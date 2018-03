Viento salvaje: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Wind River

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

VIENTO SALVAJE es un poderoso thriller que relata cómo la agente novata del FBI (Elizabeth Olsen) y un cazador local de depredadores, con profundos lazos en la comunidad y un terrible pasado (Jeremy Renner), se unen para investigar el asesinato de una chica en una remota Reserva Indígena Americana con la esperanza de resolver su misteriosa muerte.

Escrito y dirigido por Taylor Sheridan, VIENTO SALVAJE también está protagonizada por Gil Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, Kelsey Asbille y James Jordan.

Ópera prima del guionista de "Sicario" y "Comanchería"

Duración: 111 minutos

ELENCO

Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Julia Jones, Graham Greene, Jon Bernthal, Matthew Del Negro, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Ian Bohen, Martin Sensmeier, Hugh Dillon, Eric Lange, Mason D. Davis, James Jordan, Teo Briones, Tara Karsian

Viento salvaje es un excelente y hábil thriller que nos llega desde el cine independiente de Estados Unidos narrado en forma intensa y atrapante.



A los pocos minutos de comenzar la proyección, capta de forma inmediata la atención del espectador, no sólo por la manera en que se va desarrollando la historia, sino que también por el modo, ya que cada escena va brindando mínimos datos sobre la mujer muerta, el asesinato y el personaje principal (interpretado brillantemente por el actor Jeremy Renner), algo que provoca que te enganches y te intrigues cada vez más con el relato.



Excelente, atrapante, vibrante, apasionante y brillantemente interpretada. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Viento salvaje? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

Palabras del Director

Cuando me embarqué en VIENTO SALVAJE, mi primera película como director, la ví como la conclusión de una trilogía temática que explora la frontera americana moderna.

Comenzando con la epidemia de violencia a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos en SICARIO y luego cambiando de foco a la inmensa riqueza y pobreza que chocan en la Comanchería del Oeste de Texas en SIN NADA QUE PERDER (HELL OR HIGH WATER), VIENTO SALVAJE es el capítulo final y catarsis de esta trilogía.

VIENTO SALVAJE explora quizás el remanente más tangible de la frontera de Estados Unidos, y el mayor fracaso de Estados Unidos: la reserva indígena americana. En su forma más personal, es una mirada sobre la vida de un hombre que atraviesa una tragedia que no puede cerrar. En un sentido más amplio, es un estudio sobre la consecuencia de obligar a la gente a vivir en una tierra inhabilitada para tal fin.

Es un lugar brutal donde el paisaje mismo es el antagonista. Un lugar donde la adicción y el asesinato mata más que el cáncer, y la violación es moneda corriente para las niñas aún antes de convertirse en mujeres.

Es un lugar en donde la única ley que se respeta es la de la naturaleza. Ningún lugar en Norteamérica ha cambiado menos en el último siglo, y ningún lugar en América ha sufrido más por los cambios que han tenido lugar.

SOBRE EL ELENCO

JEREMY RENNER (Cory Lambert), el nominado al Oscar dos veces por la pelìcula ganadora de seis premios de la Academia , THE HURT LOCKER (2010), dirigida por Kathryn Bigelow

El año siguiente fue nominado como Mejor Actor Secundario por THE TOWN, dirigida por Ben Affleck. Por ese papel, también fue nominado para los Screen Actors Guild Awards y para los Globos de Oro. En 2011 Renner, coprotagonizó con Tom Cruise MISSION IMPOSSIBLE - EL PROTOCOLO FANTASMA.

Siguio en 2012 con THE AVENGERS, THE BOURNE LEGACY, HANSEL Y GRETEL - WITCH HUNTERS, THE THROWAWAYS, KILL THE MESSENGER

Tambièn participará de The Combine para History Channel y su estreno está previsto para el presente año.

Renner tambièn protagonizó junto a Amy Adams, LA LLEGADA (ARRIVAL).

Ahora coprotagoniza con Elizabeth Olsen, WIND RIVER.

Entre los proyectos en los que participará se encuentran ARTIC JUSTICE: THUNDER SQUAD, donde le pondrá voz al personaje de Swifty, así como la nueva película de AVENGERS: INFINITY WAR.

