también el Green Ninja, su enemigo jurado, que recién llegó en el Mech del Green Dragon y ha estado pateando su trasero y frustrando sus planes para apoderarse de NINJAGO City una y otra vez.

Pero está a punto de averiguarlo.

Cuando Garmadon intenta apoderarse de la ciudad en esta ocasión, en un descomunal mech tiburón que está puesto en marcha por tiburones reales, Lloyd está listo con el arma perfecta. Por desgracia, esta arma libera una amenaza ninguno de los dos espera, y puede enviar a padre e hijo en una camino juntos a través de país peligroso en busca de la única cosa que podría arreglarlo todo.

Lin agrega, "Lloyd tiene que salvar a su familia antes de que pueda salvar la ciudad. No puede seguir echando la culpa de todo a su padre, y ese es su viaje a lo largo de la historia, crecer y ser su propio hombre".

Para todo lo divertido e infantil y los chistes y payasadas que hay en la película, hay mucho para los adultos también, o, como dice el productor Chris McKay, "Hicimos 'NINJAGO' para el niño que todos llevamos dentro. Puede sonar como un cliché, pero es verdad: estamos tratando de capturar el tipo de imaginación caprichosa y los vuelos épicos de fantasía que tuvimos como niños. Pero también la hicimos con amor por las películas de los Hermanos Shaw y las películas de monstruos, por lo que hay un montón de referencias para los aficionados".

"Sólo tratamos de llegar a las cosas más divertidas, al tipo de humor que funciona a todos los grupos de edad, géneros, culturas, esa fue la diana a la que apuntamos nuestros esfuerzos" agrega Bean.

Por ejemplo, los espectadores adultos estarán en mejor sintonía con las interacciones de Garmadon con su ex esposa y madre de Lloyd, Koko, interpretada por Olivia Munn. Aunque separados desde hace mucho, y por buenas razones (es que no es fácil estar casada con el enemigo público número uno) sus intercambios sugieren al menos uno de ellos todavía puede albergar sentimientos por los buenos viejos tiempos. "La relación de Koko con Garmadon es ... complicada", reconoce Munn.

Las breves descripciones de "la madre de Lloyd" o "la ex de Garmadon" le quedarían cortas a Koko, y la extensión de su papel es una de las revelaciones en una historia que tiene mucho que ofrecer a los niños y niñas. Del mismo modo, Nya, la Water Ninja, es una miembro de la lucha de pleno derecho del equipo de Lloyd, interpretada por Abbi Jacobson, dice: "Nya monta una motocicleta, lleva una chaqueta de cuero y pilotea un robot gigante. Ella es muy rad".

Componiendo el resto de la fuerza secreta ninja están Fred Armisen, Kumail Nanjiani, Michael Peña y Zach Woods.

Phil Lord y Christopher Miller, que escribieron y dirigieron "The LEGO® Movie", produjeron "The LEGO® Batman Movie", y regresan como productores, ven cada película como una saga independiente, así como una progresión más grande a través del universo LEGO®. "Cada uno tiene su propia voz y personalidad, y esa es una de las ventajas de trabajar con cineastas que traen sus propias ideas y estilos visuales ", dice Miller.

Después de haber estrenado la película que puso en marcha la franquicia que mostró al mundo los valores activos, expresivos y entrañables de estas figuras de plástico que podrían existir en un entorno de gran escala, Lord y Miller estuvieron listos para la próxima aventura narrativa mediante la expansión del medio ambiente y el aumento la acción. "Siempre nos han gustado las películas de artes marciales", comparte Lord . "Tienen que ver con la potenciación, el enfrentar tus miedos más grandes y convertirte en la mejor versión de lo que puedes ser. Además, pensamos que nunca veríamos una con un gato gigante, a menos que la hiciéramos nosotros mismos".

Para ayudar a realizar la acción en el estilo y el tono de los realizadores buscaron a Jackie Chan, no sólo para participar en la película como Master Wu, pero llevando a su equipo de especialistas de renombre para coreografiar las peleas, y trayendo su marca registrada de fuego rápido y movimientos espectaculares hábilmente cortados con un sentido del humor. ¿Cómo funcionan las patadas, brincos y saltos animados en comparación con el mundo real? "Se puede crear todo tipo de movimientos, todo tipo de cosas imposibles, la animación agrega un láser que hace las cosas se vean 10 veces mejor y más divertidas", declara el maestro. Por otra parte, con el reconocimiento de un catálogo de las lesiones casi tan famosa como su tiempo en sus papeles de acción, Chan entre risas añade: "De esta manera no tengo que hacer mis propios trucos, y nadie se hace daño".

El conseguir las mini figuras listas para la batalla sin comprometer la integridad de sus conjuntos no flexibles demostró ser una prueba fresca. Todo tenía que funcionar en términos LEGO®.

McKay, que ha estado con el equipo de animación en las tres películas de LEGO®, dice: "Hay que pensar más inteligentemente en este medio, tomar decisiones más grandes y más audaces. En ese sentido, para mí, es una forma más pura de la animación" .

Una vez más, los realizadores trabajaron con la premiada casa de efectos Animal Logic y dieron la bienvenida a los diseñadores LEGO® con sede en la empresa en Dinamarca, a una lluvia de ideas y a crear figuras y modelos de prueba. El objetivo era que todo lo visto en la pantalla se construye con bloques LEGO®, desde un mech hasta el centro comercial pasando por el puesto de perritos calientes móvil, todo tenía que poder ser reproducido físicamente. Al igual que sus predecesores, "LEGO® NINJAGO: La Película" se construye ladrillo por ladrillo digital, cada pieza individual y prácticamente como si se tratara de plástico moldeado. Pero hay una diferencia significativa.

Como uno de los arquitectos originales de la franquicia de películas LEGO®, Lin dice: "En la primera película, estaba el Kragle, y, en 'LEGO® Batman' introdujimos algunos efectos como el humo y el agua, pero aquí la realidad entra en juego a lo grande, con césped, plantas, arena, fuego, agua fluyendo, incluso una selva de bambú". Por no hablar de un gato de tamaño natural realista -una bestia monstruosa a las diminutos mini figuras de LEGO®- que puede suponer el fin de NINJAGO City con un deslizar su pata. "A medida que los personajes interactúan con el mundo fotorrealista", añade, "ves cómo la naturaleza se puede mezclar con piezas de LEGO®. Exuberante y colorida, e iluminada como una película de acción en vivo, tiene un aspecto único y hermoso".

Reconociendo la serie de televisión de NINJAGO, que es más de animación tradicional, Lin dice: "Hay una base de fans muy fuerte de estos personajes y usamos eso como nuestra inspiración. La idea fue tomar lo que nos encantó del show y expandirlo para darle un mundo más grande y el tipo de impacto visual que se puede esperar en la pantalla grando, empujando la animación al siguiente nivel".

El formato característico también les confiere la licencia creativa con los personajes para contar su propia historia.

Pero sin importar el medio, "los conceptos básicos de juego, la imaginación y la aventura se mantienen constantes", dice Bean. "Hay una idea que se ejecuta a través de todas estas películas ya través del proceso LEGO®, y que es la creatividad. Tú puedes construir su manera de salir de los dilemas, puedes volver a crear el entorno para resolver problemas y contar una historia, y que lo que es fresco y emocionante de esto".

EL VIAJE

"Está bien Lloyd, los padres de nadie son perfectos". Lord Garmadon y La-Loyd

En el corazón de esta feroz batalla por la NINJAGO City, con mechs chocando, ladrillos volando, ciudadanos corriendo por la cubierta y el humo llenando el cielo, hay un padre y un hijo que simplemente no puede comunicarse.

"Lloyd es un niño dulce de buenas intenciones. Es un gran trabajador y un verdadero amigo", Franco comparte. "Pero él puede enojarse y ponerse introvertido debido a su situación familiar. Su padre lo abandonó cuando él era apenas un bebé y se convirtió en el hombre más malo del planeta" .

Debido a los ataques de Garmadon en la ciudad han destruido las casas y negocios de casi todo el mundo conocido, la condición social de Lloyd en la escuela es bajo cero. Aparte de los cinco amigos leales que saben su identidad secreta como el Green Ninja, todo el mundo más o menos lo evita.

"Ellos no saben que es su héroe; sólo que él es el hijo de Garmadon, y eso no es una cosa buena", dice Bean. "Simplemente caminar por la calle es una pesadilla para este pobre chico porque él no recibe ninguno de los elogios, simplemente se deja caer".

"Ha estado viviendo las consecuencias de la destrucción de Garmadon toda su vida y que está enfermo de la atención negativa. Todo lo que Lloyd quiere es ser normal", añade Franco. Aunque, a pesar de todo, "Garmadon sigue siendo su padre y hay una parte de Lloyd que quiere llegar a conocerlo y entender por qué él es como es".

Pero no es un tipo con el que es fácil de hablar. Para empezar, tiene que tener razón sobre todo ... incluso cuando no la tiene, lo que lleva a una de las bromas corrientes de la historia ya que Garmadon repetidamente pronuncia mal el nombre de su hijo. Fue Theroux, Bean revela, que inició la mutilación del nombre de Lloyd con un sonido de doble L. "Hicimos un montón de grabaciones con Dave y Justin juntos en una habitación donde jugaron e improvisaron con las ideas, y esto dio lugar a algunas de las bromas más divertidas, así como los momentos más emotivos de la película. La-Loyd es algo que Justin encontró en la habitación.

Theroux da al rudo señor de la guerra un gruñido de bajo registro que suena vagamente amenazante, sin importar lo que esté diciendo. "Me encantó interpretar a Garmadon. En cualquier momento en que llegue a ser un gran, hermano villano anuncio, es muy divertido, y Garmadon es sorprendentemente sencillo en su egoísmo. No entiende por qué su hijo no querría ser como él y tener una ciudad entera a su merced", afirma el actor.

Ninguno de ellos realmente quiere seguir luchando, pero con Garmadon incapaz de ver más allá de su propio engrandecimiento y Lloyd incapaz de conciliar su dolor, ¿qué otra solución hay?

Koko: la ex Mrs. Garmadon

Si Lloyd encuentra los motivos de Garmadon confusos, no es el mismo caso con Koko. De hecho, nadie conoce a Garmadon mejor que su ex mujer. Koko se enamoró de Garm cuando sólo era un romántico, casi megalómano, con mucho pelo y los sueños de dominación mundial. Ahora, ella es la única persona en NINJAGO City que no tiene miedo de hacerle frente a su rostro temible, mirarlo sin parpadear a sus brillantes ojos rojos y regañarlo como nadie. Especialmente cuando la seguridad de su hijo está en juego.

No es su culpa si aún encuentra su temperamento caliente ... bueno….caliente.

"Por lo general, Garmadon no entiende", dice Olivia Munn. "No tiene idea de lo que pasó entre ellos. Él piensa, 'Soy guapo. Soy poderoso. Tengo dinero. ¿Cómo no amarme?' Para Koko, el problema es su alma, y ​​sus maneras narcisistas y egoístas, que la hicieron dejarlo para que su hijo tuviera una vida mejor".

Como madre soltera y trabajadora, Koko hace todo lo posible para guiar y animar a su amado Lloyd a través de la maraña, sin sospechar que él es, de hecho, el Green Ninja. "Ella trata de ser una ejemplo de positividad para él. Tienen un especial, la comprensión, la relación. En muchos sentidos, ella se ve en él", dice Munn.

"Hay conexiones entre Lloyd y su madre, entre Koko y Garmadon, y entre Garmadon y Lloyd; la dinámica es muy interesante y, a veces, divertida, y conmovedora", continúa. "En el principio, los vemos como personajes arquetípicos, como Koko que es la super positiva y feliz mamá, y luego se entera de que ella tiene un pasado secreto, por lo que no es como te lo esperarías. Lo divertido de estos personajes es las transiciones que hacen, y cómo se vuelven más reales y relevantes".

"Una vez que descubra su historia con Garmadon", confirma Munn, "ves el verdadero sacrificio que hizo por su hijo".

