Bienvenido a Alemania: Sinopsis, elenco, ficha: Willkommen bei den hartmanns

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



https://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Los Hartmann son una familia alemana, en apariencia, normal: Angelika, una maestra recientemente jubilada, decide dar asilo a un refugiado en su casa de Munich muy a pesar de su renuente marido, Richard.

La llegada de Diallo, un joven nigeriano, será el disparador de una serie de eventos que no solo alterarán la vida de los Hartmann sino también de la ciudad entera.

Estos acontecimientos pondrán a prueba la dinámica familiar así como la adaptación al país por parte de Diallo.

Pero, a pesar del caos, prevalecerá la esperanza de que la familia - y toda Alemania - recupere la estabilidad, la confianza en sí misma y la paz.

SOBRE EL FILM

Europa vive la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra, lo vemos a diario en las noticias y en todos lados. En medio de este contexto surge "Bienvenido a Alemania" y la razón por la que este film es tan actual se debe a su director, Simon Verhoeven: el realizador comenzó a idear el guión un tiempo antes de la decisión de Angela Merkel de abrir las fronteras a los refugiados en 2015. De esta manera, los límites entre ficción y realidad se desdibujan en esta comedia, que muestra las diferentes reacciones del pueblo alemán ante la situación que vive actualmente.

La llegada masiva de refugiados a Alemania, que en su momento se negó a poner un límite a la cantidad de personas que daría asilo, generó protestas varias y hasta algunos hechos de violencia por parte de cierto sector. Entonces, ¿cómo es que una comedia con esta temática logró tener tanto consenso entre los espectadores? Quizá la respuesta esté en las palabras del productor Max Wiedemann: "tratamos de tener en cuenta la opinión de todos ya que, al fin y al cabo, es válido que pensemos distinto con respecto a esta cuestión. Pero no debemos dejar que nos divida".

"El éxito del film me sorprendió, así como sorprendió a toda la industria alemana", comenta Simon Verhoeven, dado que creía muy probable que ambos extremos del espectro político lo acusaran de hacer propaganda a favor o en contra del tema. "Mi intención fue encontrar puntos en común, algo que se había perdido en medio de tanto debate. Quería distender la situación y ayudar al público a reírse de sí mismos. La risa puede ser liberadora", continúa el director.

"Bienvenido a Alemania" fue la película más taquillera entre fines de 2016 y principios de 2017 al superar la marca de los 8 millones de espectadores, quedando como el único film de producción germana entre los 10 más convocantes de aquél país.

SOBRE EL DIRECTOR

Simon Verhoeven es un realizador alemán, nacido en la ciudad de Munich en

1972, con una formación en Artes Escénicas en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg de Nueva York. Hijo de la actriz Senta Berger y el director Michael Verhoeven, hace su debut en 2001 con "100 Pro" para luego continuar con la comedia romántica "Men in the City" (Männerherzen, 2009) donde no solo escribe y dirige, sino que también actúa junto a Florian David Fitz, quien interpreta a Philipp Hartmann en "Bienvenido a Alemania". Dos años después realiza la secuela de "Men in the City" para luego incursionar en el género de terror con su primer film de habla inglesa, "Friend Request" (2016).

FICHA ARTÍSTICA

Angelika Hartmann…..……..Senta Berger

Dr. Richard Hartman.....Heiner Lauterbach

Sofie Hartmann………...….Palina Rojinski

Philipp Hartmann…….....Florian David Fitz

Diallo Makabouri……….…....Eric Kabongo

Dr. Tarek Berger..……...…...Elyas M'Barek

FICHA TÉCNICA

Título original Willkommen bei den Hartmanns.

Origen Alemania.

Director Simon Verhoeven.

Guión Simon Verhoeven.

Producción Quirin Berg, Stefan Gärtner, Michael, Verhoeven, Simon Verhoeven.

Música Gary Go.

Género Comedia.

Duración 116 minutos.

Idioma Alemán con Subtítulos.

Formato Digital 2D.