En 2007, Renner fue visto en tres películas diferentes, THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD, 28 WEEKS LATER and TAKE con Minnie Driver. En 2006 habìa protagonizado una aclamada película independiente 12 AND HOLDING (Nominada al Independent Spirit Award - John Cassavetes Award). En 2005 trabajó en la película independiente, NEO NED por la cual se obtuvo varios premios en diferentes festivales. Protagonizó con la ganadora del Oscar, Charlize Theron la película NORTH COUNTRY, tambièn con Julia Stiles, A LITTLE TRIP TO HEAVEN, THE HEARTH IS DECEITFUL ABOVE ALL THINGS, LOVE COMES TO THE EXECUTIONER, LORDS OF DOGTOWN de Catherine Hardwicke y en el verano del 2003 S.W.A.T con Colin Farrell y Samuel L. Jackson. El personaje que puso inicialmente a Renner en el mapa y le valió una nominación como Mejor Actor en el Independent Spirit Award fue su retrato de Jeffrey Dahmer en el hit indie, DAHMER. Con un pasado en el teatro, Renner protagonizó y codirigió SEARCH AND DESTROY, que recibió excelentes críticas.

ELIZABETH OLSEN (Jane Banner) es una atrapante y vivaz joven actriz. Graduada de la prestigiosa Universidad de New York Tisch School of the Arts. Recibió el premio a la mejor Estrella en Ascenso de Hollywood en el 41º Festival de Cine de Deauville. Olsen terminó KODACHROME, con Ed Harris y Jason Sudeikis, INGRID GOES WEST, siendo la contrapartida de Audrey Plaza y WIND RIVER, coprotagonista de Jeremy Renner.

El pasado verano, Olsen representó el personaje de Scarlet Witch en la pelìcula de Marvel, CAPITAL AMERICA: GUERRA CIVIL, con Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Paul Bettany y Anthony Mackie.

Antes había protagonizado AVENGERS: AGE OF ULTRON en 2015. Ese mismo año participó de la biografía de Hank Williams, I SAW THE LIGHT. Representó el rol de Audrey Mae Williams. Dicha película tuvo su premiere en el Festival de Toronto.

En 2014, Olsen participó en GODZILLA, en 2013 en la película de Spike Lee, OLDBOY, con Samuel L. Jackson y Josh Brolin.

Además, aparece en la película IN SECRET, protagonizada por Jessica Lange y Oscar Issacs en 2013. Ese mismo año, Olsen, representó a Julieta en la obra clasica "Romeo y Julieta" en el off de Broadway. Protagonizó VERY GOOD GIRLS, con Dakota Fanning, cuya premiere fue en Sundance Film Festival.

La película dirigida por Naomi Foner es sobre dos chicas de New York que hacen un pacto para perder su virginidad durante el primer verano fuera de la secundaria.

Además, en 2012, Olsen tuvo dos premieres en el Sundance Film Festival: LIBERAL ARTS, con Josh Radnor, John Magaro y Zac Efron; Y RED LIGHTS, con Robert de Niro, Cillian Murphy y Sigourney Weaver.

En 2012, protagonizó la película de terror independiente, SILENT HOUSE. En 2011, Olsen recibe el Premio Gotham, premio de los críticos y una nominación para el Independent Spirit Award por su actuación en MARTHA MARCY MAY MARLENE. La película es un drama sobre una joven mujer que vive con su hermana mayor luego de escapar de un culto, con la actuaciòn de Hugh Dancy, John Hawkes, Sarah Paulson y Brady Corbet. Esta película tambié fue seleccionada por la sección Un Certain Regard, del Festival de Cannes 2011.

Olsen fue nominada por las siguientes asociaciones de críticos: St. Louis, Las Vegas, Houston, FIND Spirit, San Diego, IPA, and Detroit. Ganó como Mejor Actriz para Indiana Critics Association. Olsen trabaja también en teatro, realizó las obras as she Dust" e "Impressionism" mientras asistía a la universidad.