Garmadon y Wu: Hermanos Sólo de Nombre

Claramente, esto tío tiene una tuerca zafada que lo hace llevarse bien con nadie- ni con su hijo, ni su ex mujer, y ciertamente no sus generales del ejército, a los que despide a diestra y siniestra por cada infracción menor o imaginaria. Y no solo los despide, sino que los lanza al fuego desde la parte superior de un volcán. Garmadon ni siquiera puede ser agradable con su propio hermano, el venerable Master Wu, un sabio barbado y vestido de blanco flautista con una antología de axiomas medio Zen y una lengua sorprendentemente afilada, al que Lin describe como "el alma y el ancla emocional de la película, y la contrapartida de Garmadon".

"Jackie Chan trae mucha comedia con Wu, y es realmente adorable, la forma en que su voz llega a través", dice Lin. "Añade una gran cantidad de espectro emocional a la película, ya sea con el corazón o el humor, y también trae un nivel de autenticidad, porque realmente queremos que esto se sienta como una película de artes marciales de inspiración asiática, y Jackie fue riguroso en supervisando la acción y asegurándonos de que lo estábamos haciendo de una manera precisa".

"Master Wu no sólo es hermano de Garmadon, sino también a su enemigo", Chan explica con fingida gravedad. "Master Wu es el tío de Lloyd, pero también su maestro. Por lo tanto, en la forma en que lo veas, es una relación compleja, muy difícil, y muy interesante".

La longeva animosidad entre Wu y Garmadon eventualmente estalla encima de un puente de cuerda sobre un río caudaloso, que Chan cita como su pelea favorita en la película.

Theroux dice: "Es la rivalidad entre hermanos clásica. No sabemos lo que pasó para que Garmadon se hiciera malo, pero, en los últimos años, los hermanos se alejaron. Uno se unió al lado oscuro y el otro se mantuvo en la luz, por lo que ahora no se soportan entre sí. Y para echar sal en la herida, Garmadon se entera que Wu ha estado tomando esencialmente el cuidado del hijo que abandonó y lo ha estado entrenando para ser un buen tipo" .

De hecho, al ver promesa en el joven ninja, y sabiendo que NINJAGO City necesita un campeón, "Master Wu está ayudando a Lloyd a alcanzar su destino", dice Chan.

La Fuerza Secreta Ninja de NINJAGO

Además de entrenar a Lloyd para sus responsabilidades como el Green Ninja, Master Wu entrena a los amigos de Lloyd, cinco entusiastas, aunque un poco desenfocados, estudiantes de secundaria: Cole, Nya, Jay, Kai y Zane. Cada uno tiene sus propias habilidades especiales expresadas en sus mechs, estilos individuales -y, si se lo ganan, éstos se manifestarán en sus poderes elementales: tierra, agua, rayo, fuego y hielo.

En cualquier momento, ellos deben dejarlo todo, sus casas o clases, ponerse su equipo ninja, y repeler a las fuerzas de Garmadon. Es un deber que toman muy en serio. O bueno, más o menos. La verdad es que, aunque lo suficientemente valientes, lo suficientemente inteligentes, y (sobre todo) lo suficientemente ansiosos de enfrentar cualquier cosa, Lloyd y sus amigos tienen todavía cierta distancia por recorrer antes de perfeccionar su trabajo en equipo y alcanzar su pleno potencial. Por el sabio consejo de Wu, tienen que dejar de esperar a que los mechs y la tecnología luchen sus batallas confían más en sí mismos y en los demás.

COLE / EARTH NINJA

Fred Armisen interpreta a Cole, el Earth Ninja, un tipo relajado con una camisa sin mangas negra y una seria pasión por la música. "Cole odiaría que alguien lo etiquetara como un inconformista, pero a él le gusta el vinilo y cosas vintage, y trabaja muy duro para ser cool", dice Bean.

A Cole no le gusta ir a ninguna parte sin un acompañamiento de bajos profundos y es el único en el grupo que admite apreciar las habilidades como flautista de Master Wu. Su aptamente nombrado Quake Mech es esencialmente un equipo de sonido monolítico, con función de las placas giratorias duales y un subwoofer que lo mantiene ranurado, mientras que aturde a su oposición con ondas de choque de sonido.

"Hablando como baterista", comparte Armisen, "vibraciones como esas tienen una gran cantidad de energía, y las usa como un martillo. El mech de Cole es como una cabina de DJ totalmente equipada".

Aun así, Armisen entiende de dónde viene Wu. "Hay una parte espiritual de la formación de un ninja y trata de descubrir tu ninja interior y el aprovechar esa fuerza en lugar de depender de estos impresionantes mechs".

Aparte de su trabajo en solitario, Armisen participar en algunas sesiones de grabación conjuntas. "Hubo una que todos hicimos juntos, y una que tuve con Dave Franco", recuerda. "He conocido a Justin Theroux por mucho tiempo y trabajado antes con él. Todo el mundo fue gracioso, y eso no es fácil. A veces ponemos gente divertida y el sentido del humor de todos no tiene el mismo nivel. Pero este grupo fue genial. Alguien hizo un buen trabajo al conseguir la gente adecuada" .

NYA / WATER NINJA

Abbi Jacobson protagoniza como Nya, la Water Ninja, con una chaqueta de cuero de plata, y quien pilotea su ágil Water Strider a través de mar y tierra. Su otro vehículo preferido es una motocicleta que modifica con requisitos particulares en honor a su modelo a seguir, la legendaria Lady Iron Dragon. Para Bean "es probablemente la más segura en el grupo, super-ruda y definitivamente alguien con quien no te debes meter".

De hecho, Nya podría ser la hermana pequeña de Kai, pero en lo que se refiere a la técnica ninja, está en segundo lugar respecto a nadie. Jacobson dice, "Ella es de alta energía, motivada y muy independiente. Nya no es una especie de compañera de la pandilla; es una parte poderosa de esta fuerza ninja secreta y juega un papel integral en salvar el día".

Preparándose para el papel, Jacobson fue especialmente consciente de sus sobrinas, de edades dos y cuatro. "Podrá que sean un poco jóvenes pare ver esta película ahora", dice ella, "pero en un par de años, cuando la vean, yo les diría, 'Esta es una persona que debe de parecer como un buen ejemplo de trabajo en equipo y ánimo. Ella apoya a sus amigos y está constantemente tratando de encontrar soluciones a los problemas. Estoy muy orgullosa de estar interpretando este personaje".

Del mismo modo, Jacobson espera la gente abrace los temas de la historia como ella lo hizo, diciendo: "Tiene corazón. Se trata de la amistad y la familia, y sobre la realización de todos tenemos algo especial acerca de nosotros, y nuestro propio conjunto de habilidades. Una vez que los encuentras, el mundo es tuyo" .

JAY / LIGHTNING NINJA

Kumail Nanjiani es Jay, el Thunder Ninja, vestido de azul con el contraste de una bufanda naranja, por si acaso, hace frío más tarde. Jay puede ser un poco demasiado cauteloso para alguien que vuela alrededor de un robot llamado Thunder Jet y emite una corriente eléctrica, pero eso es sólo parte de su encanto extraño.

"El valor de Jay está en proceso de desarrollo en toda la historia", Bean sugiere, un punto que Nanjiani encuentra "muy fácil de identificarse, y no sólo en la escuela secundaria. Creo que es algo que nunca desaparece: querer ser popular, querer encajar y ser aceptado. Jay es aceptado entre sus amigos ninja pero no tanto fuera de ellos. Estos no son los chicos cool en la escuela. Todo el mundo ama a los ninjas, pero nadie sabe que estos chicos son los ninjas. Lloyd es un paria por su parentesco con Garmadon, y los otros, creo, sufren las consecuencias por extensión. Si los otros supieran la verdad, sería tan genial".

Incluso entre su propio equipo, la naturaleza nerviosa y dudosa de Jay lo pone un poco aparte; cuando todo el mundo está listo a lanzarse con todo, Jay está ahí con un positivo "a lo mejor". Sin embargo, sus amigos saben que sin importar lo que Jay carezca de de bravuconería en el exterior, siempre sale adelante cuando es necesario, con valentía eléctrica.

Si tan sólo pudiera aplicar esa valentía para provocar algo con su infatuación no tan secreta, Nya ..

"Es una historia divertida, pero en realidad bastante conmovedora", reconoce Nanjiani. "En su centro se encuentra la relación de padre e hijo, sino que también afecta a las relaciones de todos estos personajes tienen unos con otros, y con ellos mismos".

KAI / FIRE NINJA

Protagonizando domo el hermano de Nya, Kai, está Michael Peña. Este Fire Ninja, decorado adecuadamente en rojo, dispara la llama de dos cañones de fuego mech y espera algún día ser capaz de hacer volar el fuego dese la punta de sus dedos - como Master Wu ha prometido. Si eso es un truco que Peña pudiera lograr superar en casa, incrementaría su valor a los ojos de su hijo de ocho años, al que cita como una de las principales razones que lo llevaron a tomar el papel. "Ahora quizás pueda ser el papá cool", dice.

"Empecé a ver las películas de animación con mi hijo, y él se ríe tan fuerte", Peña elabora. "Todo el mundo sabe que cuando tienes hijos, vas hacerlo todo por hacerlos reír. Él es un tipo duro, pero él ama a todo el universo LEGO®. Habla de él como si acaba de regresar de un seminario, al igual que hay todo un mundo "clandestino" de LEGO®, e historias que sólo él conoce. Así que aproveché la oportunidad de hacer esto. Al público le va a encantar, pero en casa ya la hice a lo grande" .

A menudo descrito como un poco exaltado, Kai puede ser un poco impaciente, pero, en el lado positivo, es muy leal y protector. Es el primero en saltar a la batalla, que a menudo es también el primero en ofrecer un cálido abrazo cuando alguno de sus amigos no se encuentre emocionalmente óptimo.

Para Peña, el grabar con sus compañero de reparto era como "improvisar con todas estas personas talentosas, algunos de ellos escritores de comedia, y que sólo están saltando y mostrando sus pasos de baile. Era como tratar de entrar en un juego de salto de doble-cuerda".

ZANE / ICE NINJA

De fuego al hielo, Zach Woods estelariza como Zane, el super-cool Ice Ninja, mitad humano, mitad robot, en blanco brillante, como una nevera de la vieja escuela. Zane arremete una corriente glacial de su mech, el Ice Tank, que, dice Woods, "se construye como un tractor ártico con grandes bandas de rodadura".

"De todos los papeles que he interpretado, este es probablemente el más cercano a mí en la vida real", bromea Woods. "Zane quiere ser visto como un adolescente genuino como todos los demás, aunque su proceso de pensamiento robótico le frustra constantemente".

La escuela secundaria es lo suficientemente difícil sin ser tan diferente. Pero incluso si te circula freón en lugar de sangre, y llevas circuitos de computadora en lugar del corazón que debe haber, el siempre lógico y metódico Zane muestra un preciso recital de emociones de emociones - con lealtad en la parte superior de la lista. Pero sobre todo, su deseo de encajar en el que podría ser su rasgo más conmovedoramente humano. Eso, y querer operar un mech masivo.

"La película se centra en estos niños que son estudiantes de día y llevan una vida normal, y después se transforman de repente en ninjas que luchan contra las fuerzas del mal", dice Woods. "Creo que muchos de los niños podría tener una fantasía sobre el derramamiento de la monotonía cotidiana de sus vidas para ir a combatir a los villanos con mechs y robots gigantes. ¿Quién no? Por tanto, esta es una historia sobre el cumplimiento de deseos".

"Un ninja sabe cuándo pelear y cuándo mezclarse".

Bean no puede hablar más entusiasmado sobre el elenco, diciendo: "Todos fueron geniales y divertidos, muy encantadores, y trajeron mucho de sí mismos al proyecto. Muchos de ellos son escritores. Cuando nos dieron todo de ellos improvisaban el uno al otro, y algunos de los materiales más divertidos y de mis momentos favoritos salieron de esas grabaciones. Lo más difícil era no arruinar la toma por la risa, o caer fuera de lugar debido a algo sorprendente que la otra persona acaba de decir".

