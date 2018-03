Norman: Sinopsis, elenco, ficha, critica: El hombre que lo conseguia todo

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Norman Oppenheimer (Richard Gere) es un hombre de negocios de poca monta.

Un charlatán que pulula por Manhattan buscando conexiones con las altas esferas.

Un día entabla amistad con un joven político, candidato a Primer Ministro israelí.

Tres años más tarde, cuando este se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente. Para bien. Y para mal…

NORMAN es una coproducción entre Israel y Estados Unidos que cuenta con la estrella de Hollywood Richard Gere como protagonista y con la participación de notables secundarios, como los veteranos Steve Buscemi, Michael Sheen y Hank Azaria, o el cada vez más presente Dan Stevens.

Richard Gere nos recuerda que en algún momento fue algo más que un ídolo para mujeres maduras, y lleva a cabo su mejor interpretación en mucho tiempo.

Un personaje sin verdadera identidad, ni siquiera oficina o domicilio que los demás conozcan, siempre pateando las calles o colándose en lugares de interés (oficinas, actos públicos e incluso fiestas privadas).

Un charlatán que, por circunstancias de la vida y de la corrupción política, acaba transformándose en una suerte de redentor que se sacrifica por los pecados ajenos.

Norman, el hombre que lo conseguía todo, es una película que nos llega del cine independiente de Estados Unidos cuyo personaje principal sirve de instrumento para el lucimiento actoral de Richard Gere.



La historia es interesante ya que deja a la vista como muchas veces se realizan los contactos con personas importantes e influyentes, los modos en que se trata de subir peldaños en las escalas sociales y de poder, y como se van formando las redes de afiliaciones.



En esta oportunidad estamos ante una comedia que lamentablemente no siempre funciona pues el guión presenta bastantes altibajos, pero esto queda de lado cuando hay que hablar de la impecable interpretación de Richard Gere y del muy buen trabajo del resto del elenco.



Una buena y pasatista película que no sólo sirve como entretenimiento, sino que también como clase magistral de actuación Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Norman? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

SOBRE LA PRODUCCION

Los espectaculares escenarios neoyorquinos son utilizados con sabiduría por el director Joseph Cedar, creando -adrede- una atmósfera no del todo realista, algo opresiva y con cierta cualidad onírica que nos ayuda a empatizar con el personaje, pero que también potencia su enigmática naturaleza.

Joseph Cedar ha escrito y dirigido la historia de Norman Oppenheimer como reimaginando un relato arquetípico que se repite a lo largo de la Historia y de la literatura desde hace miles de años: el Judío de Corte. "La historia de un Judío de Corte resigue una estructura clásica" ‒comenta Cedar‒. "Un judío se cruza con un hombre que finalmente resulta alguien poderoso, pero lo encuentra cuando se halla en horas bajas. El judío le ofrece al hombre un regalo o un favor, y cuando éste alcanza el poder, incorpora al judío a su corte. Éste prospera y se convierte en un asesor privilegiado, hasta que deviene objeto de rencores y antagonismos, en cuyo instante el duque o rey, o lo que quiera que sea, no tiene inconveniente alguno en deshacerse de él. Se ha convertido en una carga y es fácil desembarazarse del mismo".

SOBRE EL DIRECTOR

Joseph Cedar (31 de agosto de 1968, Nueva York) es un escritor y guionista de cine israelí. Ha ganado importantes premios de cine, entre los que se destacan el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín y el premio al mejor guión en el Festival de Cannes, 2011.

Cedar nació en Nueva York. Cuando tenía 6 años su familia se mudó a Israel donde creció en el barrio de Bayit VeGan de Jerusalén. Luego estudió cine en la Universidad de Nueva York.

Cuando regresó a Israel comenzó a trabajar en el guión del que sería su primer film, Time of Favor (2000), para lo que se mudó y vivió por dos años en el asentamiento israelí de Doley. La película se convirtió en un suceso y ganó 6 Premios Ophir incluido el de Mejor película.

Su segunda película Campfire (2004) fue también un suceso, siendo ganadora de 5 Premios de la Ophir incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guión. Por Beaufort (2007), su tercera película, recibió el Oso de Plata por mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Beaufort se convirtió en uno de los films más exitosos y aclamados por la crítica de Israel en toda la década y fue nominado para el Premio de la Academia en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, la primera que recibía un film israelí en 24 años. Además, recibió 4 Premios Ophir y estuvo basada en las experiencias de Cedar durante su servicio militar en la frontera entre Israel y el Líbano.

Su película de 2011, Footnote, recibió el premio al mejor guión durante el Festival de Cine de Cannes. En Argentina fue estrenada como "Pie de página", con muy buena repercusión, tanto periodística como comercial.

FICHA TÉCNICA :

Título original: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Director: Joseph Cedar

Guion: Joseph Cedar

Música: Jun Miyake

Fotografía: Yaron Scharf

Empresas Productoras

Blackbird / Cold Iron Pictures / Oppenheimer Strategies

Género: Comedia dramática

Año: 2016

Duración: 117 min.

País: Estados Unidos

Distribuye: MontBlanc

REPARTO

Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Dan Stevens, Steve Buscemi, Jonathan Avigdori, Yehuda Almagor, Caitlin O'Connell, Hank Azaria, Harris Yulin, Miranda Bailey, Andrew Polk, Jorge Pupo, Maryann Urbano, Jay Patterson