SOBRE LOS REALIZADORES

TAYLOR SHERIDAN (Guionista/ Director) Guionista nominado al premio de la Academia, Taylor Sheridan hace su debut como guionista y director con su película WIND RIVER, la conclusión de sus trilogía moderna sobre la frontera.

Protagonizada por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, la película fue presentada en carácter de preestreno en el Festival de Cine de Sundance 2017.

Recientemente, Sheridan escribió SIN NADA QUE PERDER (HELL OR HIGH WATER), fue nominada a cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Pelìcula y Mejor Guión Original.

Un drama situado en las zonas rurales del oeste de Texas, le otorgò a Taylor nominaciones adicionales por Mejor Guión en los Gotham Awards, Critics' Choice Awards, Golden Globe Awards, WGA Awards, e Independent Spirit Awards.

Sus créditos anteriores incluyen SICARIO, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Benicio del Toro, Emily Blunt y Josh Brolin, estrenada en 2015 y fue aclamada por la crítica y por la taquilla. La película también fue nominada a varios premios incluyendo Mejor Película en los PGA y Mejor Guión Original en WGA.

La secuela de SICARIO, llamada SOLDADO, está actualmente en post-producción.

Sheridan ha vuelto a escribir el guión para la película con la dirección de Stefano Sollima y protagonizada por Del Toro y Brolin recreando nuevamente a sus personajes anteriormente representados en SICARIO.

Además, Sheridan está adaptando DISORDER, basada en la película francesa, para Escape Artists y Sony Pictures. En su transición a la televisión, Sheridan también escribirá y dirigirá la próxima serie "Yellowstone" para The Weinstein Co. Un drama familiar fronterizo ambientado en el rancho contiguo más grande de los Estados Unidos, el proyecto fue por pedido directo de Paramount Network. Sheridan vive en Utah con su familia.

MATTHEW GEORGE (Productor) En 2011 George fundó Acacia Filmed Entertainment y Savvy Media Holdings.