Algunas parejas se coordinaron físicamente, tales como Franco y Theroux, cuyo trabajo tándem ayudó a captar la profundidad dinámica y emocional de su relación de padre e hijo. Pero en su mayor parte, los miembros del elenco se grabaron de forma individual, fuera por Skype u otros métodos dirigidos por Bean - una forma de trabajar común en animación. Se hicieron sesiones de grabación por aproximadamente 18 meses a medida que la acción animada se refinaba más, con las actuaciones informando al arte visual, y viceversa.

"Charlie fue muy comunicativo y colaborativo", dice Munn. "Hacer una película de animación prueba cada sentido que tienes como actor. Tienes que llegar allí y hacer todos los movimientos, gritar y saltar por todos lados e idear 15 maneras de decir algo para transmitir la emoción correcta. Charlie sacaba una línea y podías ver su reacción mientras lo intentabas de diferentes maneras hasta que vieras la chispa en sus ojos cuando atinabas. Su cara se encendía. Fue muy divertido hacerle reír.

Como casi un aguinaldo, casi todo el reparto principal se juntó para un grabación grupal, recordada con cariño por todos. Tomando un giro similar al de la historia pudieron enfrentar las reacciones de los demás miembros del elenco en vivo, aumentar la comedia y detallar los momentos clave en una manera distinta.

"Todos estuvieron en sus personaje y fueron capaces de improvisar en cualquier situación dada y las escenas se construyeron alrededor de eso. fue un proceso muy bueno" , recuerda Nanjiani.

Los personajes secundarios de la película incluye a Robin Roberts y Michael Strahan, interpretando a personajes mini figuras de LEGO® que se despiertan la ciudad en el popular programa "Good Morning NINJAGO". Ali Wong interpreta a General Olivia, parte del personal del volcán de Garmadon, y Charlyne Yi es Terri, uno de sus llamados auto llamados IT-nerds. Entre los ciudadanos de NINJAGO, Laura Kightlinger interpreta a la profesora de secundaria Ms.Laudita, mientras que Randall Park y Retta interpretana dos porristas de la escuela; Chris Hardwick es el DJ de radio local; y Bobby Lee es un propietario de un estudio de pilates cuyo local fue destruido por Garmadon. Constance Wu es la voz de la alcaldesa de NINJAGO City, y, en los segmentos de acción en vivo de la película, Kaan Gulder es el niño que aparece junto a Jackie Chan.

ENSAMBLANDO LAS PIEZAS

Se tomaron aproximadamente cuatro años para construir "LEGO® NINJAGO: La Película", con cineastas, animadores y diseñadores que trabajan juntos desde sus oficinas en Los Ángeles, en Animal Logic en Sydney, Australia, y en la sede de LEGO® en Billund, Dinamarc, como lo hicieron en "The LEGO ® Movie" y "The LEGO ® Batman Movie".

Para dos de esos años, el director estadounidense Bean vivió en Australia para interactuar más con el equipo de animación. "Animal Logic es un faro para las personas con talento de todo el mundo en animación y efectos visuales. Es un ambiente muy internacional", dice.

"Lo increíble acerca de Animal Logic es lo mucho que se preocupan por como todo se ve y se siente", coincide Dan Lin. "Ellos constantemente se encuentran haciendo investigación y desarrollo para llevar su tecnología al siguiente nivel".

Hasta cierto punto, los animadores se basaron en la masiva biblioteca digital de bloques que empezaron a recopilar durante la primera película-cada pieza fue dibujada individualmente, sombreada, texturizada y personalizada para asemejar manejo y desgaste real- y la utilizaron para armar el set, la utilería, los vehículos y la población al estilo LEGO ® . Adicionalmente, 3,463 bloques digitales únicos fueron creados, así como 350 mini figuras de diseño de vestuario únicas y 100 rocas digitales únicas. Más de 100 millones de granos de arena aparecen en la playa de NINJAGO en una sola toma, mientras que la ciudad y sus montañas circundantes, fueron construidas con casi 12.7 millones de bloques. Con medidas del mundo real de aproximadamente 841 metros cuadrados, es sólo ligeramente más pequeña que la base de la Gran Pirámide.

Mucho ha cambiado desde el debut de "The LEGO ® Movie" en el 2014. El Supervisor de Efectos Visuales, Gregory Jowle dice: "Nos deshicimos de la mayor parte de la tecnología que desarrollamos en la primera y mejoramos todo. Queríamos irnos más grande y más lejos y añadir complejidad a un grado más alto. Hemos aumentado nuestra biblioteca y mejorado el detalle en cada uno de los bloques para que tengan tanta fisicalidad como cualquier bloque que puedas tener en tus manos, ya sea nuevo o alguno un niño haya podido tener por mucho tiempo. Llegamos tan lejos que hasta escaneamos en alta resolución una de las mini figuras para asegurarnos de que todos los ángulos fueran correctos".

"Nosotros no hacemos trampa", añade Jowle. "Nosotros no alteramos físicamente los bloques. Añade a eso los recursos naturales como las plantas y las rocas y eso realmente empujó nuestra capacidad de representación. Lo más emocionante, creo, fue la oportunidad de hacer efectos físicamente correctos como agua a microescala, fuego, chispas y explosiones" .

La integración de las piezas de LEGO® con estos elementos de la vida real- incluyendo 254 especies de plantas vivas- es lo que diferencia a "LEGO® NINJAGO: La Película" visualmente.

"Quisimos tomar un paso más en la expansión de la imagen del universo LEGO ® ", dice McKay. "De niños solíamos tomar nuestros juguetes para llevarlos afuera y jugar en el jardín, en la caja de arena o de campamento. Esta idea se volvió vital para la historia porque nuestros ninjas necesitaban volver a sus raíces para descubrir sus poderes elementales. Este viaje de 'volver a lo básico' fue tanto para su entrenamiento como su aventura a través de la salvaje y peligrosa jungla que rodea NINJAGO City. Así que era esencial usar elementos orgánicos foto realistas además de los elementos de plástico foto realistas.

Con esto en mente, Kim Taylor, una de los dos diseñadores de producción de la película, dice , "La película es mucho más basado en la luz al aire libre, con el cielo real, nubes reales y el sol cálido. Conseguir la perspectiva de la mini figura en el mundo natural era primordial. Tomé fotografías macro de alta resolución para ver lo que una brizna de hierba o un árbol bonsái se vería desde un centímetro de distancia y encontré todo tipo de pequeñas plantas escondidas entre los musgos; es un jardín completamente diferente ahí abajo".

Por encima de nivel del musgo, la visión a gran escala de NINJAGO City ofrece una moderna y deslumbrante metrópolis Asiática llena de actividad y color - los 57 colores oficiales de LEGO ® , para ser exactos.

Lin agrega, "NINJAGO es una isla mística, un mundo diferente a cualquier otro. No es un país específico o cultura, sino un mash-up de diferentes influencias asiáticas, desde Tailandia hasta China y Japón. En ese sentido, de nuevo, es el modelo de la imaginación de un niño".

En contraste con la retícula de Bricksburg y la expansión urbana de la ciudad de Gotham, NINJAGO City toma un enfoque vertical en capas. "No es el lugar más seguro para vivir, pero es uno de los más divertidos, sin duda", Taylor postula. "No es lineal. No hay una línea recta en toda la ciudad. Quisimos darle un sentido de la historia, por lo que, en la parte inferior, junto a los canales, están todos los edificios antiguos y, más arriba, hay enormes rascacielos construidos encima de los otros edificios" .

La joya de la ciudad, y, por supuesto, el sitio desde el cual Garmadon tiene la intención de establecer su reino supremo, es el edificio más alto: NINJAGO Tower, a más de 22 pies de alto en términos humanos.

Matt Everitt, que supervisó la dirección de animación, explica, "Tienes que mantener la escala del mundo que estás creando porque, para una mini figuras de sólo una pulgada y media, y a pesar de que viven en un mundo épico desde perspectiva , el edificio más alto no es más grande que una habitación normal para nosotros. Lo que ayuda a aterrizar la técnica, cuando deseas animar las tomas, es pensar que estos son seres pequeñitos en este universo macro, con una cámara de sólo de una pulgada de distancia de la cara" .

De hecho, Taylor dice, "Charlie quería acercarse con dos equipos de cámara: uno en la escala humana, para tomas en las que debemos sentir que estamos mirando una construcción LEGO ® , y uno que es, literalmente, a escala de LEGO®, como si se tratara en manos de una mini figura".

NINJAGO City está poblada por no menos de 315 personajes, con 80 caras únicas y una asombrosa cifra de 12,000 posibles combinaciones de características a través del cual se transmiten una gama sorprendentemente de fácil identificación emocional. Los animadores le agregaron a las personalidades con complementos como el vendaje en la frente de Kai, lo que indica sus tendencias para saltar sobre las cosas, y los ojos verdes de Lloyd, un tono de LEGO ® no estándar desarrollado para la película, para dar el toque de su identidad secreta.

"Tienes que pensar más en la vieja escuela", dice McKay. "No puedes aplastar y estirar. No se puede utilizar plataformas faciales excesivamente anatómicas. Puede que tengas que utilizar todo el cuerpo de un personaje para expresar una emoción o provocar un sentimiento, por ejemplo. Me encanta la manera en que los filmamos. La simplicidad del diseño de personajes para la animación hace increíblemente dulce, sincera, emocional" .

Las interpretaciones de los actores también se calcularon de manera significativa. Puesto que es un pequeño lienzo, Taylor dice , "Todo lo que necesita es algo sutil, al igual que el más mínimo cambio de distancia entre los ojos lleva a un personaje en una dirección diferente. En Lloyd, por ejemplo, hemos utilizado algunas de las expresiones de Dave Franco, al igual que su media sonrisa, que es diferente de todos los demás".

La sutileza no fue un problema para los mechs. Para ello, los animadores hicieron equipo con los diseñadores de LEGO ® para las creaciones que son no sólo son grandes, temibles, hermosas y ricamente articuladas, sino que también fueron adaptadas de acuerdo a la personalidad de cada ninja, y siempre con una buena fortaleza estructural. "Tratamos de hacer a todos los mechs parecer enormes", dice Everitt. El mech de Kai realmente pisa por la calle y se siente el peso de cada pie. El de Cole también, cuando marca alrededor de las esquinas en con las gigantescas robo-ruedas, rompe hasta el suelo y tiene un verdadero impacto. Cuando Garmadon regresa, trae con él al más poderoso de todos, el Garma Mecha Man, cuya altura representa casi la de un niño pequeño que en caso de que fuese a ser construido a partir de ladrillos físicos. Y lo sabemos porque Simon Whiteley, uno de nuestros diseñadores de producción, en realidad lo construyó a mano".

El hecho de que las mini figuras LEGO ® no se doblan en las rodillas ni en los codos, demostró el desafió, una vez más, y el reto más estimulante, como señala Lin, "Hay un montón de acción única en la película: acción de artes marciales, mech contra mech, ninja contra mech, y ninja contra monstruo".

Para dar el sabor característico de Jackie Chan a las artes marciales, los animadores primero estudiaron a Bruce Lee que se enfrenta con Buster Keaton en las escenas de lucha sus famosas películas observando el impacto de cada patada y puño, y cómo se utiliza el espacio, así como objetos de su entorno. Dice Everitt, "Jackie influyó mucho en la forma en que animamos a Wu, no sólo la forma en que pelea, sino también en la que se mueve a través de una escena, en la forma en que podría levantar una ceja o hablar con los niños" .

A continuación, el equipo de especialistas de 15 miembros de Chan se encargaba de coreografiar cada pelea en la película, que los animadores a continuación se separaban en sus componentes, desde la forma en que posaban al principio de una pelea a la forma en que usarían un bastón o espada . Bean recuerda cómo él y Lin primero abordaron la noción de Chan. "Estaba mirando la mini figura LEGO® y moviendo su brazo alrededor y dijo, 'Mmmm, no creo que va a funcionar'. A continuación, le mostramos el clip que estábamos trabajando y dije , 'No se preocupe por las limitaciones de las piezas. Vamos a resolverlo. Sólo haga la coreografía como lo haría con cualquier otra película".

A veces se todo se reduce a... ruedas de carro y salchichas, Everitt concede: "Hacemos algo llamado desenfoque de ladrillo, la elección de las piezas de nuestra biblioteca de ladrillo que crean una sensación de movimiento, como las piezas del parabrisas, cuernos de dinosaurios, ruedas de carro con un efecto de giro, y salchichas. Hay salchichas por todos lados. Si la ves de rápido a lo mejor te las pierdes, pero si la ves detenidamente te darás cuenta".

