Una razon para vivir: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Breathe

SINOPSIS

El aventurero y carismático Robin Cavendish (Andrew Garfield - Hacksaw Ridge, Silence) tiene toda su vida por delante cuando queda paralizado al contraer la polio mientras estaba en África.

A pesar de todos los consejos, la esposa de Robin, Diana (Claire Foy - ganadora del Globo de Oro, The Crown, Wolf Hall), lo saca del hospital y se lo lleva a su casa donde su devoción y su ingeniosa determinación trascienden su discapacidad. Juntos se niegan a recluirse por su sufrimiento, deslumbrando a todos con su humor, valentía y sus ansias de vivir.

En 1957, Robin Cavendish, un joven inglés, elegante y carismático, conoce a una hermosa mujer llamada Diana Blacker y rápidamente decide casarse con ella. Lleva a su nueva esposa a Kenia, donde trabaja como corredor de té. Sin embargo, en cuestión de meses es golpeado por una poliomielitis que lo deja completamente paralizado desde el cuello hacia abajo y dependiente de un respirador artificial.

Ante todo, Robin quiere vivir en el mundo exterior antes que en una cama de hospital, y Diana decide ayudarlo a cumplir su deseo. Contra todos los consejos médicos, Robin abandona el hospital y se moviliza en una notable silla de ruedas con un respirador incorporado, desarrollada por su amigo, el profesor Teddy Hall.

Con este acto de desafío, Robin ya es un pionero, pero incluso va más allá, emprende una cruzada para que otras personas gravemente discapacitadas puedan acceder al tipo de movilidad que él logró conseguir para sí mismo. Confundiendo a los médicos expertos simplemente por el hecho de sobrevivir, lucha incansablemente por los derechos de los discapacitados, con su amada Diana siempre a su lado.

Una razón para vivir es una tierna historia de amor acerca de dos personas fuertes e ingeniosas cuya existencia es sacudida por un revés devastador, pero que juntos optan por luchar y vivir una vida llena de amor, risas y alegría.

UNA RAZÓN PARA VIVIR es una reconfortante y emocionante celebración del valor y la posibilidad humana, una historia de amor sobre vivir cada momento como si fuera el último.

Una razón para vivir no es sólo una bella historia de amor, sino que es además una interesante historia verdadera sobre un avance muy importante en el campo de la discapacidad. Si bien prácticamente la totalidad de la película trata sobre el problema de la parálisis producida por la polio en el personaje principal de Robin, magníficamente interpretado por Andrew Garfield, lo hace de tal modo que no resulta siendo una película lacrimógena o asfixiante, al contrario, es más bien esperanzadora (aunque algo que sucede al final "pincha un poco el globo"). Una película para emocionar y disfrutar, aunque su guión convencional y un poquito azucarado puede llegar a no convencer del todo a algunos espectadores.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Basada en la historia real de los propios padres del productor Jonathan Cavendish, UNA RAZÓN PARA VIVIR muestra el modo en que la actitud y la reacción de Robin frente a su inesperada enfermedad tuvieron un gran impacto en la movilidad y el acceso para las personas con discapacidad.

Andy Serkis (War for the Planet of the Apes Star Wars: The Force Awakens) hace su debut dictatorial con UNA RAZÓN PARA VIVIR.

Basada en el guión del escritor que ha sido nominado al premio de la Academia dos veces, William Nicholson (Everest, Les Misérables y Gladiator), UNA RAZÓN PARA VIVIR es una verdadera e inspiradora historia de amor sin límites.

Completan el elenco Hugh Bonneville (Paddington, Downton Abbey) y Tom Hollander (Jungle Book: Origins, The Night Manager) como los fieles amigos de Robin de toda la vida, y Stephen Mangan (Rush) y la legendaria actriz Dama Diana Rigg (Game of Thrones). La banda sonora es obra del aclamado compositor Nitin Sawhney.

La película está producida por Jonathan Cavendish (Bridget Jones's Diary) para The Imaginarium y financiada por Silver Reel, BBC Films y el BFI, negociada a través de Embankment Films.

EL ORIGEN

Jonathan Cavendish siempre creyó que la historia de vida de su padre sería un material impactante para una película cautivante. Robin Cavendish había sido un pionero, una figura notable y exuberante. Cerca de los 30 años, le diagnosticaron polio y quedó paralizado desde el cuello hacia abajo. Totalmente dependiente de un respirador artificial, le esperaba una vida confinada a una cama de hospital. Sin embargo, se negó a aceptar aquel destino y, con la ayuda de su esposa Diana y de sus ingeniosos amigos, encontró una manera de vivir su vida en el mundo exterior, fuera del hospital.