Acacia está desarrollando una lista de proyectos para producir con estas firmas. Ya terminada está LBJ, dirigido por Rob Reiner y protagonizada por Woody Harrelson, Jennifer Jason Leigh, Richard Jenkins y Bill Pullman. Acacia recientemente se encargó de la fotografía principal en el drama SHOCK AND AWE, dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Milla Jovovic, James Marsden y Jessica Biel. Además de la experiencia ejecutiva de George supervisando el financiamiento y la producción de películas de prestigio, tiene una larga trayectoria como cineasta. La iniciación a la industria de George comenzó en 1995 cuando escribió, dirigió y produjo su opera prima, UNDER THE GUN, con el productor australiano Paul Currie y los productores estadounidenses Fred Weintraub, Tom Kuhn y Chuck Norris. Este éxito temprano le funcionó como trampolín para dirigir FOUR JACKS (2001), un thriller adrenalínico que se convirtió en la película mimada de los festivales de cine. Luego, en 2002, George co-escribió y dirigió la comedia de acción LET'S GET SKASE, junto con el veterano colaborador y galardonado actor australiano Lachy Hulme. George ha desarrollado varias películas y proyectos de televisión a través de los años y se ha posicionado de manera única para entender no sólo el lado financiero del negocio de entretenimiento, sino también comunicarse eficazmente con los cineastas y ayudar a alcanzar sus metas artísticas. BASIL IWANYK (Productor) es el fundador y propietario de Thunder Road Pictures, que comenzó en 2004. Los últimos lanzamientos de Iwanyk incluyen el thriller policial SICARIO, dirigido por Denis Villeneuve, protagonizado por Benicio Del Toro, Emily Blunt y Josh Brolin y la película de acción JOHN WICK, protagonizada por Keanu Reeves, ambas fueron éxitos para la crítica además de éxitos comerciales. Luego continuó con A JOHN WICK 2 y 24 HORAS PARA VIVIR protagonizada por Ethan Hawke. Basil está en preproducción de ROBIN HOOD: ORIGINS con dirección de Otto Bathurst y Taron Egerton y Jamie Foxx como protagonistas. Actualmente está filmando THE CURRENT WAR, dirigida por Alfonso Gómez-Rejon protagonizada por Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Katherine Waterston, HOTEL MUMBAI, basada en el asedio del hotel Taj Mahal Palace protagonizado por Dev Patel y Armie Hammer y SOLDADO, secuela de SICARIO . Las películas de Thunder Road han recaudado colectivamente más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Las películas anteriores incluyen: la aventura de acción épica CLASH OF THE TITANS, y su secuela, WRATH OF THE TITANS; las tres películas de LOS EXPENDABLES; BROOKYLN'S FINEST; WE ARE MARSHALL; y FIREWALL. Iwanyk produjo notablemente el aclamado drama THE TOWN, dirigido por Ben Affleck. Thunder Road también produjo la serie de televisión "The Messengers" para CBS Studios que se emitió en la red CW. Después de graduarse de la Universidad de Villanova, Iwanyk comenzó su carrera en la industria como aprendiz de agente en United Talent Agency. Se unió a Warner Bros. Pictures en 1995, Iwanyk participó en el desarrollo y producción de películas como el drama de Antoine Fuqua, TRAINING DAY, protagonizada por Denzel Washington en una actuación ganadora del Oscar®; El OCEAN'S ELEVEN de Steven Soderbergh y el thriller INSOMNIA de Christopher Nolan. WAYNE ROGERS (Productor), el presidente de Synergics Films, es productor e inversor de cine. Sus créditos incluyen JAMESY BOY (2014 Mary Louise Parker, Ving Rhames, James Woods) y A CROOKED SOMEBODY (2016, Joanne Froggatt, Ed Harris). Tiene una serie de proyectos actualmente en pre-producción. ERICA LEE (Productora ejecutiva) es la Vicepresidenta de Thunder Road Pictures. Lee supervisa el desarrollo y la producción de gran parte de las películas de Thunder Road. Nació en Nueva York, se graduó con honores en la Universidad Estatal de Florida con título en Comunicaciones y entró inmediatamente en la industria del entretenimiento con una pasantía en NBC Studios en Burbank. Después de su pasantía, comenzó a trabajar en Creative Artists Agency como asistente en el departamento de talentos. Hace once años Erica comenzó como asistente del presidente de