El último toque fue un villano accidental en la forma de un ordinario gato, lúdico- y, naturalmente, el destructor de la casa. Pero, en cuanto a la ciudadanía de NINJAGO, dice Lin, "Básicamente se trata de un monstruo" . El cambio va de un tipo de desafío a otro, el equipo CG también tomó control de la bestia totalmente digital.

"Eso nos autorizó a ver videos de gatos en la Internet", Everitt ríe . "También probaron escenarios con gatos reales en el estudio para interactuar con los modelos LEGO ® , y así estudiar cómo colocaban las patas, parpadeaban, o centraban su mirada. Pegaron golosinas para gato a los mechs para registrar las formas en que ellos se acercaban, husmeaban, abalanzaban o golpeaban por encima, y para ver cómo los mechs se derrumbaban cuando los bateaban por todos lados. Debido a su tamaño desproporcionado en el mundo de LEGO ® , la criatura parece sobre todo en extrema en primer plano, así que todo tenía que lucir bien, desde las orejas y bigotes hasta la punta de la cola".

"Creo que podría tener tantos pelos como un gato real", dice Taylor. De hecho, el CG total fue de 6,493,248, un logro técnico impresionante. "No hay manera de hacer trampa: tienes que colocar una gran cantidad de pelo en el gato virtual y luego hacer que reaccionen a la luz correctamente. Charlie quería que el gato fuera lindo, suave y lúdico, a pesar de que está destruyendo la ciudad".

"Para entender el futuro, tienes que volver a tu pasado ninja".

El artista multi-edia, músico y compositor Mark Mothersbaugh continúa su colaboración creativa con Phil Lord y Christopher Miller , a raíz de la primera película de LEGO ® .

"La película entreteje elementos del mundo real y la mente de un niño, que ha creado un mash-up de personajes tradicionales chinos y japoneses, y yo quería que la música reflejara eso", dice Mothersbaugh. Escuchas instrumentos chinos y japoneses, pero, como es un chico moderno, también hay elementos de la música electrónica. No es sólo el contenido musical, sino los arreglos y orquestaciones que lo pueden llevar algo tan grande como la imaginación de un niño o algo pequeño e íntimo, dependiendo de lo que la escena requiera", añade, "como la película se mueve a través de momentos de humor ligero y exagerado, pasando por acción y momentos de introspección.

Mothersbaugh empleó una orquesta completa, que evoca el traer la vida y la humanidad a "estos pequeños tipos de plástico". Las voces también son importantes, ya que "el sonido de la voz humana hace que salte de manera más fácil. Hay más coro en esta película, y realmente ayuda a aumentar los efectos musicales que queríamos, incluyendo un coro cantando 'miau-miau' como Lloyd habla con el monstruo" .

"Lo que queremos lograr con estas películas LEGO ® es que las personas se sienten alegría. Queremos que la gente se ría", dice Lin. Al mismo tiempo, "Nos encanta sorprender con la emoción. Para nosotros, la forma en que estas mini figuras se ven y se comportan, es algo naturalmente divertido, y si podemos ofrecer la diversión y las risas, y luego agregar la emoción genuina de una manera que la gente no podría estar esperando, esa es la experiencia entera".

Bean coincide, "Espero que el público disfrute de la acción y el humor, y del emocionante viaje que estos personajes toman", dice. "Espero que les guste las escenas de artes marciales y que no sean nada que hayan visto antes en una película de LEGO ® ni en una película de artes marciales. Pero en última instancia, creo que lo que se va a prevalecer es el encontrar el corazón de esta película, que se refleja en las relaciones entre Lloyd y su familia, y sus amigos".

SOBRE EL REPARTO

DAVE FRANCO (Lloyd) está teniendo un año prolífico. En enero, fue visto en el estreno mundial de Sundance, "The Little Hours", dirigida por Jeff Baena y co-protagonizada por Alison Brie, Aubrey Plaza, y Nick Offerman. La comedia independiente encabezó el primer fin de semana las taquillas de cine independiente, recaudando más de $61,000 en dos cines, ma rey es el cuarto mejor debut independiente del año. Este verano "The Disaster Artist" se estrenó en el Festival de Cine SXSW con excelentes críticas y fue comparada para su distribución y se lanza en cines el viernes, 7 de diciembre de 2017 . La película, dirigida por James Franco, toma una mirada profunda a la forma en que Tommy Wiseau concibió la película de culto "The Room", la cual muchos consideran como una de las peores películas jamás hechas.

Franco recientemente terminó la producción del drama original de Netflix "6 Baloons", donde interpreta a un adicto a la heroína en recaída, junto a Abbi Jacobson. También estelarizará la comedia dramática "Zeroville", dirigida por James Franco, como Montgomery Clift, junto a James Franco, Seth Rogen, Will Ferrell, y Danny McBride.

El verano pasado actuó fue en la película de suspenso "Nerve", junto a Emma Roberts y dirigida por Henry Joost y Ariel Schulman; la exitosa secuela "Now You See Me 2", junto a un elenco de estrellas, con Mark Ruffalo, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Morgan Freeman; así como la comedia "Neighbors 2: Sorority Rising", retomando su papel de Teddy.

En el 2012, capturó la atención el mundo con su rol como el villano con conciencia ecológica, Eric, en "21 Jump Street", junto a Channing Tatum y Jonah Hill. A continuación, se elevó a la fama enel 2013, cuando apareció por primera vez junto a Zac Efron, Rose Byrne y Seth Rogen en "Neighbors" ,y, al año siguiente, cuando se interpretó por primera vez a Jack Wilder en "Now You See Me".

Otros créditos de Franco incluyen "22 Jump Street", "The LEGO® Movie", la comedia "Unfinished Business", junto a Vince Vaughn y Sienna Miller, y "Warm Bodies" , junto a Nicholas Hoult.

JUSTIN THEROUX (Garmadon) es un actor de cine, televisión y teatro logrado que ganó el aviso industria con su inolvidable actuación como director Adam Kesher, frente a Naomi Watts y Laura Elena Harring, en "Mulholland Drive", de David Lynch.

Theroux fue visto por última vez en la aclamada serie de HBO "The Leftovers", creado por Damon Lindelof y Tom Perrotta. El show ganó un Premio Peabody 2016 y Theroux recibió nominación a los premios Critics' Choice por su papel como Kevin Garvey. El Los Angeles Times habló maravillas que Theroux, y lo describió como una de las mejores actuaciones en la televisión y Volture nombró su interpretación como La Mejor de la TV del 2015. "The Leftovers" fue elogiada en muchas publicaciones como una de las series Top del 2015, incluyendo la New York Times , Variety , Time , Rolling Stone, y Volture . La tercera y última temporada concluyó en junio del 2017.

Próximamente protagonizará en "Mute", de Duncan Jones, junto a Alexander Skarsgård y Paul Rudd. La película de Netflix sigue a un hombre mudo (Skarsgard) en la búsqueda de una persona desaparecida en 2052 en Berlín, a la par de enfrentarse a dos villanos sin escrúpulos interpretados por Rudd y Theroux. La película se estrenará en otoño del 2017.

Theroux es también un talentoso escritor de cine. En el 2015, co-escribió, con Ben Stiller, el guión de la secuela de "Zoolander", " Zoolander 2 ". En el 2012, fue coautor de "Rock of Ages", dirigida por Adam Shankman y protagonizada por Tom Cruise, Alec Baldwin, y Catherine Zeta-Jones. Theroux también escribió "Iron Man 2", dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey, Jr., Gwyneth Paltrow, Mickey Rourke y Scarlett Johansson. Antes de "Iron Man 2" , Theroux se asoció con Ben Stiller para escribir y ser productor ejecutivo de "Tropic Thunder", protagonizada por Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Nick Nolte, y Matthew McConaughey.

Otros créditos de actuación de Theroux incluyen "The Girl on the Train", de Tate Taylor; de David Lynch "Inland Empire"; de Zoe Cassavetes "Broken English", de Michael Mann "Miami Vice"; la exitosa comedia de Ben Stiller "Zoolander"; de David Gordon Green, "Your Highness"; de Mary Harron, "American Psycho"; de David Wain, "The Ten"; "The Baxter"; "Strangers with Candy"; "Charlie's Angels: Full Throttle"; "Duplex"; "I Shot Andy Warhol"; la comedia romántica de Greg Berlanti "The Borken Hearts Club", y "Romy and Michele's High School Reunion".

Theroux hizo su debut como director con "Dedication" , la cual fue estrenada en el Sundance Film Festival del 2006. Desarrollado por Theroux con un guión de David Brombert, la comedia romántica es estelarizada por Billy Crudup, Mandy Moore, Tom Wilkinson y Bob Balaban.

En la televisión, interpretó a John Hancock en la galardonada mini serie de HBO "John Adams", junto a Paul Giamiatti, Laura Linney y Tom Wilkinson. TTuvo un arco como estrella invitada junto a Amy Poehler en "Parks and Recreation", y fue un personaje recurrente en la aclamada serie de HBO "Six Feet Under". Theroux también ha aparecido en "Alias", "Sex and the City", "Spin City" y "Ally McBeal".

Theroux comenzó su carrera como actor en el teatro de Nueva York, protagonizando junto a Philip Seymour Hoffman en "Shopping and F**king ", seguido de "Three Sisters", con Calista Flockhart, Billy Crudup, Jeanne Tripplehorn y Lily Taylor. Últimamente actuó en "Observe the Sons of Ulster Marching Towards Somme", de Frank McGuiness, un examen del deseo individual y colectiva de honrar las creencias y el país de uno. Por su actuación, Theroux fue honrado con un premio Lucille Lortel, así como el Premio de la Crítica de Boston al Mejor Actor.

FRED ARMISEN (Cole) es uno de los artistas más diversos y talentoso que trabajan hoy en día, con créditos que van desde actuar, producir y escribir tanto en la comedia como en la música.

Es el co-creador, co-guionista y co-estrella de la serie de IFC "Portlandia", junto a Carrie Brownstein. Recibió una nominación al Emmy por Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia en el 2014 por su trabajo en la serie, y cuatro nominaciones para Mejor Guión de una Serie de Variedad. En el 2015 y 2016, el programa recibió una nominación al Emmy por Serie Destacada de Sketch. En el 2013, Armisen, junto con los otros escritores, ganó un premio Writers Guild por Mejor serie de Comedia / Variedad, y fueron nominados de nuevo en el 2014. "Portlandia" recibió el prestigioso premio Peabody a la Excelencia en el año 2011. Actualmente se encuentra en producción de su octava y última temporada que se emitirá en el 2018.

Actualmente Armisen puede ser visto junto a Aubrey Plaza en la película de Liz Debtor "The Little Hours", junto a Alison Brie, John C. Reilly, Molly Shannon, y Nick Offerman.

En la pantalla chica, Armisen prestó su voz a la serie de original de Amazon y A24 "Comrade Detective", también protagonizada por Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt y Mahershalalhashbaz Ali. Además, interpretó a un personaje en la serie animada de Netflix, Andrew Goldberg y Nick Kroll, "Big Mouth", con Maya Rudolph, Jordan Peele, Jason Mantzoukas y Kroll, que se estrenará en 2017.

Armisen continúa su relación IFC con la comedia "Documentary Now!", una serie curada de documentales de media hora y biopics sobre temas completamente ficticios. La primera temporada recibió una nominación al Emmy por Mejor Programa de Variedades. La segunda temporada se estrenó en septiembre, por la que Armisen recibió una nominación 2017 WGA para una Serie de Comedia / Variedad o Sketch. Seth Meyers es un productor ejecutivo, junto con Armisen y Bill Hader, que interpretan todos los papeles principales. En el 2015, Hader y Armisen también dieron a conocer un EP en vinilo de 12", Catalina Breeze, por los 70 años ficticios de banda de rock suave que interpretan en el programa, The Ble Jean Committee, a través del sello Isabel Drag City. Además, Armisen se unió el año pasado con Broadway Video de Lorne Michaels, , Telemundo, y su compañero de SNL Horatio Sanz, para crear el canal digital de la comedia Más Mejor, dirigido a la audiencia hispana de habla Inglés.