Con la ayuda del inconformista profesor de Oxford Teddy Hall, diseñó una silla de ruedas revolucionaria con un respirador incorporado. Con el apoyo extraordinario de su esposa Diana, Robin se convirtió en un célebre activista por los discapacitados, y dedicó su vida a luchar por la calidad de vida de las personas paralizadas.

El plan de Jonathan de hacer una película sobre sus padres tomó forma concreta cuando fue al cine a ver Shadowlands, de William Nicholson. "Me pareció una obra muy buena y, a su vez, tenía una voz y un tono que me resultó familiar, y que iría perfectamente con una película sobre mis padres y su vida. Resumía la subestimación y la complejidad emocional británica".

EL DIRECTOR

Resultó que Andy Serkis tenía sus razones personales para querer dirigir Una razón para vivir : "En mi vida he estado muy vinculado al mundo de las personas con discapacidad", observa. "Mi madre cuando era joven enseñaba a niños discapacitados. Jonathan había visto la película Sex & Drugs & Rock & Roll, en la que yo interpreté al cantante Ian Dury, que por supuesto era sabido que padecía polio, y le había encantado. Además mi hermana padece de esclerosis múltiple. Está en silla de ruedas, y ya hace 10 años que está en ese estado. Mi papá era médico, así que crecí rodeado de muchas cuestiones médicas. A raíz de las alumnas mi madre yo sabía mucho de la polio, la espina bífida, la talidomida, todas esas enfermedades más antiguas.

Le dije a Jonathan, "Lo extraordinario del guión, además de ser la historia de amor más increíble, es que es real y graciosa". También me conmovió el hecho de que Robin y Diana fueran pioneros.

Pensé en ello de esta manera: para mi hermana, incluso ahora, le es difícil trasladarse en una silla de ruedas. Pero en 1960, optar por salir del hospital, donde el riesgo de supervivencia era prácticamente cero, inventar una vida e inventar tecnología que te permitiera sobrevivir -elegir estar a dos minutos de la muerte en todo momento es, en realidad, como una escalada épica.

Yo también soy alpinista y me comparo con lo que Robin hizo con la idea de escalar el monte Everest en su jardín. Y luego las personas que lo imitaron, que abandonaron los hospitales, pero también con esas máquinas, llegaron a ser llamados 'respondedores'. Me encantó esa idea, de que Robin y Diana fueran continuamente innovando.

Jonathan observa, "Cuando Andy y yo empezamos con The Imaginarium, sabía que se convertiría en un gran director. Estaba totalmente convencido de que lo tenía en él. Y cuando me preguntó si lo consideraría como director de la película, coincidimos en que se trataba de una historia sobre el poder del amor para superar todas las dificultades que enfrentaron Robin y Diana. Pero Andy también la consideró una historia sobre gente que hace cosas que nadie había hecho antes, y que las hace a su manera. Aunque yo obviamente había vivido todo eso, no me había dado cuenta de la naturaleza vanguardista de la vida de mis padres".

A CERCA DEL REPARTO

A NDREW GARFIELD - ROBIN CAVENDISH

Nominado al premio de la Academia, Andrew Garfield es un actor que ha encandilado al público internacional con sus interpretaciones camaleónicas, tanto en cine como en producciones de teatro emblemáticas, y continúa perfeccionando su carrera con la elección de papeles exigentes y guiones originales.

En 2016, Garfield hizo su aparición en cine en Hacksaw Ridge, una película épica ambientada en la Segunda Guerra Mundial dirigida por Mel Gibson, que fue nominada al premio de la Academia®. Basada en una historia real, Garfield interpreta a un médico militar estadounidense llamado Desmond T. Doss que recibió la Medalla de Honor de manos del presidente Harry S. Truman por salvar la vida de más de 75 de sus compañeros durante la batalla de Okinawa. La película, que también estaba protagonizada por Vince Vaughn, Hugo Weaving, Brenda Griffiths y Teresa Palmer, fue estrenada por Lionsgate el 4 de noviembre de 2016. La elogiada actuación de Garfield le valió nominaciones a los premios Oscar, Globo de Oro, SAG y BAFTA.

Asimismo, participó en la adaptación de Martin Scorsese del clásico de la literatura Silence, distribuida por Paramount Pictures. Coprotagonizada por Liam Neeson y Adam Driver, la película narra la historia de unos jóvenes misioneros jesuitas del Siglo XVII que son perseguidos mientras buscan a un cura que ha abandonado su fe.