Thunder Road, Basil Iwanyk. Desde entonces ha dirigido el desarrollo de las películas más exitosas de la compañía, entre ellas WE ARE MARSHALL, BROOKLYN'S FINEST, THE TOWN, la franquicia de THE EXPENDABLES, CLASH OF THE TITANS, y su secuela WRATH OF THE TITANS. Se desempeñó como coproductora en SEVENTH SON de Universal Pictures, dirigida por el nominado al Oscar Sergei Bodrov, protagonizada por Jeff Bridges y Julianne Moore. Recientemente, se desempeñó como productora ejecutiva en el thriller de acción JOHN WICK protagonizada por Keanu Reeves, así como la aclamada SICARIO, dirigida por Denis Villeneuve, nominado al Oscar, con Emily Blunt, Benicio Del Toro y Josh Brolin. Erica se desempeñó como productora en JOHN WICK: CAPÍTULO 2. Actualmente está en producción de SOLDADO, la secuela de Sicario, protagonizada por Josh Brolin y Benicio del Toro, así como de CURRENT WAR de Alfonso Gómez-Rejón, Protagonizada por Benedict Cumberbatch. El siguiente paso para Thunder Road es ROBIN HOOD: ORIGINS de Otto Bathurst protagonizada por Taron Egerton y Jamie Foxx. JONATHAN DECKTER (Productor Ejecutivo) Jonathan Deckter se unió a Voltage Pictures en marzo de 2015, como socio y colaborador del Presidente y COO. Deckter supervisa Voltage's: Ventas Internacionales y Nacionales, Negocios y Asuntos Jurídicos, Finanzas, Contabilidad, Adquisiciones de Terceros, Entrega y Planificación Estratégica. Además, Deckter junto con Chartier gestionan todos los nuevos negocios de Voltage. Antes de unirse a Voltage, Jonathan Deckter pasó cinco años en IM Global, donde sirvió como Presidente durante tres de esos años. Mientras estuvo allí, supervisó y dirigió las operaciones diarias de las actividades de ventas y distribución internacionales de IM Global (más de 250 películas con $ 5 mil millones de dólares en taquilla mundial); las asociaciones de ventas estratégicas de la compañía (Blumhouse International y Dolphin Films); Y el interés de la compañía en Mundial, una empresa de ventas con sede en Latinoamérica enfocada en el contenido en español. Durante su mandato en IM Global, la compañía mantuvo el número de taquilla de ventas independientes durante dos años consecutivos, 2014 y 2013. La compañía vendió más de 100 nuevas características en el mercado, de las cuales veinte fueron financiadas internamente o Cofinanciado con presupuestos por un total de 450 millones de dólares. Además, Deckter fue fundamental en la adquisición de los derechos de distribución de los catálogos Spyglass, Beacon e Intermedia - más de 150 películas en total. Entre las películas distribuidas por IM Global durante la permanencia de Deckter, Butler ($ 176 millones en la taquilla de WW), Walking with Dinosaurs ($ 135 millones en la taquilla de WW) e Insidious ($ 97 millones de taquilla en WW) Deckter se unió a IMG de Lakeshore Films, donde fue Vicepresidente Senior de Ventas Internacionales durante tres años, con supervisión de todas las ventas y administración de una variada gama de películas que comprendía la biblioteca de más de 500 títulos de Lakeshore. Antes de unirse a Lakeshore, Deckter fue Presidente de Ventas Internacionales en Arclight Films, administrando las ventas, distribución y adquisiciones mundiales de las películas teatrales de la compañía y creando nuevas alianzas con compañías como Zinc Pictures de Joel Silver. Durante cinco años antes de su mandato en Arclight, Deckter sirvió como vicepresidente de Morgan Creek International, y antes de unirse a Morgan Creek, Deckter fundó FILMDECK, una agencia de ventas boutique. Además, trabajó como consultor para Screen Media Ventures y trabajó estrechamente con el veterano de la industria John Hyde, CEO de Crossroads V Communications. Deckter es un orador frecuente en los paneles de la industria, así como un conferencista invitado en el programa Stark de la USC y es el Alma Mater de la Universidad de Arizona. También participa activamente en la Sociedad Nacional de EM, sirviendo como copresidente de la Cena de Campeones en 2015. NICHOLAS CHARTIER (Productor Ejecutivo), el productor galardonado de The Hurt Locker, ha participado en la financiación, producción y distribución de más de quinientas