Un bello sol interior: Sinopsis, elenco, ficha: Un beau soleil interieur

SINOPSIS

Isabelle, madre soltera, artista divorciada con un hijo, busca el amor verdadero, pero sólo va encontrando decepciones...

Adaptación de la novela de Roland Barthès "Fragmentos de un discurso amoroso", que intenta decodificar el lenguaje del amor.

Elenco

Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Josiane Balasko, Xavier Beauvois, Alex Descas, Bruno Podalydès, Paul Blain

Ficha téc nica

Director: Claire Denis

Guionista: Christine Angot, Claire Denis

Música: Stuart Staples

Fotografía: Agnés Godard

Datos técnicos

Comedia - Romántica

Francia

94 minutos

Año: 2017

Bio Filmografía de la directora:

Largometrajes

2013 BASTARDS (LES SALAUDS) - Cannes IFF Un Certain Regard

2009 WHITE MATERIAL - Venice IFF

2008 35 SHOTS OF RUM - Venice IFF

2005 VERS MATHILDE (Documentary) - Tribeca IFF

2004 THE INTRUDER (L'INTRUS) - Venice IFF

2002 FRIDAY NIGHT (VENDREDI SOIR) - Venice IFF

2001 TROUBLE EVERY DAY - Cannes IFF

1999 BEAU TRAVAIL - Venice IFF

1996 NENETTE AND BONI - Locarno IFF Golden Leopard Winner

1994 I CAN'T SLEEP (J'AI PAS SOMMEIL) - Toronto IFF

1990 NO FEAR, NO DIE (S'EN FOUT LA MORT) - Venice IFF

1989 MAN NO RUN (Documentary) - Berlin IFF

1988 CHOCOLATE (CHOCOLAT) - Cannes IFF

Telefilms

1993 US GO HOME

1993 TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES DE LEUR ÂGE

Basada en la idea de Chantal POUPAUD

Documentales para TV

1998 PORTAIT DE JEAN - LOUIS MURAT

1992 NI UNE, NI DEUX

1991 CINEMA DE NOTRE TEMPS: JACQUES RIVETTE, LE VEILLEUR

Premios y Festivales

Festival de Cannes 2017

Ganadora Claire Denis

Quincena de Realizadores