En la actualidad, ha vuelto a las tablas con la compañía del Teatro Nacional para la producción de la multipremiada obra ANGELS IN AMERICA, escrita por Tony Kushner y dirigida por la ganadora del premio Tony®, Marianne Elliott. Garfield encarna al prior Walter, junto a Denise Gough, Nathan Lane, James McArdle y Russell Tovey.

Pronto se lo verá en el thriller criminal negro moderno UNDER THE SILVER LAKE. Ambientado en el lado oscuro de Silver Lake, California, la película sigue a un hombre excéntrico que se obsesiona con la desaparición de su vecino y el asesinato de otro hombre. La película está escrita y dirigida por David Robert Mitchell y será distribuida por A24.

Entre sus otros créditos cinematográficos figuran, THE AMAZING SPIDER-MAN y THE AMAZING SPIDER-MAN 2, de Marc Webb, que juntas recaudaron más de 1.500 millones de dólares; 99 HOMES, de Ramin Bahrani, junto a Michael Shannon y Laura

Dern; THE SOCIAL NETWORK, de David Fincher, por la que fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto; NEVER LET ME GO, de Mark Romanek, junto a Keira Knightley y Carey Mulligan; THE IMAGINARIUM OF DR. PARNASSUS, de Terry Gilliam; la historia de amor de robots de Spike Jonze, I'M HERE; LIONS FOR LAMBS, de Robert Redford; RED RIDING TRILOGY - 1974, de Julian Jarrold; BOY A, de John Crowley, por la que en 2008 ganó el premio BAFTA al Mejor Actor.

Garfield debutó en Broadway en 2012 con la obra de Arthur Miller ganadora de un premio Pulitzer, DEATH OF A SALESMAN, junto a Phillip Seymour-Hoffman, bajo la dirección de Mike Nichols. Su interpretación de Biff Loman le valió una nominación al Tony® al Mejor Actor de Reparto en una Obra de Teatro.

CLAIRE FOY - DIANA

Con un cuerpo de trabajo tan diverso como excepcional tanto en televisión, en cine y en teatro, Claire Foy es una de las actrices más respetadas del Reino Unido.

Recientemente se la vio interpretando el tan codiciado papel de la reina Isabel II en la serie de Netflix aclamada por la crítica sobre la familia real de Gran Bretaña, The Crown (2017). Su actuación le valió un Globo de Oro y un SAG, además de una nominación al BAFTA TV. El drama explora a la Familia Real tanto desde una perspectiva pública como privada. Es la serie más grande que Netflix haya encargado, y fue ideada y escrita por Peter Morgan y dirigida por Stephen Daldry. El resto del elenco está conformado por Matt Smith, como el príncipe Philip; John Lithgow, como Sir Winston Churchill, y muchos otros actores británicos como Eileen Atkins, Jared Harris, Greg Wise y Vanessa Kirby. La serie se lanzó a nivel mundial en noviembre de 2016 y la segunda se lanzará a fines de este año.

Pronto se la verá a Foy en UNA RAZÓN DE VIVIR (2017) junto a Andrew Garfield, bajo la dirección de Andy Serkis y a partir de un guión de William Nicholson. La película cuenta la increíble historia de Robin y Diana Cavendish, quienes se hacen camino después de que él contrae la polio y queda paralizado. El estreno de la película está previsto para octubre de este año. Por otro lado, la actriz se puso en la piel de Ana Bolena en Wolf Hall (2015); formó parte de la adaptación de Hilary Mantel, de la BBC, de las novelas ganadoras del premio 'Man Booker Prize', Wolf Hall y Bring up the Bodies, por las que fue nominada al premio BAFTA TV en la categoría Mejor Actriz Protagonista. Las aclamadas series de seis partes, escritas por el nominado al Oscar, Peter Straughan (Tinker, Tailor, Soldier, Spy), también protagonizadas por Mark Rylance en el papel de

'Thomas Cromwell' y Damian Lewis como 'Henry VIII'.

En 2014, se la vio en el programa de TV de Estados Unidos Crossbones (2014), una serie ambientada en la edad de oro de la piratería en 1700 y que sigue al legendario pirata 'Blackbeard'. La serie, que se estrenó en la NBC, vio actuar a Claire junto a John Malkovich, Ezra Buzzington y Tracy Ifeachor. Además, Foy ha participado en una cantidad de prestigiosos proyectos de teatro. Protagonizó en el papel de 'Lady Macbeth' en los Trafalgar Studios junto a James McAvoy en Macbeth. En 2012, Claire apareció en el Royal Court en dos diferentes producciones de Mike Bartlett, Love, Love, Love y Ding, Dong the Wicked. Hizo su debut profesional en las tablas en el National Theatre en DNA/The Miracle/Baby Girl, uno de los actos del trío, dirigido por Paul Miller.

