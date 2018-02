Barry Seal, solo en America: Critica: American Made

Barry Seal, sólo en América, es una película vagamente basada en la vida de este traficante, narrada con mucho dinamismo y bastante de comedia.



Es muy entretenida no sólo por lo que cuenta, sino por el modo en que lo hace ya que le da muchísimo ritmo. Tom Cruise realiza un muy, muy buen trabajo logrando un personaje cautivante y que no satura a pesar de estar en pantalla prácticamente el cien por ciento de la proyección.



Con respecto a qué es verdad y mentira en este film, lamentablemente para los que crean que van a ver una biopic, están muy lejos de ello, ya que muchísimo es fantasía, por ejemplo: el físico del Barry Seal real tenía muchísimos más kilos, no fue reclutado para la CIA mientras trabajaba en TWA, no trataba directamente con Pablo Escobar ni con los demás líderes del cartel de Medellín, tenía cinco hijos en vez de tres, se casó tres veces, nunca aterrizó de emergencia con el avión repleto de cocaína del modo que se muestra en el film, el personaje del agente de la CIA es creado sólo para la ficción, etcétera, etcétera.



Un buen thriller de acción para entretenerse de punta a punta.

Cintia Alviti