películas. En 2005, fundó Voltage Pictures, una operación internacional de financiamiento, ventas y producción. THE HURT LOCKER fue la primera producción interna de Voltage y ganó 6 Oscars en 2009, incluyendo Mejor Película. KILLER JOE fue la segunda producción de Voltage, dirigida por William Friedkin y protagonizada por Matthew McConaughey y Emile Hirsch. Poco después, el ejecutivo Nicolás produjo DALLAS BUYERS CLUB, que ganó como Mejor Actor Matthew McConaughey y el Mejor Actor de Reparto Jared Leto. También produjo THE COMPANY YOU KEEP, dirigido por Robert Redford y Protagonizada por Robert Redford y Shia LaBeouf. Más recientemente, Nicolas realizó la producción ejecutiva de THE NECESSARY DEATH OF CHARLIE COUNTRYMAN dirigida por el director de la DGA, Frederick Bond, con 4 nominaciones, protagonizada por Shia LaBeouf. También produjo Don Jon, dirigido por Joseph Gordon-Levitt, protagonizado por Joseph Gordon-Levitt y Scarlett Johansson, y Julianne Moore; GOOD KILL, escrito y dirigido por Andrew Niccol, protagonizada por Ethan Hawke; PADRES E HIJAS, protagonizada por Russell Crowe, Amanda Seyfried y Aaron Paul, y dirigida por Gabrielle Muccino; I.T., Dirigida por John Moore y protagonizada por Pierce Brosnan y es productora ejecutiva de A TALE OF LOVE AND DARKNESS, escrita y dirigida por Natalie Portman. Las películas recientes producidas en 2016 incluyen EL PROFESOR Y EL MADMAN protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn; UNA VEZ EN VENECIA protagonizada por Bruce Willis; COLOSSAL protagonizada por Anne Hathaway y Jason Sudeikis, THE HEADHUNTER'S CALLING protagonizada por Gerard Butler; KEEP WATCHING protagonizada por Bella Thorne; REVOLT dirigido por Joe Miale; STATUS UPDATE protagonizada por Ross Lynch ... Antes de formar Voltage, Chartier fue vicepresidente de ventas y adquisiciones de Myriad Pictures. Participó en la venta de una amplia gama de películas, como THE GOOD GIRL y VAN WILDER. Como presidente de Vortex Pictures, vendió títulos como MY BIG FAT GREEN WEDDING y SONNY de Nicolas Cage. Como director de ventas y adquisiciones de Arclight Films, Chartier adquirió el premio de la Academia 2006 de The Devil Devlin, CRASH y THE MATADOR, protagonizada por Pierce Brosnan. Durante su tiempo en Arclight, Chartier también vendió LORD OF WAR protagonizada por Nicolas Cage y THE MERCHANT OF VENICE protagonizada por Al Pacino. BRADEN AFTERGOOD (Productor Ejecutivo) fundó Eighty Two Films in el otoño de 2015 en acuerdo con Studio 8. Antes fue Vicepresidente Senior en la película 44, de Peter Berg y sirvió como productor ejecutivo en la película épica aclamada por la crítica, LONE SURVIVOR y en el thriller sobrenatural dirigido también por Berg, BATTLESHIP. Su más reciente producción fue HELL OR HIGH WATER, dirigida por David Mackenzie y escrita por Taylor Sheridan, cuya premiere fue en el Festival de Cannes en 2016. CHRISTOPHER H. WARNER (Productor Ejecutivo) En los primeros 10 años de su carrera, Christopher H. Warner trabajó en guiones para televisión escalando hacia la producción en numerosos proyectos incluyendo: Gilmore Girls, CSI: NY y Nip/Tuck. Desde entonces, Warner cedió su talento a películas como MR. & MRS. SMITH, y MUD, que integró la Selección Oficial del Festival de Cannes 2012, la ganadora de la Academia y LBJ de Rob Reiner. En 2015, Warner tuve un breve retorno a la television en el que viajó a Colombia a filmar la internacionalmente aclamada serie NARCOS para Netflix. Recientemente, volvieron a armar equipo con Rob Reiner para producir el drama bélico, SHOCK AND AWE. BEN RICHARDSON (Director de Fotografía) es conocido por su trabajo en la nominada al Oscar BESTIAS DEL SUR SALVAJE (BEASTS OF THE SOUTHERN WILD), por la que obtuvo Mejor Cinematografía en el Sundance Film Festival y Independent Spirit Awards. Sus próximos trabajos incluyen la TABLA 19 para Fox Searchlight y 1922 para Netflix. WIND RIVER es su primera colaboración con Taylor Sheridan. Originario del Reino Unido, Ben ha vivido en Praga y Nueva York, y ahora reside en Los Ángeles. GARY D. ROACH (Editor) se unió recientemente a Joel Cox como editores de la obra maestra de Clint Eastwood, AMERICAN SNIPER. Joel y Gary fueron reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trabajo en esta película al recibir una nominación a Mejor Edición de Cine. Junto con Cox, también dirigió el thriller dramático PRISONERS para el director Denis Villeneuve. Roach ha trabajado con Clint Eastwood desde 1996, comenzando como editor aprendiz en ABSOLUTE POWER. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en parte del notable equipo de Clint. Gary continuó como asistente de editor en MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL, TRUE CRIME, SPACE COWBOYS, BLOOD WORK, RÍO MÍSTICO, MILLION DOLLAR BABY y FLAGS OF OUR FATHERS. El galardonado drama de la Segunda Guerra Mundial CARTAS DE IWO JIMA marcó el primer crédito de editor de Roach con Joel Cox. Roach ganó su primer crédito como editor en solitario en la opera prima del director Alison Eastwood, RAILS & TIES. Continuó su colaboración con Clint Eastwood y Joel Cox en CHANGELING, por lo que obtuvo una nominación a los premios BAFTA por Mejor Edición. Sus créditos para la edición de películas también incluyen GRAN TORINO, INVICTUS, HEREAFTER, J. EDGAR y la versión de Eastwood para pantalla grande del musical JERSEY BOYS. Uno de los otros créditos de edición de Gary fue en TROUBLE WITH THE CURVE de Rob Lorenz. Además, Roach fue co-editor del PIANO BLUES dirigido por Eastwood, un segmento de la serie documental "The Blues", producida por Martin Scorsese. Continuando su trabajo documental, Roach pasó a codirigir una película sobre Tony Bennett titulada TONY BENNETT: LA MÚSICA NUNCA TERMINA, y un documental sobre la vida de Dave Brubeck titulado IN HIS OWN SWEET WAY. NEIL SPISAK (Diseño de Producción) ha trabajado previamente con Alan Taylor en TERMINATOR GENISYS, TORTUGAS NINJA, RAY DONOVAN, BATTLESHIP y HANCOCK, de Peter Berg, BEWITCHED, de Nora Ephron, FACE/OFF, de John Woo, HEAT, de Michael Mann y BENNY & JOON, de Jeremiah S. Checik. También trabajó con Sam Raimi en EL HOMBRE ARAÑA, EL HOMBRE ARAÑA 2, EL HOMBRE ARAÑA 3, EL REGALO Y FOR THE LOVE OF THE GAME. KARI PERKINS (Diseñadora de vestuario) comenzó su carrera diseñando el vestuario de un teatro comunitario en Dallas, Texas. Su primera película como diseñadora de vestuario fue una producción independiente, DAZED AND CONFUSED que fueron el puntapié inicial a las carreras de Perkins, Richard Linklater y Matthew McConaughey. La colaboración de Perkins con Linklater continuó a través de los años y las películas en conjunto incluyendo A SCANNER DARKLY, BERNIE, BOYHOOD, EVERYBODY WANTS SOME!! y la recientemente terminada LAST FLAG FLYING. Perkins fue nominada como Mejor Diseñadora de Vestuario en el Guild Ward por BOYHOOD. Otros créditos de Perkins incluyen la película aclamada por la crítica MUD, dirigida por Jeff Nichols y protagonizada por Matthew McConaughey y Reese Witherspoon, PARKLAND, dirigida por Peter Landesman y producida por Tom Hanks, DEVIL'S KNOT, dirigida por Atom Egoyan y protagonizada por Colin Firth y Reese Witherspoon, y el piloto de DELIVERANCE CREEK, dirigida por Jon Amiel. Perkins continua trabajando en teatro y en producciones de danza. CYNTHIA NEIBAUR (Escenógrafa) fue la escenógrafa de dos pelìculas que participaron del Sundance Film Festival este año: WIND RIVER y BRIGSBY BEAR. Cynthia ha estado trabajando en la industria del cine y de la televisión por 25 años: trabajado cerca de talentos como Diane Keaton, Meryl Streep, Joan Allen, Lawrence Kasdan, Danny Boyle y en el último año, Mark Hamil, Greg Kinnear y Jeremy Renner. Trabajar en este proyecto ubicado en Wyoming combinado con la notable escritura de Sheridan Taylor, fue muy emocionante para ella. Admite, que lo más atrapante de trabajar en BRIGSBY BEAR fue conocer a Luke Skywalker! El elemento más convincente en la decoración de un set para ella es poder traducir quién es el personaje, tanto como sea posible en cada detalle visual. Actualmente está trabajando en un proyecto de diseño de interiores para un cliente en Chicago, Illinois. NICK CAVE y WARREN ELLIS (Compositores) crean partituras de cine y teatro que son asombrosamente bellas e inmediatamente reconocibles como propias. Llenas de luz y sombras, temor repentino y