Quizás más conocida por sus increíbles papeles en televisión, Claire ha estado en nuestras pequeñas pantallas desde que se hizo un nombre en el papel protagonista de la aclamada adaptación de la BBC de Little Dorrit (2008). El drama ganó el premio Emmy 2009 a la Mejor Mini-Serie y fue nominado al Globo de Oro en la misma categoría. La destacada labor de Claire le valió una nominación a Mejor Actriz en los premios de Televisión RTS 2009.

TO M HOLLANDER - BLOGGS / DAVID BLACKER

Thomas Hollander es un actor inglés que comenzó su carrera actoral en teatro y, más tarde, apareció en una cantidad de premiadas producciones de cine y de televisión.

Hollander en más conocido por sus papeles en cine, en particular en las secuelas de Pirates of the Caribbean de Cutler Beckett, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) y Pirates of the Caribbean: At World's End (2007), donde protagonizó junto a Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley. Más recientemente protagonizó About Time (2013), de Richard Curtis, con Rachel McAdams, y Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), de Christopher McQuarrie. Hollander trabajó con el director Joe Wright por primera vez en 2005 en la aclamada película Pride & Prejudice, con Keira Knightley, Matt Macfadyen y Donald Sutherland, que recibió cuatro nominaciones al premio de la Academia y un premio BAFTA. También protagonizó el drama histórico de Bryan Singer, Valkyrie (2008), junto a Tom Cruise, Kenneth Branagh y Bill Nighy. Más tarde, en The Soloist (2009), de Wright, con Jamie Foxx y Robert Downey Jr. En 2011, volvió a trabajar con Wright en el premiado thriller Hanna, junto a Cate Blanchett, Eric Bana y Saoirse Ronan. Sus otros créditos cinematográficos incluyen, Lawless Heart (2001), la película de Tom Hunsinger y Neil Hunter que recibió el premio British Independent Film Award, y la nominada al premio de la Academia de Armando Iannucci, In The Loop (2009), entre muchas otras más.

HUGH BONNEVILLE - TEDDY HALL

Hugh Bonneville fue miembro del Nation Youth Theatre, estudió Teología en

Cambridge e hizo su debut profesional en el Open Air Theatre de Regent's Park, en

1986, golpeando un címbalo en A Midsummer Night's Dream; y como el suplente de Ralph Fiennes en el papel de Lisandro en School for Wives; Yerma, Entertaining Strangers, Juno and the Paycock, interpretó a Charles Surface en The school for Scandal y encarnó el papel protagónico en The Devil's Disciple. En 1991, el actor se unió a la compañía Royal Shakespeare y participó en Two Gentlemen of Verona, The Alchemist, Tis Pity She's a Whore, The Virtuoso y Amphibians. Además, actuó en Laertes to Kenneth Branagh's Hamlet. Asimismo, su labor en RSC le valió una nominación al premio Ian Charleson. Entre sus otros créditos en teatro figuran, Habeas Corpus at the Donmar, dirigida por Sam Mendes, y temporadas en Colchester, Leicester Haymarket y Chichester. También se lo vio en My Night with Reg (Criterion &Playhouse), US and Them (Hampstead) y Cloaca (Old Vic, dirigida por Kevin Spacey). En 2016, Bonneville interpretó al Dr Stockman en la aclamada producción de Howard Davies An Enemy of the People en el Chichester Festival Theatre.

Bonneville se ha convertido en un rostro familiar para el público de televisión, habiendo protagonizado en The Cazalets (2001), Take a Girl Like You (2000), Armadillo (2001), Daniel Deronada (2002) y The Commander (2003). Además, apareció en la ganadora del premio Emmy The Gathering Storm (2002) e interpretó al poeta Philip

Larkin en Love Again (2003). Su cuerpo de trabajo abarca desde comedias como The Robinsons (2005), The Vicar of Dibley (1994), Freezing (2008), Rev (2010), Getting On (2009), Mr Stink (2012) (nominación al BAFTA a la Mejor Comedia) y Galavant (2015), hasta dramas como Diary of a Nobody (2007), Tsunami: The Aftermath (2006), Miss Austen Regrets (2008), Five Days (2007), Hunter (2009), The Silence (2010), Doctor Who (2005) y The Hollow Crown: The Wars of the Roses (2012).