Un veterano de once temporadas de "Saturday Night Live", Armisen ha involucrado al público con impresiones y personajes memorables, incluyendo líderes mundiales como el presidente Barack Obama o el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, a la mitad del equipo de composición inolvidable "Weekend Update" Garth y Kat (con Kristen Wiig), por nombrar unos pocos. Él cerró su última temporada con el pretexto de la británica punk rocker Ian Malo con la actuación estelar de la canción original "It's a Loveley Day". Armisen ganó el WGA a la Mejor Comedia para una serie de Variedad o Sketch este año y recibió una nominación WGA por su trabajo en el programa en el 2016.

Ha aparecido en numerosas películas, incluyendo "Band Aid", "Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Special", "Ordinary World", "Zoolander 2", "7 Days in Hell", "Easy A", "The Rocker ","Confessions of a Shopaholic" y "The Dictator" , así como prestando su voz a "The Smurfs". También ha aparecido Tenacious D: Destiny ,"Baby Mama" ,"The Ex", y "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy".

En la pantalla chica, Armisen ha hecho apariciones especiales en "New Girl", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Animals", "Modern Family", "Difficult People", "Brooklyn Nine-Nine", "30 Rock", "Broad City" ,"Parks and Recreation", y la comedia de cable "The Sarah Silverman Show" y' "Time and Eric Awesome Show, Great Job!". También fue visto en la serie infantil de Nickelodeon "Yo Gabba Gabba", y tuvo papeles de voz en off como invitado en "Archer" y "Chozen".

En febrero del 2014 fue nombrado líder de la banda 8G Band en "Open at Night with Seth Meyers". La banda, curada por Armisen, incluye a miembros de grupos de rock independientes como Les Savy Fav y Girls Versus Boys.

Su carrera comenzó como músico en la banda de post-punk Trenchmouth con sede en Chicago, así como en el Blue Man Group. Su transición a la comedia llegó con el cortometraje de 1998 "Fred Armisen's Guide to Music and South by Southwest", que lo siguió a través del festival de música de Austin, Texas haciéndose pasar por un periodista. En el 2006, él se entrevistó con Cat Power para el influyente sitio web de música Pitchfork.com , y lanzó un DVD de instrucción de comedia, "Complicated Drumming Technique", en el 2007. Armisen aterrizó en la "Hot List" de la Rolling Stone y ha sido incluido en varias veces en la lista "Must List" Entertainment Weekly por sus muchos proyectos.

Armisen divide su tiempo entre Portland, Nueva York y Los Ángeles.

ABBI JACOBSON (Nya) es la creadora de la serie, productora ejecutiva y protagonista de la aclamada serie web original "Broad City". El show estrenará su cuarta temporada el 13 de septiembre del 2017, y ha sido recogida para una quinta temporada. "Broad City" fue nominada para el premio al Mejor Serie Web de la ECNY y recibió una nominación individual por ilustración. También ha recibido nominaciones del Writers Guild of America, Critics' Choice y de los MTV Movie & TV Awards.

MoMA y WNYC Studios se han asociado para crear "A Work of Art" un nuevo podcast organizado por Jacobson sobre la exploración de obras de arte moderno y contemporáneo. Durante más de 10 episodios, Jacobson considera algunas de estas preguntas en animadas conversaciones con amigos, curadores y artistas. En cada episodio se analizan determinadas obras de arte a través de la lente de un tema, de la interpretación al arte pop con el minimalismo, la exploración de las diferentes perspectivas e ideas detrás del arte de nuestro tiempo.

Jacobson apareció recientemente en "Neighbors 2: Sorority Rising" , y en la película dirigida por Dustin Defa individuo "Person to Person", junto a Michael Cera y Michaela Watkins.

También completó recientemente el drama Netflix sobre heroína "6 Baloons", junto Dave Franco. La película, sobre el tópico de la epidemia de heroína en la clase media superior, se estrenó el 4 de julio. Jacobson interpreta a Katie, que descubre su hermano Seth, interpretado por Franco, ha recaído en la heroína, mientras que su hija de 2 años de edad se encuentra a su cuidado.

Próximamente, Jacobson será vista en la comedia femenina de media hora centrada en una ejecutiva de producto para el canal FX, "Meaty". El show está basado en las memorias de Samantha Irby y el popular blog "B**ches Gotta Eat", con Jessi Klein. "Meaty" sigue a Irby a través de relaciones fallidas, festines de tacos, y sus dificultades con la enfermedad de Crohn, pobreza, raza, e imagen personal.

Jacobson es un AOLArtist y autora bestseller del New York Times por su libro ilustrado, Carry This Book que muestra dibujos con líneas brillantes, extravagantes y coloridas del mundo que nos rodea, todo a través del marco de lo que llevamos. También cuenta con dos libros para colorear: Color This Book: The City of New York y Color This Book: San Francisco .

Jacobson entrenó en Upright Citizens Brigade Theatre.

OLIVIA MUNN (Koko) fue vista por última vez en "Office Christmas Party", junto Jason Bateman y Jennifer Aniston, y como Psylocke en "X-Men: Apocalypse". El año pasado, apareció en "Ride Along 2",como una detective de homicidios, junto a Kevin Hart y Ice Cube. Próximamente, será la protagonista de "The Predator", para Shane Black junto a Michael Keegan-Key y Sterling K. Brown, que será estrenada el 3 de agosto del 2018.

Desde el 2012 hasta el 2014, Munn interpretó a Sloan Sabbith en el exitoso drama político de HBO de Aaron Sorkin "The Newsroom", que siguió el detrás de las escenas de los eventos del ficticio Atlantis Cable News (ACN). Ella también se asoció con The CW para desarrollar una serie dramática sobre una comentarista deportiva en 1970, que será producida por la su compañía con base en los estudios de televisión CBS.

Variety reconoció a Munn como la "Actriz Descubrimiento del 2014" en los premios anuales Varierty Breakthrough. Sus créditos cinematográficos incluyen "Mortdecai", "Deliver Us From Evil", "Magic Mike" y "Iron Man 2" . Tuvo un arco en la comedia de Fox nominada al Emmy y Golden Globe "New Girl", y apareció en serie documental ambiental de Showtime, la ganadora del Emmy "Years of Living Dangerously" , de James Cameron y Jerry Weintraub.

Munn es una portavoz y activista en temas ambientales, incluyendo el trabajo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el "Green Your School Challenge" de DoSomething.org y Sierra Club.

Oriunda de Oklahoma, Munn pasó la mayor parte de su infancia en Tokio, Japón y habla japonés con fluidez. Asistió a la Universidad de Oklahoma después de regresar a los EE.UU., y se trasladó a Los Ángeles. En el 2006, se unió popular "Attack of the Show!" del canal G4 como co-anfitriona. Más tarde se unió a la comedia ganadora del Emmy "The Daily Show with Jon Stewart" como corresponsal en el 2010, convirtiéndose en uno de los cinco miembros femeninos del reparto en aparecer en la serie. Su primer libro, Suck It, Wonder Woman: The Misadventures of a Hollywood Geek también fue lanzado ese año y debutó en las listas de los más vendidosdel New York Times y Los Angeles Times.

KUMAIL NANJIANI (Jay) es un actor aclamado por la crítica, escritor y comediante, quizás mejor conocido por su papel como Dinesh en la premiada serie de comedia de HBO "Silicon Valley". Se ganó el premio Critics' Choice a la Mejor Serie de Comedia el año pasado y tiene dos victorias en los Emmy y Golden Globe, así como varias nominaciones a los Emmy y Golden Globe.

Nanjiani añadido recientemente la escritura de cine a su impresionante lista de créditos con "The Big Sick", que él co-escribió con su esposa, Emily V. Gordon. La película cuenta la historia de su relación en la vida real. Producida por Judd Apatow y Barry Mendel y dirigida por Michael Showalter, también es protagonizada por Nanjiani en el papel principal, junto a Holly Hunter, Zoe Kazan y Ray Romano. La película se estrenó en el Festival de Sundance del 2017 con excelentes críticas y fue estrenada en junio 23 del presente.

Nanjiani apareció a principios de este año en la comedia "Fist Fight". Sus muchos papeles en el cine de comedia memorables incluyen "The Five-Year Engagement", producida por Judd Apatow, "Sex Tape" y "Hot Tub Time Machine 2", y, más recientemente, "Hello, My Name is Doris", "Mike and Dave Need Wedding Dates" y "Central Inteligence".

Además, Nanjiani es un escritor, productor ejecutivo y co-anfitrión de "The Meltdown with Jonah and Kumail", de Comedy Central, con Jonah Ray. También tiene un papel recurrente en la serie de la IFC "Portlandia", fue un actor recurrente en "Franklin & Bash", y fue actor invitado en series como "The X Files", "Community" y "Inside Amy Schumer".

Su especial de comedia del 2013 "Kumail Nanjiani: Beta Male" se colocó en la lista de lo "Mejor del 2013" de Volture, Village Voice, y AV Club, y fue elegido como el Especial de Comedia del Año por Entertainment Weekly. Nanjiani también tiene dos podcasts, "The Indoor Kids" y "The X-Files Files".

MICHAEL PEÑA (Kai) se ha distinguido en Hollywood como un actor con una amplia gama de actuaciones, y ha trabajado con una impresionante lista de directores premiados. Peña obtuvo un reconocimiento notable por su actuación en la provocadora película de Paul Haggis, "Crash", junto a Don Cheadle, Matt Dillon y Terrence Howard. Obtuvo múltiples nominaciones a Mejor Elenco por su actuación como Daniel, el cerrajero, ganando premios del Screen Actors Guild y de la Broadcast Film Critics Association por Reparto Destacado. En el 2013, fue visto en la película de David O. Russell "American Hustle", que ganó un Golden Globe, así como premios para el elenco del Screen Actors Guild y la Broadcast Film Critics Association. También fue nominado para un BAFTA y un Oscar®. El año pasado, fue visto en dos películas que cruzaron la marca de los $500 millones; la película "Ant Man" de Marvel, protagonizada por Paul Rudd y Michael Douglas, y "The Martian", junto a Matt Damon y Jessica Chastain. "The Martian" se estrenó en el Toronto International Film Festival y ganó un Golden Globe. También fue nombrada Mejor Película por el National Board of Review, y fue nominada para un Academy Award® en el 2016.

Peña más recientemente actuó en "Collateral Beauty", con Will Smith, Edward Norton y Kate Winslet; "War on Everyone", junto a Alexander Skarsgård, que se estrenó en el Berlin Film Festival del 2016; y en "CHIPS", la comedia junto a Dax Shepard y Vincent D'Onofrio.

Próximamente puede ver visto en "War Horses", junto a Chris Hemsworth y Michael Shannon, así como en "A Wrinkle in Time", junto a Reese Witherspoon y Chris Pine, el thriller de ciencia ficción "Extintion", y, del director Peyton Reed, "Ant-Man and The Wasp" , en la que vuelve a interpretar su papel de la enormemente popular original "Ant-Man". Además, Peña también prestará su voz a la aventura animada "My Little Pony: The Movie".

En el 2014, Peña actuó como el líder de los derechos civiles y organizador laboral César Chávez en "Cesar Chavez", dirigida por Diego Luna. También fue visto en el drama "Graceland"; y en "Fury" de David Ayer, con Brad Pitt y Shia LaBouf. En el 2012, fue visto en el drama aclamado por la crítica "End of Watch", que se estrenó en el Toronto International Film Festival. Por su actuación como el Oficial Zavala, Peña fue nominado para un premio Independent Spirit y la película fue reconocida por el National Board of Review como una de las 10 mejores películas independientes del año.

Peña ha sido visto en una variedad de películas, incluyendo la independiente "Everything Must Go", junto a Will Ferrell y Rebecca Hall; "Gangster Squad", junto a Sean Penn, Josh Brolin y Ryan Gosling, y la película animada, "Turbo". Otros de sus créditos incluyen "The Lucky Ones", co-protagonizada por Rachel McAdams y Tim Robbins; la comedia de Jody Hill "Observe and Report", con Seth Rogen; el drama político de Robert Redford "Lions for Lambs", con Tom Cruise y Meryl Streep; y el thriller psicológico de Werner Herzog y David Lynch "My Son, My Son, What Have Ye Done", con Michael Shannon, Willem Dafoe y Chloë Sevigny.