anhelo inconsolable, estas pinturas sonoras instrumentales inyectan de dolorosa humanidad a ciudades fantasmagóricas fronterizas, territorios desérticos y zonas de guerra postapocalípticas. La mayoría se construyen alrededor de las melodías entrelazadas del piano y del violín, con el uso esporádico de la guitarra, de la flauta, de la mandolina, de la percusión y de otros elementos. Pocas veces utilizan voces pero incluso sin letras, sus melodías son siempre líricas. Mientras que Cave y Ellis han trabajado juntos en Bad Seeds y proyectos relacionados desde 1995, su carrera como compositores floreció una década más tarde. El dúo creó su primer conjunto de paisajes sonoros cinematográficos para The Proposition (2005), dirigido por su compañero australiano y colaborador frecuente John Hillcoat. Escrito por el propio Cave, este brutal western fue protagonizado por Guy Pearce, Ray Winstone, Emily Watson y Danny Huston. Según Cave, descubrir el archivo profundo de los lazos del violín de Ellis era un punto de inflexión sentando las bases para los métodos poco ortodoxos de la composición del dúo. Luego de La Proposición, Cave y Ellis siguieron con un trío de piezas para teatro para el actor y director islandés Gisli Örn Gardarsson: Woyzeck (2006), Metamorfosis (2006) y Faust (2010). Sus técnicas de composición les permitieron asumir riesgos en este tipo de producción donde la energía creativa tiene prioridad sobre el presupuesto. También agregaron tonos tristes y zumbidos a dos aclamados documentales: The English Surgeon (2007) de Geoffrey Smith, sobre la lucha de un médico exiliado por llevar la neurocirugía moderna a la Ucrania post-soviética y Las chicas de Phnom Penh (2009) de Matthew Watson, Retrato de tres trabajadoras sexuales en Camboya. Mientras tanto, Hollywood comenzó a tomar interés en Andrew Dominik y su antiwestern EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE ROBERT FORD (2007), protagonizada por Brad Pitt y Casey Affleck. Debido a los retrasos en la postproducción, la partitura fue compuesta antes de que Cave y Ellis vieran un solo fotograma de la película terminada, y sin embargo estas pinturas sonoras de tono sepia y balada retro-rústica resultaron perfectas para el suntuoso estudio psicológico sobre la adoración del héroe y el acoso homicida en el Viejo Oeste. Cave tuvo un cameo en el bar. Entre la composición de sus bandas sonoras para películas, continúan haciendo música para sus bandas, Bad Seeds, Dirty Three y Grinderman. "Al principio con THE PREPOSITION nos sentábamos y tocábamos horas y horas de música", recuerda Ellis. "Entonces eso se trasladó en la forma en que comenzamos a hacer las cosas Grinderman. Parecía que podíamos llevar esa forma de composición a las bandas o formar una banda basada en ese enfoque". Cave and Ellis se reunieron con el director John Hillcoat por su sombría adaptación de la novela apocalíptica de Cormac McCarthy, LA CARRETERA (2009), protagonizada por Viggo Mortensen como un amoroso Padre que guía a su joven hijo a través de las ruinas de una América post-apocalíptica. Un piano triste con percusión industrial generaron un album exquisito, White Lunar que fue editado en 2009. Colaboraron tambièn en el thriller mexicano DAYS OF GRACE (2011) , compusieron la partitura completa para Amy Berg, WEST OF MEMPHIS (2012), continuaron la siguiente película de John Hillcoat, LAWLESS, protagonizada por Tom Hardy y Jessica Chastain. Cave adaptó el guión, mientras junto a Ellis ensamblaron una selección voluntariamente anacrónica de versiones. Cave y Ellis crearon la banda de sonido de FAR FROM MEN (2014), dirigida por David Olehoffen, ganadora de tres premios en el Festival de Venecia, protagonizada por Viggo Mortensen y Reda Kateb. Adaptación de un cuento corto de Albert Camus.

En 2016, realizaron la banda de sonido de HELL OR HIGH WATER, dirigida por David Mackenzie. Nominada a Mejor Pelìcula por la Academia. El dúo realizó la música para serie de seis capítulos emitida por National Geographic Channel, MARS

"A veces ocurre que entre la música y la película, dos proyectos que fueron realizados por separado, al unirlos se de algo asombroso, màgico" dice Cave.