Twenty Twelve (2011) recibió el premio British Comedy (2011) y el BAFTA (2013) a la Mejor Comedia, con Bonneville nominado dos años consecutivos al Mejor Actor de Comedia. En 2014, el personaje de Bonneville, Ian Fletcher, apareció en W1A (2014), y varias series acerca de la vida en la BBC, que ganó el premio Press Guild Award a la Mejor Comedia. Por su labor, el actor recibió una tercena nominación al premio BAFTA TV.

D own t o n Abbey ganó una docena de premios a nivel mundial, y Bonneville recibió un Globo de Oro y 2 nominaciones al premio Emmy por su interpretación de Robert, Conde de Grantham. El reparto fue galardonado con 3 premios SAG al Mejor Elenco y el show recibió un BAFTA especial por su contribución única al drama televisivo. La sexta y última temporada de la serie salió al aire en septiembre de 2015.

A CERCA DEL EQUIPO

A NDY SERKIS - DIRECTOR

ANDY SERKIS es un premiado actor que ha cosechado elogios de los críticos y el público por su trabajo en un abanico de papeles memorables. Ganó legiones de fans alrededor del mundo por su actuación como Gollum en la trilogía ganadora del premio de la Academia®, The Lord of the Rings, dirigida por Peter Jackson, papel que le valió un premio Empire, además de compartir varios galardones en la categoría Mejor Elenco, incluyendo el Screen Actors Guild Award®. Posteriormente, volvió a unirse a Jackson, para quien interpretó dos papeles en la nueva versión del director de la épica King Kong, en la que llevó la captura de movimiento a otro nivel como el personaje principal del gorila Kong y también encarnó el papel de Lumpy, el cocinero de la nave.

Serkis se encuentra actualmente en el proceso de posproducción en la que marcará su debut como director, UNA RAZÓN DE VIVIR, que da vida a la inspiradora historia de amor entre Robin Cavendish (Andrew Garfield) y su esposa Diana (Claire Foy), una pareja aventurera que se niega a renunciar frente a una enfermedad devastadora. El estreno de la película está programado para el 13 de octubre en Estados Unidos. Además, Serkis está en el proceso de posproducción de Jungle Book: Origins, una adaptación del libro "The Jungle Book" de Rudyard Kipling para Warner Bros, en la que sirve como director, productor y actor (en el papel de 'Baloo').

Este verano, participó en War for The Planet of The Apes para 20th Century Fox y el director Matt Reeves. Su interpretación de 'Caesar' en Rise of the Planet of the Apes de

2011 recibió los elogios, tanto de los periodistas como del público alrededor del mundo, y le valió una nominación al premio Critics Choice al Mejor Actor de Reparto de parte de Broadcast Film Critics Association.

Más recientemente, Serkis dio vida al Líder Supremo Snoke en Star Wars: The Force Awakens, personaje que volverá a encarnar en la próxima entrega de la saga Star Wars en Star Wars: The Last Jedi.

Por otro lado, sirvió de director de la 2da Unidad en la trilogía The Hobbit, de Peter Jackson, cuya entrega más reciente fue The Hobbit: The Battle of the Five Armies y volvió a interpretar a 'Gollum' en The Hobbit: An Unexpected Journey.

En 2011, Serkis fundó The Imaginarium junto con el productor Jonathan Cavendish, una empresa de producción multiplataforma vinculada a un estudio de captura de movimiento que se centra en la narración de la próxima generación. Los primeros proyectos de The Imaginarium incluyen dos películas que se estrenarán en octubre de

2017, Una razón de Vivir, dirigida por Serkis y protagonizada por Andrew Garfield y Claire Foy, y The Ritual, protagonizada por Rafe Spall, para la que Serkis sirve de productor ejecutivo. El estreno de Jungle Book: Origins de The Imaginarium y Warner Bros está previsto para el 2018.

Como director, Serkis también dirigió la galardonada Heavenly Sword™ para PLAYSTATION®3 y Enslaved: Odyssey to the West, para Namco Bandai Games. Además, escribió y dirigió un corto llamado Snake, protagonizado por su esposa Lorraine Ashbourne y Rupert Graves.

R O BERT RICHARDSON - DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Robert Richardson - Ganador de tres premios de la Academia por JFK, The Aviator y Hug o.

Antes de convertirse en colaborador habitual de directores sumamente destacados como, Oliver Stone y Quentin Tarantino, el director de fotografía Robert Richardson sirvió como aprendiz de la segunda unidad en Repo Man (1984) mientras filmaba documentales de televisión para PBS y la BBC.