Otros créditos dignos de mención de Peña son "World Trade Center", de Oliver Stone; "Million Dollar Baby", de Clint Eastwood; de Matthew Ryan Hoge "The United States of Leland"; de Gregor Jordan, "Buffalo Soldiers"; de Antoine Fuqua, "Shooter"; "Heist", de Brett Ratner; y "Babel", de Alejandro González Iñárritu.

En la televisión, Peña protagonizó la película de HBO "Walkout", basada en la historia real de un joven profesor de secundaria mexicano-americano que ayudó a organizar una huelga masiva estudiantil a mediados de los años 1960. Peña recibió un Premio Imagen al Mejor Actor por su actuación. Recientemente, se reunió con Danny McBride en la segunda temporada de la serie de HBO, "Eastbound and Down". También apareció en el drama de F/X "The Shield", en su cuarta temporada, como uno de los personajes centrales, junto a Glenn Close y Anthony Anderson. Otros de sus créditos televisivos incluyen la serie NBC de Steven Spielberg "Semper Fi".

Criado en Chicago, Peña comenzó a actuar cuando derrotó a cientos de aspirantes en una convocatoria abierta para un papel en "To Sir, With Love 2" de Peter Bogdanovich, protagonizada por Sidney Poitier.

ZACH WOODS (Zane) es mejor conocido por su papel en la exitosa comedia de HBO "Silicon Valley" como el hilarante Jared. Su humor ingenioso y capacidad de actuar ha capturado el público en todo el país.

La cuarta temporada de "Silicon Valley" recientemente salió al aire y el show se ha renovado para una quinta. La Serie ganó el Critics' Choice a la Mejor Serie de Comedia en el 2015 y ha sido nominada a los Golden Globes en el 2015 y 2016, y el Emmy en el 2014, 2015 y 2016.

Woods está actualmente en la producción de Steven Spielberg "The Pspers", junto a Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie y Carrie Coon. El drama histórico está inspirado en hechos reales y sigue un encubrimiento que se extendió por las administraciones de cuatro presidentes de Estados Unidos, y que empujó a la primera editora de periódicos femenina del país y a un editor empedernido para unirse a una batalla sin precedentes entre periodista y gobierno. La película está programada a ser estrenada a principios de 2018.

Woods comenzó su carrera en el Upright Citizens Brigade Theatre de Nueva York, donde se realizan con frecuencia con el grupo La padrastros, y en el programa semanal " ASSSSCAT". También ha aparecido en películas como "Mascots", "Spy" "In the Loop", "Woman In Toruble", "High Road", y "The Heat". Apareció en el programa de NBC "The Office", como Gabe Lewis e hizo papeles recurrentes en la serie de HBO "Veep" y "Playing House". Sus créditos en televisión incluyen papeles como invitado en "The Good Wife", "The League", "Kroll Show" y "Comedy Bang! Bang!"

Originario de Filadelfia, Woods es un graduado de la Universidad de Nueva York y reside en Los Ángeles.

JACKIE CHAN (Master Wu) nació en Hong Kong el 7 de abril 1954 , con unos padres tan pobres que tuvieron que pedir dinero prestado para pagar al médico para su nacimiento. A la edad de 7, Chan se inscribió en la Academia de Drama de China, donde pasó los siguientes 10 años de entrenamiento en el arte de la ópera de Pekín. Fue en la Academia que él aprendió acrobacias, artes marciales, actuación y canto que más tarde le ayudarían a convertirse en una estrella internacional.

Cuando Chan salió de la Academia a la edad de 17 años, la ópera de Pekín ya no era popular y a muchos de los graduados se viraron a hacerla de dobles en las películas de Hong Kong. Chan pronto ganó una reputación como especialista con talento y sin miedo y en los próximos años se subió rápidamente la escalera del éxito y pronto estaba actuando, dirigiendo y realizando la coreografía de acrobacias para decenas de películas.

Tras una serie de intentos en la década de 1980 para romper dentro del mercado de cine americano, Chan regresó a Hong Kong a concentrarse en hacer películas en su ciudad natal. Él fue un gran éxito, sin embargo, nunca renunció a su sueño de conquistar América. En 1995 , regresó a Estados Unidos para filmar "Rumble in the Bronx", que se convirtió en un gran éxito en 1996. En los próximos años, Chan actuó en una serie de producciones estadounidenses, ninguna más exitosa que la franquicia hit de taquilla "Rush Hour". Chan había cumplido finalmente su sueño de ser exitoso en América.

Durante sus casi cuatro décadas de carrera en el cine, Chan ha recibido cientos de premios por su actuación, dirección, escritura y trabajo como especialista. Sus increíbles logros y el éxito en la industria del cine fueron reconocidos en noviembre del año 2016, cuando se le concedió una Oscar® Honorario a la Trayectoria en los Governor Awards, organizados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Durante más de los últimos 30 años, Chan ha dedicado gran parte de su tiempo libre y energía para obras de caridad. En 1988 , estableció la Jackie Chan Charitable Foundation y desde entonces ha trabajado sin descanso por decenas de organizaciones benéficas de ambos su país y el extranjero. En los últimos años, ha centrado sus energías en la Dragon's Heart Foundation, que construye escuelas en áreas remotas de China. Entre sus numerosas obras de caridad, es un embajador de buena voluntad de UNICEF / UNAIDS, un miembro del gabinete de celebridades de la American Red Cross, es fundador de la Jackie Chan Civil Aviation Foundation en China, y ha acogido conciertos de caridad y carreras de coches desde hace muchos años.

SOBRE LOS CINEASTAS

CHARLIE BEAN (Director) es un consumado director americano con una amplia experiencia en la animación. Bean inició su carrera como artista de composición con "Tiny Toons". Desde entonces, ha trabajado en todo, desde "Ren and Stimpy" a "Spongebob Squarepants" y ha fungido como un diseñador, artista de storyboard, escritor, director, productor ejecutivo para una serie de proyectos animados influyentes.

Tras su paso como director creativo para el estudio europeo de Cartoon Network, Bean regresó a los EE.UU. para crear una serie de animación basada en el clásico "TRON". Sirvió como director, productor ejecutivo y showrunner de la serie distintiva y aclamada por la crítica que combinaba CG con 2D "TRON: Uprising" , que trajo el universo de TRON a la pantalla chica. Bean dirigió dieciocho de los diecinueve episodios de la serie, incluyendo el episodio piloto, "Beck's Principle", que fue nominado para un premio Annie en el 2,013 al Mejor Especial de Animación.

"LEGO® NINJAGO: La Película" marca su debut como director de cine y el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo de su carrera. Próximamente, Bean está listo para dirigir la película de acción en vivo/híbrido "In the Land of Imagined Things", actualmente en desarrollo, con un guión de Jack Thorne.

Bean es un nativo de Los Ángeles y recientemente se casó en Sydney, Australia.

DAN LIN (Productor) es el CEO de Lin Pictures, una compañía de producción ext generación con un acuerdo de Warner Bros. en el cine y la televisión. Sus oficinas se encuentran en la Cámara de Comercio Bricksburg en Hollywood, CA.

Desde la formación de la compañía en el 2008, Lin ha producido películas que han recaudado más de $ 2.5 mil millones en ventas de taquilla en todo el mundo. Recientemente produjo los éxitos "The LEGO® Batman Movie" y "The LEGO® Movie", y se encuentra actualmente en la producción de la secuela de "The LEGO® Movie", para un lanzamiento 2019 febrero.

En el ámbito de acción en vivo, Lin estrenará dos películas finales de este año: "Death Note", del director Adam Wingard para Netflix en Agosto, y, de Stephen King, "IT", con el director Andy Muschietti en septiembre. También se encuentra en pre-producción de la versión con actores reales de "Aladdin",de Disney, con el director Guy Ritchie; y, para Netflix, "The Pope", con el director Fernando Meirelles.

Por el lado de la televisión, Lin está produciendo la segunda temporada de la serie "Lethal Weapon" para Fox.

Antes de fundar Lin Pictures, Lin era Vicepresidente Senior de Producción de Warner Bros. Pictures. Durante su mandato de ocho años en el estudio, de 1999 a 2007, supervisó el desarrollo y producción de películas como el drama ganador de un Oscar® de Martin Scorsese "The Departed" y "The Aviator", también dirigida por Scorsese.

Lin es miembro de la Junta Directiva de varias organizaciones sin fines de lucro: la Coalition of Asian Pacifics in Entertainment; el Center for Entertainment, Media, and Culture de Pepperdine University; y la I Dream of Fish Foundation. También es mentor para el Producers Guild of America y el Center for Asian American Media. En el 2015, se unió a la Academy of Motion Picture Arts And Sciences

Lin recibió su licenciatura de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania en 1994 y su MBA de la Harvard Business School en 1999.

PHIL LORD y CHRISTOPHER MILLER (productores) forman un prolífico duo dirigiendo y produciendo algunas de las películas más exitosas de hoy en día , incluyendo "The LEGO® Movie", "The LEGO® Batman Movie", "21 Jump Street", "22 Jump Street" y "Cloudy with a Chance of Meatballs". Conocidos por sus sensibilidades únicas, los proyectos de la pareja han atraído con éxito a audiencias de todas las edades después de haber recaudado en conjunto más de $ 1.2 mil millones a la taquilla en todo el mundo.

Lord y Miller están actualmente en varias etapas de producción de varios proyectos de importancia, incluyendo la secuela de "The LEGO® Movie", a estrenarse el 8 de febrero de 2019. El duo también acaba de producir "Brigsby bear", que se estrenó en el Sundance Film Festival del 2017, en enero. Otros proyectos en preparación por estos multifacéticos artistas son la película crossover titulada "MIB 23", una combinación entre "Men in Black" y "23 Jump Street", y un proyecto sin título sobre Spider-Man que el par producirá de un guión escrito por Lord. También son parte del Warner Animation Group (WAG), un grupo selecto de escritores y directores que el estudio ha reunido para formar un cuarto de guerra de animación con la meta de crear películas animadas de la más alta calidad. La película más reciente del WAG fue la película del verano pasado "Storks", de la cual fueron productores ejecutivos.

A lo largo de su carrera, Lord y Miller han visto un éxito increíble en la taquilla y sus películas más recientes no han sido la excepción. Su más reciente producción, "The LEGO® Batman Movie", que se estrenó el 10 de febrero del 20017, recaudó más de $300 millones alrededor del mundo. En el 2014, "The LEGO® Movie", que escribieron y dirigieron, debutó en el # 1 y se mantuvo en la cima de la taquilla durante cuatro semanas consecutivas. La película de gran éxito ha ganado más de $469 millones en el mundo y fue la quinta película de mayor recaudación doméstica del año. También le dio a Lord y a Miller críticas muy favorables por su sensibilidad imaginativa y única, así como el BAFTA, PGA, y los BFCA Choice a la Mejor Película de Animación, el Premio de la National Board of Review al Mejor Guión Original y Premio Annie por Logro Excepcional en Escritura para una Película Animada. "The LEGO® Movie" también fue nominada para un Golden Globe de Mejor Película de Animación y fue nombrada una de las diez mejores películas del 2014 en más de 75 listas de críticos. Ese mismo año, Lord y Miller dirigieron "22 Jump Street". La película debutó en el número 1 y ha cosechado más de $331 millones de dólares en todo el mundo, ganándoles elogios por su capacidad innata de transformar material improbable en oro cinematográfico.

Lord y Miller anteriormente dirigieron la comedia de acción de éxito "21 Jump Street", que recaudó más de $200 millones de dólares en todo el mundo en el 2012 y ganó una nominación al Premio Critics Choice a la Mejor Comedia. La primera película de Lord y Miller fue "Cloudy With a Chance of Meatballs", del 2009, la cual escribieron y dirigieron. La película se basó libremente en el querido libro infantil homónimo y les valió nominaciones al Golden Globe y el Critics Choice para la Mejor Película de Animación, junto con cuatro nominaciones al Premio Annie por Excelencia en Animación, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guión.

Por el lado de la televisión, Lord y Miller se encuentran en desarrollo de "The Escape", que recientemente recibió un pedido de la ABC para producir el piloto. La comedia, que Lord y Miller producirán junto a Dan Sterling, se enfoca en un profesional estresado que corta sus raíces de la ciudad y se lleva a su hijo a Idaho a vivir con padre, un cirujano retirado con la aspereza de Indiana Jones. Adicionalmente, están desarrollando el fenómeno podcast para la televisión, "Serial".

Lord y Miller regresaron a sus raíces de televisión en el 2015 como productores ejecutivos de la serie de comedia de Fox "The Last Man on Earth", que recientemente terminó su segunda temporada. El dúo también dirigió los primeros dos episodios de la serie, por la cual recibieron una nominación del Emmy Primetime para la Dirección Destacada para una Serie de Comedia. El show fue escrito por Will Forte, quien protagoniza como el único superviviente masculino que trabaja para asegurar la supervivencia de la raza humana en el extremo del mundo. Se estrenó a con el aclamo de la crítica y fue el estreno de una serie con más altos ratings de la noche con 5.7 millones de espectadores durante su debut. Lord y Miller también dirigieron el episodio piloto del éxito "Brooklyn Nine-Nine", que fue una de las series de televisión más esperadas de la temporada de otoño del 2013. También entre sus créditos de televisión anteriores, sirvieron como productores co-ejecutivos en el exitoso sitcom de CBS "How I Met Your Mother".

La colaboración de Lord y Miller comenzó cuando se conocieron como estudiantes en Dartmouth College. Los dos sostienen que fue un error lo que les consiguió un trabajo de desarrollo para caricaturas sabatinas para la Walt Disney Company, lo que les llevó a desarrollar shows de animación en horario estelar para Touchstone Television. En el 2002, fueron productores ejecutivos, escribieron y dirigieron la efímera pero muy comentada serie animada "Clone High" en MTV. Aclamada tanto por sus personajes tan bien desarrollados y únicos, como por su diálogo ingenioso y perspicaz, es probablemente el mejor conocida por haber causado una huelga de hambre en la India y ser rápidamente cancelada. Miller dio voz a los personajes de John F. Kennedy y Mr. Butlertron, y Lord a Principal Scudworth, Genghis Khan, y Geldhemoor, el Humkeycorn

Lord se graduó cum laude de Dartmouth College con un título en Historia del Arte. Su cortometraje animado "Man Bites Breakfast" ganó Mejor Animación en el New England Film and Video Festival en 1998 y también fue incluido en varios otros festivales, incluyendo ASIFA East y ASIFA San Francisco. Es un nativo de Coconut Grove, Florida, y le gusta las bicicletas.

Miller es nativo de Lake Stevens, Washington. Él dejó su hogar para asistir a Dartmouth College, donde encontró a un amigo de por vida en Phil Lord, mientras que obtuvo un título en Gobierno y Arte: tres logros, dos de los cuales son útiles para su carrera.

MARYANN GARGER (Productora) fue co-productora de la exitosa aventura animada de comedia "Flushed Away", dirigida por David Bowers y Sam Fell, que barrió con los premios Annie en el 2006 con cinco victorias y tres nominaciones y ganó una nominación al BAFTA a la Mejor Película de Animación . Más tarde se reunió con Bowers como productora de su película del 2009, "Astro Boy".

Los créditos de producción de Garger también incluyen dos cortos animados de "Astro Boy", así como el premiado corto animado "The First Flight", que se proyectó con el aclamo de la crítica en varios festivales de cine, incluyendo SXSW, Tribeca y Montreal International.

Entre sus próximos lanzamientos de funciones es la comedia familiar de animación "B.O.O.: Bureau of Otherworldy Operations", del director Tony Leondis, actualmente en producción.

Garger comenzó su carrera en Disney con la película "Pocahontas" antes de haber hecho la transición a una tenencia de 20 años en DreamWorks. Allí, ella fue uno de los primeros empleados en construir división de animación de DreamWorks y emergió de las filas como Jefe de Producción a Ejecutiva de Producción, trabajando en títulos tan memorables como "Madagascar", "Spirit: Stallion of the Cimarron", y "The Prince of Egypt". Después de eso, trabajó durante varios años en Warner Bros.

En televisión, Garger fue productora supervisora en la sátira "Neighbors from Hell", la serie de dibujos animados que se emitió en TBS.

ROY LEE (Productor) es el fundador y propietario de Vertigo Entertainment, una compañía de cine y televisión con un contrato de primera opción con Warner Bros. Lee ha producido películas que han recaudado más de $3.3 mil millones en ventas de taquilla en todo el mundo, más recientemente con el éxito mundial animado, "The LEGO® Movie", escrito y dirigido por Phil lord y Christopher Miller, y las nominadas al Academy Award® de Dean DuBois "How to Train Your Dragon" y '"How to Train Your Dragon 2". También produjo la película de terror del director Andy Muschietti "IT", basada en la novela Stephen King.

Su actual pizarra desarrollo incluye "Minecraft", una adaptación del videojuego enormemente popular creado por Mojang y "How to Train Your Dragon 3", la última adición de la exitosa franquicia de Dean Dubois, así como la próxima nueva entrega del universo LEGO®, la secuela de "The LEGO® Movie", en el 2019.

Después de formar Vertigo Entertainment en 2001, Lee obtuvo su primer crédito en la producción en 2002 como ejecutivo productor de éxito de Gore Verbinski "The Ring". Luego pasó a producir la película de horror sobre la casa embrujada del 2004 "The Grudge", que, en su lanzamiento rompió el récord para el fin de semana más grande de todos los tiempos para una película de terror. En octubre del 2006 estrenó "The Departed", un thriller dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Jack Nicholson, Matt Damon y Leonardo DiCaprio, que pasó a ganar cuatro Academy Awards®, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión.

Siendo un coreano-estadounidense nacido en Brooklyn y criado en Bethesda, Maryland, Lee obtuvo una licenciatura de la Universidad George Washington y una licenciatura en Derecho de la American University. Después de un breve período como un abogado corporativo, Lee se trasladó desde Washington, DC a Los Ángeles en 1996 para seguir una carrera en la industria del cine.

CHRIS McKAY (Productor) recientemente dirigió el éxito de taquilla mundial, la aventura animada "The LEGO® Batman Movie", la segunda película de la franquicia en cine de LEGO®. Anteriormente, McKay sirvió como co-director, editor y director de la superproducción animada del 2014 "The LEGO® Movie". Su trabajo como editor en esa película le valió la Premio Eddie de la American Cinema Editors por Mejor Edición de Largometraje, Animación, así como una nominación al premio Annie a la Mejor Edición de Animación para un Largometraje.

Oriundo de Chicago, McKay es el visionario detrás de numerosos programas de televisión y de la película de gran éxito de crítica. Es el director, escritor y productor detrás de la premiada serie de televisión "Robot Chicken", "Titan Maximum" y "Morel Orel".

McKay ha trabajado como productor de éxito, editor y escritor en la cadena de dibujos animados Adult Swim. Ha dirigido más de 50 episodios de "Robot Chicken", uno de los programas más vistos y aclamados por la crítica en Cartoon Network. Desde su estreno, el programa ha recibido 14 nominaciones a los premios Emmy por Programa o Corto Animado, Logro a la Voz Destacada y Logro Individual Destacado en Animación. McKay ganó el Emmy en el 2010 por su trabajo como director. El programa también ha recibido cinco nominaciones a los premios Annie y ganó el premio a la Mejor Animación de Personajes en una Producción de Televisión en el 2008.

Como director y productor de shows, McKay hizo "Titan Maximum", un programa de animación innovador para Adult Swim que incorporó el stop-motion tradicional, así como la animación 2D y 3D.

Además, McKay ha sido nominado para un premio Annie a la Mejor Dirección en un Programa Televisivo Animado o Cortometraje por su trabajo en la comedia oscura "Morel Orel", creado por el escritor de comedia de televisión Dino Stamatopoulos.

McKay es un panelista regular de la Comic-Con International, The Wizard World Comic Con Tour, y la Anime Expo. En la actualidad reside en Los Ángeles.

JILL WILFERT (Productora Ejecutiva) es Vicepresidente Global de Licencias y Entretenimiento, para The LEGO® Group. Wilfert comenzó su carrera LEGO® hace más de 26 años, tiempo durante el cual ha ocupado una variedad de posiciones dentro de los equipos de Estados Unidos y de marketing global de la compañía. Ella ha sido un factor clave de la colaboración de la compañía con la industria del entretenimiento, que comenzó en 1999 con la introducción del primer tema de juego de LEGO® con licencia: LEGO® Star Wars™. Los esfuerzos de Wilfert para ampliar la cartera de productos con licencia de la compañía llevaron a su cooperación con Warner Bros., Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, FOX, Sony Pictures y Universal, con las propiedades de las películas como "Batman", "Harry Potter" y "The Lord of the Rings" hasta otras como "The Avengers", "Disney Princess" y "The Simpsons".

Además de llevar las mejores propiedades del mundo en juegos de construcción, el equipo de Wilfert, durante los últimos nueve años, también ha llevado el desarrollo de la estrategia de contenido de entretenimiento y de larga duración del grupo LEGO®. Ella ha sido instrumental en la creación y distribución de la exitosa serie de televisión "NINJAGO: Master of Spinjitzu" y "Legends of CHIMA", así como varios especiales de televisión de "LEGO® Star Wars" y una miniserie llamada "The Yoda Chronicles", un episodio innovador LEGO® de "The Simpsons", y muchos otros especiales que incluyen LEGO® Friends, LEGO® Super Heroes: DC Universe y LEGO® Super Heroes: MARVEL. En muchos de estos proyectos, se ha desempeñado como productora ejecutiva mientras ella y su equipo se aseguran que el contenido LEGO® pueda ser visto regularmente por niños en más de 100 países de todo el mundo.

En el 2014, el trabajo de Wilfert de seis años detrás de las escenas para llevar la marca LEGO® a la vida en la gran pantalla culminó con el estreno de la película "The LEGO® Movie", que se estrenó con el aclamo crítica mundial y premios y condujo una estelar taquilla mundial. Tras el éxito de la película, fue nombrada #3 en la lista de las 100 Personas Más Creativas en los Negocios por la revista Fast Company, y pronunció un discurso de apertura en MIPCOM en Cannes. Posteriormente se desempeñó como productora ejecutiva en la segunda aventura de LEGO® en la pantalla grande, el éxito mundial "The LEGO® Batman Movie", en febrero del 2017. Además, fue productora ejecutiva de la serie de Disney XD "LEGO® Star Wars: The Freemaker Adventures", y el vídeo del 2017 "LEGO® Scooby-Doo! Blowout Beach Bash".

Wilfert actualmente está supervisando el desarrollo de la próxima secuela de "The LEGO® Movie" a estrenarse en el 2019, así como la serie de televisión animada "Unikitty!", otro personaje que se hizo famoso con "The LEGO® Movie".

KEITH MALONE (Productor Ejecutivo) es Director de Contenido y Desarrollo de Entretenimiento de The LEGO® Group. Empezó su carrera en The LEGO® Group en 1996, trabajando como creativo en la agencia en su sede estadounidense. Con experiencia la publicidad y animación, dirigió un equipo de creativos internos y externos lanzando el primer pequeño paso de la compañía en contenido de entretenimiento con un corto animado por computadora de LEGO® de seis minutos de Star Wars ™ titulado "Revenge of the Brick", que se transmitió en Cartoon Network en el 2005. Su éxito abrió el camino para el futuro de la marca LEGO® en el desarrollo de contenidos, particularmente alrededor de las propiedades básicas como LEGO® Star Wars , LEGO® NINJAGO y LEGO® Friends.

Después de un corto periodo como creativo editorial para niños, Malone regresó a The LEGO® Group en su puesto actual, el cual lleva el contenido global y desarrollo de entretenimiento. Con base en Hollywood, dirige un pequeño equipo de productores creativos que se centran en la creación de contenido de largometraje y películas. Malone sostiene el crédito de Productor Ejecutivo a través de una amplia gama de producción, incluyendo "LEGO® Frozen Northern Lights" , en el 2016; "NEXO KNIGHTS", en el 2016; "The LEGO® Movie 4D Adventure", en el 2015; "LEGO MARVEL Super Heroes: Maximum Overload", en el 2013; y LEGO®: DC SUPER HEROES: Justice League -Attack of the Legion of Doom", en el 2015. Produjo "LEGO® Star Wars: The Freemaker Adventures" en el 2016 y "LEGO® Star Wars: The Yoda Chronicles" en el 2014 .

También es productor ejecutivo de la muy esperada secuela de "The LEGO® Movie", a estrenarse en el año 2019, y está desarrollando varios otros conceptos en fase de tratamiento/script mientras mantiene a su equipo tarareando "Everything is Awesome" a diario.

SETH GRAHAME-SMITH (Productor Ejecutivo) es un autor bestseller del New York Times, guionista y productor de cine y televisión.

La novela de Grahame-Smith, Pride, Prejudice and Zombies debutó en el # 3 en la lista de los más vendidos del New York Times, y a él se le acredita como el maestro del género literario "mash-up". Desde entonces, ha vendido más de dos millones de copias, y ha sido traducido a más de veinte idiomas y ha sido adaptado como una película importante. Su segunda novela, Abraham Lincoln: Vampire Hunter , debutó en el # 4 en el New York Times lista de los más vendidos, y llegó a vender más de dos millones de copias y obtuvo su propia adaptación cinematográfica.

Grahame-Smith co-escribió el guión de éxito de este año "The LEGO® Batman Movie". Sus proyectos de guiones actuales incluyen una adaptación de la novela de Neil Gaiman The Graveyard Book , así como la secuela de la obra clásica de Tim Burton de 1988 "Beetlejuice".

Con David Katzenberg, creó la primer serie de comedia de ficción para MTV, "The Hard Times of R.J. Berger", y sirvió como su showrunner por dos temporadas. Él y Katzenberg, bajo su compañía KatzSmith Productions, recientemente produjo la película de terror "IT", basada en la novela Stephen King. Ahora están supervisando una serie de proyectos, incluyendo una versión de largometraje de la sensación viral, "Kung Fury".

PAUL FISHER (Director / Guión / Historia) es un artista de historia, escritor y animador. Un nativo de California, Fisher asistió a la Escuela de Cine de CalArts ha trabajado en proyectos producidos por Disney, DreamWorks, Warner Bros. y Aardman Animations. Sus créditos incluyen "How to Train Your Dragon", "Puss in Boots" y "Shrek Forever After". "LEGO® NINJAGO: La Película" es su debut como director.

BOB LOGAN (Director / Guión / Historia), un veterano de la industria de la animación, es un escritor, artista de historia y diseñador que ha trabajado para DreamWorks Animation, Sony Pictures Animation, Imagi, Reel FX y Disney Television. Algunos de los créditos de Logan incluyen las películas "Puss in Boots" , "Megamind", "Madagascar", "Cloudy With a Chance of Meatballs", "Open Season", y el programa de televisión en horario estelar "The Simpsons" .

Logan es también autor de libros para niños e ilustrador cuyo libro, The Sea of Bath, está obteniendo actualmente distribución en todo el mundo. Logan vive en Ventura, California. "LEGO® NINJAGO: La Película" es su debut como director.

WILLIAM WHEELER (Guión / Historia) ha escrito guiones de seis películas producidas. Su filmografía incluye la película del 2016 "Queen of Katwe", protagonizada por David Oyelowo y Lupita N'yongo; "The Reluctant Fundamentalist", dirigida por Mira Nair y protagonizada por Rizwan Ahmed; "The Hoax", dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por Richard Gere ; y "The Prime Gig", con Ed Harris y Vince Vaughn. "The Reluctant Fundamentalist" abrió el Venice Film Festival del 2012. "Queen of Katwe" fue el primer finalista al Premio de la Audiencia en el Toronto International Film Festival del 2016 y ganó cuatro premios NAACP Image. Por su trabajo en la película, Wheeler fue el ganador del Christopher Award al Cine en el 2016.

Más recientemente, Wheeler fue acreditado como co-guionista de "Ghost in the Shell", protagonizada por Scarlett Johansson.

Wheeler ha sido mentor de realizadores de todo el mundo a través de funciones del Instituto Sundance Film Lab en Utah y la Film Lab Maisha en Kampala, Uganda. Ha asesorado con Sundance a laboratorios internacionales en Jordania, Turquía, Japón y Grecia y se desempeñó como director artístico en el 2013 del Sundance Lab en Mumbai, India. Es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

TOM WHEELER (Guión / Historia) es un productor, guionista y novelista que más recientemente vendió su novela Cursed a Simon & Schuster - una colaboración con legendario escritor y artista Frank Miller. Es además el escritor de la animación nominada al Academy Award® "Puss in Boots", y está actualmente escribiendo la secuela. Recientemente vendió un guión original, el llamado por ahora "Untitled Michael Bay Underwater Adventure", con Bay a dirigir, y acaba de terminar su trabajo en la versión de cine en vivo de "Dora The Explorer". Antes de eso, fue un escritor de "Mandrake the Magician", actualmente en desarrollo.

En la televisión, Wheeler ha desarrollado y producidos pilotos para The CW, NBC y FOX, así como el piloto de ABC "Captain Cook's Extraordinary Atlas" y fue un productor consultor en la serie de NBC "Surface". Fue el creador / productor ejecutivo de la miniserie aclamada por la crítica del 2004 de ABC, "Empire" y fue creador / productor ejecutivo del drama de superhéroes para NBC "The Cape".

JARED STERN (Guión) es un guionista de televisión y cine, director y productor. Fue un escritor en el éxito mundial "The LEGO® Batman Movie", y recientemente completó la fotografía principal de la película original de Netflix "Happy Anniversary" , que también escribió.

Jared es el creador y productor ejecutivo de la serie animada de Netflix "Green Eggs and Ham", a estrenarse en el 2018, y es un miembro del Warner Animation Group (WAG), un consorcio de creativos que supervisan películas de animación en Warner Bros, incluyendo el próxima secuela de "The LEGO® Movie". Sus próximos créditos de producción incluyen la película de animación "Smallfoot", actualmente en producción.

Stern comenzó su carrera en Walt Disney Animation Studios, escribiendo en películas como "Toy Story 3", "Wreck-It Ralph", "The Princess and the Frog" y "Bolt". Sus otros créditos cinematográficos incluyen "Mr. Popper's Penguins" , "The Watch" ,"The Internship", la aventura animada' "Storks" y, más recientemente, la comedia "L.A.Times" , escrita y dirigida por Michelle Morgan, que debutó en competición en el Sundance Film Festival del 2017.

Stern es un graduado de la Universidad de Brown.

JOHN WHITTINGTON (Guión) marca su segundo crédito LEGO® en la pantalla grande con "LEGO® NINJAGO: La Película", después de haber servido como guionista en "The LEGO® Batman Movie", el éxito mundial estrenado a principios de este año. Sus recientes créditos también incluyen la comedia "When We First Met", del director ganador de un Oscar® Ari Sandel. La película se estrena este año y es protagonizada por Alexandra Daddario, Robbie Arnell y Adam Devine.

Whittington sirvió como escritor en la próxima serie animada de televisión "Green Eggs and Ham", basada en el clásico para niños del Dr. Seuss. Entre sus otros proyectos que tiene en el desarrollo se encuentran "Untitled 'Up House' Project" para el productor Will Gluck, el drama "True Fan" y una adaptación de la novela de Matthew Quick Boy21 para los productores Lianne Halfon y Russell Smith.

HILARY WINSTON (Historia) estrenó recientemente sus pilotos "Real Life" y "My Time Your Time" en la CBS. Antes de eso, creó y fue productora ejecutiva de la serie de la CBS "Bad Teacher". Escribió previamente para "Happy Endings", "Community" y "My Name is Earl". Sus créditos como guionista incluyen "Barbie", que Amy Pascal está produciendo. También escribió un libro de memorias sobre su vida, titulado My Boyfriend Wrote a Book About Me.

DAN HAGEMAN y KEVIN HAGEMAN (Guión/Historia) son hermanos. Como dúo de escritores, han llamado la atención de numerosos cineastas de Hollywood y han vendido varios guiones a través de una variedad de géneros a antes de su debut en el cine con la comedia animada familiar del 2012 "Hotel Transylvania", con un reparto vocal de estrellas liderado por Adam Sandler. Un éxito de taquilla en todo el mundo, la película obtuvo nominaciones a Mejor Película de los Golden Globes y los premios Annie. Siguieron con otro éxito de taquilla, "The LEGO® Movie", que ganó un BAFTA como Mejor Película de Animación y una nominación al Golden Globe en la misma categoría, así como numerosos otros honores.

Entre sus próximos proyectos en desarrollo son la aventura de acción "The Lies of Locke Lamora", para el productor Michael De Luca; la comedia "Untitled ACME Warehouse Project", para los productores Dan Lin y Roy Lee; la aventura de acción "Temple Stay", para los productores de Chris Columbus y JK Youn, con JK a dirigir; y "Scary Stories to Tell In the Dark", con el director Guillermo del Toro.

Dan y Kevin Hageman también colaboraron en la serie animada de Cartoon Network "NINJAGO : Masters of Spinjitzu", basada en la serie de juguetes LEGO®, y en la animación de Netflix "Trollhunters", la serie creada por Guillermo del Toro.

KIM TAYLOR (Diseñador de Producción) se unió a Animal Logic en el 2009. Durante su tiempo con la empresa, ha sido Director de Arte en "The Great Gatsby", de Baz Luhrmann y fue un pintor mate en "The LEGO® Movie".

Otros créditos adicionales de Taylor incluyen numerosos proyectos de efectos visuales tales como "The Truth About Killer Dinosaurs"; de Terry Pratchett "The Hogfather", y "The Colour of Magic"; "The Other Boleyn Girl", "The Knowing", y "The Golden Compass".

SIMON WHITELEY (Diseñador de Producción) emigró a Sydney, Australia, para unirse a la Video Paintbrush Company antes de unirse a Animal Logic en 1991. Sus créditos durante su tiempo en Animal Logic en Dirección de Arte y Diseño de Producción incluyen la película "Babe", "Babe: Pig in the City", "The Matrix", "The Thin Red Line", "Moulin Rouge!" y "Swimming Upstream".

Más recientemente, Whiteley fue diseñador de producción en "Walking Between Dinosaurs in 3D" y "Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole", y se desempeñó como director de arte en la característica ganadora de un Oscar® "Happy Feet".

MARK MOTHERSBAUGH (Compositor) Su amor por el arte comenzó temprano en su niñez, justo después de que se descubrió que era extremadamente miope y legalmente ciego. Los anteojos correctivos le ofrecieron una nueva visión del mundo, inspirando a su obsesión con imágenes e ilustraciones. Comenzó a crear sus primeros trabajos a finales de los años 60 y 70, incluida su banda DEVO. Se convirtió en su proyecto de arte más conocido, dentro del cual creó una filosofía, así como la música, el vestuario y los vídeos. El éxito de la banda lo llevó a una carrera como compositor de cine y televisión.

Mothersbaugh ha compuesto para numerosas películas, incluyendo "The Royal Tenenbaums"; "Rushmore"; "Cloudy With a Chance of Meatballs" y su secuela, "Cloudy With a Chance of Meatballs 2"; "The LEGO® Movie"; "22 Jump Street"; "Pitch Perfect 2"; "Vacation"; "Hotel Transylvania 2"; y "Beatriz at Dinner", que se estrenó en el Sundance Film Festival del 2017. Su música para la televisión incluye series de televisión memorables como "Pee-Wee's Playhouse", "Rugrats", "House of Lies" y, más recientemente, la serie documental de Netflix "Abstract: The Art of Design".

El arte visual de Mothersbaugh ha recorrido galerías desde 1988 y culminó en Myopia, la primera retrospectiva de su obra, que comenzó a recorrer museos en el 2014. La exposición, actualmente en Nueva York, cuenta con sus dibujos, instrumentos musicales, esculturas, fotografías, pinturas, ilustraciones de tinta, serigrafía y alfombras.